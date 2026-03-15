Нетаняху отговори с ВИДЕО на слуховете, че е мъртъв

15 Март, 2026 21:23, обновена 15 Март, 2026 20:28 1 531 90

„Умирам си по кафето и по народа си“, заяви премиерът на Израел в клипа

Снимка: YouTube
БТА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува днес видеоклип, на който пие чаша кафе и разговаря със своя асистент, след като слухове, че е загинал или ранен, бяха излъчени от иранските държавни медии и разпространени онлайн в Иран. Във видеото, заснето в кафене в покрайнините на Йерусалим и публикувано в профила на Нетаняху в „Телеграм“, неговият помощник го моли за коментар, предаде Ройтерс.

„Умирам си по кафето. Знаете ли какво? Умирам си по народа си“, заяви Нетаняху в клипа.

Ройтерс потвърди местоположението на видеото от файлови изображения на кафенето, които съвпадат с интериора, видян във видеото. Датата беше потвърдена от множество видеоклипове и снимки от днешното посещение на Нетаняху.

Откакто САЩ и Израел започнаха атаките си срещу Иран на 28 февруари, Нетаняху посети поне два града, поразени от ирански ракети, болница, пристанище и военни бази, но достъпът на медиите беше силно ограничен, а видеоклипове бяха разпространени от неговата канцелария.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първо ще унищожи Иран

    17 51 Отговор
    После може да умре

    Коментиран от #78

    20:28 15.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 То и Бункера пусна Клипче

    7 29 Отговор
    С двама Афро Руснаци в една тъмна стая

    Коментиран от #82

    20:29 15.03.2026

  • 4 Трумп скоро ако не помогне

    9 31 Отговор
    На Русия не само да свали санкциите но и с оръжия,
    Скоро украинският ботуш ще е в Русия

    20:30 15.03.2026

  • 5 Сталин

    43 13 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    Коментиран от #17, #28

    20:30 15.03.2026

  • 6 Ей това да си копейка е Божие наказание

    9 30 Отговор
    Или си резултат от злокобен експеримент на някакви тъмни сили непознати досега на човечеството.

    Коментиран от #70

    20:30 15.03.2026

  • 7 ДоОООСТА ВРЕМЕ МУ ТЪРСИХА

    43 11 Отговор
    ДВОЙНИК....

    Коментиран от #27

    20:31 15.03.2026

  • 8 хаха

    37 8 Отговор
    ИИ... да се наблюдава нивото на кафето и ръба на чашата.

    ХАХАХА
    Или е пукнал или се крие някъде като мишка.

    Коментиран от #54, #71

    20:31 15.03.2026

  • 9 Сталин

    36 9 Отговор
    Това е изкуствен интелект

    20:31 15.03.2026

  • 10 Лъжата за Русия е като Въздухът и Водата

    14 23 Отговор
    Нормално е да лъжат за всичко от Сутрин До Здрач

    20:31 15.03.2026

  • 11 Бесен - Язовец

    32 9 Отговор
    ИИ, фашиста Нетаняху е мъртав това е истината!

    20:31 15.03.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 25 Отговор
    ko staa?КОПЕЙКИ?

    Коментиран от #40

    20:32 15.03.2026

  • 13 ГейПолитиките наПутин

    7 19 Отговор
    Направиха всички Руснаци на вън евтини компанионки

    Коментиран от #32

    20:32 15.03.2026

  • 14 Хехехе

    8 26 Отговор
    поредния лош ден за копейките.

    20:32 15.03.2026

  • 15 ИИ...

    32 6 Отговор
    го направил със шест пръста!!!!
    И Боже, каква измама.

    20:32 15.03.2026

  • 16 Това

    36 6 Отговор
    Клипче от кога е ? Отпреди да падне ракетата ли?! Защото Нетаняху най обичаше да се репчи от телевизиите на живо! Защо допират до клипове?

    20:32 15.03.2026

  • 17 Руска ssвиньо,

    8 23 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Взехте ли Купянск -Путянск?

    Коментиран от #24

    20:33 15.03.2026

  • 18 Реалист

    32 9 Отговор
    Личи си, че е Изкуствен Интелект правил клипа.

    Коментиран от #22

    20:33 15.03.2026

  • 19 хаха

    9 1 Отговор
    ХАХАХА!

    20:33 15.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ам направо

    27 4 Отговор
    Ме убедиха. Жив е! Колко нескопосано направено!

