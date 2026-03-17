17 март 1969 г. Голда Меир става първата жена премиер на Израел

17 Март, 2026 03:13

След края на войната правителството на Голда Меир е дестабилизирано от противоречия в управляващата коалиция

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 17 март 1969 г. Голда Меир става първата жена министър-председател на Израел.

Голда Меир е родена като Голда Мабовиц в Киев, част от Руската империя (днес Украйна), в семейството на Блум Найдтич и Моше Мабовиц. Голда и семейството ѝ живеят в така наречената "Линия на уседналост" в западната част на Руската империя, създадена с антисемитските закони от края на XIX век с цел там да бъде концентрирано еврейското население на страната.

През 1903 г. бащата заминава за САЩ, а три години по-късно цялото семейство емигрира при него. Установяват се в Милуоки, където бащата работи като дърводелец, а майката поддържа бакалия.

През 1915 г. Голда завършва гимназия. По това време се включва активно в Ционисткото младежко движение. След това завършва Щатското редовно училище в Милуоки (днес Университет на Усконсин-Милуоки), след което работи като учителка. През 1917-а се жени за Морис Майерсън и променя името си на Голда Майерсън.

Четири години по-късно Голда Майерсън, съпругът ѝ и сестра ѝ Шейна заминават за Палестина, за да помогнат за създаването на еврейска държава.

Голда Майерсън е след двадесет и четирите души, които на 14 май 1948 г. подписват Декларацията за създаването на Държавата Израел. Още на следващия ден страната е нападната от обединените сили на Египет, Сирия, Ливан, Трансйордания и Ирак. Тогава на Голда Майерсън е издаден първият израелски паспорт, с който тя заминава за САЩ, за да набира средства за новообразуваната държава. След завръщането си е назначена за първия израелски посланик в Съветския съюз, където е посрещната триумфално от еврейската общност в Москва.

Малко по-късно, през 1949 г., Голда Майерсън се връща в Израел, като е избрана в Кнесета от партията Мапаи и остава депутат до 1974-а, като е била и министър на труда на Израел. През 1956 г. тя става външен министър в кабинета на Давид Бен-Гурион. Още нейният предшественик Моше Шарет нарежда на всички служители на министерството да приемат еврейски фамилни имена. Заемайки министерския пост, по настояване на Бен-Гурион Голда Майерсън променя името си на Голда Меир (Меир означава "даваща светлина" на иврит). В началото на 60-те години Меир заболява от лимфома, но прикрива болестта си. През 1965 г. се оттегля от правителството и ограничава политическата си активност.

След внезапната смърт на Леви Ешкол (Сколник) на 26 февруари 1969 г. Мапаи избира за негов наследник като лидер на партията и министър-председател Голда Меир. Това става малко след като Израел удържа решителна победа над арабите и завзема значителни територии в Шестдневната война.

При управлението на Голда Меир протича и Войната от Йом Кипур през 1973-а. Въпреки противоречивите сведения от разузнаването за предстоящо нападение срещу Израел и предложенията на ген. Давид Елазар за превантивен удар срещу Сирия, Голда Меир решава да изчака и по този начин печели по-голяма международна подкрепа за Израел в последвалата война.

След края на войната правителството на Голда Меир е дестабилизирано от противоречия в управляващата коалиция и от обвиненията в лоша подготовка и грешки при воденето на войната. На 11 април 1974-а Голда Меир подава оставка и на 3 юни постът е зает от Ицхак Рабин.

Голда Меир умира на 8 декември 1978 г. в Йерусалим от рак.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Иван

    9 0 Отговор
    А Порош като какво е роден?

    05:25 17.03.2021

  • 4 Иван

    7 3 Отговор
    А сръбският президент Александър Вучич в Османската Империя ли е роден?

    05:27 17.03.2021

  • 5 Иван

    9 1 Отговор
    Боклуците Тръмп и Байден са родени в Британската Империя.

    05:28 17.03.2021

  • 6 Иван

    8 1 Отговор
    Задължена да си смени името.....това не е ли нарушение на човешките права?

    05:36 17.03.2021

  • 7 Иван

    4 3 Отговор
    Има ли кръв по ръцете? Ако има-дайте подробности.

    Коментиран от #8

    05:37 17.03.2021

  • 8 Що за питане

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Иване-има ли еврейски политик без кръв по ръцете...?

    05:41 17.03.2021

  • 10 Иван

    7 2 Отговор
    Почти е била готова да даде светлина на арабите......американците са дали светлина на японците.

    05:54 17.03.2021

  • 14 Tulup

    5 4 Отговор
    ВЕЧНА СЛАВА НА ГЕРОИТЕ РАДКО МЛАДИЧ и КАПИТАН МАУЗЕР.

    07:15 17.03.2021

  • 15 плевен

    6 5 Отговор
    Велика дъщеря на своя народ.
    Арабите още съскат, като чуят за нея.

    Коментиран от #16

    09:15 17.03.2021

  • 16 Басри Алиев

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "плевен":

    Те съскат защото не е еврейка а хазарка...

    09:26 17.03.2021

  • 17 Голда Гобара

    1 0 Отговор
    Соломон Пуси кога е роден???

    03:54 17.03.2026