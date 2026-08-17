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Руската армия: Настъплението продължава! Превзехме още две села в Източна Украйна
  Тема: Украйна

Руската армия: Настъплението продължава! Превзехме още две села в Източна Украйна

17 Август, 2026 15:56 1 252 90

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим-
  • володимир зеленски

Москва редовно обявява, че е превзела села в Източна Украйна, но войната като цяло остава позиционна - близо четири години и половина след своето начало

Руската армия: Настъплението продължава! Превзехме още две села в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Това е поредното по рода си съобщение. Русия редовно обявява, че е превзела села в Източна Украйна, но войната като цяло остава позиционна - близо четири години и половина след своето начало.

Още новини от Украйна

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи днес за "освобождаването" на Андреевската община в Донецка област и Новосолошино в съседната Запорожка област. Москва е обявила тези два украински региона за анексирани, наред с Луганска и Херсонска област, но не ги контролира изцяло.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Андреевската община се намира в Краматорски район, на главния път между градовете Добропиля и Краматорск. Тя отстои на 28 километра по шосе от Краматорск - най-големия град в Донецка област, който остава под украински контрол.

Иначе Русия е превзела над 80% от този украински регион. Руските въоръжени сили се намират на по няколко километра от т. нар. градове крепости в Донецка област Краматорск, Славянск и Дружковка.

Новосолошино се намира в Ореховски район, в северната част на Запорожка област. Според различни оценки Русия контролира между 70% и 80% от този регион в Югоизточна Украйна.

Двете села, които Русия обяви, че е превзела, изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от Укринформ.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 236 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната на Покровското, Константиновското и Славянското направление в Донецка област.

Русия атакува Украйна със 128 дрона през нощта, като украинската противовъздушна отбрана неутрализира 106 от тях, съобщиха по-рано през деня украинските военновъздушни сили в Телеграм, цитирани от Укринформ.

Руските сили са изстреляли общо 128 бойни дрона в 18:00 ч. местно (и българско) време снощи, сред които дронове тип "Шахед", "Гербера" и дронове примамки "Пародия". Те са били изстреляни от Курска и Орелска област, град Приморско-Ахтарск, както и от временно окупираната Донецка област.

Според предварителна информация от 08:30 ч. тази сутрин украинските сили са свалили или неутрализирали 106 дрона над Северна, Южна и Източна Украйна. Няколко вражески дрона са все още в украинското въздушно пространство, уточняват военновъздушните сили.

На 14 местоположения са били засечени преки попадения, а отломки от свалени дронове са паднали на две места.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    37 14 Отговор
    Мисирките, в т.ч. и натоли са абсолютно неадекватни от непрекъснатите изисквания към тях да пишат в полза на украйна.

    Коментиран от #30, #60

    15:59 17.08.2026

  • 2 Настъплението продължава!

    32 14 Отговор
    псетата да почват да джафкат по Мечока
    мислейки че го подплашват

    Коментиран от #11, #31

    16:00 17.08.2026

  • 3 Жестоки удари преди малко

    0 2 Отговор
    Няколко цеха за производство на взривни вещества и гориво бяха унищожени в завода за производство на ракетно гориво „Каменски“ в Русия. Това съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна в своя Telegram канал, предоставяйки информация за резултатите от удара по съоръжението.

    „След удара в нощта на 16 август 2026 г. в завода „Каменски“ в Каменск-Шахтински, Ростовска област, Русия, е потвърдено унищожаването на няколко цеха за производство на взривни вещества и гориво и повредата на още четири цеха“, се казва в изявлението

    16:00 17.08.2026

  • 4 провинциалист

    12 21 Отговор
    "Иначе Русия е превзела над 80% от този украински регион." - ами, не е. Регионът демократично се самоопредели.

