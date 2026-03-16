Стефка Костадинова ще води листа на ДПС на Делян Пеевски за предстоящите избори

16 Март, 2026 11:34 1 609 80

Лекоатлетката оставя БОК след 20 години, влиза в политиката като кандидат за народен представител

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След повече от две десетилетия начело на Българския олимпийски комитет, легендарната ни състезателка Стефка Костадинова обяви решението си да се отдаде на политическа дейност и да участва като кандидат за народен представител. В тази връзка тя ще предприеме необходимите стъпки за официално прекратяване на правомощията си като председател на БОК, съобразно устава на организацията и действащото законодателство.

В изявление, разпространено до медиите, Костадинова подчертава, че през всичките тези години е работила със сърце за развитието на българския спорт и за успехите на страната ни на олимпийската сцена. „Награда ми бяха химнът, трибагреникът и сълзите от радост в очите на нашите спортисти. Никога не съм търсила лично признание и винаги съм поставяла българския спорт над собствените си амбиции“, заявява тя.

Костадинова добавя, че за нея най-ценното са младите хора и създаването на условия за тяхното здраво и пълноценно развитие чрез спорт. „Животът ме е научил, че олимпийските медали и световните рекорди са важни, но по-важно е всяко дете и всеки спортист да получават подкрепа от държавата“, казва тя.

Легендата на българската атлетика благодари на „Движение за права и свободи“, което издига кандидатурата ѝ за парламента, и заявява, че се надява да оправдае доверието, което ѝ се гласува. В същото време Костадинова призова съществуващите вътрешни спорове в БОК да бъдат решавани по начин, който гарантира продължаване на дейността на организацията като символ на единство и достойнство в световното олимпийско семейство.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко се потвърждава

    106 1 Отговор
    Кадър на Пеевски

    Коментиран от #58

    11:36 16.03.2026

  • 2 така е

    146 3 Отговор
    Тая удари дъното! Срам!

    Коментиран от #72

    11:37 16.03.2026

  • 3 Бачо

    122 2 Отговор
    Докъде се докара,за едни пари сте готови да продадете родината си,ей за това сме на това дередже.

    11:37 16.03.2026

  • 4 гост

    60 1 Отговор
    ама първо да си сложи пъпката

    11:37 16.03.2026

  • 5 Любо

    98 2 Отговор
    Какво падение!!!

    11:38 16.03.2026

  • 6 БРАВО

    105 1 Отговор
    Значи, след цирковете с оспорването на председателското място В БОК, имало и по-голямо дъно! До какви падения води алчността!

    11:38 16.03.2026

  • 7 КОЙ знае

    73 2 Отговор
    Сигурно няма пари жената, да св даде така евтино за резил.

    11:38 16.03.2026

  • 8 Оз. Ген.Румянцев

    85 1 Отговор
    Ужас, това плашило падна много ниско. Какво нещо са парите- много, много жалко.

    Коментиран от #73

    11:38 16.03.2026

  • 9 Умен

    79 1 Отговор
    Всичко си идва на мястото. Вижда се кой на кого е слугувал.

    11:38 16.03.2026

  • 10 Намериха и

    54 1 Отговор
    топло местенце!

    11:38 16.03.2026

  • 11 Шиши прибра

    85 2 Отговор
    Всички ненаяли се мръшляци
    Жалка картинка

    Велика като спортист
    Мизерница като човек

    11:38 16.03.2026

  • 12 ждрольо

    74 1 Отговор
    тая се доказа, че като човек е дъно

    11:38 16.03.2026

  • 13 И тя в скута на Шиши

    70 0 Отговор
    Всички пристават на Шиши. Всички искат да папкат на софрата, народната парица е най-сладка. Иначе всички са, за народа! За младите! За бъдещето!

    11:39 16.03.2026

  • 14 Аятолаха

    48 0 Отговор
    Да не е сложила бурката?

