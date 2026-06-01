От украинското посолство са успели да отменят заповед на ДАНС

1 Юни, 2026 13:00 3 437 74

Забравете думата суверен!

От украинското посолство са успели да отменят заповед на ДАНС - 1
Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Само осмислете това!

Това е признание, че националната ни сигурност е в подчинение на посланик на чужда държава.

Честно казано, ако беше посланикът на САЩ, нямаше да се шашна. Ако беше посланикът на Великобритания или дори Франция – също. Там зависимостите ни дори не могат да се прикрият.

Ама на Украйна? На онази Украйна, на която пращаме помощи под формата на оръжия и пари? На онази, за която вървят мемета „Дай грош“? На онази клета държава, към която изразяваме съпричастността си, като ѝ редим знамената по държавните ни институции… Никаква съпричастност не е това. Това значи едно – принадлежаща територия. И щом ДАНС е на външно командване, значи наистина сме такава.

Това, съжалявам, значи тих преврат!

Значи, че държавата ни е ръководена от неподозирани за обществото външни фактори и течения. Значи, че няма никакъв смисъл да се ходи на каквито и да е избори, народът да се заблуждава, че взима каквито и да е решения, щом едно трето лице, при това небългарин, може да диктува постъпките на институцията, която трябва да пази самите устои на държавата.

Забравете думата суверен!

Забравете думата национална!

Представяте ли си как българският посланик в Лондон се обажда на МИ6, за да променят някаква заповед, и те да я променят? Или българският посланик във Вашингтон да се обади на ЦРУ и те да променят вече издадените си заповеди? Или дори в Украйна?

Но това в България е факт.

Това, уважаеми, значи само едно – загуба на държавата ни. При това загубата не е и прикрита. Демонстративна е.

Това дори не е скандал. Това е нещо много по-голямо и съществено от някакви си 104 незаконно построени сгради.

Преди време Левски беше написал „Народе????“

Днес вдигаме нивото на въпроса на „България????“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    93 8 Отговор
    Бойко Борисов е казал да се отмени.Олеся Иласчук каза че Бойко Борисов и Шиши са дали гората на укрите.

    Коментиран от #8, #15, #27, #41

    13:02 01.06.2026

  • 2 Тръмп

    13 88 Отговор
    Украйна е фактор има карти бе джжугал!!!

    Коментиран от #43

    13:03 01.06.2026

  • 3 сара

    81 7 Отговор
    И службите са били против, но не успели да се противопоставят на украинската посланичка...хайде , бе на луди ли ни правите...

    Коментиран от #11

    13:04 01.06.2026

  • 4 Ел Капитан

    80 3 Отговор
    Това ако е истина е скандално!!! На колко господари се кланят нашите власти?!

    Коментиран от #17

    13:04 01.06.2026

  • 5 народа

    53 10 Отговор
    Ромските гета законни ли са ? ДПС ги пазеше 36 години , айде стига толкова ! Защо ромите строят където си поискат ? Оставила ги е държавата и сега украинците направиха същото , само че по-луксозно .Луксозно незаконно украинско гето .Къде е разликата ?

    Коментиран от #63

    13:06 01.06.2026

  • 6 сега едни козляци да се изкажат

    64 8 Отговор
    Как руснаците ни били окупирали .....

    13:06 01.06.2026

  • 7 жик так

    50 9 Отговор
    Бе важното е банани да има .
    И щастливи Български кокошки !!!

    13:07 01.06.2026

  • 8 Ахааа

    78 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всичкият този срам , беше сътворен при управлението на Пеевски- Борисов! Какви предатели, родоотстъпници и слугинаж ни управляваха.. А те двамата, даже получиха ордени за заслуги към Украйна....

    Коментиран от #26

    13:07 01.06.2026

  • 9 Български мъже,

    47 2 Отговор
    къде сте? Някакви си бежанци успяха да Ви оглавят? Какво става?

    13:07 01.06.2026

  • 10 И....

    33 20 Отговор
    Къде е Радев?
    Кой пак му пречи?
    Къде е Президентът Йотова?
    Радев ли и пречи?
    Или и двамата са заедно...- подчинени на Украина/ Брюксел

    Докога българите щъ търпят!

    Коментиран от #16, #31, #59

    13:08 01.06.2026

  • 11 Какво те учудва?