    Коментиран от #73

    16:00 17.08.2026

  • 5 ВСУ в момента взривява и Крим

    0 1 Отговор
    Ударите продължават

    16:01 17.08.2026

  • 6 5-та година "Киев за 3 дня"

    14 21 Отговор
    "предаде ТАСС, цитирана от БТА." .... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    16:01 17.08.2026

  • 7 Киро

    11 14 Отговор
    Руската армия: Настъплението продължава! Превзехме още две села в Източна Украйна Както е тръгнало вие май ще ги вземете всичките до една Ха ха ха.

    16:01 17.08.2026

  • 8 дедо Еньо

    15 19 Отговор
    Селата са важни. Там ще намерите кокошки, прасенца, дамаджани, буркани. Хората са гостоприемни! Нема те остават гладен и жаден, какъвто е руският солдат!

    16:02 17.08.2026

  • 9 Това е вярно в текста от статията

    18 7 Отговор
    Това е поредното по рода си съобщение. Русия редовно обявява, че е превзела села в Източна Украйна, но войната като цяло остава позиционна - близо четири години и половина след своето начало.

    16:02 17.08.2026

  • 10 Брежнев

    12 24 Отговор
    Две села за две седмици,сметката Кремъл губи по 1200...1400 безмозъчни същества на ден...За 14 дена повече от 15000 са отишли при Кобзон...От тези поне 5...6 стотин са станали курбан за да превземат 200 къщи,ама кой ги брои...

    Коментиран от #55

    16:02 17.08.2026

  • 11 РФ е въздух под налягане !

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Настъплението продължава!":

    Не дразнете мечката !
    Мечката :

    16:02 17.08.2026

  • 12 щом често го цъкате значи укр са утекли

    9 16 Отговор
    Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна

    16:02 17.08.2026

  • 13 Пич

    17 19 Отговор
    Преди 5 години падишах Путин обяви началото на 3-дневна СВО с първите две основни цели -
    1-Смяна на нацисткия режим в Киев
    2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
    ...
    Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
    А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци

    Коментиран от #17, #75

    16:03 17.08.2026

  • 14 Да нахраним мypZилките 😉

    11 17 Отговор
    Сипаха с черпака на монголята . 🤣🤣🤣

    16:03 17.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 7 Отговор
    Поредните пунктове с ОТПАДНАЛО ЗНАЧЕНИЕ за ДРОГАря ZE ❗

    Коментиран от #28, #34

    16:03 17.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 20 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
    .....
    УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
    ....
    УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
    .......
    ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((

    Коментиран от #19, #26

    16:03 17.08.2026

  • 18 Мдааааааа

    9 11 Отговор
    Превзехме хола и спалнята. Сега се водят ожесточени боеве за кухнята и най-ключовия обект - тоалетната. До пролетта се очаква да превземем зайчарника и бараката за инструменти.

    Коментиран от #32

    16:04 17.08.2026

  • 19 Точен сте

    12 18 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆

    Коментиран от #25

    16:04 17.08.2026

  • 20 след 8 часа

    12 6 Отговор
    дроновете все още си летят над Украйна!! Сигурно украинците са им осигурили въздушен коридор към Полша?

    Коментиран от #29

    16:04 17.08.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 9 Отговор

    До коментар #6 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Нееее, Пета година от как " Долара по 200" И "РУСИЯ ИМА РАКЕТИ ЗА 3 ДНЯ"!!!!!!!!!, ХАХААХХ.
    Да не говорим за кафето у Крим, Чи Голям срам, хахаз

    Коментиран от #77

    16:05 17.08.2026

  • 22 Путин илюзиониста

    13 9 Отговор
    До 2030 г Русия ще стане първата икономика в света, като ще изпреваря 30 държави, вкл Америка и Китай! Ще произвеждам руски масквичи, кампютари, па дори и талавизии, всички коли ще бачкат на руски суров петрол, потому что електричките все повече излизат от употреба, ще има леп, яйца и салам для народа! CВO ще будет към кoнчината си! Слава Украине!

    16:05 17.08.2026

  • 23 Русия изгражда Дрон бази които обхващат

    1 0 Отговор
    почти цяла Европа.

