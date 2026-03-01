3 зодии трябва да кажат "Сбогом" през март, за да направят мощен скок напред

За три знака от зодиака март ще се превърне в месец на освобождение. Напрегнатите аспекти между Венера и Плутон ще извадят наяве стари модели в отношенията и ще наложат труден, но необходим избор, пише woman.bg.



Март 2026 г. ще бъде месец, в който личните връзки ще преминат през изпитание за зрялост. Още отсега в картите на много хора се вижда, че пролетта няма да започне с романтика, а с преосмисляне на привързаностите. Ключова роля ще изиграе напрегнатият диалог между Венера и Плутон, както и акцентът върху кармичната ос на затъмненията, която ще повдигне темите за зависимост, контрол и страх от загуба. За три зодиакални знака този период ще се превърне в точка на прекъсване на стария сценарий.



Практикуващият езотерик, таролог, астролог и лечител с Рейки 2-ра степен Татяна Чекмарева разказва пред TheDay кои знаци ще трябва да се разделят с някого през март и каква ще бъде ролята на този човек за тях.

Телци

Уран ще продължи движението си през техния знак, разрушавайки всичко, което се крепи единствено на страха от промяна. През март към това ще се добави и напрежение от Марс, създавайки вътрешен конфликт между стабилността и свободата. Много Телци ще се окажат пред избор: да запазят удобна, но спъваща връзка, или да рискуват и да навлязат в ново пространство.



Загубата ще изглежда болезнена, но именно тя ще се превърне в тласък за финансов или кариерен скок. Застоят в личния живот ще започне да се отразява на материалната сфера и Вселената първо нежно, а след това и настоятелно ще ги подтикне към освобождение.

Скорпиони

Плутон, управителят на Скорпион, ще бъде активиран от сурови аспекти, изваждайки на повърхността всичко, което отдавна е назрявало. Скорпионите умеят да се държат за хората до последно, особено ако връзката е изградена върху силна емоционална или енергийна спойка.

Март обаче ще покаже къде любовта се е превърнала в борба за власт или в навик да се страда. Ще се наложи да се откажат не защото чувствата са изчезнали, а защото са надраснали предишния си формат. Веднага щом Скорпионът се реши да затвори тази врата, ще се освободи колосален ресурс за професионален пробив или за промяна на житейската траектория.

Риби

За вас март ще бъде месец на илюзии, които повече не могат да бъдат поддържани. Нептун ще засили чувствителността, а строгите аспекти на Сатурн ще изискват зряло решение. Рибите са склонни да спасяват, да търпят и да вярват в най-доброто дори когато реалността отдавна показва обратното. Но точно сега ще дойде прозрението, че любовта не трябва да бъде жертва. Отказът от ролята на спасител ще се превърне в мощно енергийно обновление за тях. След като освободят място, Рибите ще получат шанс за качествено нов съюз или творчески пробив.



Важно е да се разбере, че невинаги става дума за драматична раздяла. Понякога да пуснеш означава да престанеш да се вкопчваш в стария формат, в очаквания или илюзии. Март 2026 г. ще изисква честност. А тези, които намерят смелост да отпуснат ръка, още в началото на лятото ще видят колко стремително може да се ускори движението им напред.