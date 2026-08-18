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Невиждано нападение: Украйна атакува Москва с 620 дрона!
  Тема: Украйна

Невиждано нападение: Украйна атакува Москва с 620 дрона!

18 Август, 2026 05:32, обновена 18 Август, 2026 06:39 5 533 158

  • русия-
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  • атаки-
  • дронове-
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Над 800 безпилотни апарата са изстреляни срещу Русия за денонощие, столицата е блокирана

Невиждано нападение: Украйна атакува Москва с 620 дрона! - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва преживя най-мащабната и координирана атака с дронове от началото на войната, след като кметът на руската столица Сергей Собянин потвърди, че над 620 безпилотни летателни апарата (БПЛА) са насочени към мегаполиса и Московска област в рамките на едно денонощие.

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Руското Министерство на отбраната обяви, че общият брой на прехванатите украински дронове на територията на цялата страна е достигнал рекордните 822 апарата, което превръща офанзивата в безпрецедентна по своите мащаби.

Сериозен инцидент е регистриран в град Раменское, намиращ се в Подмосковието. В резултат на падане на отломки от свален безпилотен апарат върху частна жилищна сграда е пострадало малко момиче, съобщават местните спасителни служби и информационната агенция Интерфакс Русия. На мястото веднага са изпратени екипи на бърза помощ и аварийни структури. Взривове и падащи отломки са усетени още в районите на Ногинск, Железнодорожни и Електростал.

Хаос в небето и блокирани летища

Атаката е предизвикала незабавно затваряне на въздушното пространство над руската столица. Федералната агенция за въздушен транспорт "Росавиация" въведе извънредни ограничения, спирайки временно полетите на три от четирите основни международни летища в Москва – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковски", както и в редица съседни региони. Според официалните данни на местните власти, противовъздушната отбрана и системите за радиоелектронна борба (РЕБ) са успели да свалят около една трета от апаратите (над 200 дрона) в пределите на Московска област.

Въпреки твърденията за висока ефективност на ПВО, падащи отломки и директни попадения са причинили сериозни щети на гражданската и логистичната инфраструктура. В Раменския район на Подмосковието се съобщава за един загинал 83-годишен мъж, след като дрон се е врязал в частен дом, а трима души в района на Околовръстното шосе на руската столица са ранени.

"Руският Amazon" под прицел

Основен обект на тежките удари в Московска област за пореден път станаха разпределителните центрове на най-големия руски онлайн ритейлър Wildberries. Огромен пожар е избухнал в логистичния комплекс на компанията в град Подолск (на около 45 км южно от Москва).

Украинската страна не пое директна отговорност чрез официалните си въоръжени сили, но военно-промишлени източници от Киев (компанията Fire Point) индиректно потвърдиха в социалните мрежи използването на техни далекобойни оръжия за поразяване на обекта. От Министерството на отбраната на Украйна по-рано заявиха, че тези складови бази се използват от Кремъл за логистично обезпечаване и доставка на военно оборудване за фронта – твърдение, което Москва категорично отрича.

Четвърта поредна въздушна тревога в Киев

Паралелно с ударите в Русия, ситуацията в Украйна остава критична. В столицата Киев за четвърти път в рамките на денонощието бе обявена въздушна тревога. Военновъздушните сили на Украйна предупредиха гражданите за навлизането на нови групи от бързи реактивни безпилотни апарати, движещи се от Черниговска област директно към пределите на столицата и град Бровари. Властите в Киев призоваха населението незабавно да потърси убежище.

Военните експерти отчитат безпрецедентен интензитет на използването на безпилотни технологии от двете страни на фронта през последните дни.

Ескалация без граници: Засегната е и територия на НАТО

Освен в района на Москва, ожесточени атаки с над 150 дрона бяха регистрирани в Ростовска област, където се съобщава за петима загинали, щети по железопътна гара и горски пожари.

Междувременно въздушният конфликт за пореден път прекрачи границите на преките участници. Министерството на националната отбрана на Румъния обяви, че испански изтребител F-18, изпълняващ мисия на НАТО по "Еър По Policing", е прехванал и свалил неидентифициран атакуващ дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство от посока Молдова.

