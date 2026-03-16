Стефка Костадинова ще води листа на ДПС на Делян Пеевски за предстоящите избори

След повече от две десетилетия начело на Българския олимпийски комитет, легендарната ни състезателка Стефка Костадинова обяви решението си да се отдаде на политическа дейност и да участва като кандидат за народен представител. В тази връзка тя ще предприеме необходимите стъпки за официално прекратяване на правомощията си като председател на БОК, съобразно устава на организацията и действащото законодателство.
В изявление, разпространено до медиите, Костадинова подчертава, че през всичките тези години е работила със сърце за развитието на българския спорт и за успехите на страната ни на олимпийската сцена. „Награда ми бяха химнът, трибагреникът и сълзите от радост в очите на нашите спортисти. Никога не съм търсила лично признание и винаги съм поставяла българския спорт над собствените си амбиции“, заявява тя.
Костадинова добавя, че за нея най-ценното са младите хора и създаването на условия за тяхното здраво и пълноценно развитие чрез спорт. „Животът ме е научил, че олимпийските медали и световните рекорди са важни, но по-важно е всяко дете и всеки спортист да получават подкрепа от държавата“, казва тя.
Легендата на българската атлетика благодари на „Движение за права и свободи“, което издига кандидатурата ѝ за парламента, и заявява, че се надява да оправдае доверието, което ѝ се гласува. В същото време Костадинова призова съществуващите вътрешни спорове в БОК да бъдат решавани по начин, който гарантира продължаване на дейността на организацията като символ на единство и достойнство в световното олимпийско семейство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко се потвърждава
Коментиран от #58
11:36 16.03.2026
2 така е
Коментиран от #72
11:37 16.03.2026
3 Бачо
11:37 16.03.2026
4 гост
11:37 16.03.2026
5 Любо
11:38 16.03.2026
6 БРАВО
11:38 16.03.2026
7 КОЙ знае
11:38 16.03.2026
8 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #73
11:38 16.03.2026
9 Умен
11:38 16.03.2026
10 Намериха и
11:38 16.03.2026
11 Шиши прибра
Жалка картинка
Велика като спортист
Мизерница като човек
11:38 16.03.2026
12 ждрольо
11:38 16.03.2026
13 И тя в скута на Шиши
11:39 16.03.2026
14 Аятолаха
11:39 16.03.2026
15 Трътлю
11:39 16.03.2026
16 Ужас
11:40 16.03.2026
17 серж
11:40 16.03.2026
18 Дедо Ставри
11:40 16.03.2026
19 Никога не е късно
11:41 16.03.2026
20 Боруна Лом
11:41 16.03.2026
21 хъхъ
Резил голям. Тя е за пенсия вече, къде се бута?
11:42 16.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Деню
11:42 16.03.2026
24 Покорен край
11:42 16.03.2026
25 ежко
11:42 16.03.2026
26 ИВАН
11:43 16.03.2026
27 Българин
11:43 16.03.2026
28 Никога
11:43 16.03.2026
29 Скачай... Стефке !!!
11:43 16.03.2026
30 Шоши сигурно
11:44 16.03.2026
31 Рускиня
В България всички политиканстват за пари.
СтеВче ти не си първата!!
11:44 16.03.2026
32 Смрад -
11:44 16.03.2026
33 избирател
11:44 16.03.2026
34 Българин
Коментиран от #66
11:44 16.03.2026
35 Браво!
11:45 16.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Фелибе
11:45 16.03.2026
38 Няма такъв резил
11:46 16.03.2026
39 Те там
11:46 16.03.2026
40 койдазнай
И всеки, който иска да е във властта, трябва да е към ДПС. Други варианти няма. Можете да питате и Йончева, и Чакъро, и който си искате.
Това са фактите!
Коментиран от #63, #68
11:46 16.03.2026
41 Продажници
11:47 16.03.2026
42 баба Вуна
11:47 16.03.2026
43 таралеж
11:47 16.03.2026
44 Киро!
11:48 16.03.2026
45 таралеж
11:48 16.03.2026
46 ърл джоунс
11:48 16.03.2026
47 Тази туберколоза
11:49 16.03.2026
48 Въпрос
Коментиран от #60
11:49 16.03.2026
49 Дориана
11:49 16.03.2026
50 Срам
11:50 16.03.2026
51 Дърт Вейдър
И моля те не ниизливай линейни слова в ушите колко си загрижена за младежта и спорта !
Срам Стефче , срам.
11:50 16.03.2026
52 Баш тази ли
11:50 16.03.2026
53 нннн
11:51 16.03.2026
54 Егати продажниците
11:51 16.03.2026
55 Неам думи
11:52 16.03.2026
56 Менков
11:52 16.03.2026
57 Никога не съм очаквал
11:52 16.03.2026
58 Това беше края на тази жена в България
До коментар #1 от "Всичко се потвърждава":Това трябва да бъде разгласявано и никога забравяно!
11:52 16.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Дориана
До коментар #48 от "Въпрос":Спокойно, Възмездието идва при всички , които са направили грешния избор да бъдат проводници и защитници на мафията.Тя си получава заслуженото , падението и е тотално.
11:53 16.03.2026
61 Дъно...
11:53 16.03.2026
62 колю
11:53 16.03.2026
63 абсурд
До коментар #40 от "койдазнай":РУснаците са гнусливи и никога не биха се докоснали до феномена.
11:53 16.03.2026
64 И аз вашата...🤬
11:53 16.03.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Оди там Кеноби
До коментар #34 от "Българин":Съгласен съм с теб но не и в този случай където се набута заради лични интереси и облаги и то в гнездото на злото - на страната на силата на мрака.
11:54 16.03.2026
67 12340
За много ли?..."
11:55 16.03.2026
68 Ха ХаХа
До коментар #40 от "койдазнай":Простак 500%
11:55 16.03.2026
69 ахти и продажния у...
11:55 16.03.2026
70 Тази
11:56 16.03.2026
71 Мартин Картофски 🥔
Пейпал и Револют - помагайте, за да ни има и да правим свободна журналистика с представители на Възраждане.
11:56 16.03.2026
72 Дориана
До коментар #2 от "така е":Спокойно , още днес ще заложим на Астрално ниво отговора от Вселената за Стефка Костадинова чака я финансов и политически срив. Само гледайте как ще се развият събитията около нея .
11:57 16.03.2026
73 Мартин Картофски 🥔
До коментар #8 от "Оз. Ген.Румянцев":Пейпал и Револют, помогнете на нашия екип, не пишете празни приказки.
11:58 16.03.2026
74 жоро
11:58 16.03.2026
75 Смешник
11:58 16.03.2026
76 ТАЯ Е И НАГЛА
11:59 16.03.2026
77 Позор
12:00 16.03.2026
78 Отврат
12:00 16.03.2026
79 Напомнящ
12:00 16.03.2026
80 Малеей, на мен ли
12:01 16.03.2026