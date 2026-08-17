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Жена получи глоба за нарушение на правилата за движение заради големите си гърди

Жена получи глоба за нарушение на правилата за движение заради големите си гърди

17 Август, 2026 10:34 8 691 14

  • жена-
  • глоба-
  • големи гърди-
  • камери-
  • изкуствен интелект

Системата за контрол глоби пътничка заради специфичен ъгъл и пищно деколте

Жена получи глоба за нарушение на правилата за движение заради големите си гърди - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Развитието на изкуствения интелект и системите за автоматично следене на пътния трафик не е застраховано от куриозни грешки. Нетипичен случай от сибирския град Красноярск показва как оптичните сензори и софтуерните алгоритми могат да направят грешен извод при по-специфична поза и анатомични особености на пътниците. Автоматизирана пътна камера издаде електронно постановление за глоба срещу водач, след като не успя да "види" предпазния колан на неговата спътница.

Инцидентът се разиграва на предната пътническа седалка, където 28-годишна майка на две деца пътува заедно със съпруга си. Въпреки че жената коректно е поставила защитния колан преди потегляне, в момента на преминаване край контролната рамка тя е била прегърбена над своя смартфон. Комбинацията от естествената стойка на тялото, пищната ѝ гръдна обиколка и лошият ъгъл на заснемане е довела до „изчезване“ на текстилната лента от обектива, тъй като тя е потънала в деколтето и е била закрита от позицията на тялото.

Когато електронният фиш пристига на адреса на семейството, двойката прави опит да оспори санкцията по дигитален път. Административните процедури обаче изискват лично присъствие, поради което засегнатата пътничка е била принудена да посети местния отдел на пътната полиция за преглед на снимковия материал на място.

След детайлен преглед на високорезолюционните кадри и жива проверка на обстоятелствата, дежурният служител на контролния орган признава техническата грешка. Постановлението за глоба е изцяло отменено, а казусът подчертава необходимостта от последващ човешки надзор над кадрите, генерирани от автоматизираните камери за контрол на движението.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    21 0 Отговор
    Няма вина тази жена

    10:41 17.08.2026

  • 2 Значии...

    32 0 Отговор
    ИИ се оказа живпедерасдругари!

    10:41 17.08.2026

  • 3 Киро Пръча

    10 4 Отговор
    Аз ще и плащам глобите свързани с ,,анатомическите и особености"До живот😀

    10:45 17.08.2026

  • 4 Анонимен

    7 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    10:45 17.08.2026

  • 5 Милюционер

    15 0 Отговор
    Видях ,че са големи и я привиках да ги видя на живо ,да не са увиснали

    10:46 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трябва

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Да се наказват тъпи коментари.

    10:54 17.08.2026

  • 8 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Такъв риск има и за някои водачи!

    10:55 17.08.2026

  • 9 вилич ловър

    8 0 Отговор
    Милата тя......Колко несправедливо!

    11:04 17.08.2026

  • 10 нещо се обърках

    3 0 Отговор
    само не разбрах вимето какво общо има със случая? гледйами снимката не се вижда виме и невиждам по какъв начин то ще е повлияло в случая влияние оказват ръцете и телефона и на това качество на снимката пак че се е разпознала…

    11:24 17.08.2026

  • 11 КАТ аванта

    2 0 Отговор
    Съветваме в такива случаи нашите клиенти да шофират с екипи на Райо Валекано😉

    11:36 17.08.2026

  • 12 Грешната М големите Б

    4 0 Отговор
    И каквато и поза да е заела и колкото и пухкави цомби да има, то нали над дясното рамо каиша се вижда еее, на малоумни ни правите чак младеж.

    11:46 17.08.2026

  • 13 Възраждане

    2 1 Отговор
    Прекрасните руски жени за пореден път доказаха, че имат най-големите гърди в света

    12:03 17.08.2026

  • 14 Жива проверка какво

    1 0 Отговор
    означава- че милиционерът е боднал с пръст бомбите, да види дали са истински?

    12:18 17.08.2026