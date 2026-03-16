„Прогресивна България“ обяви водачите на листите. Ето кои ще се борят за победата на Румен Радев на изборите

Утвърдени юристи, архитекти, преподаватели, медици, експерти, общественици и спортисти ще бъдат водачи на листите на „Прогресивна България“. Коалицията на Румен Радев ще регистрира днес листите си за участие в парламентарните избори на 19 април.
Ето водачите на листите в многомандатните райони:
Росица Карамфилова
Росица Карамфилова е на 49 години и е кандидат за народен представител от 1 МИР Благоевград.
Тя е експерт с над 20-годишен опит в управлението на околната среда. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на околната среда и водите в две последователни служебни правителства. От 2023 до 2025 г. е съветник по екология на Президента на Република България. Към момента е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда и член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда (EEA).
Била е началник на отделите „Международни програми и проекти“ и „Стратегии и програми“. Има богат опит в управлението на национални и международни проекти в сферата на екологията.
През 2001 г. се дипломира като магистър-инженер по специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – София. През 2007 г. защитава образователна и научна степен „Доктор“ в същата научна област с дисертация на тема, свързана с иновативното третиране на отпадъчни биопродукти. Завършила е и магистърски курс по „Индустриален мениджмънт“.
Развива активна преподавателска дейност в ХТМУ – София (2011–2012 г. и 2023–2025 г.) и е автор на множество научни публикации в специализирани издания.
Владее английски и руски език.
Омъжена, с едно дете.
ген. Румен Радев
Румен Радев е на 62 години и е кандидат за народен представител от 2 МИР Бургас и 25 МИР София.
От 2017 до 2026 г. Румен Радев е президент на Република България. На 19 януари 2026 г. в обръщение към българския народ обявява, че подава оставка като държавен глава. С решение на Конституционния съд пълномощията му се прекратяват от 23 януари 2026 г.
Дипломира се като първенец на випуска във военновъздушното училище в Долна Митрополия. През 1992 г. завършва ескадрилен офицерски курс „Максуел“, САЩ, а от 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабния профил на Военната академия „Г. С. Раковски“. Дипломира се като първенец на випуска.
През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен магистър по „Стратегически проучвания“. Името му е изписано в Алеята на славата на Военновъздушния колеж. Има над 1400 летателни часа в кариерата си като пилот-изтребител. Демо-пилот на МиГ-29. Достига до чин генерал-майор, а в периода 2014 – 2016 г. е командир на Военновъздушните сили на Република България.
Владее английски, руски и немски език.
През 2000 г. става доктор на военните науки в областта на усъвършенстването на тактическата подготовка на летателния състав и симулиране на въздушния бой.
Женен, с три деца
д-р Илин Димитров
Илин Димитров е на 42 години и е кандидат за народен представител от 3 МИР Варна.
Той е експерт с мащабен опит в сферата на туризма, академичната дейност и държавната администрация. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на туризма в двете служебни правителства на страната. Преди това е народен представител в 47-ото Народно събрание, където е избран за председател на Комисията по туризъм. В професионалната си биография заема и поста председател на Варненската туристическа камара (2020 – 2022 г.), работейки активно за развитието на регионалната икономика.
Понастоящем е преподавател в Икономически университет – Варна, съчетавайки експертизата си от бизнеса и управлението с научноизследователска дейност за прилагане на устойчиви икономически политики.
Притежава богата образователна подготовка, включваща дипломи от Колежа по туризъм – Варна, Висшето училище по мениджмънт и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов по специалностите „Маркетинг и мениджмънт“, „Стопанско управление“ и магистърска степен по „Фирмен мениджмънт и контролинг“. Защитава образователна и научна степен „Доктор“ по туризъм в Икономически университет – Варна.
Владее английски, немски и руски език.
Женен, с две деца.
проф. д-р Янка Тянкова
Янка Тянкова е на 61 години и е кандидат за народен представител от 4 МИР Велико Търново.
Тя е утвърден юрист и университетски преподавател с богат опит в правната наука и практика. Понастоящем е професор и ръководител на катедра „Частноправни науки“ в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, като преподава и в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. В професионалната си биография съчетава академичната дейност с активна юридическа практика като адвокат от Великотърновската адвокатска колегия, медиатор и арбитър.
Завършва висшето си образование по специалност „Право“ с магистърска степен. Тя е доказан експерт в областта на търговското право и несъстоятелността, като е защитила образователна и научна степен „Доктор“.
Проф. Тянкова е автор на три монографии в областта на търговската несъстоятелност и производството по стабилизация, както и на множество научни студии и доклади, публикувани в престижни издания у нас и в чужбина. Член е на редколегии на научни форуми и участва активно в състава на научни журита.
Владее руски и английски език.
Омъжена, с едно дете.
майор инж. Цветомир Цветанов
Цветомир Цветанов е на 37 години и е кандидат за народен представител от 5 МИР Видин.
Той е офицер от Българската армия с утвърден лидерски опит и доказани командни умения. Професионалният му път преминава през ключови военни длъжности, включително командир на взвод, заместник-командир на рота и командир на рота. Към момента заема отговорния пост на Началник на Военно окръжие – Видин, където отговаря за координацията и управлението на структурите на Министерството на отбраната в региона.
