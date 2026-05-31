Датският премиер: Оставихме Украйна да воюва с вързани ръце, а тя е първата отбранителна линия на Европа

31 Май, 2026 20:05, обновена 31 Май, 2026 20:10

Трябва да увеличим натиска върху Русия, призова Мете Фредериксен

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интервю за полския вестник „Газета Виборча“ датският премиер Мете Фредериксен призова Европа да увеличи натиска върху Русия.

Според нея този натиск трябва да бъде икономически и политически и ще бъде създаден чрез налагането на допълнителни санкции.

Фредериксен добави, че Украйна е първата линия на защита на Европа и поиска Киев да бъде снабден с оръжия, твърдейки, че Западът е принудил Украйна да се бие с вързани ръце.

Преди това датският премиер заяви, че Европа все още не е готова за военна конфронтация с Русия. Според Фредериксен европейските страни „не се въоръжават толкова бързо, колкото би трябвало“.

Премиерът също така подчерта, че страните от ЕС харчат все повече за отбрана и възпиране, но „това все още не е достатъчно“.

В края на април Politico съобщи, че конфликтът в Близкия изток е демонстрирал неподготвеността на НАТО за конфронтация с Русия. По-конкретно, войната в Иран демонстрира изчерпването на военните резерви, липсата на въздушно превъзходство, слабостта на военноморските сили, разединението на членовете на алианса и зависимостта от украинската технология за борба с безпилотни летателни апарати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 oпикaно coрocне

    7 17 Отговор
    На нас ни казаха, че на Рассия и трябват 35г да превземе Донбас с това темпо, така, че не се притеснявайте. Отделно, че свъшиха нафтата, ракетите и картофите и са жив зян.

    Коментиран от #12

    20:12 31.05.2026

  • 3 Исторически факти

    27 3 Отговор
    Мърла

    20:13 31.05.2026

  • 4 778

    32 2 Отговор
    Тотално изтрещени. САЩ искат Гренландия кой е агресора.

    20:14 31.05.2026

  • 5 Абе кой мисли

    26 2 Отговор
    Така да хвърли мишката през рамената, каската върху празното камче и да ходи на фронта. Мен не ме занимавайте с глупости. Западналите се оказаха и кухоглави.

    20:14 31.05.2026

  • 6 Умрел руснак

    2 17 Отговор
    Натиснете в Малая Токмачка.Там ще се реши войната.

    20:14 31.05.2026

  • 7 Исторически факти

    16 1 Отговор
    - Авраме, гад мръсна, спал си със жена ми! Ще ми платиш скъпо за това!
    - Като на приятел ти казвам. За едно и също нещо по два пъти няма да плащам!

    20:15 31.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лайн Ари

    15 2 Отговор
    Ми върви , развържи им ръцете , гащите или каквото там искаш - няма нужда да се пулиш тука !

    20:15 31.05.2026

  • 10 Само да предложа

    21 1 Отговор
    Каква отбрана, ма лельо? Вие оградихте Русия с бази и дрънкате оръжие, а обвинявате за всичко руснаците. Вземи и прочети баснята на Христо Радевски за магарето и коня!

    20:16 31.05.2026

  • 11 Хм...

    18 1 Отговор
    Ми пращай си децата на фронта в Донбас ма, шюxa непоръбена! Кой те спира?

    20:16 31.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пешо z

    14 2 Отговор
    Русия влезе ли в Западна Украйна и конфликта свършва.

    20:17 31.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор
    Според анкета на Gallup през 2009 г.
    40% от украинците виждат НАТО като заплаха, а 17% като защита🤔
    И след като по думите на самата Викиту Ню Ланд САШтко похарчи
    5 ООО ООО ООО $ ......
    доста мозАци бяха промити 😔❗

    20:17 31.05.2026

  • 15 Киро

    15 1 Отговор
    Датският премиер: Оставихме Украйна да воюва с вързани ръце, а тя е първата отбранителна линия на Европа.А ми върви да воюваш и ти защо не отиваш на фрота и ти.А давате само оръжия в ръцете на младите Украици.

