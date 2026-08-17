Адвокат Силвия Петкова пред ФАКТИ за убийството в Пловдив: Най-опасното в този случай е етикетът – „убиец“, „садист“, „изверг“

Убийството на Георги Кузев в Пловдив, по което са обвинени петима непълнолетни, поставя редица тежки въпроси – от границата между умишленото убийство и смъртта, причинена при нанесена телесна повреда, до индивидуалната вина на всеки участник и особеностите на наказателната отговорност на децата. Важен остава и въпросът как държавата трябва да балансира между тежестта на престъплението, защитата на обществото и необходимостта непълнолетните извършители да бъдат превъзпитани и реинтегрирани. Пред ФАКТИ по темата говори адвокат Силвия Петкова.
– Адв. Петкова, петима непълнолетни са обвинени в умишлено убийство по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди. Колко тежка е тази правна квалификация и какво трябва да бъде доказано в съдебната зала, за да бъде потвърдена?
– Повдигнатото обвинение е за квалифицирано убийство. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Казано иначе, касае се за престъпление, за което законът предвижда най-тежкото по вид наказание сред предвидените в закона – доживотен затвор без замяна, т.е. законодателят го приема като изключително сериозно посегателство. За да се произнесе съдът с осъдителна присъда, е необходимо да се докажат следните елементи: настъпилата смърт на пострадалия, вследствие на точно определени действия на конкретно лице, което умишлено е причинило смъртта с особена жестокост, по особено мъчителен начин за пострадалия, като е действал по хулигански подбуди и по подбуди, свързани със сексуалната ориентация. Необходимо е да се докаже и умисъл за умъртвяването, защото в принципен план при нанасяне на побой е възможно и да се касае за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена телесна повреда. В този случай деецът желае и цели нанасянето на телесна повреда от конкретен вид, но въпреки това настъпва смърт, към която той не се стреми, но е могъл и е бил длъжен да я предвиди или, макар да я е предвиждал, смятал е, че може да я предотврати. Разграничението между умишлено убийство и причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена телесна повреда, в практиката се прави чрез преценка на средствата за извършване на престъплението, силата, интензивността и броя на нанесените удари, насочеността на ударите и засегнатите органи, механизма на настъпването на смъртта, поведението на дееца преди, по време и след деянието и др.
– И петимата са непълнолетни, но на възраст между 15 и 17 години. Как се преценява наказателната отговорност на всеки един от тях и доколко съдебно-психологичната и психиатричната експертиза ще бъдат решаващи?
– Общото правило в наказателното право е, че непълнолетните, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18 години, носят наказателна отговорност само ако са могли да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си. Преценката, касаеща тази способност, се прави въз основа на съдебно-психологичната и психиатричната експертиза. Ако съгласно заключението по такава експертиза някой от непълнолетните обвиняеми не е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, той няма да носи наказателна отговорност. Ако заключението е в обратния смисъл, предвидените в закона наказания, налагани по отношение на непълнолетни**,** се заменят, респ. редуцират, както следва:
За непълнолетните между 14 и 16-годишна възраст наказанията доживотен затвор без замяна и доживотен затвор се заменят с лишаване от свобода от три до десет години, а наказанието лишаване от свобода за повече от десет години се редуцира на лишаване от свобода от три месеца до пет години;
За непълнолетните между 16 и 18-годишна възраст доживотният затвор без замяна, доживотният затвор и лишаването от свобода за повече от петнадесет години се заменят с лишаване от свобода от пет до дванадесет години, а лишаването от свобода за повече от десет години се редуцира до лишаване от свобода от две до осем години.
– При петима обвиняеми неизбежно възниква въпросът за индивидуалната вина. Кой носи по-тежка отговорност – този, който нанася ударите и причинява телесните повреди, или този, който не участва пряко в побоя, но снима случващото се, присъства и остава съпричастен към деянието? Може ли само фактът, че някой не е нанесъл удар, да го постави в по-различна правна позиция?
