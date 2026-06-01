Новини
България »
Бойко Рашков: Kоалицията ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП провали 11 заседания за изслушване на Деньо Денев за "незаконния град"

Бойко Рашков: Kоалицията ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП провали 11 заседания за изслушване на Деньо Денев за "незаконния град"

1 Юни, 2026 12:21 3 346 28

  • бойко рашков-
  • незаконен строеж-
  • варна

Има информация, че Олег Невзоров се е занимавал с трафик на наркотици, хора и пране на пари

Бойко Рашков: Kоалицията ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП провали 11 заседания за изслушване на Деньо Денев за "незаконния град" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По време на управляващата коалиция ГЕРБ, ДПС "Ново начало", ИТН и БСП те не позволиха изслушване в комисия на председателя на ДАНС Деньо Денев по темата за формацията "Куб" - откъде е дошла и с какво се занимава в България. Бяха провалени 11 заседания по тази точка. Това каза депутатът от „Продължаваме Промяната” и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той запита защо тези заседания са били проваляни. „За „незаконния град” чух сега. Сигурен съм, че Олег Невзоров не е в страната, това е важен факт, който има връзка със строителството без необходимите строителни книжа", каза още той. По негови думи поведението на ДАНС в този случай също е важно – "колко тази институция е национална сигурност и колко е лично партийна на двама души, ръководители на партии, е въпрос, който се надяваме да изясним".

Рашков разказа, че кметът на Варна Благомир Коцев е задържан като обвиняем, а Невзоров е включен по делото като защитен свидетел. „Невзоров не казва нищо съществено по делото, но той е свидетел. Вероятно очакват от него нещо, което да подкрепи обвинението. Това подкрепя тезата, че става дума за политически процес”, каза още депутатът. И допълни, че не разбира защо и „Възраждане” са се включили в атаката към Коцев.

Рашков каза, че терена, върху който е изграден "незаконния град" в "Баба Алино", е заменен с друг имот, намиращ се във вътрешността на страната, като допълни, че никой към момента не проверява това. Също така беше категоричен, че градът е построен върху горски фонд, което е незаконно.

Рашков каза още, че се правят опити Коцев да бъде изкаран виновен за строителството на „незаконния град”, въпреки че е бил в затвора.

По отношение на посланика на Украйна Олесия Илашчук Рашков заяви, че тя "не е обърнала внимание на дейността на Невзоров, на това, че изгражда малък град, откъде са тези средства и не са ли придобити те от Украйна и внесени по нелегален път". Депутатът допълни, че Илашчук "не се интересува и от това ,че Невзоров не е на фронта с Русия".

„Ние нямахме възможност да поставим тези въпроси на Деньо Денев, предвид съпротивата на управляващата коалиция тогава. Стана публично известно, че най-вероятно Нензоров се занимава с трафик на наркотици, на хора и пране на пари. Тази информация шества из медиите, склонен съм донякъде да вярвам, защото няма разумно обяснение как се изгражда такова селище, което струва стотици милони евро при това с невероятна скорост. Откъде са тези средства”, каза още Рашков.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    32 4 Отговор
    Жилищата са с индивидуални водомери и електромери, но парите за тока и водата давали на корпорацията КУБ... Да се събаря. Тия тарикати със сигурност са ги купили на данъчна оценка. И те да бъдат съдени за измама .... Община Варна трябва да премахне постройките за своя сметка, а тарикатите, наречени собственици да съдят общината... Общината да си търси парите от Олег... Свобода за Благо... Ура.

    12:23 01.06.2026

  • 2 Любопитен

    14 2 Отговор
    Де е черпака? Той най ги знае.

    12:23 01.06.2026

  • 3 Смях в залата

    8 20 Отговор
    Този доказан корупционен , ни лук ял, ни мирисъл..
    И сега защо няма арестувани?
    Днешните какво умишлено се котката?

    А?

    12:25 01.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Точно. Оттам тръгват нещата

    Коментиран от #7

    12:25 01.06.2026

  • 5 Кого ще влезат в затвора корумпетата

    31 7 Отговор
    Значи корупционната схема е от ГЕРБ, ДПС, итн и БСП. Те затова вкараха Благо в затвора. Пак лъсна голия задник на Бойко Борисов!

    12:27 01.06.2026

  • 6 Майора

    15 23 Отговор
    Ало имотният крал Рашков , вие петроханци даси признаете нещо има ли! То не бяха кша и пудела с пачките , “Джемкорт”, аферите на просто Киро и всички по тях сте света вода ненапита! Публична тайна е какви ги вършил Коцев , но ие си знаете едно и също! Засрамете се шарлатани и мошеници!

    12:27 01.06.2026

  • 7 Така е

    27 8 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Рашков е прав! Коалицията на мафията вземаше рушвет от украинците да ги прикрива. Стотици милиони за ГЕРБ и ДПС и по няколко милиона на месец за подлогите им чалгари и червени олигарси.

    12:28 01.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    28 4 Отговор
    Олеся Иласчук каза че нещата са уредени на междуправителствено ниво от Бойко Борисов и Шиши.

    12:28 01.06.2026

  • 9 авантгард

    11 10 Отговор
    Рашков бил казал, че укрито било защитен свидетел ли?
    От 100 места заявиха, че не е бил защитен свидетел, а свидетел със скрита самоличност.
    Има огромна разлика, за да се жонглира с думичките.

