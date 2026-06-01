Петър Ганев: Новината за прекомерния дефицит може да има дисциплиниращ ефект

1 Юни, 2026 19:44 643 16

Експертът обясни, че не сме влезли с лъжа в еврозоната. “Имаше фискални хватки, които бяха използвани през последните години, но това не са лъжи"

Ани Ефремова

Различни фактори “хранят” инфлацията. Безспорно, най-големият импулс в момента е в транспорта и в горивата. Другата важна тема пред страната е бюджетът. Тази експанзия в потреблението, която идва през бюджет, голям дефицит, ръст на заплатим ръст на кредитиране. Кредитирането просто разбива всякакви рекорди и сравнения с Европейския съюз. Всичко това води до огромно потребление, което помпа цените. Това каза в интервю за предаването “Още от деня” по БНТ Петър Ганев - старши изследовател в Института за пазарна икономика, цитиран от novini.bg.

“В региона също наблюдаваме сериозно поскъпване. Точно страните с много висок дефицит като Румъния са начело и по инфлация. Двете неща са свързани”, добави той.

Новината за прекомерния дефицит може да има дисциплиниращ ефект, на мнение е икономистът. По думите му в момента сме на етап, в който можем да вземем необходимите мерки и да излезем от тази процедура. Това, което трябва да се случи в бюджета, е овладяване на разходите.
“Ще видим аргументите на ЕК в сряда. Това, което виждаме в пролетната макроикономическа прогноза, която излезе преди седмица, е, че дефицитът за миналата година е 3.5%. Той не е ревизиран за годините назад. Ние знаем, че е 3,5 и най-вероятно с отстъпката за отбрана влиза в 3%. Инерцията, обаче, при удължителен бюджет, без ясни мерки и гласувана нова рамка, води към дефицит между 4 и 4,5%. Тяхната прогноза е за 2026 и 2027 г. и тя е при положение, че ние нищо не правим по въпроса. Нашият аргумент би бил, че ние ще направим, защото има нова власт, която може да внесе бюджет. Тук вече отговорността е на новата власт: да внесе бюджет, в който много ясно да покаже, че сменя траекторията”, обясни Петър Ганев.

“В момента сме в такава макроикономическа ситуация, че не трябва да имаме дефицит”, изтъкна експертът.

Петър Ганев обясни, че не сме влезли с лъжа в еврозоната. “Имаше фискални хватки, които бяха използвани през последните години, но това не са лъжи. Да изтеглиш всички пари от държавните предприятия, предварително да платят банките, еднократно да платят добивните компании при подземните богатства, еднократно и хазартът направи едно плащане при промяната в правилата, да дадеш пари на ББР”, даде пример той, като обясни, че тези трикове щяха да бъдат използвани независимо дали се налагаше да покрием критериите за членство в еврозоната, или не.
"Това са някакви заявки в посока как да се овладеят разходите, което не е лошо като посока, но като мащаб - не е нещо особено, особено това за партийната субсидия. Голямата новина, която очакваме, безспорно е бюджетът, който ще бъде показан от финансовия министър. Вече не сме в ситуация, в която финансовият министър е слаба фигура без мнозинство", коментира той днешните заявки на ПБ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мхм

    4 2 Отговор
    Mнение на някой си от института за пазарна икономика на Костов/ Ран? Не, мерси.

    19:57 01.06.2026

  • 2 Оффф ,

    4 0 Отговор
    тъпня след тъпня ! Сега и дисциплини ?

    19:57 01.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    А наказателен ефект за лъжците от кабинета Хаяши, БНБ и НСИ които ни набутаха в еврото няма ли да има бе мухльо?

    20:01 01.06.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Например да намалите държавната администрация, служители и прочее хрантутници на половина, както и заплатите им!

    20:11 01.06.2026

  • 8 Ван Дал

    3 0 Отговор
    Пак стъкмистика! Предишните тарикати го изиграха хитро и си спретнаха чудна данъчна амнистия през лев/евро. Излъгаха за дефиците в пъти и вече никой "копче" не ноже да им каже. НО! Идва Видов ден и сега отново всички ще измизеруваме тая стъкмистика. Вече ни предопредиха, че ще има "през ръцете"! Какво не е ясно?

    20:12 01.06.2026

  • 9 затягайте коланите

    2 0 Отговор
    окрадохме всичко!

    20:12 01.06.2026

  • 10 луканов

    3 0 Отговор
    другари назначавам ви за мильонери с парите на хората!

    20:14 01.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Отвратен съм!Ще взимат пари от най безпомощните -пенсионери и майки с деца.

    20:19 01.06.2026

  • 12 Топузов

    1 0 Отговор
    Откъде ги изваждат такива путяци и защо изобщо им публикуват безсмислените брътвежи?

    20:28 01.06.2026

  • 13 Милен

    0 0 Отговор
    Трогнат съм от мнението на този ,,старши специалист" дето през живота си сигурно не е забил и един пирон и цялата му кариера е минала в туй нящо,,ИПИ".

    20:49 01.06.2026

  • 14 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Пак ще се взима от най бедните

    20:51 01.06.2026

  • 15 Маринов

    0 0 Отговор
    Как се помпат цените, моля? Чрез кое кредитиране? И миналата година и през тази вносните домати са на почти една и съща покупна от Турция и Гърция цена. Е как, изведнъж цените скочиха? Защо? Особено по Великден беше срамота турско чери по 9 евро килограм. На зеленчуковия пазар през декември марулята беше 2.50 лв, с от февруари е 2.5 евро. Всичко е спекула и самата финансова система позволява.
    Колкото до инфлацията, в края на годината Теменужка Петкова и екипът й дадоха абсолютно фалшиви документи към ЕЦБ и ЕК, на чиято база се осъществи поръчката отвън за влизането ни в еврозоната. И сега е редно официално от управляващите или някоя структура от не управляващите да заработи за търсене на истината, но с документи и от там - към съдебната система, Конституционния съд и т.н. Нали ще ринем спекулата, лъжата и корупцията?

    Коментиран от #16

    20:56 01.06.2026

  • 16 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Маринов":

    Ами елементарно е, всяка стока струва толкова колкото потребителя е готов да плати за нея. Като не искаш марули по 2.50 евро просто не ги купуваш.

    21:02 01.06.2026

