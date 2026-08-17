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Федоров: Украйна може да започне удари по Русия с местни балистични ракети до шест месеца
  Тема: Украйна

Федоров: Украйна може да започне удари по Русия с местни балистични ракети до шест месеца

17 Август, 2026 10:58 1 600 82

  • украйна-
  • федоров-
  • русия-
  • балистични ракети

Бившият министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че програмата на Киев се е ускорила, а нова ракета може да достигне цели на около 850 км

Федоров: Украйна може да започне удари по Русия с местни балистични ракети до шест месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна може да започне да нанася удари по руска територия с произведени в страната балистични ракети в рамките на три до шест месеца, заяви бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров в интервю за CBS News, предава Фокус.

Досега Киев разчиташе основно на евтини дронове с голям обсег и крилати ракети за нанасяне на удари дълбоко в руска територия. Тези оръжия обаче са по-бавни и могат да бъдат по-лесно прихванати, след като бъдат засечени.

Един от най-големите украински производители на отбранителна техника - Fire Point, вече изпитва балистична ракета, която потенциално би позволила на Украйна да отговори с подобни средства на далекобойните руски атаки.

Според информация, цитирана по-рано от MWM, украинската балистична ракета FP-9 с малък обсег се очаква да започне летателни изпитания. По данни на изданието ракетата е предназначена да носи бойна глава с тегло около 800 килограма на разстояние до приблизително 850 километра.

Такъв обсег би поставил в радиуса ѝ цели като Москва, Санкт Петербург и големи руски военни командни центрове, ако ракетата бъде въведена в експлоатация с посочените характеристики.

Федоров заяви още, че програмата за разработване на балистични ракети на Украйна се е ускорила по време на мандата му като министър на отбраната.

„Трябва да победим Русия във всеки технологичен цикъл“, заяви той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    49 3 Отговор
    Щом почнаха да пращат и митрополити на фронта е ясна работа.

    Коментиран от #14, #40

    11:00 17.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    45 7 Отговор
    Може. А може и да не започне.
    Помним" Долара по двеста"
    "Русия има ракети за три дня"
    Хахахх

    11:01 17.08.2026

  • 4 Мите

    42 6 Отговор
    Ей ся ще победите!....Само си дръжте гащите, да не ви паднат!...

    11:04 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пламен

    15 36 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #12

    11:07 17.08.2026

  • 7 Няма да я има

    47 11 Отговор
    До 6 месеца няма да има Украйна

    Коментиран от #19, #23, #25

    11:08 17.08.2026

  • 8 пешо

    34 6 Отговор
    до 6 месеца няма да има украйна

    11:09 17.08.2026

  • 9 Удри

    17 0 Отговор
    Вместо ударите да намаляват, те се засилват.

    11:10 17.08.2026

  • 10 Ясно

    9 23 Отговор
    Руснаците имат 6 месеца да превземат Украйна. След това вече ще е късно.

    Коментиран от #17

    11:11 17.08.2026

  • 11 Добре,добре..

    10 5 Отговор
    Много добре ще се получи.

    11:11 17.08.2026

  • 12 Хохо Бохо

    36 7 Отговор

    До коментар #6 от "пламен":

    Защо им трябваше на тези иди оти нато? Сега щяха да си живуркат, а можеше и в ЕС да са. Тъ пи х0х0ли. А проблемът с тази ракета е, че съществува само в наркоманските видения на салобандерите. За справка -Хитлер имаше доста повече вундервафета и пак яде хурката

    Коментиран от #24

    11:12 17.08.2026

  • 13 дано осъзнават действията си

    30 8 Отговор
    Русия може да изпепели когато си поиска част или цяла Украйна безпротиводействие.

    11:12 17.08.2026

  • 14 Путин многоходовия

    7 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"

    Коментиран от #30, #51

    11:12 17.08.2026

  • 15 Газ

    12 28 Отговор
    Онзи ден украинците са взривили цял влак с балистични ракети идващи от Северна Корея. Всичко е станало леш.

