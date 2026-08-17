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Под унищожителен огън! Украинските бойни части са нанесли удари по 7 от 10-те най-големи логистични центъра на Wildberries в Русия
  Тема: Украйна

Под унищожителен огън! Украинските бойни части са нанесли удари по 7 от 10-те най-големи логистични центъра на Wildberries в Русия

17 Август, 2026 18:26 1 501 108

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • wildberries

ISW продължава да оценява, че украинската кампания от удари срещу логистичните центрове на Wildberries оказва допълнителен натиск върху руската икономика и вече претоварените противовъздушни отбранителни системи

Под унищожителен огън! Украинските бойни части са нанесли удари по 7 от 10-те най-големи логистични центъра на Wildberries в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

От юли 2026 г. насам украинските сили са нанесли удари по седем от 10-те най-големи логистични центъра на "Wildberries" в рамките на продължаващата украинска кампания от удари, насочена към подкопаване на руския военно-промишлен комплекс и логистичната мрежа с двойно предназначение.

Дронове са ударили и склад на московското летище "Домодедово", обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Украинското Министерство на отбраната съобщи, че нощните удари на Украйна на 15 и 16 август са поразили най-големия логистичен център на "Wildberries" с площ от 250 000 квадратни метра в индустриалния парк "Коледино" в Подолск, Московска област.

Той е разположен на около 420 километра от международната граница.

Пресслужбата на "Wildberries" потвърди, че украинските удари са предизвикали пожар в обекта и са принудили компанията да преструктурира логистичните си вериги.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов също потвърди удара по обекта на "Wildberries" в Подолск.

Кадри с географска локализация, публикувани на 16 август, показват как украинските сили нанасят удари по склада в Коледино, предизвиквайки пожар.

Украински официални лица отбелязаха, че украинските сили нанасят удари по складовете на "Wildberries", тъй като компанията участва в снабдяването на руската армия, включително с компоненти за дронове и навигационно оборудване.

"Ройтерс" съобщи в началото на август 2026 г., че украинските удари са унищожили поне 1,18 милиона квадратни метра складови площи на "Wildberries", което представлява една пета от общия складов капацитет на "Wildberries" към онзи момент, а въздействието на украинската кампания от удари върху компанията само се е засилило оттогава.

ISW продължава да оценява, че украинската кампания от удари срещу логистичните центрове на "Wildberries" оказва допълнителен натиск върху руската икономика и вече претоварените противовъздушни отбранителни системи.

Неспособността на Русия да защити най-големите логистични центрове на "Wildberries", въпреки продължаващата украинска кампания срещу такива цели, показва, че Москва не разполага с достатъчен брой противовъздушни отбранителни системи, за да защити цялата необходима инфраструктура в тила си.

Украинското министерство на отбраната съобщи, че украинските сили са нанесли удар и по склад в Домодедово, Московска област на около 430 километра от международната граница.

Това е станало през нощта на 15 срещу 16 август.

Видеозапис с географска локализация, публикуван на 16 август, показва пожар в логистичния комплекс "Северное Домодедово".

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов потвърди украинския удар по Домодедово.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    19 44 Отговор
    Рашистите са изгорели поне с 15 милиарда долара стока и складове.

    Коментиран от #8, #34

    18:28 17.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Робот

    46 18 Отговор
    "Русия е ядрена държава, която десетилетия диша война и е тренирана да воюва 10 години без да трепне. Няма как такава машина да се стресне от Украйна – това не е надценяване, а чиста реалност. Техните генерали не спят, смятат ходовете отвсякъде и знаят, че времето работи за тях. Украйна се бори, да, но срещу противник, който не спира и не пита. Истината е студена – зимата идва и тя няма да е на ничия страна. Без ток, без вода, без логистика – фронтът просто спира. Русия знае това. Те не се паникасват, защото са виждали по-тежки зими и по-дълги войни. Великите сили са велики, защото те пишат историята. И когато светлините в Украйна угаснат, точно Русия ще бъде тази, която ще диктува как свършва тази история. Не случайно чакат – те са стратези, не са новаци."

    Коментиран от #69, #101, #103

    18:29 17.08.2026

  • 4 Уауууу

    29 10 Отговор
    Уауууууу .... ххахаха. Ловци на митове....хахаха 🙉

    18:29 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоя Wildberries

    15 10 Отговор
    Ама въобще не е важна за Русия

    18:30 17.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ....

