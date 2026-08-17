Под унищожителен огън! Украинските бойни части са нанесли удари по 7 от 10-те най-големи логистични центъра на Wildberries в Русия

От юли 2026 г. насам украинските сили са нанесли удари по седем от 10-те най-големи логистични центъра на "Wildberries" в рамките на продължаващата украинска кампания от удари, насочена към подкопаване на руския военно-промишлен комплекс и логистичната мрежа с двойно предназначение.
Дронове са ударили и склад на московското летище "Домодедово", обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).
Украинското Министерство на отбраната съобщи, че нощните удари на Украйна на 15 и 16 август са поразили най-големия логистичен център на "Wildberries" с площ от 250 000 квадратни метра в индустриалния парк "Коледино" в Подолск, Московска област.
Той е разположен на около 420 километра от международната граница.
Пресслужбата на "Wildberries" потвърди, че украинските удари са предизвикали пожар в обекта и са принудили компанията да преструктурира логистичните си вериги.
Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов също потвърди удара по обекта на "Wildberries" в Подолск.
Кадри с географска локализация, публикувани на 16 август, показват как украинските сили нанасят удари по склада в Коледино, предизвиквайки пожар.
Украински официални лица отбелязаха, че украинските сили нанасят удари по складовете на "Wildberries", тъй като компанията участва в снабдяването на руската армия, включително с компоненти за дронове и навигационно оборудване.
"Ройтерс" съобщи в началото на август 2026 г., че украинските удари са унищожили поне 1,18 милиона квадратни метра складови площи на "Wildberries", което представлява една пета от общия складов капацитет на "Wildberries" към онзи момент, а въздействието на украинската кампания от удари върху компанията само се е засилило оттогава.
ISW продължава да оценява, че украинската кампания от удари срещу логистичните центрове на "Wildberries" оказва допълнителен натиск върху руската икономика и вече претоварените противовъздушни отбранителни системи.
Неспособността на Русия да защити най-големите логистични центрове на "Wildberries", въпреки продължаващата украинска кампания срещу такива цели, показва, че Москва не разполага с достатъчен брой противовъздушни отбранителни системи, за да защити цялата необходима инфраструктура в тила си.
Украинското министерство на отбраната съобщи, че украинските сили са нанесли удар и по склад в Домодедово, Московска област на около 430 километра от международната граница.
Това е станало през нощта на 15 срещу 16 август.
Видеозапис с географска локализация, публикуван на 16 август, показва пожар в логистичния комплекс "Северное Домодедово".
Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов потвърди украинския удар по Домодедово.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Васил
Коментиран от #8, #34
18:28 17.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Робот
Коментиран от #69, #101, #103
18:29 17.08.2026
4 Уауууу
18:29 17.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тоя Wildberries
18:30 17.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ....
До коментар #1 от "Васил":При това същите рашисти, които са основните кредитополочатели на банковата им система и сега няма как да си върнат кредитите. Това е най-вече удар по банките.
Коментиран от #24
18:31 17.08.2026
9 СВО 1 635 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #57
18:32 17.08.2026
10 8888
Коментиран от #92
18:32 17.08.2026
11 Тов. ЧЛЕНИН
18:32 17.08.2026
12 Голям
Коментиран от #16, #35
18:34 17.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бай Иван
Коментиран от #52, #76
18:37 17.08.2026
15 Хохо Бохо
Коментиран от #17, #21
18:38 17.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сус бе
До коментар #15 от "Хохо Бохо":Това е война.
Коментиран от #23
18:39 17.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Конспиратор
Превес в конфликта е неизгоден за рижия нарцис.
18:41 17.08.2026
20 Статията е напълно точна
Няколко цеха за производство на взривни вещества и гориво бяха унищожени в завода за производство на ракетно гориво „Каменски“ в Русия. Това съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна в своя Telegram канал, предоставяйки информация за резултатите от удара по съоръжението.
