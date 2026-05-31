Датският премиер: Оставихме Украйна да воюва с вързани ръце, а тя е първата отбранителна линия на Европа

В интервю за полския вестник „Газета Виборча“ датският премиер Мете Фредериксен призова Европа да увеличи натиска върху Русия.

Според нея този натиск трябва да бъде икономически и политически и ще бъде създаден чрез налагането на допълнителни санкции.

Фредериксен добави, че Украйна е първата линия на защита на Европа и поиска Киев да бъде снабден с оръжия, твърдейки, че Западът е принудил Украйна да се бие с вързани ръце.

Преди това датският премиер заяви, че Европа все още не е готова за военна конфронтация с Русия. Според Фредериксен европейските страни „не се въоръжават толкова бързо, колкото би трябвало“.

Премиерът също така подчерта, че страните от ЕС харчат все повече за отбрана и възпиране, но „това все още не е достатъчно“.

В края на април Politico съобщи, че конфликтът в Близкия изток е демонстрирал неподготвеността на НАТО за конфронтация с Русия. По-конкретно, войната в Иран демонстрира изчерпването на военните резерви, липсата на въздушно превъзходство, слабостта на военноморските сили, разединението на членовете на алианса и зависимостта от украинската технология за борба с безпилотни летателни апарати.