Калоян Методиев: Първите 100 дни на правителството са катастрофа

Първите 100 дни от управлението на настоящия кабинет са разочарование и се характеризират с липса на реформи и обслужване на лобистки интереси, съобщават от Дарик радио, цитирайки анализ на политолога Калоян Методиев в предаването „Денят на Дарик“.
Според Калоян Методиев очакваните реформи през първите 100 дни не са реализирани, а управляващите са действали в разрез с обещанията си. "Каквото трябваше да се направи първите сто дни като реформи в държавата и като обещания, не се направи, а се направи точно обратното", коментира политологът. Той критикува правителството за липсата на официално представена управленска и законодателна програма пред Народното събрание, въпреки че управляващата партия разполага със 131 депутати. Документът е бил публикуван апокрифно вечерта в сайта на Министерския съвет, което според Методиев е прецедент в историята на парламентарната република. Анализаторът допълва, че кабинетът е допуснал множество гафове и открито обслужва олигархични кръгове, като в бюджета са заложени интересите на хазартното, лекарственото и енергийното лоби. "Не знам друго правителство за 100 дни да е направило 100 гафа", заявява той.
В анализа си Методиев изразява притеснение относно загубата на външнополитически авторитет и сключените международни договори. "Целта на политиката е да има резултати. За това общество да се дига продължителността на живота, брутният вътрешен продукт, да се дигат социално-икономически показатели, доходи, здравен статус", посочва гостът в студиото. Според него липсата на компетентност в сферата на икономиката и международната политика превръща държавата в лесна плячка на чужди интереси. Той дава за пример договора с „Боташ“ и предупреждава, че страната става все по-зависима. "Той е в ролята на един длъжник, хванат за гърлото, който прави каквото му кажат", заявява политологът, допълвайки, че държавата не е частна фирма, която може просто да фалира.
Във връзка с предстоящия президентски вот, Калоян Методиев е категоричен, че изборите ще бъдат ключови за гарантиране на демократичния характер и баланса на властта в страната. "Трябва ни коректив на този модел. Защото ако вземат и президентската власт, а тя ще е устойчива 5 години напред, прогресистите след това ще тръгнат и към местната", прогнозира анализаторът. Той предупреждава, че голямата цел на управляващите е овладяването на Висшия съдебен съвет. Методиев призовава за обединение зад смела и категорична кандидатура, която да се противопостави на настоящия модел и на олигархията, подчертавайки, че залогът е бъдещето на България във всички сфери – икономика, социално развитие и сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъкаааа
09:35 18.08.2026
2 Парпърляк
Коментиран от #99
09:35 18.08.2026
3 нищо, калоянчо
09:36 18.08.2026
4 Гост
09:37 18.08.2026
5 Дзак
Коментиран от #24
09:38 18.08.2026
6 Рефер
Коментиран от #35
09:38 18.08.2026
7 арлингтън
Коментиран от #45
09:38 18.08.2026
8 така е колянко
по некадърно от предишното в кражбите което може пък им да е плюс
09:39 18.08.2026
9 щамов работник
09:40 18.08.2026
10 Факт
09:40 18.08.2026
11 Борци на едро
09:41 18.08.2026
12 Чипиране
09:41 18.08.2026
13 Рамбо
09:42 18.08.2026
14 Ти да видиш
На мама дебилчето!
Коментиран от #48
09:42 18.08.2026
15 Мюмюн
09:42 18.08.2026
16 Гост
09:43 18.08.2026
17 хехе
09:43 18.08.2026
18 Минчо
Коментиран от #27, #40
09:44 18.08.2026
19 1488
🎃 биещ протестиращи зад колоните на парламента преди шест години
и
🧦 удрящ майки с деца, работещи и пенсионери
вас питам
Коментиран от #31
09:45 18.08.2026
20 kоkорчо 💋🍌
09:45 18.08.2026
21 такъв е сезона . море туризам .
09:45 18.08.2026
22 И то
09:45 18.08.2026
23 kоkорчо 💋🍌
09:45 18.08.2026
24 Позицията се съдържа !
До коментар #5 от "Дзак":В Последните 5 Думи !
От Статията !
-------------------
Явно Със !
Дзак !
Не Става !
09:45 18.08.2026
25 ШЕФА
09:45 18.08.2026
26 Тролове копринени,
09:46 18.08.2026
27 Анонимен
До коментар #18 от "Минчо":Ние пък чухмо че лекенцето празнодумец Методиев е наритан от президенството по некадърност и виждаме, че от тогава не спира да грачи против Радев. Ще се пръсне от злоба все път.