– Когато става въпрос за съучастие, при определяне на наказанието винаги се взима предвид характерът и степента на индивидуалното участие на всеки. Наказателна отговорност по конкретното обвинение ще носят както физическите извършители на побоя, довел до смъртта на пострадалия, така и помагачите и подбудителите, ако се установят такива. При съучастие наказателната отговорност на всеки се определя индивидуално, като съдът отчита характера и степента на неговото участие. Самото качество на извършител, подбудител или помагач не означава автоматично, че един от тях ще получи по-тежко наказание от останалите. Присъстващите и снимащите могат да имат качество на свидетели, освен ако се съберат доказателства за съучастие. Има и хипотеза, в която могат да бъдат привлечени към наказателна отговорност, ако се установи, че са могли да окажат помощ при наличие на непосредствена опасност за живота на пострадалия и при липса на опасност за тях самите или за други. Казано по-просто, за да понесат присъстващите и снимащите наказателна отговорност, следва да се докаже, че те са възприели и осъзнали непосредствената опасност за живота на пострадалия, не е имало опасност за тях самите или за другиго и въпреки това не са оказали необходимата помощ. Непосредствена опасност ще е налице например при множество агресивни лица, нанасящи побой, които могат да насочат агресията си и към наблюдателя, който е решил да окаже помощ.
– По публично известните данни Георги е бил подложен на изключително жестоко насилие, включително действия, които показват унижаване и изтезание. Как съдът разглежда подобно поведение – като част от самото убийство или като обстоятелство, което допълнително утежнява наказателната отговорност?
– Да се разгледа това поведение като част от самото убийство и като обстоятелство, което допълнително утежнява наказателната отговорност е едно и също, защото отегчаващите отговорността обстоятелства не са елемент от състава на престъплението, т.е. не водят до по-тежка правна квалификация, а водят до налагане на по-висок размер наказание в предвидените в закона рамки за конкретния вид престъпление.
– Георги не умира на място, а по-късно в болница вследствие на нанесения му побой. Как се установява причинно-следствената връзка между действията на обвиняемите и настъпилата смърт и има ли значение за правната квалификация фактът, че смъртта е настъпила часове или дни по-късно?
– При настъпила смърт след побой една от най-сложните задачи е да се разграничи умисълът за причиняване на смъртта от умисъла за нанасяне на телесна повреда и непредпазливото отношение към настъпването на смъртта. Както посочих по-горе**,** дали се касае за умишлено умъртвяване или за непредпазливо причиняване на смърт, вследствие на умишлено нанесена телесна повреда, се отчитат средствата за извършване на престъплението (напр. дали е с голи ръце или с някакво оръжие), силата, интензивността и броят на нанесените удари, насочеността на ударите и засегнатите органи, механизмът на настъпването на смъртта (напр. дали е пряко следствие от нанесените удари или има някакъв външен фактор, който е допринесъл за настъпването ѝ), поведението на дееца преди, по време и след деянието и др.
– В случая се говори за модел на „ловци на педофили“ – организиране на среща чрез интернет, примамване на набелязан човек, групово нападение, насилие и заснемане. Ако се докаже, че това е било предварително организирано, как би се отразило то върху отговорността на всеки от участниците? И къде според закона приключва евентуалното намерение да бъде разобличен извършител на престъпление и започва саморазправата, изтезанието и убийството?
– Предварителната организация има значение за квалификацията на престъплението тогава, когато тя е създадена с цел умишленото умъртвяване на пострадалия. Тогава ще се носи отговорност за предумишлено убийство, извършено при условията на останалите квалифициращи признаци, за които е повдигнато обвинението. Що се отнася до разликата между намерението да бъде разобличен извършител на престъпление и саморазправата, тя е много проста – когато се търси разобличаване, всички събрани доказателства за извършване на престъпление следва да се предадат на прокуратурата, която е единственият държавен орган, притежаващ правомощия да започне наказателно преследване по повод извършено престъпление. Съдът е единственият държавен орган, притежаващ правомощия да накаже установен извършител на престъпление. Предприемането на самостоятелни действия от страна на граждани за наказване на действителен или на субективно възприеман за действителен извършител на престъпление може само по себе си да съставлява престъпление.
