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Калоян Методиев: Първите 100 дни на правителството са катастрофа

Калоян Методиев: Първите 100 дни на правителството са катастрофа

18 Август, 2026 09:33 1 815 105

  • калоян методиев-
  • румен радев-
  • правителство-
  • 100 дни-
  • гафове

Kабинетът е допуснал множество гафове и открито обслужва олигархични кръгове

Калоян Методиев: Първите 100 дни на правителството са катастрофа - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първите 100 дни от управлението на настоящия кабинет са разочарование и се характеризират с липса на реформи и обслужване на лобистки интереси, съобщават от Дарик радио, цитирайки анализ на политолога Калоян Методиев в предаването „Денят на Дарик“.

Според Калоян Методиев очакваните реформи през първите 100 дни не са реализирани, а управляващите са действали в разрез с обещанията си. "Каквото трябваше да се направи първите сто дни като реформи в държавата и като обещания, не се направи, а се направи точно обратното", коментира политологът. Той критикува правителството за липсата на официално представена управленска и законодателна програма пред Народното събрание, въпреки че управляващата партия разполага със 131 депутати. Документът е бил публикуван апокрифно вечерта в сайта на Министерския съвет, което според Методиев е прецедент в историята на парламентарната република. Анализаторът допълва, че кабинетът е допуснал множество гафове и открито обслужва олигархични кръгове, като в бюджета са заложени интересите на хазартното, лекарственото и енергийното лоби. "Не знам друго правителство за 100 дни да е направило 100 гафа", заявява той.

В анализа си Методиев изразява притеснение относно загубата на външнополитически авторитет и сключените международни договори. "Целта на политиката е да има резултати. За това общество да се дига продължителността на живота, брутният вътрешен продукт, да се дигат социално-икономически показатели, доходи, здравен статус", посочва гостът в студиото. Според него липсата на компетентност в сферата на икономиката и международната политика превръща държавата в лесна плячка на чужди интереси. Той дава за пример договора с „Боташ“ и предупреждава, че страната става все по-зависима. "Той е в ролята на един длъжник, хванат за гърлото, който прави каквото му кажат", заявява политологът, допълвайки, че държавата не е частна фирма, която може просто да фалира.

Във връзка с предстоящия президентски вот, Калоян Методиев е категоричен, че изборите ще бъдат ключови за гарантиране на демократичния характер и баланса на властта в страната. "Трябва ни коректив на този модел. Защото ако вземат и президентската власт, а тя ще е устойчива 5 години напред, прогресистите след това ще тръгнат и към местната", прогнозира анализаторът. Той предупреждава, че голямата цел на управляващите е овладяването на Висшия съдебен съвет. Методиев призовава за обединение зад смела и категорична кандидатура, която да се противопостави на настоящия модел и на олигархията, подчертавайки, че залогът е бъдещето на България във всички сфери – икономика, социално развитие и сигурност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    58 28 Отговор
    Първите 100 дни на кривителството са тежка катастрофа!

    09:35 18.08.2026

  • 2 Парпърляк

    59 53 Отговор
    Да е жив и здрав Генерал Румен Радев, президент и премиер на Република България!

    Коментиран от #99

    09:35 18.08.2026

  • 3 нищо, калоянчо

    54 20 Отговор
    Сега ще се катдидатирате с Корни за президентството и ще оправите нещата!-😜

    09:36 18.08.2026

  • 4 Гост

    57 34 Отговор
    И този е от отбора на празнодумците и оплювачите срещу съответното заплащане. Тези от отбора да са направили нещо, да са съградили или дори боядисали?

    09:37 18.08.2026

  • 5 Дзак

    46 26 Отговор
    Критика от неясна позиция!

    Коментиран от #24

    09:38 18.08.2026

  • 6 Рефер

    47 37 Отговор
    Не 100 дни,а всеки ден с Боташ е катастрофа!

    Коментиран от #35

    09:38 18.08.2026

  • 7 арлингтън

    20 12 Отговор
    Ката строфа ама, като тия,дето се блъскат ТИР-ове и хвърчат мантинели.