    15 18 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    При това същите рашисти, които са основните кредитополочатели на банковата им система и сега няма как да си върнат кредитите. Това е най-вече удар по банките.

    Коментиран от #24

    18:31 17.08.2026

  • 9 СВО 1 635 дни РЕЗИЛ

    23 21 Отговор
    Добрата новина за руснаците е, че имат още три.

    Коментиран от #57

    18:32 17.08.2026

  • 10 8888

    43 16 Отговор
    за който не е разбрал: никой не се интересува от тия складове, и военните определено не пазят ракети в тях, идеята е че са лесна мишена и показва "грандиозни удари" с нашите 90 милиарда от който повечето Киев разграби (и вече се разследва корупцията). та така, зрелище докато фронта се губи, Украйна изчезва, зимата ще е кошмарна за украинците, но Зеленски ще се бори докато не отиде на червения площад...

    Коментиран от #92

    18:32 17.08.2026

  • 11 Тов. ЧЛЕНИН

    11 14 Отговор
    Ааааа ета невазможна ...

    18:32 17.08.2026

  • 12 Голям

    38 17 Отговор
    успех, да уцелиш цивилни складове.. Още повече, че са и незащитени! Другия път да се целят по полетата и лозята, там също няма ПВО! После ще дойде ред и на рибните полета в морето, за да спрят износа на хайвер!

    Коментиран от #16, #35

    18:34 17.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Иван

    34 14 Отговор
    Това са пълно бъртвежи , това ударили снова ударили огнени стълбове! Врели не кипели , Русия превзема трите последни крепости в донецка област а те палят складове. Палячовци и клоуни ка жаба кикирица президента!

    Коментиран от #52, #76

    18:37 17.08.2026

  • 15 Хохо Бохо

    20 16 Отговор
    По всички закони това са терористични атаки

    Коментиран от #17, #21

    18:38 17.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сус бе

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    Това е война.

    Коментиран от #23

    18:39 17.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Конспиратор

    7 7 Отговор
    Ягодките изгоряха, затова няма да има пейтриъти.
    Превес в конфликта е неизгоден за рижия нарцис.

    18:41 17.08.2026

  • 20 Статията е напълно точна

    11 14 Отговор
    И един от големите руски градове Ростов е в пламъци -
    Няколко цеха за производство на взривни вещества и гориво бяха унищожени в завода за производство на ракетно гориво „Каменски“ в Русия. Това съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна в своя Telegram канал, предоставяйки информация за резултатите от удара по съоръжението.

    „След удара в нощта на 16 август 2026 г. в завода „Каменски“ в Каменск-Шахтински, Ростовска област, Русия, е потвърдено унищожаването на няколко цеха за производство на взривни вещества и гориво и повредата на още четири цеха“, се казва в изявлението

    Коментиран от #72

    18:42 17.08.2026

  • 21 Хохич ,

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    По руzzкие , да ?

    18:42 17.08.2026

  • 22 Арестович

    13 14 Отговор

    До коментар #16 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    Коментиран от #30, #73

    18:42 17.08.2026

  • 23 СВО 1 635 дни РЕЗИЛ

    19 9 Отговор

    До коментар #17 от "Сус бе":

    За нападнатите, които отблъскват инвазията отново е Отечествена война.

    18:42 17.08.2026

  • 24 Соломон

    13 9 Отговор

    До коментар #8 от "....":

    Две големи държавни банки изгоряха. Изгоря и поминака на 400000 фирми. Отделно всеки склад работят хиляди сложители

    Коментиран от #27

    18:43 17.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Механик

    7 6 Отговор
    Уудриии!

    18:44 17.08.2026

  • 27 Сюлеймане

    10 6 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    С двете си гънки на мозъка друго не можеш да измислиш

    18:44 17.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    12 15 Отговор
    Край с пушия

    18:45 17.08.2026

  • 30 Само питам

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Арестович":

    А кой е Арестович?

    Коментиран от #36, #39

    18:45 17.08.2026

  • 31 Piar бройки

    20 8 Отговор
    Нещастници, червената армия е пред Славянск и Краматорск, те се хвалят, че ударили продавачи на фритюрници, кафеварки и тостери.

    18:45 17.08.2026

  • 32 ВСУ в момента взривява и КРИМ

    10 12 Отговор
    7 км.опашка на Керченския мост ,жителите напускат ужасени

    Коментиран от #40, #41, #42

    18:46 17.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Росомаха

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Wildberries е частна компания, както и подпалените рафинерии. Разгневени руски милиардери искат от Путин да им разреши тяхна частна армия, за да отмъстят на Киев. Нанесените щети от няколко милиарда за тях са пари за семки.

