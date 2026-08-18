Невиждано нападение: Украйна атакува Москва с 620 дрона!

Москва преживя най-мащабната и координирана атака с дронове от началото на войната, след като кметът на руската столица Сергей Собянин потвърди, че над 620 безпилотни летателни апарата (БПЛА) са насочени към мегаполиса и Московска област в рамките на едно денонощие.

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Руското Министерство на отбраната обяви, че общият брой на прехванатите украински дронове на територията на цялата страна е достигнал рекордните 822 апарата, което превръща офанзивата в безпрецедентна по своите мащаби.

Сериозен инцидент е регистриран в град Раменское, намиращ се в Подмосковието. В резултат на падане на отломки от свален безпилотен апарат върху частна жилищна сграда е пострадало малко момиче, съобщават местните спасителни служби и информационната агенция Интерфакс Русия. На мястото веднага са изпратени екипи на бърза помощ и аварийни структури. Взривове и падащи отломки са усетени още в районите на Ногинск, Железнодорожни и Електростал.

Хаос в небето и блокирани летища

Атаката е предизвикала незабавно затваряне на въздушното пространство над руската столица. Федералната агенция за въздушен транспорт "Росавиация" въведе извънредни ограничения, спирайки временно полетите на три от четирите основни международни летища в Москва – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковски", както и в редица съседни региони. Според официалните данни на местните власти, противовъздушната отбрана и системите за радиоелектронна борба (РЕБ) са успели да свалят около една трета от апаратите (над 200 дрона) в пределите на Московска област.

Въпреки твърденията за висока ефективност на ПВО, падащи отломки и директни попадения са причинили сериозни щети на гражданската и логистичната инфраструктура. В Раменския район на Подмосковието се съобщава за един загинал 83-годишен мъж, след като дрон се е врязал в частен дом, а трима души в района на Околовръстното шосе на руската столица са ранени.

"Руският Amazon" под прицел

Основен обект на тежките удари в Московска област за пореден път станаха разпределителните центрове на най-големия руски онлайн ритейлър Wildberries. Огромен пожар е избухнал в логистичния комплекс на компанията в град Подолск (на около 45 км южно от Москва).

Украинската страна не пое директна отговорност чрез официалните си въоръжени сили, но военно-промишлени източници от Киев (компанията Fire Point) индиректно потвърдиха в социалните мрежи използването на техни далекобойни оръжия за поразяване на обекта. От Министерството на отбраната на Украйна по-рано заявиха, че тези складови бази се използват от Кремъл за логистично обезпечаване и доставка на военно оборудване за фронта – твърдение, което Москва категорично отрича.

Четвърта поредна въздушна тревога в Киев

Паралелно с ударите в Русия, ситуацията в Украйна остава критична. В столицата Киев за четвърти път в рамките на денонощието бе обявена въздушна тревога. Военновъздушните сили на Украйна предупредиха гражданите за навлизането на нови групи от бързи реактивни безпилотни апарати, движещи се от Черниговска област директно към пределите на столицата и град Бровари. Властите в Киев призоваха населението незабавно да потърси убежище.

Военните експерти отчитат безпрецедентен интензитет на използването на безпилотни технологии от двете страни на фронта през последните дни.

Ескалация без граници: Засегната е и територия на НАТО

Освен в района на Москва, ожесточени атаки с над 150 дрона бяха регистрирани в Ростовска област, където се съобщава за петима загинали, щети по железопътна гара и горски пожари.

Междувременно въздушният конфликт за пореден път прекрачи границите на преките участници. Министерството на националната отбрана на Румъния обяви, че испански изтребител F-18, изпълняващ мисия на НАТО по "Еър По Policing", е прехванал и свалил неидентифициран атакуващ дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство от посока Молдова.

Експертите отбелязват, че масираният удар отразява качествено новия капацитет на Украйна за производство на собствени безпилотни системи с голям обсег на действие, способни да преодоляват наситената руска противовъздушна отбрана на разстояния над 1000–1500 километра от границата.