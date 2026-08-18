Първият дипломат на Киев: Време е отново за преговори за санкциите на ЕС срещу "Росатом"

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че е време да се възобновят преговорите относно санкциите на Европейския съюз срещу руската компания "Росатом", като повтори предупрежденията си срещу всякакво сътрудничество с ядрената енергийна компания, писа АФП.

"Росатом" е пряко замесен в многобройните престъпления на Русия срещу ядрената безопасност и служи като инструмент за влияние на руския режим върху европейските правителства.

Освен това "Росатом" носи пълна отговорност за систематичното отвличане, задържане и изтезаване на персонала на АЕЦ "Запорожие" във временно окупирания Енергодар", написа Сибиха в X.

Така той коментира по-ранен доклад на Politico за дейността на "Росатом" в ЕС, която предполагаемо нарушава стандартите за безопасност.

Освен това украинският външен министър подчерта, че никоя държава не бива да се ангажира с ядрено сътрудничество с компания, която е "съучастник в военни престъпления".

По тази причина Сибиха призова за налагане на санкции срещу "Росатом", прекратяване на всякаква зависимост от Русия в сектора на ядрената енергетика и спиране на всякакво сътрудничество с Москва в областта на ядрената енергетика.