    Коментиран от #97

    18:48 17.08.2026

  • 35 Брачед ,

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Голям":

    На СВО , как на вайне , бе ..Какво не разбра ?!

    18:48 17.08.2026

  • 36 Бивша

    13 3 Отговор

    До коментар #30 от "Само питам":

    Дясна ръка на Зеленски, който след като Джонсън дава половин млрд.д.за да продълж войната Зеленски , Арестович го напуска и преподава в Йелск

    18:49 17.08.2026

  • 37 Време е Русия

    16 10 Отговор
    да приключи с този фашизъм! Вече и поляците се опълчиха на зеленото, шмъркач и "героите" му, ярки фашисти от предишната световна война!
    Ако сега Русия ги размаже, никой по света няма изобщо да им направи забележка. Всички разбраха, че укро-фашизмът си го е заслужил! А евро-внуците на онези фашисти от предишната война също се възродиха!

    Коментиран от #44, #60, #107

    18:49 17.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Росомаха

    10 4 Отговор

    До коментар #30 от "Само питам":

    Арестович е бивш съветник на украинския президент, предвидливо избягал в САЩ.

    18:50 17.08.2026

  • 40 Взривява

    8 7 Отговор

    До коментар #32 от "ВСУ в момента взривява и КРИМ":

    На Марко Тотев дреболиите.

    18:50 17.08.2026

  • 41 Точен сте

    9 14 Отговор

    До коментар #32 от "ВСУ в момента взривява и КРИМ":

    Преди 5 години падишах Путин обяви началото на 3-дневна СВО с първите две основни цели -
    1-Смяна на нацисткия режим в Киев
    2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
    ...
    Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
    А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци

    Коментиран от #46, #53

    18:51 17.08.2026

  • 42 Удара е кошмарен

    9 11 Отговор

    До коментар #32 от "ВСУ в момента взривява и КРИМ":

    Гледайте по СНН. Десетки руски оператори на дронове са изгорени живи

    Коментиран от #47

    18:52 17.08.2026

  • 43 Механик

    10 7 Отговор
    Голем подвиг, разбираш ли, големо нещо.
    Унищожили складове с китайски гащички, детски играчки и евтини сандалети.
    Браво. Нощеска като спите у метрото, това ще ви грее.

    18:52 17.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пешо

    6 3 Отговор
    Това са едни невероятни военни активи,а вие сте толкова журналя че нямам думи да ви опиша

    Коментиран от #50

    18:54 17.08.2026

  • 46 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Точен сте":

    Наркоеродът има място на Крещатник и ще виси там, окачен за джигера

    18:54 17.08.2026

  • 47 чичо Кольо

    6 3 Отговор

    До коментар #42 от "Удара е кошмарен":

    Еваларката.

    18:55 17.08.2026

  • 48 УдоМача

    4 5 Отговор
    На прага на ядрената война сме! Гответе се!

    18:55 17.08.2026

  • 49 Докато пропагандирате...

    5 7 Отговор
    ...за поредните ,,успехи" на ВСУ,с дрончета,удряйки складчета....,Украйна загуби поредни две селища на фронта...!

    18:56 17.08.2026

  • 50 да те светна

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Пешо":

    Стоки с двойно предназначение.

    18:56 17.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 не може да бъде

    10 7 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Иван":

    Руснаците са хванали в клещи Краматорск и Славянск -руските поделения са на разстояние от 5 до 10 км. от покрайнините на градовете всичко в тях е в обсега на руската артилерия и FPV дроновете да не говорим за планиращите бомби ...това означава че на тази територия ще загинат много украински войници...а тук се надуват фанфарите за изгорели складове с обувки дрехи сапун и други битовизми...ами загубите може би са чувствителна ...но може ли да се сравнява с клането/извинявам се за думата -но няма по-подходяща това е реалността / в Славянск и Краматорск!?

    18:56 17.08.2026

  • 53 А резултатът за Путин

    13 7 Отговор

    До коментар #41 от "Точен сте":

    е, Европа потъна окончателно. Натото се разпада. Цял свят разбра, че в Европа се възроди пак фашизма! Турция си създава вече нейно Нато от мюсюлмански страни. Заради помоща на САЩ на укра, Русия и Китай помагат на Иран и те размазаха мутрата на ФАЩ. Хегемонията им умря пред цял свят с дългосрочни катастрофални последици! Това също е голям успех от тази СВО.
    Оказа се, бавната и мъчителна СВО разруши основите на запада и техните структури!