– При какви условия един непълнолетен, осъден на лишаване от свобода, би могъл да излезе условно предсрочно и как на практика се отразява подобна присъда върху живота му – образованието, социализацията, психиката и възможността му да се върне в обществото?
– Осъденият като непълнолетен може да бъде предсрочно освободен след фактическото изтърпяване на поне 1/3 от наложеното наказание. Допълнителна предпоставка е осъденият да е дал доказателства, че се е поправил. Поправянето се преценява въз основа на поведението по време на изтърпяване на наказанието, трудовата/учебната му ангажираност и оценката на риска от повторно извършване на престъпление. Целта на наказанието, налагано по отношение на непълнолетни извършители на престъпления, е непълнолетният да бъде превъзпитан и подготвен за обществено полезен труд. Тук е мястото да се отбележи нещо изключително важно, което като че ли масовото общество не разбира – наказанието не се налага с цел възмездие, а с цел поправяне и превъзпитание на извършителя към спазване на закона и добрите нрави. Що се отнася до непълнолетните, законодателят отчита особеностите на възрастта, като напр. по-голямата склонност както към поддаване на отрицателно повлияване, така и към поправяне и превъзпитание.
Именно с цел максимално осигуряване на поправянето, превъзпитанието и подготовката за обществена полза по отношение на непълнолетните са предвидени особени правила за провеждането на наказателния процес срещу тях,
акто и за замяната и редуцирането на наказанията с цел да се минимизира вредата върху образованието, социализацията, психиката и възможностите на непълнолетния да се върне в обществото. Едно от най-съществените правила е ограничаването на публичността на процесите срещу непълнолетни, което е заложено не само в българския Наказателно-процесуален кодекс, но и в множество международни актове, както и в практиката на Европейския съд по правата на човека.
Тук е мястото да се спомене, че Европейският съд по правата на човека има две ключови съдебни решения срещу Обединеното кралство, касаещи наказателни процеси срещу деца, извършили изключително тежки престъпления, като е приемал, че правото на справедлив процес е нарушено заради участието на медиите, огромната национална и международна публичност и гледането на делата с процесуалните формалности на наказателните процеси срещу възрастни. В тези случаи е отхвърлян като неоснователен аргументът на британското правителство, че публичността защитава справедливостта.
Важно е все пак да се отбележи, че Европейският съд по правата на човека признава легитимния обществен интерес от публичност, но подчертава, че при конфликт между публичността и справедливия процес последният има предимство.
– Тук стигаме до може би най-трудния въпрос – какво се случва с тези деца след едно подобно престъпление? Дори след като изтърпят наказанието си, те ще носят етикета „убийци“, докато животът на Георги вече е прекъснат. Как трябва да изглежда границата между справедливото наказание, отговорността на извършителите и възможността непълнолетните все пак да бъдат реинтегрирани в обществото?
– Като за начало, следва да се отграничи моралната оценка на извършеното от въпроса каква е целта на наказанието. Защото смъртта на пострадалия не може да бъде поправена с никакво наказание. Неговият живот е загубен и болката на близките му не може да бъде компенсирана от това колко години лишаване от свобода ще получи един или друг обвиняем. Именно затова наказанието не може да бъде възмездие – най-малкото, защото смъртното наказание е отдавна отменено в България.
Българският Наказателен кодекс е съвсем ясен по отношение на непълнолетните, постановявайки, че наказанието спрямо тях се налага „преди всичко“ с цел тяхното превъзпитание и подготовката им за общественополезен труд.
при изпълнение на лишаването от свобода законът отново поставя на първо място превъзпитанието и подготовката за живот на свобода. Това не е проява на снизхождение. Това е философията на наказателното право по отношение на децата. И тя не означава, че при убийство трябва да се търси непременно по-леко наказание. При такова тежко престъпление държавата има задължението да установи истината, да ангажира отговорността на всеки според конкретното му участие и вина и, ако вината бъде доказана, да наложи наказание, което отчита изключителната тежест на последиците.
