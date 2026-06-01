От украинското посолство са успели да отменят заповед на ДАНС

Само осмислете това!
Това е признание, че националната ни сигурност е в подчинение на посланик на чужда държава.
Честно казано, ако беше посланикът на САЩ, нямаше да се шашна. Ако беше посланикът на Великобритания или дори Франция – също. Там зависимостите ни дори не могат да се прикрият.
Ама на Украйна? На онази Украйна, на която пращаме помощи под формата на оръжия и пари? На онази, за която вървят мемета „Дай грош“? На онази клета държава, към която изразяваме съпричастността си, като ѝ редим знамената по държавните ни институции… Никаква съпричастност не е това. Това значи едно – принадлежаща територия. И щом ДАНС е на външно командване, значи наистина сме такава.
Това, съжалявам, значи тих преврат!
Значи, че държавата ни е ръководена от неподозирани за обществото външни фактори и течения. Значи, че няма никакъв смисъл да се ходи на каквито и да е избори, народът да се заблуждава, че взима каквито и да е решения, щом едно трето лице, при това небългарин, може да диктува постъпките на институцията, която трябва да пази самите устои на държавата.
Забравете думата суверен!
Забравете думата национална!
Представяте ли си как българският посланик в Лондон се обажда на МИ6, за да променят някаква заповед, и те да я променят? Или българският посланик във Вашингтон да се обади на ЦРУ и те да променят вече издадените си заповеди? Или дори в Украйна?
Но това в България е факт.
Това, уважаеми, значи само едно – загуба на държавата ни. При това загубата не е и прикрита. Демонстративна е.
Това дори не е скандал. Това е нещо много по-голямо и съществено от някакви си 104 незаконно построени сгради.
Преди време Левски беше написал „Народе????“
Днес вдигаме нивото на въпроса на „България????“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #15, #27, #41
13:02 01.06.2026
2 Тръмп
Коментиран от #43
13:03 01.06.2026
3 сара
Коментиран от #11
13:04 01.06.2026
4 Ел Капитан
Коментиран от #17
13:04 01.06.2026
5 народа
Коментиран от #63
13:06 01.06.2026
6 сега едни козляци да се изкажат
13:06 01.06.2026
7 жик так
И щастливи Български кокошки !!!
13:07 01.06.2026
8 Ахааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всичкият този срам , беше сътворен при управлението на Пеевски- Борисов! Какви предатели, родоотстъпници и слугинаж ни управляваха.. А те двамата, даже получиха ордени за заслуги към Украйна....
Коментиран от #26
13:07 01.06.2026
9 Български мъже,
13:07 01.06.2026
10 И....
Кой пак му пречи?
Къде е Президентът Йотова?
Радев ли и пречи?
Или и двамата са заедно...- подчинени на Украина/ Брюксел
Докога българите щъ търпят!
Коментиран от #16, #31, #59
13:08 01.06.2026
11 Какво те учудва?
До коментар #3 от "сара":Петрохан 2
13:08 01.06.2026
12 СВО 1 558 дни РЕЗИЛ
От друга страна щом ДАНС е подчинена на украинското посолство, време е да се назоват и да отговарят тези, които не даваха косъм да падне от главата на един и.ф.
13:09 01.06.2026
13 Сглобкаджиите
13:10 01.06.2026
14 кой не скача е червен
И никой не смееше да припари , камоли да сече и да строи !
Сега отива и казва - пу туй място мойто , вади едни кинти и почва .
Слагат бариери насред улицата , копаят и строя където им падне . По паркинги , по детски прощадки , по бреговата ивица , из парковете ....
13:10 01.06.2026
15 Много умно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А на двамцата за какво им е този скандал? Този страж е една капка морето. А човека изглежда е важен борец против Русия.
Коментиран от #23
13:10 01.06.2026
16 жик так
До коментар #10 от "И....":До сега Радев нямаше реална власт .
Коментиран от #30
13:11 01.06.2026
17 Колко ли?