„След удара в нощта на 16 август 2026 г. в завода „Каменски“ в Каменск-Шахтински, Ростовска област, Русия, е потвърдено унищожаването на няколко цеха за производство на взривни вещества и гориво и повредата на още четири цеха“, се казва в изявлението
Коментиран от #72
18:42 17.08.2026
21 Хохич ,
До коментар #15 от "Хохо Бохо":По руzzкие , да ?
18:42 17.08.2026
22 Арестович
До коментар #16 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
Коментиран от #30, #73
18:42 17.08.2026
23 СВО 1 635 дни РЕЗИЛ
До коментар #17 от "Сус бе":За нападнатите, които отблъскват инвазията отново е Отечествена война.
18:42 17.08.2026
24 Соломон
До коментар #8 от "....":Две големи държавни банки изгоряха. Изгоря и поминака на 400000 фирми. Отделно всеки склад работят хиляди сложители
Коментиран от #27
18:43 17.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Механик
18:44 17.08.2026
27 Сюлеймане
До коментар #24 от "Соломон":С двете си гънки на мозъка друго не можеш да измислиш
18:44 17.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
18:45 17.08.2026
30 Само питам
До коментар #22 от "Арестович":А кой е Арестович?
Коментиран от #36, #39
18:45 17.08.2026
31 Piar бройки
18:45 17.08.2026
32 ВСУ в момента взривява и КРИМ
Коментиран от #40, #41, #42
18:46 17.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Росомаха
До коментар #1 от "Васил":Wildberries е частна компания, както и подпалените рафинерии. Разгневени руски милиардери искат от Путин да им разреши тяхна частна армия, за да отмъстят на Киев. Нанесените щети от няколко милиарда за тях са пари за семки.
Коментиран от #97
18:48 17.08.2026
35 Брачед ,
До коментар #12 от "Голям":На СВО , как на вайне , бе ..Какво не разбра ?!
18:48 17.08.2026
36 Бивша
До коментар #30 от "Само питам":Дясна ръка на Зеленски, който след като Джонсън дава половин млрд.д.за да продълж войната Зеленски , Арестович го напуска и преподава в Йелск
18:49 17.08.2026
37 Време е Русия
Ако сега Русия ги размаже, никой по света няма изобщо да им направи забележка. Всички разбраха, че укро-фашизмът си го е заслужил! А евро-внуците на онези фашисти от предишната война също се възродиха!
Коментиран от #44, #60, #107
18:49 17.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Росомаха
До коментар #30 от "Само питам":Арестович е бивш съветник на украинския президент, предвидливо избягал в САЩ.
18:50 17.08.2026
40 Взривява
До коментар #32 от "ВСУ в момента взривява и КРИМ":На Марко Тотев дреболиите.
18:50 17.08.2026
41 Точен сте
До коментар #32 от "ВСУ в момента взривява и КРИМ":Преди 5 години падишах Путин обяви началото на 3-дневна СВО с първите две основни цели -
1-Смяна на нацисткия режим в Киев
2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
...
Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци
Коментиран от #46, #53
18:51 17.08.2026
42 Удара е кошмарен
До коментар #32 от "ВСУ в момента взривява и КРИМ":Гледайте по СНН. Десетки руски оператори на дронове са изгорени живи
Коментиран от #47
18:52 17.08.2026
43 Механик
Унищожили складове с китайски гащички, детски играчки и евтини сандалети.
Браво. Нощеска като спите у метрото, това ще ви грее.
18:52 17.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пешо
Коментиран от #50
18:54 17.08.2026
46 Ха ХаХа
До коментар #41 от "Точен сте":Наркоеродът има място на Крещатник и ще виси там, окачен за джигера
18:54 17.08.2026
47 чичо Кольо
До коментар #42 от "Удара е кошмарен":Еваларката.
18:55 17.08.2026
48 УдоМача
18:55 17.08.2026
49 Докато пропагандирате...
18:56 17.08.2026
50 да те светна
До коментар #45 от "Пешо":Стоки с двойно предназначение.
