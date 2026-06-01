Депутатът Владимир Николов: "Прогресивна България" обмисля да съкрати платеното майчинство

1 Юни, 2026 10:43 2 618 150

В рамките на Европейския съюз България продължава да бъде сериозно изключение със своя двугодишен модел

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическата партия "Прогресивна България" обсъжда възможността за съкращаване на двугодишния срок на платеното майчинство в страната, съобщават от bTV. Това обяви в сутрешния блок народният представител Владимир Николов. Той обаче уточни, че евентуалното законодателно решение е под строго условие и ще зависи изцяло от осигуряването на достатъчно места в детските ясли за всички малчугани.

В ефира народният представител Владимир Николов заяви: "Обсъждаме съкращаване на срока на майчинството, но това решение може да стане реалност единствено при осигуряването на достатъчно ясли за децата." Към момента това са първоначални политически консултации и предстои изработването на конкретни разчети.

Към днешна дата страната ни предлага едно от най-дългите платени майчинства в света с обща продължителност от две години. През първите 12 месеца майките получават финансова подкрепа в размер на 90% от среднодневното си брутно трудово възнаграждение или от осигурителния доход, върху който са внасяни вноски. Това на практика запазва пълния размер на трудовото им възнаграждение.

През втората година обаче обезщетението е фиксирано на значително по-ниски нива – в момента то възлиза на 398,81 евро месечно. Стойността му не е претърпяла промяна поради липсата на приети нови бюджетни закони.

В рамките на Европейския съюз България продължава да бъде сериозно изключение със своя двугодишен модел. Във всички останали държави членки на блока платеното майчинство е с продължителност под една година.

Законодателството ни предвижда и финансови стимули за по-бърза интеграция на пазара на труда. При предсрочно връщане на работното място, майката запазва правото си да получава 50% от полагащото се държавно обезщетение успоредно с пълната си работна заплата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    104 12 Отговор
    Не ви трябват деца .Ще си внесете индийци за електорат.

    Коментиран от #9

    10:45 01.06.2026

  • 2 Защо Не си Свалиш !

    65 7 Отговор
    Гуменетките !

    Спариха ти Мозъка !

    10:46 01.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    103 10 Отговор
    Вчера минималната заплата - днес майчинството
    Тия сериозно настъпват мотиката и накрая мотиката ще е по-главите им! До това опря държавата с най-ниска раждаемост и най-бързо топящо се население да спести! А МИЛИЦИОНЕРИ И ШАПКАРИ НЯМА ДА БАРАМЕ! Администрация няма да съкращаваме!!!

    Коментиран от #6, #60, #86

    10:47 01.06.2026

  • 4 Хахахахихихи

    55 11 Отговор
    Раде ще изкара до към след зимата! Дъртите комунисти около него вземат повече от десните - като мутрите, които някога създадох. Едни инфантили отново проявиха тъпотията си на изборите, чакайки някой друг да ги спасява. Ще зажалите за тиквата, който делеше част от гепеното с хората.

    10:48 01.06.2026

  • 5 Радев

    30 12 Отговор
    няма избор и ще бъде принуден да води дясна политика.

    Въпросът е дали знае как?
    Това с майчинските е капка в морето.

    10:48 01.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    41 13 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Тези идеи идват от ЕЦБ .

    Коментиран от #15

    10:48 01.06.2026

  • 7 Това е Прогресивна България

    49 6 Отговор
    При демографска невиждана криза..
    Между другото - прогресивна идва от мотото на демократите
    Дано сте разбрали

    Коментиран от #143, #148

    10:49 01.06.2026

  • 8 Сила

    58 10 Отговор
    Владко Тъпото , уникален кадър на Мунчо и самороден талант от квотата на физкултурниците
    в БГ политиката от последните години .....

    10:49 01.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    48 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те и местните се множат с достатъчна скорост, даже не е нужен внос.
    За цветнокожите помощите възлизат на хиляди месечно!

    Българина понеже е умник винаги си избира антибългари да го управляват! Искал като в европа - ето му го като в Европа! Жилища недостъпни, работа без почивка, живот на кредит. Даже майчинство йок! Следващото е да орежат и достъпа до болниците, щото и там сме много над средното за Европа... там чакаш с месеци да се добереш до преглед.

    Коментиран от #72, #107

    10:50 01.06.2026

  • 10 не е ли по добре

    37 3 Отговор
    да прегледате целите села от избиратели на дпс-гроб с телк

    Коментиран от #111, #136

    10:50 01.06.2026

  • 11 Прогресивно

    54 5 Отговор
    От Прогресивна България ще работят за прогресивно изчезване на българите

    10:50 01.06.2026

  • 12 Изключително

    33 3 Отговор
    нелицеприятни и самонадеян нагаждачи от о време !

    10:51 01.06.2026

  • 13 НРБ

    19 9 Отговор
    Пук нете, натовчета

    10:51 01.06.2026

  • 14 Чудя

    23 1 Отговор
    се от къде се разсмърдя на пот и крака ?!

    10:52 01.06.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    А мен кво ме брига? Ако си мъж с позиция ги пращаш ЕЦБ подявола.
    Ние сме пълноправен член и можем да им създадем толкова проблеми, че тотално да забравят да се заяждат с нас!

