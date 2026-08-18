Невиждано нападение: Украйна атакува Москва с 620 дрона!

Москва преживя най-мащабната и координирана атака с дронове от началото на войната, след като кметът на руската столица Сергей Собянин потвърди, че над 620 безпилотни летателни апарата (БПЛА) са насочени към мегаполиса и Московска област в рамките на едно денонощие.
Руското Министерство на отбраната обяви, че общият брой на прехванатите украински дронове на територията на цялата страна е достигнал рекордните 822 апарата, което превръща офанзивата в безпрецедентна по своите мащаби.
Сериозен инцидент е регистриран в град Раменское, намиращ се в Подмосковието. В резултат на падане на отломки от свален безпилотен апарат върху частна жилищна сграда е пострадало малко момиче, съобщават местните спасителни служби и информационната агенция Интерфакс Русия. На мястото веднага са изпратени екипи на бърза помощ и аварийни структури. Взривове и падащи отломки са усетени още в районите на Ногинск, Железнодорожни и Електростал.
Хаос в небето и блокирани летища
Атаката е предизвикала незабавно затваряне на въздушното пространство над руската столица. Федералната агенция за въздушен транспорт "Росавиация" въведе извънредни ограничения, спирайки временно полетите на три от четирите основни международни летища в Москва – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковски", както и в редица съседни региони. Според официалните данни на местните власти, противовъздушната отбрана и системите за радиоелектронна борба (РЕБ) са успели да свалят около една трета от апаратите (над 200 дрона) в пределите на Московска област.
Въпреки твърденията за висока ефективност на ПВО, падащи отломки и директни попадения са причинили сериозни щети на гражданската и логистичната инфраструктура. В Раменския район на Подмосковието се съобщава за един загинал 83-годишен мъж, след като дрон се е врязал в частен дом, а трима души в района на Околовръстното шосе на руската столица са ранени.
"Руският Amazon" под прицел
Основен обект на тежките удари в Московска област за пореден път станаха разпределителните центрове на най-големия руски онлайн ритейлър Wildberries. Огромен пожар е избухнал в логистичния комплекс на компанията в град Подолск (на около 45 км южно от Москва).
Украинската страна не пое директна отговорност чрез официалните си въоръжени сили, но военно-промишлени източници от Киев (компанията Fire Point) индиректно потвърдиха в социалните мрежи използването на техни далекобойни оръжия за поразяване на обекта. От Министерството на отбраната на Украйна по-рано заявиха, че тези складови бази се използват от Кремъл за логистично обезпечаване и доставка на военно оборудване за фронта – твърдение, което Москва категорично отрича.
Четвърта поредна въздушна тревога в Киев
Паралелно с ударите в Русия, ситуацията в Украйна остава критична. В столицата Киев за четвърти път в рамките на денонощието бе обявена въздушна тревога. Военновъздушните сили на Украйна предупредиха гражданите за навлизането на нови групи от бързи реактивни безпилотни апарати, движещи се от Черниговска област директно към пределите на столицата и град Бровари. Властите в Киев призоваха населението незабавно да потърси убежище.
Военните експерти отчитат безпрецедентен интензитет на използването на безпилотни технологии от двете страни на фронта през последните дни.
Ескалация без граници: Засегната е и територия на НАТО
Освен в района на Москва, ожесточени атаки с над 150 дрона бяха регистрирани в Ростовска област, където се съобщава за петима загинали, щети по железопътна гара и горски пожари.
Междувременно въздушният конфликт за пореден път прекрачи границите на преките участници. Министерството на националната отбрана на Румъния обяви, че испански изтребител F-18, изпълняващ мисия на НАТО по "Еър По Policing", е прехванал и свалил неидентифициран атакуващ дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство от посока Молдова.
Експертите отбелязват, че масираният удар отразява качествено новия капацитет на Украйна за производство на собствени безпилотни системи с голям обсег на действие, способни да преодоляват наситената руска противовъздушна отбрана на разстояния над 1000–1500 километра от границата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Раша
Коментиран от #9, #29, #133
05:40 18.08.2026
2 Смърт на фашизма
05:41 18.08.2026
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14 Тюх!
