Зеленски: Русия губи инициативата на бойното поле от декември, сега има възможност за дипломатическо разрешаване на войната
Зеленски: Русия губи инициативата на бойното поле от декември, сега има възможност за дипломатическо разрешаване на войната

31 Май, 2026 20:11, обновена 31 Май, 2026 21:30

Опитваме да прехванем всички руски дронове, пазим и съседните страни. Чакам Уиткоф и Къшнър след две седмици заяви украинският президент

Милен Ганев, Главен редактор във Fakti.bg

Русия продължава да губи инициативата на бойното поле и сега има възможност за дипломатическо разрешаване на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски в своя Telegram канал.

Според украинския лидер Русия е започнала да губи инициативата на бойното поле от декември 2025 г. Той отбеляза, че през януари 2026 г. е казал на американските си партньори, че има прозорец за преговори, защото руснаците ще губят все повече войски всеки месец. Президентът подчерта, че в момента противникът не може да окупира повече територия за един месец, отколкото украинските войски освобождават.

„Затова смятам, че трябва да намерим дипломатическо решение – да седнем и да поговорим – преди началото на следващата зима. Но това зависи от вътрешния натиск върху Путин от неговото общество, както и от натиска на санкциите върху Русия от САЩ и Европа“, добави Зеленски.

Украинският президент обсъди кой може да представлява Европа в преговорите. Той припомни, че форматът E3 – Великобритания, Франция и Германия – вече съществува.

„Не знам дали това е най-добрият формат, но вярвам, че тези страни биха могли да действат като преговарящи за Европа. Имаме и надеждни партньори от северноевропейските страни. Турция винаги е искала да бъде медиатор и с тяхна помощ постигнахме известен успех в връщането на нашите военнопленници“, подчерта Зеленски.

Според него, Украйна и европейските страни трябва да решат кой ще представлява Европа в преговорите. Той заяви, че е също толкова важно Русия да е готова за диалог и за присъствието на Европа.

Украйна се опитва да прехване всички руски дронове, дори тези, летящи към Румъния, Молдова, Полша или балтийските държави, написа още Зеленски.

Той отбеляза, че Украйна незабавно информира партньорите си, ако не успее да прихване дрон. Зеленски подчерта, че Украйна прави всичко възможно, за да помогне на съюзниците си.

„Русия използва дронове, за да окаже натиск върху страните от НАТО и да прецени тяхната реакция. Това е техният типичен сигнал: не помагайте на Украйна. Вярвам, че обединеното НАТО трябва да даде по-решителен отговор“, написа украинският президент.

В САЩ няма достатъчно производство на противобалистични ракети, което може да доведе до криза в различни части на света, заяви Зеленски.

„Русия увеличава собственото си производство на балистични ракети. Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на САЩ. Надявам се, че ще разберат и ще отговорят“, написа украинският лидер.

Според Зеленски, САЩ в момента произвеждат приблизително 60-65 противобалистични ракети месечно. Той подчерта, че това е нищо в сравнение със сегашните предизвикателства.

„Това не е тайна и Русия го знае. Трябва да разширим производството. Помолих предишната администрация на САЩ и моля настоящата администрация да предостави на Украйна лицензи за производство на ракети Patriot“, добави украинският президент.

Зеленски също така отбеляза, че Украйна може да увеличи производството на ракети за системата за противовъздушна отбрана Patriot.

„Това ще ни помогне. Ще помогне на Близкия изток и на всяка друга страна, на която Съединените щати решат да помогнат. Докато не произведем европейска система за противобалистични ракети, ще се нуждаем от подкрепата на Съединените щати“, заключи той.

Украйна очаква съветниците на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да посетят Киев. Това може да се случи само след две седмици, заяви Зеленски в интервю за CBS News.

„Надявам се, че ще намерят начин да дойдат тук след две седмици. Поне това получих от моя преговарящ екип. Казаха ми, че са във връзка със Стив и Джаред и че са готови да дойдат в Украйна и да разговарят, ако, разбира се, ако... винаги ако... Днес „ако“ означава Близкия изток“, каза Зеленски.

Според президента американският преговарящ екип „трябва да бъде видян“ в Украйна и според него „това е важно не само за нас“.

„Полезно е за тях да разберат, да видят хората, че животът им продължава, но ние искаме да спрем тази война. Това е предназначено да спре Русия. Те са били в Москва няколко пъти. Казвал съм го и преди: ако искат да отидат в Москва този път, първо трябва да дойдат в Киев, а след това да отидат в Москва. Мисля, че това ще бъде полезно“, подчерта Зеленски.