    Коментиран от #76, #126

    10:52 01.06.2026

  • 16 Пламен

    33 0 Отговор
    Иди оти
    Съкращавайте чиновници

    10:53 01.06.2026

  • 17 Анонимен

    36 2 Отговор
    Регресите нали щяхте да се грижите за хората Оставка алчници

    10:53 01.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Радост

    41 1 Отговор
    освен ново увеличение на осигуровки, спрямо МРЗ, и обещанията, че няма да повишават квази данъци. Следват благостите на Юрошита, дефицитите, инфлацията, ценовата нестабилност, дълговите спирали и процедури по свръхдефицит.
    На печелившите, Честито.
    Депутатите взимат 20 000 лв., с лекуване в правителствена - безплатно: ток, наеми, коли, винетки, тех. прегледи, лечение, костюмчета, вода, мобилни, ток и др. благинки.

    10:54 01.06.2026

  • 21 стоян георгиев

    48 2 Отговор
    Тия какво измислиха...вместо да подпомогнат майките ще им махат платеното майчинство....направо гении!

    10:54 01.06.2026

  • 22 Жожи

    33 8 Отговор
    Така, всичко комунистическо трябва да бъде отменено, нали за това се борихте. На Костов, боко Пеевски и бандите им не им трябват такива мизерни привелегии, те са осигурили деца и внуци в чужди банки.

    10:55 01.06.2026

  • 23 Няма

    33 2 Отговор
    да ви бъде дълго , бъди сигурен в това !

    10:55 01.06.2026

  • 24 Абе вие гледайте

    43 3 Отговор
    да го направите и след това гледайте колко време ще изкарате на власт... А и без това положението с раждаемостта е катастрофално, след подобно нововъведение ще стане трагично...

    10:55 01.06.2026

  • 25 Анонимен

    13 22 Отговор
    Много добро решение. Едно време изгледах и трите си деца без един лев детски, защото съм бил с високи доходи. В момента майки ползват и трета година майчинство, която е неплатена, но им се води като трудов стаж. Вдеки да запрята ръкави и да работи. Тази година се пенсионирам и продължавам да работя. Ако някой си помисли, че съм държавен чиновник, нека си спести писанията. От 1991ва година си плащам всеки месец пенсионните и здравни вноски плюс корпоративен данък.

    Коментиран от #44

    10:55 01.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Депутат стана и ти

    24 2 Отговор
    Може изцяло да премахнеш пратеният отпуск по майчинство няма проблем, ти тевите нали ги отгледа,.. обаче как ще се разбереш с братята по тоя въпрос акъла не ми го побира. Намасте

    Коментиран от #36

    10:57 01.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Уууууууу

    18 4 Отговор
    Вместо да ги увеличат поне до размера на минималната заплата западните слуги ще махат изцяло

    11:02 01.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Майчинство и детски надбавки

    16 10 Отговор
    !!! Да не се дават за първо дете !!!
    Да се дават само за второ и евентуално за трето дете но до там. Имаме нужна от овладяване на безконтролното раждане на деца с цел романизация на страната.

    11:04 01.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Айде да видим

    22 1 Отговор
    Ей, тука се объркахте яко. То и ние сме с най-нисък доход в Европа ама тая тема нещо не я спрягате !!!

    11:04 01.06.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    38 2 Отговор

    До коментар #28 от "Депутат стана и ти":

    Това не касае братята!
    Това касае българските жени, които са се трудили и са внасяли осигуровки
    Братята получават по друга линия - "социална" те не са внасяли осигуровки, на тях се дава даром щото са много специални и много важни за бъдещето на територията (разбираемо - държава няма)!!

    Коментиран от #89

    11:05 01.06.2026

  • 37 Ще я объркате

    29 2 Отговор
    Опааа, вие май нещо се объркахте тоя път. Вземте помислте защо вдигате на учителите заплатите всяка година БЕЗ да има РЕЗУЛТАТИ. На базата на какво им се вдигат заплатите ?

    Коментиран от #69

    11:05 01.06.2026

  • 38 Ко ? Ко каза ?

    22 2 Отговор
    Ние сме в демографски срив, той кви глупости ми говори тоя ? Май май ще си ходите рано рано.

    11:06 01.06.2026

  • 39 Директора👨‍✈️

    19 2 Отговор
    Защо са ѝ деца на България?!? Това е най-големия проблем и разход за държавата, нали? Някакви смешни пари за децата! Палячовци!

    11:06 01.06.2026

  • 40 Бфбж

    11 14 Отговор
    Сега майчинството 2 год да не би да е увеличило раждаемостта?

    11:06 01.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Айдеее

    32 0 Отговор
    Ще решите проблема ако спрете майчинството на жените под 18 години. Стига сте бягали от истинския проблем.

    11:07 01.06.2026

  • 43 избирател

    19 0 Отговор
    Ама , ако ще вдигате данъци и ше теглите дългове , ни защо ви избрахме ?

    11:08 01.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Някой

    5 16 Отговор
    Да правят ясли. Все пак такова дълго майчинство е ненормално.

