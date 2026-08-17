Руската армия: Настъплението продължава! Превзехме още две села в Източна Украйна

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Това е поредното по рода си съобщение. Русия редовно обявява, че е превзела села в Източна Украйна, но войната като цяло остава позиционна - близо четири години и половина след своето начало.
Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи днес за "освобождаването" на Андреевската община в Донецка област и Новосолошино в съседната Запорожка област. Москва е обявила тези два украински региона за анексирани, наред с Луганска и Херсонска област, но не ги контролира изцяло.
Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.
Андреевската община се намира в Краматорски район, на главния път между градовете Добропиля и Краматорск. Тя отстои на 28 километра по шосе от Краматорск - най-големия град в Донецка област, който остава под украински контрол.
Иначе Русия е превзела над 80% от този украински регион. Руските въоръжени сили се намират на по няколко километра от т. нар. градове крепости в Донецка област Краматорск, Славянск и Дружковка.
Новосолошино се намира в Ореховски район, в северната част на Запорожка област. Според различни оценки Русия контролира между 70% и 80% от този регион в Югоизточна Украйна.
Двете села, които Русия обяви, че е превзела, изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от Укринформ.
ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 236 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната на Покровското, Константиновското и Славянското направление в Донецка област.
Русия атакува Украйна със 128 дрона през нощта, като украинската противовъздушна отбрана неутрализира 106 от тях, съобщиха по-рано през деня украинските военновъздушни сили в Телеграм, цитирани от Укринформ.
Руските сили са изстреляли общо 128 бойни дрона в 18:00 ч. местно (и българско) време снощи, сред които дронове тип "Шахед", "Гербера" и дронове примамки "Пародия". Те са били изстреляни от Курска и Орелска област, град Приморско-Ахтарск, както и от временно окупираната Донецка област.
Според предварителна информация от 08:30 ч. тази сутрин украинските сили са свалили или неутрализирали 106 дрона над Северна, Южна и Източна Украйна. Няколко вражески дрона са все още в украинското въздушно пространство, уточняват военновъздушните сили.
На 14 местоположения са били засечени преки попадения, а отломки от свалени дронове са паднали на две места.
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1 Вашето мнение
Коментиран от #30, #60
15:59 17.08.2026
2 Настъплението продължава!
мислейки че го подплашват
Коментиран от #11, #31
16:00 17.08.2026
3 Жестоки удари преди малко
„След удара в нощта на 16 август 2026 г. в завода „Каменски“ в Каменск-Шахтински, Ростовска област, Русия, е потвърдено унищожаването на няколко цеха за производство на взривни вещества и гориво и повредата на още четири цеха“, се казва в изявлението
16:00 17.08.2026
4 провинциалист
Коментиран от #73
16:00 17.08.2026
5 ВСУ в момента взривява и Крим
16:01 17.08.2026
6 5-та година "Киев за 3 дня"
Коментиран от #21
16:01 17.08.2026
7 Киро
16:01 17.08.2026
8 дедо Еньо
16:02 17.08.2026
9 Това е вярно в текста от статията
16:02 17.08.2026
10 Брежнев
Коментиран от #55
16:02 17.08.2026
11 РФ е въздух под налягане !
До коментар #2 от "Настъплението продължава!":Не дразнете мечката !
Мечката :
16:02 17.08.2026
12 щом често го цъкате значи укр са утекли
16:02 17.08.2026
13 Пич
1-Смяна на нацисткия режим в Киев
2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
...
Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци
Коментиран от #17, #75
16:03 17.08.2026
14 Да нахраним мypZилките 😉
16:03 17.08.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #28, #34
16:03 17.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #13 от "Пич":В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
.....
УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
....
УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
.......
ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((
Коментиран от #19, #26
16:03 17.08.2026
18 Мдааааааа
Коментиран от #32
16:04 17.08.2026
19 Точен сте
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆
Коментиран от #25
16:04 17.08.2026
20 след 8 часа
Коментиран от #29
16:04 17.08.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Нееее, Пета година от как " Долара по 200" И "РУСИЯ ИМА РАКЕТИ ЗА 3 ДНЯ"!!!!!!!!!, ХАХААХХ.
