Тази седмица ще бъде изпълнена с много очаквания и щастливи събития за много от зодиите. Лятото е в разгара си и сега е моментът да бъдете уверени в себе си, повече от всякога, пише actualno.com. Помислете какво точно Ви липсва в живота и направете първите крачки към това да го получите. Време е да се поставите на първо място. Само вие и Вашите желания сега са от значение. Вижте какво казва и за любовта за всички зодии вашият седмичен хороскоп за 20 - 26 юли 2026 г.

Овен

Тази седмица ще е като дълга разходка из града, когато внезапно ви връхлита лятна буря. В началото всичко изглежда върви по план, но след това ритъмът внезапно се променя и вие чувствате желание да зарежете всичко и да направите нещо спонтанно. До средата на седмицата енергията се изравнява и настъпва яснота по въпроси, които ви измъчват през последните няколко месеца. Важното е да избягвате импулсивното вземане на важни решения през първата половина на седмицата, а през втората да се доверите на интуицията си, дори и да изглежда нелогична. Това е време на емоционални контрасти: в един момент ще сте готови да преместите планини, в следващия най-голямото ви желание ще бъде мир и тишина.

Телец

Началото на седмицата ще бъде заредено с приключения. Ще искате да пренаредите мебелите си, да промените маршрута си до работа или да се запишете за нещо, което никога преди не сте правили. До средата на седмицата вътрешното напрежение ще се натрупа и може случайно да го загубите в разговори с колеги, не защото сте ядосани, а просто защото сте уморени да чакате и искате бързи резултати. До уикенда ще дойде неочаквано решение на дългогодишен проблем: може би ще осъзнаете, че сте се тревожили за нищо. Не се колебайте да поискате подкрепа тези дни – околните ще усетят нуждата ви и с радост ще откликнат, дори без да питате.

Близнаци

Основната ви задача тази седмица е да отделите важното от неотложното. Първите няколко дни ще бъдат натоварени, но ще бъде приятно натоварено. Може да почувствате леко разочарование от неща, които преди са ви носили радост (храна, пазаруване, рутина). Не се тревожете: това не е депресия, а промяна във вкусовете. В четвъртък и петък ще получите вдъхновение по въпроси, които сте отлагали. Най-продуктивният ден е 22 юли: всички споразумения, сключени на този ден, ще бъдат надеждни и полезни за вас.

Рак

През първата половина на седмицата ще бъдете привлечени от уединението, не като бягство от проблемите, а като така необходимото рестартиране. Позволете си да намерите собствения си ритъм, дори ако светът около вас се втурва лудо. Най-трудната част ще се случи в средата на седмицата: стари оплаквания може внезапно да изплуват на повърхността, но ще имате мъдростта да се изправите срещу тях без болка. До уикенда вътрешната ви енергия ще се излее и преди да се усетите, ще започнете да привличате нови хора. Новите познанства ще се появят лесно и естествено. Не планирайте нищо сериозно за 20 юли – този ден е идеален за разходки и лека спонтанност, препоръчва Вашият седмичен хороскоп.

Лъв

В началото на седмицата може да ви се струва, че е по-лесно да правите всичко сами – по-надеждно е. Но до сряда ще видите: ако делегирате малка задача на някой друг, резултатите ще бъдат приятно изненадващи. Възможни са финансови изненади в средата на седмицата, например изплащане на стар дълг или намиране на добра цена за отдавна желана стока. И най-важното нещо ще се случи през уикенда, тогава най-накрая ще разберете кой от вашите близки е истински щастлив от вашите победи и кой просто се преструва на съчувствие. Този урок струва скъпо.

Дева

През първите няколко дни от седмицата ще преливате от енергия, но тя ще се втурва в различни посоки: ще грабнете едно нещо, веднага ще прескочите към друго, а трети ще изчезнат напълно. Не се карайте за това: просто грабнете тефтер и запишете всичко, което ви идва на ум – това ще организира мислите ви. Към края на седмицата ще настъпи време на тишина и внимание: слушайте повече, отколкото говорите, и ще уловите между думите това, което ще бъде полезно за вашите планове. Събота ще бъде ден на топъл пробив в отношенията с близките – ще кажете това, което отлагате от дълго време, и ще бъдете разбрани без осъждане. Не крийте чувствата си; те са вашата сила сега.