18:56 17.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 не може да бъде
До коментар #14 от "Бай Иван":Руснаците са хванали в клещи Краматорск и Славянск -руските поделения са на разстояние от 5 до 10 км. от покрайнините на градовете всичко в тях е в обсега на руската артилерия и FPV дроновете да не говорим за планиращите бомби ...това означава че на тази територия ще загинат много украински войници...а тук се надуват фанфарите за изгорели складове с обувки дрехи сапун и други битовизми...ами загубите може би са чувствителна ...но може ли да се сравнява с клането/извинявам се за думата -но няма по-подходяща това е реалността / в Славянск и Краматорск!?
18:56 17.08.2026
53 А резултатът за Путин
До коментар #41 от "Точен сте":е, Европа потъна окончателно. Натото се разпада. Цял свят разбра, че в Европа се възроди пак фашизма! Турция си създава вече нейно Нато от мюсюлмански страни. Заради помоща на САЩ на укра, Русия и Китай помагат на Иран и те размазаха мутрата на ФАЩ. Хегемонията им умря пред цял свят с дългосрочни катастрофални последици! Това също е голям успех от тази СВО.
Оказа се, бавната и мъчителна СВО разруши основите на запада и техните структури!
Коментиран от #88, #94
18:57 17.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Лошата новина е, че
До коментар #9 от "СВО 1 635 дни РЕЗИЛ":тази гръмка победа на проукраинските сили отвори за Русия нови методи за въздействие срещу самите тях.
19:06 17.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 възможно е
До коментар #54 от "Хахахаха":ти си доказателство за това..
19:07 17.08.2026
60 да питам
До коментар #37 от "Време е Русия":След близо 5 години , още колко "време" е нужно ?! 🤔
Коментиран от #64, #70, #71
19:07 17.08.2026
61 Една прекрасна новина
Коментиран от #81
19:10 17.08.2026
62 Абе от
19:11 17.08.2026
63 Време е Путлето
Коментиран от #67, #99
19:11 17.08.2026
64 Отговора е в 53
До коментар #60 от "да питам":Когато ФАЩ окончателно напуснат Европа и Европа стане официално вече халифат. Приматите дойдат на власт и европейците започнат силно да плачат, Русия да ги окупира. Но, те ще ги оставят, приматите да ги използват за вечеря в менюто си! Тогава СВО окончателно ще е победила!
Коментиран от #68
19:12 17.08.2026
65 ЗЕЛЕНСКИ ПАК Е ПОБЕДИЛ КАУФЛАНД
19:13 17.08.2026
66 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #75
19:14 17.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Хахахаха
До коментар #64 от "Отговора е в 53":Понеже пишеш за лошото за Европа! Ти къде си копейка? Вие сте едни предатели, знаете го това нали? За вас не е важно България да е добре, за вас е важно на тупин да му е добре! Няма по-големи продажници от вас.
Коментиран от #89, #96
19:16 17.08.2026
69 ФАКТ
До коментар #3 от "Робот":И като се събуди гледаш кофата до тебе и парцала също.
19:16 17.08.2026
70 Колко ти трябва
До коментар #60 от "да питам":Не се е сетила Русия теб да пита колко трябва!
19:17 17.08.2026
71 Паскалев
До коментар #60 от "да питам":Докато Путин е жив ще умират руските солдати. Русия ще се разпадне след още 5 години. Няма вечни империи.
Коментиран от #74, #105
19:18 17.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Капейчо
До коментар #22 от "Арестович":Добре, че руснаците ни смятат за свои и ни отпуснаха 5 години. Казаха ми даже, че чичо Вова толкова ни обичал, че ще ни отпусне още 10 години, ако не фалира.
Дори Капейчо разбира повече от разни фенове, преяли с руски отпадъчни въглехидрати.
19:20 17.08.2026
74 Геров
До коментар #71 от "Паскалев":Абе Путин едва ходи и замята краката. Тази година му е последна.
19:20 17.08.2026
75 Копейкотрошач
До коментар #66 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":Една тесла и ще се сетиш.
Коментиран от #78, #83
19:20 17.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Кокошинков
19:24 17.08.2026
78 Милчо
До коментар #75 от "Копейкотрошач":Запада яко набута рашките в тази война! Ама те нали са глупавички и ще мрат до последната копейка.