Коментиран от #19
05:57 18.08.2026
15 Оня
Коментиран от #18
05:57 18.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гориил
Коментиран от #52, #90
05:59 18.08.2026
18 Перо
До коментар #15 от "Оня":Слава Украина и президент Зеленски
05:59 18.08.2026
19 Соломон
До коментар #14 от "Тюх!":Сега стоим и чакаме руснаците да се събудят за да публикуват къде са паднали обломките от уж свалените дронове
Коментиран от #139
06:00 18.08.2026
20 Kaлпазанин
06:00 18.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Какво доживяхме
06:02 18.08.2026
23 ибрям гидти
06:03 18.08.2026
24 Пак
06:05 18.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Зелен хайвер
Коментиран от #49, #53
06:09 18.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 любопитен
06:11 18.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
на сладоледаджиите
сред младежта и спорта.
06:13 18.08.2026
34 Емека
До коментар #27 от "Мими Кучева🐕":Винаги е добре да се нахранят троловете с кафяви пастички от сутринта.
06:13 18.08.2026
35 Путин
в гащите?
06:14 18.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ЩЕ ИМА САААМО ЕДИН АМАЗОН
06:15 18.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ВВП
Обаче чак през септември.
06:15 18.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Маринов
Тия дронове са английски и окраинска сглобка на английски китове. И вярно, доставките през Полша са очевиден приоритет и в скоро време ще има интересни събития.
Коментиран от #66
06:16 18.08.2026
42 Мими Кучева 🐕🦺
Днеска снесох, утре пак.
06:18 18.08.2026
43 Добро утро Москва!
06:18 18.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Соломон
До коментар #40 от "Козлодуйски бряг бум":Абе то Нагазаки ще има ама не знам за кой
06:22 18.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Верен копеец
До коментар #26 от "Зелен хайвер":Извинете, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я спазвали и сме излагали тьотя пред чужденците.
Коментиран от #78
06:23 18.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хихи!
До коментар #17 от "Гориил":Хубав виц!
06:24 18.08.2026
53 Рашистите започват да си вярват
До коментар #26 от "Зелен хайвер":26 Зелен хайвер
45ОТГОВОР
Украйна безпрецедентно ще изчезне от картата, много скоро.
-;-
Как само си вярвата путлерофилите?!
Какво ще победели и кое ще изчезнело!
06:24 18.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Росомаха
Стотина пластмасови самолетчета не могат да нанесат такива щети в град, по-голям от България.
Коментиран от #72
06:26 18.08.2026
56 Гориил
До коментар #32 от "Соломон":Всичко, което прогнозирах, не се случи. Отивам да си сменя врачката и личния лекар.
Коментиран от #70
06:26 18.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 скажи-ка вова
Коментиран от #83
06:27 18.08.2026
60 Рушляците разбират ли
До коментар #50 от "няма край":50 няма край
20ОТГОВОР
Няма край руската мъка. Няма край.
-;-
Каква мъка изпитва рушляка със самогона и кусочек хлеба!
06:28 18.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Я па ти
До коментар #28 от "Тоа па?":Като виждаш че комшията ти е пиянде, дето краде от тебе и налита на бой, и ти ще вдигнеш ограда
Коментиран от #73
06:29 18.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Обикновен руснак не разбира путлеризъма
До коментар #41 от "Маринов":41 Маринов
03ОТГОВОР
Ако това е вярно, може да се очаква е скоро време финализиране на войната. Такава проява е като катализатор за руското управление и Киев ще понесе значителни разрушения. Ще сме свидетели на невиждани неща в Окраина или подмяна на Путин с нов Сталин,
-;-
Крепостните ще имат това което заслужават!
Над 20 години Путлер е на власт и как така обикновинети рушляци не разбраха накъде пропадат?!
06:31 18.08.2026
67 Факти
06:32 18.08.2026
68 Щерев
06:32 18.08.2026
69 Скептик
Коментиран от #75
06:32 18.08.2026
70 осраински
До коментар #56 от "Гориил":Навито! Аз пък ще си сменя дилъра.
Коментиран от #74
06:32 18.08.2026
71 Кой е фашист
До коментар #13 от "Украйна тази нощ cмля фашиcтка раша":"Останките на Евгений Коновалец, първият лидер на ОУН, ексхумирани в Ротердам, бяха предадени на Украйна за повторно погребение в Националното военно-мемориално гробище в Киев.
По този повод в украинската столица, близо до Патриаршеската катедрала, офицери от въоръжените сили на Украйна проведоха факелно шествие и церемония по сбогуване с „героя“, положил основите на украинския радикален национализъм. Останките на Коновалец бяха посрещнати с поклони, минута мълчание и символи на Бандера."