Завършва висшето си образование в Националния военен университет „Васил Левски“ в гр. Велико Търново. Дипломира се като инженер със специализации в областите „Танково-технически и автомобилни войски“ и „Автомобилна техника и транспортна логистика“. Притежава военно звание „Майор“.
Владее английски език.
арх. Иван Шишков
Иван Шишков е на 62 години и е водач на листата за народни представители в 6 МИР Враца.
Той е утвърден експерт с мащабен опит в архитектурата, градоустройството и държавното управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на регионалното развитие и благоустройството, като преди това е бил заместник-министър и съветник в същото министерство. Професионалната му биография включва 24-годишен стаж като главен архитект на община Драгоман, както и на районите „Банкя“ и „Триадица“ към Столична община.
Понастоящем работи като архитект-проектант на свободна практика, прилагайки натрупания експертен опит в реализацията на значими инфраструктурни и устройствени проекти.
Завършва висшето си образование във ВИАС (днес УАСГ) в София, където придобива магистърска степен по специалност „Архитектура“. Средното си образование завършва в Техникума по строителство „Христо Ботев“, гр. София, със специалност „Строителен техник“.
Женен.
Николай Косев
Николай Косев е на 40 години и е кандидат за народен представител от 7 МИР Габрово.
Той е предприемач с над 20-годишен професионален опит в управлението на бизнес процеси. Като собственик и управител на компания в сферата на услугите с национално покритие, той притежава доказани умения в изграждането на устойчиви търговски структури и екипи. Косев е и пионер в социалното предприемачество, като основава първото регистрирано социално предприятие в град Габрово.
Паралелно с бизнес дейността си, той е активен общественик, ангажиран с организирането и подкрепата на множество социални каузи и благотворителни инициативи в региона и страната.
Завършва висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София, където придобива магистърска степен по „Международни икономически отношения“. Притежава и бакалавърска степен по „Философия“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Владее английски език.
Румен Мунтянов
Румен Мунтянов е на 40 години и е кандидат за народен представител от 8 МИР Добрич.
Той притежава над 15-годишен опит в обществения сектор и местното самоуправление. Професионалният му път в публичната администрация започва като експерт по връзки с обществеността в Община Генерал Тошево – пост, който заема в продължение на 9 години. В периода 2019 – 2023 г. е заместник-кмет по „Хуманитарни дейности“ в същата община, отговаряйки за ключови ресори в социалната и културната сфера. Понастоящем е секретар на Община Добричка.
Активен общественик, той е председател на Общинската структура на Българския червен кръст в Община Добричка и участва в организирането на множество културно-исторически и благотворителни инициативи.
Завършва висшето си образование във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, където придобива бакалавърска степен по „Политология“ и магистърска степен по „Маркетинг“.
Владее английски език.
Иван Демерджиев
Иван Демерджиев е на 50 години, юрист с богат опит в правото и държавното управление. Кандидат от 9 МИР Кърджали.
В периода 2022 – 2023 г. заема постовете заместник министър-председател и министър на вътрешните работи в двете последователни правителства на Гълъб Донев. През 2021 г., е служебен министър на правосъдието и заместник-министър в същото ведомство. Професионалната му кариера е тясно свързана с адвокатурата – той е дългогодишен член на Адвокатска колегия – Пловдив, като в периода 2019 – 2021 г. е неин председател. Управител и съдружник е в адвокатско дружество с експертиза в търговското, гражданското и административното право.
Завършва висшето си образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където придобива магистърска степен по „Право“. Специализира в процесуалното представителство по сложни търговски дела, несъстоятелност и вещно право.
Владее руски и немски език.
Женен, с две деца.
Явор Гечев
Явор Гечев е на 47 години и е водач на листата за народни представители в 10 МИР Кюстендил.
Той е утвърден експерт и общественик с дългогодишен опит в областта на земеделието и развитието на селските райони. В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на земеделието в две последователни правителства. Професионалният му път включва опита му като народен представител в 42-ото Народно събрание и заместник-министър на земеделието. Дълги години оглавява Националния съюз на земеделските кооперации в България, а към момента е съветник на Президента на Република България по въпросите на селското стопанство, храните и горите.
Завършва Аграрния университет в Пловдив, където придобива магистърска степен като инженер-агроном със специалност „Растителна защита“. Преминал е редица специализации в областта на политическия мениджмънт и публичните политики на национално и европейско ниво.
Владее английски и руски език.
Ивет Горанова
Ивет Горанова е на 26 години и е водач на листата за народни представители в 11 МИР Ловеч.
Тя е олимпийски шампион по карате от игрите в Токио 2020 г. и един от най-успешните български спортисти в съвременната история. Професионалният ѝ път е тясно свързан със системата на Министерството на вътрешните работи, като до момента е била част от състава на Академията на МВР.
Завършва висшето си образование в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Притежава бакалавърска степен по „Икономика на търговията“ и магистърска степен по „Мениджмънт на търговската дейност“.
Спортната ѝ кариера е белязана от изключителни постижения, сред които титлата Спортист на годината на България (2021 г.), златен медал от Европейски олимпийски игри, както и множество отличия от световни и европейски първенства. Ивет Горанова е многократен балкански и републикански шампион.