Коментиран от #87, #90
19:25 17.08.2026
79 Ягодки и малинки
Коментиран от #85
19:26 17.08.2026
80 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #84
19:26 17.08.2026
81 чичо Кольо
До коментар #61 от "Една прекрасна новина":Еваларката.
19:26 17.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 УСПОКОЙ СЕ
До коментар #75 от "Копейкотрошач":Денацификацията иде. Ще те излекуват. Ще боли ама е за твое добро.
19:27 17.08.2026
84 С тролене
До коментар #80 от "РФ е въздух под налягане !":показваш само колко е отчаян запада. Да не говориме колко тъпо изглежда тролея. Но всеки според ореха на раменете си.,
19:27 17.08.2026
85 Кво
До коментар #79 от "Ягодки и малинки":Мучиш?
19:28 17.08.2026
86 Герге , ТИСАЙРЯФОСТАТЪ
19:28 17.08.2026
87 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
До коментар #78 от "Милчо":Нито една копейка не замина да помага на Путлерандия.
Коментиран от #98
19:30 17.08.2026
88 Фют
До коментар #53 от "А резултатът за Путин":Основите на запада и техните структури могат винаги да бъдат възродени.
Коментиран от #100
19:31 17.08.2026
89 Про стачка
До коментар #68 от "Хахахаха":Ма той и тупин подлежи на продан...
Мен ми не е важно той да е добре.
Мен ми е важно квото поискам да го получавам.
19:33 17.08.2026
90 Динко
До коментар #78 от "Милчо":Набутвацията на Путя е супер голяма! Колко ли му остава още на този свят?
Коментиран от #102
19:36 17.08.2026
91 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Абе, мислете си каквото си искате, то с прости и откачени хора не се спори.
Коментиран от #93
19:38 17.08.2026
92 русофили за путлеризъма
До коментар #10 от "8888":10 8888
4014ОТГОВОР
за който не е разбрал: никой не се интересува от тия складове, и военните определено не пазят ракети в тях, идеята е че са лесна мишена и показва "грандиозни удари"
-;-
Другарю, ти как ги разбираш тези истини?!?!!?
19:42 17.08.2026
93 Русофили без пипе
До коментар #91 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":91 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
10ОТГОВОР
Войната се печели на бойното поле, а не чрез атакуване на складове за доставки на пици и плюшени мечета.
Абе, мислете си каквото си искате, то с прости и откачени хора не се спори.
-;-
Простите и откачените разчитат на умните русофили, които вече 1400 дни си се надяват на Фрера
19:44 17.08.2026
94 Путлер може и да си вярва
До коментар #53 от "А резултатът за Путин":53 А резултатът за Путин
127ОТГОВОР
До коментар 41 от "Точен сте":
е, Европа потъна окончателно. Натото се разпада. Цял свят разбра, че в Европа се възроди пак фашизма! Турция си създава вече нейно Нато от мюсюлмански страни.
и так далее
и так далее
-;-
Ама как само точно и по план вървят целите на Фюрера!
19:45 17.08.2026
95 Всички 21 огромни
Официално Инфо!!
ЗАКРИВАААЙ
Ееееедехееее
19:46 17.08.2026
96 Лошо или добро
До коментар #68 от "Хахахаха":това са фактите! Свиквай!
По-големи предатели от нашите либерал-фашисти, няма! 10 г договор с фашистката бандера... Да им се дава и подарява, пари, оръжия и да учим и ние един пропаднал диалект... "Зелен сертификат, който ви дава свободата" и от прези..., стана още и премиер за награда... Два пъти нелетящи фърчила от 70-те г. купуват на цената на Ф-35, балъци или предатели! Дават безплатни, военни бази, дават златото безплатно, дават концесии на вода и всичко... Затварят блокове на АЕЦа... А някой само, който им казва истината, бил путинист? Айде скрийте се бе!