Експертите отбелязват, че масираният удар отразява качествено новия капацитет на Украйна за производство на собствени безпилотни системи с голям обсег на действие, способни да преодоляват наситената руска противовъздушна отбрана на разстояния над 1000–1500 километра от границата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Раша

    79 81 Отговор
    е агресор.

    Коментиран от #9, #29, #133

    05:40 18.08.2026

  • 2 Смърт на фашизма

    105 6 Отговор
    Свобода на народа!

    05:41 18.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тюх!

    16 9 Отговор
    Ко прайм ся!

    Коментиран от #19

    05:57 18.08.2026

  • 15 Оня

    16 40 Отговор
    Много добри новини!

    Коментиран от #18

    05:57 18.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гориил

    54 20 Отговор
    НАТО не разполага със средства и технически възможности да преодолее най-новите руски системи за противодействие на радиоелектронната война. Русия бързо изгражда компоненти на тази система и през следващите седмици ще затвори напълно подходите към Москва, а след това и към всички големи индустриални градове в Русия.

    Коментиран от #52, #90

    05:59 18.08.2026

  • 18 Перо

    18 55 Отговор

    До коментар #15 от "Оня":

    Слава Украина и президент Зеленски

    05:59 18.08.2026

  • 19 Соломон

    17 44 Отговор

    До коментар #14 от "Тюх!":

    Сега стоим и чакаме руснаците да се събудят за да публикуват къде са паднали обломките от уж свалените дронове

    Коментиран от #139

    06:00 18.08.2026

  • 20 Kaлпазанин

    45 17 Отговор
    Значи скоро пак ще теглим борчове за укри и нас ни ,очаква наистина тежка зима

    06:00 18.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Какво доживяхме

    16 32 Отговор
    Москва блокира!

    06:02 18.08.2026

  • 23 ибрям гидти

    17 12 Отговор
    дембелия идва кличко да влиза у бункера

    06:03 18.08.2026

  • 24 Пак

    34 9 Отговор
    е време за балистика !

    06:05 18.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Зелен хайвер

    48 13 Отговор
    Украйна безпрецедентно ще изчезне от картата, много скоро.

    Коментиран от #49, #53

    06:09 18.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 любопитен

    18 19 Отговор
    Не се ли усещате, че така правите реклама на руското ПВО?

    06:11 18.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 10 Отговор
    Путин е върхът
    на сладоледаджиите
    сред младежта и спорта.

    06:13 18.08.2026

  • 34 Емека

    7 6 Отговор

    До коментар #27 от "Мими Кучева🐕":

    Винаги е добре да се нахранят троловете с кафяви пастички от сутринта.

    06:13 18.08.2026

  • 35 Путин

    9 11 Отговор
    Кой ми с.р.а
    в гащите?

    06:14 18.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЩЕ ИМА САААМО ЕДИН АМАЗОН

    6 8 Отговор
    НАЛИ ТЪЙ БАЙ БЕЗОС....

    06:15 18.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ВВП

    8 7 Отговор
    Ще умра.
    Обаче чак през септември.

    06:15 18.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Маринов

    32 15 Отговор
    Ако това е вярно, може да се очаква е скоро време финализиране на войната. Такава проява е като катализатор за руското управление и Киев ще понесе значителни разрушения. Ще сме свидетели на невиждани неща в Окраина или подмяна на Путин с нов Сталин, който няма да се церемони и лигави с декларации за сметка на руснаците. Наближава развръзката.
    Тия дронове са английски и окраинска сглобка на английски китове. И вярно, доставките през Полша са очевиден приоритет и в скоро време ще има интересни събития.

    Коментиран от #66

    06:16 18.08.2026

  • 42 Мими Кучева 🐕‍🦺

    5 5 Отговор
    Кукуригу, кудкудяк!
    Днеска снесох, утре пак.

    06:18 18.08.2026

  • 43 Добро утро Москва!

    13 18 Отговор
    Спахме ли?

    06:18 18.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Соломон

    16 7 Отговор

    До коментар #40 от "Козлодуйски бряг бум":

    Абе то Нагазаки ще има ама не знам за кой

    06:22 18.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Верен копеец

    9 19 Отговор

    До коментар #26 от "Зелен хайвер":

    Извинете, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я спазвали и сме излагали тьотя пред чужденците.

    Коментиран от #78

    06:23 18.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хихи!

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Хубав виц!