    Българите храна на плъховете в Донбас.🤣🍻❤️🇧🇬

    16:05 17.08.2026

  • 24 Анонимен

    18 9 Отговор
    Територията на бивша Украйна се топи всеки ден като лански сняг. Ежедневно се освобождават по 50-100 км² от руската армия и ежедневно се утилизират по 1500 натовски отпадъка заедно с техниката.

    16:06 17.08.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 8 Отговор

    До коментар #19 от "Точен сте":

    Пръстите от контакта изкарай, майтапчия.

    Коментиран от #41, #49

    16:06 17.08.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 9 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Искаш ли снимки от Москва да Ти пратя, а?

    Коментиран от #35, #40

    16:07 17.08.2026

  • 27 уррря

    2 6 Отговор
    тпаришчи!

    16:07 17.08.2026

  • 28 Соломон

    9 15 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Поредните пунктове които поредно освобождава руската армия . След това освобождаване ще ги освободят поне още най малко три пъти. А през това време Украйна освободи цялата Днепропетровска област

    Коментиран от #38, #47

    16:08 17.08.2026

  • 29 Мдаа

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "след 8 часа":

    От Безмер излетя цистерна да дозареди дроновете... Явно летят към Оман 🤣🤣

    16:08 17.08.2026

  • 30 Киро

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ко да нпрвя ва ботко ако нее в поза на украйна не го пувликуват.

    16:08 17.08.2026

  • 31 Запознат

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Настъплението продължава!":

    Мечока е гризли!

    Коментиран от #43

    16:08 17.08.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мдааааааа":

    На украинците в метрото нещата не им изглеждат Така, хахаахах

    Коментиран от #42

    16:09 17.08.2026

  • 33 Радио Ереван

    10 2 Отговор
    Бей фашистиких гадов !

    16:09 17.08.2026

  • 34 отпадни

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    у канала каналия

    Коментиран от #76

    16:09 17.08.2026

  • 35 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ами прати

    16:09 17.08.2026

  • 36 русия е васал на Китай

    6 10 Отговор
    Помните ли как Китай едва не присвои Черна гора?
    Казусът с магистралата „Бар-Боляре“ и огромния китайски кредит е емблематичен.
    Това е най-яркият пример в Европа за т.нар. „дипломация на капана за дългове“.
    Тя илюстрира безпощадния прагматизъм на Си Дзинпин.
    Пекин има ясна стратегия за Русия. Тя изисква единствено търпение.
    Китай е главният печеливш от войната — той черпи дивиденти и от Украйна, и от Русия.
    Днес Москва харизва ресурсите си на безценица. Пекин изкупува руския петрол и газ с огромни отстъпки, възползвайки се от загубата на европейските пазари.
    Сметката на Си е цинична и точна. Колкото повече заводи унищожава Украйна, толкова повече договори за възстановяване ще прибере Китай.
    Русия неизбежно ще последва черногорския сценарий. Когато спре да обслужва дълговете си, Пекин легално ще я придобие. Разликата е една: Черна гора я спаси Европа. Русия няма кой да я спаси.
    От средата на XIX век Китай търпеливо изчаква момента да си върне откраднатото от Царска Русия и да заличи „Века на унижението“.
    Историческият реваншизъм спрямо Русия и крайната цел за 2049 г. Си Дзинпин е поставил цел за „Велико възраждане“.
    В този нов световен ред Русия вече не е равноправен партньор, а подчинен суровинен склад.
    Пекин затваря историческата страница на унижението, като превръща бившата суперсила в свой икономически васал.
    Китай има за какво да си връща на Русия и помни много добре всяко историческо унижение.

    Коментиран от #45

    16:09 17.08.2026

  • 37 Соломон

    12 7 Отговор
    Руският валяк мачка неумолимо укронацистите и няма сила която да го спре!

