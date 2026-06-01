Депутатът Владимир Николов: "Прогресивна България" обмисля да съкрати платеното майчинство

Политическата партия "Прогресивна България" обсъжда възможността за съкращаване на двугодишния срок на платеното майчинство в страната, съобщават от bTV. Това обяви в сутрешния блок народният представител Владимир Николов. Той обаче уточни, че евентуалното законодателно решение е под строго условие и ще зависи изцяло от осигуряването на достатъчно места в детските ясли за всички малчугани.

В ефира народният представител Владимир Николов заяви: "Обсъждаме съкращаване на срока на майчинството, но това решение може да стане реалност единствено при осигуряването на достатъчно ясли за децата." Към момента това са първоначални политически консултации и предстои изработването на конкретни разчети.

Към днешна дата страната ни предлага едно от най-дългите платени майчинства в света с обща продължителност от две години. През първите 12 месеца майките получават финансова подкрепа в размер на 90% от среднодневното си брутно трудово възнаграждение или от осигурителния доход, върху който са внасяни вноски. Това на практика запазва пълния размер на трудовото им възнаграждение.

През втората година обаче обезщетението е фиксирано на значително по-ниски нива – в момента то възлиза на 398,81 евро месечно. Стойността му не е претърпяла промяна поради липсата на приети нови бюджетни закони.

В рамките на Европейския съюз България продължава да бъде сериозно изключение със своя двугодишен модел. Във всички останали държави членки на блока платеното майчинство е с продължителност под една година.

Законодателството ни предвижда и финансови стимули за по-бърза интеграция на пазара на труда. При предсрочно връщане на работното място, майката запазва правото си да получава 50% от полагащото се държавно обезщетение успоредно с пълната си работна заплата.