    12:29 01.06.2026

  • 10 Мдаа

    17 14 Отговор
    Лекенцето Коцев да се връща незабавно в затвора където му е мястото !!!
    Той е от най-виновните, защото е знаел за всичко, но допълнително е замазвал и укривал, което го прави съучастник. Не е издал и заповед за спиране на строителството въпреки всички основания.

    12:29 01.06.2026

  • 11 пожелание

    15 3 Отговор
    Всички от сглобката тряба да са разследвани и наказани за покриване на мафиотски схеми за много милиони !

    12:29 01.06.2026

  • 12 Виден столичен архитект

    13 2 Отговор
    Нищо няма/НЕ МОГАТ/ да съборят.
    За тези, които казват друго : след 3 години пак ще си говорим .
    Едно е ясно категорично: всичко е незаконно, всичко по закон трябва да се събори и всички по веригата от министър председател до пазач на обекта са в кюпа и са виновни. И няма да стане. Събарянето

    Коментиран от #27

    12:30 01.06.2026

  • 13 стоян георгиев

    9 11 Отговор
    Всички са знаели.радев също.просто това е нивото на администрацията ни.

    12:33 01.06.2026

  • 14 Пенчо

    13 10 Отговор
    И какво като са били провалени заседанията на комисията, бе другарю 25 тоалетни? Това дава ли правото на кмета Коцев да си затваря очите и през януари м.г. да предлага нов ПУП за тази местност с цел легализиране на построените 104 сгради!?

    Коментиран от #23

    12:34 01.06.2026

  • 15 Виден столичен архитект

    12 4 Отговор
    Защо мълчат още: Бойко, шишко, всичките от предишния парламент и правителство. Сегашните също. Льотчика да се изкаже. Шишков ще изгори пръв покрай тоя скандал, щото много му знае устата. Само питам : той като главен архитект на Триадица "помагал ли е" за решаване на такива казуси? Тогава що се прави на света вода ненапита. Просто много бързо ще го наритат. А за Радев това е нерешим дори имиджов проблем. .... Достатъчен да падне от власт. Няма в случая полезен ход

    12:37 01.06.2026

  • 16 Радев си пъхна страшен таралеж

    6 8 Отговор
    в гащите!
    Какво му беше като президент?

    Коментиран от #19

    12:38 01.06.2026

  • 17 Много интересно

    19 1 Отговор
    Дългия и онова нещо Тошко защо толкова време мълчат. Нали по всички въпроси са първи с постовете. Защо за Петрохан се скъсаха да пишат, а сега когато излиза, че и те са в кюпа, гробовна тишина. Да не би дългия да се е гътнал.

    12:39 01.06.2026

  • 18 Връщане ЗЗД от 30- те години

    11 1 Отговор
    Закон За Защита на Държавата и всички крадливи комуняги в зандана!

    12:40 01.06.2026

  • 19 Ха ха ха

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "Радев си пъхна страшен таралеж":

    Радев е алчен и продал отдавна душата си

    12:42 01.06.2026

  • 20 фен на сидеров

    8 2 Отговор
    и чалгарите начело с башчалгаря са в кюпа !

    12:48 01.06.2026

  • 21 БАБА НАДКА ГАРАЖНАТА

    4 2 Отговор
    МЪЖЪТ НА УКРАЙНСКАТА ПОСЛАНИЧКА ИМА ДЯЛОВЕ В ДАЛАВЕРАТА НО ПЕТРОХАНЦИ И БАНКЯНСКИЯ ЗАЙЧАРНИК МЪЛЧАТ.НЕ Е ЛИ ВРЕМИ ПОСЛАНИЧКАТА ДА БЪДЕ ИЗГОНЕНА .

    13:02 01.06.2026

  • 22 Кочо

    2 3 Отговор
    Варна направо да преминава към Украйна, като компенсация за Крим! Мир и любов! Пампорово с тези свлачища и срутища да отива в Гърция, те знаят по добре да се справят със сеизмичните вълни!

    13:03 01.06.2026

  • 23 Кочо

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пенчо":

    Тя Иванчева не щя да си затвори очите и стоя 6 часа с пранги пред камерите на медиите! Без тоалетна и под надзор! Сетне в Сливен на превъзпитание, а мафията си построи планираните забележителности! Искам тебе да те затворят в следствения арест, описан добре от Бойко Борисов, прекарал там 1 нощ, одеялото, кофата, бълхите, дървениите, надзирателя....и да те видя като те изпуснат от там, как ще се противопоставяш! Ще трепериш да не те опандизят и утрепят отново!

    13:07 01.06.2026

  • 24 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    И 111 да са провалили, в задачата се пита къде са МВР, Следствие и Прокуратура и др.?

    13:11 01.06.2026

  • 25 Факт

    2 1 Отговор
    В Люлин да не би да се строи законно!?

    13:30 01.06.2026

  • 26 При тези доказани

    1 0 Отговор
    нарушения ако няма събаряне, съд и затвор, Радев да си подава оставката. Рашков, ама Възраждане няколко пъти поставяше въпроса ама ППДБ, ГЕРБ, ИТН, ДПС И ДСП си затваряхте очите а сега коментирате. Ама че нахалници

    13:37 01.06.2026

  • 27 Сигурно не веднага

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Виден столичен архитект":

    Но спирането на водата и тока може веднага

    13:43 01.06.2026

  • 28 БОЙО И ШИШО

    0 0 Отговор
    В ЗАТВОРА

    13:43 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове