Руската армия: Настъплението продължава! Превзехме още две села в Източна Украйна

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Това е поредното по рода си съобщение. Русия редовно обявява, че е превзела села в Източна Украйна, но войната като цяло остава позиционна - близо четири години и половина след своето начало.

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Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи днес за "освобождаването" на Андреевската община в Донецка област и Новосолошино в съседната Запорожка област. Москва е обявила тези два украински региона за анексирани, наред с Луганска и Херсонска област, но не ги контролира изцяло.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Андреевската община се намира в Краматорски район, на главния път между градовете Добропиля и Краматорск. Тя отстои на 28 километра по шосе от Краматорск - най-големия град в Донецка област, който остава под украински контрол.

Иначе Русия е превзела над 80% от този украински регион. Руските въоръжени сили се намират на по няколко километра от т. нар. градове крепости в Донецка област Краматорск, Славянск и Дружковка.

Новосолошино се намира в Ореховски район, в северната част на Запорожка област. Според различни оценки Русия контролира между 70% и 80% от този регион в Югоизточна Украйна.

Двете села, които Русия обяви, че е превзела, изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от Укринформ.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 236 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната на Покровското, Константиновското и Славянското направление в Донецка област.

Русия атакува Украйна със 128 дрона през нощта, като украинската противовъздушна отбрана неутрализира 106 от тях, съобщиха по-рано през деня украинските военновъздушни сили в Телеграм, цитирани от Укринформ.

Руските сили са изстреляли общо 128 бойни дрона в 18:00 ч. местно (и българско) време снощи, сред които дронове тип "Шахед", "Гербера" и дронове примамки "Пародия". Те са били изстреляни от Курска и Орелска област, град Приморско-Ахтарск, както и от временно окупираната Донецка област.

Според предварителна информация от 08:30 ч. тази сутрин украинските сили са свалили или неутрализирали 106 дрона над Северна, Южна и Източна Украйна. Няколко вражески дрона са все още в украинското въздушно пространство, уточняват военновъздушните сили.

На 14 местоположения са били засечени преки попадения, а отломки от свалени дронове са паднали на две места.