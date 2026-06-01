Емануил Йорданов за „Баба Алино“: Широкомащабно престъпление от хора в различни структури на администрацията

1 Юни, 2026 19:55 1 254 34

Много трудно свързвам снимките от този квартал със законовото понятие „търпимост“. Не виждам как едно удостоверение за търпимост може да помогне в този случай, коментира бившият вътрешен министър

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ДАНС са замесени по някакъв странен начин в случая от Варна. Не мисля, че има друг случай, при който шеф на ДАНС да посочи определени лице, като заплаха за националната ни сигурност, а 4 дни след това да отмени заповедта си. Аз не мисля, че може да има такъв аргумент, който да доведе до промяна на 180 градуса на аргументите на едно лице. За 4 дни явно се е поправил. Това каза бившият министър на вътрешните работи адв. Емануил Йорданов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Нареждане за това може да е от едно място, което стои над него или от няколко места. Над шефа на ДАНС стои министър-председателят. Шефът на ДАНС е много тясно свързан с ръководството на прокуратурата. През последните години нашата прокуратура бяха много боязлива и всеки можеше да си прави каквото иска, уточни той.

Според мен задържането на Благомир Коцев беше политически акт. Той целеше уязвяване не само на Коцев, а и на политическата сила, към която той принадлежи. Задържането служи за това да се отнеме възможността на задържаното лице да се укрие или да извърши друго престъпление. В случая не бе така, посочи юристът.

В случая с „Баба Алино“ става дума за широкомащабно престъпление от хора в различни структури на администрацията. Когато една община се ръководи от една партия много години е нормално хората в администрацията да мислят по един и същ начин и резултатът да е този, смята той.
Много трудно свързвам снимките от този квартал със законовото понятие „търпимост“. Не виждам как едно удостоверение за търпимост може да помогне в този случай. Когато започне производството трябва да се ангажират доста сериозни вещи лица и експертизи на документите, каза бившият вътрешен министър. По отношение на факта, че собствениците са плащали данъци и сметки, Йорданов заяви: Някой в общината е свършил хубава работа“.

По думите му при сделки за имоти трябва да се търси сериозен нотариус.

Той попита как собственик на едно частно дружество е успял да осъществи това, което сега удиви цялата държава. Според него в случая говорим за една криминална дейност, от която се печелят много пари, допусна адв. Йорданов.

Юристът бе категоричен, че собствениците могат да си потърсят правата. „Когато има един административен акт в нарушение на закона, това директно сочи към нарушение от страна на институциите“. Той заяви, че виновник в случая ще е или държавата, или общината. Според него някои от хората пак ще успеят да се скрият.

Емануил Йорданов призна, че не вярва на тази прокуратура в момента и посочи, че има случаи на изчезвания на дела. В съдебната система има много хора, които работят безупречно и трябва да се дава път на тях, коментира още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенчо

    9 4 Отговор
    Капацитета изпълзя бе........

    19:57 01.06.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    ЙОРДАНОВ,
    ЧАКАЙ НЯКОЛКО ДНИ ДА ИЗКАРАМ МРЪСНИТЕ ПРАШКИ НА КМЕТА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ И БОЖАНКАТА
    И ТОГАВА КОМЕНТИРАЙ ГЕРБ СДС :)

    20:00 01.06.2026

  • 3 Хасковски каунь

    10 5 Отговор
    Бочкоооо,
    какво си се скрил в храсталака и мигаш кът гърмян заяк! Я излизай, шмекер лъжлив! И с Шопарко, за ръчичка

    20:01 01.06.2026

  • 4 държавата се разпада

    14 1 Отговор
    олигархията цъфти

    Коментиран от #19

    20:01 01.06.2026

  • 5 Иван

    10 2 Отговор
    Какви ще са наказанията , за да се спре и в бъдещето тази корупция , защото чашата отдавна е преляла ?!

    20:02 01.06.2026

  • 6 Тома

    11 4 Отговор
    Лошото е че на всички корумпета ще им се размине.Само на Асан че откраднал кокошка да нахрани чаветата затвор 3 години ефективно.

