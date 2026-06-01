Въоръжават българските F-16 с американски ракети за милиард долара

1 Юни, 2026 15:09 874 41

Според американската страна сделката подкрепя сигурността на съюзник от НАТО

САЩ одобриха продажбата на допълнителни 125 ракети AIM-120C-8 AMRAAM и четири ракети AIM-9X Block II за българските изтребители F-16 Block 70, с което общата стойност на програмата за придобиване на самолети, въоръжение и поддръжка нараства с 957 млн. долара до 2,63 млрд. долара.

Това стана ясно от уведомление, публикувано във федералния регистър на САЩ (Federal Register).

Уведомлението, изпратено до Конгреса на САЩ, предвижда значително разширяване на първоначално одобрения пакет за България чрез добавяне на ново високоточно въоръжение, резервни компоненти, логистична поддръжка и техническо обслужване.

Основният акцент в разширения пакет е придобиването на 125 ракети AIM-120C-8 AMRAAM – най-новата версия на основната ракета на НАТО за въздушен бой извън визуална видимост. Сделката включва още пет допълнителни секции за насочване на AIM-120C-8 и четири ракети AIM-9X Block II за близък въздушен бой.

Според американската Агенция за сътрудничество в областта на отбранатаи сигурността (DSCA) новото въоръжение ще увеличи значително способностите на бъдещата българска ескадрила F-16 Block 70 и ще осигури по-висока готовност за изпълнение на задачи по въздушен суверенитет, възпиране и участие в съвместни операции на НАТО.

Стойността на новодобавените способности се оценява на 957 млн. долара, като от тях 452 млн. долара са за основно отбранително оборудване. След актуализацията общата стойност на основното отбранително оборудване в рамките на програмата достига 1,43 млрд. долара.

От Вашингтон посочват, че допълнителното въоръжение не е било включено в първоначалното уведомление и представлява съществено увеличение на бойните способности спрямо първоначално планираните. Очакванията са новите ракети и съпътстващото оборудване да позволят на България да изгради по-ефективна въздушна отбранителна способност, съвместима със стандартите на НАТО и способна да отговори на съвременните и бъдещи предизвикателства пред сигурността.

Според американската страна сделката подкрепя сигурността на съюзник от НАТО, който има важна роля за политическата и икономическата стабилност в Европа, както и за укрепването на източния фланг на Алианса. |


  • 1 Ганя Путинофила

    8 12 Отговор
    Ас обича путен.
    Кара ни да харчим паре

    15:10 01.06.2026

  • 2 боси ще ходим

    25 7 Отговор
    Новите ни братя и скъсаните цървули ще ни вземат !!

    Коментиран от #15

    15:11 01.06.2026

  • 3 хехе

    23 4 Отговор
    май на това му викат на гол г.з чифте пищови.

    Коментиран от #17

    15:12 01.06.2026

  • 4 Парксаид

    23 4 Отговор
    Тези хвъчила неуборудвани ли са били досега? Нещо като винтоверт без батерия (която допълнително доплащаш).

    15:13 01.06.2026

  • 5 Да....

    17 4 Отговор
    Изискано от българска страна и удобреноно от САЩ
    За увеличаване на бойноспособността на НАТО

    РАЗБРАХТЕ ЛИ?
    БРЮКСЕЛСКОТО НАТО

    15:13 01.06.2026

  • 6 Иван

    16 3 Отговор
    Да избиват ученички ?

    15:14 01.06.2026

  • 7 Да....

    11 3 Отговор
    Това е директно - въоръжаване срещу Русия!
    С нов - над милиард и половина. Сега изискано !!!!!

    Коментиран от #10

    15:15 01.06.2026

  • 8 Някой

    14 3 Отговор
    Ама, вярно л ие това? Излиза, че за придобиването на 125+4 ракети ще дадем почти 1 млрд долара? Това прави по около 7,5 млн долара на ракета. Ми, то може да е по-евтино да не изстрелваме ракети въобще - евентуалните поражения по инфраструктурата от потенциален врамг може да е по-приемлива от изстрелването на 2 ракети, с които не е ясно дали ще успеем да се защитим...