    11:08 01.06.2026

  • 46 Мирен гражданин

    16 0 Отговор
    Ще стане голям търкал!

    11:09 01.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Детските надбавки бяха осем лева 8689

    8 0 Отговор
    И ги изплащаха ако са платени социалните осигуровки на майката.

    11:10 01.06.2026

  • 49 гост

    13 2 Отговор
    И как ще борите демографската криза?! Никаква подкрепа не давайте ще е най-удачно . Нито за майчинство ,нито за детски , а и градини и ясли не трябват всеки да се оправя... С такива политики няма да се чудим защо няма да я има България след 50 години. По ялови законопроекти не можете ли да измислите?

    11:10 01.06.2026

  • 50 Когато

    16 2 Отговор
    с твойта фльрца си отглеждахте децата щеще ли да подкрепяш намаляване времето на платеното майчинство??? Тъпунгер

    11:11 01.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ивана

    20 1 Отговор
    Как ще осигуриш места в яслите за всички?Това е глупост, Сега да родиш е скъпо,все по-малко деца се раждат,вместо да има стимул за майките вие мислите глупости.Стига сте гледали в канчето на другите.Трябва да се гледа народа,да се гледа какво става в нашата държава а не в другите.

    11:11 01.06.2026

  • 53 В РЪЦИЯ ЗА ВСЯКО РОДЕНО

    11 2 Отговор
    СЕ ПОЛУЧАВА ПОДАРЪК ПОЛОВИН ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ОТ ДЪРЖАВАТА А ПРИ НАВЪРШВАНЕ НА ОЪЛНОЛВТИЕ ВТОРИ ПОДАРЪК ДВАЙСЕ ХИЛ. ЕВРА.......

    Коментиран от #56

    11:12 01.06.2026

  • 54 123

    16 3 Отговор
    Как пък един депутат не излезе да каже: Средната минимална заплата в ЕС е 1 500 евро, дайте да я направим такава и в България.

    11:12 01.06.2026

  • 55 ОЛГА

    10 2 Отговор
    ОЛГА,пак ви го втъкна празнично!Мунчо модераторчета,Мунчо!

    11:12 01.06.2026

  • 56 ПЪЛНОЛЕТИЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "В РЪЦИЯ ЗА ВСЯКО РОДЕНО":

    ........

    11:12 01.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Майчинство и детски надбавки

    9 3 Отговор
    !!! Да не се дават за първо дете !!!
    Да се дават само за второ и евентуално за трето дете но до там. Имаме нужна от овладяване на безконтролното раждане на деца с цел романизация на страната.

    11:13 01.06.2026

  • 59 Само Пеканов беше достатъчен,

    7 2 Отговор
    подкрепящият Юрошитът, че ПБ ще продължат пътят на "статуквото". Самата подкрепа на Радев за Юрошитът над 8 г., и безумният му въпрос за отлагане прием евро с една година, който не отхвърляше въвеждането на Юрото, говореше, че е част от "Брюкселското Блато". Както и неизгоден завод за боеприпаси. Какво повече му трябваше на този народ, за да разбере, че Радев е статуквото. Да не говорим за Урсулианската му програма, избирателите не обичат да четат Програми на партии, вероятно и самите депутати. Много разочаровани ще има от ПБ, депутати и избиратели. Всеки народ си заслужава управленците. Радев не тръгна срещу високи цени на ток, вода, газ и замяната им с евтини алтернативи, идва зима, българите ще са по площадите срещу високи цени на храни, вода, ток, лекаства, парно СИ, мобилни, здравни.

    Коментиран от #73

    11:14 01.06.2026

  • 60 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Как се определя минималната работна заплата и други като за учители, депутати и не знам аз МВР ли по средно математическата, е пълен абсурд! Защото дигайки ги, дигат средната математически работна заплата и изисква наново и наново дигане и от там инфлация.
    Да взимат човека по средата в частният сектор и спрямо нея. Ако разни взимат 100, 200, 300, 400, 99000, то средно математическата е 20000, а човека по средата взима 300. Средно математическата е нереална. Докато ако се взима спрямо човека по средата в частният сектор няма да има изменение. Тя ще си остане същата и след дигане на минималната и други. И най-добре в държавният да дефинират средна работна заплата равна на тази на човека по средата в частният сектор. И на вътрешни коефициенти разпределение. И максимален процент от работещите да са в държавният сектор и с разни квоти и разрешения за повече, освен за напускащи.

    Коментиран от #91

    11:14 01.06.2026

  • 61 А необмисляте ли

    20 1 Отговор
    Да си намалите на 1/2 заплатите и да ги замразите?
    До майчинските я докарахте! Не ви е срам!

    11:15 01.06.2026

  • 62 Мунчо

    20 0 Отговор
    Драги, ненужни модераторчета, информирам вас и Владко, че Унгария прие
    50% намаление на министерски, депутатски
    бордови комисии на заплати и ниво държава с петдесет процента! 50%.Жалки сте!

    11:17 01.06.2026

  • 63 Хайде

    15 1 Отговор
    вземете и съкратете себе си...завинаги....

