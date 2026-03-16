"На нас петрол не ни трябва" - Тръмп отписа НАТО за Ормузкия проток, призова Китай да участва в охраната и нападна медии

16 Март, 2026 05:28, обновена 16 Март, 2026 06:06 2 570 59

Япония и Австралия няма да пращат военни кораби за патрулиране в Ормузкия проток

"На нас петрол не ни трябва" - Тръмп отписа НАТО за Ормузкия проток, призова Китай да участва в охраната и нападна медии - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати очакват съюзниците от НАТО да помогнат за деблокирането на Ормузкия проток, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, припомняйки подкрепата на Вашингтон за Киев.

„Бяхме много мили със съюзниците от НАТО. Не трябваше да им помагаме с Украйна. Украйна е на хиляди километри. Но ние помогнахме. Сега ще видим дали те ще ни помогнат. Защото отдавна казвам, че сме готови да им помогнем, но те не са готови да бъдат с нас. И не съм сигурен, че те ще бъдат с нас“, каза Тръмп в интервю за Financial Times.

Вашингтон може би изобщо няма нужда да се тревожи за осигуряването на корабоплаването в Ормузкия проток, тъй като Съединените щати имат собствени запаси от петрол и газ, каза Тръмп.

Той заяви, че просто настоява страните, зависими от доставките на гориво през Ормузкия проток, да се присъединят към коалицията, която Съединените щати се опитват да създадат, за да патрулират тези води.

„Наистина настоявам тези страни да влязат и да започнат да защитават собствената си територия. Защото това е тяхна територия. Оттам те получават енергията си. Те трябва да влязат и да ни помогнат да я защитим. Може дори да се каже, че ние вероятно изобщо не трябва да сме там, защото не се нуждаем от него. Ние самите имаме много петрол. Ние сме най-големият производител на петрол в света“, заяви американският лидер.

Той призна, че формирането на коалиция ще отнеме време. Президентът не уточни кога точно може да започне ескортирането на танкери през Ормузкия проток. Той обясни, че Съединените щати преговарят с приблизително седем държави за съвместни патрули в Ормузкия проток и отказа да назове държавите, които са отговорили положително на призива на Вашингтон. „Не мога да кажа; твърде рано е. Получихме някои положителни отзиви. Въпреки че има някои, които биха предпочели да не участват“, подчерта президентът.

Доналд Тръмп смята, че Китай трябва да се присъедини към патрулирането на Ормузкия проток, за да се гарантира безопасното корабоплаване.

„Според мен, те трябва“, каза президентът, отговаряйки на въпрос за възможността Китай да участва в съвместни патрули на пролива. „Те получават по-голямата част от петрола си – 90% – през пролива. Затова попитах дали искат да се присъединят. Ще видим. Може би ще го направят, може би не“, добави Тръмп, визирайки Китай.

Той не вижда фигури в ръководството на Иран, с които САЩ могат да си сътрудничат.

„Има обаче някои, които смятаме, че биха били добри. Ще видим“, каза той, отговаряйки на въпроси на журналисти относно политическото ръководство на Иран и целите на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република. „Говорим за това. Ще видим как ще се развият нещата“, каза държавният глава от борда на самолета си по пътя от Уест Палм Бийч, Флорида, към столицата на САЩ.

Той потвърди, че не възнамерява да обявява „победа“ над Иран и края на кампанията срещу страната. „Няма причина за това“, каза американският лидер. Той обаче заяви, че операцията ще приключи бързо. „Цените ще паднат рязко веднага щом това приключи. И ще приключи съвсем скоро“.

Тръмп категорично отказа да уточни дали планира да използва американски сухопътни сили за евентуално нахлуване в Иран. „Защо да ви казвам? Не обсъждам военна стратегия. Кой би отговорил на този въпрос?“, заяви президентът.

Тръмп нарече отказа на Иран от плановете си за ядрени оръжия "първото и задължително условие за бъдеща сделка" с Техеран.