Това е особено важно в случая с убийството в Пловдив. Към момента имаме обвиняеми, а не осъдени лица. По последните публични данни петимата непълнолетни остават в ареста, като съдът е приел, че има достатъчно данни за съпричастността им към престъплението, за което са привлечени към наказателна отговорност, и е отчел опасността да извършат друго престъпление. Но до влизане в сила на присъда никой от тях юридически не е „убиец“. Това е въпрос на презумпцията за невиновност и тя не се отменя от общественото възмущение, колкото и разбираемо да е то.
И тук според мен идва най-опасната част от този казус – етикетът. Когато едно 14-, 15-, 16- или 17-годишно дете бъде публично превърнато в „убиец“, „садист“, „изверг“ и т.н., ние не просто описваме настоящото обвинение.
Ние започваме да определяме цялата бъдеща идентичност на човека чрез най-тежкото действие, в което е обвинен.
А международните стандарти за детско правосъдие тръгват от обратната концепция, като разглеждат детското правосъдие като система, чиято крайна цел включва реинтеграцията на детето и поемането на конструктивна роля в обществото. Подчертава се, че обществената безопасност е легитимна цел, но тя най-добре се постига чрез спазване на принципите на детското правосъдие, а не чрез превръщането му в чисто репресивна система.
И това има много практическо измерение. Реинтеграцията не означава забрава. Не означава да кажем на извършителя: „Ти си бил дете, случило се е – продължавай“. Означава нещо много по-трудно: да накараме този човек да разбере какво е извършил, да понесе юридическите последици, да поеме отговорност, да премине през психологическа и социална работа и в крайна сметка да бъде способен да живее, без да представлява опасност за други хора.
Това е и най-добрият отговор към обществото. Защото, ако след десет или петнадесет години освободим един човек, който формално е изтърпял наказанието си, но е останал социално изолиран, без образование, без професия, без подкрепа, с трайна криминална идентичност и с усещането, че обществото го е отхвърлило завинаги – ние не сме решили проблема. Просто сме го отложили. Затова в случая с тези деца трябва да има три едновременно преследвани цели: отговорност, защита на обществото и промяна на извършителя. И нито една от трите не трябва да бъде жертвана заради другата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:04 17.08.2026
2 Никой
Коментиран от #5
09:05 17.08.2026
3 киро
Коментиран от #8
09:07 17.08.2026
4 Ами
09:09 17.08.2026
5 Нц.....
До коментар #2 от "Никой":Тази е адвокат колкото за по телевизията!
Коментиран от #46
09:10 17.08.2026
6 Престъпление за доживотен затвор
09:11 17.08.2026
7 Бай Хой
Коментиран от #41
09:11 17.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "киро":След това вече идва ред на обществото❗
И никога не е късно да вкараш лудо магаре в браздата ❗
09:12 17.08.2026
9 Ала Бала !
Коментиран от #33
09:12 17.08.2026
10 РЕАЛИСТ
09:12 17.08.2026
11 те ми да да ама не
09:14 17.08.2026
12 Адвокат Силвия Петкова пред ФАКТИ за уби
Такива заявления имат стойност само когато заявителят е бил на някой хълм в компанията на нуждаещи се от превъзпитание и реинтеграция хора, които в продължение на повече от час са го трошили кост след кост, орган след орган.
Във всички останали случаи имаме работа с платена публикация на убийците, заявена през устата на либерален боклук от криминалната хранилка.
Коментиран от #47
09:14 17.08.2026
13 Да посетят
09:14 17.08.2026
14 нннн
Въпросът е един: Защо жалим сопата?
Коментиран от #49
09:17 17.08.2026
15 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #22, #26
09:22 17.08.2026
16 Реклама
09:23 17.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мими Кучева🐕
09:23 17.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 стоян георгиев
Ще имате ли кураж да напишете за това,не,че вече цяла България не знае истината за розовите фашисти от ппдб-лгбти от свободните социални мрежи,към които вашата не може да бъде причислена...
Коментиран от #30
09:23 17.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Главата
09:25 17.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 укрдебил
До коментар #15 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Тая е от ППДБ-ЛГБТ, там са все "умнокрасиви", като мирчев и денков.
Коментиран от #34
09:25 17.08.2026
27 р точка р точка
09:25 17.08.2026
28 триеш а..