    11:39 16.03.2026

  • 15 Трътлю

    45 0 Отговор
    Качествената пластика иска много пари. Иначе мо си заминеш от едни джуки.

    11:39 16.03.2026

  • 16 Ужас

    49 0 Отговор
    Нагли крадливи нагаждачи и тая ще се уреди в Дубай

    11:40 16.03.2026

  • 17 серж

    56 0 Отговор
    чакаме Наско Сираков и Илияна Раева в листите на скрития собственик на сините

    11:40 16.03.2026

  • 18 Дедо Ставри

    48 0 Отговор
    Лельо Стефке , да ни поканиш на Сюнета!

    11:40 16.03.2026

  • 19 Никога не е късно

    55 0 Отговор
    да станеш за резил!

    11:41 16.03.2026

  • 20 Боруна Лом

    41 0 Отговор
    УУУУУ,ПОРЕДНИЯТ УПАДЪК!

    11:41 16.03.2026

  • 21 хъхъ

    42 0 Отговор
    Високо скочи - ниско падна.

    Резил голям. Тя е за пенсия вече, къде се бута?

    11:42 16.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Деню

    42 0 Отговор
    Казвам ви, боклука трябва да се изхвърля своевременно защото иначе, безвъзвратно омирисва всичко след себе си. Шокиран съм от новината.

    11:42 16.03.2026

  • 24 Покорен край

    37 1 Отговор
    Цялото Пеевско войнство. Мизерници!

    11:42 16.03.2026

  • 25 ежко

    40 0 Отговор
    Откакто стана безреботна и започна да се предлага навсякъде!Имах по-добро мнение за нея преди да направи онзи цирк в БОК.....

    11:42 16.03.2026

  • 26 ИВАН

    34 0 Отговор
    Костадинке, ти туркиня ли си ма, кво правиш в турска партия .... ааааа, парички

    11:43 16.03.2026

  • 27 Българин

    1 40 Отговор
    Винаги съм се възхищавал на Стефка Костадинова! България има нужда оттакива хора!

    11:43 16.03.2026

  • 28 Никога

    34 0 Отговор
    Не е късно да станеш за резил, Стефке.

    11:43 16.03.2026

  • 29 Скачай... Стефке !!!

    24 0 Отговор
    Но не бъркай посоките , над "летвата" трябва да си не под нея!!!

    11:43 16.03.2026

  • 30 Шоши сигурно

    22 0 Отговор
    е решил да я ползва като плашило в НС.

    11:44 16.03.2026

  • 31 Рускиня

    22 0 Отговор
    Стефка беше дундуркана в БКП-то и е печена в политиката им. Сега в ДПС- ще ги омайва със знания по леко лъжене за да докопа €-ци.
    В България всички политиканстват за пари.
    СтеВче ти не си първата!!

    11:44 16.03.2026

  • 32 Смрад -

    21 0 Отговор
    Долни, низки твари - наядени до пръсване, но алчни за още и още! И готови на всичко, за да не им спрат лапачката!

    11:44 16.03.2026

  • 33 избирател

    26 2 Отговор
    Пълна излагация ! Тази жена беше величина , но вече е дъно ! Възмутен съм !

    11:44 16.03.2026

  • 34 Българин

    1 25 Отговор
    Винаги съм се възхищавал на Стефка Костадинова! България има нужда оттакива хора!

    Коментиран от #66

    11:44 16.03.2026

  • 35 Браво!

    14 1 Отговор
    Ела в София в 25 избирателен район. Непременно ще те изберем.

    11:45 16.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Фелибе

    21 0 Отговор
    Стегне,ха така.Там ти е мястото.Дано да мирясаш.Какъв срам.И това е име в спорта и олимпийското движение.Партията на милиционерският внук Делян е сборище на отрепки.Жал ми е за електората,който го лъжат,ама яко.

    11:45 16.03.2026

  • 38 Няма такъв резил

    20 0 Отговор
    Малииии, на това се казва пропадане! От олимпийските върхове да кацне в скута на пеефски.

