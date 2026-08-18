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Първият дипломат на Киев: Време е отново за преговори за санкциите на ЕС срещу "Росатом"
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Киев: Време е отново за преговори за санкциите на ЕС срещу "Росатом"

18 Август, 2026 09:18 494 14

  • росатом-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски

"Росатом" е пряко замесен в многобройните престъпления на Русия срещу ядрената безопасност и служи като инструмент за влияние на руския режим върху европейските правителства

Първият дипломат на Киев: Време е отново за преговори за санкциите на ЕС срещу "Росатом" - 1
AFP AFP

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че е време да се възобновят преговорите относно санкциите на Европейския съюз срещу руската компания "Росатом", като повтори предупрежденията си срещу всякакво сътрудничество с ядрената енергийна компания, писа АФП.

"Росатом" е пряко замесен в многобройните престъпления на Русия срещу ядрената безопасност и служи като инструмент за влияние на руския режим върху европейските правителства.

Освен това "Росатом" носи пълна отговорност за систематичното отвличане, задържане и изтезаване на персонала на АЕЦ "Запорожие" във временно окупирания Енергодар", написа Сибиха в X.

Така той коментира по-ранен доклад на Politico за дейността на "Росатом" в ЕС, която предполагаемо нарушава стандартите за безопасност.

Освен това украинският външен министър подчерта, че никоя държава не бива да се ангажира с ядрено сътрудничество с компания, която е "съучастник в военни престъпления".

По тази причина Сибиха призова за налагане на санкции срещу "Росатом", прекратяване на всякаква зависимост от Русия в сектора на ядрената енергетика и спиране на всякакво сътрудничество с Москва в областта на ядрената енергетика.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 0 Отговор
    По цял ден четем малоумията на някакви неадекватни укропарчета!!!

    09:21 18.08.2026

  • 2 Гориил

    19 0 Отговор
    Това се нарича пазарна конкуренция на англосаксонски.

    09:22 18.08.2026

  • 3 Не ни интересува

    15 0 Отговор
    какво иска фашисткият режим в Украйна! Така или иначе няма бъдеще и Русия ще го изкорени!

    09:22 18.08.2026

  • 4 голям смях

    13 0 Отговор
    от тез ваще санкции водата в дунава спря да тече

    Коментиран от #6

    09:24 18.08.2026

  • 5 Не си ти

    6 0 Отговор
    който казва време ли е, или не. Съвсем скоро няма да има и помен от вас, нагли и крадливи същества.

    09:28 18.08.2026

  • 6 защо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "голям смях":

    Право в десетката!!!

    09:29 18.08.2026

  • 7 Въпрос

    2 0 Отговор
    "Освен това "Росатом" носи пълна отговорност за систематичното отвличане, задържане и изтезаване на персонала на АЕЦ "Запорожие""

    А след изтезанията връщат ли го персонала в АЕЦ-а на работа?

    09:29 18.08.2026

  • 8 И оня предишния

    5 0 Отговор
    с главата-телевизор беше dееебил но тоя то надминава.

    09:31 18.08.2026

  • 9 Моряка

    6 0 Отговор
    Този украински нахал продължава да диктува какво да прави ЕС срещу Русия?Зеленото пък току що получи европейска баница от 92 милиарда и веднага настоява за още 101?Докога ще ги търпим да ни смучат,бе народе?Докога ще ги търпим да ни готвят за плацдарм за война срещу Русия?Гласувахте за човек с гръбнак,а получихте пак въртящо дупе.Все така ли ще ни про...................?Още ли се кефите,а?

    09:32 18.08.2026

  • 10 ами

    2 0 Отговор
    ха ха ха - сибигадето неговдига поучава европа какво да прави, а какво стана с кулебадагоеба

    09:33 18.08.2026

  • 11 Пуши пуши

    1 2 Отговор
    Моску пуши като кубинска пура.

    Коментиран от #14

    09:33 18.08.2026

  • 12 6135

    1 0 Отговор
    На снимката е новата АЕЦ на Росатом...

    09:33 18.08.2026

  • 13 Ами сега ?! 😜

    2 0 Отговор
    Росатом е много важен за България ! Затова ще следим каква позиция ще вземат нашите натоФски управници за санкции срещу него . Ще бъде любопитно , докъде могат да паднат !!

    09:37 18.08.2026

  • 14 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пуши пуши":

    Украйна досега няма никакъв удар в Москва, в кръга, очертан от МКАД на десет километра от Кремъл.

    09:38 18.08.2026

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