    27 3 Отговор

    До коментар #3 от "сара":

    Петрохан 2

    13:08 01.06.2026

  • 12 СВО 1 558 дни РЕЗИЛ

    35 10 Отговор
    Не е лошо все пак твърденията да бъдат поне малко подплатени с факти.
    От друга страна щом ДАНС е подчинена на украинското посолство, време е да се назоват и да отговарят тези, които не даваха косъм да падне от главата на един и.ф.

    13:09 01.06.2026

  • 13 Сглобкаджиите

    37 4 Отговор
    ни превърнаха в 404 номер две!

    13:10 01.06.2026

  • 14 кой не скача е червен

    49 6 Отговор
    Червен ама имахме държава и граници !
    И никой не смееше да припари , камоли да сече и да строи !
    Сега отива и казва - пу туй място мойто , вади едни кинти и почва .
    Слагат бариери насред улицата , копаят и строя където им падне . По паркинги , по детски прощадки , по бреговата ивица , из парковете ....

    13:10 01.06.2026

  • 15 Много умно

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А на двамцата за какво им е този скандал? Този страж е една капка морето. А човека изглежда е важен борец против Русия.

    Коментиран от #23

    13:10 01.06.2026

  • 16 жик так

    25 5 Отговор

    До коментар #10 от "И....":

    До сега Радев нямаше реална власт .

    Коментиран от #30

    13:11 01.06.2026

  • 17 Колко ли?

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ел Капитан":

    Кланяме се на един господар - мамона, и всичкти негови слуги.

    13:11 01.06.2026

  • 18 Наблюдател

    40 9 Отговор
    За Емил Йотовски мога да кажа следното:
    -Това е истински Журналист.
    -непристрастен, обективен, човек на място.
    Респектирани и уважавани са говорещите истината и крещящите - "Царят е гол".

    13:12 01.06.2026

  • 19 И Киев е Руски

    25 3 Отговор
    Кога тая кочина ще бъде разкована и обитателите Й ще бъдат по щандовете в метро

    13:12 01.06.2026

  • 20 въпросителна

    37 1 Отговор
    Въпрос с повишена трудност .Има ли нещо общо ДПС с незакония украински строеж и дали чоек с прякор Ментата има имоти там ?

    13:12 01.06.2026

  • 21 Добре де!

    30 7 Отговор
    Сега властта е в Радев!

    Някакъв резултат да виждате?
    Не щем анализи, а действия!
    Незабавно отзоваване на украинската посланичка , въз основа на тези факти!

    Коментиран от #24, #69

    13:13 01.06.2026

  • 22 Емковист

    27 9 Отговор
    Емко, мама,
    Избърши си носа, че пак се изложи.
    Сексоложката Олеся (която е позор за дипломацията и наказание за нашето лутане по украйнския въпрос) не се обадила на ДАНС, а на бойко и пеевски. Същите, които чрез своите местни варненски структури са се облажили от дейността на един руски мафиот с украйнски паспорт.
    И който после става "защитен свидетел" срещу Коцев.

    Коментиран от #36

    13:14 01.06.2026

  • 23 СВО 1 558 дни РЕЗИЛ

    10 32 Отговор

    До коментар #15 от "Много умно":

    Гласовитите русофилчета да не забравят, че Олег Невзоров е етнически руснак с руско гражданство до 2013 год. Сега е етнически руснак с украинско гражданство.

    Коментиран от #25, #35, #66, #70

    13:14 01.06.2026

  • 24 Само питам

    25 4 Отговор

    До коментар #21 от "Добре де!":

    Ти за два Петъка служба , какво искаш да се случи ?
    Ето че нещата се завъртяха .
    Ако бяха досегашните управляващи , украинците щяха да изсекат още 200 декара гора .

    13:14 01.06.2026

  • 25 бе не го знам какъв е бил

    26 2 Отговор

    До коментар #23 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":

    Ама украинска посланичка лобира за него .

    Коментиран от #34

    13:15 01.06.2026

  • 26 Механик

    23 10 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа":

    За съжаление не са само Пеевски и Борисов. Предателството почна 78-ма (да, 78-ма година), когато синовете на разни партийни величия, както и такива на разни шефове на силовите структури бяха КУПЕНИ от запдните посолства. Същите тия синчета поеха местата на бащите си и държаватта ни дефакто се оказа в ръцете на САЩ. СЪщото се случи във всички страни на иточния блок.
    После държавите ни бяха разграбени и обезкървени. И не ми казвайте "Ама виж колко е добре Полша/Литва/Чехия! Защото не са добре. Никак не са добре.
    Колкото до колениченето пред украинската посланичка-сексоложка, аз мога да се обзаложа на 10000000000:0,0000000000001, че всичко това стана по времето на ПП-ейците и Тагаренко.