19:47 17.08.2026
97 Рашистите започват да си вярват
До коментар #34 от "Росомаха":34 Росомаха
138ОТГОВОР
До коментар 1 от "Васил":
Wildberries е частна компания, както и подпалените рафинерии. Разгневени руски милиардери искат от Путин да им разреши тяхна частна армия, за да отмъстят на Киев.
-;-
Като я няма Красната армия и преди имаше ЧВК "Вагнер", а сега щели да си правят частните армии.(
Рашистите са способни на чудеса всякакви!
19:47 17.08.2026
98 Рушляците се така изложиха
До коментар #87 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":87 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
00ОТГОВОР
До коментар 78 от "Милчо":
Нито една копейка не замина да помага на Путлерандия.
19:30 17.08.2026
-;-
Ама то има ли копейки без памперси?!?!?!
Щото рашистите пиемат само проверени и боеспособни пропутлериситу не някакви си мокри памперси с фантазиите си!
19:48 17.08.2026
99 Путлер може и да си вярва
До коментар #63 от "Време е Путлето":63 Време е Путлето
75ОТГОВОР
Да облече скафандър на пожарникар.
Коментиран от 67
-;-
Путлето щела да живее 130 години- имало учени които навяват някакви надежди на путлеристите че Фюрера им ще остане десетки години на Трона.
Дано след години да прочетем какви тъпанари и Фелдмаршали са обграждали усраното Пусле!
19:51 17.08.2026
100 Да, да...
До коментар #88 от "Фют":Като няма европейци в Европа ще възродиш Африка и Арабия тука!
И дори пак да им дадеш "Маршал план", милиарди и трилиони долари... от приматите европейци не става. Така ще си живеят с каруци по буренясалите немски аутобани от доброто старо време, когато имаше немци още!
19:51 17.08.2026
101 2554
До коментар #3 от "Робот":Всички световни империи се разпаднаха през 20-ти век. СССР, въпреки ядрения си статут също започна да се разпада. И то отвътре, без външна намеса. Процесът продължава и днес.
Путлер пише историята на разпада на Русия.
19:54 17.08.2026
102 Московия -къшмер на Световното ръзвитие
До коментар #90 от "Динко":90 Динко
00ОТГОВОР
До коментар 78 от "Милчо":
Набутвацията на Путя е супер голяма! Колко ли му остава още на този свят?
-;-
Путлер до последно ще гледа Земния Гробус надеждата Московията да станела трети полюс
19:54 17.08.2026
103 Рашистите започват да си вярват
До коментар #3 от "Робот":3 Робот
4516ОТГОВОР
"Русия е ядрена държава, която десетилетия диша война и е тренирана да воюва 10 години без да трепне. Няма как такава машина да се стресне от Украйна – това не е надценяване, а чиста реалност. Техните генерали не спят, смятат ходовете отвсякъде и знаят, че
-;-
Дали рашистките фелдмаршали наистина вярват в победата на Путлеризъма, или просто нямад изход?!?!?
19:56 17.08.2026
104 Бесен - Язовец
19:57 17.08.2026
105 Московия -къшмер на Световното ръзвитие
До коментар #71 от "Паскалев":71 Паскалев
54ОТГОВОР
До коментар 60 от "да питам":
Докато Путин е жив ще умират руските солдати. Русия ще се разпадне след още 5 години.
-;-
Значи досега 1600 дни и още 5 години да чакаме смъртта на Московията?!?!
19:57 17.08.2026
106 Да бе да:)
Института пак отбелязва и посочва тъпотии.
Просто Wildberries не се охранява и е лесна цел. Но пък тези терористични скции може да свършат работа за медийни победи.
Я вижте - цял ферман са извътяли Института! Ама освен журналистите други балами няма.
19:59 17.08.2026
107 2554
До коментар #37 от "Време е Русия":Как да приключи с фашизма, като той е пуснал корени в цяла Русия!
Фашизмът в Русия ще приключи както приключи и фашизма в Италия - с обесването на Путлер насред Червения площад
20:00 17.08.2026
108 розовото пони зеля
20:03 17.08.2026