    Коментиран от #88, #94

    18:57 17.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Лошата новина е, че

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "СВО 1 635 дни РЕЗИЛ":

    тази гръмка победа на проукраинските сили отвори за Русия нови методи за въздействие срещу самите тях.

    19:06 17.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 възможно е

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Хахахаха":

    ти си доказателство за това..

    19:07 17.08.2026

  • 60 да питам

    8 2 Отговор

    До коментар #37 от "Време е Русия":

    След близо 5 години , още колко "време" е нужно ?! 🤔

    Коментиран от #64, #70, #71

    19:07 17.08.2026

  • 61 Една прекрасна новина

    4 7 Отговор
    Цената на руската пшеница падна с 25% след като Украйна разби руския флот в Новоросийск. Цената е 9 евроцента за килограм или 90 за 100 кг. А в България от новата реколта зърнарите тук искат по 25 цента. Дано Украйна не унищожи изцяло руските търговски кораби да внасяме отново от Русия и да не храним нашите алчни зърнари...

    Коментиран от #81

    19:10 17.08.2026

  • 62 Абе от

    1 1 Отговор
    Къде черпите информация 16 голямо склада са унищожени.

    19:11 17.08.2026

  • 63 Време е Путлето

    7 5 Отговор
    Да облече скафандър на пожарникар.

    Коментиран от #67, #99

    19:11 17.08.2026

  • 64 Отговора е в 53

    8 5 Отговор

    До коментар #60 от "да питам":

    Когато ФАЩ окончателно напуснат Европа и Европа стане официално вече халифат. Приматите дойдат на власт и европейците започнат силно да плачат, Русия да ги окупира. Но, те ще ги оставят, приматите да ги използват за вечеря в менюто си! Тогава СВО окончателно ще е победила!

    Коментиран от #68

    19:12 17.08.2026

  • 65 ЗЕЛЕНСКИ ПАК Е ПОБЕДИЛ КАУФЛАНД

    4 7 Отговор
    Слава.

    19:13 17.08.2026

  • 66 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    7 4 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #75

    19:14 17.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #64 от "Отговора е в 53":

    Понеже пишеш за лошото за Европа! Ти къде си копейка? Вие сте едни предатели, знаете го това нали? За вас не е важно България да е добре, за вас е важно на тупин да му е добре! Няма по-големи продажници от вас.

    Коментиран от #89, #96

    19:16 17.08.2026

  • 69 ФАКТ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    И като се събуди гледаш кофата до тебе и парцала също.

    19:16 17.08.2026

  • 70 Колко ти трябва

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "да питам":

    Не се е сетила Русия теб да пита колко трябва!

    19:17 17.08.2026

  • 71 Паскалев

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "да питам":

    Докато Путин е жив ще умират руските солдати. Русия ще се разпадне след още 5 години. Няма вечни империи.

    Коментиран от #74, #105

    19:18 17.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Капейчо

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Арестович":

    Добре, че руснаците ни смятат за свои и ни отпуснаха 5 години. Казаха ми даже, че чичо Вова толкова ни обичал, че ще ни отпусне още 10 години, ако не фалира.
    Дори Капейчо разбира повече от разни фенове, преяли с руски отпадъчни въглехидрати.

    19:20 17.08.2026

  • 74 Геров

    4 3 Отговор

    До коментар #71 от "Паскалев":

    Абе Путин едва ходи и замята краката. Тази година му е последна.

    19:20 17.08.2026

  • 75 Копейкотрошач

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    Една тесла и ще се сетиш.

    Коментиран от #78, #83

    19:20 17.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Кокошинков

    5 0 Отговор
    Нищо им няма на складовете. Една боя и ще са като нови.

    19:24 17.08.2026

  • 78 Милчо

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Копейкотрошач":

    Запада яко набута рашките в тази война! Ама те нали са глупавички и ще мрат до последната копейка.

    Коментиран от #87, #90

    19:25 17.08.2026

  • 79 Ягодки и малинки

    1 2 Отговор
    Тъпитетролчета да имат предвид, че най-слабите места на НАТО, при евентуална ескалация на конфликта НАТО/РФ са Прибалтика, Молдова и тикволандия. Такава бангаранга могат да ви направят в София, че ще трябва да се върнете половината столичани по родните си села да живеете. Модовете е по-добре да изтрият ежедневните тролове, както и ботовете.