„Без ядрени оръжия. Оттам започва всичко. И след това, отвъд това, ще има много други неща“, каза Тръмп пред репортери в отговор на въпрос по темата.

Американският лидер заяви, че Техеран иска да възобнови преговорите с Вашингтон, но "все още не е готов". В същото време той заяви, че между САЩ и Иран продължава дипломатическият диалог.

Президентът на САЩ обвини редица медии, че разпространяват дезинформация за войната в Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект.

"Изкуственият интелект стана още едно оръжие за дезинформация, което Иран използва доста добре, като се има предвид, че те биват унищожавани с всеки изминал ден", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Факт е, че Иран е на път да бъде унищожен, а единствените битки, които "печелят", са онези, които сами създават чрез изкуствен интелект и които се разпространяват от корумпираните медии", отбеляза той.

"Радикалната Лява Преса е напълно наясно с това, но продължава с фалшивите истории и ЛЪЖИ", добави американският лидер.

Тръмп посочи, че е "изключително доволен" от факта, че председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар прави преглед лицензите на новинарските медии.

Кар в събота предупреди, че лицензите на някои медии могат да бъдат отнети. Той написа социалната мрежа "Екс", че телевизионните канали, които разпространяват "фалшиви новини и изкривяване на фактите", имат възможност да "коригират курса си" преди подновяването на лицензите им. Той не посочи конкретни медии.

Тръмп неведнъж е обвинявал медиите в пристрастност и недобросъвестно отразяване на събитията. В миналото той е разпространявал и неверни твърдения, както и съдържание, създадено с помощта на изкуствен интелект, включително представяне на своята визия за бъдещето на ивицата Газа и расистко видео, в което бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни, припомня ДПА.

Междувременно Япония обяви, че в момента не обмисля изпращането на военни кораби за патрулиране в Ормузкия проток.

„В момента изпращането на Силите за самоотбрана не се разглежда“, заяви министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми по време на дебат в парламента. В същото време Коидзуми призна, че на теория действащото законодателство позволява японски кораби да бъдат изпращани в региона, ако е необходимо, за да се защити „животът, здравето или имуществото“ на японските граждани.

Министърът не уточни дали настоящата ситуация в Близкия изток попада в този сценарий.

Главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара от своя страна отбеляза, че Япония е запозната с изявленията на Тръмп относно Ормузкия проток, но подчерта, че „към момента нищо не е решено относно разполагането на Силите за самоотбрана“. Кихара обеща, че Япония, в тясно сътрудничество с международната общност, ще продължи дипломатическите усилия, насочени към стабилизиране на ситуацията в Близкия изток като цяло и в Ормузкия проток в частност.

Австралия не е получила никакви искания за помощ при патрулиране в Ормузкия проток и няма да изпрати своите военни кораби, за да осигури безопасно корабоплаване в региона, обяви министърът на инфраструктурата и транспорта Катрин Кинг.

По радио ABC министърът обяви, че Австралия ще изпрати военен самолет в Обединените арабски емирства, за да помогне с отбраната, но „няма да изпраща никакви национални военноморски кораби в региона“. „Не сме били помолени да го направим и не участваме в това. Нямаме намерение да изпращаме кораби в Ормузкия проток“, каза Кинг.


  • 1 Хм...

    14 7 Отговор
    Помагахте на Украйна, не на съюзниците си. Всеки помага с каквото може на жертва на агресия и не го афишира.

    Коментиран от #10

    05:36 16.03.2026

  • 2 Лудия го е страх

    27 0 Отговор
    Затва дава зор други кораби да ходят до иран че да ги топят тех

    Коментиран от #44

    05:38 16.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хи хи

    18 6 Отговор
    Още не е късно САЩ да изтеглят всичките оръжия които доставиха на урките, както и да спрат всички разузнавателни данни !!

