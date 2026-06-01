Бойко Рашков: Kоалицията ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП провали 11 заседания за изслушване на Деньо Денев за "незаконния град"

По време на управляващата коалиция ГЕРБ, ДПС "Ново начало", ИТН и БСП те не позволиха изслушване в комисия на председателя на ДАНС Деньо Денев по темата за формацията "Куб" - откъде е дошла и с какво се занимава в България. Бяха провалени 11 заседания по тази точка. Това каза депутатът от „Продължаваме Промяната” и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той запита защо тези заседания са били проваляни. „За „незаконния град” чух сега. Сигурен съм, че Олег Невзоров не е в страната, това е важен факт, който има връзка със строителството без необходимите строителни книжа", каза още той. По негови думи поведението на ДАНС в този случай също е важно – "колко тази институция е национална сигурност и колко е лично партийна на двама души, ръководители на партии, е въпрос, който се надяваме да изясним".
Рашков разказа, че кметът на Варна Благомир Коцев е задържан като обвиняем, а Невзоров е включен по делото като защитен свидетел. „Невзоров не казва нищо съществено по делото, но той е свидетел. Вероятно очакват от него нещо, което да подкрепи обвинението. Това подкрепя тезата, че става дума за политически процес”, каза още депутатът. И допълни, че не разбира защо и „Възраждане” са се включили в атаката към Коцев.
Рашков каза, че терена, върху който е изграден "незаконния град" в "Баба Алино", е заменен с друг имот, намиращ се във вътрешността на страната, като допълни, че никой към момента не проверява това. Също така беше категоричен, че градът е построен върху горски фонд, което е незаконно.
Рашков каза още, че се правят опити Коцев да бъде изкаран виновен за строителството на „незаконния град”, въпреки че е бил в затвора.
По отношение на посланика на Украйна Олесия Илашчук Рашков заяви, че тя "не е обърнала внимание на дейността на Невзоров, на това, че изгражда малък град, откъде са тези средства и не са ли придобити те от Украйна и внесени по нелегален път". Депутатът допълни, че Илашчук "не се интересува и от това ,че Невзоров не е на фронта с Русия".
„Ние нямахме възможност да поставим тези въпроси на Деньо Денев, предвид съпротивата на управляващата коалиция тогава. Стана публично известно, че най-вероятно Нензоров се занимава с трафик на наркотици, на хора и пране на пари. Тази информация шества из медиите, склонен съм донякъде да вярвам, защото няма разумно обяснение как се изгражда такова селище, което струва стотици милони евро при това с невероятна скорост. Откъде са тези средства”, каза още Рашков.
И сега защо няма арестувани?
Днешните какво умишлено се котката?
А?
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Рашков е прав! Коалицията на мафията вземаше рушвет от украинците да ги прикрива. Стотици милиони за ГЕРБ и ДПС и по няколко милиона на месец за подлогите им чалгари и червени олигарси.
От 100 места заявиха, че не е бил защитен свидетел, а свидетел със скрита самоличност.
Има огромна разлика, за да се жонглира с думичките.
Той е от най-виновните, защото е знаел за всичко, но допълнително е замазвал и укривал, което го прави съучастник. Не е издал и заповед за спиране на строителството въпреки всички основания.
За тези, които казват друго : след 3 години пак ще си говорим .
Едно е ясно категорично: всичко е незаконно, всичко по закон трябва да се събори и всички по веригата от министър председател до пазач на обекта са в кюпа и са виновни. И няма да стане. Събарянето
Коментиран от #27
Какво му беше като президент?
19 Ха ха ха
До коментар #16 от "Радев си пъхна страшен таралеж":Радев е алчен и продал отдавна душата си
До коментар #14 от "Пенчо":Тя Иванчева не щя да си затвори очите и стоя 6 часа с пранги пред камерите на медиите! Без тоалетна и под надзор! Сетне в Сливен на превъзпитание, а мафията си построи планираните забележителности! Искам тебе да те затворят в следствения арест, описан добре от Бойко Борисов, прекарал там 1 нощ, одеялото, кофата, бълхите, дървениите, надзирателя....и да те видя като те изпуснат от там, как ще се противопоставяш! Ще трепериш да не те опандизят и утрепят отново!
27 Сигурно не веднага
До коментар #12 от "Виден столичен архитект":Но спирането на водата и тока може веднага