    Коментиран от #85

    19:26 17.08.2026

  • 80 РФ е въздух под налягане !

    2 1 Отговор
    Къде е ПВО-то на "вторая" ? Онова, безаналоговото ?

    Коментиран от #84

    19:26 17.08.2026

  • 81 чичо Кольо

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Една прекрасна новина":

    Еваларката.

    19:26 17.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 УСПОКОЙ СЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Копейкотрошач":

    Денацификацията иде. Ще те излекуват. Ще боли ама е за твое добро.

    19:27 17.08.2026

  • 84 С тролене

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "РФ е въздух под налягане !":

    показваш само колко е отчаян запада. Да не говориме колко тъпо изглежда тролея. Но всеки според ореха на раменете си.,

    19:27 17.08.2026

  • 85 Кво

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ягодки и малинки":

    Мучиш?

    19:28 17.08.2026

  • 86 Герге , ТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    3 0 Отговор
    Нищо не ти се разбира .. От болгарский самогон ще да е .. 😁

    19:28 17.08.2026

  • 87 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Милчо":

    Нито една копейка не замина да помага на Путлерандия.

    Коментиран от #98

    19:30 17.08.2026

  • 88 Фют

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "А резултатът за Путин":

    Основите на запада и техните структури могат винаги да бъдат възродени.

    Коментиран от #100

    19:31 17.08.2026

  • 89 Про стачка

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Хахахаха":

    Ма той и тупин подлежи на продан...
    Мен ми не е важно той да е добре.
    Мен ми е важно квото поискам да го получавам.

    19:33 17.08.2026

  • 90 Динко

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Милчо":

    Набутвацията на Путя е супер голяма! Колко ли му остава още на този свят?

    Коментиран от #102

    19:36 17.08.2026

  • 91 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    3 0 Отговор
    Войната се печели на бойното поле, а не чрез атакуване на складове за доставки на пици и плюшени мечета.
    Абе, мислете си каквото си искате, то с прости и откачени хора не се спори.

    Коментиран от #93

    19:38 17.08.2026

  • 92 русофили за путлеризъма

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "8888":

    10 8888
    4014ОТГОВОР
    за който не е разбрал: никой не се интересува от тия складове, и военните определено не пазят ракети в тях, идеята е че са лесна мишена и показва "грандиозни удари"
    -;-
    Другарю, ти как ги разбираш тези истини?!?!!?

    19:42 17.08.2026

  • 93 Русофили без пипе

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    91 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
    10ОТГОВОР
    Войната се печели на бойното поле, а не чрез атакуване на складове за доставки на пици и плюшени мечета.
    Абе, мислете си каквото си искате, то с прости и откачени хора не се спори.
    -;-
    Простите и откачените разчитат на умните русофили, които вече 1400 дни си се надяват на Фрера

    19:44 17.08.2026

  • 94 Путлер може и да си вярва

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "А резултатът за Путин":

    53 А резултатът за Путин
    127ОТГОВОР
    До коментар 41 от "Точен сте":

    е, Европа потъна окончателно. Натото се разпада. Цял свят разбра, че в Европа се възроди пак фашизма! Турция си създава вече нейно Нато от мюсюлмански страни.
    и так далее
    и так далее
    -;-
    Ама как само точно и по план вървят целите на Фюрера!

    19:45 17.08.2026

  • 95 Всички 21 огромни

    1 0 Отговор
    Складове на УАЙЛДБЕРИС са унищожени
    Официално Инфо!!
    ЗАКРИВАААЙ
    Ееееедехееее

    19:46 17.08.2026

  • 96 Лошо или добро

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Хахахаха":

    това са фактите! Свиквай!
    По-големи предатели от нашите либерал-фашисти, няма! 10 г договор с фашистката бандера... Да им се дава и подарява, пари, оръжия и да учим и ние един пропаднал диалект... "Зелен сертификат, който ви дава свободата" и от прези..., стана още и премиер за награда... Два пъти нелетящи фърчила от 70-те г. купуват на цената на Ф-35, балъци или предатели! Дават безплатни, военни бази, дават златото безплатно, дават концесии на вода и всичко... Затварят блокове на АЕЦа... А някой само, който им казва истината, бил путинист? Айде скрийте се бе!

