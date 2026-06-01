Говори Москва: Проблемите с горивата в Крим са на дневен ред
Говори Москва: Проблемите с горивата в Крим са на дневен ред

1 Юни, 2026 20:10 807 48

Въведено е и ограничение за продажба на дребно на бензин АИ-92: не повече от 20 литра на превозно средство

Въпросът за недостига на бензин в Крим е на дневен ред и се работи за разрешаването на проблема. Това заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава Ведомости.

''Всички нива на управление работят за разрешаването на тези проблеми'', подчерта той.

Припомняме, че от 30 май, поради недостига в региона са въведени ограничения. В Крим са въведени приоритетни продажби на бензин АИ-95 за общински и социален транспорт, както и нормиране с неограничени количества. Въведено е и ограничение за продажба на дребно на бензин АИ-92: не повече от 20 литра на превозно средство. Зареждането с бензин в туби е забранено.

Подобни ограничителни мерки вече бяха въведени в Крим и Севастопол и през 2025 г. Те бяха в сила на 270 бензиностанции на целия полуостров. Ограниченията бяха отменени на 26 октомври 2025 г.


  • 1 Зеленски

    18 3 Отговор
    Другия месец по 10 литра !

    20:13 01.06.2026

  • 2 стига сттари дъвки...

    10 4 Отговор
    А КИНЕФ работи ли още, не произвежда ли горива?

    20:14 01.06.2026

  • 3 Варна 3

    11 1 Отговор
    Късно е вече за репарации на Русия

    20:14 01.06.2026

  • 4 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    16 3 Отговор
    Обичам да унищожа руски рафинерии, голям кем ми е

    Коментиран от #12

    20:15 01.06.2026

  • 5 руzкий мир

    16 2 Отговор
    живот без интернет, без вода и без бензин...

    20:16 01.06.2026

  • 6 Африканец

    15 3 Отговор
    Крепостните могат и без бензин.Важното е водка да има.

    Коментиран от #15

    20:17 01.06.2026

  • 7 СВО 1 558 дни РЕЗИЛ

    14 3 Отговор
    От бензиностанцията с ракети остана само бензиностанция без бензин.

    Коментиран от #16

    20:17 01.06.2026

  • 8 ДОЛУ РУZИЯ

    15 3 Отговор
    Империята на злото (Русия) скоро няма да има петрол, ресурсите ще се изчерпят докрай, вещае разпад на Русия по примера на СССР през 1991

    Коментиран от #14

    20:17 01.06.2026

  • 9 Украйна - ловец на руснаци

    13 3 Отговор
    Монголяците ще са в каменната ера на студа, докато им отнемем ресурсите на Руската империя на злото. Наташките ще бягат от Русия...

    20:20 01.06.2026

  • 10 Паветник

    4 6 Отговор
    Ъъъъъ, какво вика тоя? На мен тука не ми остават пари за цели 20 литра бензин, а руснаците що имат?

    20:22 01.06.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    12 0 Отговор
    Интернета също не е на дневен ред.

    20:22 01.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    1 12 Отговор
    Щом в Крим няма горива, смятайте нас какво ни чака! Ще се молим за по десет литра за Астрата, ама няма да им акой да ти даде! Много ще страдаме, ако не се помирим със Зеленски, то няма да ни остави намира, докато не постигне своето. Щом на руснаците не им цепи басма, с нас ще е много по-жесток!

    20:23 01.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Коста

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Африканец":

    От мои наблюдения укрите жулят водката повече от русите.

    Коментиран от #26

    20:25 01.06.2026

  • 16 Цъ...

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":

    И купони пуснаха.

    20:25 01.06.2026

  • 17 Име

    5 15 Отговор
    Украйна е пред пълна капитулация

    Коментиран от #23, #29, #34

    20:25 01.06.2026

  • 18 Конана

    9 4 Отговор
    Къв тоз бензин 92
    Каква ли рикша движи?

    20:25 01.06.2026

  • 19 Копейки

    12 3 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    20:26 01.06.2026

  • 20 Коста

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Мие ми слагате мноиого минуси но това няма да помогне на Зеленчука.

    Коментиран от #25

    20:26 01.06.2026

  • 21 да питам

    11 5 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка за Крим ?

    Коментиран от #22

    20:27 01.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Много е късно за капитулация.

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Име":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти за спиране на войната са равносилни на загуба за Русия.

    Коментиран от #27, #30

    20:29 01.06.2026

  • 24 ФИНАНСИСТЪТ И

    8 1 Отговор
    Енергиен Експерт

    ВЛАДИСЛАВ ШИРЯЕВ заяви :

    КРЕМЪЛ НИ ЛЪЖЕ .

    КАКВИ 5,
    10 - 20 %
    Е УНИЩОЖИЛА
    УКРАЙНА ОТ НАШЕТО
    ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕТРОЛ.