Да не говорим за кафето у Крим, Чи Голям срам, хахаз
Коментиран от #77
16:05 17.08.2026
22 Путин илюзиониста
16:05 17.08.2026
23 Русия изгражда Дрон бази които обхващат
Българите храна на плъховете в Донбас.🤣🍻❤️🇧🇬
16:05 17.08.2026
24 Анонимен
16:06 17.08.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Точен сте":Пръстите от контакта изкарай, майтапчия.
Коментиран от #41, #49
16:06 17.08.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Искаш ли снимки от Москва да Ти пратя, а?
Коментиран от #35, #40
16:07 17.08.2026
27 уррря
16:07 17.08.2026
28 Соломон
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Поредните пунктове които поредно освобождава руската армия . След това освобождаване ще ги освободят поне още най малко три пъти. А през това време Украйна освободи цялата Днепропетровска област
Коментиран от #38, #47
16:08 17.08.2026
29 Мдаа
До коментар #20 от "след 8 часа":От Безмер излетя цистерна да дозареди дроновете... Явно летят към Оман 🤣🤣
16:08 17.08.2026
30 Киро
До коментар #1 от "Вашето мнение":Ко да нпрвя ва ботко ако нее в поза на украйна не го пувликуват.
16:08 17.08.2026
31 Запознат
До коментар #2 от "Настъплението продължава!":Мечока е гризли!
Коментиран от #43
16:08 17.08.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Мдааааааа":На украинците в метрото нещата не им изглеждат Така, хахаахах
Коментиран от #42
16:09 17.08.2026
33 Радио Ереван
16:09 17.08.2026
34 отпадни
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":у канала каналия
Коментиран от #76
16:09 17.08.2026
35 Соломон
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ами прати
16:09 17.08.2026
36 русия е васал на Китай
Казусът с магистралата „Бар-Боляре“ и огромния китайски кредит е емблематичен.
Това е най-яркият пример в Европа за т.нар. „дипломация на капана за дългове“.
Тя илюстрира безпощадния прагматизъм на Си Дзинпин.
Пекин има ясна стратегия за Русия. Тя изисква единствено търпение.
Китай е главният печеливш от войната — той черпи дивиденти и от Украйна, и от Русия.
Днес Москва харизва ресурсите си на безценица. Пекин изкупува руския петрол и газ с огромни отстъпки, възползвайки се от загубата на европейските пазари.
Сметката на Си е цинична и точна. Колкото повече заводи унищожава Украйна, толкова повече договори за възстановяване ще прибере Китай.
Русия неизбежно ще последва черногорския сценарий. Когато спре да обслужва дълговете си, Пекин легално ще я придобие. Разликата е една: Черна гора я спаси Европа. Русия няма кой да я спаси.
От средата на XIX век Китай търпеливо изчаква момента да си върне откраднатото от Царска Русия и да заличи „Века на унижението“.
Историческият реваншизъм спрямо Русия и крайната цел за 2049 г. Си Дзинпин е поставил цел за „Велико възраждане“.
В този нов световен ред Русия вече не е равноправен партньор, а подчинен суровинен склад.
Пекин затваря историческата страница на унижението, като превръща бившата суперсила в свой икономически васал.
Китай има за какво да си връща на Русия и помни много добре всяко историческо унижение.
Коментиран от #45
16:09 17.08.2026
37 Соломон
16:10 17.08.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Соломон":Да аааа, да , и почва Москвска прескачайки другие, Ха-ха-ха, ираНчанин, хаахах
Коментиран от #51
16:10 17.08.2026
39 Григор
Подобна е ситуацията и в Луганска, Херсонска и Запорожка области. До нова година всичко ще е приключило. Без преговори! За съжаление! С много излишни жертви от двете страни!
Коментиран от #46, #53
16:11 17.08.2026
40 да ти пратя снимки
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":на ма маша ти🔞
Коментиран от #50
16:11 17.08.2026
41 гост
До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Когато Госпд иска да погуби някой,първо започва от главата...
16:11 17.08.2026
42 Ха Ха
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":В Москва бил.Боклук с боклук.
Коментиран от #48
16:11 17.08.2026
43 мършльока
До коментар #31 от "Запознат":а дри сли
Коментиран от #56
16:12 17.08.2026
44 Хохо Бохо
16:12 17.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Киев за два дня
До коментар #39 от "Григор":Мдаа.
