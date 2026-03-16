"На нас петрол не ни трябва" - Тръмп отписа НАТО за Ормузкия проток, призова Китай да участва в охраната и нападна медии

Съединените щати очакват съюзниците от НАТО да помогнат за деблокирането на Ормузкия проток, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, припомняйки подкрепата на Вашингтон за Киев.
„Бяхме много мили със съюзниците от НАТО. Не трябваше да им помагаме с Украйна. Украйна е на хиляди километри. Но ние помогнахме. Сега ще видим дали те ще ни помогнат. Защото отдавна казвам, че сме готови да им помогнем, но те не са готови да бъдат с нас. И не съм сигурен, че те ще бъдат с нас“, каза Тръмп в интервю за Financial Times.
Вашингтон може би изобщо няма нужда да се тревожи за осигуряването на корабоплаването в Ормузкия проток, тъй като Съединените щати имат собствени запаси от петрол и газ, каза Тръмп.
Той заяви, че просто настоява страните, зависими от доставките на гориво през Ормузкия проток, да се присъединят към коалицията, която Съединените щати се опитват да създадат, за да патрулират тези води.
„Наистина настоявам тези страни да влязат и да започнат да защитават собствената си територия. Защото това е тяхна територия. Оттам те получават енергията си. Те трябва да влязат и да ни помогнат да я защитим. Може дори да се каже, че ние вероятно изобщо не трябва да сме там, защото не се нуждаем от него. Ние самите имаме много петрол. Ние сме най-големият производител на петрол в света“, заяви американският лидер.
Той призна, че формирането на коалиция ще отнеме време. Президентът не уточни кога точно може да започне ескортирането на танкери през Ормузкия проток. Той обясни, че Съединените щати преговарят с приблизително седем държави за съвместни патрули в Ормузкия проток и отказа да назове държавите, които са отговорили положително на призива на Вашингтон. „Не мога да кажа; твърде рано е. Получихме някои положителни отзиви. Въпреки че има някои, които биха предпочели да не участват“, подчерта президентът.
Доналд Тръмп смята, че Китай трябва да се присъедини към патрулирането на Ормузкия проток, за да се гарантира безопасното корабоплаване.
„Според мен, те трябва“, каза президентът, отговаряйки на въпрос за възможността Китай да участва в съвместни патрули на пролива. „Те получават по-голямата част от петрола си – 90% – през пролива. Затова попитах дали искат да се присъединят. Ще видим. Може би ще го направят, може би не“, добави Тръмп, визирайки Китай.
Той не вижда фигури в ръководството на Иран, с които САЩ могат да си сътрудничат.
„Има обаче някои, които смятаме, че биха били добри. Ще видим“, каза той, отговаряйки на въпроси на журналисти относно политическото ръководство на Иран и целите на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република. „Говорим за това. Ще видим как ще се развият нещата“, каза държавният глава от борда на самолета си по пътя от Уест Палм Бийч, Флорида, към столицата на САЩ.
Той потвърди, че не възнамерява да обявява „победа“ над Иран и края на кампанията срещу страната. „Няма причина за това“, каза американският лидер. Той обаче заяви, че операцията ще приключи бързо. „Цените ще паднат рязко веднага щом това приключи. И ще приключи съвсем скоро“.
Тръмп категорично отказа да уточни дали планира да използва американски сухопътни сили за евентуално нахлуване в Иран. „Защо да ви казвам? Не обсъждам военна стратегия. Кой би отговорил на този въпрос?“, заяви президентът.
Тръмп нарече отказа на Иран от плановете си за ядрени оръжия "първото и задължително условие за бъдеща сделка" с Техеран.
„Без ядрени оръжия. Оттам започва всичко. И след това, отвъд това, ще има много други неща“, каза Тръмп пред репортери в отговор на въпрос по темата.
Американският лидер заяви, че Техеран иска да възобнови преговорите с Вашингтон, но "все още не е готов". В същото време той заяви, че между САЩ и Иран продължава дипломатическият диалог.
Президентът на САЩ обвини редица медии, че разпространяват дезинформация за войната в Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.
По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект.