    11:46 16.03.2026

  • 39 Те там

    13 0 Отговор
    са все такива събрани !

    11:46 16.03.2026

  • 40 койдазнай

    4 6 Отговор
    България е определена да принадлежи на ДС/КГБ. От Москва са посочили, че Пеевски ще управлява.
    И всеки, който иска да е във властта, трябва да е към ДПС. Други варианти няма. Можете да питате и Йончева, и Чакъро, и който си искате.
    Това са фактите!

    Коментиран от #63, #68

    11:46 16.03.2026

  • 41 Продажници

    11 0 Отговор
    Продажно племе, за някой лев ще продаде и майка си. Хубава територия, но трябва рестарт с друг народ.

    11:47 16.03.2026

  • 42 баба Вуна

    15 0 Отговор
    Стефчето пак ще има кинти за пиячка и казино. Уреди се.

    11:47 16.03.2026

  • 43 таралеж

    16 0 Отговор
    eeeee, най-накрая да се види кой кой е бил в БОК...

    11:47 16.03.2026

  • 44 Киро!

    16 0 Отговор
    Стефке,беше човек когато беше спортист,сега вече си дъното!

    11:48 16.03.2026

  • 45 таралеж

    14 0 Отговор
    мина доста под летвата 209

    11:48 16.03.2026

  • 46 ърл джоунс

    12 0 Отговор
    Неблагодарница ! БКП после БСП я дундуркаха и тя е носена на ръце . Бих я рабрал , ако е в листите на БСП , бих я разбрал дори да е в Герб или Радев , но да паднеш до нивото да отидеш в Ново начало , е буквално да се простреля в крака . Тази жена от благословенна , се превърна в прокълната . Дъно !

    11:48 16.03.2026

  • 47 Тази туберколоза

    8 0 Отговор
    Коя партия сменя?

    11:49 16.03.2026

  • 48 Въпрос

    12 0 Отговор
    Пари ли няма тази и какво й липсва,че се продаде на манитския мафиот Шиши? Огромно падение за нея, жалка женица. Пфу.

    Коментиран от #60

    11:49 16.03.2026

  • 49 Дориана

    11 0 Отговор
    Какво падение за Стефка Костадинова. От тук нататък ще пада все по- ниско в очите на българския народ и в личен план.Тя съзнателно е направила грешен избор и това ще и донесе негативи.

    11:49 16.03.2026

  • 50 Срам

    11 0 Отговор
    Меркантилна алкохолизирана баба

    11:50 16.03.2026

  • 51 Дърт Вейдър

    12 0 Отговор
    Стефче , хубаво скачане на високо и хората те обичана защото прослави България. Но защо Стефче падна толкова ниско ? Толкова ли оглавява?
    И моля те не ниизливай линейни слова в ушите колко си загрижена за младежта и спорта !
    Срам Стефче , срам.

    11:50 16.03.2026

  • 52 Баш тази ли

    7 0 Отговор
    Срам и ужас. Мислех че тази се прави на луда, а явно си луда за връзване. Покровителя и трябва да и отпусни лимит и за уиски от парламентарния бюфет, че иначе ако изтрезнее, ще сътвоти големи глупости. Пълна деградация.

    11:50 16.03.2026

  • 53 нннн

    10 0 Отговор
    Тая си плю на суратя. Това е шампионски скок ... НАДОЛУ.

    11:51 16.03.2026

  • 54 Егати продажниците

    8 0 Отговор
    Всички велики български спортисти продадоха душите си и са готови да сринат България и българите в името на постове и заплати, въпреки че навремето са пяли химна със сълзи в очите. Толкова е разочароващо и затова трябва да внимаваме отсега-нататък. Генерално погледнато нямат спортисти място по мениджмънт ски постове в държавата. Затова се учи и се събира опит с години преди да влезат в Държавата.