Владее английски език.
Димитър Петров
Димитър Петров е на 27 години и е водач на листата за народни представители в 12 МИР Монтана.
Той е юрист и експерт по публични политики с фокус върху местното самоуправление и конституционното право. Професионалният му път преминава през Столичния общински съвет, където заема длъжността старши юрисконсулт. Димитър Петров е докторант по „Конституционно право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и възпитаник на Националната програма „Управленски умения“ към Българското училище за политика „Димитър Паница“.
Паралелно с юридическата си дейност, той е активно ангажиран с културния живот на страната като съосновател и председател на „Съюза на младите писатели“ в България и автор на четири книги.
Притежава богата академична подготовка с четири магистърски степени: по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по „Политически мениджмънт и публични политики“ и „Дипломация и международни отношения“ от Нов български университет, както и по „Лидерски практики“ от Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Владее английски и руски език.
Гълъб Донев
Гълъб Донев е на 59 години и е водач на листата за народни представители в 13 МИР Пазарджик.
Притежава изключителен опит в най-високите нива на държавното управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста служебен министър-председател на Република България в две последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на Президента, където от 2023 до 2026 г. заема отговорната длъжност Началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване.
Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, като е заемал постовете служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика в три кабинета (през 2017 г. и 2021 г.).
Притежава две магистърски степени – по „Право“ и по „Финанси“.
Владее английски и руски език.
Семеен, с едно дете.
Петър Витанов
Петър Витанов е на 43 години и е водач на листата за народни представители в 14 МИР Перник.
Той притежава над 10-годишен опит в областта на международните отношения и парламентарната дейност. Професионалният му път в законодателната власт започва в дирекция „Международни връзки и протокол“ на Народното събрание (2013 – 2017 г.). В периода 2017 – 2019 г. е народен представител в 44-то Народно събрание, а от 2019 до 2024 г. е член на Европейския парламент, където активно участва в изготвянето на европейски политики и законодателство.
Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по „Международни отношения“. Притежава и втора магистърска степен по „Международни финанси“ от Нов български университет.
Владее английски и руски език.
Женен, с две деца.
Димитър Здравков
Димитър Здравков е на 36 години и е кандидат за народен представител от 15 МИР Плевен.
Той притежава над десетгодишен опит в сферата на държавната администрация, образованието и иновациите. В периода от 2017 до 2026 г. е част от екипа на Администрацията на Президента на Република България, където последователно заема позициите съветник по образованието и съветник по иновациите. Член на Комисията по българско гражданство.
Професионалният му път включва и работа в Министерството на образованието и науката (2013 – 2017 г.), където като експерт в дирекция „Финанси“ отговаря за бюджетни анализи и участва в управлението на мащабни проекти по оперативни програми.
Димитър Здравков притежава академична подготовка с две магистърски степени: по „Право“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и по „Макроикономика“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – София.
Владее английски и руски език.
Семеен, с две деца.
Владимир Николов
Владимир Николов е на 48 години и е водач на листата за народни представители в 16 МИР Пловдив-град.
Той е един от най-успешните български спортисти, посветил 38 години от живота си на волейбола. Дългогодишен капитан на националния отбор на България, с който печели множество отличия на световно и европейско ниво. Професионалният му път включва 14-годишен управленски опит като мениджър и ръководител в структурите на волейболен клуб „Левски“, където работи активно за развитието на детско-юношеския спорт и професионалното направление.
Завършва висшето си образование в Националната спортна академия (НСА) със специалност „Учител и треньор“. Неговата експертиза съчетава спортната дисциплина с доказани лидерски качества и умения за управление на екипи и големи спортни проекти.
Владимир Николов притежава изключителна езикова подготовка, като владее пет чужди езика: сръбски, руски, английски, френски и италиански.
Женен, с четири деца.
ген. Иван Лалов
Иван Лалов е на 63 години и е водач на листата за народни представители в 17 МИР Пловдив-област.
Той е висш офицер с изключителна професионална кариера в Българската армия и Военновъздушните сили. В периода от 2018 до 2026 г. заема поста заместник-командващ на Съвместното командване на силите (СКС). Между 2014 и 2018 г., е командир на авиобаза „Граф Игнатиево“, където преминава през всички нива на летателната подготовка и командния състав. Военният му път започва в авиобаза „Равнец“.
Завършва ВВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия и Военната академия „Г. С. Раковски“ в София. Завършил Общовойсковия колеж по отбраната в Париж, Франция.
Владее руски, френски и английски език.
Семеен.
Маломир Власов
Маломир Власов е на 52 години и е водач на листата за народни представители в 18 МИР Разград.
Той е утвърден предприемач с над 30-годишен професионален опит в сферата на земеделието. Започва своята кариера през 1993 г., основавайки собствено търговско предприятие. Към момента е съсобственик в няколко дружества.
Завършва висшето си образование в Тракийския университет – Стара Загора, където придобива квалификация по специалност „Ветеринарна медицина“. Неговата експертиза обединява професионалните познания в областта на животновъдството с умения за управление на мащабни търговски структури.
Владее руски и английски език.
Женен.
арх. Живка Бучуковска
Живка Бучуковска е на 59 години и е кандидат за народен представител от 19 МИР Русе.