    06:24 18.08.2026

  • 53 Рашистите започват да си вярват

    16 18 Отговор

    До коментар #26 от "Зелен хайвер":

    26 Зелен хайвер
    45ОТГОВОР
    Украйна безпрецедентно ще изчезне от картата, много скоро.
    -;-
    Как само си вярвата путлерофилите?!
    Какво ще победели и кое ще изчезнело!

    06:24 18.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Росомаха

    15 9 Отговор
    Вследствие на английските бомбардировки през ВСВ са се образували огнени смерчове, които са събрали хората и са ги засмуквали в пожарите. В бомбоубежищата са се опичали като във фурна. Стотици хиляди цивилни са били убити, а над милион са напуснали градовете.
    Стотина пластмасови самолетчета не могат да нанесат такива щети в град, по-голям от България.

    Коментиран от #72

    06:26 18.08.2026

  • 56 Гориил

    7 5 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    Всичко, което прогнозирах, не се случи. Отивам да си сменя врачката и личния лекар.

    Коментиран от #70

    06:26 18.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 скажи-ка вова

    6 11 Отговор
    мацква не зря сожëнная Мадьяром!

    Коментиран от #83

    06:27 18.08.2026

  • 60 Рушляците разбират ли

    6 15 Отговор

    До коментар #50 от "няма край":

    50 няма край
    20ОТГОВОР
    Няма край руската мъка. Няма край.
    -;-
    Каква мъка изпитва рушляка със самогона и кусочек хлеба!

    06:28 18.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Я па ти

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Тоа па?":

    Като виждаш че комшията ти е пиянде, дето краде от тебе и налита на бой, и ти ще вдигнеш ограда

    Коментиран от #73

    06:29 18.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Обикновен руснак не разбира путлеризъма

    12 16 Отговор

    До коментар #41 от "Маринов":

    41 Маринов
    03ОТГОВОР
    Ако това е вярно, може да се очаква е скоро време финализиране на войната. Такава проява е като катализатор за руското управление и Киев ще понесе значителни разрушения. Ще сме свидетели на невиждани неща в Окраина или подмяна на Путин с нов Сталин,
    -;-
    Крепостните ще имат това което заслужават!
    Над 20 години Путлер е на власт и как така обикновинети рушляци не разбраха накъде пропадат?!

    06:31 18.08.2026

  • 67 Факти

    17 6 Отговор
    Хазарска държава няма, няма и да има украинска.

    06:32 18.08.2026

  • 68 Щерев

    12 5 Отговор
    цццццц ти да видиш бря бря тука е спокойно само пропагандата на урсулките в действие

    06:32 18.08.2026

  • 69 Скептик

    5 15 Отговор
    800 дрона изстреляни, 802 прихванати. Утре-1000 изстреляни, 1020 прихванати.

    Коментиран от #75

    06:32 18.08.2026

  • 70 осраински

    8 6 Отговор

    До коментар #56 от "Гориил":

    Навито! Аз пък ще си сменя дилъра.

    Коментиран от #74

    06:32 18.08.2026

  • 71 Кой е фашист

    14 6 Отговор

    До коментар #13 от "Украйна тази нощ cмля фашиcтка раша":

    "Останките на Евгений Коновалец, първият лидер на ОУН, ексхумирани в Ротердам, бяха предадени на Украйна за повторно погребение в Националното военно-мемориално гробище в Киев.

    По този повод в украинската столица, близо до Патриаршеската катедрала, офицери от въоръжените сили на Украйна проведоха факелно шествие и церемония по сбогуване с „героя“, положил основите на украинския радикален национализъм. Останките на Коновалец бяха посрещнати с поклони, минута мълчание и символи на Бандера."

    Коментиран от #79

    06:33 18.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Росомаха

    12 7 Отговор

    До коментар #62 от "Я па ти":

    И какво е откраднала Русия от Швеция и Финландия, ако мога да попитам? Финландци в Ленинград пияни като свини съм виждал всеки уикенд. Минаваха границата да си купят бензин и водка.

    Коментиран от #80, #107

    06:34 18.08.2026

  • 74 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги

    5 2 Отговор

    До коментар #70 от "осраински":

    И аз, и аз идвам. На кого ме оставяш?