"Изкуственият интелект стана още едно оръжие за дезинформация, което Иран използва доста добре, като се има предвид, че те биват унищожавани с всеки изминал ден", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Факт е, че Иран е на път да бъде унищожен, а единствените битки, които "печелят", са онези, които сами създават чрез изкуствен интелект и които се разпространяват от корумпираните медии", отбеляза той.
"Радикалната Лява Преса е напълно наясно с това, но продължава с фалшивите истории и ЛЪЖИ", добави американският лидер.
Тръмп посочи, че е "изключително доволен" от факта, че председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар прави преглед лицензите на новинарските медии.
Кар в събота предупреди, че лицензите на някои медии могат да бъдат отнети. Той написа социалната мрежа "Екс", че телевизионните канали, които разпространяват "фалшиви новини и изкривяване на фактите", имат възможност да "коригират курса си" преди подновяването на лицензите им. Той не посочи конкретни медии.
Тръмп неведнъж е обвинявал медиите в пристрастност и недобросъвестно отразяване на събитията. В миналото той е разпространявал и неверни твърдения, както и съдържание, създадено с помощта на изкуствен интелект, включително представяне на своята визия за бъдещето на ивицата Газа и расистко видео, в което бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни, припомня ДПА.
Междувременно Япония обяви, че в момента не обмисля изпращането на военни кораби за патрулиране в Ормузкия проток.
„В момента изпращането на Силите за самоотбрана не се разглежда“, заяви министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми по време на дебат в парламента. В същото време Коидзуми призна, че на теория действащото законодателство позволява японски кораби да бъдат изпращани в региона, ако е необходимо, за да се защити „животът, здравето или имуществото“ на японските граждани.
Министърът не уточни дали настоящата ситуация в Близкия изток попада в този сценарий.
Главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара от своя страна отбеляза, че Япония е запозната с изявленията на Тръмп относно Ормузкия проток, но подчерта, че „към момента нищо не е решено относно разполагането на Силите за самоотбрана“. Кихара обеща, че Япония, в тясно сътрудничество с международната общност, ще продължи дипломатическите усилия, насочени към стабилизиране на ситуацията в Близкия изток като цяло и в Ормузкия проток в частност.
Австралия не е получила никакви искания за помощ при патрулиране в Ормузкия проток и няма да изпрати своите военни кораби, за да осигури безопасно корабоплаване в региона, обяви министърът на инфраструктурата и транспорта Катрин Кинг.
По радио ABC министърът обяви, че Австралия ще изпрати военен самолет в Обединените арабски емирства, за да помогне с отбраната, но „няма да изпраща никакви национални военноморски кораби в региона“. „Не сме били помолени да го направим и не участваме в това. Нямаме намерение да изпращаме кораби в Ормузкия проток“, каза Кинг.
1 Хм...
2 Лудия го е страх
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хи хи
5 хехе
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Данко Харсъзина
9 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #1 от "Хм...":В крайна сметка всеки си плаща за действията. Белене ризорт отваря врати и там ще ви лекуваме вас помощниците.
11 Данко Харсъзина
12 Памагайте шото, Израел
13 Исторически факти
15 Вашето мнение
16 българина
17 Данко Харсъзина
18 Глупавите хора са навсякъде
19 🤣"Гологлавия" Посланик с ена
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ъъъъ
22 Хи хи
23 321
24 Д-р Ментал
26 Са ние избомбихме Трета световна,
27 Емил Стефанов
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Китай
Протока е затворен само за САЩ, Израел и съюзниците им!
Личи си, че Тръмп е в политически (дипломатически? гърч…
05:55 16.03.2026
Копейка
До коментар #25 от "Соросоид":Вие от третия пол какво смятате за тръмп? Щото ние копейките никога не сме се надявали на него. Русия е достатъчно силна за да се справи с напъните на циливилизованити.
Коментиран от #34
05:55 16.03.2026
Соросоид
До коментар #27 от "Емил Стефанов":Лицето, което путинофилите четири години лелееха. В което се кълняха, за което се подмокряха.
05:56 16.03.2026
33 Св. Св. Петър и Павел
До коментар #23 от "321":Дали са гаранция т.е подписали са, че ще помагат т.е Тръмп лъже!