Коментиран от #79
06:33 18.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Росомаха
До коментар #62 от "Я па ти":И какво е откраднала Русия от Швеция и Финландия, ако мога да попитам? Финландци в Ленинград пияни като свини съм виждал всеки уикенд. Минаваха границата да си купят бензин и водка.
Коментиран от #80, #107
06:34 18.08.2026
74 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги
До коментар #70 от "осраински":И аз, и аз идвам. На кого ме оставяш?
06:34 18.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ако не си забелязал
До коментар #65 от "Капейчо":Израел всеки ден напада суверенни държави, а Западът или ги подкрепя или си мълчи
Коментиран от #81, #84
06:36 18.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Мутра да се яви да ни изясни
До коментар #49 от "Верен копеец":49 Верен копеец
40ОТГОВОР
До коментар 26 от "Зелен хайвер":
Извинете, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я спазвали и сме излагали тьотя пред чужденците.
-;-
Митрофанова нема ли скоро а се явне при Карбовския, Лайначков или не знам кое си студио?!?!
06:37 18.08.2026
79 фашистка русия
До коментар #71 от "Кой е фашист":Всичко идва от фашистка Русия. Руснаците са оригиналните фашисти.
06:38 18.08.2026
80 Чувал ли
До коментар #73 от "Росомаха":Си за Карелия?
Коментиран от #109
06:39 18.08.2026
81 Искат да унищожат Израел
До коментар #76 от "Ако не си забелязал":76 Ако не си забелязал
10ОТГОВОР
До коментар 65 от "Капейчо":
Израел всеки ден напада суверенни държави, а Западът или ги подкрепя или си мълчи
-;-
А сувереннтите държави отказаха ли се да унищожават незаконния Израел?!!?!!
06:39 18.08.2026
82 456
Коментиран от #85, #94
06:40 18.08.2026
83 Скажи где Мадяр
До коментар #59 от "скажи-ка вова":станал е като легенда! Всеки е чувал за него, но никой не го е виждал 🤣 Даже аятолаха на Иран се показа, а Мадяр не!
06:40 18.08.2026
84 Много добре забелязах как
До коментар #76 от "Ако не си забелязал":Хамас и и хизбули от съседни държави нападнаха Израел и отвличаха гражданите му, докато не им гръмнаха смартфоните.
06:40 18.08.2026
85 На прав път си
До коментар #82 от "456":Ще почерпиш. Продължавай да се радваш.
06:41 18.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Соломон
До коментар #65 от "Капейчо":Тя не само не е искала. През 2008г на Украйна и Грузия им бе отказано членство в НАТО. И няколко месеца по късно на Грузия и спретнаха една война по сценария по който Германия нападна Полша. През 2010г Украйна гласува закон който я прави без блокова във военно отношение страна. А през 2014 на Украйна и спретнаха сценария със Крим и народните републики от Донбас и Луганск
Коментиран от #91
06:41 18.08.2026
88 Соломон
06:42 18.08.2026
89 Росомаха
Коментиран от #95, #99
06:43 18.08.2026
90 Мусорчик
До коментар #17 от "Гориил":Специално заради тебе ще напиша още един път. Новите дронове са с изкуствен интелект и в момента, в който са подложени на средство за РЕБ изключват радиовръзката и минават в автономен режим. Т.е. не е нужно да преодоляват никакви системи, защото за тях не съществуват.
И разбери, че системите за РЕБ са просто генератори на радичестотни вълни, които със силното си излъчване смущават сигнала до дрона. Но когато дронът не ползва радиосигнал РЕБ не му въздейства.
От друга страна си представи средството за РЕБ с изключително усиления си сигнал е като прожектор за атакуващите дронове. С други думи няма по-лесна мишена от него.
06:43 18.08.2026
91 Грузия
До коментар #87 от "Соломон":първа атакува Русия, но това винаги се пропуска.
Коментиран от #101, #103
06:43 18.08.2026
92 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #98
06:44 18.08.2026
93 Васо
06:44 18.08.2026
94 6-те цели на Фюрера
До коментар #82 от "456":82 456
01ОТГОВОР
Ха ,ха как да чета? Вчера сутринта статия: 600 дрона
...
-;-
Защо ли товарищите си губят разсъдъка и надеждите за победата на СВУ-то с такива статии!