    20:17 31.05.2026

  • 16 Ами

    11 0 Отговор
    Всички знаем че най-прекия път за Гренландия е през окраина :)

    20:19 31.05.2026

  • 17 Справедлив

    7 5 Отговор
    Знаем всичко. Помним всичко. Разбираме: германците не са хора. Отсега нататък думата „германец“ е най-страшното проклятие за нас. Отсега нататък думата „германец“ изстрелва оръжие. Няма да говорим. Няма да се възмущаваме. Ще убиваме. Ако не сте убили поне един германец за един ден, денят ви е пропилян. Ако мислите, че вашият съсед ще убие германец заради вас, не сте разбрали заплахата. Ако не убиете германец, германец ще ви убие. Той ще вземе вашите и ще ги измъчва в проклетата си Германия. Ако не можете да убиете германец с куршум, убийте германец с щик. Ако във вашия район има затишие, ако чакате бой, убийте германец преди боя. Ако оставите германец жив, германецът ще обеси руснак и ще опозори рускиня. Ако сте убили един германец, убийте друг - няма нищо по-забавно за нас от германските трупове. Не бройте дните. Не бройте километрите. Бройте само едно: германците, които сте убили. Убий германеца! - това иска старата майка. Убий германеца! - това те моли детето. Убий германеца! - това крещи родината майка. Не пропускай. Не пропускай. Убий!

    20:19 31.05.2026

  • 18 Много са смешни

    8 2 Отговор
    И по какъв начин мете ще увеличите натиска .
    ......със задни меки части или с меки китки върху твърди чепове.

    Коментиран от #21

    20:20 31.05.2026

  • 19 Васил

    3 1 Отговор
    Сега ли се сетихте????

    20:21 31.05.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Раша на всички помага , освобождава , подкрепя...а никой не я обича////интересно

    Коментиран от #25, #36

    20:22 31.05.2026

  • 21 .....

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Много са смешни":

    Какво беше положението досега?Зеленски и Украйна искаха от Запада всички възможни и всякакви видове оръжия с които да победят руската армия.Но западните държави даваха САМО толкова и такъв вид оръжия на Украйна с които тя само да сдържа руската армия,но не и да я победи. Защо го правеха? Защото всяка западна държава се води САМО от своите лични интереси.

    Коментиран от #32

    20:22 31.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Баба Гошка

    7 0 Отговор
    От качал ката тръгнала да говори как русия щяла пехотно да ги напада. И да инструктират завеяното си население да се запасявало с храна и вода за 3 дни и фенерчета. Алоуу, тъъ пунгер ката, руснаците само един посей донн да пуснат дистанционно и ще глътнете масово вода и ще сте до рам. Няма да си цапат ръцете с вас, нищо жест ва.

    20:29 31.05.2026

  • 24 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    "Така термина славяни е сътворен и до 19 век не е познат нито в България нито в Сърбия където се говори словени (пишат се истории с название болгарском народe словенскoм)
    Като с това словенском се характеризира езика на хората населяващи Балканите които са надарени със словото (като контра на гръчовете и турците)
    Но за някакъв общ произход на Балканските словени и западните е безмислено дори да се говори- дори визуално е ясно че западните са с общ произход с германци и скандинавци докато ние на балканите сме с общ такъв с останалите народи наоколо и после с останалите средиземноморски народи и едва тогава с разни централноевропейски (генетични изследвания- по-близки сме до италианците французите в Южна Франция и с испанците отколкото например с чехите, словаците и словенците да не говорим за поляците).
    Нататък следващия факт- извинявай но за българите езиците на западните славяни са напълно неразбираеми без превод. Точно толкова неразбираеми са и украинския и беларуския (които седят между нас и Русия)

    20:29 31.05.2026

  • 25 Васил

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Максудски ,победителите никой не ги обича,но ги уважават .

    Коментиран от #40

    20:29 31.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Поредната

    0 1 Отговор
    Червена шапчица

    20:33 31.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мим

    2 1 Отговор
    Тази квачка и тя започна да се ерчи или всички северни джуджета се ежат докато ги смачка пак....

    20:33 31.05.2026

  • 30 Иво

    0 1 Отговор
    Горките!

    20:33 31.05.2026

  • 31 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Чиниш ми се":

    Лап Пай У Йотт бре кюстендилски хъесосс !

    20:33 31.05.2026

  • 32 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от ".....":

    Западните оръжейни складове са празни.
    И не само те. И нашите също са празни.
    Да не мислиш, че мишките са изяли оръжията?
    Всичко отиде в окраина.

    20:34 31.05.2026

  • 33 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Как стоят нещата в Русия: между нас и Русия стоят беларуси и украинци чиито езици разбираме трудно и интересно как езика на руснаците го разбираме толкова лесно-ами ясно как- книжовния руски е създаден на основата на стария църковен български,

    Доказателства ли: ето ти:
    не е тайна че руснаците НЕ МОГАТ да четат нищо написано на руски от старо време.