    Коментиран от #45

    09:38 18.08.2026

  • 8 така е колянко

    39 16 Отговор
    благодарение на бочко Методиев: Първите 100 дни на правителството са катастрофа при ошушкана хазна което си е некадърно
    по некадърно от предишното в кражбите което може пък им да е плюс

    09:39 18.08.2026

  • 9 щамов работник

    23 13 Отговор
    Аз за кака Корни ще гласувам НЕ! с двете си ръчички и с оная си функция.

    09:40 18.08.2026

  • 10 Факт

    34 46 Отговор
    Това правителство ще остане в историята като най-некадърното и корумпирано,не знам дали ще изкарат до зимата!

    09:40 18.08.2026

  • 11 Борци на едро

    37 32 Отговор
    Пребориха пенсионерите, разплакаха майките, намаляват минималната заплата...Все велики дела, раздадоха милиарди на добрата олигархия.. Колко велики дела извършиха само за сто дни. А какво ни чака в бъдеще...дано оживеем. Това са прогресивните лешояди, неуки и неграмотни, но на власт.

    09:41 18.08.2026

  • 12 Чипиране

    7 6 Отговор
    Ми тогава, за осемстотин дни.

    09:41 18.08.2026

  • 13 Рамбо

    39 25 Отговор
    Този злобен екземпляр се очертава като дежурния плювач по Радев още като президент и сега продължава да плюе по него вече като премиер. Цялата работа идва от там, че Радев го уволни от президентската администрация, където по едно време се беше загнездил.. Ей на това му се вика да плюеш в канчето от което си ял

    09:42 18.08.2026

  • 14 Ти да видиш

    38 22 Отговор
    Ама хайде бе калоянчо много закъсня с плюенето!?.... Денков, Василев, Петков, Мирчев, Гюров, Борисов, Слави.....всички миризливи отпадъци се изредиха преди теб......как е възможно....друг път си бил винаги първи.

    На мама дебилчето!

    Коментиран от #48

    09:42 18.08.2026

  • 15 Мюмюн

    29 18 Отговор
    ти па кой си да даваш оценка?

    09:42 18.08.2026

  • 16 Гост

    31 22 Отговор
    Абе ти и Корни да не би една майка да ви е раждала, каква е тая злоба...

    09:43 18.08.2026

  • 17 хехе

    32 20 Отговор
    Тоя още не може да преглътне, че Радев навремето му би шута като началник на кабинета на Президента.

    09:43 18.08.2026

  • 18 Минчо

    34 19 Отговор
    Слушах го Калоян преди 2 седмици по едно радио и на въпроса защо е напуснал президентството , отговори много лаконично : Радев много лъже . Да не забравяме , че този човек беше шеф на кабинета на Мунчо и видял много повече от писанията в този форум .

    Коментиран от #27, #40

    09:44 18.08.2026

  • 19 1488

    20 10 Отговор
    каква е разликата между

    🎃 биещ протестиращи зад колоните на парламента преди шест години
    и
    🧦 удрящ майки с деца, работещи и пенсионери

    вас питам

    Коментиран от #31

    09:45 18.08.2026

  • 20 kоkорчо 💋🍌

    10 9 Отговор
    Apt Pupil-ът на Тиквата, Чорапчето, търси всякак да остане на власт поне още няколко дена, колкото да избута до заплата

    09:45 18.08.2026

  • 21 такъв е сезона . море туризам .

    9 5 Отговор
    незаконно плажуване, строежи по морето . олигарха загатото го убиха от бухалки . хванаха джигитите с тротонетки . сглобката не помага много много . на клаушев му открандали дрона и плавниците .

    09:45 18.08.2026

  • 22 И то

    20 17 Отговор
    ОГРОМНА катастрофа с неизмерими последствия !

    09:45 18.08.2026

  • 23 kоkорчо 💋🍌

    18 10 Отговор
    що му криете фамилията на Калоян Методиев - Борисов

    09:45 18.08.2026

  • 24 Позицията се съдържа !

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    В Последните 5 Думи !