За русофили трябва много бодрост и пролетарския оптимизъм как импортозамещението прогресира и как Целите на Фюрера по план се изпълнявали
Коментиран от #130
06:45 18.08.2026
95 ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО
До коментар #89 от "Росомаха":То и за СССР така са говореше.
Коментиран от #104
06:45 18.08.2026
96 Механик
06:45 18.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Рашистите започват да си вярват
До коментар #92 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":92 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
20ОТГОВОР
Тва вече не е новина, а ежедневие
-;-
Ама рашистите още и още си вярват в Ленин , Сталин и Путлер!
06:46 18.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Мурзик
До коментар #91 от "Грузия":Това не е вярно. Грузия проведе операция в Южна Осетия, която е нейна територия.
Как си представяш Грузия да нападне Русия!?
Коментиран от #106, #155
06:48 18.08.2026
102 Натовско оръжие громи Русия
06:48 18.08.2026
103 2004година
До коментар #91 от "Грузия":в Грузия пристигат 100 натовски инструктора от САЩ и Германия. 2 години по-късно, Грузия започва офанзива
Коментиран от #108
06:48 18.08.2026
104 Росомаха
До коментар #95 от "ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО":В тази чужда за България война, изпитвам симпатия към Русия, защото не използва Европа, а сама си произвежда оръжията и си плаща заплатите. Украйна е тумор, който е закачен за кръвоносната система на ЕС и смуче пари и ресурси, за да произведе смърт.
Коментиран от #118
06:49 18.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Осетия провеждат
До коментар #101 от "Мурзик":избори за президент... Как ще е грузинска територия?
06:51 18.08.2026
107 Путер
До коментар #73 от "Росомаха":Вече няма бензин
06:51 18.08.2026
108 хе хе
До коментар #103 от "2004година":И викаш Грузия нападнала русийката, а? Бхахахаха
Същия сценарий и в Украйна. Два три дня и всьо. А руските солдати на фронта с парадните дрехи в мешките, вместо консерви. Ама този път късмета му изневери на путлер. Яко му изневери.
Коментиран от #156
06:53 18.08.2026
109 Росомаха
До коментар #80 от "Чувал ли":Бил съм в Карелия. Територия на бившата Руска империя, временно окупирана от съюзника на Хитлер, фашистка Финландия.
06:55 18.08.2026
110 Май ще
Коментиран от #112
06:56 18.08.2026
111 ей мухльо
До коментар #6 от "Марш по кофите копейко гладна!":👃👃👃🌽🌽🌽🚽🚽🚽👎👎👎💀💀💀
06:58 18.08.2026
112 Росомаха
До коментар #110 от "Май ще":Няма смисъл от атом при настъпателна операция. Ще заразят своята войска. Може само дълбоко в тила на врага. По неговите промишлени и транспортни центрове.
06:59 18.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Вивтко
07:00 18.08.2026
115 Оги
07:02 18.08.2026
116 няма край
07:03 18.08.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #104 от "Росомаха":Корейчета са бият за Русия
Ирански дронове са ползват от Русия
Китайски компоненти за ползват от Русия.
07:04 18.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Фламинго......украинския ХАЙМЪРС
07:06 18.08.2026
121 ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО
Коментиран от #125, #131
07:08 18.08.2026
122 Звезди
Коментиран от #135
07:08 18.08.2026
123 Тити
07:09 18.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Ицхак
До коментар #121 от "ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО":Киев е непригоден за живот...а идва зима
Коментиран от #126, #147
07:10 18.08.2026
126 нали?
До коментар #125 от "Ицхак":А в русийката имат парно на гас даже в землянките.
07:11 18.08.2026
127 добро утро...за една врата 619€....
Коментиран от #136
07:11 18.08.2026
128 освен това
До коментар #124 от "Росомаха":Освен това е шеф на Сатанистите в концлагера! Лично Сергей Лавров сказал.
07:12 18.08.2026
129 Григор
Коментиран от #134
07:14 18.08.2026
130 Росомаха
До коментар #94 от "6-те цели на Фюрера":Фашистката пропаганда в ЕС е криминално престъпление.