    11:51 16.03.2026

  • 55 Неам думи

    9 0 Отговор
    Алчност и грозота! Абсолютно падение.

    11:52 16.03.2026

  • 56 Менков

    10 0 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил. Срам и позор.Стефо,стара чанто ти си вече никоя .И щом си от дпс-анадъмо?

    11:52 16.03.2026

  • 57 Никога не съм очаквал

    12 1 Отговор
    Че тази велика ваша спортистка ще падне толкова ниско.

    11:52 16.03.2026

  • 58 Това беше края на тази жена в България

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко се потвърждава":

    Това трябва да бъде разгласявано и никога забравяно!

    11:52 16.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дориана

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "Въпрос":

    Спокойно, Възмездието идва при всички , които са направили грешния избор да бъдат проводници и защитници на мафията.Тя си получава заслуженото , падението и е тотално.

    11:53 16.03.2026

  • 61 Дъно...

    7 0 Отговор
    няма.

    11:53 16.03.2026

  • 62 колю

    8 0 Отговор
    Колкото и да си голям, за един миг можеш да станеш за срам!

    11:53 16.03.2026

  • 63 абсурд

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "койдазнай":

    РУснаците са гнусливи и никога не биха се докоснали до феномена.

    11:53 16.03.2026

  • 64 И аз вашата...🤬

    9 0 Отговор
    Еб@х ти, боклука .... 🤑🤮🤢

    11:53 16.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Оди там Кеноби

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Съгласен съм с теб но не и в този случай където се набута заради лични интереси и облаги и то в гнездото на злото - на страната на силата на мрака.

    11:54 16.03.2026

  • 67 12340

    3 0 Отговор
    "....За пари ли,а?
    За много ли?..."

    11:55 16.03.2026

  • 68 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "койдазнай":

    Простак 500%

    11:55 16.03.2026

  • 69 ахти и продажния у...

    3 0 Отговор
    ...род е тая бабичка

    11:55 16.03.2026

  • 70 Тази

    1 0 Отговор
    Напълно пропадна.Когсъо те води алчността изгубваш човешкия си лик.Холвм позор си жено.Все бива,ама такова падение на спортист.Саюо омраза оттук нататък за теб.То нива резил,но това е световен резил.

    11:56 16.03.2026

  • 71 Мартин Картофски 🥔

    1 0 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил.
    Пейпал и Револют - помагайте, за да ни има и да правим свободна журналистика с представители на Възраждане.

    11:56 16.03.2026

  • 72 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Спокойно , още днес ще заложим на Астрално ниво отговора от Вселената за Стефка Костадинова чака я финансов и политически срив. Само гледайте как ще се развият събитията около нея .

    11:57 16.03.2026

  • 73 Мартин Картофски 🥔

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Пейпал и Револют, помогнете на нашия екип, не пишете празни приказки.

    11:58 16.03.2026

  • 74 жоро

    1 0 Отговор
    скачала е на мазно кафе и са е наденала....

    11:58 16.03.2026

  • 75 Смешник

    1 0 Отговор
    Всички знаем че Стефка е човек на Пеевски затова толкова дълго време съботираше избора на Лечева

    11:58 16.03.2026

  • 76 ТАЯ Е И НАГЛА

    2 0 Отговор
    АМАН ОТ ФИЗКУЛТУРНИЦИ

    11:59 16.03.2026

  • 77 Позор

    1 0 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил.

    12:00 16.03.2026

  • 78 Отврат

    0 0 Отговор
    И на тая 🐒 и лъсна Г.. а🤮

    12:00 16.03.2026

  • 79 Напомнящ

    1 0 Отговор
    Тази е ярко доказателство за верността на поговорката,че никога не е късно да станеш за резил!!!

    12:00 16.03.2026

  • 80 Малеей, на мен ли

    0 0 Отговор
    така ми се струва или така си изглежда? Мяза на проскубана кокошка... Така изглежда човек коги попадне в лапите на шиши...

    12:01 16.03.2026