    06:34 18.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ако не си забелязал

    18 7 Отговор

    До коментар #65 от "Капейчо":

    Израел всеки ден напада суверенни държави, а Западът или ги подкрепя или си мълчи

    Коментиран от #81, #84

    06:36 18.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Мутра да се яви да ни изясни

    4 10 Отговор

    До коментар #49 от "Верен копеец":

    49 Верен копеец
    40ОТГОВОР
    До коментар 26 от "Зелен хайвер":

    Извинете, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я спазвали и сме излагали тьотя пред чужденците.
    -;-
    Митрофанова нема ли скоро а се явне при Карбовския, Лайначков или не знам кое си студио?!?!

    06:37 18.08.2026

  • 79 фашистка русия

    7 16 Отговор

    До коментар #71 от "Кой е фашист":

    Всичко идва от фашистка Русия. Руснаците са оригиналните фашисти.

    06:38 18.08.2026

  • 80 Чувал ли

    2 6 Отговор

    До коментар #73 от "Росомаха":

    Си за Карелия?

    Коментиран от #109

    06:39 18.08.2026

  • 81 Искат да унищожат Израел

    3 8 Отговор

    До коментар #76 от "Ако не си забелязал":

    76 Ако не си забелязал
    10ОТГОВОР
    До коментар 65 от "Капейчо":

    Израел всеки ден напада суверенни държави, а Западът или ги подкрепя или си мълчи
    -;-
    А сувереннтите държави отказаха ли се да унищожават незаконния Израел?!!?!!

    06:39 18.08.2026

  • 82 456

    12 2 Отговор
    Ха ,ха как да чета? Вчера сутринта статия: 600 дрона изтреляни към Москва, днес невиждано 600 дрона..та вчеращната статиика явно е била " изпусната" и за подготовка как ще се реагира на подобна "новина".

    Коментиран от #85, #94

    06:40 18.08.2026

  • 83 Скажи где Мадяр

    12 1 Отговор

    До коментар #59 от "скажи-ка вова":

    станал е като легенда! Всеки е чувал за него, но никой не го е виждал 🤣 Даже аятолаха на Иран се показа, а Мадяр не!

    06:40 18.08.2026

  • 84 Много добре забелязах как

    5 11 Отговор

    До коментар #76 от "Ако не си забелязал":

    Хамас и и хизбули от съседни държави нападнаха Израел и отвличаха гражданите му, докато не им гръмнаха смартфоните.

    06:40 18.08.2026

  • 85 На прав път си

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "456":

    Ще почерпиш. Продължавай да се радваш.

    06:41 18.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Соломон

    6 7 Отговор

    До коментар #65 от "Капейчо":

    Тя не само не е искала. През 2008г на Украйна и Грузия им бе отказано членство в НАТО. И няколко месеца по късно на Грузия и спретнаха една война по сценария по който Германия нападна Полша. През 2010г Украйна гласува закон който я прави без блокова във военно отношение страна. А през 2014 на Украйна и спретнаха сценария със Крим и народните републики от Донбас и Луганск

    Коментиран от #91

    06:41 18.08.2026

  • 88 Соломон

    9 5 Отговор
    За Украйна или добро или нищо, нали знаете.

    06:42 18.08.2026

  • 89 Росомаха

    14 7 Отговор
    Чета коментарите и се учудвам. Опитват ни да ни внушат, че една от най-богатите и развити страни в света може да бъде победена с пластмасови дрончета от страна от третия свят.

    Коментиран от #95, #99

    06:43 18.08.2026

  • 90 Мусорчик

    8 6 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Специално заради тебе ще напиша още един път. Новите дронове са с изкуствен интелект и в момента, в който са подложени на средство за РЕБ изключват радиовръзката и минават в автономен режим. Т.е. не е нужно да преодоляват никакви системи, защото за тях не съществуват.
    И разбери, че системите за РЕБ са просто генератори на радичестотни вълни, които със силното си излъчване смущават сигнала до дрона. Но когато дронът не ползва радиосигнал РЕБ не му въздейства.
    От друга страна си представи средството за РЕБ с изключително усиления си сигнал е като прожектор за атакуващите дронове. С други думи няма по-лесна мишена от него.

    06:43 18.08.2026

  • 91 Грузия

    8 8 Отговор

    До коментар #87 от "Соломон":

    първа атакува Русия, но това винаги се пропуска.