До коментар #4 от "Ел Капитан":Кланяме се на един господар - мамона, и всичкти негови слуги.
13:11 01.06.2026
18 Наблюдател
-Това е истински Журналист.
-непристрастен, обективен, човек на място.
Респектирани и уважавани са говорещите истината и крещящите - "Царят е гол".
13:12 01.06.2026
19 И Киев е Руски
13:12 01.06.2026
20 въпросителна
13:12 01.06.2026
21 Добре де!
Някакъв резултат да виждате?
Не щем анализи, а действия!
Незабавно отзоваване на украинската посланичка , въз основа на тези факти!
Коментиран от #24, #69
13:13 01.06.2026
22 Емковист
Избърши си носа, че пак се изложи.
Сексоложката Олеся (която е позор за дипломацията и наказание за нашето лутане по украйнския въпрос) не се обадила на ДАНС, а на бойко и пеевски. Същите, които чрез своите местни варненски структури са се облажили от дейността на един руски мафиот с украйнски паспорт.
И който после става "защитен свидетел" срещу Коцев.
Коментиран от #36
13:14 01.06.2026
23 СВО 1 558 дни РЕЗИЛ
До коментар #15 от "Много умно":Гласовитите русофилчета да не забравят, че Олег Невзоров е етнически руснак с руско гражданство до 2013 год. Сега е етнически руснак с украинско гражданство.
Коментиран от #25, #35, #66, #70
13:14 01.06.2026
24 Само питам
До коментар #21 от "Добре де!":Ти за два Петъка служба , какво искаш да се случи ?
Ето че нещата се завъртяха .
Ако бяха досегашните управляващи , украинците щяха да изсекат още 200 декара гора .
13:14 01.06.2026
25 бе не го знам какъв е бил
До коментар #23 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":Ама украинска посланичка лобира за него .
Коментиран от #34
13:15 01.06.2026
26 Механик
До коментар #8 от "Ахааа":За съжаление не са само Пеевски и Борисов. Предателството почна 78-ма (да, 78-ма година), когато синовете на разни партийни величия, както и такива на разни шефове на силовите структури бяха КУПЕНИ от запдните посолства. Същите тия синчета поеха местата на бащите си и държаватта ни дефакто се оказа в ръцете на САЩ. СЪщото се случи във всички страни на иточния блок.
После държавите ни бяха разграбени и обезкървени. И не ми казвайте "Ама виж колко е добре Полша/Литва/Чехия! Защото не са добре. Никак не са добре.
Колкото до колениченето пред украинската посланичка-сексоложка, аз мога да се обзаложа на 10000000000:0,0000000000001, че всичко това стана по времето на ПП-ейците и Тагаренко.
Коментиран от #37
13:15 01.06.2026
27 Търновец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Незаконното строителство е почнало още Октомври 2023 а преди това е имало незаконна сеч на гора а вашия човек Портних е бил кмет до Ноември 2023. Руската и Украинската магии са братче и сестриче.
13:16 01.06.2026
28 Никога с росия
Коментиран от #33
13:16 01.06.2026
29 И още мисирки ООД
Коментиран от #50
13:16 01.06.2026
30 Тик так
До коментар #16 от "жик так":Личи ли, че сега я има пълната власт?
А, ще съкращава майчинството и ще вдига осигуровките
Ще дава 5% от БВП за НАТо/ милитаризация.- единствени от всички!
И с двадесет лева ще вдигни преполовени те от еврото пенсии..
Коментиран от #32
13:16 01.06.2026
31 Окооо
До коментар #10 от "И....":Боже, какви ги говориш??? Това се е случило, много преди Радев да стане премиер!!! Колко още кирливи ризи ще излязат от предишните правителства на ГЕРБ- ДПС, и пак ли Радев ще ти е виновен? Имайте малко интелект, поне малко....
Коментиран от #42
13:16 01.06.2026
32 жик так
До коментар #30 от "Тик так":Къде ги четеш тия работи ?
Я дай линк да видим .