    20:35 15.03.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 16 Отговор

    До коментар #18 от "Реалист":

    С аЯТОЛАХ АЛАХ МАЛАХ КО СТАНА?

    Коментиран от #31

    20:36 15.03.2026

  • 23 Мехди

    14 2 Отговор
    Къде е братко, бе!?

    20:36 15.03.2026

  • 24 Сталин

    18 3 Отговор

    До коментар #17 от "Руска ssвиньо,":

    Убитак извади си главата от з@дника на кошерния уурод

    20:37 15.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хаха

    6 6 Отговор
    99% е пуснат от мосад клипа. Че да могат онези брадати пислямисти да си мислят че са успели.

    Коментиран от #66

    20:38 15.03.2026

  • 27 Силиконови маски ползват

    20 4 Отговор

    До коментар #7 от "ДоОООСТА ВРЕМЕ МУ ТЪРСИХА":

    Вече никой не ползва двойници, има перфектни силиконови маски. Избират някой с подобен ръст, научават го две на три как да ходи и да се държи като лицето Х и после го пускат с нахлупената маска. Както Джо Байдън го игра сума време - Джим Кери.

    Коментиран от #35, #36

    20:39 15.03.2026

  • 28 Хм...

    4 11 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    А твоите имат право да убият милиони, така ли? А ти къде ще се скриеш, при Ким ли? Или си решил все пак да приемеш поканата на путин и да се преселиш там?

    20:40 15.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 не е

    21 4 Отговор
    изкуствен интелект. Това не е Нетаняху, но на пръв прочит много прилича на него. Като се загледате обаче, ще откриете, че този актьор има далеч по-благородно излъчване от прототипа. Забележете носа, който рязко се различава от този на Нетаняху, също и характерната лява вежда на Нетаняху. Вижте и косата, по-точно къде свършва плешивостта на темето. Определено има визуална прилика, но това не е Нетаняху.

    20:40 15.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дзак

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "ГейПолитиките наПутин":

    Гладна кокошка просо сънува!

    20:41 15.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами

    18 4 Отговор
    Почти веднага след началото на конфликта с Иран започнаха
    да се носят слухове, че Натаняху е избягал в Германия.
    Едва ли има някакво значение дали е жив или мъртъв.
    Важното е, че е избягал.

    Коментиран от #75

    20:42 15.03.2026

  • 35 Тарантино

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Силиконови маски ползват":

    Тони Шалуб с прилепени пеленгатори.

    20:42 15.03.2026

  • 36 КВА Е РАЬЛИКАТА ,,?!?!!!

    11 2 Отговор

    До коментар #27 от "Силиконови маски ползват":

    ВСЖНОТО Е ЧЕ ОРИГАНАЛА Е ГУШНАЛ КАРАМФИЛИ.......

    20:44 15.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анонимен

    2 5 Отговор
    А иранската брада, кога ще пусне клип?

    20:45 15.03.2026

  • 40 Медведев

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кл@ тим евроатлантици.

    20:45 15.03.2026

  • 41 Българин

    12 4 Отговор
    Използвах лицев скрининг на видеото чрез ИИ, изкуствения интелект е категоричен, че това не е Натаняху!

    20:46 15.03.2026

  • 42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор
    Не разбрахме от коя дата е видеото...защо не пише?

    Коментиран от #59

    20:46 15.03.2026

  • 43 стоян георгиев

    2 8 Отговор
    Бг трола изтреби цялото ръководство на украйна и израел по дест пъти.в.това време измряха половината руски генерали и техните лакеи в сирия венецуела и иран.

    Коментиран от #49

    20:46 15.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Толкива са бързали ч@футире да сглобят Сатаняху с изкуствения интелект ,че са го докарали с по шест пръста на всяка ръка.
    Истината е ,че ушатия пукна...

    Коментиран от #52

    20:48 15.03.2026

  • 46 Мюфтията

    3 1 Отговор
    Сатаняху Алтъпармаков?

    20:48 15.03.2026

  • 47 Погледнете заградената в червено

    4 2 Отговор
    дясна ръка на Натаняху. Тя е със шест пръста. ИИ е сгрешило. Няма жив Натаняху.

    20:49 15.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Деси Димитрова

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    А твоите рога станаха по големи от на благороден елен

    20:50 15.03.2026

  • 50 Атина Палада

    4 2 Отговор
    И като на едната ръка е с 6( шест) пръста,трябва да го заградите ли? Al е направил грешка,какво толкова....

