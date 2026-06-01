Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пари Сен Жермен готви щедро предложение за руския страж Матвей Сафонов

Пари Сен Жермен готви щедро предложение за руския страж Матвей Сафонов

1 Юни, 2026 20:14 601 1

  • пари сен жермен-
  • вратар-
  • матвей сафонов-
  • договор-
  • франция-
  • псж

Френският шампион възнамерява да възнагради впечатляващите изяви на вратаря с нов, по-доходоносен контракт

Пари Сен Жермен готви щедро предложение за руския страж Матвей Сафонов - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен се готви да направи сериозна крачка към задържането на руския си вратар Матвей Сафонов, като му предложи нов договор с подобрени финансови условия. Според информация на реномирания журналист от Le Parisien, Бенжамен Кауре, клубното ръководство е останало впечатлено от представянето на Сафонов и планира да го възнагради с по-атрактивно споразумение.

В момента Сафонов има действащ договор с парижани до края на юни 2029 година. Въпреки това, от "Парк де Пренс" са решени да започнат преговори за удължаване на контракта веднага след като вратарят се завърне от лятната си почивка. Очакванията са новото споразумение да бъде с максималната позволена продължителност във френската Лига 1 – до лятото на 2031 година.

Към момента Матвей Сафонов получава заплата от 250 000 евро месечно, което го прави най-нископлатения играч в състава на ПСЖ. Новият договор обаче ще промени тази ситуация, като се очаква значително увеличение на възнаграждението му.

През последната кампания Сафонов изигра 27 срещи във всички турнири с екипа на Пари Сен Жермен, като в 12 от тях успя да опази вратата си без допуснат гол. Тези стабилни изяви под рамката на вратата са основната причина клубът да иска да го задържи дългосрочно.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    1 0 Отговор
    Добър е. Пази като ламя.

    20:35 01.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове