Володимир Зеленски: Блокирахме голяма офанзивна операция на Русия! Врагът губи 30 000-35 000 войници всеки месец

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна успешно е осуетила голяма офанзивна операция, планирана от Русия за края на миналата година.

Зеленски направи това заявление в интервю за CNN.

Според украинския лидер Русия е планирала да започне подготвена офанзивна операция в края на миналата година и да я продължи през тази пролет.

"Те подготвиха тази операция. Това бяха нашите контраофанзивни стъпки, паралелни стъпки. Искахме да го направим, за да не дадем възможност на Русия да ни атакува масирано на бойното поле", каза Зеленски.

Той обясни, че украинската армия е започнала контраофанзивата си в края на 2025 г. и е възвърнала контрола над 434 квадратни километра територия.

"Не става въпрос само за нашите стъпки на бойното поле. Става въпрос и за дроновете, за нашите проекти за операции с дронове", каза Зеленски.

В резултат на използването от Украйна на безпилотни системи, включително FPV и други дронове, Русия губи 30 000-35 000 войници на месец на бойното поле, добави Зеленски.

"Не става въпрос за дълбоки удари. Всичко е за нашите сили, нашата армия. Така че ние се подготвихме за настъпателните операции, прекъснахме тяхната операция и унищожихме толкова много руски войници", каза Зеленски.

Зеленски също така заяви, че руските сили в момента не могат да напредват с тежка техника, вместо това се опитват да проникнат с малки групи, докато Русия не показва реално намерение да прекрати войната.