    16:10 17.08.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    Да аааа, да , и почва Москвска прескачайки другие, Ха-ха-ха, ираНчанин, хаахах

    Коментиран от #51

    16:10 17.08.2026

  • 39 Григор

    10 6 Отговор
    Абсолютно! Позиционна е! Само дето Украйна вече владее под 10% от Донбас. Докога ще ги удържи?
    Подобна е ситуацията и в Луганска, Херсонска и Запорожка области. До нова година всичко ще е приключило. Без преговори! За съжаление! С много излишни жертви от двете страни!

    Коментиран от #46, #53

    16:11 17.08.2026

  • 40 да ти пратя снимки

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    на ма маша ти🔞

    Коментиран от #50

    16:11 17.08.2026

  • 41 гост

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Когато Госпд иска да погуби някой,първо започва от главата...

    16:11 17.08.2026

  • 42 Ха Ха

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В Москва бил.Боклук с боклук.

    Коментиран от #48

    16:11 17.08.2026

  • 43 мършльока

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Запознат":

    а дри сли

    Коментиран от #56

    16:12 17.08.2026

  • 44 Хохо Бохо

    9 5 Отговор
    Салобандерите са на път да загубят страната си за благото на краварския народ

    16:12 17.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Киев за два дня

    6 5 Отговор

    До коментар #39 от "Григор":

    Мдаа.

    16:12 17.08.2026

  • 47 Тази област

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    е предвидена за косвени жертви, по логиката на терористичните атентати от страна на Украйна! Затова им я отстъпват, като се съберат достатъчно укро войски, областта ще бъде заличена с тях! И ще бъде буферна зона, както е по план😂

    Коментиран от #52

    16:13 17.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Надарен и талантлив

    6 9 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Смени си прякора амиго, че в Крим е най големия руски резил! Кажи го на някой украинец и още в същия момент ша ти прай масаж на сливицити!

    Коментиран от #57

    16:14 17.08.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "да ти пратя снимки":

    Ха-ха-ха, а щиговзевусте?

    Коментиран от #59

    16:14 17.08.2026

  • 51 Соломон

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пробвай пак да кажеш нещо смислено

    16:15 17.08.2026

  • 52 Киев за два дня

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Тази област":

    Мдаа.

    16:15 17.08.2026

  • 53 гъргор

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Григор":

    пи тор

    16:15 17.08.2026

  • 54 НЕ ПСИХОДЕСЕН

    5 8 Отговор
    Путин и Тодор Живков, са най-големите душмани върху своята държава и върху своят народ. Марксизмът и ленинизмът са най-голямото благо за Русия и България. И Русия и руснаците за България и българите. ТОВА НЕ ШЕГА И ИРОНИЯ, А ГОЛИЯТ ФАКТ И ГОЛАТА РЕАЛНОСТ.

    16:15 17.08.2026

  • 55 Хохо Бохо

    12 5 Отговор

    До коментар #10 от "Брежнев":

    Да де ама като разменят трупове, руснаците връщат 70 денацифицирани за 7 свои. Що така?

    Коментиран от #62, #68

    16:16 17.08.2026

  • 56 Запознат

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "мършльока":

    Дpи cли в бункеро.

    16:16 17.08.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Надарен и талантлив":

    Какъв резил? Украински? Да, изритаха Ги без една пушка да гръмне, хахаахх

    Коментиран от #65, #66

    16:16 17.08.2026

  • 58 Точен сте

    9 6 Отговор
    От началото на годината Русия увеличи територията си с нови 6000 квадратни километра.

    16:17 17.08.2026

  • 59 първо

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    шеигоподамвгъзе.посре мое гааближеш

    16:17 17.08.2026

  • 60 Псулер от бункера е Камчатка

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Още малко остана момчета дръжте се хахаха

    16:17 17.08.2026

  • 61 да питам

    4 4 Отговор
    А обезопасихте ли 18-те къщи в двете села ?