    Коментиран от #18

    15:19 01.06.2026

  • 9 Анонимен

    6 3 Отговор
    Да ,много екстри,но с визи в САЩ

    15:19 01.06.2026

  • 10 Хахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Да....":

    Поредните говежди надежди за избор на нов спасител! Яжте ракети като ви е толкова акъла! За вас пари нема!

    15:20 01.06.2026

  • 11 гост

    8 4 Отговор
    простите сметки показват, че една ракета е малко под 7,5 млн долара!!! Какви са тези ракети, какво има в тях и защо са толкова скъпи историята тук мълчи! А дали не сме поръчали повече а получаваме само 129 а другите отиват за едни приятели е друга тема

    Коментиран от #26

    15:22 01.06.2026

  • 12 Гост

    11 3 Отговор
    Хайде, почна се. Днес, ракети за милиард долара.... Утре, профилактика за половин милиард....
    Вечно ще ни доят с тия стари щайгички. Купуването им беше само върха на айсберга.
    Кой луд ще посмее да изстреля ракета, която струва колкото апартамент в центъра на София?

    Коментиран от #14

    15:23 01.06.2026

  • 13 За 1 млрд

    9 1 Отговор
    Колко дрона?

    15:24 01.06.2026

  • 14 Гост

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Поправка: колкото 15 апартамента струва една ракета.

    15:25 01.06.2026

  • 15 Но пък

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "боси ще ходим":

    Ще теглим Заеми! Много заеми!

    15:25 01.06.2026

  • 16 гербажия на хранилка

    8 3 Отговор
    Догодина ще им сменяме мигачите за по два милиона на крушка.

    15:26 01.06.2026

  • 17 То и ,, г. ът"(самолетите)

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Пък и ,,пищовите" (рекетите) са мани- мани!

    15:28 01.06.2026

  • 18 математик

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Абсолютно логично мислиш. Една ракета ни струва колкото 25 Шахеда - експортната цена на Иран (не производствената) е 290000 долара. Производствената цена е 10-пъти по-ниска.
    Значи при 100% успеваемост ще свалим един дрон, а 24 ще минат. Не дай си боже да ни атакува Иран или Русия (производители) сме с 1 ракета срещу 250 дрона.

    15:29 01.06.2026

  • 19 Нормален гражданин

    3 2 Отговор
    Не желая да плащам данъци на такава "държава"!

    Коментиран от #27

    15:31 01.06.2026

  • 20 Да бяхте написали:

    3 2 Отговор
    Даваме един милиард долара на американците! Ние, богатите - на тях, бедните!

    15:31 01.06.2026

  • 21 Тома

    3 2 Отговор
    Краварите на нас само продават на завишени цени военно оборудване а на другите ги даряват или ги продават в пъти по евтиноТака е защото знаят че сме п.рости

    Коментиран от #34

    15:31 01.06.2026

  • 22 Въоръжават ни

    3 2 Отговор
    Срещу руското прокси наречено Сърбия!
    Сърбия дръпна доста напредед, вече имат и балистични ракети. Помислете за кого се въоръжава Сърбия?

    15:32 01.06.2026

  • 23 Азззззззз

    3 2 Отговор
    Тия ракети в България ли ще ги доставят или направо заминават за укрия? Хората в наводнените села нека чакат помощи...

    15:32 01.06.2026

  • 24 Личен овчар

    4 1 Отговор
    Колеги по гега,
    Крайно време е да се разбере, че съвременна война се води с много пари и високи технологии.
    С тълпи, тичащи с гърмящи пръчки по полето и деретата, след някой железен кон и викащи с висок глас, вече никоя сериозна държава не се занимава.

    Коментиран от #32

    15:32 01.06.2026

  • 25 Коста

    3 3 Отговор
    Сделката пълни джоба на фирмата производител, съответно % на Дедо Тчръмпи лудото куче. Другото е прах в очите. НАТО? Хаха

    15:33 01.06.2026

  • 26 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Простите сметки които правиш са единствено във възможностите на Простите хора,а те нямат думата.Ама престанете да четете само Заглавието и да се изцепвате Юнашки на Мегдана бе - черно на бяло пише по-надолу че в тия957 млн Долара влизаг както реките,така и РЕЗЕРВНИ КОМПОНЕНТИ,ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА И ТЕХН ОБОРУДВАНЕ!