    От Статията !
    -------------------

    Явно Със !

    Дзак !

    Не Става !

    09:45 18.08.2026

  • 25 ШЕФА

    20 20 Отговор
    Сто дни лъжи,измами и кражби в пъти повече от тези на престъпниците Тулупа и Прасето ? Абе къде са Тулупа и Прасето,никакви ги няма,да не би Боташев да ги е вкарал в затвора ? хаххахааа

    09:45 18.08.2026

  • 26 Тролове копринени,

    16 20 Отговор
    Копринки, много ви еднакви опорките. Манете го Калоянчо, оборете го с нещо добро ог това правителство. Ама няма постигнато нещо добро за тия 100 дни , няма.

    09:46 18.08.2026

  • 27 Анонимен

    19 16 Отговор

    До коментар #18 от "Минчо":

    Ние пък чухмо че лекенцето празнодумец Методиев е наритан от президенството по некадърност и виждаме, че от тогава не спира да грачи против Радев. Ще се пръсне от злоба все път.

    Коментиран от #33

    09:47 18.08.2026

  • 28 Е, посмали малко

    17 7 Отговор
    Като си априори анти, каквото ида кажеш, не важи

    09:48 18.08.2026

  • 29 Чума

    8 11 Отговор
    Един малко луд казва истините! Бивши комсомолски секретари уж взеха властта от треторазрядни доносчици и обслужващ персонал на номенклатурчиците - теляци, сервитьори, охранители, шофьори! Първите са по културни и мързеливи, вторите са по простовати, но работливи! Строят, крадат! Сега ще правят и Евровизия! Христов само остроумничи с една благоевска брада по телевизията, тоя бил с изтекъл срок, другия с изпаднала неоходимост, но щом трябва да се работи - Николов ще работи!

    09:48 18.08.2026

  • 30 Анонимен

    9 3 Отговор
    Откога е в ДБ?

    09:49 18.08.2026

  • 31 Да ти отговоря

    14 9 Отговор

    До коментар #19 от "1488":

    колко народ биха зад колоните , имаше ли 10 човека ? Но виж майките , пенсионерите и работещите са голяма гвардия , тях ги бият с решения на кабинета . Ама какъв рев беше за тия 10 човека , а сега нищо ?

    09:49 18.08.2026

  • 32 Гъбарко

    9 11 Отговор
    Тоя е катастрофа с отпаднала необходимост. Носна кърпичка на Мун Чо, употребена и ихвърлена.

    09:50 18.08.2026

  • 33 Къде си чу

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Чул си ти ? Аз го чух от устата на Методиев и никой не е излязъл да каже , че не е вярно , но ти си чул !

    09:51 18.08.2026

  • 34 Прогресивна България

    18 19 Отговор
    Напротив! Всички истински Българи са зад генерал Румен Радев. Ще ви разкаже играта на всичкиви, ей

    Коментиран от #44

    09:54 18.08.2026

  • 35 Последния Софиянец

    8 22 Отговор

    До коментар #6 от "Рефер":

    Май Боян ще се окаже прав - ще се молите Бойко пак да се върне

    09:55 18.08.2026

  • 36 анонимен

    15 13 Отговор
    Не съм чел по точен анализ за първите 100 дни. Трябва лъжците да се изметат от политиката.

    09:56 18.08.2026

  • 37 Добре сме

    10 5 Отговор
    Докато ни дават кредити ще си харчим.После ще се изнижем като служебните правителства и готово.

    09:57 18.08.2026

  • 38 Истината

    13 10 Отговор
    ТИ С НИНЧЕТО СТЕ ПЪЛЕН РЕЗИЛ КОЙТО НЕ ВИ ПОДАРИ ВЛАСТ СКАЧСТЕ СРЕЩУ НЕГО

    Коментиран от #53

    09:57 18.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дзак

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Минчо":

    Корнелия предложи Радев за Президент и очакваше той да отвърне със същото. Радев се еманципира. Тя и нейното протеже в Президентството веднага се обявиха срещу Копринков, с което обслужиха Борисов и Пеевски! Не че Нинова би била лош Президент. Поне ще има повече фрази. Политиката мръсна работа.

    Коментиран от #50

    10:00 18.08.2026

  • 41 Ам Калоенчо

    13 9 Отговор
    Ти си още по голяма катастрофа

    10:01 18.08.2026

  • 42 анонимен

    12 16 Отговор
    Много е прав, трябва олигахичните, русофилските, противобългарските марионетки да се премахнат от властта. Кой ни управлява в момента Радев, Копринков, Митрофанова о т е д н о к о т и л о !!!!

    10:02 18.08.2026

  • 43 Гага

    11 10 Отговор
    Този е повече от пристрастен и е ясно какво и защо ще каже. Няма смисъл да му се дава достъп до медиите.

    10:02 18.08.2026

  • 44 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Прогресивна България":

    Да вярно на Българияразбира се но в негативна посока Това върши от 2020 година насам и е безнаказан

    10:02 18.08.2026

  • 45 Да но и тия катастрофи и инциденти

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "арлингтън":

    Точно сега зачестиха. И това не е съвсем случайно. Поредицата от случайности не е случайност

    10:03 18.08.2026

  • 46 евалата чалгопитеци

    9 8 Отговор
    Как е новото нормално? Защо не сте по площадите? Няма кой да ви плати ли? Регресистите ви набутаха в пъти по-лош бюджет от този заради който свалихте Желязков. Защо сега ви е ОК?

    10:03 18.08.2026

  • 47 Никой

    2 6 Отговор
    Нали.

    Както казва Радой Ралин:

    "Той плачеше за Чили,

    Защото там консул не го назначили".

    Навремето беше популярно да си популист - събирахме дарения за Латинските държави. Оттам е и произхода на подобни епиграми.

    Калоян - ама не улицата и не Царят.

    10:03 18.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 анонимен

    6 9 Отговор
    Не съм чел по точен анализ за първите 100 дни, действията, последиците и накъде води България това правителство. Трябва лъжците да се изметат от политиката.

    10:06 18.08.2026

  • 50 Манчо

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Дзак":

    Съгласен съм , но това което излиза за Копринков допускам ,че е истина . Той седеше в сянка , нищо не мога да кажа по въпроса , но и Гълъбова го уличи в същото .

    10:06 18.08.2026

  • 51 Моделът Радев - Копринов

    8 6 Отговор
    се провали във всичко, но най- тежко с контрола на спекулата и цените!

    Заради модела Радев - Копринков хората пак хукнаха по палатки на море.
    За да могат децата им да се порадват на вълните.

    10:07 18.08.2026

  • 52 А. Д. Ч

    5 6 Отговор
    Особено заигравката с МРЗ и евентуалното и вдигане с 30 евро.
    При тия цени и 1000 евро е малко.
    Жените са за доходи над 1500 евро.
    Занимават се само с бедняците, които вече провокираме презрение.
    Няма достоен живот и както се вижда няма да има за работещите бедни, които не работят само на МРЗ.
    В някои сектори, така увеличиха заплатите, че се чудят какво да ги правят.
    Пълно несъответствие с обявената програма. Дали няма да почнат да вкарват работници от 6 свят, с туберкулоза, с ебола, със сифилис

    Коментиран от #73, #83

    10:08 18.08.2026

  • 53 Нспротив

    5 3 Отговор

    До коментар #38 от "Истината":

    Той и Нинчето са си ОК и са чудесна двойка за изборите !

    10:08 18.08.2026

  • 54 Пенчо

    1 5 Отговор
    Доста ласково се изказва за власта.

    10:09 18.08.2026

  • 55 Най- големият олигарх в България

    7 1 Отговор
    не е Божков, нито Маджо.

    Сетете се кой има повече пари, власт и влияние чрез безброй участия в компании, дружества и форми!

    10:09 18.08.2026

  • 56 Анонимен

    7 6 Отговор
    Оставка на радев и служебницитеразрушители на държавата ни ДА СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ

    10:09 18.08.2026

  • 57 Госあ

    8 12 Отговор
    Тия долни измекяри забъркаха Радев в две каши - първата когато оставиха България без газ, докато всички останали си откриха сметки в Газпром, и втората като ни набутаха в Еврозоната и то с измама! После квичат че Радев бил виновен.

    10:09 18.08.2026

  • 58 Исторически парк

    7 10 Отговор
    Пак е по добре от гроб и пепейките

    Коментиран от #70

    10:10 18.08.2026

  • 59 Бойко Българоубиец

    4 5 Отговор
    Матриала пак ще гласува за мене 😏🥰😍🤩

    10:10 18.08.2026

  • 60 Програмист

    7 9 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    10:10 18.08.2026

  • 61 по скоро

    10 2 Отговор
    По скоро, последните 38г. на правителствата са катастрофа.

    10:11 18.08.2026

  • 62 Хжгххййбф

    7 6 Отговор
    За гербарите като тоя е катастрофа да

    10:11 18.08.2026

  • 63 Цвете

    8 9 Отговор
    ГЛЕДАХ ГО И ТОВА КОЕТО СПОДЕЛИ Е АБСОЛЮТНО ВЯРНО. НЕЩО СЕ МЪТИ ЗАДКУЛИСНО ,НО ЩЕ ИЗКОЧИ МНОГО СКОРО. 🤔

    10:12 18.08.2026

  • 64 Анонимен

    5 6 Отговор
    Заплатите на регресията и на радевите са огромни Как така те сами си определят доходите за работещите българи НИЩО Защо мълчите българи Защо не излизате да протестирате ЯВНО протестите са били платени от червените олигарси за да могат да завладеят държавата ни

    10:12 18.08.2026

  • 65 Общо взето празни приказки

    3 5 Отговор
    Всички правителства у нас са хвани едното, удари другото. И опозицията винаги е против. А като дойде на власт, пак същото. Затова още от на бай Ганьо времето българите се спасяват поединично.

    10:12 18.08.2026

  • 66 Ивелин Михайлов

    8 8 Отговор
    Тоя работи за вестник труд и 24 часа познайте от коя партия е😉

    Коментиран от #84

    10:12 18.08.2026

  • 67 Бай ви Тошо

    10 6 Отговор
    Демокрацията се оказа едно недоносче.

    10:13 18.08.2026

  • 68 Анонимен

    8 9 Отговор
    Не съм чел по плиткуомни обяснения и злобни нападки, даже и дебилите от ПП и ДБ изглеждаха по-умни от Методиев в плюенето против Радев. Тоя си дрънка като латерна всеки път откакто го изхвърлиха като мръсно куче от президентството.

    Коментиран от #74

    10:13 18.08.2026

  • 69 анонимен

    9 9 Отговор
    Много е прав, трябва олигахичните, русофилските, противобългарските, антиевропейските марионетки да се премахнат от властта. Кой ни управлява в момента Радев, Копринков, Митрофанова т е с а о т е д н о к о т и л о !!!! Само лозунги лъжи, а тласкат страната към катастрофа

    Коментиран от #82

    10:14 18.08.2026

  • 70 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #58 от "Исторически парк":

    58 с празната радева кошница със замразените доходи ли със огромните лъжи ли Оставка

    10:15 18.08.2026

  • 71 Ееех Калоянчо

    3 4 Отговор
    така е в армията, слушаш козируваш и изпълняваш заповеди. Ако не, отиваш в дисципа с досие на ренегат. Колко такива като теб се извървяха през президентското поделение на Мун Чо, само и само да ползват благата на власта. Че и по-умни и образовани от теб.

    10:15 18.08.2026

  • 72 Цвете

    6 7 Отговор
    ЩОМ ИДЕЖУРНОТО ДРЪНКАЛО КАЛОЯН МЕТОДИЕВ СЕ ОБАДИ, ЗНАЧИ РУМЕН РАДЕВ Е НА ПРАВ ПЪТ.

    10:15 18.08.2026

  • 73 Ми те вече ги вкарват точно такива

    6 2 Отговор

    До коментар #52 от "А. Д. Ч":

    Някакви жалки черни и кафяви хора по 40 кила с мокри дрехи абсолютно нетрудоспособни и видимо болни. ....

    10:16 18.08.2026

  • 74 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Анонимен":

    68 защо лъжеш това е истината 68 кого лъжеш явно малоумниците хахаха толкова ви е хоризонта

    10:16 18.08.2026

  • 75 анонимен

    8 5 Отговор
    Не съм чел по точен анализ за първите 100 дни, действията, последиците и накъде води България това правителство. Трябва лъжците да се изметат от политиката.

    10:17 18.08.2026

  • 76 Цвете

    8 8 Отговор
    ГЛЕДАХ ГО И ТОВА КОЕТО СПОДЕЛИ Е АБСОЛЮТНО ВЯРНО. НЕЩО СЕ МЪТИ ЗАДКУЛИСНО ,НО ЩЕ ИЗКОЧИ МНОГО СКОРО. 🤔ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ " БОТАШ "? ТАМ СА " ЗАКОПАНИ " 6, 5 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА МНОГО ГОДИНИ. ПЛЮС 360 МИЛИОНА ДОПЪЛНИТЕЛНО И ЕСТЕСТВЕНО ДДС КЪМ ТЯХ.СМЕТКАТА Е ОГРОМНА. БЕБЕТАТА КОИТО ОЩЕ НЕ СА СЕ РОДИЛИ И ТЕ ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ.УЖАСЕН УЖАС.🤔✈️🫵

    10:17 18.08.2026

  • 77 Анонимен

    5 9 Отговор
    Румен Радев е моят президент и моят министър председател!

    10:17 18.08.2026

  • 78 Ехо

    5 9 Отговор
    Пренебрегната жена най плюе. Този от както го изгониха от президенството стана най големия критик на Радев

    10:18 18.08.2026

  • 79 Цвете

    4 9 Отговор
    НЯМА ПО ОТВРАТИТЕЛНО НЕЩО ОТ ТОВА ДА ГЛЕДАШ КАК ВСЕКИ ПЪТ БЕЗДАРНОТО ЛЕКЕ МЕТОДИЕВ ПЛЮЕ РАДЕВ. ОТВРАТ.

    Коментиран от #89

    10:19 18.08.2026

  • 80 анонимен

    6 8 Отговор
    Не съм чел по големи изсмукани глупости за управлението на Румен Радев .

    10:20 18.08.2026

  • 81 БОЦ - ко

    3 4 Отговор
    От асо пика - седмица спатия,
    И да ЛАЕШ - пак си с "ония" !

    10:24 18.08.2026

  • 82 тролчо

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "анонимен":

    една простотия и 100 пъти да я повториш, пак си е простотия!

    Коментиран от #87

    10:24 18.08.2026

  • 83 Повечето хорица

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "А. Д. Ч":

    Дето са ги вкарали у нас от Азия не са читави. И това прави престъплението вкарване на чужденци още по ужасно.

    10:29 18.08.2026

  • 84 Хмм

    5 6 Отговор

    До коментар #66 от "Ивелин Михайлов":

    Методиев е седесар костовист, като нинова

    10:34 18.08.2026

  • 85 анонимен

    8 4 Отговор
    Много е прав, трябва олигахичните, русофилските, противобългарските, антиевропейските марионетки да се премахнат от властта. Кой ни управлява в момента Радев, Копринков, Митрофанова т е с а о т е д н о к о т и л о !!!! Само лозунги лъжи, а тласкат страната към тотална катастрофа

    10:34 18.08.2026

  • 86 Споко бе Методиев

    2 5 Отговор
    И Мистър Кеш е Фигурант и изпълнява заповеди на олигархичните кръгове с порциите. И него го държат за шлиферо който е добре закопчан. А ти що топи човката в армейската чорба-каша, боб-фасул, като си толкоз принципен, А?

    10:35 18.08.2026

  • 87 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "тролчо":

    82 не ти допада истината 82 с лъжи по сайтовете ли смяташ да криеш истината за живота навън хахахахаВярно с такива лъжи Радев и червените олигарси завладяха държавата ни но това няма как да е за дълго нито е пътят на европейска България 82 лъжци невиждани сте

    10:36 18.08.2026

  • 88 Нено

    2 5 Отговор
    Катастрофа или не,но живота продължава.На жълтите павета няма никой.Това е признака.А щом са пусти означава,че народа има пари.Другото са празни приказки.

    Коментиран от #93, #95

    10:36 18.08.2026

  • 89 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "Цвете":

    79 простотията си ти с огромните просташки излияния тук

    Коментиран от #91

    10:38 18.08.2026

  • 90 Анонимен

    7 1 Отговор
    Мин заплата замразена някога щели радевистите да подхвърлят 30 евро отгоре И това е жестока гавра в българите Радевите вие сами си определяте заплатите откъде пари за вас Оставка сте Грабители на българските хора

    10:40 18.08.2026

  • 91 Винаги пише с главни букви

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Анонимен":

    Обаче защо му позволяват това ?!?

    10:43 18.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Нено":

    в отпуск са, на море в Гърция, като се върнат през септември ще опитат, но вече внимават, че рейтингът им пада главоломно, в евентуално нов парламент може и да ги няма, а Методиев с неговите 0,1% добре говори, но във властта са пълен провал, за да влезе в парламента на хранилката нинова прави размествания на местни социалисти

    10:47 18.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Лежи на тая

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Нено":

    Август е, дебилите вместо да вадят картофи и затварят буркани за зимъска, гърмят джепането по морето като за последно. Септември е идеално време за постотпускарска еуфория на дебили и мисирки.

    10:51 18.08.2026

  • 96 Гражданин

    3 4 Отговор
    Господин Калояне, не си на ниво да коментираш избора на толкова много българи. Заедно с Нинова сте на ниво "махленски коментари" . Вече сте досадни с появата и самочувствието. Хората ви направиха оценка. Не сте по-умни, коментирайте си в махалата.

    Коментиран от #98, #105

    10:52 18.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #96 от "Гражданин":

    Човекооооооо нито ти си някой нито малоумниците гласуващи за червените другари ще владеят държавата ни България е около 7 милиона човекооооооо

    Коментиран от #100

    10:56 18.08.2026

  • 99 Корумпираните

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Парпърляк":

    Започвам да си мисля, че Радев е обединителят на ОПГ-тата от прехода. Разделят правилно баницата и паричните потоци, министерства, области, общини, за всеки по нещо. За да се успокоят нещатанв държавата, защото мутрите много добре умеят да я дестабилизират. Обаче за сметка на народа, който отново ще го дерат по техен си обичай. Така ли трябва да бъде? Никое от ОПГ не трябва да има достъп до власт и парични потоци, никое.

    10:59 18.08.2026

  • 100 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Анонимен":

    и колко от тях са гласували за всезнайкото на снимката, направих си труда да проверя - 6000 души

    Коментиран от #104

    11:00 18.08.2026

  • 101 Мурзик

    3 2 Отговор
    "Боташ", АМ "Черно море", блок "Хан Тервел" - на Турция. Заем, бюджет, пенсионери, майки с деца под автобуса.
    Олигархия на корем.
    Някъде пишеше, че Румбата е Хобин Руд - взима от бедните и дава на богатите.

    11:01 18.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Анонимен

    1 1 Отговор
    Калоянчо днес малко е прекалил с диаρията и е много миризлива, явно са му платили повечко от обикновено. Но това е неговото ежедневие, храни се с помията която изсипва всяка седмица върху Радев и така се прехранва.

    11:05 18.08.2026

  • 104 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Хмм":

    Гласували само тях ли броиш Тук живеят около 7 милиона и по различни причини може да не са гласували Живеят работят внасят данъци 100 около 7 милиона всичките сме тук България е на всички няма ГОСПОДАР 100

    11:06 18.08.2026

  • 105 Гражданин

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Гражданин":

    И вие господине знайте, че хората имат правото да си променят оценката и избора.

    11:08 18.08.2026

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