    Коментиран от #79

    16:18 17.08.2026

  • 62 хохльо бофльо

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Хохо Бохо":

    шот нема веки бели лади.панимаиш

    16:18 17.08.2026

  • 63 Така, така

    5 5 Отговор
    Те 4.5години през ден по две села превземат, а до Киев се очаква да достигнат след 2226 година.
    А за Лисабон 5226година, ако обаче федерацията на злото още съществува.

    16:19 17.08.2026

  • 64 Превзехме две села

    5 6 Отговор
    Един обор и една нива.

    16:20 17.08.2026

  • 65 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Така е и повече такива резили няма да има. Виж Русия не сие взела поука. Започна тази Не война като се надяваше че Украйна ще се предаде. Даже си бяха приготвили и парадните униформи. Лошото че пета година продължават да си мислят че Украйна ще се предаде

    Коментиран от #72

    16:21 17.08.2026

  • 66 Надарен и талантлив

    6 6 Отговор

    До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    руснаците бягат от Крим! Лош бил климата! Гърми, пък не вали! Бегълчетата са задръстили моста пеши!

    Коментиран от #67

    16:21 17.08.2026

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Надарен и талантлив":

    Събуди се

    Коментиран от #74

    16:24 17.08.2026

  • 68 Ами

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Хохо Бохо":

    Е какво да им върнат като орките на Путлер са разпиляни на части след удар с дрон. Кой да ги чегърка точно. Само гледай какво става със броя на тези без един или два крайника в Русия.

    16:25 17.08.2026

  • 69 Мдаа

    7 4 Отговор
    А 50 държави от НАТО за 5 години не превзеха даже и един обор, нито едно село, кошара, колиба или каквото и да било.
    Видя се, че НАТО е въздух под налягане!

    16:25 17.08.2026

  • 70 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    6 5 Отговор
    Некадърност на "Росатом" около ядрената сигурност "взриви" Египет, същата технология е и в сърцето на Европа.
    Руската държавна корпорация "Росатом", която изгражда атомната електроцентрала в Унгария "Пакш 2", стана обект на обвинения за пропуски в безопасността, сигурността и инженерното проектиране при друг проект - в Египет, при който се използва същата технология. Това показват вътрешни документи, получени и цитирани от брюкселското издание Poilitico. В поверително писмо от 4 юни, адресирано до ръководител на „Росатом“, египетската Агенция за атомни електроцентрали описва „дефекти“, засягащи няколко реакторни блока, и нарушения на „културата на ядрена безопасност“ при строителството на АЕЦ „Ел Дабаа“.

    В писмото се посочва също „умишлена небрежност“ от страна на служител по проекта. Египетските власти твърдят, че „Росатом“ поддържа и непрофесионална работна култура, в която работници са били заловени със „забранени алкохолни напитки“ на строителната площадка, използвали „фалшиви пропуски и са се представяли за други лица, за да получат неразрешен достъп“

    Коментиран от #78

    16:26 17.08.2026

  • 71 Дръндрън

    3 7 Отговор
    Още колко Украински села ви остат до КИЙВ ?!

    А до Брюксел ?!

    Втарая и магучая апять ... КАк идьот па плане ?! Или нет

    16:26 17.08.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 4 Отговор

    До коментар #65 от "Соломон":

    Пак аобеждавате, като 2023 , в Работино.

    16:26 17.08.2026

  • 73 Антирашист 2904

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    Такова "демократично " само опредиляне имахме и в България до 1989г !

    16:28 17.08.2026

  • 74 Надарен и талантлив

    7 2 Отговор

    До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    що не вземеш да идеш в Крим! Не че в Масква ти е много гарантиран стандарта и живота!

    16:30 17.08.2026

  • 75 Точен сте

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    От началото на годината раша разбита е минус близо 800 кв.км.а даде над 300 хиляди убити и осакатени -
    Силите за отбрана на Украйна освободиха Зелени Хай, Новохатске, Грушивске, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубно, Мирно, Воскресенко, Сичене, Воронне, Тернове, Березово, Степове, Калиновске, Привиля, Злагода, Рибне и Красногорск.