Коментиран от #138
07:16 18.08.2026
131 Ани
До коментар #121 от "ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО":Явно затова бандерите искат преговори и спиране на огъня по сегашните граници,за да спасят 15 процента от Донбас:)Ама като не послушаха Бисмарк за първите предложения на руснаците:),а оная английска разплетена дамаджана Джонсън:))))
Коментиран от #144
07:16 18.08.2026
132 Добро утро
07:16 18.08.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Млад русораст
До коментар #129 от "Григор":Значи вече имаш рак!
07:19 18.08.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Абе
До коментар #127 от "добро утро...за една врата 619€....":Това към конъранаступа ли е или пак ще искат спиране на огъня по сегашните граници бандерите и с тези дрончета оправят ли си преговорните позиции или напротив:))))ще стане като аферата в Курско:))),за бандерите останаха само първите 3 букви:)))
07:19 18.08.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 оня с коня
До коментар #130 от "Росомаха":Абсолютно верно,но според руските закони.Ама докога ще ви допълвам небрежните Изказвания пълни с пропуски?!
Коментиран от #143
07:21 18.08.2026
139 Това ли чакаме?
До коментар #19 от "Соломон":Горката Българийка.. цените тройни, младежите бягат от страната, хора ровят по казаните за парче сух хляб, ние чакаме новините за разрушенията в Москва. Хем глупави, хем злобни хорица.. сме..
Коментиран от #149
07:21 18.08.2026
140 МъкЪ, голема мъкЪ!
07:22 18.08.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Ами
До коментар #135 от "Дядо дръмпир":Най смешни са пишман пророците,защото баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и папата даже им каза на бандерите да се смирят и отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:)))Само че и той знаеше,че и Господ няма да го позволи в подарените руски земи на Украйна барабар с хората да се извършва геноцид и да се забранява руския:)
07:23 18.08.2026
143 Росомаха
До коментар #138 от "оня с коня":Фашистката пропаганда във всички страни от ЕС е криминално престъпление, дори и в Германия.
07:24 18.08.2026
144 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #131 от "Ани":С агресор не са преговаря той са трепе.
07:24 18.08.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #125 от "Ицхак":За Киев не знам
Ама Москва върви с бързи крачки натам.
07:28 18.08.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 такива
До коментар #139 от "Това ли чакаме?":Такива сте си руснаците. глупави злобни човечета.
Коментиран от #158
07:30 18.08.2026
150 няма край
07:30 18.08.2026
151 Крали Марко
07:31 18.08.2026
152 ПОРАЗИЯ СРЕЩУ ЛИКВИДАЦИЯ.
Е ТОВА ПРАВИ НАПУШЕНИЯ НАРКО ПО УКАЗАНИЕ НА ДИВАЦИТЕ МУ КОРАТУРИ!
ТЕ ДИВАЦИТЕ ИСКАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ПУТИН ДА ГИ РАЗМАЖЕ . НАДЯВАТ СЕ НА ТРЪМП ДА ДА ГИ ПАЗИ , НО ЩЕ ВИДИМ . ОЧЕВИДНО СИ ГО ТЪРСЯТ И ЩЕ СИ ГО НАМЕРЯТ.
07:36 18.08.2026
153 Атина Палада
Войната се превърна в ракетно- дронова.
Като ПСВ, само че с дронове.
Всички знаем как завърши ПСВ, нали?
07:39 18.08.2026
154 Войнолюбците на запад
07:53 18.08.2026
155 Дори и ЕС призна
До коментар #101 от "Мурзик":че вината е била на Грузия. На оня дет си яде после връзката по телевизията а сега е в затвора, американското мекере Саакшвили.
Коментиран от #157
07:54 18.08.2026
156 Колко трябва да е
До коментар #108 от "хе хе":умствено ограничен човек за да не може да разбее, че всичките тия войни и конфликти около Русия ги правят тия от Запада, демократичните.
07:56 18.08.2026
157 да бе
До коментар #155 от "Дори и ЕС призна":Чух че сека Кьонигсберг щял да обявява независимост, като Северна Осетия.
08:02 18.08.2026
158 Ами
До коментар #149 от "такива":Затова националният ти празник е всъщност руска победа,всичките ни обекти с национално значение и днес са руско производство ,начело с Аеца ,с чиито ток си пишеш тук бездарните плюнкки по космическа нация,чиито постижения учиш още в училище с Менделеев до космонавтиката и се огледай ,където и да си улици площади ,храмове,болници ако щеш носят руските имена на своите учредители ,основарели и освободители и Слава Богу:)))
08:11 18.08.2026