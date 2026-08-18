Първият дипломат на Киев: Време е отново за преговори за санкциите на ЕС срещу "Росатом"

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че е време да се възобновят преговорите относно санкциите на Европейския съюз срещу руската компания "Росатом", като повтори предупрежденията си срещу всякакво сътрудничество с ядрената енергийна компания, писа АФП.
"Росатом" е пряко замесен в многобройните престъпления на Русия срещу ядрената безопасност и служи като инструмент за влияние на руския режим върху европейските правителства.
Освен това "Росатом" носи пълна отговорност за систематичното отвличане, задържане и изтезаване на персонала на АЕЦ "Запорожие" във временно окупирания Енергодар", написа Сибиха в X.
Така той коментира по-ранен доклад на Politico за дейността на "Росатом" в ЕС, която предполагаемо нарушава стандартите за безопасност.
Освен това украинският външен министър подчерта, че никоя държава не бива да се ангажира с ядрено сътрудничество с компания, която е "съучастник в военни престъпления".
По тази причина Сибиха призова за налагане на санкции срещу "Росатом", прекратяване на всякаква зависимост от Русия в сектора на ядрената енергетика и спиране на всякакво сътрудничество с Москва в областта на ядрената енергетика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:21 18.08.2026
2 Гориил
09:22 18.08.2026
3 Не ни интересува
09:22 18.08.2026
4 голям смях
Коментиран от #6
09:24 18.08.2026
5 Не си ти
09:28 18.08.2026
6 защо
До коментар #4 от "голям смях":Право в десетката!!!
09:29 18.08.2026
7 Въпрос
А след изтезанията връщат ли го персонала в АЕЦ-а на работа?
09:29 18.08.2026
8 И оня предишния
09:31 18.08.2026
9 Моряка
09:32 18.08.2026
10 ами
09:33 18.08.2026
11 Пуши пуши
Коментиран от #14
09:33 18.08.2026
12 6135
09:33 18.08.2026
13 Ами сега ?! 😜
09:37 18.08.2026
14 Мишел
До коментар #11 от "Пуши пуши":Украйна досега няма никакъв удар в Москва, в кръга, очертан от МКАД на десет километра от Кремъл.
09:38 18.08.2026