"На нас петрол не ни трябва" - Тръмп отписа НАТО за Ормузкия проток, призова Китай да участва в охраната и нападна медии

Съединените щати очакват съюзниците от НАТО да помогнат за деблокирането на Ормузкия проток, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, припомняйки подкрепата на Вашингтон за Киев.

„Бяхме много мили със съюзниците от НАТО. Не трябваше да им помагаме с Украйна. Украйна е на хиляди километри. Но ние помогнахме. Сега ще видим дали те ще ни помогнат. Защото отдавна казвам, че сме готови да им помогнем, но те не са готови да бъдат с нас. И не съм сигурен, че те ще бъдат с нас“, каза Тръмп в интервю за Financial Times.

Вашингтон може би изобщо няма нужда да се тревожи за осигуряването на корабоплаването в Ормузкия проток, тъй като Съединените щати имат собствени запаси от петрол и газ, каза Тръмп.

Той заяви, че просто настоява страните, зависими от доставките на гориво през Ормузкия проток, да се присъединят към коалицията, която Съединените щати се опитват да създадат, за да патрулират тези води.

„Наистина настоявам тези страни да влязат и да започнат да защитават собствената си територия. Защото това е тяхна територия. Оттам те получават енергията си. Те трябва да влязат и да ни помогнат да я защитим. Може дори да се каже, че ние вероятно изобщо не трябва да сме там, защото не се нуждаем от него. Ние самите имаме много петрол. Ние сме най-големият производител на петрол в света“, заяви американският лидер.

Той призна, че формирането на коалиция ще отнеме време. Президентът не уточни кога точно може да започне ескортирането на танкери през Ормузкия проток. Той обясни, че Съединените щати преговарят с приблизително седем държави за съвместни патрули в Ормузкия проток и отказа да назове държавите, които са отговорили положително на призива на Вашингтон. „Не мога да кажа; твърде рано е. Получихме някои положителни отзиви. Въпреки че има някои, които биха предпочели да не участват“, подчерта президентът.

Доналд Тръмп смята, че Китай трябва да се присъедини към патрулирането на Ормузкия проток, за да се гарантира безопасното корабоплаване.

„Според мен, те трябва“, каза президентът, отговаряйки на въпрос за възможността Китай да участва в съвместни патрули на пролива. „Те получават по-голямата част от петрола си – 90% – през пролива. Затова попитах дали искат да се присъединят. Ще видим. Може би ще го направят, може би не“, добави Тръмп, визирайки Китай.

Той не вижда фигури в ръководството на Иран, с които САЩ могат да си сътрудничат.

„Има обаче някои, които смятаме, че биха били добри. Ще видим“, каза той, отговаряйки на въпроси на журналисти относно политическото ръководство на Иран и целите на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република. „Говорим за това. Ще видим как ще се развият нещата“, каза държавният глава от борда на самолета си по пътя от Уест Палм Бийч, Флорида, към столицата на САЩ.

Той потвърди, че не възнамерява да обявява „победа“ над Иран и края на кампанията срещу страната. „Няма причина за това“, каза американският лидер. Той обаче заяви, че операцията ще приключи бързо. „Цените ще паднат рязко веднага щом това приключи. И ще приключи съвсем скоро“.

Тръмп категорично отказа да уточни дали планира да използва американски сухопътни сили за евентуално нахлуване в Иран. „Защо да ви казвам? Не обсъждам военна стратегия. Кой би отговорил на този въпрос?“, заяви президентът.

Тръмп нарече отказа на Иран от плановете си за ядрени оръжия "първото и задължително условие за бъдеща сделка" с Техеран.

„Без ядрени оръжия. Оттам започва всичко. И след това, отвъд това, ще има много други неща“, каза Тръмп пред репортери в отговор на въпрос по темата.

Американският лидер заяви, че Техеран иска да възобнови преговорите с Вашингтон, но "все още не е готов". В същото време той заяви, че между САЩ и Иран продължава дипломатическият диалог.

Президентът на САЩ обвини редица медии, че разпространяват дезинформация за войната в Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.



По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект.



"Изкуственият интелект стана още едно оръжие за дезинформация, което Иран използва доста добре, като се има предвид, че те биват унищожавани с всеки изминал ден", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Факт е, че Иран е на път да бъде унищожен, а единствените битки, които "печелят", са онези, които сами създават чрез изкуствен интелект и които се разпространяват от корумпираните медии", отбеляза той.



"Радикалната Лява Преса е напълно наясно с това, но продължава с фалшивите истории и ЛЪЖИ", добави американският лидер.



Тръмп посочи, че е "изключително доволен" от факта, че председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар прави преглед лицензите на новинарските медии.



Кар в събота предупреди, че лицензите на някои медии могат да бъдат отнети. Той написа социалната мрежа "Екс", че телевизионните канали, които разпространяват "фалшиви новини и изкривяване на фактите", имат възможност да "коригират курса си" преди подновяването на лицензите им. Той не посочи конкретни медии.



Тръмп неведнъж е обвинявал медиите в пристрастност и недобросъвестно отразяване на събитията. В миналото той е разпространявал и неверни твърдения, както и съдържание, създадено с помощта на изкуствен интелект, включително представяне на своята визия за бъдещето на ивицата Газа и расистко видео, в което бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни, припомня ДПА.

Междувременно Япония обяви, че в момента не обмисля изпращането на военни кораби за патрулиране в Ормузкия проток.

„В момента изпращането на Силите за самоотбрана не се разглежда“, заяви министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми по време на дебат в парламента. В същото време Коидзуми призна, че на теория действащото законодателство позволява японски кораби да бъдат изпращани в региона, ако е необходимо, за да се защити „животът, здравето или имуществото“ на японските граждани.

Министърът не уточни дали настоящата ситуация в Близкия изток попада в този сценарий.

Главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара от своя страна отбеляза, че Япония е запозната с изявленията на Тръмп относно Ормузкия проток, но подчерта, че „към момента нищо не е решено относно разполагането на Силите за самоотбрана“. Кихара обеща, че Япония, в тясно сътрудничество с международната общност, ще продължи дипломатическите усилия, насочени към стабилизиране на ситуацията в Близкия изток като цяло и в Ормузкия проток в частност.

Австралия не е получила никакви искания за помощ при патрулиране в Ормузкия проток и няма да изпрати своите военни кораби, за да осигури безопасно корабоплаване в региона, обяви министърът на инфраструктурата и транспорта Катрин Кинг.

По радио ABC министърът обяви, че Австралия ще изпрати военен самолет в Обединените арабски емирства, за да помогне с отбраната, но „няма да изпраща никакви национални военноморски кораби в региона“. „Не сме били помолени да го направим и не участваме в това. Нямаме намерение да изпращаме кораби в Ормузкия проток“, каза Кинг.