    Коментиран от #22, #65

    11:13 17.08.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 0 Отговор
    Ударят с тридесет ракети петима убити Тези ракети от памук ли са не знам Нещо ми прилича на цирк работата Някой яко лапа пари

    11:13 17.08.2026

  • 17 май не осъзнавате

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ясно":

    Пълни глупости.Ще се бухат още години докато ес приключи.

    11:13 17.08.2026

  • 18 Семейните ценности

    10 19 Отговор
    Абе, Расию като така пази семейните ценности защо имат едни от най високите нива на разводи в света и целия им политически елит крие незаконни деца в прогнилият запад? 🤔

    11:13 17.08.2026

  • 19 Путин многоходовия

    6 15 Отговор

    До коментар #7 от "Няма да я има":

    На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"

    11:14 17.08.2026

  • 20 само питам

    18 5 Отговор
    кой ще ги плаща тия ракети? пак ли ние?

    11:15 17.08.2026

  • 21 Дии

    6 22 Отговор
    Браво. Значи за Новъй год ще има заря - в Масква и другие городьи. Зарята ще бъде на тъмно и студено за да може по добре да се вижда.

    11:16 17.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това пета година го слушаме

    9 18 Отговор

    До коментар #7 от "Няма да я има":

    По скоро Путин може да няма до 6 месеца

    11:17 17.08.2026

  • 24 ежко

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хохо Бохо":

    Щото нещата явно са вървели в пакет. Едното без другото не може.

    11:17 17.08.2026

  • 25 Шопо

    21 5 Отговор

    До коментар #7 от "Няма да я има":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    11:19 17.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Укра

    17 3 Отговор
    Скок-подскок, скок-подскок,
    немаме си вОда, немаме и ток.

    Коментиран от #37, #50

    11:22 17.08.2026

  • 28 Някой

    13 3 Отговор
    Ще ще. Тя и 40 дневен контранаступ обещаваше.

    11:24 17.08.2026

  • 29 Киев за два дня

    4 10 Отговор
    Мдаа.

    Коментиран от #32

    11:24 17.08.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 5 Отговор

    До коментар #14 от "Путин многоходовия":

    А защоТръмп не помоли тогава могъщите Сорос, Китай да намали митата,а Путин да се изнесе от ДоМбас, а?

    11:24 17.08.2026

  • 31 Време е да се скриеш

    12 4 Отговор
    След 6 месеца не вярвам Русия да започне да изстрелва ракети сама по себе си. До тогава Зеленото ще е пенсионирано и ще се е скрило на някой екзотичен остров, а голи млади каки ще му правят сянка с листа от палма и други такива работи.

    11:26 17.08.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 2 Отговор

    До коментар #29 от "Киев за два дня":

    "Долара по 200"
    "Русия има ракети за три дня"
    "Русия ползва чипове от перални"
    Хахаахх

    Коментиран от #34

    11:26 17.08.2026

  • 33 без име

    6 1 Отговор
    сякаш има дългосрочни планове за тази война
    а дали на някоя от страните въобще и се воюва

    11:27 17.08.2026

  • 34 Расию

    3 13 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Моли Северна Корея за пушечно месо и малко ракети 🤡

    Коментиран от #38, #41, #49, #53

    11:28 17.08.2026

  • 35 Удари русораста с лопатеЕто!

    4 13 Отговор
    Резко!

    11:28 17.08.2026

  • 36 Мирен гражданин

    6 3 Отговор
    Колкото по-скоро - по-добре! Чакаме с нетърпение да настъпи мир!

    11:29 17.08.2026

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Укра":

    Спиме във метро- щото не работи ПВО- то.

    11:30 17.08.2026

  • 38 Боа

    18 3 Отговор

    До коментар #34 от "Расию":

    Нормально да й иска от Корея ракети и жива сила.Имат си договор.Как 56 страни воюват срещу Русия?