16:12 17.08.2026
47 Тази област
До коментар #28 от "Соломон":е предвидена за косвени жертви, по логиката на терористичните атентати от страна на Украйна! Затова им я отстъпват, като се съберат достатъчно укро войски, областта ще бъде заличена с тях! И ще бъде буферна зона, както е по план😂
Коментиран от #52
16:13 17.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Надарен и талантлив
До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Смени си прякора амиго, че в Крим е най големия руски резил! Кажи го на някой украинец и още в същия момент ша ти прай масаж на сливицити!
Коментиран от #57
16:14 17.08.2026
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "да ти пратя снимки":Ха-ха-ха, а щиговзевусте?
Коментиран от #59
16:14 17.08.2026
51 Соломон
До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пробвай пак да кажеш нещо смислено
16:15 17.08.2026
52 Киев за два дня
До коментар #47 от "Тази област":Мдаа.
16:15 17.08.2026
53 гъргор
До коментар #39 от "Григор":пи тор
16:15 17.08.2026
54 НЕ ПСИХОДЕСЕН
16:15 17.08.2026
55 Хохо Бохо
До коментар #10 от "Брежнев":Да де ама като разменят трупове, руснаците връщат 70 денацифицирани за 7 свои. Що така?
Коментиран от #62, #68
16:16 17.08.2026
56 Запознат
До коментар #43 от "мършльока":Дpи cли в бункеро.
16:16 17.08.2026
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Надарен и талантлив":Какъв резил? Украински? Да, изритаха Ги без една пушка да гръмне, хахаахх
Коментиран от #65, #66
16:16 17.08.2026
58 Точен сте
16:17 17.08.2026
59 първо
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":шеигоподамвгъзе.посре мое гааближеш
16:17 17.08.2026
60 Псулер от бункера е Камчатка
До коментар #1 от "Вашето мнение":Още малко остана момчета дръжте се хахаха
16:17 17.08.2026
61 да питам
Коментиран от #79
16:18 17.08.2026
62 хохльо бофльо
До коментар #55 от "Хохо Бохо":шот нема веки бели лади.панимаиш
16:18 17.08.2026
63 Така, така
А за Лисабон 5226година, ако обаче федерацията на злото още съществува.
16:19 17.08.2026
64 Превзехме две села
16:20 17.08.2026
65 Соломон
До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Така е и повече такива резили няма да има. Виж Русия не сие взела поука. Започна тази Не война като се надяваше че Украйна ще се предаде. Даже си бяха приготвили и парадните униформи. Лошото че пета година продължават да си мислят че Украйна ще се предаде
Коментиран от #72
16:21 17.08.2026
66 Надарен и талантлив
До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":руснаците бягат от Крим! Лош бил климата! Гърми, пък не вали! Бегълчетата са задръстили моста пеши!
Коментиран от #67
16:21 17.08.2026
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "Надарен и талантлив":Събуди се
Коментиран от #74
16:24 17.08.2026
68 Ами
До коментар #55 от "Хохо Бохо":Е какво да им върнат като орките на Путлер са разпиляни на части след удар с дрон. Кой да ги чегърка точно. Само гледай какво става със броя на тези без един или два крайника в Русия.
16:25 17.08.2026
69 Мдаа
Видя се, че НАТО е въздух под налягане!
16:25 17.08.2026
70 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
Руската държавна корпорация "Росатом", която изгражда атомната електроцентрала в Унгария "Пакш 2", стана обект на обвинения за пропуски в безопасността, сигурността и инженерното проектиране при друг проект - в Египет, при който се използва същата технология. Това показват вътрешни документи, получени и цитирани от брюкселското издание Poilitico. В поверително писмо от 4 юни, адресирано до ръководител на „Росатом“, египетската Агенция за атомни електроцентрали описва „дефекти“, засягащи няколко реакторни блока, и нарушения на „културата на ядрена безопасност“ при строителството на АЕЦ „Ел Дабаа“.
В писмото се посочва също „умишлена небрежност“ от страна на служител по проекта. Египетските власти твърдят, че „Росатом“ поддържа и непрофесионална работна култура, в която работници са били заловени със „забранени алкохолни напитки“ на строителната площадка, използвали „фалшиви пропуски и са се представяли за други лица, за да получат неразрешен достъп“
Коментиран от #78
16:26 17.08.2026
71 Дръндрън
А до Брюксел ?!
Втарая и магучая апять ... КАк идьот па плане ?! Или нет
16:26 17.08.2026
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #65 от "Соломон":Пак аобеждавате, като 2023 , в Работино.
16:26 17.08.2026
73 Антирашист 2904
До коментар #4 от "провинциалист":Такова "демократично " само опредиляне имахме и в България до 1989г !
16:28 17.08.2026
74 Надарен и талантлив
До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":що не вземеш да идеш в Крим! Не че в Масква ти е много гарантиран стандарта и живота!
16:30 17.08.2026
75 Точен сте
До коментар #13 от "Пич":От началото на годината раша разбита е минус близо 800 кв.км.а даде над 300 хиляди убити и осакатени -
Силите за отбрана на Украйна освободиха Зелени Хай, Новохатске, Грушивске, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубно, Мирно, Воскресенко, Сичене, Воронне, Тернове, Березово, Степове, Калиновске, Привиля, Злагода, Рибне и Красногорск.
⚔️ Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.
746 км²
Слава Украине
Коментиран от #86
16:31 17.08.2026
76 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "отпадни":Нямам работа при теб❗
Аз съм си у дома , на метри от брега на морето. След малко ще се любувам от терасата си на залеза на Слънцето с чаша Узо с лед и маслини ❗
А ти, ти си бълбукай в л@йн@т@ в канала❗
Коментиран от #81, #85
16:31 17.08.2026
77 Антирашист 2905
До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не те ли вълнуват жертвите и от двете страни заедно с разрушенията та говориш за кафето ! Това ли е рашисткото мислене ?
Коментиран от #80
16:34 17.08.2026
78 Соломон
До коментар #70 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":Каз Ганя Цар.Вулла който основно произвежда само купчини 💩на 😂😂😂.
16:35 17.08.2026
79 Е как
До коментар #61 от "да питам":18 къщи две села обявени от пропагандата на Путлер ако изобщо са превзети в оптималния слъчаий са орките всъщност означава две къщи, а по често една къща със стар хамбар или навес наоколо. По важното е обаче, че всъщост се превземат едниисъщи къщи по около 200 пъти.
Точно затова след "4.5 СВО" са още на под 150км от официалната международно презната руска граница да неговорим, че поголемата част от това разпояние е под контрола на орките на путлер чрез сепаратистите още много преди 2022година.
Коментиран от #83
16:36 17.08.2026
80 Амет
До коментар #77 от "Антирашист 2905":Лука лапуркай ,досега винаги си го правил прекрасно ,даже и малкото моменти когато си се представял и като Соломон !
16:37 17.08.2026
81 диф дядо
До коментар #76 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Табиетлия си! Пиеш узо с маслинки от козички!
16:40 17.08.2026
82 Тити
Коментиран от #84
16:41 17.08.2026
83 Чиниш ми се
До коментар #79 от "Е как":Ми се Тъмносин ПП -ДБ гьоттт.веррен ,на който му куца логиката но е заклет педдо.филл и истински петрохански лама !
16:41 17.08.2026
84 диф дядо
До коментар #82 от "Тити":Титко искаш ли на дядо 3кг.дисаги да целуваш за да ги охладиш ,че нещо от жегата са се запарили ?
16:43 17.08.2026
85 Бай Х@ймане ,
До коментар #76 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ГОЛЕМЕЦ СИ ...😁 Ама , що ли бъркаш самагона с Узо ?🤔
Коментиран от #87
16:47 17.08.2026
86 оня с коня
До коментар #75 от "Точен сте":Абе град Козлодуй Оригинала ,кай ся последно на Сирски чотурата 🎃 край гаражите откриха ли ,щото не пречи и без глава да го разжалват ?Нали си вътрешен човек 👈 .
16:47 17.08.2026
87 Гресиран козяк
До коментар #85 от "Бай Х@ймане ,":Аах гресирания 👈,и бай Хаймане ли стана ,а палеца☝️ не го виждам явно пак го държиш в канията на топло,влажно и ароматно .
16:50 17.08.2026
88 Путлер
16:51 17.08.2026
89 и още нещо
Коментиран от #90
16:52 17.08.2026
90 диф дядо
До коментар #89 от "и още нещо":Еее..Баа изгодно козяци даже и с немити г.Зове ,вече са валидни и семейни пакети ,няма да върна нито тъста ,нито тъщата , нито децата ,има вариант и за абонамент ,плащане с карти също е валидно 👈.
16:56 17.08.2026