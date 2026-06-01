От украинското посолство са успели да отменят заповед на ДАНС

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Само осмислете това!

Това е признание, че националната ни сигурност е в подчинение на посланик на чужда държава.

Честно казано, ако беше посланикът на САЩ, нямаше да се шашна. Ако беше посланикът на Великобритания или дори Франция – също. Там зависимостите ни дори не могат да се прикрият.

Ама на Украйна? На онази Украйна, на която пращаме помощи под формата на оръжия и пари? На онази, за която вървят мемета „Дай грош“? На онази клета държава, към която изразяваме съпричастността си, като ѝ редим знамената по държавните ни институции… Никаква съпричастност не е това. Това значи едно – принадлежаща територия. И щом ДАНС е на външно командване, значи наистина сме такава.

Това, съжалявам, значи тих преврат!

Значи, че държавата ни е ръководена от неподозирани за обществото външни фактори и течения. Значи, че няма никакъв смисъл да се ходи на каквито и да е избори, народът да се заблуждава, че взима каквито и да е решения, щом едно трето лице, при това небългарин, може да диктува постъпките на институцията, която трябва да пази самите устои на държавата.

Забравете думата суверен!

Забравете думата национална!

Представяте ли си как българският посланик в Лондон се обажда на МИ6, за да променят някаква заповед, и те да я променят? Или българският посланик във Вашингтон да се обади на ЦРУ и те да променят вече издадените си заповеди? Или дори в Украйна?

Но това в България е факт.

Това, уважаеми, значи само едно – загуба на държавата ни. При това загубата не е и прикрита. Демонстративна е.

Това дори не е скандал. Това е нещо много по-голямо и съществено от някакви си 104 незаконно построени сгради.

Преди време Левски беше написал „Народе????“

Днес вдигаме нивото на въпроса на „България????“