    Коментиран от #37

    13:15 01.06.2026

  • 27 Търновец

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Незаконното строителство е почнало още Октомври 2023 а преди това е имало незаконна сеч на гора а вашия човек Портних е бил кмет до Ноември 2023. Руската и Украинската магии са братче и сестриче.

    13:16 01.06.2026

  • 28 Никога с росия

    3 28 Отговор
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #33

    13:16 01.06.2026

  • 29 И още мисирки ООД

    34 2 Отговор
    Бойко Борисов буквално затри България, доведе я не само до тотална разруха във всяка област, ами и ликвидира нейната независимост! Посланик му се обажда и той се разпорежда да се отмени заповед за екстрадиция. Нека да си спомним и за самото начало - записа с "Ало, Ваньо". Всичките му решения и като премиер са били изцяло политически мотивирани в угода на външни и чужди интереси. Не случайно и сега се хвали наляво и надясно с "приятели" - световни лидери, на които чинно козируваше, уж на майтап, както при една среща с Ангела Меркел, бивш канцлер на Германия.

    Коментиран от #50

    13:16 01.06.2026

  • 30 Тик так

    8 11 Отговор

    До коментар #16 от "жик так":

    Личи ли, че сега я има пълната власт?
    А, ще съкращава майчинството и ще вдига осигуровките
    Ще дава 5% от БВП за НАТо/ милитаризация.- единствени от всички!

    И с двадесет лева ще вдигни преполовени те от еврото пенсии..

    Коментиран от #32

    13:16 01.06.2026

  • 31 Окооо

    23 1 Отговор

    До коментар #10 от "И....":

    Боже, какви ги говориш??? Това се е случило, много преди Радев да стане премиер!!! Колко още кирливи ризи ще излязат от предишните правителства на ГЕРБ- ДПС, и пак ли Радев ще ти е виновен? Имайте малко интелект, поне малко....

    Коментиран от #42

    13:16 01.06.2026

  • 32 жик так

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тик так":

    Къде ги четеш тия работи ?
    Я дай линк да видим .

    13:17 01.06.2026

  • 33 Жеко

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Никога с росия":

    Ти сигурно си колоездач , а ?

    13:18 01.06.2026

  • 34 СВО 1 558 дни РЕЗИЛ

    5 7 Отговор

    До коментар #25 от "бе не го знам какъв е бил":

    Какво ще говориш и пишеш, ако ти сгафиш нещо в Париж (примерно) и българският посланик не ти обърне внимание?

    Коментиран от #39

    13:18 01.06.2026

  • 35 Оня с джипката от Банкя

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":

    Абе, авер, те в Окраина всички са етнически руснаци. Не откриваш топлата вода.

    13:19 01.06.2026

  • 36 Урсула фон ПФАЙЗЕР

    21 1 Отговор

    До коментар #22 от "Емковист":

    Руски ама другия път! Чист укро мафиот от режима на диктатора със златните тоалетни!

    13:19 01.06.2026

  • 37 козляче , козляче ...

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Кака Галка ли ти го каза това , а ?

    13:19 01.06.2026

  • 38 Радев ще го кълнат

    7 9 Отговор
    Потомците на българите..

    Това селско зло, беше троянския кон 🐴 за България

    Нямало е по- голям предател
    Доведе Киро, изпра Борисов, сега доунищожава и физически народа

    Коментиран от #40

    13:19 01.06.2026

  • 39 много интересно

    16 2 Отговор

    До коментар #34 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":

    Знаеш ли колко хора по света звънят на Български посланик и реакция "0" , а ?
    Да не говорим ако аз изсека 200 декара в парка на Париж , какво ме чака !!
    И какво ще направи Българския посланик !

    13:21 01.06.2026

  • 40 Само питам

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "Радев ще го кълнат":

    Ти ли си бе Кирчо ??!!

    Коментиран от #45

    13:22 01.06.2026

  • 41 Тити на Кака

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Греда, баце!
    Да допуснеш украински инвеститори да купят 200 дка гора не е престъпление - иде реч за частни имоти, а не за държавна собственост.
    Но през 2024 и 2025 да си затвориш очите за изсичането на гората и строителството на над 100 НИ без НИКАКВИ законни документи, да захраниш целия комплекс в ток и вода БЕЗ НИКАКВИ ОСНОВАНИЯ, после да изготвиш с космическа скорост ПУП на района, с който узаконяваш незаконно построеното - това е славно дело на ПП-ДС, начело с кристално чистия кмет на Варна, който изигра играта само за две години.
    И който бе освободен от ареста в същия ден, в който бе освободен и коментираният кристално чист украински бизнесмен с прекрасната хазарска фамилия Невзоров.
    Каква антикорупционна случайност, а, ППетроханъри?