13:17 01.06.2026
33 Жеко
До коментар #28 от "Никога с росия":Ти сигурно си колоездач , а ?
13:18 01.06.2026
34 СВО 1 558 дни РЕЗИЛ
До коментар #25 от "бе не го знам какъв е бил":Какво ще говориш и пишеш, ако ти сгафиш нещо в Париж (примерно) и българският посланик не ти обърне внимание?
Коментиран от #39
13:18 01.06.2026
35 Оня с джипката от Банкя
До коментар #23 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":Абе, авер, те в Окраина всички са етнически руснаци. Не откриваш топлата вода.
13:19 01.06.2026
36 Урсула фон ПФАЙЗЕР
До коментар #22 от "Емковист":Руски ама другия път! Чист укро мафиот от режима на диктатора със златните тоалетни!
13:19 01.06.2026
37 козляче , козляче ...
До коментар #26 от "Механик":Кака Галка ли ти го каза това , а ?
13:19 01.06.2026
38 Радев ще го кълнат
Това селско зло, беше троянския кон 🐴 за България
Нямало е по- голям предател
Доведе Киро, изпра Борисов, сега доунищожава и физически народа
Коментиран от #40
13:19 01.06.2026
39 много интересно
До коментар #34 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":Знаеш ли колко хора по света звънят на Български посланик и реакция "0" , а ?
Да не говорим ако аз изсека 200 декара в парка на Париж , какво ме чака !!
И какво ще направи Българския посланик !
13:21 01.06.2026
40 Само питам
До коментар #38 от "Радев ще го кълнат":Ти ли си бе Кирчо ??!!
Коментиран от #45
13:22 01.06.2026
41 Тити на Кака
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Греда, баце!
Да допуснеш украински инвеститори да купят 200 дка гора не е престъпление - иде реч за частни имоти, а не за държавна собственост.
Но през 2024 и 2025 да си затвориш очите за изсичането на гората и строителството на над 100 НИ без НИКАКВИ законни документи, да захраниш целия комплекс в ток и вода БЕЗ НИКАКВИ ОСНОВАНИЯ, после да изготвиш с космическа скорост ПУП на района, с който узаконяваш незаконно построеното - това е славно дело на ПП-ДС, начело с кристално чистия кмет на Варна, който изигра играта само за две години.
И който бе освободен от ареста в същия ден, в който бе освободен и коментираният кристално чист украински бизнесмен с прекрасната хазарска фамилия Невзоров.
Каква антикорупционна случайност, а, ППетроханъри?
Хайде сега продължавайте да се борите с корупцията, тъППопитеци, излезте на улицата и защитете мощно антикорупционния КоцеПУП на терена в Баба Алино така, както вихте като приклещени кози за арестувания кристално чист кмет на Варна, ПУПосъздател!
😂😂😂
13:22 01.06.2026
42 Ти да не си Деса Радева?
До коментар #31 от "Окооо":Тя е интелектуалката на Слави Трифонов - десет години му е секретарка..
И не споменавай Бог- той ..ще отсъди
13:25 01.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Българин
Коментиран от #61
13:26 01.06.2026
45 Не бе
До коментар #40 от "Само питам":Радев доведе Кирчо и с измама( двойно гражданство).
Или трябва да забравим
Ала- бала през Президента
13:26 01.06.2026
46 Управлява ни некадърна мафия
13:28 01.06.2026
47 Управлява ни некадърна мафия
13:28 01.06.2026
48 Укро посланничката трябва
13:29 01.06.2026
49 7777
Коментиран от #51
13:30 01.06.2026
50 Виждащ
До коментар #29 от "И още мисирки ООД":Не е луд този който яде баницата, а който му я дава.
В случая - заспалите уфце и гуведа на територията.
Избор има, но глава за мислене няма. Има само дупка за шишето с ракия.
13:31 01.06.2026
51 Да....
До коментар #49 от "7777":Но Правителство
И Президентство
Мълчат ..
