Левски посреща АЕК в дълго чакан плейоф на Шампионската лига

Националният стадион "Васил Левски" ще се изпълни до краен предел, когато близо 39 000 верни привърженици на Левски ще обединят гласовете и емоциите си в подкрепа на любимия отбор. Синята магия ще завладее трибуните за 90 незабравими минути, в които съдбата на тима от "Герена" ще се решава срещу гръцкия шампион АЕК в първия плейофен сблъсък от Шампионската лига. Мачът е от 22:00 часа и ще се излъчва по Макс Спорт 3.

Водени от амбициозния Хулио Веласкес, футболистите на Левски вече написаха златни страници в европейската си кампания. След като елиминираха първенците на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, "сините" демонстрираха характер и класа – четири победи и две равенства, без нито едно поражение. Последният им подвиг бе срещу Кайрат, който миналата година бе част от основната фаза на Шампионската лига. Сега пред тях стои ново предизвикателство – гръцкият гранд АЕК.

Въпреки че феновете с нетърпение очакваха дебюта на последното попълнение Марко Груич, той няма да може да се изправи срещу бившия си клуб в този ключов двубой. Старши треньорът Веласкес обаче увери, че Груич ще бъде на разположение за следващия мач срещу Спартак (Варна) през уикенда.

Интересен щрих към сблъсъка е, че АЕК пристига в София с едва един официален мач зад гърба си – загубения финал за Суперкупата на Гърция срещу ОФИ (Крит), решен след изпълнение на дузпи. Въпреки това, наставникът на гърците Марко Николич не подценява съперника и признава, че Левски има сериозно предимство, тъй като вече е изиграл 10 официални срещи през сезона.

Очаква ни истински футболен спектакъл, в който всяка секунда ще бъде изпълнена с напрежение, страст и надежда.