    Доказателства ли: ето ти:
    не е тайна че Московците НЕ МОГАТ да четат нищо написано на руски от старо време.
    А сега ето ти руска езичeска песен записана през 18 век примерно:

    Ау, ау – шихаpда кaвда!
    Шивдa, внoза, миттa, минoгам.
    Калaнди, инди, якyташма битaшь,
    Окyто-ми нyффан, зидимa,
    Конoцам, конoца, тарpарра,
    Тидyл, кадaлан, авдaл, мaйда.
    Ябyдал, мeйда, викзиг, гизи.
    Конo-то-цо, иo-ия, ио-иo, иoцох, мацaх, я-ца
    Иo-пи-ни-пaццо. Заoкотом, заoцам, никeм
    Шoлда, кoлда. Пaф, пaф, пaпф, пaцц.
    Кинцo, пинцo, тинцo, дыньoцон.
    Цoн-цaн-цeн! щoнн,
    Щoнд, дынзo!
    Кyдин-то Нoль, чихoдам, шaм
    Болдo ро-ко, бyлдарам, гaнем, кoндырь!
    Ау, ау – шихaрда, кaвда!
    Рукy – кypy-тy! киp-дынь,
    Тыpь-щаpь-коpдоко-ау!
    Конo-то-цо-ио, ия, ио, ио-цок-цок
    Русaлок,– руcалок, коpто-то бyх бyх.
    На ппyду, гoлтол, бoято, кoгда.
    Шарpах, кoфундо, шаpрах-слoцал цoлк.
    Щoн, щoн, щoн-пинц,
    Дoн-дyр-тoр-щoн,
    Кyцу-тoнц, мяyкор-пфи.

    Нещо да разбра

    Коментиран от #37

    20:36 31.05.2026

  • 34 Лесбийката

    3 1 Отговор
    Нещо е нервна

    20:36 31.05.2026

  • 35 Булат Окуджава:

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Булат Окуджава:":

    .........

    20:37 31.05.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    САшТАНИСТИТЕ освобождаваха Ирак, Сирия, Либия, Венецуела, Иран... сега искат Куба да освободят - мислиш ли, че в тези страни ги харесват🤔❓
    Упс, ти НЕ можеш да мислиш❗

    20:37 31.05.2026

  • 37 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "БУКВАТА "Ч"":

    Ку Ку Ку

    20:38 31.05.2026

  • 38 Дориана

    2 0 Отговор
    И Тръмп ви каза в прав текст , че вие можехте за предотвратите войната още в самото начало , но не го направихте и решихте по трудния начин чрез санкции, оръжия и пари да подкрепяте войната. За това когато същата тази война ескалира по ваша вина между НАТО и Русия се гответе за последиците без да се жалвате. Тогава няма да има отбранителна линия , а Световна война.

    20:38 31.05.2026

  • 39 Hi,Мете!

    3 1 Отговор
    Недей раздава акъл,ами яхвай МЕТлата,като ,,Баба-Яга" и на фронта-на практика да помагаш на Украйна,а не чрез разтягане на познати словесни локуми...!

    20:39 31.05.2026

  • 40 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Васил":

    Правилно.
    И не ги закачат. Чакат да стъпят на криво.

    20:39 31.05.2026

  • 41 Хаха

    1 1 Отговор
    Конкретно за Дания има една държава, която открито заяви, че иска да и отнеме един огромен, най-големия в света остров, но..... това не е Русия....

    20:40 31.05.2026

  • 42 Смях

    0 0 Отговор
    Откога се загрижихте толкова за Украйна,че чак ви станала и първа отбранителна линия при положение,че дори не е в ЕС???

    20:40 31.05.2026

  • 43 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Нещо да разбра
    Не естествено- обаче ако разбра бързай да се обадиш на руснаците защото до момента не са успели да разшифроват народния език от преди 300 години.
    Това да ти прилича на български или на "славянски: език

    Не- не прилича и не е. Но е ясно доказателство че простия народ с русия говорел езици числящи се към угро-финската група и западнославянската. В същност и руски народ практически е липсвал.
    Как се е стигнало до днешния руски- ами как- старобългарския наречен за "благозвучие" църковнославянски е бил книжовен и църковен език и тук там е дебългаризиран и наложен.

    20:42 31.05.2026

