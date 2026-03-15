Нетаняху отговори с ВИДЕО на слуховете, че е мъртъв

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува днес видеоклип, на който пие чаша кафе и разговаря със своя асистент, след като слухове, че е загинал или ранен, бяха излъчени от иранските държавни медии и разпространени онлайн в Иран. Във видеото, заснето в кафене в покрайнините на Йерусалим и публикувано в профила на Нетаняху в „Телеграм“, неговият помощник го моли за коментар, предаде Ройтерс.
„Умирам си по кафето. Знаете ли какво? Умирам си по народа си“, заяви Нетаняху в клипа.
Ройтерс потвърди местоположението на видеото от файлови изображения на кафенето, които съвпадат с интериора, видян във видеото. Датата беше потвърдена от множество видеоклипове и снимки от днешното посещение на Нетаняху.
Откакто САЩ и Израел започнаха атаките си срещу Иран на 28 февруари, Нетаняху посети поне два града, поразени от ирански ракети, болница, пристанище и военни бази, но достъпът на медиите беше силно ограничен, а видеоклипове бяха разпространени от неговата канцелария.
