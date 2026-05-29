Пълнолунието на 31 май носи неочаквани обрати, вижте какви за всяка от зодиите

Пълнолунието на 31 май 2026 г. носи силна и необичайна енергия, която много хора ще усетят дълбоко и лично. Това не е просто поредното лунно събитие, а второ пълнолуние в рамките на един месец – астрологичен феномен, който засилва усещането за кулминация, осъзнаване и вътрешно напрежение, пише marica.bg.

Всичко, което дълго е било премълчавано, отлагано или потискано, сега започва да изплува на повърхността. За някои това ще бъде освобождаващо, за други – неудобно, но почти никой няма да остане напълно безразличен към случващото се около и вътре в себе си.

Пълнолунието попада в знака на Стрелец – зодията на истината, свободата, посоката и големите житейски въпроси. Това е енергия, която не търпи преструвки и фалшив комфорт. Тя поставя на фокус всичко, което вече не ни носи смисъл.

Краят на май може да накара мнозина да се запитат накъде всъщност вървят. Дали живеят живота, който искат, или просто следват очакванията на другите? Дали не са се отказали от себе си, за да запазят сигурността и познатото?

Това няма да е период на шумни драми и внезапни катастрофи, а по-скоро време на дълбоки вътрешни прозрения. Някои хора ще осъзнаят, че повече не могат да игнорират истинските си чувства. Други ще разберат, че е време да приключат стари модели, отношения или навици, които ги изтощават.

Пълнолунието в Стрелец носи нужда от движение, смисъл и нова перспектива. То не иска да останем заседнали само защото нещо е удобно или познато.

Енергията на това пълнолуние е подходяща за поставяне на ясни намерения за следващите седмици. Вместо да се разпилявате в десетки желания, по-добре изберете едно до три неща, които са истински важни за вас.

Избягвайте общи фрази като „искам повече щастие“ или „искам по-добър живот“. Бъдете конкретни.Какво точно искате да промените? Каква е първата реална стъпка? Именно конкретиката дава сила на намеренията.

Това е и добър момент за финансово планиране. Разходите, дълговете, ненужните покупки и навиците, които източват бюджета, могат да станат много по-ясни. Пълнолунието помага да видим къде губим енергия, време и ресурси.

В енергиен план някои хора ще усетят желание да прочистят дома си, да пренаредят пространството около себе си или да поставят символичен талисман от естествени камъни в източната част на дома – зона, свързвана с новото начало и растежа.

Пълнолунието в Стрелец носи силен порив към честност, но тя лесно може да премине границата и да се превърне в рязкост или ненужна грубост.

Затова е важно да внимавате как говорите, особено когато сте ядосани или разочаровани. Не всяка истина трябва да бъде изречена в момент на емоция. Не всеки спор заслужава вашата енергия.

Това е период, в който мъдростта ще бъде в ясните граници, а не в желанието да се докаже кой е прав.

Овен

Овните ще усетят прилив на силна енергия и нетърпение. Важно е напрежението да не се излива в конфликти. Движението, спортът и физическата активност ще помогнат за освобождаване на емоциите.

Телец

Телците трябва да спрат да се разпиляват между твърде много задачи и хора. Това пълнолуние ги учи да избират по-ясно какво има истинска стойност за тях.

Близнаци

При Близнаците на фокус излизат работата, организацията и отговорностите. Те трябва да спрат да вършат всичко сами и да се научат да делегират.

Рак

Раците може да се почувстват претоварени от емоциите и очакванията на околните. Пълнолунието ги призовава към повече тишина, спокойствие и дистанция от чуждия хаос.

Лъв

Лъвовете трябва да внимават с импулсивните покупки и нуждата да компенсират вътрешна празнота чрез харчене. Простите удоволствия ще им донесат повече щастие.

Дева

Девите може да се объркат от прекалено много идеи и анализи. Един честен разговор с правилния човек може да им помогне да видят ситуацията по-ясно.

Везни

За Везните това пълнолуние носи нужда от уют, спокойствие и домашна атмосфера. Възможна е и идея за допълнителен доход чрез хоби или творческо занимание.

Скорпион

Скорпионите ще осъзнаят, че не могат да носят всичко сами. Подкрепата от другите няма да бъде слабост, а шанс за по-дълбока връзка и доверие.

Стрелец

Стрелците са в центъра на това пълнолуние. Те ще почувстват силна нужда от промяна, свобода и повече смисъл в ежедневието си.

Козирог

Козирозите трябва да преосмислят колко отговорности са поели и дали не носят прекалено много чужди задачи на гърба си.

Водолей

Водолеите може да разберат, че са живели повече в идеи и очаквания, отколкото в реалността. Време е за по-честен поглед към ситуацията.

Риби

Рибите ще усетят претоварване от твърде много емоции, желания и ангажименти. Простият ред и ясните приоритети ще им помогнат да се почувстват по-спокойни.