Тя е доказан експерт в областта на архитектурата, градоустройството и регионалното планиране. Професионалният ѝ път е тясно свързан с развитието на Русе, където дълги години заема поста Главен архитект на Общината. Била е главен експерт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), отговарящ за регионалната политика в Северен централен район.
Паралелно с административната си дейност, арх. Бучуковска има богата проектантска практика в инвестиционното проектиране на жилищни и обществени сгради, както и в разработването на стратегии за устойчиво градско развитие.
Завършва висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ/ВИАС) в София със специалност „Архитектура“.
Владее английски и руски език.
Неомъжена, с едно дете.
Слави Василев
Слави Василев е на 41 години и е водач на листата за народни представители в 20 МИР Силистра.
Завършва бакалавърска степен по „Международни отношения“ в Бостънския университет в Масачузетс, САЩ. Притежава и магистърска степен по „Журналистика и медии“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Професионалната му дейност е фокусирана върху анализирането на публични политики и медийна комуникация.
Владее отлично английски и френски език.
Неженен.
Весела Момчева-Таун
Весела Момчева-Таун е на 42 години и е кандидат за народен представител от 21 МИР Сливен.
Тя е предприемач с разнообразен професионален профил и опит в няколко ключови икономически сектора. Нейната експертиза обхваща и сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), където работи по реализацията на проекти за чиста енергия. Притежава специализирана квалификация в областта на авиацията и туризма с международен сертификат от IATA.
Завършва висшето си образование в Икономическия университет – Варна, където придобива бакалавърска степен по „Стопанско управление“ и магистърска степен по „Туризъм“. Средното си образование завършва в Езиковата гимназия в град Сливен.
Владее английски и френски език.
Семейна, с две деца.
Петър Стойчев
Петър Стойчев е на 49 години и е водач на листата за народни представители в 22 МИР Смолян.
Носител е на Световната купа по плувен маратон в 11 поредни години и е световен и европейски шампион. Петър Стойчев е първият и единствен българин, приет в Международната зала на плувната слава в САЩ. Участвал е в четири поредни летни олимпийски игри, като на Олимпиадата в Пекин през 2008 г. е знаменосец на българската делегация.
Служебен министър на младежта и спорта през 2013 г.
Петър Стойчев е доктор по „Теория и методология на спортната наука“ и магистър по „Спорт за високи постижения“ от НСА „Васил Левски“. Притежава и висше образование по специалност „Кинезитерапия“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Владее английски и руски език.
Женен, с две деца.
д-р Михаела Доцова
Михаела Доцова е на 42 години и е кандидат за народен представител от 23 МИР София.
Тя е юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), където в продължение на над 7 години заема позицията директор на дирекция „Правна“. В рамките на ведомството тя е изпълнявала и длъжностите главен секретар и началник на кабинета на министъра.
Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната администрация на Софийска област.
Д-р Доцова притежава научна степен „Доктор по административно право и административен процес“. Автор е на над 13 научни публикации и участник в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право. Нейният дисертационен труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети.
Владее английски език.
Неомъжена.
Стефан Белчев
Стефан Белчев е на 55 години и е кандидат за народен представител от 24 МИР София (район Подуяне).
Той е утвърден експерт с 30-годишен професионален опит в областта на вътрешния одит и финансовия контрол в публичния сектор. През последните две десетилетия заема ключови управленски позиции в системата на Министерството на финансите, включително заместник-министър на финансите и директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). До февруари тази година той ръководи Инспектората към Министерството на финансите.
Професионалната му биография включва и стратегически роли като председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР), член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО).
Стефан Белчев завършва магистърска степен по икономика в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, и притежава научна степен „доктор по икономика“ със специализация в областта на счетоводната отчетност, контрола и анализа на стопанската дейност.
Владее английски език.
Женен, с три деца.
проф. Румен Миланов
Румен Миланов е на 77 години и е водач на листата за народни представители в 26 МИР Софийска област.
Той е генерал-лейтенант от резерва и един от най-авторитетните експерти по национална сигурност в България. В кариерата си е оглавявал три от ключовите служби в държавата: Националната служба за борба с организираната престъпност (НСБОП), Националната служба за охрана (НСО) и Дирекция „Жандармерия“. Бил е секретар на Съвета по сигурността към МС и ръководител на Центъра за противодействие на корупцията (БОРКОР).
Румен Миланов е професор е в УАСГ, като преподава и в УНСС и УниБИТ. Автор е на многобройни научни трудове в областта на сигурността и пътната безопасност.
Завършил е УАСГ и е специализирал в Скотланд Ярд.
Владее руски език.
Женен, с едно дете.
Александър Пулев
Александър Пулев е на 45 години и е водач на листата за народни представители в 27 МИР Стара Загора.
Той е финансист и мениджър с международен опит в реалната икономика и инвестициите. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции като Уникредит, Ситигруп, EY и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
В държавното управление заема ключови позиции, включително заместник-министър на транспорта и съобщенията (2021 г.) и министър на иновациите и растежа в два поредни служебни кабинета (2022 – 2023 г.), където работи за подкрепа на бизнеса и привличане на инвестиции.