    11:17 01.06.2026

  • 64 Ти си

    13 0 Отговор
    Евала с такива мерки ще се борят срещу проблема с демографията .....

    11:17 01.06.2026

  • 65 Тоя щото

    13 3 Отговор
    е вкарал във волейбола синовете си сега се изявява като експерт по каквото каже лама муньо. Устремявате се към дъното, прогресивни мръсници

    11:18 01.06.2026

  • 66 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    На ДОБРИТЕ неща - съкращавайте срока, на ЛОЩИТЕ - го удължавайте.
    В 1980 г щеше да потече мед и масло от чешмите, така комунистите обещаха на Априлския пренум 1956 г на БКП. А вие - другари - след обещанията за комунизъм от вашите предшественици, сега чертаете мрачно бъдеще. А с тоя фишек за местата в детските градини - земи се гръм,ни !

    11:18 01.06.2026

  • 67 Българин 🇧🇬

    12 1 Отговор
    Едно време баби и дядовци отглеждаха децата . Сега , при евроатлантизма изискванията за трудов стаж се увеличиха , и българите работят почти до гроб , не могат да гледат деца . Нацията си отива , а евроатлантиците искат да я свършат набързо .

    11:18 01.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ДрайвингПлежър

    13 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ще я объркате":

    Не сте прав колега или колежке!
    На Даскалите заплатите се вдигат много обосновано! И даскала заработва всеки цент от заплатата си и заслужава всяка от 16те ваканции!

    Плащат му да затъпява децата и да ги прави послушни роби и даскала послушно си прибира патите за тая работа и я върши добре!

    П.С. скоро влязох в спор с познат учител, по 3ти март време. Заработват си заплатите с плам хората и изтриват българската история, за да създават добри и послушни евро-поданници, които не биха защитили държавата щото тя е лоша а и пътя и истината и живота идва от Брюксел. А ако поговорите с учител, който освен да преподава е има щастието да облажи с екскурзия по някоя от европейските програми ще имате просто очи-отварящо преживяване, колко е лесно да плюеш на родината си за няколко трохички...

    Коментиран от #88, #99, #105

    11:19 01.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 СТИГА Ц€Н ЗУ РА!

    4 0 Отговор
    СТИГА П€ Д€ ра д€в щи ни!

    11:19 01.06.2026

  • 72 От Варна

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Българинът само хленчи на принципа-детето трябва да плаче, за да го накърми майката?! Недостъпност на жилища-абсолютно невярно! Кой купува хилядите апартаменти, дето стоят празни, докато внуците достигнат пълнолетие? Безплатни детски градини- сутрин и вечер родители с коли като БТР-и водят или прибират отрочетата! Заведенията пълни с млади безделници , още посред бял ден, вечер се чака на опашка за по-така ресторант! Не ми казвайте за малките населени места-там са само възрастни. Бях на абитуриентски бал в малко уж градче. Тоалети, трапези, автомобили- свят да ти се завие! Ние живеем в някакво странно и уникално общество-“социалистически капитълизъм”, такова няма по света! Имаш деца-имаш грижи! Точка!

    11:19 01.06.2026

  • 73 Не им стигат четирима вицепремиери

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Само Пеканов беше достатъчен,":

    А и двама от тях нямат министерства. Твоя човек е черешката на тортата на властта и е абонирам за постта. Едва ли нещо друго е работил в този живот.

    11:20 01.06.2026

  • 74 Жбръц

    3 1 Отговор
    Обущарю,не по- високо от сандала! - Микеланджело.Но този бил шамари цял живот на топката,,едва ли е чел ,тази мъдра мисъл.Та гледай там, само през мрежата, как шамаросват топката.Гласувах за Радев, не за този, но заради нашата изкълчена избирателна система,ето такива " недоразумения,попадат не къде да е,а във най- висшият орган на държавата - Народното събрание. Явно,някой отзад,който е в час,какво е разпоредила акушерката,го пуска да го огласи!

    11:20 01.06.2026

  • 75 ПБ-Партия БО(га)ТАШ

    4 1 Отговор
    $И ТИ ЯТ на ГЛАДНИЯ Н€ ВЯРВА!

    ДА ГО Д . Х . Т БЕДНИТЕ!

    Коментиран от #82

    11:20 01.06.2026

  • 76 Явно

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    СИ на Тръмп зет му. Не знаехме. Извинявай

    11:21 01.06.2026

  • 77 Факт

    4 1 Отговор
    Да не те кълне народа на деца!

    11:22 01.06.2026

  • 78 Само питам

    6 2 Отговор
    Този екземпляр за това ли го набутаха в реалитита и телевизии ? За да го курдисат после в политиката , и чрез него да съобщават непопулярните си евроатлантически номера ?.

    11:22 01.06.2026

  • 79 Копирайте само една западна страна

    4 2 Отговор
    Да речем Германия. Но вие копвате от всякъде най лошото.

    11:23 01.06.2026

  • 80 питанката

    7 0 Отговор
    Дали няма да обмислят да намалят депутатските заплати например с 50-60 % ?

    11:25 01.06.2026

  • 81 Наско

    1 0 Отговор
    В търсенето на справедлива цена,справедливото майчинство е само началото на "прогреса"!

