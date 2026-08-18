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Каква ще е новата формула за минималната работна заплата

Каква ще е новата формула за минималната работна заплата

18 Август, 2026 09:14 491 12

  • минималната работна заплата-
  • определяне

Кога най-ниското възнаграждение ще покрие издръжката на живот

Каква ще е новата формула за минималната работна заплата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работна група към Министерството на финансите ускорено разработва нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В разговорите между работодатели и синдикати вече е постигнат съществен напредък по начина, по който ще се определя диапазонът за бъдещото договаряне. Това заявиха бившият икономически съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в ефира на „Здравей, България“.

По думите на Иванов обсъжданията са конструктивни, но на моменти и остри. Предвижда се размерът на минималната работна заплата да бъде договарян пряко между работодателските и синдикалните организации в определен период от годината.

"Договарянето ще се извършва в предварително определен диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде настоящата минимална работна заплата, което означава, че тя не може да бъде намалявана. Горната граница ще се изчислява чрез индексиране на настоящата минимална заплата по четири показателя. Целта е още преди началото на преговорите да е ясно в какви граници може да се движи бъдещото увеличение", обясни изпълнителният директор на АИКБ.

Ваня Григорова настоява сред показателите да бъде включена и издръжката на живота: „Важно е да присъства индикаторът за издръжката на живот, тъй като той показва доколко минималната работна заплата позволява на работника и неговото семейство да се издържат и да живеят достойно“.

По думите ѝ КНСБ също подкрепя включването на този показател, но остава притеснението, че той може да започне да се прилага едва след около три години.

Според Добрин Иванов идеята е новият механизъм да остане стабилен поне три години, за да има предвидимост както за бизнеса, така и за работещите. Иванов увери, че минималната работна заплата за 2027 г. няма да бъде по-ниска от настоящото ниво. „Минималната работна заплата за 2027 г. няма да бъде 620 или под 620 евро със сигурност“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиквата

    3 3 Отговор
    Вашата бедност съсипва икономиката на България,или станете богати или напуснете държавата

    09:15 18.08.2026

  • 2 схемата на режима на демонокрация

    4 0 Отговор
    Ще е като формулата на топлофикация.Колкото ти кажат накрая толкоз .

    09:16 18.08.2026

  • 3 Формулата ще е

    5 0 Отговор
    намаляване до пълно зануляване на остатъците от овчето население.

    09:17 18.08.2026

  • 4 оня с коня

    0 4 Отговор
    стига с тия заплати, българина е мързелив и не иска да работи, вие заплата ще му давате

    09:17 18.08.2026

  • 5 Пич

    3 0 Отговор
    Обратно на тангото - един напред, и два назад!!!
    Или както казват дъртите комунисти от ДС, които управляват - Хоп, в моя джоб!!!

    09:17 18.08.2026

  • 6 Сегашната заплата !

    3 1 Отговор
    Отдавна е Намаляла !

    И Е Излишно Да се Коментира !

    За да ми го Слагат !

    Като Изходна Позиция !

    И дали можеш ти с нея !

    Да живееш като човек !

    За да не ходиш Окъсан !

    И Да не гризеш !

    Боба !

    Коментиран от #9

    09:21 18.08.2026

  • 7 Рефер

    2 0 Отговор
    Формулата на Боташ е глад ,бой и стригане до дъно...!

    09:27 18.08.2026

  • 8 Гробар

    0 0 Отговор
    В България, Швейцария на Балканите, няма място за скъсаняци. Който не се е научил да краде да се изнася.

    09:29 18.08.2026

  • 9 И Незнам !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сегашната заплата !":

    Какво Търсят Там !

    Работодателите !

    Ако не им отърва !

    Да си вършат сами работота!

    Или Да вдигат Кепенците !

    И Да Вървят там !

    Където им Е !

    По - Изгодно !

    09:30 18.08.2026

  • 10 ннннннннн

    1 0 Отговор
    Новата формула ще е беднотия и пак беднотия в България.

    09:32 18.08.2026

  • 11 Минималистика

    0 0 Отговор
    Що не дарите по една минимална, поне за украинките в бг, че поизгладняха нещо.

    09:33 18.08.2026

  • 12 обвързаности

    1 1 Отговор
    А не трябва ли запатата на държавните ръководители да е обвързана с дефицита за годината (т.е. ако има дефицит на бюджета с 5% да им се намалява с толкова за конкретната година) и обвързана с ръстежа на икономиката (ако има растеж от 2% да им се индексира с толкова) Идеята е, че ако са създали условия за растеж значи са свършили нещо, в противен случай са ненужни, даже вредни

    09:33 18.08.2026

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