Магистър по бизнес администрация (MBA) с фокус върху финансите от Оксфордския университет, Англия.
Бакалавър по информационни системи и финанси от Университета в Мейн, САЩ.
Владее английски език.
Семеен.
инж. Илко Илиев
Илко Илиев е на 67 години и е водач на листата за народни представители в 28 МИР Търговище.
Предприемач с над 35-годишен опит в реалната икономика. Основател и собственик е на компанията „Мебел-Стил“ – най-големият производител на мека мебел в България.
Професионалният му път започва в морския флот, където е бил капитан на кораб.
Завършва висшето си образование във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ със специалност „Инженер-корабоводител“ (магистър).
Владее руски език.
Женен.
Димитър Стоянов
Димитър Стоянов е на 57 години и е водач на листата в 29 МИР Хасково.
Той е полковник от резерва с над 25-годишна кариера във Военновъздушните сили, началник на щаба на ВВС. Притежава мащабен управленски опит на най-високо държавно ниво като министър на отбраната (2022 – 2023 г.), главен секретар на президента и секретар по сигурност и отбрана.
Ключов експерт в стратегическото планиране, инициатор на проектите за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и концепцията за гасене на пожари от въздуха.
Завършил е ВВВУ „Георги Бенковски“, Военната академия в София и Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ.
Владее английски и руски език.
Семеен.
д-р Явор Плашилски
Д-р Явор Плашилски е на 51 години и е водач на листата в 30 МИР Шумен.
Той е лекар с близо тридесетгодишен опит в хуманната медицина. Професионалният му път започва в Спешна помощ – Шумен, преминава през Работническата болница и дългогодишна практика като семеен лекар в с. Царев брод. От 2008 г. е част от екипа на Медицински център „Здраве“ в Шумен, а от 2025 г. е наставник и обучава специализанти по обща медицина към МУ – Варна.
Магистър по хуманна медицина от Медицински университет – Варна.
Владее английски и руски език.
Женен.
Енчо Керязов
Енчо Керязов е на 52 години и е водач на листата в 31 МИР Ямбол.
Той е световноизвестен артист и общественик с мащабен принос към българската култура и спорт. Понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат, създател на фондация „Енчо Керязов“ за подкрепа на талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл „Нощ на звездите“.
Преди политическата си кариера постига глобален успех като еквилибрист и национален състезател по спортна акробатика. Носител е на множество висши отличия, сред които „Сребърен клоун“ от фестивала в Монте Карло, Почетен знак на Президента на Република България и наградата „Златен век“.
Завършва висшето си образование в НСА „Васил Левски“.
Владее руски и английски език.
Разведен.
Коментиран от #28, #51, #52
7 А питам
Коментиран от #13
Коментиран от #86
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
ТЕ ПОНЕ ДО НЯКАКВА СТЕПЕН ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА НИ!
Коментиран от #139
12:22 16.03.2026
Коментиран от #150
13 честен ционист
До коментар #7 от "А питам":Нали трябва да се намери някой да ви разпрати повестките за фронта.
12:23 16.03.2026
Коментиран от #60
16 Сатъра на Хана
Коментиран от #138
12:24 16.03.2026
20 Има ни пак
Коментиран от #95
12:27 16.03.2026
12:28 16.03.2026
23 честен ционист
Завършил е УАСГ и е специализирал в Скотланд Ярд.
Владее руски език."
Скотланд Ярд с адреас Большая Лубянка, 2
Коментиран от #101, #102, #125
12:28 16.03.2026
25 нито един работник
Освен експертите, останалите са само амбициозни кандидат политици.
Пропуснати са в разнообразния списък представители на медиите и бивши ченгета.
12:29 16.03.2026
28 Германец
До коментар #1 от "Голяма":Булгарака винаги е предпочитал да го управляват мутри вместо военни 😉
Коментиран от #72, #98
12:29 16.03.2026
29 Оооо
До коментар #3 от "честен ционист":Ти пък откъде знаеш? Ама трябва да се почва с помията. Няма да ви свърши работа тоя път.
12:30 16.03.2026
30 Българин
До коментар #3 от "честен ционист":А ти и български не владееш
12:30 16.03.2026
32 Програмист
До коментар #3 от "честен ционист":Ти друго освен иврит знаеш ли
12:31 16.03.2026
34 Ген.Румен Миланов
Служи на Бойко и всички други.
Катаджия по времето на комунизма
Коментиран от #135
12:31 16.03.2026
Коментиран от #43
38 Варна
Поставя ме пред огромна дилема дали да дам гласът си, след като виждам отново от същото...
Коментиран от #42, #47, #50, #80
12:32 16.03.2026
Коментиран от #49, #55
42 честен ционист
До коментар #38 от "Варна":д-р Михаела Доцова става, а и пише, че е неомъжена.
12:34 16.03.2026
43 Ха ХаХа
До коментар #37 от "Мале... мале🙈":Стига си лиза Митрофанова .
Удави се и хълцаш
12:35 16.03.2026
Коментиран от #112
47 София
До коментар #38 от "Варна":Че и по лошо от преди се очертават нещата !
12:35 16.03.2026
До коментар #41 от "Желая":На 119 процентов тъпунгер
До коментар #38 от "Варна":Уж разсъждаваш,но на глас,така че да правиш антипропаганда срещу Румен Радев...!
