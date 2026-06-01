Говори Москва: Проблемите с горивата в Крим са на дневен ред

Въпросът за недостига на бензин в Крим е на дневен ред и се работи за разрешаването на проблема. Това заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава Ведомости.

''Всички нива на управление работят за разрешаването на тези проблеми'', подчерта той.

Припомняме, че от 30 май, поради недостига в региона са въведени ограничения. В Крим са въведени приоритетни продажби на бензин АИ-95 за общински и социален транспорт, както и нормиране с неограничени количества. Въведено е и ограничение за продажба на дребно на бензин АИ-92: не повече от 20 литра на превозно средство. Зареждането с бензин в туби е забранено.

Подобни ограничителни мерки вече бяха въведени в Крим и Севастопол и през 2025 г. Те бяха в сила на 270 бензиностанции на целия полуостров. Ограниченията бяха отменени на 26 октомври 2025 г.