Ето как (НЕ) се асфалтира в България (ВИДЕО)

За пореден път сме свидетели на абсурдната реалност по българските пътища, където държавните институции и отговорните органи демонстрират тотална безотговорност и безхаберие. Хроничният проблем с некачествената пътна инфраструктура в България продължава да се задълбочава, а данъкоплатците са принудени да плащат двойно – веднъж за бутафорни ремонти и втори път за скъпи ремонти по разбитите си автомобили. Този път фокусът пада върху път III-306 до Оряхово, в участъка към село Селановци, който отразява в миниатюра цялата порочна система на пътното строителство у нас.
Преди броени дни експертите от European Center for Transport Policies (EUCTP) публикуваха шокиращо видео разследване, което за поредна година оголи същите болезнени проблеми. Повече от два месеца този ключов пътен участък беше оставен напълно фрезован, необезопасен и буквално зарязан, превръщайки се в истински полигон за изпитание на нервите на водачите и окачването на преминаващите автомобили. Ситуацията е класически пример за това как държавата абдикира от задълженията си да гарантира пътната безопасност на своите граждани.
След публичния натиск и проверките от страна на независимата организация, по трасето най-после се забеляза някакво раздвижване, но крайният резултат е меко казано скандален
Вместо качествено изпълнение, започналото полагане на първия слой асфалт, известен като биндер, новоизграденият път веднага показва огромни дефекти, при това веднага след като ремонтът е приключил. От кадрите (вижте видеото в края на статията) ясно се вижда, че сместа се рони при най-малкия допир, липсва каквото и да е уплътняване, а новият асфалт е изключително тънък и може да бъде откъртен буквално с голи ръце.
Във видеото представителите на EUCTP демонстрират нагледно как така нареченият „нов” асфалт се разпада на прах под краката на проверяващите, наподобявайки по-скоро рохкава пръст, отколкото устойчиво пътно покритие. Експертите с право задават въпроса къде отиват милионите левове на данъкоплатците, след като за пореден път се влагат материали с катастрофално качество, които няма да издържат дори до първите дъждове. Очевидно е, че технологичните изисквания са брутално пренебрегнати, а контролът от страна на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ е напълно фиктивен.
Този абсурд около Оряхово и Селановци изобщо не е изолиран случай
Той е по-скоро поредното доказателство за трайната тенденция на симулативно строителство в България. Навсякъде из страната се прилага една и съща схема – отпускат се огромни бюджети за рехабилитация, сроковете се удължават до безкрай, а накрая пътищата се предават в състояние, което изисква нов ремонт още през следващия сезон. Институциите предпочитат да си затварят очите пред очевидните нарушения, вместо да налагат сериозни санкции на фирмите изпълнители, които продължават да пестят от скъпи материали за сметка на човешкия живот.
Крайно време е отговорните лица в министерствата и ведомствата да спрат да се крият зад бюрократични оправдания и да поемат реална отговорност за този пътен геноцид. Подобно бездействие не само ощетява държавния бюджет, но и ежедневно застрашава сигурността на хиляди шофьори, които са принудени да маневрират между дупки, фрезовани капани и рушащ се асфалт. Безкомпромисният контрол и реалните наказания за строителния брак са единственият начин да се спре тази порочна практика, при която асфалтът изобщо не стои стабилно под гумите на автомобилите ни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "ШЕФА":Защото явно и той хапва от баницата ! Докато Тулупа и всичките престъпници около него не влязат в затвора все така ще е !
10:06 01.06.2026
До коментар #1 от "ШЕФА":Румен е от няколко седмици на власт, само завършен идиот може да очаква, че ще оправи 15-20 годишни бакии за отрицателно време.
10:13 01.06.2026
9 хаха
До коментар #7 от "име":Точно така !
Но за съжаление тук (Бг) е пълно с такива…
10:17 01.06.2026
13 1001
До коментар #4 от "Най много":Въпроса е кой го позволява. Трябват одитори разследване и пандела!
10:47 01.06.2026
14 Гост 2.72
До коментар #7 от "име":Гумен може и на 1 ден да е, но трябва още преди да е влязъл в длъжност да знае какво, как и с кого да направи!
Ако на първия ден беше обявил: програма за повишаване качеството на пътното строителството, назначил хора, които да я приложат, ясни срокове и очаквани резултати, то нещата ще тръгнат... Да се ослушва месец, да се оправдава, да иска 100 или 800 дни, може всеки!
За пореден път слагаме некомпетентни хора със съмнителен морал да харчат милиардали от нашите пари всяка година и да не им стигат. Затова пътищата в Дубай са идеални, чисти, нямат коловози при 50°С на сянка, нямат нужда от ремонт... ама там емира строи с негови пари, негови пътища, с най-добрите инженери в света. При нас се харчат чужди пари, за наши хора, без инженери, от некомпетентни хора, дето са във властта, докато народа се усети как го лъжат... за пореден път. И така вече 82 години чакаме "светлото бъдеще".
10:49 01.06.2026
16 Оправдание за неможачи
До коментар #1 от "ШЕФА":ГЕРБ са официалното оправдание за всички неможачи. Само че ГЕРБ не са на власт от много месеци, шефовете на АПИ оттогава бяха сменяни 2 пъти, а асфалтът между Оряхово и Селановци е от миналата седмица.
10:59 01.06.2026
17 Хората на Радев не са от вчера
До коментар #7 от "име":Служебното правителство беше гласено от негови хора. Не им се носи отговорност - това е!
11:02 01.06.2026
21 Хохохо
До коментар #7 от "име":Само завършен идиот би повярвал на човека, който вкара Кирчо и Кокорчо в политиката. Само завършен идиот би повярвал на човека, който се заобиколи с кадри на БСП, ГЕРБ, ППДБ и ИТН. Само завършен идиот би повярвал на фурнаджийска лопата, която първо одобрява членството в еврозоната, а после преди изборите, но след като вече е свирен мачът, се обявява за референдум. Само завършвн идиот би ппвярвал на човек, който преди избори казва, че Крим е руски, а след избори продължава да предава нашите пари за разгаряне на касапницата. Да продължавам ли, кръгли идиоте?
11:12 01.06.2026
22 Директора👨✈️
До кога с тия кражби. От нас крадат, от нас.
11:14 01.06.2026
24 Още един философ
До коментар #14 от "Гост 2.72":Много знаеш ей. Тиквата забатачи цялата страна за 30 години а ти си мислиш, че някой ще я оправи за два месеца. Слез на земята. Ще мине време разбира се, важното е да се започне отнякъде. Сърди се на разбойниците които крадоха като луди, не обвинявай новото правителство. Посоката е ясна, търпение трябва.
11:15 01.06.2026
