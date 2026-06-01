Петър Ганев: Новината за прекомерния дефицит може да има дисциплиниращ ефект

Различни фактори “хранят” инфлацията. Безспорно, най-големият импулс в момента е в транспорта и в горивата. Другата важна тема пред страната е бюджетът. Тази експанзия в потреблението, която идва през бюджет, голям дефицит, ръст на заплатим ръст на кредитиране. Кредитирането просто разбива всякакви рекорди и сравнения с Европейския съюз. Всичко това води до огромно потребление, което помпа цените. Това каза в интервю за предаването “Още от деня” по БНТ Петър Ганев - старши изследовател в Института за пазарна икономика, цитиран от novini.bg.

“В региона също наблюдаваме сериозно поскъпване. Точно страните с много висок дефицит като Румъния са начело и по инфлация. Двете неща са свързани”, добави той.

Новината за прекомерния дефицит може да има дисциплиниращ ефект, на мнение е икономистът. По думите му в момента сме на етап, в който можем да вземем необходимите мерки и да излезем от тази процедура. Това, което трябва да се случи в бюджета, е овладяване на разходите.

“Ще видим аргументите на ЕК в сряда. Това, което виждаме в пролетната макроикономическа прогноза, която излезе преди седмица, е, че дефицитът за миналата година е 3.5%. Той не е ревизиран за годините назад. Ние знаем, че е 3,5 и най-вероятно с отстъпката за отбрана влиза в 3%. Инерцията, обаче, при удължителен бюджет, без ясни мерки и гласувана нова рамка, води към дефицит между 4 и 4,5%. Тяхната прогноза е за 2026 и 2027 г. и тя е при положение, че ние нищо не правим по въпроса. Нашият аргумент би бил, че ние ще направим, защото има нова власт, която може да внесе бюджет. Тук вече отговорността е на новата власт: да внесе бюджет, в който много ясно да покаже, че сменя траекторията”, обясни Петър Ганев.

“В момента сме в такава макроикономическа ситуация, че не трябва да имаме дефицит”, изтъкна експертът.

Петър Ганев обясни, че не сме влезли с лъжа в еврозоната. “Имаше фискални хватки, които бяха използвани през последните години, но това не са лъжи. Да изтеглиш всички пари от държавните предприятия, предварително да платят банките, еднократно да платят добивните компании при подземните богатства, еднократно и хазартът направи едно плащане при промяната в правилата, да дадеш пари на ББР”, даде пример той, като обясни, че тези трикове щяха да бъдат използвани независимо дали се налагаше да покрием критериите за членство в еврозоната, или не.

"Това са някакви заявки в посока как да се овладеят разходите, което не е лошо като посока, но като мащаб - не е нещо особено, особено това за партийната субсидия. Голямата новина, която очакваме, безспорно е бюджетът, който ще бъде показан от финансовия министър. Вече не сме в ситуация, в която финансовият министър е слаба фигура без мнозинство", коментира той днешните заявки на ПБ.