    19:47 17.08.2026

  • 97 Рашистите започват да си вярват

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Росомаха":

    34 Росомаха
    138ОТГОВОР
    До коментар 1 от "Васил":

    Wildberries е частна компания, както и подпалените рафинерии. Разгневени руски милиардери искат от Путин да им разреши тяхна частна армия, за да отмъстят на Киев.
    -;-
    Като я няма Красната армия и преди имаше ЧВК "Вагнер", а сега щели да си правят частните армии.(
    Рашистите са способни на чудеса всякакви!

    19:47 17.08.2026

  • 98 Рушляците се така изложиха

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    87 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
    00ОТГОВОР
    До коментар 78 от "Милчо":

    Нито една копейка не замина да помага на Путлерандия.
    19:30 17.08.2026
    -;-
    Ама то има ли копейки без памперси?!?!?!
    Щото рашистите пиемат само проверени и боеспособни пропутлериситу не някакви си мокри памперси с фантазиите си!

    19:48 17.08.2026

  • 99 Путлер може и да си вярва

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Време е Путлето":

    63 Време е Путлето
    75ОТГОВОР
    Да облече скафандър на пожарникар.
    Коментиран от 67
    -;-
    Путлето щела да живее 130 години- имало учени които навяват някакви надежди на путлеристите че Фюрера им ще остане десетки години на Трона.
    Дано след години да прочетем какви тъпанари и Фелдмаршали са обграждали усраното Пусле!

    19:51 17.08.2026

  • 100 Да, да...

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Фют":

    Като няма европейци в Европа ще възродиш Африка и Арабия тука!
    И дори пак да им дадеш "Маршал план", милиарди и трилиони долари... от приматите европейци не става. Така ще си живеят с каруци по буренясалите немски аутобани от доброто старо време, когато имаше немци още!

    19:51 17.08.2026

  • 101 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Всички световни империи се разпаднаха през 20-ти век. СССР, въпреки ядрения си статут също започна да се разпада. И то отвътре, без външна намеса. Процесът продължава и днес.

    Путлер пише историята на разпада на Русия.

    19:54 17.08.2026

  • 102 Московия -къшмер на Световното ръзвитие

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Динко":

    90 Динко
    00ОТГОВОР
    До коментар 78 от "Милчо":

    Набутвацията на Путя е супер голяма! Колко ли му остава още на този свят?
    -;-
    Путлер до последно ще гледа Земния Гробус надеждата Московията да станела трети полюс

    19:54 17.08.2026

  • 103 Рашистите започват да си вярват

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    3 Робот
    4516ОТГОВОР
    "Русия е ядрена държава, която десетилетия диша война и е тренирана да воюва 10 години без да трепне. Няма как такава машина да се стресне от Украйна – това не е надценяване, а чиста реалност. Техните генерали не спят, смятат ходовете отвсякъде и знаят, че
    -;-
    Дали рашистките фелдмаршали наистина вярват в победата на Путлеризъма, или просто нямад изход?!?!?

    19:56 17.08.2026

  • 104 Бесен - Язовец

    0 0 Отговор
    Ви залива с пропаганда петата колона на Сорос. Менте нюз

    19:57 17.08.2026

  • 105 Московия -къшмер на Световното ръзвитие

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Паскалев":

    71 Паскалев
    54ОТГОВОР
    До коментар 60 от "да питам":

    Докато Путин е жив ще умират руските солдати. Русия ще се разпадне след още 5 години.
    -;-
    Значи досега 1600 дни и още 5 години да чакаме смъртта на Московията?!?!

    19:57 17.08.2026

  • 106 Да бе да:)

    1 0 Отговор
    Руската военна индустрия се снабдява с компоненти от Wildberries, колкото Пентагона и ВПК на САЩ от aBay.:)
    Института пак отбелязва и посочва тъпотии.
    Просто Wildberries не се охранява и е лесна цел. Но пък тези терористични скции може да свършат работа за медийни победи.
    Я вижте - цял ферман са извътяли Института! Ама освен журналистите други балами няма.

    19:59 17.08.2026

  • 107 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Време е Русия":

    Как да приключи с фашизма, като той е пуснал корени в цяла Русия!

    Фашизмът в Русия ще приключи както приключи и фашизма в Италия - с обесването на Путлер насред Червения площад

    20:00 17.08.2026

  • 108 розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    Е и кво, сцепили няколко склада, тва ли им е най мощното за годината, а фронта си върви към кииф, войни се печелят на фронта не с диверсии в тила. А ве да питам тука лаещите еврасчета, що нито едно не отива да полае на фронта в укроландия.

    20:03 17.08.2026

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