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Александър Зверев премина през драматичен двубой и се класира за осминафиналите в Синсинати

Александър Зверев премина през драматичен двубой и се класира за осминафиналите в Синсинати

18 Август, 2026 09:45 465 0

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Германският ас надделя над упорития Терънс Атман след два тайбрека

Александър Зверев премина през драматичен двубой и се класира за осминафиналите в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Зверев, който заема третата позиция в световната ранглиста по тенис, демонстрира характер и издръжливост в напрегнатия си мач от турнира "Мастърс" в Синсинати, САЩ. В ожесточена битка на твърдите кортове, 29-годишният германец се наложи над французина Терънс Атман с резултат 7:6(4), 7:6(6) след повече от два часа игра.

Зверев впечатли с мощния си сервис, реализирайки пет аса – четири повече от 24-годишния си съперник. Въпреки това, германецът допусна три двойни грешки, докато Атман сбърка два пъти при начален удар. В разиграванията на първи сервис Александър бе почти безупречен, печелейки 44 от 52 точки. И двамата тенисисти успяха да пробият веднъж подаването на опонента си, което допълнително повиши напрежението в срещата.

В следващия кръг Зверев ще се изправи срещу представителя на домакините – американецът Томи Пол.


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