    Коментиран от #18

    05:40 16.03.2026

  • 5 хехе

    24 0 Отговор
    рижия кукумицин се нада други да вадят горещия картоф вместо краварите.

    05:40 16.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    Добре е да изпратим "Дръзки". Старото корито и без това нищо не прави. Поне моряците да понаучат нещо, че затлъстяха.

    Коментиран от #40

    05:42 16.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вашето мнение

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хм...":

    В крайна сметка всеки си плаща за действията. Белене ризорт отваря врати и там ще ви лекуваме вас помощниците.

    Коментиран от #43

    05:43 16.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Имаме и катери за разминиране, които можем да изпратим.

    Коментиран от #15

    05:43 16.03.2026

  • 12 Памагайте шото, Израел

    14 1 Отговор
    Шатите изгореха, и арабите ни изгониха, американските бази в Близкия Изток отидоха бадева.🤣

    05:44 16.03.2026

  • 13 Исторически факти

    8 0 Отговор
    Пръдльо

    05:44 16.03.2026

  • 14 Вашето мнение

    20 2 Отговор
    Както вече целия свят видя, сащ са гола вода. Рижия клоун иска помощ от натю срещу определяните от нашия гладкомозъчен паветник като чалми. Няма по-голям позор от това, да убиваш жени и деца, а когато се изправиш срещу мъже да пищиш. Няма по-голям срам от нашето паветно, което си втълпяваше, че айфона, който има е най-голямото откритие на планетата и от сащ няма по-веики.

    Коментиран от #47

    05:44 16.03.2026

  • 15 Вашето мнение

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Както всички освен теб знаем, че протока не е миниран, а господарите ти са прекалено слаби за да си го отвоюват от иранците.

    05:46 16.03.2026

  • 16 българина

    14 1 Отговор
    че войната в крайна. я започнахте вие!!! Нюланд се похвали че само 5 млрд струвало! Бог ще ви оправи вас! и евреите

    05:46 16.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор
    Като лоялен съюзник можем да изпратим "Дръзки" и миночистачи. Това е инвестиция в бъдещето.

    05:47 16.03.2026

  • 18 Глупавите хора са навсякъде

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи":

    Готов ли си да чукаш камъни в Сибир за руски олигарх евреин от Единна Русия? Ако не, моли се Украйна да победи и да се възстанови мира.

    05:47 16.03.2026

  • 19 🤣"Гологлавия" Посланик с ена

    3 0 Отговор
    значка, кой му дава правото да сложи Българския Флаг до техния ве, пумияр хазарски?🤔🤣

    05:47 16.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ъъъъ

    12 0 Отговор
    То е ясно, че САЩ са въздух под налягане и винаги са разчитали на коалиции, когато воюват с някого. Сами са трагични и тези призиви са поредното доказателство ьа състоянието на американската армия Тя не е способна да се справи дори с държава като Иран, която няма авиация, няма флот, няма и кой знае каква ПВО. САЩ са трагични! 😂

    Коментиран от #57, #59

    05:48 16.03.2026

  • 22 Хи хи

    19 0 Отговор
    Нали войната срещу Иран беше спечелена ?? За какво са нужни съюзниците ???

    Коментиран от #28

    05:50 16.03.2026

  • 23 321

    19 1 Отговор
    "Не трябваше да им помагаме с Украйна. Украйна е на хиляди километри."...... а, то щото Иран не е. Тоя съвсем го е подкарал през просото

    Коментиран от #33, #35

    05:51 16.03.2026

  • 24 Д-р Ментал

    11 0 Отговор
    Да изпратим Дебелян да помогне на Тръмп за запуши протока

    05:51 16.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Са ние избомбихме Трета световна,

    3 1 Отговор
    са ваште кораби на дъното в Ормузкият проток, Ние😆 си имаме Нефт, 🤣Вие немате Нафта.🤣🤣

    05:52 16.03.2026

  • 27 Емил Стефанов

    9 1 Отговор
    Доналд Тръмп е истинско олицетворение и лице на съединените американски щати.