    20:50 15.03.2026

  • 51 Копей

    2 2 Отговор
    А на над ни казаха да викаме за Иран.

    20:51 15.03.2026

  • 52 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Точно както на времето залужни.сега е посланник в англия ама реално е умрял нали ?руснаците и иранците избиха всичко дето се сетиш ама нещо измряха хаменей мадуро влезе в затвора а генералите на путин са живи ама в спомените на троловете като теб.нали така ?хах!и кораба масква не е потънал.да не го забравяме.

    Коментиран от #56

    20:51 15.03.2026

  • 53 яяя

    3 1 Отговор
    отрязал си е шестия пръст! Какво ли не прави Биби, за да победи иранците! Ако трябва и главата си ще отреже. Абе, каквото се налага, това ще отреже, защото много обича народа си в бункерите 🤣

    20:52 15.03.2026

  • 54 Омбре

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Вчера гледах един клип където се показва и там биби е с 6 пръста на едната ръка, днес същия клип показва как пердето зад него се мести от вятъра, докато знамената от двете страни не се движат. В друго интервю,един каза че бил в Германия. Не знам кое е истина,но рано или късно ще излезе наяве. Въпросният клип с кафето,на мен лично ми прилича на направен с изкуствен интелект, вярно гледам го през телефона,но лицето на биби ми изглежда много гладко, почти няма бръчки,а преди като се показваше по телевизията, сякаш изглеждаше по стар. Може и да бъркам.

    Коментиран от #58

    20:52 15.03.2026

  • 55 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Клипа не доказва нищо. Сатаняху пие кафе с Хитлер в Ада.

    20:52 15.03.2026

  • 56 Деси Димитрова

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Млък бе лопатар

    20:54 15.03.2026

  • 57 Абе

    3 3 Отговор
    А къде е Хаменей младши:
    а) При бъща си
    б) В Москва във личната вип болница на Путин
    в) В иранска болница където бере душа

    Коментиран от #60, #63

    20:54 15.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ч@фут ,всички вас от презряното ви племе ✡️ви чака съдбата на вашия НатанАхУй ,там при вашия рогат (бог)у пъкала..

    20:54 15.03.2026

  • 60 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Абе":

    Качил се бил на кораба масква.

    20:55 15.03.2026

  • 61 Възрожденец

    2 3 Отговор
    ВЕЛИК! Наистина ВЕЛИК!
    Само той ще оправи терористите и фашистите край блатата

    20:55 15.03.2026

  • 62 Атина Палада

    6 4 Отговор
    Сега изгледах видеото..Че това не е Нетаняху бре..Дори и приликата не е чак толкова голяма ..А погледа е коренно различен...

    Коментиран от #69, #77

    20:56 15.03.2026

  • 63 шорошко еврейче-гейче ,

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Абе":

    При майка ти е ..

    20:56 15.03.2026

  • 64 Биби

    1 6 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    20:57 15.03.2026

  • 65 Българска копейка

    2 4 Отговор
    Аз не вярвам на очите си. Вярвам само на Радио Масква.

    20:58 15.03.2026

  • 66 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "хаха":

    Точно Мосад го ликвидираха, за да отворят път към решаването на конфликта в региона чрез преговори - нещо, на което Нетаняху се противопоставяше яростно!

    Коментиран от #87

    20:58 15.03.2026

  • 67 Дядо дръмпи от дръмпир иде...

    0 0 Отговор
    И тримата са болни!Здрав човек не може да направи такива простотии.Нетяняху има здравословен проблем.трябва да може да четете лицата.Не знам дали са живи защото това е поритика и има ясни правила.Ако някой хвърли топа от тях поне седмица се крие в мирно време ,а при война иде двойник или тройник!сега почвам от това ,което и досега не съм проумял.....как кремълският умник се превърна в сатрап!анализирайки поведението му ,за мен друг го замести и продължава да загробва просията.Този евреин има проблем с кръвоносна система и вероятно е имал тежко преживяване скора.Но за нея има много ефикасни бета -блокери и съм убеден ,че неговия проблем етакъв.Колкото до лудея"Младеж" зад океана то като му погледнеш ....Фейса по английски как звучи та не трябва да си завършил ама истинска медицина за да видиш тези капиляри спукани ,тази кожа губеща колагена и не трябва да си дълбоко виждащ ,че тези рогатитедо врящия казан го чакат с нетърпение

    20:58 15.03.2026

  • 68 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    Шестият пръст си го е скрил в задния двор

    20:59 15.03.2026

  • 69 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    А Калиспера де...