    ⚔️ Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.

    746 км²

    Слава Украине

    Коментиран от #86

    16:31 17.08.2026

  • 76 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "отпадни":

    Нямам работа при теб❗
    Аз съм си у дома , на метри от брега на морето. След малко ще се любувам от терасата си на залеза на Слънцето с чаша Узо с лед и маслини ❗
    А ти, ти си бълбукай в л@йн@т@ в канала❗

    Коментиран от #81, #85

    16:31 17.08.2026

  • 77 Антирашист 2905

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не те ли вълнуват жертвите и от двете страни заедно с разрушенията та говориш за кафето ! Това ли е рашисткото мислене ?

    Коментиран от #80

    16:34 17.08.2026

  • 78 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    Каз Ганя Цар.Вулла който основно произвежда само купчини 💩на 😂😂😂.

    16:35 17.08.2026

  • 79 Е как

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "да питам":

    18 къщи две села обявени от пропагандата на Путлер ако изобщо са превзети в оптималния слъчаий са орките всъщност означава две къщи, а по често една къща със стар хамбар или навес наоколо. По важното е обаче, че всъщост се превземат едниисъщи къщи по около 200 пъти.
    Точно затова след "4.5 СВО" са още на под 150км от официалната международно презната руска граница да неговорим, че поголемата част от това разпояние е под контрола на орките на путлер чрез сепаратистите още много преди 2022година.

    Коментиран от #83

    16:36 17.08.2026

  • 80 Амет

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Антирашист 2905":

    Лука лапуркай ,досега винаги си го правил прекрасно ,даже и малкото моменти когато си се представял и като Соломон !

    16:37 17.08.2026

  • 81 диф дядо

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Табиетлия си! Пиеш узо с маслинки от козички!

    16:40 17.08.2026

  • 82 Тити

    1 0 Отговор
    Явно научната фантастика сред фашистите е много популярна.

    Коментиран от #84

    16:41 17.08.2026

  • 83 Чиниш ми се

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Е как":

    Ми се Тъмносин ПП -ДБ гьоттт.веррен ,на който му куца логиката но е заклет педдо.филл и истински петрохански лама !

    16:41 17.08.2026

  • 84 диф дядо

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Тити":

    Титко искаш ли на дядо 3кг.дисаги да целуваш за да ги охладиш ,че нещо от жегата са се запарили ?

    16:43 17.08.2026

  • 85 Бай Х@ймане ,

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ГОЛЕМЕЦ СИ ...😁 Ама , що ли бъркаш самагона с Узо ?🤔

    Коментиран от #87

    16:47 17.08.2026

  • 86 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Точен сте":

    Абе град Козлодуй Оригинала ,кай ся последно на Сирски чотурата 🎃 край гаражите откриха ли ,щото не пречи и без глава да го разжалват ?Нали си вътрешен човек 👈 .

    16:47 17.08.2026

  • 87 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Бай Х@ймане ,":

    Аах гресирания 👈,и бай Хаймане ли стана ,а палеца☝️ не го виждам явно пак го държиш в канията на топло,влажно и ароматно .

    16:50 17.08.2026

  • 88 Путлер

    0 3 Отговор
    Зеленски ще ми яде средния съвсем скоро.

    16:51 17.08.2026

  • 89 и още нещо

    1 0 Отговор
    Само в този сайт Русия напредва и превзема.В другите горят рафинерии ,логистични центрове,самолети..кораби и много друге неща.Що така бе Анатоли?

    Коментиран от #90

    16:52 17.08.2026

  • 90 диф дядо

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "и още нещо":

    Еее..Баа изгодно козяци даже и с немити г.Зове ,вече са валидни и семейни пакети ,няма да върна нито тъста ,нито тъщата , нито децата ,има вариант и за абонамент ,плащане с карти също е валидно 👈.

    16:56 17.08.2026

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