    Коментиран от #31

    05:53 16.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Китай

    9 0 Отговор
    Ние си получаваме петрола…

    Протока е затворен само за САЩ, Израел и съюзниците им!


    Личи си, че Тръмп е в политически (дипломатически? гърч…

    05:55 16.03.2026

  • 30 Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Соросоид":

    Вие от третия пол какво смятате за тръмп? Щото ние копейките никога не сме се надявали на него. Русия е достатъчно силна за да се справи с напъните на циливилизованити.

    Коментиран от #34

    05:55 16.03.2026

  • 31 Соросоид

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Емил Стефанов":

    Лицето, което путинофилите четири години лелееха. В което се кълняха, за което се подмокряха.

    05:56 16.03.2026

  • 32 Ъхъ!!!

    0 5 Отговор
    Тръмпанар, ти никога не си помагал на съюзниците си, а Байдън, и то доста пестеливо! А ти нападна Иран за да вдигнеш цената на руския петрол и да му отмениш санкциите. И последно, само дребен търгаш не може да разбере, че когато помага на героична Украина всъщност помага на себе си!

    Коментиран от #45

    05:59 16.03.2026

  • 33 Св. Св. Петър и Павел

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "321":

    Дали са гаранция т.е подписали са, че ще помагат т.е Тръмп лъже!

    Подписи са положили още и Великобритания, и те касаят гаранция при евентуална агресия след връщането на ядрените оръжия които СССР е имала на територията на Украйна.

    05:59 16.03.2026

  • 34 Соросоид

    1 7 Отговор

    До коментар #30 от "Копейка":

    Вие копейките и пола си не помните вече, камоли сами да си го определите.
    Удобно не помните, че Тръмп ви беше пътеводната звезда, светлината в края на тунела. С Тръмп щяхте да делите света на полюси. Абе, какво да пиша... Каквото и да напиша ще се извърнете като лигава, слузеста жаба.

    06:00 16.03.2026

  • 35 България - законна цел

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "321":

    Иран е територия на ЕС! Тръмп го е казал съвсем ясно!
    "Наистина настоявам тези страни да влязат и да започнат да защитават собствената си територия. Защото това е тяхна територия."

    06:00 16.03.2026

  • 36 Хи хи

    0 7 Отговор

    До коментар #28 от "По-умен от теб":

    САЩ нямат нужда от легитимиране на каквито и да е действия, разбра ли капейка !!

    06:00 16.03.2026

  • 37 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Вие сте най големият грабител ме само на петрол но и на ресурси ,вие сте производител на всичко най античовешко

    06:02 16.03.2026

  • 38 Тръмп е на райски газ

    8 0 Отговор
    От какъв бяс Китай да защитава протока като Иран пускат неговите танкери? Доналд съвсем изкукурига!

    06:02 16.03.2026

  • 39 Китайските танкери минават през

    4 0 Отговор
    Ормузкия проток, единствено на Щатите и Израел и тяхн съюзници, корабите им не минават, стоят си където са си,.🤣🤣🤣❤️🇧🇬

    06:03 16.03.2026

  • 40 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    С помощ от България САЩ може да победят Иран

    06:04 16.03.2026

  • 41 Отряд 1

    4 1 Отговор
    САЩ може да имат петрол и газ, но корабите ще преминават, ако са купили петрол в йоани, а не в долари!

    На мнение съм, че Иран ще успее да събуди арабския дух и всякакви продажни шейхове, шахове , принцове и султани ще бъдат революционно преместени в миналото.

    06:04 16.03.2026

  • 42 Буревестник

    3 0 Отговор
    Казват, че Путин бил диктатор а този какъв е?

