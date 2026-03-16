Стефка Костадинова ще води листа на ДПС на Делян Пеевски за предстоящите избори

След повече от две десетилетия начело на Българския олимпийски комитет, легендарната ни състезателка Стефка Костадинова обяви решението си да се отдаде на политическа дейност и да участва като кандидат за народен представител. В тази връзка тя ще предприеме необходимите стъпки за официално прекратяване на правомощията си като председател на БОК, съобразно устава на организацията и действащото законодателство.

В изявление, разпространено до медиите, Костадинова подчертава, че през всичките тези години е работила със сърце за развитието на българския спорт и за успехите на страната ни на олимпийската сцена. „Награда ми бяха химнът, трибагреникът и сълзите от радост в очите на нашите спортисти. Никога не съм търсила лично признание и винаги съм поставяла българския спорт над собствените си амбиции“, заявява тя.

Костадинова добавя, че за нея най-ценното са младите хора и създаването на условия за тяхното здраво и пълноценно развитие чрез спорт. „Животът ме е научил, че олимпийските медали и световните рекорди са важни, но по-важно е всяко дете и всеки спортист да получават подкрепа от държавата“, казва тя.

Легендата на българската атлетика благодари на „Движение за права и свободи“, което издига кандидатурата ѝ за парламента, и заявява, че се надява да оправдае доверието, което ѝ се гласува. В същото време Костадинова призова съществуващите вътрешни спорове в БОК да бъдат решавани по начин, който гарантира продължаване на дейността на организацията като символ на единство и достойнство в световното олимпийско семейство.