Коментиран от #33
09:47 18.08.2026
28 Е, посмали малко
09:48 18.08.2026
29 Чума
09:48 18.08.2026
30 Анонимен
09:49 18.08.2026
31 Да ти отговоря
До коментар #19 от "1488":колко народ биха зад колоните , имаше ли 10 човека ? Но виж майките , пенсионерите и работещите са голяма гвардия , тях ги бият с решения на кабинета . Ама какъв рев беше за тия 10 човека , а сега нищо ?
09:49 18.08.2026
32 Гъбарко
09:50 18.08.2026
33 Къде си чу
До коментар #27 от "Анонимен":Чул си ти ? Аз го чух от устата на Методиев и никой не е излязъл да каже , че не е вярно , но ти си чул !
09:51 18.08.2026
34 Прогресивна България
Коментиран от #44
09:54 18.08.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Рефер":Май Боян ще се окаже прав - ще се молите Бойко пак да се върне
09:55 18.08.2026
36 анонимен
09:56 18.08.2026
37 Добре сме
09:57 18.08.2026
38 Истината
Коментиран от #53
09:57 18.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дзак
До коментар #18 от "Минчо":Корнелия предложи Радев за Президент и очакваше той да отвърне със същото. Радев се еманципира. Тя и нейното протеже в Президентството веднага се обявиха срещу Копринков, с което обслужиха Борисов и Пеевски! Не че Нинова би била лош Президент. Поне ще има повече фрази. Политиката мръсна работа.
Коментиран от #50
10:00 18.08.2026
41 Ам Калоенчо
10:01 18.08.2026
42 анонимен
10:02 18.08.2026
43 Гага
10:02 18.08.2026
44 Анонимен
До коментар #34 от "Прогресивна България":Да вярно на Българияразбира се но в негативна посока Това върши от 2020 година насам и е безнаказан
10:02 18.08.2026
45 Да но и тия катастрофи и инциденти
До коментар #7 от "арлингтън":Точно сега зачестиха. И това не е съвсем случайно. Поредицата от случайности не е случайност
10:03 18.08.2026
46 евалата чалгопитеци
10:03 18.08.2026
47 Никой
Както казва Радой Ралин:
"Той плачеше за Чили,
Защото там консул не го назначили".
Навремето беше популярно да си популист - събирахме дарения за Латинските държави. Оттам е и произхода на подобни епиграми.
Калоян - ама не улицата и не Царят.
10:03 18.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 анонимен
10:06 18.08.2026
50 Манчо
До коментар #40 от "Дзак":Съгласен съм , но това което излиза за Копринков допускам ,че е истина . Той седеше в сянка , нищо не мога да кажа по въпроса , но и Гълъбова го уличи в същото .
10:06 18.08.2026
51 Моделът Радев - Копринов
Заради модела Радев - Копринков хората пак хукнаха по палатки на море.
За да могат децата им да се порадват на вълните.
10:07 18.08.2026
52 А. Д. Ч
При тия цени и 1000 евро е малко.
Жените са за доходи над 1500 евро.
Занимават се само с бедняците, които вече провокираме презрение.
Няма достоен живот и както се вижда няма да има за работещите бедни, които не работят само на МРЗ.
В някои сектори, така увеличиха заплатите, че се чудят какво да ги правят.
Пълно несъответствие с обявената програма. Дали няма да почнат да вкарват работници от 6 свят, с туберкулоза, с ебола, със сифилис
Коментиран от #73, #83
10:08 18.08.2026
53 Нспротив
До коментар #38 от "Истината":Той и Нинчето са си ОК и са чудесна двойка за изборите !
10:08 18.08.2026
54 Пенчо
10:09 18.08.2026
55 Най- големият олигарх в България
Сетете се кой има повече пари, власт и влияние чрез безброй участия в компании, дружества и форми!
10:09 18.08.2026
56 Анонимен
10:09 18.08.2026
57 Госあ
10:09 18.08.2026
58 Исторически парк
Коментиран от #70
10:10 18.08.2026
59 Бойко Българоубиец
10:10 18.08.2026
60 Програмист
10:10 18.08.2026
61 по скоро
10:11 18.08.2026
62 Хжгххййбф
10:11 18.08.2026
63 Цвете
10:12 18.08.2026
64 Анонимен
10:12 18.08.2026
65 Общо взето празни приказки
10:12 18.08.2026
66 Ивелин Михайлов
Коментиран от #84
10:12 18.08.2026
67 Бай ви Тошо
10:13 18.08.2026
68 Анонимен
Коментиран от #74
10:13 18.08.2026
69 анонимен
Коментиран от #82
10:14 18.08.2026
70 Анонимен
До коментар #58 от "Исторически парк":58 с празната радева кошница със замразените доходи ли със огромните лъжи ли Оставка
10:15 18.08.2026
71 Ееех Калоянчо
10:15 18.08.2026
72 Цвете
10:15 18.08.2026
73 Ми те вече ги вкарват точно такива
До коментар #52 от "А. Д. Ч":Някакви жалки черни и кафяви хора по 40 кила с мокри дрехи абсолютно нетрудоспособни и видимо болни. ....