Но не се хаби- нищо не постигаш,освен още повече привърженици на Румен Радев!
Коментиран от #73
12:36 16.03.2026
51 Доста военни
До коментар #1 от "Голяма":Да вадим ли мешките и сумките?
Коментиран от #57, #65, #89
12:36 16.03.2026
54 Шиши
До коментар #18 от "Ура,,Ура":владее дубайски.
12:38 16.03.2026
56 Волен ли
До коментар #22 от "Сталин":Волене,стига си се хвалил...Голям цирк беше ти!
Коментиран от #110
12:39 16.03.2026
57 Радев
До коментар #51 от "Доста военни":Трябваше да направи военен преврат а не партия
12:40 16.03.2026
Коментиран от #115
60 ТИР
До коментар #14 от "си дзън":Изтъкването че знаят руски е начин да привличат избиратели от БсП, нека чуем какви са политиките и евентуалните партньори,,,
12:41 16.03.2026
Коментиран от #74, #77
НА ИЗБОРИ ПОЛИТ.
ИЛИ НА ОЛИМПИАДА ОТИВАМЕ НА 19.04.
Коментиран от #71, #81
До коментар #51 от "Доста военни":Не четеш ли?!
,,Еврокомисарят по отбраната предупреди, че страни от ЕС могат да бъдат атакувани от Иран...!"
Така,че искаме,не искаме... военните специалисти идват тъкмо навреме...!
Още един плюс за партията на Радев👍!
Коментиран от #85
67 Горянин
Явно сме богата страна след толкова огромно крадене, има и за новите освирепели експерти да се докопат до държавната софра.
12:45 16.03.2026
71 Ай бегом при...
До коментар #64 от "ПРОГРЕСИВЕН ФИЗКУЛТУРНИК О.З. С РУС.ЕЗИК":...баш-спортистката-Стефка Костадинова-водач на листа от партията на Делян Пеевски!
Коментиран от #87
12:47 16.03.2026
73 Варна
До коментар #50 от "Хе,хе...!":Мислиш, че си играя на пропаганда? - Аз съм икономист с 30-на години стаж и достатъчен опит в управлението за да знам, че като видя 30-на годишни недорасляци и няколко паразита на по 40-на години с дълъг стаж в администрацията ми става ясно на къде отиват нещата. - Кой от тези всичките може да управлява добре и да проверява сам и сметките и анализите? - Отговорът е абсолютно никой!
Какво на майка си в ХХХ ще управлява след като не е квалифициран и не знае как? В листата има тежки паразити като Гечев, Дерменджиев, Шишков и още няколко. Гледам спортисти и разни други дето хабер нямат какво ще правят там. - Какво точно ще управляват тези?
Ние сме в тотален колапс като икономика и мухльовци и паразити в управлението не ни трябват! - А по- лошото, е че и другите партии са същите боклуци дето за никакъв Х. не стават!
Това е кошмар!
Коментиран от #88, #105
12:48 16.03.2026
74 Хи хи
До коментар #63 от "павела митова":И като владеят английски ,какво , докъде стигнаха ? Даже някакви завършили и престижни университети и какво ?Просто когато нер ставаш , не ставаш , ако ще и занзибарски да владееш !
12:50 16.03.2026
Коментиран от #79, #153
Коментиран от #83, #124, #131
77 Бочко-Тикварски
До коментар #63 от "павела митова":Че що ми е нужен английски?!
Та,аз се разбрах навремето дори и на нашенски,със Себастиян Курц :
,,Аааа...аз имам...ааа...торта ,,Сахер"...ааа...!"
12:52 16.03.2026
Коментиран от #104
80 Ежко
12:53 16.03.2026
81 Разнообразна листа
До коментар #64 от "ПРОГРЕСИВЕН ФИЗКУЛТУРНИК О.З. С РУС.ЕЗИК":Има военни, предприемачи, ексдепутати, президентски съветници и даже и представител на художествено-творческата интелигенция
Престои и нещо като спортно състезание - спортистите ми са по-добри от спортистите ти
Коментиран от #119
До коментар #76 от "Фори":И английски знаят...,за разлика от Твоят Бочко Тикварски...!
84 Прометей
До коментар #3 от "честен ционист":Твърдиш,че с ,,уличен руски " е завършил с отличие Максуел ? Значи е изключително способен.Я пробвай с твоя перфектен инглиш да го завършиш.
Сега кажи дали познаваш някой,който владее отлично ,,банкянски език" как литературно произнася ,,Конграчулейшунс" ,предизвиквайки всеобщ политически присмех?
Същия,който е експерт по теология и обяснява присъствието на Бог с : ,, Ту-туууу "?
12:54 16.03.2026
85 да бе
До коментар #65 от "ЩО БЕ...?!":Само дето Главнокомандващия си би камшика.
Коментиран от #116
86 вест гост
До коментар #9 от "Енчо":Ами В И Ф. Това си е като диагноза.
87 ПРОГРЕСИВЕН ФИЗКУЛТУРНИК О.З. С РУС.ЕЗИК
РАЗРЕШЕТЕ ДА ДОЛОЖА...
