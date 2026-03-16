Румен Радев развъртя рокадите: Ива Митева изпадна от листата на "Прогресивна България" в Русе

16 Март, 2026 09:09 3 309 38

  • ива митева-
  • прогресивна българия-
  • избори-
  • русе-
  • разград

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият председател на парламента Ива Митева няма да е водач на листата на Прогресивна България в Русе. Това съобщи News.bg.

Първоначално беше определено Ива Митева да оглавява листата в града, но впоследствие от проекта на Румен Радев са сменили мнението си. Какви са причините все още не е ясно. Още преди съставянето на проекта около бившия държавен глава стана ясно, че бившият председател на парламента ще е част от него.

Припомняме, че тя напусна ИТН заедно с Любомир Каримански. Други спрягани имена за листата в Русе са бившите областни управители Борислав Българинов и Анатолий Станев, общинският съветник Деян Недков също се очаква да намери място сред кандидатите за депутати.

Красимир Иванов също влиза в листата. Той бе част от проекта на бившия служебен премиер Стефан Янев - "Български възход". По непотвърдена информация щабът на Радев е решил да залага на местни авторитети в листите за парламента.

В тази връзка се обсъждат варианти Ива Митева да води в Разград. Не е ясно обаче дали чепатата юристка не се е разочаровала от "Прогресивна България" и да не е намерила общ език с хората на Румен Радев. От друга страна, самият Радев каза, че при нужда няма да се колебае да се раздели с хора, с които не споделят еднакви ценности.

 


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Зъл пес

    33 3 Отговор
    Мразя фурнаджийски лопати.

    Коментиран от #11, #12, #37

    09:12 16.03.2026

  • 2 Ха ха

    19 7 Отговор
    Кауне нещо се спъва и пада.Певеца ще му нареди листите и той ще гледа като трактор на купа сено

    09:13 16.03.2026

  • 3 Време е

    18 5 Отговор
    за Алтернатива за България, но дали това е "Прогресивна България" !?

    Коментиран от #20

    09:13 16.03.2026

  • 4 Смехоран

    32 2 Отговор
    Тая не спре да се надева на тоя и оня.

    09:14 16.03.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    27 7 Отговор
    Браво. Хора, които имат нужда от логопед, за да се научат да говорят, нямат място в Народното събрание. Още повече, че като провериш , как се е издигнала от обикновена секретарка, ти става ясно , що за човек е.

    Коментиран от #22

    09:14 16.03.2026

  • 6 Кгг

    20 3 Отговор
    Тази че е ьле зле е, щом стоя толкова с идиота трифонов , но и новия шапкар още не е тръгнаш да става и вече дава индикации, че ще св сдружава с неадекватници. Изкровен народ, никой нормален не иска да става политик, има отрицателен подбор от 50 години, само отпадъци се селектират.

    09:16 16.03.2026

  • 7 !!!?

    24 11 Отговор
    "Прогресивна България" - дървено желязо като лидера й Мистър Кеш !!!?

    09:18 16.03.2026

  • 8 Старчо

    8 8 Отговор
    Ивето беше подходяща за депутатка, но фигуранта размисли и и наби центъра! Щяха да гласувам за нея- язък!

    09:19 16.03.2026

  • 9 Зеления

    20 7 Отговор
    "самият Радев каза, че при нужда няма да се колебае да се раздели с хора, с които не споделят еднакви ценности."

    Ама то такива "ценности" няма бе !!!
    -няма програма тази партия
    -няма визия нито за вътрешна нито за външна политика
    Едно голо НИЩО, само се знае, че ще разгражда модела Борисов-Пеевски. И като го разгради, ако насади модела ППДБ или модела Радев кел файда от всичките избори.

    09:20 16.03.2026

  • 10 Очевидно ! Аз !

    5 1 Отговор
    Очевидно ! Аз !

    Не Споделям Неговите Ценности !

    Което означава !

    Че оставам Разделен С !

    Частната Собственост На Управляващите !

    Наречена !

    България !

    09:23 16.03.2026

  • 11 !!!?

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Зъл пес":

    Мистър Кеш ли визираш...?

    Коментиран от #14

    09:23 16.03.2026

  • 12 Аз пък Мразя !

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Зъл пес":

    Аз пък Мразя !

    Кютуци !

    Като Радев !

    Коментиран от #15

    09:27 16.03.2026

  • 13 и как

    12 3 Отговор
    Как Радев носи новото с героите от стария бардак?

    09:29 16.03.2026

  • 14 Зъл пес

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "!!!?":

    И мистър Кеш,и дамата.

    09:30 16.03.2026

  • 15 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Аз пък Мразя !":

    Написаното се отнася и за двамата.