    11:25 01.06.2026

  • 82 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "ПБ-Партия БО(га)ТАШ":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    Коментиран от #103, #146

    11:25 01.06.2026

  • 83 Атина Палада

    2 1 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    11:25 01.06.2026

  • 84 Каквото и да е, В.Н. да говори за закони

    2 0 Отговор
    и майчинство... странно.

    11:25 01.06.2026

  • 85 сусо

    3 0 Отговор
    Че па и магистър бил! С таа ол-ска физиономия тва мое!

    11:26 01.06.2026

  • 86 Лъжеш

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Днес има полицаи и бизнесмени. Народна власт и Народна милиция няма от близо 40 години. При Народната власт майчинството не 3 години, държавата даваше 3 000 лв. заем за обзавеждане - при раждане той се опрощаваше. Но това беше при комунизма, тогава НРБ бе 9 милиона - при капитализма няма и 5 милиона.

    Коментиран от #102

    11:27 01.06.2026

  • 87 Петра

    5 0 Отговор
    В търсенето на справедлива цена,справедливото майчинство е само началото на "прогреса"!
    Щв има и много прогресивни топки по главите на народа!Владко каза - нема пари!

    11:27 01.06.2026

  • 88 А бе,

    2 4 Отговор

    До коментар #69 от "ДрайвингПлежър":

    Комуняго,
    ВИЕ издигахте на пиадестал Москоf и ни бяхте зомбирали със СССР.
    Я сииии... там нещо с тази дето днес щеше да ти честити празника, защото акълчето ти е още като от първа група на детската градина

    11:28 01.06.2026

  • 89 Хачико

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":

    А на тях майчински държавата не дава ли? Само на българките ли дава? За какво му е на Трайчо да работи, като Траянка е родила 5 деца и днеска ще му купи цигари и даже за хляб и кренвирши ще останат, а децата фърли на каруцата и да се обуват и обличат и от кофите няма проблем. Да не би да не се случва а?

    11:28 01.06.2026

  • 90 Цвете

    5 0 Отговор
    И КОЙ ТИ " ПОМОГНА " ДА КОМЕНТИРАШ "? ПЪРВО ЗАМАРАЗЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ СИ, КОИТО УВЕЛИЧИХТЕ ПРЕДИ ЕДНА СЕДМИЦА. ВТОРО, ПЛАЩАЙТЕ СИ ОТ ДЖОБА СУБСИДИИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАТЕ НЕПРАВОМЕРНО.ВСЯКА ПАРТИЯ ДА СИ ПЛАЩА ЗА МАСРАФА. И ТРЕТО, ТВОИТЕ ДЕЦА ПОРАСНАХА ,НО ДО ТОГАВА СЪПРУГАТА ТИ ВЪЗПОЛЗВАШЕ ЛИ СЕ ОТ ПРИВИЛЕГИЯТА НА МАЙЧИНСТВОТО ? СЕГА Е ЛЕСНО ОТ ВИСОКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕПУТАТ, ДА ДАВАШ АКЪЛ ?!

    11:28 01.06.2026

  • 91 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "Някой":

    Аз съм склонен да се съглася, че МРЗ се определя на нереална база, но тя произтича от нереалните стойности на СРЗ. Държавния сектор трябва да бъде изключен от формирането на средна заплата, защото там не производителността на труда определя, а партията и от това настъпват всички изкривявания!

    Още по нагло става положението с депутатските и висшите държавни заплатки, които дори не се определят на база СРЗ, а се взима средното САМО за държавния сектор, който те изкуствено помпат и съответно формирайки така заплатите си имат още повече стимул да изкривяват.

    ОБАЧЕ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН ДА ИМА РАЗЛИКИ В МРЗ НА ГЕОГРАФСКИ ИЛИ ДРУГ ПРИНЦИП! Не може във Видин МРЗ да е по-ниска, щото видиш ли видинския Бизнесмен не искал да дава високи средни заплати. МРЗ трябва да е единна часова ставка, която да покрива екзистенц минимума на работещия! Точка! Във Видин и тока и горивата и лекарствата са си колкото и в София или Варна!
    Промяната която Прогресивните обявиха вчера е недопустима!

    11:29 01.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Никакви майчинства

    3 2 Отговор
    Децата много ядат и няма достатъчно помощ за Зеленски и бандата.

    11:29 01.06.2026

  • 94 За балъците - толкова!

    4 1 Отговор
    ТЕЗИ са ГЕРБ 2.0, поредното отроче на Партията и бандитите които я окрадоха!

    11:30 01.06.2026

  • 95 Цвете

    5 0 Отговор
    И КОЙ ТИ " ПОМОГНА " ДА КОМЕНТИРАШ "? ПЪРВО ЗАМАРАЗЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ СИ, КОИТО УВЕЛИЧИХТЕ ПРЕДИ ЕДНА СЕДМИЦА. ВТОРО, ПЛАЩАЙТЕ СИ ОТ ДЖОБА СУБСИДИИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАТЕ НЕПРАВОМЕРНО.ВСЯКА ПАРТИЯ ДА СИ ПЛАЩА ЗА МАСРАФА. И ТРЕТО, ТВОИТЕ ДЕЦА ПОРАСНАХА ,НО ДО ТОГАВА СЪПРУГАТА ТИ ВЪЗПОЛЗВАШЕ ЛИ СЕ ОТ ПРИВИЛЕГИЯТА НА МАЙЧИНСТВОТО ? СЕГА Е ЛЕСНО ОТ ВИСОКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕПУТАТ, ДА ДАВАШ АКЪЛ ?!