РАЗРЕШ
1986/1988+3 месеца ...НЕ НА ФУРАЖКИТЕ☝
НА ДВАЙСТИ АПР. ...ЗА ГЪБИ....
Коментиран от #97
88 Хи хи
До коментар #73 от "Варна":Браво !Рядко се случва да прочетеш коментар , в който някой ти показва проблема и се обосновава . Но виж колко е важно да знае езици ! Вярно е потрес , но с такъв материал разполагаме за съжаление.
12:56 16.03.2026
89 А ве,ай стига с теА...
До коментар #51 от "Доста военни":...русизми- ,,мешки"...,,сумки"...?!
Моля за превод...?!
12:57 16.03.2026
Татко доволен!
94 Сделано в СССР
Зад Радев е Държавна сигурност, РУМНО, децата и внуците на комунистическата номенклатура-Иво Христов, Пеканов и т.н. Зад Радев са ЗКПЧ-та като Гълъб Донев. Зад Радев е Москва. Но...Той не подозира, след 10 години мотаене в президентството обграден от лакеи, какво го чака "на терен". Вече няма да я има преторианската гвардия от държавни охранители и "журналисти", подбрани от жена му.
Той отвори "Кутията на Пандора" и последствията за него ще са ужасяващи, въпреки медийният слугинаж.
12:58 16.03.2026
95 Феликс Дж
До коментар #20 от "Има ни пак":Дрън-дрън. Знае да е точен с парите и да си партнира с масУните.
12:58 16.03.2026
До коментар #52 от "А за кого":За чалгарите, копейкин, мечове и величия, абе "голям" избор! Точно за тез се замисли дълбоко, а по принцип е важно да е голям % избирателната активност! А, между другото, щях да се изненадам ако василевото славчу го нямаше в списъка.
13:00 16.03.2026
101 Феликс Дж
До коментар #23 от "честен ционист":Катаджия поставен от бооку начело на БОП и сетне в НСО. ДЯЛАН КАМЪК - и двете думи са главни.
13:01 16.03.2026
102 Феликс Дж
До коментар #23 от "честен ционист":А, титулуван сред състава на МВР като най-успелия катаджия. Ама те са завистници без грам позитивна енергия.
13:02 16.03.2026
103 Заралия
Кой е Александър Пулев?
Пак парашутист от София. Роден е в Пловдив и един ден не е бил в Стара Загора!
Излъгани надежди!
Коментиран от #106, #129
13:02 16.03.2026
До коментар #78 от "Браво!":Щом феновете на двамата Шишковци лаят истерично,значи листата е супер!
Успех на Радев!
До коментар #73 от "Варна":Варна,специално Шишков е доказан експерт с реална професия, освен това предприе реални действия срещу асфалтовата мафия на баце, които прокуратурата и сглобката заметоха. За сметките, един бакалин да Фанеш, ше ти ги направи. И е крайно време нафталина да се измете и да застанат млади и реактивни хора в управлението. Проблема е, че трябва да имат истински дипломи от добри университети
Коментиран от #123, #130
До коментар #103 от "Заралия":...та ти чак се...,,опули",от тоя...Пулев...?!
По-полека,да не габардясаш...!
Коментиран от #157
110 тролдоктор
До коментар #56 от "Волен ли":Аз мисля, че това е проф. 80%.
13:06 16.03.2026
До коментар #45 от "Тц.. Тц...":Аааа, сакън! Те са в резерва. Нали трябват шефове на АПИ, фонд Земеделие, НЕК, МЕК, БАХ, ВиК, , и прочее синекурски длъжности!
13:06 16.03.2026
До коментар #58 от "ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ":ПРЕЗИДЕНТА да проучи въпроса в момента в който го обявиха две семейства няма да подкрепят президента а бяха за него отказват заради ЕНЧО .
13:06 16.03.2026
Коментиран от #142
До коментар #81 от "Разнообразна листа":и както винаги, няма ни един стругар, тракторист, монтьор или елктротехник.
13:08 16.03.2026
Видяхме хора, сега дано пък да видим и програмата на този сбирщайн до преди изборите..
13:09 16.03.2026
До коментар #114 от "Оров":Връщай парите на измамените, сектаааааа!
До коментар #105 от "Госあ":Какво предприе , ако може дай подробности , че нищо не му се разбра ! Затова ли го изгониха от ГЕРБ , че е много кадърен ?За нищо не става този човек , като и Демерджиев , както и Мунчо , но могат да храчат и хората харесват това !
13:11 16.03.2026
124 Одобрени от мУтрафонова!
До коментар #76 от "Фори":Ясно като бял ден русофилици до един!
13:12 16.03.2026
До коментар #103 от "Заралия":Като служебен министър се появи в някакъв сутрешен блок и дрънкаше някакви празни приказки, като употребяваше термини, за да звучи експертно.;) Най-лошо впечатление ми направи обаче това, че когато говореше, се зъбеше, като някакъв нервен тик. Грандомания в големи дози.🤭
13:16 16.03.2026
130 Варна
До коментар #105 от "Госあ":1/3 от София са "паразити" с потомствена уседналост в администрацията. - Другата 1/3 зависят пряко от разходите, които ще направят първите, а последната 1/3 зависи от потреблението на пъвите 2/3. - Резултатът е катастрофален!