    09:31 16.03.2026

  • 16 глоги

    6 1 Отговор
    БившАТА председателКА на парламента - Ива Митева няма да е водачКА на листата на "Прогресивна България" в Русе.

    09:32 16.03.2026

  • 17 Хмм

    10 1 Отговор
    нищо не ѝ е чепато, тя изпълняваше безпрекословно нарежданията на трифонов, помните ли как изяде някаква бележка, когато кукувците се провалиха, напусна като плъх потъващия кораб, Радев ако смята да събира остатъци, изгонени от собствените им партии или ренегати, нищо добро не го чака, да разчита на своите от президентската администрация, но и там е Кутев, който не е надежден в своята лоялност, вече говори, че "можели да изчегъртат" Радев.

    09:34 16.03.2026

  • 18 Ивето е достойна жена

    2 8 Отговор
    Браво на Радев, че я взел в партията си!

    Коментиран от #36

    09:35 16.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Време е":

    проблема не са само олигарсите и съдебната система !

    09:38 16.03.2026

  • 21 Песимист

    6 4 Отговор
    Това с тези спортисти в листите е голяма демагогия. Какво разбират спортистите от политика. Прогресивна България заприличва на ГЕРБ.

    Коментиран от #27

    09:39 16.03.2026

  • 22 Бай Той

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Минус само заради логопеда.

    09:41 16.03.2026

  • 23 Политическа класа

    10 3 Отговор
    Тя напусна ИТН, но изгората и е там ! И не е чепата, а разчекната ! Нещо и Радев почна да пълни листите с ритни топковци и "популярни" лица !
    Аз за тия които до сега бяха в Парламента няма да гласувам никога !
    И така в деня на изборите може да се окажа за риба във водоем над 500 м височина. Там все още забраната няма да важи !

    Коментиран от #30

    09:44 16.03.2026

  • 24 бай благои

    5 4 Отговор
    браво на радев замени старите комунисти и дс със техните синове дъщери и внуци браво така се прави

    09:46 16.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хмм

    5 0 Отговор
    Радев говори, че щял да се раделя с хора, които не отговарят на идеологията на коалицията, но веднъж влезли в парламента, те могат да се отделят, спомнете си Николай Марков, Величие влезе в парламента заради него, а той закъсня още на първото заседание, когато се галсуваше председател, нинова също нареди свои любимци, които после я напуснаха и дори създадоха своя парламентарна група, защото бяха 10 души

    Коментиран от #38

    09:46 16.03.2026

  • 27 Спортистите

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Песимист":

    Може да са за привличане на интерес към гласуване. Важните кандидати ще влязат в парламента с преференции. Пример: Делийски - (герб)от последен в Силистра мина на второ място

    09:47 16.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Политическа класа":

    аз възприемах Радев като надежда за справедливост, но като даде мандат на Доган, когото толковатрудно изхвърлиха от Росенец и Бояна, който създаде Пеевски такъв какъвто го виждаме сега, преди той вършеше това което прави пеевски днес, а Радев им предостави властта, ами ако бяха направили правителство

    09:51 16.03.2026

  • 31 Реалист

    3 0 Отговор
    Кръстниците сса същите като на ГЕРБ. Едно си баба знае, едно си баба бае. Надежда всяка тука оставете. Притоплена манджа. С дърти к - ви, нов ..... не става.

    09:51 16.03.2026

  • 32 Партия БОгаТАШ

    2 2 Отговор
    Си има кинти ще си ги върти мадамите. Ей го оня ден Румбата избираше мис Кюстендил и после страда щота Десито го ревнува. Възможно е тази ревност да е застигнала и Ива Митева

    09:56 16.03.2026

  • 33 Хмм

    2 1 Отговор
    и защо непременно трябва да е водач на листа, тя нали си има своя партия, че и претенции

    09:57 16.03.2026

  • 34 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    РАДЕВ, РАДЕЕЕВ ОПИЧАЙ СИ АКЪЛА!

    09:58 16.03.2026

  • 35 ПБ(оташ)

    1 1 Отговор
    Със същите амортизирани стари труженички ново заведение не се прави!

    10:01 16.03.2026

  • 36 Някой жалък тролей

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ивето е достойна жена":

    се е ядосал на това и щракал минуси. Дали е глупав? 😄

    10:03 16.03.2026

  • 37 Нема ме в целата схема

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зъл пес":

    Ама при чорапа такива с лопата да ги ринеш!🤣🤣🤣

    10:04 16.03.2026

  • 38 Абе глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хмм":

    Как се прави правителство без мнозинство? Къде ви намират толкова полирани?

    10:05 16.03.2026