    Коментиран от #101, #103

    06:43 18.08.2026

  • 92 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    10 12 Отговор
    Тва вече не е новина, а ежедневие

    Коментиран от #98

    06:44 18.08.2026

  • 93 Васо

    8 11 Отговор
    Как е, а? Бива ли, а? Аааа.. Ън такачка... Каквото повикало, такова се обадило. Намерихте си майстора. Джохар Дудадев през 95-та каза, питайки го кога ще дойде краят на Русия. Човекът каза- Когда взойдет украинское солнце...Айде, честито.

    06:44 18.08.2026

  • 94 6-те цели на Фюрера

    4 11 Отговор

    До коментар #82 от "456":

    82 456
    01ОТГОВОР
    Ха ,ха как да чета? Вчера сутринта статия: 600 дрона
    ...
    -;-
    Защо ли товарищите си губят разсъдъка и надеждите за победата на СВУ-то с такива статии!
    За русофили трябва много бодрост и пролетарския оптимизъм как импортозамещението прогресира и как Целите на Фюрера по план се изпълнявали

    Коментиран от #130

    06:45 18.08.2026

  • 95 ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО

    6 7 Отговор

    До коментар #89 от "Росомаха":

    То и за СССР така са говореше.

    Коментиран от #104

    06:45 18.08.2026

  • 96 Механик

    4 11 Отговор
    Благи вести.

    06:45 18.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Рашистите започват да си вярват

    6 10 Отговор

    До коментар #92 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    92 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
    20ОТГОВОР
    Тва вече не е новина, а ежедневие
    -;-
    Ама рашистите още и още си вярват в Ленин , Сталин и Путлер!

    06:46 18.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Мурзик

    3 5 Отговор

    До коментар #91 от "Грузия":

    Това не е вярно. Грузия проведе операция в Южна Осетия, която е нейна територия.
    Как си представяш Грузия да нападне Русия!?

    Коментиран от #106, #155

    06:48 18.08.2026

  • 102 Натовско оръжие громи Русия

    5 10 Отговор
    Тепърва се почва

    06:48 18.08.2026

  • 103 2004година

    11 3 Отговор

    До коментар #91 от "Грузия":

    в Грузия пристигат 100 натовски инструктора от САЩ и Германия. 2 години по-късно, Грузия започва офанзива

    Коментиран от #108

    06:48 18.08.2026

  • 104 Росомаха

    17 8 Отговор

    До коментар #95 от "ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО":

    В тази чужда за България война, изпитвам симпатия към Русия, защото не използва Европа, а сама си произвежда оръжията и си плаща заплатите. Украйна е тумор, който е закачен за кръвоносната система на ЕС и смуче пари и ресурси, за да произведе смърт.

    Коментиран от #118

    06:49 18.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Осетия провеждат

    7 5 Отговор

    До коментар #101 от "Мурзик":

    избори за президент... Как ще е грузинска територия?

    06:51 18.08.2026

  • 107 Путер

    3 8 Отговор

    До коментар #73 от "Росомаха":

    Вече няма бензин

    06:51 18.08.2026

  • 108 хе хе

    4 14 Отговор

    До коментар #103 от "2004година":

    И викаш Грузия нападнала русийката, а? Бхахахаха
    Същия сценарий и в Украйна. Два три дня и всьо. А руските солдати на фронта с парадните дрехи в мешките, вместо консерви. Ама този път късмета му изневери на путлер. Яко му изневери.

    Коментиран от #156

    06:53 18.08.2026

  • 109 Росомаха

    8 2 Отговор

    До коментар #80 от "Чувал ли":

    Бил съм в Карелия. Територия на бившата Руска империя, временно окупирана от съюзника на Хитлер, фашистка Финландия.

    06:55 18.08.2026

  • 110 Май ще

    5 5 Отговор
    Заиграе втомчето!

    Коментиран от #112

    06:56 18.08.2026

  • 111 ей мухльо

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Марш по кофите копейко гладна!":

    👃👃👃🌽🌽🌽🚽🚽🚽👎👎👎💀💀💀

    06:58 18.08.2026

  • 112 Росомаха

    7 1 Отговор

    До коментар #110 от "Май ще":

    Няма смисъл от атом при настъпателна операция. Ще заразят своята войска. Може само дълбоко в тила на врага. По неговите промишлени и транспортни центрове.

