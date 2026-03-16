Застреляният в Бургас е поморийският бизнесмен Христо Бургазлиев – собственик на чейндж бюро

Застреляният в тъмно сивото Audi в Бургас е поморийският бизнесмен Христо Бургазлиев, собственик на едно от оборотните чейндж бюра на ул. „Св.св. Кирил и Методий“ в Бургас, разбра Флагман.бг.
Репортер на медията, който е на мястото, видя, че чейндж бюрото му е заключено, а външната ролетна щора е спусната, макар, че електронното табло е включено. Това означава, че се е наложило внезапно да напусне обекта, който се води на „ФАИН-2003“ ООД.
Виждат се ясно на светещото табло курсовете – купува, продава.
Бургазлиев е популярен с това, че е баща на европейската шампионка по спортни танци Христиана Бургазлиева, разполага с недвижими имоти на територията на Поморие, не е известно да има финансови проблеми.
Нещо повече - хората от бранша твърдят, че през последната половин година е направил достатъчно добра печалба от преминаването ни в евро.
Бургазлиев бе застрелян брутално, почти от упор в луксозната си лимузина Audi, докато се спуска по ул. „Поп Георги“ в посока своя търговски обект, отстоящ на около 400 метра от мястото на покушението.
Тясната улица „Поп Георги“ излиза на малко площадче, където се кръстосва с улица „Св.св. Кирил и Методий“ и ул. „Трайко Китанчев“.
Мъжът е бил в автомобила си, който или току-що е паркиран от него, или се е качвал в него, за да потегли.
Колата е спряна наполовина в синя зона и наполовина върху забранителните жълти ленти - на самото кръстовище на трите улици - пред фризьорския салон.
Убиецът или е стрелял от два метра, стоейки на тротоара отсреща, или е минал в непосредствена близост до него, пускайки един куршум в главата му директно през стъклото. Няма ъгъл на процепа върху стъклото, показващ, че е стреляно отвисоко, още повече, че отсрещните сгради са разположени неподходящо за подобна стрелба.
2 снн
- Кой те подреди така?
- Мъж ми!
- Мъжът ти? Аз мислех, че е в командировка.
- Ах, той мислел... А аз бях сигурна!
Ще спират ченйнджа като че ли, че се оказа опасен бизнес.
15 до Честен
До коментар #1 от "честен ционист":Турска лира!
22 А Т В
До коментар #20 от "Р Г В":Верно бре...
18:34 16.03.2026
