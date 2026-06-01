Ето как (НЕ) се асфалтира в България (ВИДЕО)

За пореден път сме свидетели на абсурдната реалност по българските пътища, където държавните институции и отговорните органи демонстрират тотална безотговорност и безхаберие. Хроничният проблем с некачествената пътна инфраструктура в България продължава да се задълбочава, а данъкоплатците са принудени да плащат двойно – веднъж за бутафорни ремонти и втори път за скъпи ремонти по разбитите си автомобили. Този път фокусът пада върху път III-306 до Оряхово, в участъка към село Селановци, който отразява в миниатюра цялата порочна система на пътното строителство у нас.

Преди броени дни експертите от European Center for Transport Policies (EUCTP) публикуваха шокиращо видео разследване, което за поредна година оголи същите болезнени проблеми. Повече от два месеца този ключов пътен участък беше оставен напълно фрезован, необезопасен и буквално зарязан, превръщайки се в истински полигон за изпитание на нервите на водачите и окачването на преминаващите автомобили. Ситуацията е класически пример за това как държавата абдикира от задълженията си да гарантира пътната безопасност на своите граждани.

След публичния натиск и проверките от страна на независимата организация, по трасето най-после се забеляза някакво раздвижване, но крайният резултат е меко казано скандален

Вместо качествено изпълнение, започналото полагане на първия слой асфалт, известен като биндер, новоизграденият път веднага показва огромни дефекти, при това веднага след като ремонтът е приключил. От кадрите (вижте видеото в края на статията) ясно се вижда, че сместа се рони при най-малкия допир, липсва каквото и да е уплътняване, а новият асфалт е изключително тънък и може да бъде откъртен буквално с голи ръце.

Във видеото представителите на EUCTP демонстрират нагледно как така нареченият „нов” асфалт се разпада на прах под краката на проверяващите, наподобявайки по-скоро рохкава пръст, отколкото устойчиво пътно покритие. Експертите с право задават въпроса къде отиват милионите левове на данъкоплатците, след като за пореден път се влагат материали с катастрофално качество, които няма да издържат дори до първите дъждове. Очевидно е, че технологичните изисквания са брутално пренебрегнати, а контролът от страна на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ е напълно фиктивен.

Този абсурд около Оряхово и Селановци изобщо не е изолиран случай

Той е по-скоро поредното доказателство за трайната тенденция на симулативно строителство в България. Навсякъде из страната се прилага една и съща схема – отпускат се огромни бюджети за рехабилитация, сроковете се удължават до безкрай, а накрая пътищата се предават в състояние, което изисква нов ремонт още през следващия сезон. Институциите предпочитат да си затварят очите пред очевидните нарушения, вместо да налагат сериозни санкции на фирмите изпълнители, които продължават да пестят от скъпи материали за сметка на човешкия живот.

Крайно време е отговорните лица в министерствата и ведомствата да спрат да се крият зад бюрократични оправдания и да поемат реална отговорност за този пътен геноцид. Подобно бездействие не само ощетява държавния бюджет, но и ежедневно застрашава сигурността на хиляди шофьори, които са принудени да маневрират между дупки, фрезовани капани и рушащ се асфалт. Безкомпромисният контрол и реалните наказания за строителния брак са единственият начин да се спре тази порочна практика, при която асфалтът изобщо не стои стабилно под гумите на автомобилите ни.