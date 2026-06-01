Въоръжават българските F-16 с американски ракети за милиард долара

САЩ одобриха продажбата на допълнителни 125 ракети AIM-120C-8 AMRAAM и четири ракети AIM-9X Block II за българските изтребители F-16 Block 70, с което общата стойност на програмата за придобиване на самолети, въоръжение и поддръжка нараства с 957 млн. долара до 2,63 млрд. долара.

Това стана ясно от уведомление, публикувано във федералния регистър на САЩ (Federal Register).

Уведомлението, изпратено до Конгреса на САЩ, предвижда значително разширяване на първоначално одобрения пакет за България чрез добавяне на ново високоточно въоръжение, резервни компоненти, логистична поддръжка и техническо обслужване.

Основният акцент в разширения пакет е придобиването на 125 ракети AIM-120C-8 AMRAAM – най-новата версия на основната ракета на НАТО за въздушен бой извън визуална видимост. Сделката включва още пет допълнителни секции за насочване на AIM-120C-8 и четири ракети AIM-9X Block II за близък въздушен бой.

Според американската Агенция за сътрудничество в областта на отбранатаи сигурността (DSCA) новото въоръжение ще увеличи значително способностите на бъдещата българска ескадрила F-16 Block 70 и ще осигури по-висока готовност за изпълнение на задачи по въздушен суверенитет, възпиране и участие в съвместни операции на НАТО.

Стойността на новодобавените способности се оценява на 957 млн. долара, като от тях 452 млн. долара са за основно отбранително оборудване. След актуализацията общата стойност на основното отбранително оборудване в рамките на програмата достига 1,43 млрд. долара.

От Вашингтон посочват, че допълнителното въоръжение не е било включено в първоначалното уведомление и представлява съществено увеличение на бойните способности спрямо първоначално планираните. Очакванията са новите ракети и съпътстващото оборудване да позволят на България да изгради по-ефективна въздушна отбранителна способност, съвместима със стандартите на НАТО и способна да отговори на съвременните и бъдещи предизвикателства пред сигурността.

Според американската страна сделката подкрепя сигурността на съюзник от НАТО, който има важна роля за политическата и икономическата стабилност в Европа, както и за укрепването на източния фланг на Алианса. |