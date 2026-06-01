Въоръжават българските F-16 с американски ракети за милиард долара

САЩ одобриха продажбата на допълнителни 125 ракети AIM-120C-8 AMRAAM и четири ракети AIM-9X Block II за българските изтребители F-16 Block 70, с което общата стойност на програмата за придобиване на самолети, въоръжение и поддръжка нараства с 957 млн. долара до 2,63 млрд. долара.
Това стана ясно от уведомление, публикувано във федералния регистър на САЩ (Federal Register).
Уведомлението, изпратено до Конгреса на САЩ, предвижда значително разширяване на първоначално одобрения пакет за България чрез добавяне на ново високоточно въоръжение, резервни компоненти, логистична поддръжка и техническо обслужване.
Основният акцент в разширения пакет е придобиването на 125 ракети AIM-120C-8 AMRAAM – най-новата версия на основната ракета на НАТО за въздушен бой извън визуална видимост. Сделката включва още пет допълнителни секции за насочване на AIM-120C-8 и четири ракети AIM-9X Block II за близък въздушен бой.
Според американската Агенция за сътрудничество в областта на отбранатаи сигурността (DSCA) новото въоръжение ще увеличи значително способностите на бъдещата българска ескадрила F-16 Block 70 и ще осигури по-висока готовност за изпълнение на задачи по въздушен суверенитет, възпиране и участие в съвместни операции на НАТО.
Стойността на новодобавените способности се оценява на 957 млн. долара, като от тях 452 млн. долара са за основно отбранително оборудване. След актуализацията общата стойност на основното отбранително оборудване в рамките на програмата достига 1,43 млрд. долара.
От Вашингтон посочват, че допълнителното въоръжение не е било включено в първоначалното уведомление и представлява съществено увеличение на бойните способности спрямо първоначално планираните. Очакванията са новите ракети и съпътстващото оборудване да позволят на България да изгради по-ефективна въздушна отбранителна способност, съвместима със стандартите на НАТО и способна да отговори на съвременните и бъдещи предизвикателства пред сигурността.
Според американската страна сделката подкрепя сигурността на съюзник от НАТО, който има важна роля за политическата и икономическата стабилност в Европа, както и за укрепването на източния фланг на Алианса. |
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Кара ни да харчим паре
15:10 01.06.2026
5 Да....
За увеличаване на бойноспособността на НАТО
РАЗБРАХТЕ ЛИ?
БРЮКСЕЛСКОТО НАТО
15:13 01.06.2026
7 Да....
С нов - над милиард и половина. Сега изискано !!!!!
Коментиран от #10
15:15 01.06.2026
10 Хахаха
До коментар #7 от "Да....":Поредните говежди надежди за избор на нов спасител! Яжте ракети като ви е толкова акъла! За вас пари нема!
15:20 01.06.2026
12 Гост
Вечно ще ни доят с тия стари щайгички. Купуването им беше само върха на айсберга.
Кой луд ще посмее да изстреля ракета, която струва колкото апартамент в центъра на София?
Коментиран от #14
15:23 01.06.2026
14 Гост
До коментар #12 от "Гост":Поправка: колкото 15 апартамента струва една ракета.
15:25 01.06.2026
15 Но пък
До коментар #2 от "боси ще ходим":Ще теглим Заеми! Много заеми!
15:25 01.06.2026
17 То и ,, г. ът"(самолетите)
До коментар #3 от "хехе":Пък и ,,пищовите" (рекетите) са мани- мани!
15:28 01.06.2026
18 математик
До коментар #8 от "Някой":Абсолютно логично мислиш. Една ракета ни струва колкото 25 Шахеда - експортната цена на Иран (не производствената) е 290000 долара. Производствената цена е 10-пъти по-ниска.
Значи при 100% успеваемост ще свалим един дрон, а 24 ще минат. Не дай си боже да ни атакува Иран или Русия (производители) сме с 1 ракета срещу 250 дрона.
15:29 01.06.2026
22 Въоръжават ни
Сърбия дръпна доста напредед, вече имат и балистични ракети. Помислете за кого се въоръжава Сърбия?
15:32 01.06.2026
24 Личен овчар
Крайно време е да се разбере, че съвременна война се води с много пари и високи технологии.
С тълпи, тичащи с гърмящи пръчки по полето и деретата, след някой железен кон и викащи с висок глас, вече никоя сериозна държава не се занимава.
Коментиран от #32
15:32 01.06.2026
26 оня с коня
До коментар #11 от "гост":Простите сметки които правиш са единствено във възможностите на Простите хора,а те нямат думата.Ама престанете да четете само Заглавието и да се изцепвате Юнашки на Мегдана бе - черно на бяло пише по-надолу че в тия957 млн Долара влизаг както реките,така и РЕЗЕРВНИ КОМПОНЕНТИ,ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА И ТЕХН ОБОРУДВАНЕ!
Коментиран от #30
15:36 01.06.2026
27 Факт
До коментар #19 от "Нормален гражданин":Спасението на българите е в сивата икономика. С данъците си само храним дерачите.
15:36 01.06.2026
29 Пламен
Дрон на 1000 долара и удар за един милион
15:38 01.06.2026
30 гербажия на хранилка
До коментар #26 от "оня с коня":Ей, Буда ла! Олекваме с милиард, пък ти си го разбивай на пера, колкото си щеш. Кеф ти сто бона за елерон, кеф ти двеста бона за перка, за датчик още милион и половина.....
Коментиран от #37
15:39 01.06.2026
31 Ганя Путинофила
До коментар #28 от "Последния Софиянец":Акъла струва много пари.
15:40 01.06.2026
32 тъй ли...
До коментар #24 от "Личен овчар":И с кого се каним да воюваме, че не стана ясно?
По цял ден слушаме как воюваме с производители и прекупвачи. Срещу тях ли ни трябват ракети?
Или и на теб ти се привиждат атакуващи руснаци в килера?
15:41 01.06.2026
34 Евролибераст
До коментар #21 от "Тома":И Ефките, и тези атрибути към тях са били за скрап. Просто на САШ им трябват едни пари, вземат ни ги, а насреща ни пращат скрап, за да не личи, че ни рекетират.
Коментиран от #40
15:43 01.06.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #33 от "Е какви":Ракета за Ф16 струва 400 ,000 долара.А тези излизат по 8 млн долара бройката.
15:44 01.06.2026
37 оня с коня
До коментар #30 от "гербажия на хранилка":Хабер нямаш с колко олекват Руснаците,затова и ЦЯЛА ЕВРОПА е длъжна да олеква с толкова че и отгоре,за да не Шмугне дядо ти Иван в Белия свят калните Валянки.Виж колко Процента отделя руснака от Брутния си Вътр. Продукт за Въоръжаване и виж колко - ЕС!
15:46 01.06.2026
39 Авиолюбител
А сега по фактите:
Тази ракета е най-модерната за експорт и нея нашите F-16, действително стават сериозни самолети. Но има два момента, които трябва да се уточнят - финансовата страна, която бойко явно не договорил и България сега ще плаща повече, отколкото трябва. Вторият момент обаче е много по-неприятен. За съжаление руснаците и китайците имат на въоръжение много по-далекобойни ракети. Европейския отговор "Метеор" с правопоточен реактивен двигател не е съвместим с F-16. Това е големият минус на F-16. И той се решава кардинално с покупка на F-35 като самолети на първа линия. Обаче...това струва много, ама много пари.
15:46 01.06.2026
40 Ясно ,че си евролибраст
До коментар #34 от "Евролибераст":Те се въоръжават..
15:46 01.06.2026