    20:02 01.06.2026

  • 7 Питане

    12 2 Отговор
    Нотариалните актове за собственост кой нотариус ги е издал или са най различни и тук трябва да се търси връзка с мафията строителна..и тн.

    20:04 01.06.2026

  • 8 Сталин

    16 2 Отговор
    И в Африка няма такава държава ,да дойдат чужденци и да си построят град ,представете си мащабите на корупцията и разрухата в България,всички които са участвали с тая кошерна схема са директна заплаха за сигурността на държавата и всички тези негодници които са подписвали документи кметове архитекти съдии нотариуси и други корумпета трябва да бъдат арестувани и вкарани в пандиза

    Коментиран от #12

    20:04 01.06.2026

  • 9 Путин

    11 1 Отговор
    Украинецът избяга с парите.

    20:06 01.06.2026

  • 10 Ами

    6 2 Отговор
    тя администрацията има чадър , бе , другарю ? От всички институции и техните пипала ! БКП , ДС и мафията + ортаците им мутри (оставените живи) за поръчки.

    20:07 01.06.2026

  • 11 Сталин

    11 1 Отговор
    Руските медии пишат за скандала във Варна;-мафиата от Одеса строят таен град за главатарите на "Азов" в България

    20:07 01.06.2026

  • 12 всичките

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    в жендема ама няма съд а банда мошеници и затова си правят каквото си поискат

    20:09 01.06.2026

  • 13 Станчинар

    1 1 Отговор
    Герберугашайка живееше с мисълта, че всичко вече са обяздили по места. Но до изборите за месна власт ще ги влачат като бръмбер- сламка!

    Коментиран от #15

    20:16 01.06.2026

  • 14 Пич

    3 2 Отговор
    Този мишок опитва да стовари цялата отговорност върху администрацията!!! Администрацията е един обикновен подчинен на политиците фактор - каквото и кажат да пусне - пуска!!! Като ДАНС - щяли да арестуват украинеца, ама някой друг път!!! Да не съм се обаждал аз на ДАНС, да го пуснат ?! Изцяло политиците са виновни, няма друг!!! И вече мислят как да узаконят далаверата!!!

    Коментиран от #20

    20:18 01.06.2026

  • 15 ГЕРБ

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Станчинар":

    ПОБЕДА!

    20:19 01.06.2026

  • 16 Гласове от зайчарника в Банкя

    5 0 Отговор
    Чухте ли Бацо нещо да каже за укромафията, няма и да чуете😉
    Що ли 😉

    20:20 01.06.2026

  • 17 Георги

    1 0 Отговор
    ще стане като златен век, като комплекса на божков и много други... едно нищо. Щом и банки са давали ипотеки там, нищо няма да стане.

    20:24 01.06.2026

  • 18 УКРАИНЦИТЕ СА УТРЕПАЛИ

    1 2 Отговор
    ПЕТРОХАНЦИ.НАЛИ НЕ СМЯТАТЕ ЧЕ ТЕ НЕ СА ЗНАЕЛИ КАКВО СТАВА КРАЙ ВАРНА.......А ДАНС ГИ ПРИКРИВА ЗА ДА НЕ СТАНЕ СУУУУУУУУПЕР МЕЖДУНАРОДЕН СКАНДАЛ

    Коментиран от #28

    20:26 01.06.2026

  • 19 УЖАС

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "държавата се разпада":

    ...леле мале, какви небостъргачи, билдинги и дворци-резиденции са се пръкнали в това "Баба Алино" нямам думи. Хак им сега на гадните олигарси, като общината им събори строежите...

    20:29 01.06.2026

  • 20 Че са виновни

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Виновни са, но се чудят как да узаконят, защото собствениците ще ни осъдят в Брюксел и ще плаща цялата страна Якооо, а това не е хубаво за ПР

    Коментиран от #21

    20:39 01.06.2026

  • 21 Грешка

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Че са виновни":

    Страсбург

    Коментиран от #30

    20:40 01.06.2026

  • 22 нннн

    1 1 Отговор
    Престъпление има, престъпници няма. Ще видите, че никой няма да бъде наказан, камо ли осъден.

