Голям астрологичен обрат: 5 зодии с грандиозен успех след пълнолунието на 29 юли

Пълнолунието във Водолей на 29 юли задвижва мощен астрологичен процес, който носи възможност за ново начало и успех на пет представителя на зодиака. Транзитът бележи важен етап, тъй като е първото пълнолуние след преместването на Северния възел във Водолей и Южния в Лъв, образувайки съвпад с трансформиращата планета Плутон.

Предстоящото астрологично събитие днес заличава всичко, което не е предназначено за пътя напред през следващите 18 години според астролога Хелена Хатор. Промените за засегнатите зодиакални знаци обхващат ключови сфери от живота – от личните отношения и дома до кариерното развитие, пише plovdiv24.bg.

Овен

Поради съвпада с Плутон, Овните преживяват своеобразно прераждане. Досегашната общност спира да бъде полезна за тях, което налага отдръпване и отстояване на личните нужди. Представителите на този знак най-накрая изразяват гласно това, което им е тежало от дълго време.

Дева

Девите, които са изпитвали професионално прегаряне, получават възможност за промяна в стандартната си работна рутина. Предстои им навлизане в желаната работна среда. Същевременно пред тях се избистря истината относно колеги, което ще им позволи да вземат съответните мерки.

Везни

За Везните идва момент за излизане под светлината на прожекторите и поемане на лидерска роля. Значително се засилва магнетизмът им към околните, привличайки нова аудитория, групи и потенциални нови приятелства.

Личният живот на Скорпионите се подобрява, тъй като събитието засяга сектора на дома и семейството. Това астрологично събитие носи приключване на определен етап, като освобождава всичко излишно. Представителите на знака може да предприемат покупка на ново жилище или промяна в начина на изкарване на прехраната.

За Рибите настъпва момент за пълно разкриване на лидерските умения – както на работното място, така и у дома. Процесът освобождава натрупано през годините възмущение, носейки усещане за лекота и откривайки пътя към заложения успех.