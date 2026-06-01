Новини
Спорт »
Световен футбол »
Андрес Иниеста поема ново предизвикателство: Легендата на Испания става треньор в ОАЕ

Андрес Иниеста поема ново предизвикателство: Легендата на Испания става треньор в ОАЕ

1 Юни, 2026 19:51 434 0

  • андрес иниеста-
  • гълф юнайтед-
  • треньор-
  • обединени арабски емирства-
  • барселона-
  • испански футбол-
  • новини-
  • спорт-
  • дубай

Барселонската икона започва първата си треньорска мисия в Гълф Юнайтед, Дубай

Андрес Иниеста поема ново предизвикателство: Легендата на Испания става треньор в ОАЕ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната сцена в Обединените арабски емирства се сдоби с истинска звезда – Андрес Иниеста, един от най-обичаните и уважавани испански футболисти, официално стартира треньорската си кариера. 42-годишният магьосник от Албасете, който остави незаличима следа в Барселона и националния отбор на Испания, поема кормилото на местния клуб Гълф Юнайтед, базиран в Дубай.

Новината бе потвърдена от пресслужбата на дубайския клуб, които с гордост обявиха назначението на испанската легенда. За първи път в своята бляскава кариера Иниеста ще застане край тъчлинията като старши треньор, готов да предаде своя опит и страст към играта на ново поколение футболисти. Детайли около договора остават в тайна, но очакванията към новия наставник са огромни.

Иниеста е възпитаник на прочутата школа на Барселона – Ла Масия, а между 2002 и 2018 година се превърна в символ на каталунския гранд. С екипа на Барса той завоюва цели 9 титли в Ла Лига и триумфира три пъти в Шампионската лига, превръщайки се в истинска икона за феновете по цял свят. След емоционалното си сбогуване с "блаугранас", Иниеста продължи кариерата си в японския Висел Кобе, а по-късно и в Емирейтс Клуб от ОАЕ, където натрупа ценен международен опит.

Националният отбор на Испания също дължи много на Иниеста – именно неговият гол донесе световната титла през 2010 година, а европейските триумфи през 2008 и 2012 г. затвърдиха статута му на един от най-великите полузащитници в историята на футбола.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове