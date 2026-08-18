Калоян Методиев: Първите 100 дни на правителството са катастрофа

Първите 100 дни от управлението на настоящия кабинет са разочарование и се характеризират с липса на реформи и обслужване на лобистки интереси, съобщават от Дарик радио, цитирайки анализ на политолога Калоян Методиев в предаването „Денят на Дарик“.

Според Калоян Методиев очакваните реформи през първите 100 дни не са реализирани, а управляващите са действали в разрез с обещанията си. "Каквото трябваше да се направи първите сто дни като реформи в държавата и като обещания, не се направи, а се направи точно обратното", коментира политологът. Той критикува правителството за липсата на официално представена управленска и законодателна програма пред Народното събрание, въпреки че управляващата партия разполага със 131 депутати. Документът е бил публикуван апокрифно вечерта в сайта на Министерския съвет, което според Методиев е прецедент в историята на парламентарната република. Анализаторът допълва, че кабинетът е допуснал множество гафове и открито обслужва олигархични кръгове, като в бюджета са заложени интересите на хазартното, лекарственото и енергийното лоби. "Не знам друго правителство за 100 дни да е направило 100 гафа", заявява той.

В анализа си Методиев изразява притеснение относно загубата на външнополитически авторитет и сключените международни договори. "Целта на политиката е да има резултати. За това общество да се дига продължителността на живота, брутният вътрешен продукт, да се дигат социално-икономически показатели, доходи, здравен статус", посочва гостът в студиото. Според него липсата на компетентност в сферата на икономиката и международната политика превръща държавата в лесна плячка на чужди интереси. Той дава за пример договора с „Боташ“ и предупреждава, че страната става все по-зависима. "Той е в ролята на един длъжник, хванат за гърлото, който прави каквото му кажат", заявява политологът, допълвайки, че държавата не е частна фирма, която може просто да фалира.

Във връзка с предстоящия президентски вот, Калоян Методиев е категоричен, че изборите ще бъдат ключови за гарантиране на демократичния характер и баланса на властта в страната. "Трябва ни коректив на този модел. Защото ако вземат и президентската власт, а тя ще е устойчива 5 години напред, прогресистите след това ще тръгнат и към местната", прогнозира анализаторът. Той предупреждава, че голямата цел на управляващите е овладяването на Висшия съдебен съвет. Методиев призовава за обединение зад смела и категорична кандидатура, която да се противопостави на настоящия модел и на олигархията, подчертавайки, че залогът е бъдещето на България във всички сфери – икономика, социално развитие и сигурност.