    20:41 01.06.2026

  • 23 ДПС „Ново начало“ са мафия с ГЕРБ

    1 0 Отговор
    Абе то е ясно че са замесене ГЕРБ и ДПС.

    Данчо Цонев-Ментета имал 3 бр КЪЩИ в НЕзакония строеж" Баба Алино" като едната къща била с басейн и конюшня

    20:49 01.06.2026

  • 24 И тоя е от ония бряг

    0 0 Отговор
    Го включиха да рие и вие!
    « Али Банкяния « е в основата на това творение на изкуството!
    Я покажете с колко укрогниди се е срещал Борисов?
    Айде, джард!

    20:50 01.06.2026

  • 25 Възмутен

    1 0 Отговор
    ДПС и ГЕРБ стоят дад незаконния град до Варна Баба Алино.

    20:51 01.06.2026

  • 26 Ирония

    1 0 Отговор
    Данчо Ментата от ДПС яко пере пари в Баба Алино.

    20:52 01.06.2026

  • 27 Шишо Магнита в Затвора!

    1 0 Отговор
    Трябва да бъде разследвана и затворена на топло,с конфискувано имущество в полза на държавата. А черешката на тортата-прасетата на публичен съд.

    20:53 01.06.2026

  • 28 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "УКРАИНЦИТЕ СА УТРЕПАЛИ":

    Истината е МОНОПОЛ НА ВЛАСТТА.

    20:54 01.06.2026

  • 29 Корупцияяяя!!!

    1 0 Отговор
    Дидо Дънката стои зад аферата Баба Алино!

    20:54 01.06.2026

  • 30 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Грешка":

    Ще ти кажа, че Радев отдавна е знаел за това, и е можел да го прекрати, когато пожелае! Или, мисля, че момента за мнима атака срещу украинците е преценено да е сега, точно заради това, което казваш!!! Не може да крият далаверата вечно, и са измислили как да я узаконят, като в същото време лъжат българите, че се борят срещу това безобразие!!! И сега ще кажат - ние много искахме, но за да не прецакаме толкова "българи"......
    Нали виждаш - гладят обикновена администрация за жертви.....

    20:56 01.06.2026

  • 31 Данчо Ментата корумпето

    1 0 Отговор
    И Йордан Цонев имал къща в "Баба Алино"Бившият депутат от ДПС е закупил имот, който разполага и с външен басейн.
    Този стана милионер от депутатстване, няма ли кой да го разследва и съди?!

    20:57 01.06.2026

  • 32 Мафията вън!

    1 0 Отговор
    Стана публично известно, че най-вероятно Невзоров се занимава с трафик на наркотици, на хора и пране на пари.

    21:00 01.06.2026

  • 33 батвесо

    0 1 Отговор
    Всички говорят само за украинците и "Баба Алино". Странно защо никой не се сеща за далаверите на "Величие" и Ивелин Михайлов, когото уж бяха почнали да разследват. А там мащабите са много по-големи-става въпрос за пари около половин милиард евра, незнайно откъде взети, защото събарянето на радиозавода, закупуването на терена, разчистването му и вдигането на пет 20-25 етажни блока би струвало много повече от "Баба Алино". Парите може би са събрани от билетчетата за Историческия парк?

    21:00 01.06.2026

  • 34 ДПС „Ново начало“ са мафия с ГЕРБ

    1 0 Отговор
    ГЕРБ, ДПС „Ново начало“, ИТН и БСП са били възпрепятствани опити за изслушване на ръководството на ДАНС по казуса с компанията „КУБ“ и дейността ѝ в България.
    ГЕРБ, ДПС „Ново начало“, ИТН и БСП са опъвали чадър над Олег Невзоров и незаконния строеж Баба Алино. Мръсни предатели ГЕРБ, ДПС „Ново начало“, ИТН и БСП!!!

    21:02 01.06.2026