    НАЙ МАЛКО 45% Е ИЗВЪН СТРОЯ
    И АКО УКРАЙНА
    ПРОДЪЛЖАВА СЪС СЪЩОТО ТЕМПО
    ДО МЕСЕЦ - ДВА

    БЕНЗИНЪТ ще бъде дефицит
    В Цяла Русия до Урал.
    А Не само във КРИМ

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:29 01.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тихо бе

    0 5 Отговор

    До коментар #23 от "Много е късно за капитулация.":

    Глу пи сла ве ,трай там.

    20:31 01.06.2026

  • 28 Гориил

    1 4 Отговор
    САЩ допуснаха множество грешки във войната с Иран, което допълнително отслаби глобалната им роля. Дори и да се стигне до мирно разрешаване, светът никога няма да бъде същият след този конфликт. Геополитическите катаклизми ще имат дългосрочни последици. И те изобщо не са това, на което САЩ се надяваха.

    20:31 01.06.2026

  • 29 БЕЗ ИМЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Име":

    5 та Година
    Все Това повтаряте
    РАШЪН МФс.

    След 3те ДНЯ
    Още ли сте в Делириум ?

    Хахахахаха хахахахаха

    20:33 01.06.2026

  • 30 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Много е късно за капитулация.":

    Е и ратко димитриев ако беше пробил при Чаталджа, нещата по друг начин щяха да се наредят, ама не са е получило. Фердинанд Император щеше да стане, ама станал безработен.
    Путин дали ще има тоя късмет?

    20:33 01.06.2026

  • 31 Споко има време

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ама":

    В бла то то вече стана. Няма кинти, няма горива. Има само купони без да е ясно за какво.

    20:33 01.06.2026

  • 32 ПОПИТАЛИ

    9 1 Отговор
    ЕДНА ВЪШЛИВА УШАНКА:

    ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ

    КУБА И КРИМ?

    ВЪШЛИВИЯ БЕЗ ДА СЕ ЗАМИСЛИ :

    БЕНЗИН НЕТЪ.

    ХАХА хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #44

    20:35 01.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 капитулация ...ама

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Име":

    Рашкирия си май си намери майстора .

    Коментиран от #38

    20:36 01.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ако Някой през 2022 година

    7 1 Отговор
    Беше Казал
    Че Горивата на
    Бензиноколонката РУСИЯ
    Ще бъдат на
    ДНЕВЕН РЕД В КРЕМЛЯ

    щяха да обявят за ЛУД.

    РА РА РА

    20:37 01.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Коста

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "капитулация ...ама":

    Майстора е същия дето те е правил. Горд ли си?

    20:39 01.06.2026

  • 39 Дано Бог да накаже

    7 2 Отговор
    Русия. Империята на злото (Московска Русия)

    20:39 01.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Варна 3

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Коста":

    Пийнете си лекарствата и не се занасяйте.

    20:41 01.06.2026

  • 42 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Коста":

    Ние може да се включим в този купон 😘

    20:43 01.06.2026

  • 43 Костя дъ Простя

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Коста":

    Ми да, ние на паветата редовно се клизмираме. Преди си ръгах краставиците без клизма, ма се изпусках. Сега снаряд забивам без да се плашим.

    20:44 01.06.2026

  • 44 ПОЧИТАЛИ

    0 4 Отговор

    До коментар #32 от "ПОПИТАЛИ":

    Един въшлив паветник, по какво си приличат геювити и рендерастите.
    Без да се замисли, псветника казал:
    - Аз съм и двете!

    Коментиран от #47

    20:47 01.06.2026

  • 45 Васил

    3 0 Отговор
    Рашистите ще минат на колелета.

    20:49 01.06.2026

  • 46 Oня с коня

    0 1 Отговор
    Не пише най- важното:тия 20л бензин за ден ли са,или за месец,щото при Живков имаше Лимит 40 л За месец.

    20:51 01.06.2026

  • 47 А Червения Гейтър

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "ПОЧИТАЛИ":

    Просто обича да е Гейтър .

    Иска да е само ГЕЙТЪР.

    20:57 01.06.2026

  • 48 ИЗКАЗВАНЕТО НА ПЕСКОВ

    0 0 Отговор
    За ПОРЕДЕН ПЪТ
    ДОКАЗА
    ЧЕ НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА
    ОТ РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ.

    ТИЯ СА ТОЛКОВА ЗЛЕ
    ЧЕ ДАЖЕ ВЕЧЕ НЕ ВЯРВАТ
    И НА ТОВА КОЕТО ИМ
    ГОВОРИ КРЕМЛЯ.

    ОЩЕ И ОЩЕ ЗАБЛУДЕНИЯ ПУТЕРАСТ

    ЩЕ ВИКА :

    ПРОБЛЕМ СЪС БЕНЗИНА В КРИМ НЯМА

    ТОВА Е ФЕЙК.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:00 01.06.2026

