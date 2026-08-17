Под унищожителен огън! Украинските бойни части са нанесли удари по 7 от 10-те най-големи логистични центъра на Wildberries в Русия

От юли 2026 г. насам украинските сили са нанесли удари по седем от 10-те най-големи логистични центъра на "Wildberries" в рамките на продължаващата украинска кампания от удари, насочена към подкопаване на руския военно-промишлен комплекс и логистичната мрежа с двойно предназначение.

Дронове са ударили и склад на московското летище "Домодедово", обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Украинското Министерство на отбраната съобщи, че нощните удари на Украйна на 15 и 16 август са поразили най-големия логистичен център на "Wildberries" с площ от 250 000 квадратни метра в индустриалния парк "Коледино" в Подолск, Московска област.

Той е разположен на около 420 километра от международната граница.

Пресслужбата на "Wildberries" потвърди, че украинските удари са предизвикали пожар в обекта и са принудили компанията да преструктурира логистичните си вериги.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов също потвърди удара по обекта на "Wildberries" в Подолск.

Кадри с географска локализация, публикувани на 16 август, показват как украинските сили нанасят удари по склада в Коледино, предизвиквайки пожар.

Украински официални лица отбелязаха, че украинските сили нанасят удари по складовете на "Wildberries", тъй като компанията участва в снабдяването на руската армия, включително с компоненти за дронове и навигационно оборудване.

"Ройтерс" съобщи в началото на август 2026 г., че украинските удари са унищожили поне 1,18 милиона квадратни метра складови площи на "Wildberries", което представлява една пета от общия складов капацитет на "Wildberries" към онзи момент, а въздействието на украинската кампания от удари върху компанията само се е засилило оттогава.

ISW продължава да оценява, че украинската кампания от удари срещу логистичните центрове на "Wildberries" оказва допълнителен натиск върху руската икономика и вече претоварените противовъздушни отбранителни системи.

Неспособността на Русия да защити най-големите логистични центрове на "Wildberries", въпреки продължаващата украинска кампания срещу такива цели, показва, че Москва не разполага с достатъчен брой противовъздушни отбранителни системи, за да защити цялата необходима инфраструктура в тила си.

Украинското министерство на отбраната съобщи, че украинските сили са нанесли удар и по склад в Домодедово, Московска област на около 430 километра от международната граница.

Това е станало през нощта на 15 срещу 16 август.

Видеозапис с географска локализация, публикуван на 16 август, показва пожар в логистичния комплекс "Северное Домодедово".

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов потвърди украинския удар по Домодедово.