    06:59 18.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Вивтко

    5 7 Отговор
    Украйна скоро ще произвежда по 2000 дрона на ден. Очакват се атаки с по 4 000/ 5000 дрона по Москва. Освен това пускат и балистични ракети....

    07:00 18.08.2026

  • 115 Оги

    3 8 Отговор
    Пълен стан и резил за руснаците. Къде са Орвшници- морешници, несваляеми и безаналогови ракети? До сега за такова нещо от Коев трябваше да остане купчина натрошен бетон. Явно това са им възможностите, не е истина, колко са слаби.

    07:02 18.08.2026

  • 116 няма край

    2 8 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    07:03 18.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    2 7 Отговор

    До коментар #104 от "Росомаха":

    Корейчета са бият за Русия
    Ирански дронове са ползват от Русия
    Китайски компоненти за ползват от Русия.

    07:04 18.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Фламинго......украинския ХАЙМЪРС

    3 6 Отговор
    Скоро тръгва към Москва и Питер.

    07:06 18.08.2026

  • 121 ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО

    3 7 Отговор
    Един комик направи Путин за смях.

    Коментиран от #125, #131

    07:08 18.08.2026

  • 122 Звезди

    12 5 Отговор
    Русия воюва с около 50 държави включително САЩ. Слаби били...украинците са безпомощни ако нямат сателитната информация от САЩ и Обединеното Кралстео. Мача не е свирен още, но както и да свърши Украйна няма да я има като самостоятелна държава.

    Коментиран от #135

    07:08 18.08.2026

  • 123 Тити

    0 6 Отговор
    Раша гори хубави новини.

    07:09 18.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Ицхак

    7 3 Отговор

    До коментар #121 от "ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО":

    Киев е непригоден за живот...а идва зима

    Коментиран от #126, #147

    07:10 18.08.2026

  • 126 нали?

    2 4 Отговор

    До коментар #125 от "Ицхак":

    А в русийката имат парно на гас даже в землянките.

    07:11 18.08.2026

  • 127 добро утро...за една врата 619€....

    3 6 Отговор
    Много отломки са падали над масква и над периметъра.....нали ,мешел...

    Коментиран от #136

    07:11 18.08.2026

  • 128 освен това

    2 4 Отговор

    До коментар #124 от "Росомаха":

    Освен това е шеф на Сатанистите в концлагера! Лично Сергей Лавров сказал.

    07:12 18.08.2026

  • 129 Григор

    7 3 Отговор
    Мразя Украйна и укронацистите от западна Украйна безплатно о за винаги

    Коментиран от #134

    07:14 18.08.2026

  • 130 Росомаха

    7 2 Отговор

    До коментар #94 от "6-те цели на Фюрера":

    Фашистката пропаганда в ЕС е криминално престъпление.

    Коментиран от #138

    07:16 18.08.2026

  • 131 Ани

    8 5 Отговор

    До коментар #121 от "ЯДРЕНА РУСИЯ Е НА РЕШЕТО":

    Явно затова бандерите искат преговори и спиране на огъня по сегашните граници,за да спасят 15 процента от Донбас:)Ама като не послушаха Бисмарк за първите предложения на руснаците:),а оная английска разплетена дамаджана Джонсън:))))

    Коментиран от #144

    07:16 18.08.2026

  • 132 Добро утро

    8 1 Отговор
    В Одеса пак е имало заря по пристанището - явно се случват случки докато ни занимават с дрончета

    07:16 18.08.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Млад русораст

    0 3 Отговор

    До коментар #129 от "Григор":

    Значи вече имаш рак!

    07:19 18.08.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #127 от "добро утро...за една врата 619€....":

    Това към конъранаступа ли е или пак ще искат спиране на огъня по сегашните граници бандерите и с тези дрончета оправят ли си преговорните позиции или напротив:))))ще стане като аферата в Курско:))),за бандерите останаха само първите 3 букви:)))

    07:19 18.08.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #130 от "Росомаха":

    Абсолютно верно,но според руските закони.Ама докога ще ви допълвам небрежните Изказвания пълни с пропуски?!

    Коментиран от #143

    07:21 18.08.2026

  • 139 Това ли чакаме?

