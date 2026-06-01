Емануил Йорданов за „Баба Алино“: Широкомащабно престъпление от хора в различни структури на администрацията

ДАНС са замесени по някакъв странен начин в случая от Варна. Не мисля, че има друг случай, при който шеф на ДАНС да посочи определени лице, като заплаха за националната ни сигурност, а 4 дни след това да отмени заповедта си. Аз не мисля, че може да има такъв аргумент, който да доведе до промяна на 180 градуса на аргументите на едно лице. За 4 дни явно се е поправил. Това каза бившият министър на вътрешните работи адв. Емануил Йорданов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Нареждане за това може да е от едно място, което стои над него или от няколко места. Над шефа на ДАНС стои министър-председателят. Шефът на ДАНС е много тясно свързан с ръководството на прокуратурата. През последните години нашата прокуратура бяха много боязлива и всеки можеше да си прави каквото иска, уточни той.

Според мен задържането на Благомир Коцев беше политически акт. Той целеше уязвяване не само на Коцев, а и на политическата сила, към която той принадлежи. Задържането служи за това да се отнеме възможността на задържаното лице да се укрие или да извърши друго престъпление. В случая не бе така, посочи юристът.

В случая с „Баба Алино“ става дума за широкомащабно престъпление от хора в различни структури на администрацията. Когато една община се ръководи от една партия много години е нормално хората в администрацията да мислят по един и същ начин и резултатът да е този, смята той.

Много трудно свързвам снимките от този квартал със законовото понятие „търпимост“. Не виждам как едно удостоверение за търпимост може да помогне в този случай. Когато започне производството трябва да се ангажират доста сериозни вещи лица и експертизи на документите, каза бившият вътрешен министър. По отношение на факта, че собствениците са плащали данъци и сметки, Йорданов заяви: Някой в общината е свършил хубава работа“.

По думите му при сделки за имоти трябва да се търси сериозен нотариус.

Той попита как собственик на едно частно дружество е успял да осъществи това, което сега удиви цялата държава. Според него в случая говорим за една криминална дейност, от която се печелят много пари, допусна адв. Йорданов.

Юристът бе категоричен, че собствениците могат да си потърсят правата. „Когато има един административен акт в нарушение на закона, това директно сочи към нарушение от страна на институциите“. Той заяви, че виновник в случая ще е или държавата, или общината. Според него някои от хората пак ще успеят да се скрият.

Емануил Йорданов призна, че не вярва на тази прокуратура в момента и посочи, че има случаи на изчезвания на дела. В съдебната система има много хора, които работят безупречно и трябва да се дава път на тях, коментира още той.