    Хайде сега продължавайте да се борите с корупцията, тъППопитеци, излезте на улицата и защитете мощно антикорупционния КоцеПУП на терена в Баба Алино така, както вихте като приклещени кози за арестувания кристално чист кмет на Варна, ПУПосъздател!

    😂😂😂

    13:22 01.06.2026

  • 42 Ти да не си Деса Радева?

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "Окооо":

    Тя е интелектуалката на Слави Трифонов - десет години му е секретарка..
    И не споменавай Бог- той ..ще отсъди

    13:25 01.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Българин

    10 3 Отговор
    Олеся тряба да бъде изгонена от Българя и обявена за Персона Нон Грата Както и всички украинци също да бъдат изгонени.Те са заплаха за националната сигурност на страната.

    Коментиран от #61

    13:26 01.06.2026

  • 45 Не бе

    6 5 Отговор

    До коментар #40 от "Само питам":

    Радев доведе Кирчо и с измама( двойно гражданство).
    Или трябва да забравим
    Ала- бала през Президента

    13:26 01.06.2026

  • 46 Управлява ни некадърна мафия

    5 0 Отговор
    Да с слуги на урко фашистите

    13:28 01.06.2026

  • 47 Управлява ни некадърна мафия

    6 0 Отговор
    Данс слуги на урко фашистите

    13:28 01.06.2026

  • 48 Укро посланничката трябва

    5 0 Отговор
    да се екстрадира за намеса във вътрешните работи на Булгаргладеш

    13:29 01.06.2026

  • 49 7777

    9 3 Отговор
    Украинската мафия вън от България.Вън украинската посланичка.Докога ще я зсщитаваме тази корумпирана Украйна? Слава на Русия!

    Коментиран от #51

    13:30 01.06.2026

  • 50 Виждащ

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "И още мисирки ООД":

    Не е луд този който яде баницата, а който му я дава.

    В случая - заспалите уфце и гуведа на територията.
    Избор има, но глава за мислене няма. Има само дупка за шишето с ракия.

    13:31 01.06.2026

  • 51 Да....

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "7777":

    Но Правителство
    И Президентство
    Мълчат ..

    13:32 01.06.2026

  • 52 Бъл (Х) ария, страна на моите деди

    7 1 Отговор
    Значи реалният вожд на територията от поне 5 години е Зелю шмъркача. Щом на Зелю посланикът командва тука, значи територията е пред закриване. Те затова краварите не назначават нов генерал-губернатор на територията, за да няма конфликт на интереси. Смятай, превърнахме се във васал на васала. Е те такова дъно за цялата история на Бъл (Х) ария не е било

    Коментиран от #55

    13:32 01.06.2026

  • 53 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    БАЦЕЕЕ,
    не се спотайвай като пръ-дня в гащи.

    13:34 01.06.2026

  • 54 Срам

    5 0 Отговор
    За България да изпълняваме заповеди на едни чудовища ,които нямат милост дори към народа си Поради многото дезертьори във всу има отряди , които са зад фронтовата линия и разстрелват бягащите от фронта . Миналата седмица цяла група от десетина човека от 159 механизирана бригада са розстреляни опитващи се да избягат .

    13:35 01.06.2026

  • 55 Да....

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Бъл (Х) ария, страна на моите деди":

    Тръмп е с Путин
    Радев не се зачита и от двамата
    Радев работи за глобалистите от Лондом

    13:36 01.06.2026

  • 56 Така де

    5 0 Отговор
    Така е, когато украинските парцали се веят по държавните институции и пред кметствата , най-вече на дебилите и педофилите от ПП и ДБ, и ги карат да си мислят, че това тук е тяхна територия и всичко им е позволено!
    2 милиарда лева ни струва хрантутенето на семействата на украинските нацисти по нашите курорти за 4 години, докато в България все още няма модерна детска болница!

    Коментиран от #68

    13:36 01.06.2026

  • 57 зИленски

    1 2 Отговор
    ЩЕ НИ ДАВАТЕ ОЩЕ МНОГО
    ВИЕ СТЕ НИ ДЛЪЖНИ

    13:36 01.06.2026

  • 58 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Сякаш това е новина,че Украинска държава управлява ме само ДАНС ,но и цялата държава.Този анклав до Варна е само началото.