    11:30 01.06.2026

  • 96 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Оправя се,оправя се държавата вече видимо се оправя.Няма го Сарафов, Пеевски, няма и го модела какъв беше там.

    11:32 01.06.2026

  • 97 хъхъ

    3 0 Отговор
    Е, браво! А работещите нека се бъхтят да плащат на безполезната администрация, милиция и армия.

    11:32 01.06.2026

  • 98 Така,

    4 1 Отговор
    така. Платеното и дълго майчинство е едно от последните неща останали от комунизма/социализма. Прехода към капитализма приключва и тези неща отиват в историята.

    11:33 01.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Реджо

    5 0 Отговор
    Дали няма да обмислят да намалят депутатските заплати например с 50-60 % ?!
    Както приеха 50% намаление на депутатските заплати в Унгария,у нас БЪЛГАРИЯ нека е също 50%!
    Справедливо е Рундьо,мистър Боташ!!!

    11:33 01.06.2026

  • 101 ДДДДД

    3 2 Отговор
    Умни беее, ще борят демографската катастрофа с намаляване на майчинството....

    11:34 01.06.2026

  • 102 От Варна

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Лъжеш":

    И ти си фантазираш! Отгледах си децата при соца, 80-те години. По 15 лв детски! Докато се роди дете плащаш “ ергенски данък”, нищо, че си в официален брак. Никой не ми е подарявал 3000 лв за обзавеждане. А който има едно дете, позволява му се само гарсониера( хол, кухня, баня) Нищо, че можеш да си позволиш и пет стаен апартамент! Единствено предимство бяха ниските битови сметки. Напр. 2-3 лв месечно за ток и 50 стотинки за вода..

    Коментиран от #137

    11:35 01.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Никой

    0 1 Отговор
    Бащите върлат работата.

    11:36 01.06.2026

  • 105 Питане

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "ДрайвингПлежър":

    МЪКА ти е, че петък не гледаш по държавната ни телевизия - руска телевизия ?

    11:37 01.06.2026

  • 106 Коньо

    5 0 Отговор
    Николов,армия от 750 000 държавни служители и чиновници чакат всеки месец,също както вас и държавни бонуси и премии!

    11:37 01.06.2026

  • 107 Бай Араб

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Българина понеже е умник даде собствеността си в ръцете на куха военна лейка сглобена в СССР.Сега да учи китайски език българина , ще му е нужен.

    11:37 01.06.2026

  • 108 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Това ако го решите, ще бъде и последното Ви решение като управляваща партия! Хайде на бас!

    11:37 01.06.2026

  • 109 Цвете

    2 0 Отговор
    И КОЙ ТИ " ПОМОГНА " ДА КОМЕНТИРАШ "? ПЪРВО ЗАМАРАЗЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ СИ, КОИТО УВЕЛИЧИХТЕ ПРЕДИ ЕДНА СЕДМИЦА. ВТОРО, ПЛАЩАЙТЕ СИ ОТ ДЖОБА СУБСИДИИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАТЕ НЕПРАВОМЕРНО.ВСЯКА ПАРТИЯ ДА СИ ПЛАЩА ЗА МАСРАФА. И ТРЕТО, ТВОИТЕ ДЕЦА ПОРАСНАХА ,НО ДО ТОГАВА СЪПРУГАТА ТИ ВЪЗПОЛЗВАШЕ ЛИ СЕ ОТ ПРИВИЛЕГИЯТА НА МАЙЧИНСТВОТО ? СЕГА Е ЛЕСНО ОТ ВИСОКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕПУТАТ, ДА ДАВАШ АКЪЛ ?! ДАНО ИЗКАРАТЕ ДО ЕСЕНТА, ЗАЩОТО СТАРТИРАХТЕ С ПРОВАЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОЛИГАРСИТЕ .КОЙ ОТ ОЛИГО .ВКАРАХТЕ В ЗАТВОРА? СТРЕМГЛАВО ТРЪГНАХТЕ НАДОЛУ.И АДМИНИСТРАЦИЯТА Е НАМАЛЕТЕ НА ПОЛОВИНА.ДОСТА ХЛЯБ " ЗАМИНАВА " ПРИ ТЯХ.С ЕДНА ДУМА, РАБОТЕТЕ .✈️🇧🇬🎭🌬🫡🤷‍♀️

    11:37 01.06.2026

  • 110 Весел Патиланец

    2 0 Отговор
    Този ще го използват да тества наглостта и ще го шитнат! Така или иначе е от глупавите най-глупав!

    11:37 01.06.2026

  • 111 Дофтора

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "не е ли по добре":

    Ако знаеш пък колко българи юнаци има с ТЕЛК. Ще ти се изкриви лицето.

