Застреляният в Бургас е поморийският бизнесмен Христо Бургазлиев – собственик на чейндж бюро

Застреляният в Бургас е поморийският бизнесмен Христо Бургазлиев – собственик на чейндж бюро

16 Март, 2026 17:02

Убиецът или е стрелял от два метра, стоейки на тротоара отсреща, или е минал в непосредствена близост до него, пускайки един куршум в главата му директно през стъклото.

Застреляният в тъмно сивото Audi в Бургас е поморийският бизнесмен Христо Бургазлиев, собственик на едно от оборотните чейндж бюра на ул. „Св.св. Кирил и Методий“ в Бургас, разбра Флагман.бг.

Репортер на медията, който е на мястото, видя, че чейндж бюрото му е заключено, а външната ролетна щора е спусната, макар, че електронното табло е включено. Това означава, че се е наложило внезапно да напусне обекта, който се води на „ФАИН-2003“ ООД.

Виждат се ясно на светещото табло курсовете – купува, продава.
Бургазлиев е популярен с това, че е баща на европейската шампионка по спортни танци Христиана Бургазлиева, разполага с недвижими имоти на територията на Поморие, не е известно да има финансови проблеми.

Нещо повече - хората от бранша твърдят, че през последната половин година е направил достатъчно добра печалба от преминаването ни в евро.

Бургазлиев бе застрелян брутално, почти от упор в луксозната си лимузина Audi, докато се спуска по ул. „Поп Георги“ в посока своя търговски обект, отстоящ на около 400 метра от мястото на покушението.

Тясната улица „Поп Георги“ излиза на малко площадче, където се кръстосва с улица „Св.св. Кирил и Методий“ и ул. „Трайко Китанчев“.
Мъжът е бил в автомобила си, който или току-що е паркиран от него, или се е качвал в него, за да потегли.

Колата е спряна наполовина в синя зона и наполовина върху забранителните жълти ленти - на самото кръстовище на трите улици - пред фризьорския салон.

Убиецът или е стрелял от два метра, стоейки на тротоара отсреща, или е минал в непосредствена близост до него, пускайки един куршум в главата му директно през стъклото. Няма ъгъл на процепа върху стъклото, показващ, че е стреляно отвисоко, още повече, че отсрещните сгради са разположени неподходящо за подобна стрелба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 16 Отговор
    Големите печалби за чейнджаджиите тепърва предстоят при преминаването от евро на там, каквото ще бъде следващото.

    Коментиран от #15

    17:05 16.03.2026

  • 2 снн

    35 1 Отговор
    Жена идва на работа със синьо око. Неин колега забелязва и пита:
    - Кой те подреди така?
    - Мъж ми!
    - Мъжът ти? Аз мислех, че е в командировка.
    - Ах, той мислел... А аз бях сигурна!

    17:06 16.03.2026

  • 3 Този е преял с левро

    28 3 Отговор
    Накрая се натровил и с олово

    17:07 16.03.2026

  • 4 Жорко

    56 4 Отговор
    Каквото и да пишете,то се знае,поредното НЕРАЗКРИТО убийство в България...

    17:12 16.03.2026

  • 5 Азззззззз

    34 3 Отговор
    Човекът се е самоубил бре...

    17:22 16.03.2026

  • 6 Оооо ,

    26 1 Отговор
    в Поморие , само честни хора , от - до !

    17:23 16.03.2026

  • 7 Перо

    21 5 Отговор
    То е ясно кои се занимават с чеиндж бюра! На всекиму своето!

    17:26 16.03.2026

  • 8 Петрохан

    24 1 Отговор
    При смяната на властта ще има много неразкрити убийства.

    17:27 16.03.2026

  • 9 Старши комисар

    13 3 Отговор
    Може пък без да иска да се гръмнал! Играл си е с патлака щото му било скучно и .... станала белята!

    17:32 16.03.2026

  • 10 Ни му е чиста

    19 5 Отговор
    Работата поръчка е и виждам хладнокръвен отпечатък на украински наемник

    17:37 16.03.2026

  • 11 Рангел

    14 4 Отговор
    Един кърлеж по-малко. Самоубийство,с чужд пръст. Някаква мода се налага, всички се самоубиват. НО избраните само ги заплашват, и после, пурко плаща за охраната.

    17:39 16.03.2026

  • 12 Уйде

    8 1 Отговор
    спонсора на милиционерите .

    17:46 16.03.2026

  • 13 Кметът

    10 0 Отговор
    Боюв и негов човек , какво ще каже ?

    17:48 16.03.2026

  • 14 Айше

    6 2 Отговор
    От ПП нищо не са коментирали още.
    Ще спират ченйнджа като че ли, че се оказа опасен бизнес.

    17:52 16.03.2026

  • 15 до Честен

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Турска лира!

    17:54 16.03.2026

  • 16 Будист ли е

    8 0 Отговор
    Аман от секти

    18:03 16.03.2026

  • 17 Далай Ламята

    5 0 Отговор
    Тоя е бил будист !!! Само те така се думкат !!!

    18:13 16.03.2026

  • 18 Лена

    5 0 Отговор
    Лама Дечев мълчи значи е от сектата

    18:14 16.03.2026

  • 19 Фейк на часа

    13 0 Отговор
    Аз си мислех, че тези чейндж-бюра трябваше да изчезнат още през 1997г когато България прие закона за валутния борд. Явно тези чейндж-бюра са средство за изпиране на парите от всякаква престъплна дейност като наркотрафик и проституция.

    18:17 16.03.2026

  • 20 Р Г В

    6 0 Отговор
    А младежа който с АТВ премаза и уби жена и рани тежко невръстното и дете в Бургас май има същата фамилия. Случайните случайности не се случват случайно.

    Коментиран от #22

    18:25 16.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А Т В

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Р Г В":

    Верно бре...

    18:34 16.03.2026

  • 23 Чичо Али Хаменей

    0 0 Отговор
    Какъв чейндж бе? Какво сменяте вече, че сте оборотни? Едва ли е свързано убийството с чейндж. Кой знае къде е ср@л накриво.

    18:45 16.03.2026