    Коментиран от #67

    13:38 01.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тошо

    2 0 Отговор
    Щом го докарахме до това една посланичка с доведен син убиец да отменя заповед на ДАНС, нататък няма смисъл......

    13:40 01.06.2026

  • 61 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Лъжеш се гръмогласно, в правомощията на един посланик е и това да предприема действия в случай на проблеми на свои сънародници с местните службите по сигурността, правосъдието и пр..
    Скандалното в случая не е поведението на посланика, а това, че ДАНС е освободила 100% закован престъпник след демарша на украинското посолство!

    13:41 01.06.2026

  • 62 Търновец

    3 1 Отговор
    Фактически част от незаконните имоти са купени от Израелци и може би в дълбочина планът за незаконна сеч и строителство край Варна е на някой Израелски богаташ с контакти е Украйна Русия и България. А в ПП имаше един депутат Лорер от Варна и двамата с жена му имат много недвижими имоти във Варна. А основателя на КУБ се споменава във връзка със строителни пирамиди в Украйна и към него и двамата му бизнес приятели има обвинения че са продавали идни и същи имоти на няколко хора.

    13:41 01.06.2026

  • 63 Ванков

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "народа":

    Разликата е че едните имат български лични документи и са граждани на тази страна! Ти от кои си?

    13:41 01.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Зеления

    2 1 Отговор
    Харесаха ми две определения на двама коментиращи:
    1. Ясно е че розовите петроханци няма да отидат да вият на площада като приклещени кози против беззаконията на Лама Благо Коцев, това се подразбира от само себе си
    2. Ясно е че действително, както е написал другия коментиращ, ако Украйна е васал на САЩ, то България е васал на васала - ПЪЛНО ДЪНО ЗА ВЕЛИКАТА НИ ДЪРЖАВА И НАЦИЯ !

    13:43 01.06.2026

  • 66 Ясно

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":

    обаче чак украинската посланичка да лобира за един руснак, това не може да си го представи и най-върлия русофил, нито русофоб нито някой друг - виж пренареди си ги там в главата фили, фоби че е голяма каша.

    13:43 01.06.2026

  • 67 Абе то

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Сатана Z":

    има и руски анклав до устието на Камчия в варненско. Варна и без друго е руско-турска кочина която трябва да се огради с бодлива тел и вишки от които да се стреля на месо.

    13:45 01.06.2026

  • 68 100%

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Така де":

    ИСТИНА за съжаление.

    13:47 01.06.2026

  • 69 Между капките

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Добре де!":

    Те не я отзоваха, когато синът й уби и запали човек насред ЕС, сега ли?

    13:50 01.06.2026

  • 70 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":

    Умниче непоръбено, и в Русия. и в Украйна фамилията "Невзоров" е еврейска,
    Запиши си го някъде, за да не ставаш за смях с гениалните си размисли върху етническата и гражданската принадлежност на коментирани публични лица.

    13:51 01.06.2026

  • 71 негроз

    0 0 Отговор
    Украинското посолство? Да бе да. Още малко и да повярваме!

    13:51 01.06.2026

  • 72 ССС

    0 1 Отговор
    Руската партенка с руските опорки!

    Ти откъде знаеш, че така е станало, руска партенко?

    На мене ми се връзва повече, като че ли да са отменили заповдата за да свидетелства срещу кмета, но пъка тая логика не става за плюене на Украйна защита на раша. Ама на тебе какво ти дреме, юруш на маслините, той тоя народ му дай само да чете, той не мисли.

    А накрая и Левски цитираш. Не те ли е срам бе руска партенко!

    13:53 01.06.2026

  • 73 Обективен

    0 0 Отговор
    Действията трябва да са бързи и точни,ако това е вярно. Посланичката-персона нон грата и марш от България незабавно,същото се отнася и за онази част от персонала на посолството които са съпричастни и замесени в подобни действия.
    Има си международни договорености и протоколи за поведението на посланиците и техните действия на териториите на държавите където са изпратени.

    13:54 01.06.2026

  • 74 боги

    1 0 Отговор
    Деню Денев да не мълчи като риба ами да излезе и да каже "Те ме накараха"!
    Иначе Те ще се избършат с него и хората ще го мислят за обикбовен корумпиран мафиот от КУБ!
    "честта на пагона" силно девалвира у нас откакто Борисов и Пеевски превзеха държавата.
    Докараха службите до нивото на частна охранителна фирма.

    13:55 01.06.2026