    Коментиран от #49, #52

    06:04 16.03.2026

  • 43 Моето мнение

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    По скоро вас на вагони и към мъртвите сибирски полета.Страхливците русофили няма само да си седят в бащините сиви панелки и да ползват демокрацията да си пишат свободно.Марш към крепостния рай

    Коментиран от #48

    06:07 16.03.2026

  • 44 Пешо

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лудия го е страх":

    Мега наглост... забърква кашата и други да я сърбат и да му чистят л...... така беше навсякъде... афган, либия ирак . Югославия . Сирия. Даже и световните войни. Навсякъде се събират отбор пирати... скачат много срещу един.... там където сащ са били сами. Буксуват. Виетнам например. Корея.

    06:08 16.03.2026

  • 45 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ъхъ!!!":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #50

    06:09 16.03.2026

  • 46 Мдаа

    6 0 Отговор
    Операция "Епична ярост" плавно преминава в "Епично мрънкане", за да завърши с "Епично изсулване"... Нищо ново под слънцето, дето се вика.

    06:10 16.03.2026

  • 47 Тия пасквили

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Вашето мнение":

    Много поздрави от Милошевич, Саддам, Кадафи, Асад, Мадуро и Аяталаха.

    Путин 5 години война в Украйна с всички сили.

    САЩ от 2 седмици с 2 самолетоносача.

    За теб понеже американците не дават по 200 убити на ден като руснаците, са гола вода. Иди им покажи, как да се бият, генерале.

    06:10 16.03.2026

  • 48 Шопо

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Моето мнение":

    В знак на признателност към русофобите в България САЩ махат визите

    Коментиран от #56

    06:11 16.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Иииие

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Иван":

    Русия да не е държава? Пълно беззаконие. Блатна територия управлявана със сила. Безправно, бедно население, изостанала културно и технологично, разчитаща единствено на износ на ресурси територия.

    06:13 16.03.2026

  • 51 Георги

    0 0 Отговор
    удобно е пропуснато изказването, че може да избомбвт ирански нефтени съоръжения за забавление. Точно както потачят случайни лодки за забавление.

    06:13 16.03.2026

  • 52 Соросоид

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Буревестник":

    Любимия на всички агент Краснов.

    06:14 16.03.2026

  • 53 Тошко - Африкански

    2 0 Отговор
    Прав е ... ЕВРОПА да почне да им продава сега оръжие на тройна цена, както те помагаха!

    Коментиран от #55

    06:15 16.03.2026

  • 54 Тръмп се мумифицира

    1 0 Отговор
    Ракетите вече не достигат нито за израел нито за крайна. Иран го разпиля тоя "бизнесмен".

    06:16 16.03.2026

  • 55 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тошко - Африкански":

    те оръжие си имат, трябва им пушечно месо

    06:16 16.03.2026

  • 56 Вуте

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Шопо":

    Споко на теб не ти трябват визи, задграничен паспорт, Вуте си седи на село и не на Вуте да му е добре ,а на сите българи да им е зле.Тогава на Вуте най му е добре.

    06:16 16.03.2026

  • 57 Безказармен

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ъъъъ":

    Няма флот, авиация, ПВО, защото Тръмп ги смаза за 48 часа.

    Иранците каква сила са? Нали бяха древен и мъдър народ? Велика сила? Всеки ден ги бомбардират. Техеран стана на Бахмут.

    06:17 16.03.2026

  • 58 Адмирал Г. Ганчов

    0 0 Отговор
    Готов съм още днес да отплавам с нашият "ДРЪЗКИ"
    Моята вярност към господаря е во веки веков, "ДА ЖИВЕЕ ДЕМОНОКРАЦИЯТА "

    06:19 16.03.2026

  • 59 До чекибоец

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ъъъъ":

    Нормално е около силният да се събират меряклии. Всички искат да са със САЩ.

    Никой не иска да е със слабаците. Затова Русия и Иран са сами.

    06:20 16.03.2026