Везни

В понеделник и вторник ще се чувствате уверени и спокойни. Но до сряда може да ви нахлуят емоции, свързани с миналото – някой или нещо може да ви напомни за ситуация, която сте смятали за приключила. Не бягайте от тези чувства, но и не им позволявайте да ви контролират: просто ги наблюдавайте сякаш от разстояние. До петък вътрешното ви напрежение ще отшуми и ще си възвърнете яснотата. Събота ще бъде отличен ден за творчество или хобита – нещо, което направите със собствените си ръце, ще ви донесе особено удоволствие. Не планирайте сериозни срещи за уикенда; вместо това прекарайте време в комфортна обстановка.

Скорпион

Тази седмица обстоятелствата също ще работят във ваша полза. Не толерирайте неудобствата и не приемайте несправедливостта; сега е моментът да отстоявате интересите си – както на работното място, така и в личния си живот. Понеделник и вторник са подходящи за решителни действия, проява на инициатива и започване на нови проекти. В сряда може да изплуват отново стари конфликти или оплаквания, но не хабете енергията си за уреждане на сметките. В четвъртък са възможни парични постъпления или неочаквани доходи. В петък може да се сбъдне отдавнашна мечта или съкровено желание. През уикенда бъдете внимателни с изкушаващи предложения; не забравяйте да проверите за някакви уловки.

Стрелец

Първата половина на седмицата ще изисква от вас да бъдете организирани – ще трябва да се справите с малки, но досадни задачи, които отлагате от дълго време. Отделете време, заемете се с тях една по една, без да бързате. Най-интересната част ще започне на 21 юли: ще почувствате непреодолимо желание да разширите хоризонтите си – може би ще искате да се запишете на курс, да поръчате книга или да предприемете спонтанно пътуване някъде. Това е чудесен импулс; Не го потискайте. През уикенда може да се окажете привлечени от хора, които споделят вашите интереси – не си отказвайте възможността да общувате; там ще намерите съмишленици. Неделя ще донесе неочаквани новини, които ще ви накарат да се усмихнете.

Козирог

Тази седмица ще изисква гъвкавост – там, където сте свикнали да упражнявате авторитет, е най-добре да преминете към нежно убеждаване. В началото на седмицата ще искате да излъскате всичко до съвършенство, но до сряда ще осъзнаете: по-добре е да го направите добре и навреме, отколкото да се стремите към непостижим идеал и да се затъвате в безкрайни ревизии. От 21 юли ще започне период на спокойна и продуктивна работа, без суетене – ще постигнете повече, отколкото сте планирали. Обърнете внимание на сънищата си -те могат да дадат улики за дългогодишен проблем. През уикенда, особено в събота, е възможна приятна среща с възрастен човек – техният опит ще ви даде ценни съвети. Не я отхвърляйте.

Водолей

Началото на седмицата ще бъде малко хаотично: ще имате чувството, че всички изискват вашето внимание, съвет или решения. Опитайте се да не се оставяте да ви претоварят всички; приоритизирайте най-важното. Тази седмица вътрешният ви фокус ще се измести към собствените ви желания – най-накрая ще разберете какво наистина искате, а не какво очакват другите от вас. Това може да бъде неочаквано откритие. До петък ще имате ясен план за действие и ще се чувствате уверени. Най-добре е да прекарате уикенда в движение – ходене, пътуване, дори просто промяна на обстановката у дома. Новите преживявания ще ви разпалят мисли, които ще ви изненадат и вдъхновят.

Риби

През първите няколко дни от седмицата ще бъдете особено чувствителни към атмосферата около вас – може да се чувствате неудобно на шумни места или в големи групи. Позволете си да бъдете в тишина, без да се чувствате виновни за това. От 21 юли вътрешната ви енергия ще започне да се покачва и ще искате да завършите задачи, които са ви тежали: писма, телефонни обаждания, ежедневни проблеми – всичко това ще се разреши лесно и бързо. До събота може да ви хрумне изненадващо решение на проблем, с който се борите от седмици – запишете го сега, преди да изчезне. През уикенда бъдете отворени за предложения от приятели; може да ви се сторят странни, но ще ви отведат до нещо важно. Неделната вечер ще бъде особено благоприятна – ще ви донесе спокойствие.