През новата седмица една от зодиите е най-добре да се смири със ситуацията. Това ще бъде най-мъдрото решение за момента. Време е да се приключи и стар проект. Засега не планирайте дълги пътувания. Друга зодия ще иска нещо ново, но е най-добре да не прибързва с избора. Трети от знаците ще се наложи да избира между собствените си интереси и тези на другите, пише actualno.com. Вижте какво казва и за любовта за всички зодии вашият седмичен хороскоп за 11-17 май 2026 г.

Овен

От понеделник до сряда се съпротивлявайте на желанието да бързате с процеси извън вашия контрол. Вместо това се съсредоточете върху проекти с бързи решения: разчистване на чекмедже, плащане на дългогодишна сметка или писане на кратко писмо. До четвъртък може да имате среща с някой, който ще ви напомни за стар проект. Не го отхвърляйте – сега е моментът да го завършите. В събота избягвайте спорове за пари, дори и да сте прави. Не планирайте дълги пътувания през уикенда – придържайте се към обичайния си ритъм.

Телец

В началото на седмицата обичайното ви темпо може да се забави и това не е причина за безпокойство. Най-добре е да се съсредоточите върху рутинни дейности, които не изискват креативност: сортиране на файлове, организиране на абонаменти или бюджетиране. Във вторник и сряда са възможни неочаквани разходи – отделете сума, която можете да си позволите. В петък и събота направете нещо приятно, без да имате ползата от цял ​​живот: отидете на кино, сгответе нещо ново, препоръчва Вашият седмичен хороскоп.

Близнаци

Тази седмица обичайната ви способност да правите няколко неща едновременно няма да бъде на очакваното ниво. Не се борете срещу това, съсредоточете се върху едно нещо. Задачите, включващи числа и отчети, са най-добрият ви залог. В сряда и четвъртък може да получите обаждане от някого, с когото не сте говорили от известно време. Не гадайте защо се обажда – просто отговорете. В събота е полезно да изключите телефона си и да направите нещо, което не изисква екран.

Рак

Тази седмица познатият комфорт изведнъж ще ви се стори тесен и някаква неясна възможност ще ви привлече, въпреки че самите вие ​​не можете да обясните какво точно ви привлича. Не бързайте да избирате между старото и новото. Просто забележете, че изобщо има избор. Най-добре е да бъдете консервативни с парите сега: никакви абонаменти от първия линк или онлайн покупки в приложения, базирани на емоции – изчакайте до уикенда. Най-интересното ще се случи в сряда: някой ще се опита да ви обясни или предложи нещо и ще искате да го отмахнете. Не го отмахвайте; Изслушайте до края; този разговор ще се окаже неочаквано полезен, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Лъв

От понеделник до сряда може да се почувствате сякаш не сте чути. Вместо да повишавате тон, променете начина, по който предавате информация: пишете, рисувайте диаграма или запишете гласово съобщение. Това е добър ден за сортиране на стари снимки в телефона ви. До четвъртък ще получите яснота по въпрос, който ви тормози от няколко дни. Прекарайте време със семейството си през уикенда, дори и да не ви се иска. „Просто да сте там“ без да говорите работи най-добре.

Дева

В началото на седмицата ще искате всичко да бъде по вашия начин. Колкото по-скоро приемете, че това не е възможно, толкова по-лесни ще бъдат дните. Добре е да правите неща, които не изискват докладване: сортиране на стари вещи, сортиране на книги или подреждане на една конкретна област. Във вторник и сряда може да получите неочаквана благодарност от някого, на когото сте помогнали отдавна и след това сте забравили. В петък и събота избягвайте да правите силни изявления в социалните мрежи. Писаната дума боли повече от изговорената в момента. В неделя направете нещо, което сте обичали като дете. Резултатът не е важен, важен е процесът, припомня Вашият седмичен хороскоп.

Везни

Тази седмица желанието ви за ред може да ви се обърне срещу вас: ще започнете да забелязвате хаоса около вас и ще искате да го поправите, но не се месете в делата на други хора. В понеделник и вторник организирайте файловете и папките си – дигиталният ред ще освободи ума ви. Сряда и четвъртък са подходящи за писане на планове, списъци и инструкции. Дори и да не ги спазвате, процесът ще структурира мислите ви. През уикенда не си носете работа вкъщи. Пълната почивка от работа поне за един ден ще възстанови енергията ви повече от половин ден, прекаран в това с половин сърце.

Скорпион

Тази седмица ще трябва да избирате между собствените си интереси и тези на другите. В понеделник и вторник не се съгласявайте с нищо, което противоречи на плановете ви, дори и да е молба от любим човек. Сряда може да донесе неочакван обрат в деловия ви живот – не се паникьосвайте, съберете информация. Петък и събота са подходящи за приятни, непродуктивни дейности: разходки, готвене без рецепта, гледане на стар филм. В неделя намерете време за един човек, а не за група. Качествен разговор с един приятел ще ви даде повече от шумна среща с десет души, пише във Вашия седмичен хороскоп.

Стрелец

Тази седмица може да почувствате, че някой използва времето и енергията ви. В понеделник и вторник нежно, но твърдо поставете граници. Не обяснявайте защо не можете да помогнете – просто откажете. Сряда и четвъртък са подходящи за дейности, които изискват концентрация и тихо време. Изключете известията и работете в режим „не безпокойте“. През уикенда се съсредоточете върху здравето си: посетете лекар, ако сте го отлагали, или просто си легнете час по-рано. Един малък акт на грижа за себе си може да ви спести седмици възстановяване по-късно.

Козирог

Тази седмица обичайното ви чувство за приключения може да се сблъска с нуждата да седите неподвижно. В понеделник и вторник приемете това: сега не е време за пътувания или големи проекти. Сряда е подходящ момент да планирате пътувания за юни и юли – дори и да не се осъществят, самият процес ще повдигне настроението ви. В петък е възможен спор с колега по маловажни въпроси.

Водолей

Тази седмица главата ви ще бъде пълна с идеи, но не се опитвайте да ги реализирате всички наведнъж. В понеделник и вторник изберете една и направете поне първата малка стъпка. Запишете останалите и ги оставете настрана до юни. В сряда и четвъртък избягвайте спорове за политика и религия – дори и да сте сигурни, че сте прави, те са безсмислени и губят енергия. През уикенда подредете джаджите си: изтрийте приложенията, които не използвате, и изчистете фийда си от досадните. Дигиталната хигиена ще освободи място за нови идеи.

Риби

Тази седмица може да почувствате, че реалността не отговаря на очакванията ви. В понеделник и вторник не се самообвинявайте за това – просто коригирайте плановете си. Сряда е добър ден за творчески занимания, които не е нужно да показвате на никого: рисувайте, пишете или играйте игра сами. В петък може да получите обаждане от някой от миналото ви. Не бързайте да отговаряте; вземете 24-часова почивка. През уикенда отделете време за тялото си: масаж, вана или дълга дрямка. Вашето благополучие е по-важно от всякакви задачи, които могат да почакат до понеделник.