    11:38 01.06.2026

  • 112 избирател

    4 0 Отговор
    Аз очаквах Владо Николов да говори за спорт .Той е чудесен спортист волейболист .Не съм очаквал да говори за бщджет , данъци и тн , сякаш по ми се иска финансистите да говорят по тези теми .

    11:39 01.06.2026

  • 113 Виж сега,

    2 1 Отговор
    Мръс. Ни. Ци.Бе знаете къде сте и какво правите. Хората ще ви изгонят с камъни

    11:39 01.06.2026

  • 114 Сандо

    2 1 Отговор
    На гласувалите за измамника Радев и неговата банда майки и татковци,кандидат-майки и кандидат- татковци - Честито!А ви предупреждавахме във форума как ще ви излъжат.

    11:40 01.06.2026

  • 115 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Браво с тоя демографски срив

    11:40 01.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 604

    2 1 Отговор
    Либераското скимтене и храчяни е мехлем за душата...

    Коментиран от #128

    11:40 01.06.2026

  • 118 Страшно става

    2 1 Отговор
    Идат новите чорбаджии, много по-страшни и. алчни. И както преди 9 септември 1944 сме във война срещу Русия. Заедно с КНР, КНДР, Беларус и т.н. Вървим към сигурна нова Национална катастрофа.

    11:41 01.06.2026

  • 119 ВВСар

    1 1 Отговор
    А $порти$тът николOFF ДАЛИ ЗНАЕ ЗА €ДНА ОГРОМНА ДИ$КРИМИНАЦИЯ...,ЧЕ НА женичките вУ€нни И мили цион€рки МАЙЧ€Н$ТВОТО $€ ПРИЗНАВА ЗА ПЪРВА КАТ€ГОРИЯ ТРУД,
    А НА ОСТАНАЛИТЕ ЖЕНИ Е ТРЕТА КАТЕГОРИЯ!!!!!?????

    11:41 01.06.2026

  • 120 Зеленски

    3 0 Отговор
    доволен съм,ще съберат за мен

    Коментиран от #149

    11:42 01.06.2026

  • 121 Делян

    3 0 Отговор
    Владо, излагаш се бате! До това ли опряхте? Не стига, че няма деца, детските смешни а Вие и това искате да орежете! Гледате Европа, къде са те, къде сме ние? Не се излагайте, че както днес сте на върха, утре, ще ви подритват по улици и булеварди! Мислете за доброто на този народ, как да се справи с тази скъпотия а не как да го натискате още и още! Това, че работодателите мрънкат или, че няма хора да работят, не значи че трябва да им угаждате или пък на европейците! Ти, ако имаш пари, това.не значи че всички имат, осъзнайте се!

    11:42 01.06.2026

  • 122 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Честит ви Румен Радев българи , всеки ден да ви става още по-хубаво, още спите но като се събудите ще бъдете на пътя без жилища.

    11:43 01.06.2026

  • 123 Велигош

    1 0 Отговор
    Ей,модераторите,защо премахнахте втъкването?Значи ви е харесало,ще ви го втъкна пак!Мунчо.

    11:43 01.06.2026

  • 124 я по сериозно

    2 0 Отговор
    "Във всички останали държави членки на блока платеното майчинство е с продължителност под една година."

    Във всички останали държави където майчинството е по малко от година работниците, независимо майки или бащи, получават достойни за труда си заплати, а не са работещи бедни. У нас при двама работещи родители едва се успява тричленно семейство да изкарва месеца от заплата до заплата. В същото време в държавния сектор има длъжности с месечни заплати няколко пъти по големи от годишната на работник в материалната област.

    11:43 01.06.2026

  • 125 народа

    2 0 Отговор
    Владо , намлете си заплатите наполовина , дори само на вашата парламентарна група , това ще е много силен знак към обществото и ще получите още повече подкрепа , ама да гърбите народа , не го разбирам .Ако искат да вдигате данъци , вдигайте данъка на втори имот. Основно жилище 200 евро данък , втори апартамент или къща 2000 евро данък , така ще събрете данъци от по заможните и бюджета ще се напълни за отрицателно време , че даже и ща артиса , като знам ,че има хора с по 5 апартамента .

    11:44 01.06.2026

  • 126 И твоята

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Не е лесна, вем ВТОРИ разряд, хем държиш ЧЕТКАТА от към космите и с дръжката боядисваш

    11:44 01.06.2026

  • 127 Снежанка Димитрова

    2 0 Отговор
    Това ще е най г-олямата глупост. Започнете с осигуровките на държавните служители. Не морално е да правите икономии от пенсионери,майки и други чувствителни групи. По Конституция сме социална държава, какво става!? Така ако я карате бързо ще ви мине времето.

    11:45 01.06.2026

  • 128 То това на този

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "604":

    Е точно либераска политика

    11:45 01.06.2026

  • 129 възмутен

    2 2 Отговор
    Чудесна новина баш на деня на детето ! Не те е срам бе Владо .