13:32 01.06.2026
52 Бъл (Х) ария, страна на моите деди
Коментиран от #55
13:32 01.06.2026
53 Хасковски каунь
не се спотайвай като пръ-дня в гащи.
13:34 01.06.2026
54 Срам
13:35 01.06.2026
55 Да....
До коментар #52 от "Бъл (Х) ария, страна на моите деди":Тръмп е с Путин
Радев не се зачита и от двамата
Радев работи за глобалистите от Лондом
13:36 01.06.2026
56 Така де
2 милиарда лева ни струва хрантутенето на семействата на украинските нацисти по нашите курорти за 4 години, докато в България все още няма модерна детска болница!
Коментиран от #68
13:36 01.06.2026
57 зИленски
ВИЕ СТЕ НИ ДЛЪЖНИ
13:36 01.06.2026
58 Сатана Z
Коментиран от #67
13:38 01.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Тошо
13:40 01.06.2026
61 Тити на Кака
До коментар #44 от "Българин":Лъжеш се гръмогласно, в правомощията на един посланик е и това да предприема действия в случай на проблеми на свои сънародници с местните службите по сигурността, правосъдието и пр..
Скандалното в случая не е поведението на посланика, а това, че ДАНС е освободила 100% закован престъпник след демарша на украинското посолство!
13:41 01.06.2026
62 Търновец
13:41 01.06.2026
63 Ванков
До коментар #5 от "народа":Разликата е че едните имат български лични документи и са граждани на тази страна! Ти от кои си?
13:41 01.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Зеления
1. Ясно е че розовите петроханци няма да отидат да вият на площада като приклещени кози против беззаконията на Лама Благо Коцев, това се подразбира от само себе си
2. Ясно е че действително, както е написал другия коментиращ, ако Украйна е васал на САЩ, то България е васал на васала - ПЪЛНО ДЪНО ЗА ВЕЛИКАТА НИ ДЪРЖАВА И НАЦИЯ !
13:43 01.06.2026
66 Ясно
До коментар #23 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":обаче чак украинската посланичка да лобира за един руснак, това не може да си го представи и най-върлия русофил, нито русофоб нито някой друг - виж пренареди си ги там в главата фили, фоби че е голяма каша.
13:43 01.06.2026
67 Абе то
До коментар #58 от "Сатана Z":има и руски анклав до устието на Камчия в варненско. Варна и без друго е руско-турска кочина която трябва да се огради с бодлива тел и вишки от които да се стреля на месо.
13:45 01.06.2026
68 100%
До коментар #56 от "Така де":ИСТИНА за съжаление.
13:47 01.06.2026
69 Между капките
До коментар #21 от "Добре де!":Те не я отзоваха, когато синът й уби и запали човек насред ЕС, сега ли?
13:50 01.06.2026
70 Тити на Кака
До коментар #23 от "СВО 1 558 дни РЕЗИЛ":Умниче непоръбено, и в Русия. и в Украйна фамилията "Невзоров" е еврейска,
Запиши си го някъде, за да не ставаш за смях с гениалните си размисли върху етническата и гражданската принадлежност на коментирани публични лица.
13:51 01.06.2026
71 негроз
13:51 01.06.2026
72 ССС
Ти откъде знаеш, че така е станало, руска партенко?
На мене ми се връзва повече, като че ли да са отменили заповдата за да свидетелства срещу кмета, но пъка тая логика не става за плюене на Украйна защита на раша. Ама на тебе какво ти дреме, юруш на маслините, той тоя народ му дай само да чете, той не мисли.
А накрая и Левски цитираш. Не те ли е срам бе руска партенко!
13:53 01.06.2026
73 Обективен
Има си международни договорености и протоколи за поведението на посланиците и техните действия на териториите на държавите където са изпратени.
13:54 01.06.2026
74 боги
Иначе Те ще се избършат с него и хората ще го мислят за обикбовен корумпиран мафиот от КУБ!
"честта на пагона" силно девалвира у нас откакто Борисов и Пеевски превзеха държавата.
Докараха службите до нивото на частна охранителна фирма.
13:55 01.06.2026