    Коментиран от #30

    15:36 01.06.2026

  • 27 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Нормален гражданин":

    Спасението на българите е в сивата икономика. С данъците си само храним дерачите.

    15:36 01.06.2026

  • 28 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    130 ракети -един милиард.Да не са от злато!?

    Коментиран от #31

    15:37 01.06.2026

  • 29 Пламен

    1 1 Отговор
    Истината са Украинските дронове и военен опит.
    Дрон на 1000 долара и удар за един милион

    15:38 01.06.2026

  • 30 гербажия на хранилка

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Ей, Буда ла! Олекваме с милиард, пък ти си го разбивай на пера, колкото си щеш. Кеф ти сто бона за елерон, кеф ти двеста бона за перка, за датчик още милион и половина.....

    Коментиран от #37

    15:39 01.06.2026

  • 31 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Акъла струва много пари.

    15:40 01.06.2026

  • 32 тъй ли...

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Личен овчар":

    И с кого се каним да воюваме, че не стана ясно?
    По цял ден слушаме как воюваме с производители и прекупвачи. Срещу тях ли ни трябват ракети?
    Или и на теб ти се привиждат атакуващи руснаци в килера?

    15:41 01.06.2026

  • 33 Е какви

    1 1 Отговор
    Ракети да закачат на американски самолет ? Китайски ли ?

    Коментиран от #35

    15:41 01.06.2026

  • 34 Евролибераст

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тома":

    И Ефките, и тези атрибути към тях са били за скрап. Просто на САШ им трябват едни пари, вземат ни ги, а насреща ни пращат скрап, за да не личи, че ни рекетират.

    Коментиран от #40

    15:43 01.06.2026

  • 35 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Е какви":

    Ракета за Ф16 струва 400 ,000 долара.А тези излизат по 8 млн долара бройката.

    15:44 01.06.2026

  • 36 кенЕФ35

    0 0 Отговор
    Не ни трябват. Да им ги върнем на собствен ход. И да привържем Тагаренко към тях с един ластик и панделка.

    15:45 01.06.2026

  • 37 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "гербажия на хранилка":

    Хабер нямаш с колко олекват Руснаците,затова и ЦЯЛА ЕВРОПА е длъжна да олеква с толкова че и отгоре,за да не Шмугне дядо ти Иван в Белия свят калните Валянки.Виж колко Процента отделя руснака от Брутния си Вътр. Продукт за Въоръжаване и виж колко - ЕС!

    15:46 01.06.2026

  • 38 604

    0 0 Отговор
    Ураааааа , за бога не стреляйте....

    15:46 01.06.2026

  • 39 Авиолюбител

    0 0 Отговор
    Другарите...беснеят. Има защо.
    А сега по фактите:
    Тази ракета е най-модерната за експорт и нея нашите F-16, действително стават сериозни самолети. Но има два момента, които трябва да се уточнят - финансовата страна, която бойко явно не договорил и България сега ще плаща повече, отколкото трябва. Вторият момент обаче е много по-неприятен. За съжаление руснаците и китайците имат на въоръжение много по-далекобойни ракети. Европейския отговор "Метеор" с правопоточен реактивен двигател не е съвместим с F-16. Това е големият минус на F-16. И той се решава кардинално с покупка на F-35 като самолети на първа линия. Обаче...това струва много, ама много пари.

    15:46 01.06.2026

  • 40 Ясно ,че си евролибраст

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Евролибераст":

    Те се въоръжават..

    15:46 01.06.2026

  • 41 провинциалист

    0 0 Отговор
    За разлика от Боташ, който може само да се ползва и с това да се намаляват негативите, щатските самолети тепърва ще ни вадят милиарди от джоба.

    15:47 01.06.2026