    20:59 15.03.2026

  • 70 А ,, това да си ,, афроатлантик"що Е?

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Хибрид от западноевропейски нискочели същества създадени чрез БлизкоРодственно Съешаване !

    20:59 15.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Москалья и копейки де Билни

    4 3 Отговор
    ОПИНЯЙТЕ КИЛИМЧЕТО И ДУПАРАТА НАГОРЕ ОТИ СТАНА ВРЕМЕ ЗА ВЕЧЕРНАТА! МЮИЗИНИНА ВЕКЕ ВИЕ ОТ МИНАРЕТО! НЕКА АЛ..ЛАХ ЛАЗИ ПРАВОВЕРНИТЕ АМУДЖИ..ХАМЕ БЕЙ И ХУ... ЙЛО!
    ЕДИН Е АЛ..ЛАХ И ..У . ЙЛО Е НЕГОВИЯТ ПРОРОК

    Коментиран от #80, #83

    21:00 15.03.2026

  • 74 Няма край копейската мъка

    3 5 Отговор
    Няма.

    21:01 15.03.2026

  • 75 Омбре

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    И аз четох, ама,ако е вярно, защо нападаш и ти разрушават държавата, защо бяга,нали са сила и иранците ще загубят.

    21:02 15.03.2026

  • 76 Червената книга

    4 0 Отговор
    А мислихме че шестопръстия ушатник е изчезнал вид...

    21:02 15.03.2026

  • 77 Оня с парчето

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Изгледал си ми юуя.

    21:04 15.03.2026

  • 78 Васик атанасов

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Първо ще унищожи Иран":

    И за турция точи зъби
    Нека се пробва там и ще настане смях

    21:05 15.03.2026

  • 79 Укрофоб

    0 0 Отговор
    Дано скоро да праща видеа от оня свят.

    21:06 15.03.2026

  • 80 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Москалья и копейки де Билни":

    Хам дулилях , правоверни
    АЛЛ ах и ПУ ТКИН Ак бар

    21:06 15.03.2026

  • 81 К ПЕЙКИ с чалми

    4 0 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    21:06 15.03.2026

  • 82 Умен

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "То и Бункера пусна Клипче":

    А ти гледа ли как двама въртят жена ти на шишове а тя пъшка от кеф

    Коментиран от #88

    21:08 15.03.2026

  • 83 шорошко еврейче-гейче ,

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Москалья и копейки де Билни":

    По полека с нервите🇮🇱💩 ,че занапред ще ти трябват,защото големия чанч тепърва вече идва за вашето сатанистко противно пмеме,така,че пести си ги.

    21:08 15.03.2026

  • 84 Омбре

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    Ако можеше да четеш, щеше да видиш,че говоря за клип,а след това за интервю,и казвам че съм чел и за двата варианта. Или клипа е с изкуствен интелект,или че реално е в Германия отишъл. Не знаех че трябва да обяснявам елементарни неща.

    21:09 15.03.2026

  • 85 Зеленски

    1 1 Отговор
    Кога ще свърши войната за да си говоря най после на родния език

    21:09 15.03.2026

  • 86 Зеленски

    0 0 Отговор
    Толяма радост ще е Израел да се изпари барабар с чифyтите в нето

    21:10 15.03.2026

  • 87 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Българин":

    Никой никого не е ликвидирвал бе тъпунгер.
    И никой не ви е длъжен да ви доказва че е жив.

    Пускат ви 2 фалшиви клипа, че да си мислите че е умрял. Екстра.
    Мислете си каквото искате. На тях им е густо. По-малко ще мислят за охрана и.т.н.

    21:10 15.03.2026

  • 88 Деси Димитрова

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Умен":

    На тоя му слагам рога по три пъти на ден

    21:10 15.03.2026

  • 89 Хейт

    2 0 Отговор
    Скоро ще те докопат собствените ти съграждани. Още преди иранците.

    21:11 15.03.2026

  • 90 хаха

    0 0 Отговор
    Байганьовците само в това ги бива реално - да кудкудякат безцелно там.
    Като изключим кражбите, измамите, контрабандата и.т.н.

    21:11 15.03.2026