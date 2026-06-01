Андрес Иниеста поема ново предизвикателство: Легендата на Испания става треньор в ОАЕ

Футболната сцена в Обединените арабски емирства се сдоби с истинска звезда – Андрес Иниеста, един от най-обичаните и уважавани испански футболисти, официално стартира треньорската си кариера. 42-годишният магьосник от Албасете, който остави незаличима следа в Барселона и националния отбор на Испания, поема кормилото на местния клуб Гълф Юнайтед, базиран в Дубай.

Новината бе потвърдена от пресслужбата на дубайския клуб, които с гордост обявиха назначението на испанската легенда. За първи път в своята бляскава кариера Иниеста ще застане край тъчлинията като старши треньор, готов да предаде своя опит и страст към играта на ново поколение футболисти. Детайли около договора остават в тайна, но очакванията към новия наставник са огромни.

Иниеста е възпитаник на прочутата школа на Барселона – Ла Масия, а между 2002 и 2018 година се превърна в символ на каталунския гранд. С екипа на Барса той завоюва цели 9 титли в Ла Лига и триумфира три пъти в Шампионската лига, превръщайки се в истинска икона за феновете по цял свят. След емоционалното си сбогуване с "блаугранас", Иниеста продължи кариерата си в японския Висел Кобе, а по-късно и в Емирейтс Клуб от ОАЕ, където натрупа ценен международен опит.

Националният отбор на Испания също дължи много на Иниеста – именно неговият гол донесе световната титла през 2010 година, а европейските триумфи през 2008 и 2012 г. затвърдиха статута му на един от най-великите полузащитници в историята на футбола.