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Горката Българийка.. цените тройни, младежите бягат от страната, хора ровят по казаните за парче сух хляб, ние чакаме новините за разрушенията в Москва. Хем глупави, хем злобни хорица.. сме..

    Коментиран от #149

    07:21 18.08.2026

  • 140 МъкЪ, голема мъкЪ!

    3 1 Отговор
    Ще бecят фашисти, като в Нюрнберг!

    07:22 18.08.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #135 от "Дядо дръмпир":

    Най смешни са пишман пророците,защото баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и папата даже им каза на бандерите да се смирят и отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:)))Само че и той знаеше,че и Господ няма да го позволи в подарените руски земи на Украйна барабар с хората да се извършва геноцид и да се забранява руския:)

    07:23 18.08.2026

  • 143 Росомаха

    3 1 Отговор

    До коментар #138 от "оня с коня":

    Фашистката пропаганда във всички страни от ЕС е криминално престъпление, дори и в Германия.

    07:24 18.08.2026

  • 144 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    2 5 Отговор

    До коментар #131 от "Ани":

    С агресор не са преговаря той са трепе.

    07:24 18.08.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    0 5 Отговор

    До коментар #125 от "Ицхак":

    За Киев не знам
    Ама Москва върви с бързи крачки натам.

    07:28 18.08.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 такива

    0 4 Отговор

    До коментар #139 от "Това ли чакаме?":

    Такива сте си руснаците. глупави злобни човечета.

    Коментиран от #158

    07:30 18.08.2026

  • 150 няма край

    1 3 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    07:30 18.08.2026

  • 151 Крали Марко

    5 1 Отговор
    Англичани и евреи стоят зад това. Наглостта им е безпрецедентна.

    07:31 18.08.2026

  • 152 ПОРАЗИЯ СРЕЩУ ЛИКВИДАЦИЯ.

    2 2 Отговор
    ЕХААА, ИДЕАЛНО ОСНОВАНИЕ НА ПУТИН СКОРО ДА ИЗТРИЕ УКРИТЕ ОТ КАТАТА НА СВЕТА!!!
    Е ТОВА ПРАВИ НАПУШЕНИЯ НАРКО ПО УКАЗАНИЕ НА ДИВАЦИТЕ МУ КОРАТУРИ!
    ТЕ ДИВАЦИТЕ ИСКАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ПУТИН ДА ГИ РАЗМАЖЕ . НАДЯВАТ СЕ НА ТРЪМП ДА ДА ГИ ПАЗИ , НО ЩЕ ВИДИМ . ОЧЕВИДНО СИ ГО ТЪРСЯТ И ЩЕ СИ ГО НАМЕРЯТ.

    07:36 18.08.2026

  • 153 Атина Палада

    0 2 Отговор
    След като Путин заседна в Донбас, не му оства нищо друго,освен да обстрелва отдалече.

    Войната се превърна в ракетно- дронова.
    Като ПСВ, само че с дронове.

    Всички знаем как завърши ПСВ, нали?

    07:39 18.08.2026

  • 154 Войнолюбците на запад

    0 0 Отговор
    ескалират войната и последствията за Украйна стават все по тежки и накрая ще пострада и друг!

    07:53 18.08.2026

  • 155 Дори и ЕС призна

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Мурзик":

    че вината е била на Грузия. На оня дет си яде после връзката по телевизията а сега е в затвора, американското мекере Саакшвили.

    Коментиран от #157

    07:54 18.08.2026

  • 156 Колко трябва да е

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "хе хе":

    умствено ограничен човек за да не може да разбее, че всичките тия войни и конфликти около Русия ги правят тия от Запада, демократичните.

    07:56 18.08.2026

  • 157 да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #155 от "Дори и ЕС призна":

    Чух че сека Кьонигсберг щял да обявява независимост, като Северна Осетия.

    08:02 18.08.2026

  • 158 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "такива":

    Затова националният ти празник е всъщност руска победа,всичките ни обекти с национално значение и днес са руско производство ,начело с Аеца ,с чиито ток си пишеш тук бездарните плюнкки по космическа нация,чиито постижения учиш още в училище с Менделеев до космонавтиката и се огледай ,където и да си улици площади ,храмове,болници ако щеш носят руските имена на своите учредители ,основарели и освободители и Слава Богу:)))

    08:11 18.08.2026

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