Подписи са положили още и Великобритания, и те касаят гаранция при евентуална агресия след връщането на ядрените оръжия които СССР е имала на територията на Украйна.
05:59 16.03.2026
Соросоид
До коментар #30 от "Копейка":Вие копейките и пола си не помните вече, камоли сами да си го определите.
Удобно не помните, че Тръмп ви беше пътеводната звезда, светлината в края на тунела. С Тръмп щяхте да делите света на полюси. Абе, какво да пиша... Каквото и да напиша ще се извърнете като лигава, слузеста жаба.
06:00 16.03.2026
35 България - законна цел
До коментар #23 от "321":Иран е територия на ЕС! Тръмп го е казал съвсем ясно!
"Наистина настоявам тези страни да влязат и да започнат да защитават собствената си територия. Защото това е тяхна територия."
06:00 16.03.2026
36 Хи хи
37 Kaлпазанин
38 Тръмп е на райски газ
39 Китайските танкери минават през
Шопо
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":С помощ от България САЩ може да победят Иран
06:04 16.03.2026
41 Отряд 1
На мнение съм, че Иран ще успее да събуди арабския дух и всякакви продажни шейхове, шахове , принцове и султани ще бъдат революционно преместени в миналото.
06:04 16.03.2026
43 Моето мнение
До коментар #10 от "Вашето мнение":По скоро вас на вагони и към мъртвите сибирски полета.Страхливците русофили няма само да си седят в бащините сиви панелки и да ползват демокрацията да си пишат свободно.Марш към крепостния рай
44 Пешо
До коментар #2 от "Лудия го е страх":Мега наглост... забърква кашата и други да я сърбат и да му чистят л...... така беше навсякъде... афган, либия ирак . Югославия . Сирия. Даже и световните войни. Навсякъде се събират отбор пирати... скачат много срещу един.... там където сащ са били сами. Буксуват. Виетнам например. Корея.
06:08 16.03.2026
Иван
До коментар #32 от "Ъхъ!!!":Украйна не е държава а територия, руска територия
Коментиран от #50
06:09 16.03.2026
47 Тия пасквили
До коментар #14 от "Вашето мнение":Много поздрави от Милошевич, Саддам, Кадафи, Асад, Мадуро и Аяталаха.
Путин 5 години война в Украйна с всички сили.
САЩ от 2 седмици с 2 самолетоносача.
За теб понеже американците не дават по 200 убити на ден като руснаците, са гола вода. Иди им покажи, как да се бият, генерале.
06:10 16.03.2026
48 Шопо
До коментар #43 от "Моето мнение":В знак на признателност към русофобите в България САЩ махат визите
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Иииие
До коментар #45 от "Иван":Русия да не е държава? Пълно беззаконие. Блатна територия управлявана със сила. Безправно, бедно население, изостанала културно и технологично, разчитаща единствено на износ на ресурси територия.
06:13 16.03.2026
Соросоид
До коментар #42 от "Буревестник":Любимия на всички агент Краснов.
06:14 16.03.2026
Тошко - Африкански
Коментиран от #55
06:15 16.03.2026
54 Тръмп се мумифицира
55 Георги
До коментар #53 от "Тошко - Африкански":те оръжие си имат, трябва им пушечно месо
06:16 16.03.2026
56 Вуте
До коментар #48 от "Шопо":Споко на теб не ти трябват визи, задграничен паспорт, Вуте си седи на село и не на Вуте да му е добре ,а на сите българи да им е зле.Тогава на Вуте най му е добре.
06:16 16.03.2026
57 Безказармен
До коментар #21 от "Ъъъъ":Няма флот, авиация, ПВО, защото Тръмп ги смаза за 48 часа.
Иранците каква сила са? Нали бяха древен и мъдър народ? Велика сила? Всеки ден ги бомбардират. Техеран стана на Бахмут.
06:17 16.03.2026
58 Адмирал Г. Ганчов
59 До чекибоец
До коментар #21 от "Ъъъъ":Нормално е около силният да се събират меряклии. Всички искат да са със САЩ.
Никой не иска да е със слабаците. Затова Русия и Иран са сами.