    11:46 01.06.2026

  • 130 Перник

    2 2 Отговор
    Защо плачете кухари???Нали Вие ги избрахте тези тапунгери!!!Шапкари ,волейболисти и други видове спортисти с килийно образование ,юристи от Благоевград /както казва Сашо Диков тази люпилня за таланти/ и всякакви други измамници и илитерати!!!

    11:46 01.06.2026

  • 131 Софиянец

    2 1 Отговор
    Алооо, жълтопветните дбили и гребаджиите...прочетете статията! Знаем, че сте неуки и елементарни, ама не е трудно да прочете пет изречения и да я осмислите!

    11:46 01.06.2026

  • 132 ОСТАВКА !!!

    3 0 Отговор
    ЗА ТВА И ВИ ИЗБРАХА ХОРАТА БЕ КЪРЛЕЖИ ДОЛНИ !!!

    Коментиран от #140

    11:47 01.06.2026

  • 133 Хаха

    1 0 Отговор
    С четири деца и мисли да пореже младите семейства с деца...

    11:47 01.06.2026

  • 134 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Голяма част от населението в България има собствени жилища,това трябва сериозно да се разгледа и да се вземат адекватни мерки защото има много от РФ без жилище.

    11:48 01.06.2026

  • 135 Карай

    0 0 Отговор
    Радев си напазарува 400 000 гласа от махалите, за какво са му повече.

    11:49 01.06.2026

  • 136 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "не е ли по добре":

    Те вече станаха прогресивни села.

    11:50 01.06.2026

  • 137 Лъжеш много

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "От Варна":

    При комунизма всеки българин можеше да ходи на почивка лете и зиме. По две седмици, а при демокрацията повечето работят до гроб, по няколко дни. Почивни станции за всеки, по 15 лв. с карта. Днес празни луксозни хотели, е за украинците достъпни. Ти пишеш от Куб Вилидж?

    11:50 01.06.2026

  • 138 хаха

    0 0 Отговор
    Браво! Сега да махнете и деЦките!

    Да се връщат пари от данъците в края на годината.

    11:51 01.06.2026

  • 139 Ясно

    0 1 Отговор
    Ще затягаме коланите.

    11:51 01.06.2026

  • 140 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "ОСТАВКА !!!":

    Няма оставка,гърч до дупка , българите безработни и без жилища, честито ви Румен Радев.

    11:51 01.06.2026

  • 141 Бостанджия

    0 0 Отговор
    Това е баща изрод, неговите пораснаха, другите да се мъчат. Къде са детските ясли и градини, бе, пъпеш?

    11:51 01.06.2026

  • 142 Опа

    0 0 Отговор
    Вместо да вдигнат майчинството и да дават бонуси за всяко дете, те започват с теслата.

    11:51 01.06.2026

  • 143 Пачо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това е Прогресивна България":

    Прогресивна идва не от мотото на демократите,а на комунистите.За т.н.прогрсивна литература и идея на комунягите чувал ли си.Трябва да се намалят заплатите на съдии и прокурори...

    11:52 01.06.2026

  • 144 Показа си рогата

    0 1 Отговор
    Защо не обратимите и премахнете помощта за украинците?

    11:52 01.06.2026

  • 145 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 0 Отговор
    Когато мутролигархията ти е спонсорирала кампанията и ти дава тлъсти подкупи и ти плаща вип апартаменти хотели скъпи про.сти.тутки и т н ти не взимаш от тази мутро олигархия и от това че те не плащат реалните осигуровки на работниците си ,те не плащат данъците си защото ги укриват а ти не пускаш държавния апарат да си свърши работата и да пълниш хазната,ти не казваш БАСТА на банковото лоби което дере кожите на 6 милиона българи,ти не казваш БАСТА на мафията на Домусчиев...ТИ ДЕРЕШ НАРОДА И ВЗИМАШ ОТ МАЙКИТЕ ВЗИМАШ ОТ БЕДНИЯ БАЧКАТОР...ЗАЩО ..ЕМИ ЗАЩОТО ТИВА ВИ Е ПРОГРЕСА НА ПРОГРЕСИСТИТЕ НА ОЛИГАРХИЯТА ..РАДВАМ СЕ ЧЕ НЕ СЪМ ГЛАСУВАЛ ЗА ТЕЯ МУТРИ НА МУНЧО

    11:53 01.06.2026

  • 146 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    11:53 01.06.2026

  • 147 хайде сега

    0 0 Отговор
    за майчинските няма, но пък за сметка на това има около 250-300 000 телка на гърба на работещите майки :) да не повдигаме темата с останалите държавни учреждения, които скоро ще се изравнят с работещите в частния сектор

    11:53 01.06.2026

  • 148 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това е Прогресивна България":

    Що имаш демографска криза като досега вземаше "детски" бе цигойнър?
    ХАХАХА

    Никакви социални плащания за вас измет! Само за инвалиди (след като бъдат проверени всички които са минали ТЕЛК през последните 10 години).

    11:53 01.06.2026

  • 149 Зеленски

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Зеленски":

    Ще съберете малко пари, но не се отпускайте! Още трябват!

    11:54 01.06.2026

  • 150 хаха

    0 1 Отговор
    Цигойнърите как се разпискаха изведнъж. ХАХАХА!

    11:54 01.06.2026

