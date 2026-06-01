Пари Сен Жермен готви щедро предложение за руския страж Матвей Сафонов

Пари Сен Жермен се готви да направи сериозна крачка към задържането на руския си вратар Матвей Сафонов, като му предложи нов договор с подобрени финансови условия. Според информация на реномирания журналист от Le Parisien, Бенжамен Кауре, клубното ръководство е останало впечатлено от представянето на Сафонов и планира да го възнагради с по-атрактивно споразумение.

В момента Сафонов има действащ договор с парижани до края на юни 2029 година. Въпреки това, от "Парк де Пренс" са решени да започнат преговори за удължаване на контракта веднага след като вратарят се завърне от лятната си почивка. Очакванията са новото споразумение да бъде с максималната позволена продължителност във френската Лига 1 – до лятото на 2031 година.

Към момента Матвей Сафонов получава заплата от 250 000 евро месечно, което го прави най-нископлатения играч в състава на ПСЖ. Новият договор обаче ще промени тази ситуация, като се очаква значително увеличение на възнаграждението му.

През последната кампания Сафонов изигра 27 срещи във всички турнири с екипа на Пари Сен Жермен, като в 12 от тях успя да опази вратата си без допуснат гол. Тези стабилни изяви под рамката на вратата са основната причина клубът да иска да го задържи дългосрочно.