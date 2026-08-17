Жена получи глоба за нарушение на правилата за движение заради големите си гърди

Развитието на изкуствения интелект и системите за автоматично следене на пътния трафик не е застраховано от куриозни грешки. Нетипичен случай от сибирския град Красноярск показва как оптичните сензори и софтуерните алгоритми могат да направят грешен извод при по-специфична поза и анатомични особености на пътниците. Автоматизирана пътна камера издаде електронно постановление за глоба срещу водач, след като не успя да "види" предпазния колан на неговата спътница.

Инцидентът се разиграва на предната пътническа седалка, където 28-годишна майка на две деца пътува заедно със съпруга си. Въпреки че жената коректно е поставила защитния колан преди потегляне, в момента на преминаване край контролната рамка тя е била прегърбена над своя смартфон. Комбинацията от естествената стойка на тялото, пищната ѝ гръдна обиколка и лошият ъгъл на заснемане е довела до „изчезване“ на текстилната лента от обектива, тъй като тя е потънала в деколтето и е била закрита от позицията на тялото.

Когато електронният фиш пристига на адреса на семейството, двойката прави опит да оспори санкцията по дигитален път. Административните процедури обаче изискват лично присъствие, поради което засегнатата пътничка е била принудена да посети местния отдел на пътната полиция за преглед на снимковия материал на място.

След детайлен преглед на високорезолюционните кадри и жива проверка на обстоятелствата, дежурният служител на контролния орган признава техническата грешка. Постановлението за глоба е изцяло отменено, а казусът подчертава необходимостта от последващ човешки надзор над кадрите, генерирани от автоматизираните камери за контрол на движението.