09:26 17.08.2026
29 Доротея
09:26 17.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 тая заслужава
09:27 17.08.2026
32 псведо аквокатка
09:27 17.08.2026
33 Много си прав
До коментар #9 от "Ала Бала !":Тв "адвокатите" единствено си правят реклама по различни предавания, и си мислят, че като влязат в съдебна зала са много разпознаваеми и това ще им спечели делата. Всъщност са абсолютни правни НУЛИ.
09:27 17.08.2026
34 хвана ли та
До коментар #26 от "укрдебил":спина
Коментиран от #44
09:27 17.08.2026
35 ППДБ/ЛГБТ
09:28 17.08.2026
36 приказва глупости . според историята
09:29 17.08.2026
37 Перо
09:29 17.08.2026
38 бушприт
Коментиран от #48
09:29 17.08.2026
39 Айляк
А нещата, колкото и да са сложни, трябва са бъдат по-простички.
Направих си труда да прочета статията-интервю с адвокат С.Петкова.
Не струва.
09:29 17.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Баба Гошка
09:34 17.08.2026
44 Браво
До коментар #34 от "хвана ли та":Разсейките увеличават ли се, за това си злобна macтия.
09:35 17.08.2026
45 Добре де
09:38 17.08.2026
46 Зъл пес
До коментар #5 от "Нц.....":И е започнала с адвокатските врътки.
09:40 17.08.2026
47 Някой
До коментар #12 от "Адвокат Силвия Петкова пред ФАКТИ за уби":Няма как да се изрази по - аргументирано и с малко думи. Браво.
09:40 17.08.2026
48 Адвокатката е доктор
До коментар #38 от "бушприт":По наказателно право със специализация по защита на лица, извършили тежки престъпления под влияние на психоактивни вещества.
Има ли предположения че групичката от Младежкия хълм е използвала някакви такива вещества
Коментиран от #51, #58
09:45 17.08.2026
49 Тити на Кака
До коментар #14 от "нннн":Жалим сопата, защото много от нас са със СОП.
09:48 17.08.2026
50 Ако целта не е възмездие
09:52 17.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Много харесвания бай Хой,":Абе ти имаш ли завършен Фтори клас, бе Обитак 😀😀😀
09:56 17.08.2026
53 дядо дръмпир-кръвнина
09:56 17.08.2026
54 Цвете
09:57 17.08.2026
55 Цвете
09:59 17.08.2026
56 Съвсем спокойно мога да ви посоча
10:01 17.08.2026
57 Прокурор Силвио Петков
10:05 17.08.2026
58 Няма доказателства за такива вещества
До коментар #48 от "Адвокатката е доктор":Но ще се намерят защото малките пиклювци трябва да бъдат оправдани. Това че са убили Гошо не е проблем. Важното е да оправдаем пубертетите деца-убийци то явно че това е целта.
10:11 17.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Потрес
Много гузно звучи тази недоучила, но лансирана женица.
10:15 17.08.2026
61 Агресията стана още по голяма !!!
10:16 17.08.2026
62 да видим
Да им купим дюнери и да им кажем, "Другият път като убивате, нне снимайте, че да замажем по-лесно"?
Освен че са извършили убийство, са създали схема за примамване на жертвата. Измъчвали са я нечовешки часове и са снимали за удоволствие.
Значи са убийци и садисти. А убийците и садистите са изверги.
Защитаващите ги не са по-добри.
10:17 17.08.2026
63 хубаво вижте тази мутра на снимката
Въобще не се учудвам, че е седнала да ги защитава.
10:19 17.08.2026
64 Според мен
10:20 17.08.2026
65 абсурд
Лансрана е и дори й дават трибуна?
10:21 17.08.2026
66 ясно е едно
Нацистки символики и прочее манджи с грозде са фалшификат на които кълват хлапаците в мрежата. Особено не много умните, комплексираните, надрусаните.
Накрая ще лъснат добре познати НПО-та които са създали и лансират "ловците". Няма как да не защитят собствените си бойци, защото другите ще ги изоставят.