10:16 18.08.2026
74 Анонимен
До коментар #68 от "Анонимен":68 защо лъжеш това е истината 68 кого лъжеш явно малоумниците хахаха толкова ви е хоризонта
10:16 18.08.2026
75 анонимен
10:17 18.08.2026
76 Цвете
10:17 18.08.2026
77 Анонимен
10:17 18.08.2026
78 Ехо
10:18 18.08.2026
79 Цвете
Коментиран от #89
10:19 18.08.2026
80 анонимен
10:20 18.08.2026
81 БОЦ - ко
И да ЛАЕШ - пак си с "ония" !
10:24 18.08.2026
82 тролчо
До коментар #69 от "анонимен":една простотия и 100 пъти да я повториш, пак си е простотия!
Коментиран от #87
10:24 18.08.2026
83 Повечето хорица
До коментар #52 от "А. Д. Ч":Дето са ги вкарали у нас от Азия не са читави. И това прави престъплението вкарване на чужденци още по ужасно.
10:29 18.08.2026
84 Хмм
До коментар #66 от "Ивелин Михайлов":Методиев е седесар костовист, като нинова
10:34 18.08.2026
85 анонимен
10:34 18.08.2026
86 Споко бе Методиев
10:35 18.08.2026
87 Анонимен
До коментар #82 от "тролчо":82 не ти допада истината 82 с лъжи по сайтовете ли смяташ да криеш истината за живота навън хахахахаВярно с такива лъжи Радев и червените олигарси завладяха държавата ни но това няма как да е за дълго нито е пътят на европейска България 82 лъжци невиждани сте
10:36 18.08.2026
88 Нено
Коментиран от #93, #95
10:36 18.08.2026
89 Анонимен
До коментар #79 от "Цвете":79 простотията си ти с огромните просташки излияния тук
Коментиран от #91
10:38 18.08.2026
90 Анонимен
10:40 18.08.2026
91 Винаги пише с главни букви
До коментар #89 от "Анонимен":Обаче защо му позволяват това ?!?
10:43 18.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Хмм
До коментар #88 от "Нено":в отпуск са, на море в Гърция, като се върнат през септември ще опитат, но вече внимават, че рейтингът им пада главоломно, в евентуално нов парламент може и да ги няма, а Методиев с неговите 0,1% добре говори, но във властта са пълен провал, за да влезе в парламента на хранилката нинова прави размествания на местни социалисти
10:47 18.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Лежи на тая
До коментар #88 от "Нено":Август е, дебилите вместо да вадят картофи и затварят буркани за зимъска, гърмят джепането по морето като за последно. Септември е идеално време за постотпускарска еуфория на дебили и мисирки.
10:51 18.08.2026
96 Гражданин
Коментиран от #98, #105
10:52 18.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Анонимен
До коментар #96 от "Гражданин":Човекооооооо нито ти си някой нито малоумниците гласуващи за червените другари ще владеят държавата ни България е около 7 милиона човекооооооо
Коментиран от #100
10:56 18.08.2026
99 Корумпираните
До коментар #2 от "Парпърляк":Започвам да си мисля, че Радев е обединителят на ОПГ-тата от прехода. Разделят правилно баницата и паричните потоци, министерства, области, общини, за всеки по нещо. За да се успокоят нещатанв държавата, защото мутрите много добре умеят да я дестабилизират. Обаче за сметка на народа, който отново ще го дерат по техен си обичай. Така ли трябва да бъде? Никое от ОПГ не трябва да има достъп до власт и парични потоци, никое.
10:59 18.08.2026
100 Хмм
До коментар #98 от "Анонимен":и колко от тях са гласували за всезнайкото на снимката, направих си труда да проверя - 6000 души
Коментиран от #104
11:00 18.08.2026
101 Мурзик
Олигархия на корем.
Някъде пишеше, че Румбата е Хобин Руд - взима от бедните и дава на богатите.
11:01 18.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Анонимен
11:05 18.08.2026
104 Анонимен
До коментар #100 от "Хмм":Гласували само тях ли броиш Тук живеят около 7 милиона и по различни причини може да не са гласували Живеят работят внасят данъци 100 около 7 милиона всичките сме тук България е на всички няма ГОСПОДАР 100
11:06 18.08.2026
105 Гражданин
До коментар #96 от "Гражданин":И вие господине знайте, че хората имат правото да си променят оценката и избора.
11:08 18.08.2026