Понеже следя държавните числа от десетилетия, ще споделя, че там се крие информация, която дава всичко като резултати без да се налагат пояснения, стига да разбираш материята.
Към момента едва около 8% от всички държавни разходи се разпределят за останалите 264 общини от общо 265. - Сам можеш да сметнеш колко се пада на община като разделиш тези 8% на 264. - Останалото се харчи на едно място. С тези "паразити" в листата, които с асвикнали с това и го приемат за нормално няма как да има промяна! - В същото време разходите за издръжка и възнаграждения от 10млрд. лева през 2009 стигнаха 30 млрд. през 2025. А дълговете скочиха 5 пъти. - Кой от тези паразити или недораслите мухльовци ще промени това? Тук далеч не е въпросът да бакалските сметки. - Материята е сложна и не е за тъпанари! Онзи, който управлява трябва да е наясно с нея, а не да се учи докато управлява!
Аз съм против и да се назначяват недорасляци без опит, още повече пък завършили в чужбина! - Това означава, че не познават нито законодателството ни, нито реалната обстановка в страната. Просто казано, ако си завършил право в чу,жбина, няма как да практикуваш в България щото нищо не ти е ясно!
Крайно време е да приключим с глупавите избори!
Коментиран от #144
13:17 16.03.2026
До коментар #76 от "Фори":Би трябвало да имате мнение ... ? Дума дупка не прави. Другите като ги чухте? И поне това, което говорят да го првавят, а ма май - не ... :):):)
13:17 16.03.2026
Коментиран от #136
Светът ври и кипи, наш президентин, при това генерал , нито дума не обелва за ролята на страната ни в глобалните конфликти, само общи приказки за корупция. А галопиращата инфлация? И там черна дупка, замаза очите на народеца с някакъв мижав призив за референдум, не предприе никакви стъпки в тази насока.
А цистерните, драги генерале? Нещо да мъцнеш на тая тема?!
13:18 16.03.2026
До коментар #34 от "Ген.Румен Миланов":Прав си! Тоя измислен “генерал” на Костов разбира само от НМ и не разбира нищо от другите силови структури! Другото е напудрено по “демократично” време и с подмазване! Най-смешен беше като н-к на НСО!
136 Напротив
До коментар #132 от "Като чуя ВТУ":Може! Дори може да има листи само от жени!
13:19 16.03.2026
До коментар #10 от "Мнение":Не е на българския!
Коментиран от #151
13:20 16.03.2026
До коментар #118 от "Перо":Това беше груба грешка.
Коментиран от #145
13:23 16.03.2026
До коментар #130 от "Варна":Това е единственият смилсен и най-точен коментар сред тъпотиите на партийните тролове.
13:25 16.03.2026
До коментар #142 от "Никога не се напуска изборен пост !":Разбираме, че ви е изненадал неприятно, но по-добре се фокусирайте върху собствените си грешки.🤭
13:26 16.03.2026
До коментар #11 от "Иванич":И повечето плювачи против Румен Радев, са от възродените индивиди на Костя и Цончовците му.
13:32 16.03.2026
151 Мнение
До коментар #139 от "На кой народ?":Не те знам от кой народ си?!
Вземи да се уточниш, а не по цял ден да си бъркате по д.пките вие ппдб-ейската био маса!
13:32 16.03.2026
Коментиран от #159
157 Заралия
До коментар #106 от "Ехееее...":Благодаря за "културният" Ви коментар.
Оставям го без коментар. Явно това е нивото на пропагандаторите на Пулев.
Изборът си остава мой!
13:37 16.03.2026
До коментар #153 от "Верно ли":Като ти гледам начина на мислене , глупака тук си ти!!!!! Ползваш заучени лафове от смрадовете , какво ти разбира кратуната от пирамиди и фараони ? Кой от другите е направил нещо изобщо за хората без еврофинансиране??? Всички ни крадат вече над 30г , там нещо измами и пирамиди не виждаш ли ?? Аман от полудиоти и тпанари без собствено мнение . Няма да се оправим никога с такива като теб.За съжаление сте мнозинство.
П.С. Гласувал съм 2 пъти за Радев , имам като цяло добро мнение за него, но той натрапи ПП и досега им сърба попарата както и ние хората. А това , което той беше казъл по време на КОВИД - "зеления сертификат дава свобода " ме накара сериозно да се замисля дали искам такъв човек да определя съдбата ми!! Да те говорим ,че можеше за 9г като президент да направи доста повече за хората които го подкрепиха , в това число и аз, от това еднократно излизане с вдигнат юмрук пред президентството. Можеше да бъде и по настоятелен и адекватен и при референдума за Еврото , а не последния момент да отбива номера.
Коментиран от #160
159 явер
До коментар #155 от "айдеее":Къде ще се присъединяваме към тези умрели държави. Ако не са западните държави, тези са умрели от всякъде. Имаме една поговорка "Пази Боже, сляпо да прогледа", такива са тези държави, като маджарите са най-глупавите, като нас.
До коментар #158 от "Гагаашш":Само глупак може да го излъже измамник като ивелин михайлов. Сега и на тролеи плаща боклука!
13:39 16.03.2026