Кой знае колко невинни деца са потънали в мрежите им и профил въф файловете им за злоупотреба.
10:25 17.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Пламен
10:26 17.08.2026
69 моля
Кой и откъде я снесе?
Коментиран от #75
10:26 17.08.2026
70 Пешо от панелката
Коментиран от #77
10:30 17.08.2026
71 калине мама
Всеки в тази държава вече има мнение по темата. защо тази си избрал каква ти е, какво и хареса, как я подбра?
10:32 17.08.2026
72 Втори ППДБ-Петрохан
Коалицията ППДБ е номинирала множество пъти неонацисткия ятак и явочник за секретар или заместник-председател в състава на 16-та РИК (Пловдив-град) и 17-та РИК (Пловдив-област) по време на различни парламентарни и европейски избори (например през 2023 и 2024 г.)
Къде са Денков, Мирчев и цялата им секта сега да ни обяснят за руския нацизъм, който тровел обществото? Малките садисти убийци от Пловдив са били под крилото на тамошната "демократична общност"! Няма по-голяма проказа от тези типове, които в продължение на години разделяха, тровеха и бунеха обществото ни.
Сега в техните т.нар. "национални медии" во главе с деградиралата до партийна кабеларка държавана БНТ ще покажат ли това, ще има ли "гости" в сутрешните блокове утре по темата?.."
Коментиран от #76
10:37 17.08.2026
73 ужас
Де да има късмет някое такова не-уродче да й забива фрнт кикове. После в реанимавацията да обяснява как то горкото просто не знаело как да рита, че да не я убие.
А как се тръска цигара в разбит череп на човек който има вопиюща нужда от медицинска помощ знаят ли?
Наясно ли сте, че ако тези гаври не са били продължили часове, човекът можело да оживее? Всяка една спестена минута гаври е можело да бъде решаваща.
Тази адвокатка няма да я определям, тя сама се определи. Толкова гузно звучи, че ДАНС би следвало да я проверят!
10:39 17.08.2026
74 Отнемане на адвокатски права по принцип
10:39 17.08.2026
75 То е ясно
До коментар #69 от "моля":Шорошпииска подметка от ППДБ-ЛГБТ!
Коментиран от #78
10:41 17.08.2026
76 демек
До коментар #72 от "Втори ППДБ-Петрохан":Адвокатчета от района са подбудителите на тези групи?
Т.е. добре познатите НПО-та.
Дори хлапаците да са си мислили че се борят уж с дежндърство и НПО-та, те самите са били продукт на същите НПО-та.
Полезни ид ио ти на тази и подобните им.
10:41 17.08.2026
77 Шекелкин Мирчев
До коментар #70 от "Пешо от панелката":Е та нали тази селянка е от българското правосъдие!
10:42 17.08.2026
78 можеше да се очаква
До коментар #75 от "То е ясно":Те лансират токсичен феминизъм. Правят го от десетилетия.
Това убийство е само върхът на айсберга.
Създават си терористична организация.
Няма държава, няма служби...
Училищата и университетите са превзети от вътре.
Ако има служби, да проверят!
10:43 17.08.2026
79 докажете
До тук най-гузно се обадиха ГЕРБ и ДБ. Но най-зле звучаха ДБ.
10:44 17.08.2026
80 Буден
10:48 17.08.2026
81 Жорко
10:49 17.08.2026
82 прочетете докрай,автор Антон Гицов
В Америка един непълнолетен, извършил убийство може да получи до 40 години затвор. Ако е под 19 години, може да го настанят в затворническо общежитие за малолетни, но при навършване на 19 години да го преместят в затвор за възрастни. Ако е извършил убийство по особено жесток начин, малолетният може да бъде съден като възрастен.
Във Великобритания непълнолетен може да получи и доживотна присъда за извършване на предумишлено убийство по жесток и мъчителен за жертвата начин. Малолетния бива настанен затворническо общежитие за малолетни, но на 18 годишна възраст е преместван в затвор за възрастни. Допуска се възможност за разглеждане от съда на молба за предсрочно освобождаване, но не по-рано от 12 години прекарано в затвора.
10:49 17.08.2026