    Коментиран от #66

    11:30 17.08.2026

  • 39 Спиро

    7 2 Отговор
    До 6 месеца може да я няма

    11:31 17.08.2026

  • 40 не може да бъде

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мобилизирането на митрополит с отнето гражданство -фактически -без гражданство -показва че Украйна се превръща в страна на неограничените възможности.В този смисъл може да се запитаме какво може да се случи и какво не може ..т.е. всичко може!? Може ли Украйна да удари Русия с балистични ракети до 6 м. ...може /пропускам определението местни защото местна ще бъде само боята с която ще ги боядисват ..но и тя може да е вносна/!?...А може ли Украйна да капитулира до 6-7-8 месеца -може и още как!?А може ли Украйна да се разпадне до 1 година -може но тук е по-добре да се каже- това е неизбежно!?

    11:31 17.08.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Расию":

    По статистика, количеството на цивилните жертви в украйна е накалялись, откакто ПВО то на украйна свърши ракетите, хахахах

    11:32 17.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Да бе

    10 1 Отговор
    И Путин ще седне да ги чака, я малко по-сериозно!

    11:33 17.08.2026

  • 44 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    13 2 Отговор
    Не знам нова ракета ,но в събота вечер над подземна фабрика за производство и тестване на ракети разполежена на 40м под земята в предградие на Киев се изсипаха 7 бр ракети Искандер и 3бр Циркон и вследствие удара себпояви гигантско огнено кълбо ,а тътенът който е бил почувстван в района на Киев е бил с интензитета на средно по сила земетресение .Злите езици говорят ,че около 10-15 военни натовски инженери са дали фира ,но пък тях кой да ги мисли ,имат високи нива на застраховки живот и жените им навярно вече правят партита с млади те си любовници .

    11:34 17.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ами

    2 1 Отговор
    а през 2030та година може да победи русия защото путин може и да е умрял

    11:35 17.08.2026

  • 47 Сандо

    11 4 Отговор
    Няма ли най-после да се намери сила,която да влее поне малко здрав разум в тия зомбирани укроглави?След няколко месеца окраината в най-добрия случай я чака глад и студ,а тия техни управляващи продължават да мислят само за ракети,оръжия и победа над Русия.Че покрай тях и цялата европа лудна и тотално загуби връзка с реалностите.

    11:37 17.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Укра":

    Се.. ме в торбички, щото не сме москвички

    11:38 17.08.2026

  • 51 Разликата

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Путин многоходовия":

    е това, че Путин не ходи да проси, а кокаиновото жуже припасало мишата си торбичка проси 24/7 . Никой нищо не му дава, много ми е смешно. Що така?

    Коментиран от #54

    11:40 17.08.2026

  • 52 Дон Корлеоне

    0 5 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда Кримския мост.Само да дойде бензина от Индия.

    11:44 17.08.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Расию":

    Русия получава, а не моли за ракети, защото в замяна дава на Ким технологии. А за поне 5% от ракетите на Сащ познай Кой моли, хохахи?

    Коментиран от #58

    11:44 17.08.2026

  • 54 ами

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Разликата":

    а дават му, дават му - от сърбия измъкна 2 милиона евро, а колко издои от сащ не е за приказка

    11:46 17.08.2026

  • 55 Мишел

    0 5 Отговор
    Корейци ще пазят Втарая в мире.

    11:47 17.08.2026

  • 56 хахаха

    7 0 Отговор
    пишете за покрайнински ракети, а на снимката Искандер и Торнадо С....:))))

    11:53 17.08.2026

  • 57 работете руски братя

    1 1 Отговор
    може,ще,,надяваме се,ще получим лиценз,....

    Коментиран от #62

    11:53 17.08.2026

  • 58 Ти сравняваш 2 несравними неща

    5 5 Отговор

    До коментар #53 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Личи колко ти е мозъчето.Украйна сключи договор за ненападение с Русия предавайки и яде.ракети и стратег.бомбардоровачи.Русия от както съществува се готви за войни ,всички са и врагове.Сега разбра ли дребна душичке.

    Коментиран от #63

    11:54 17.08.2026

  • 59 Валя

    2 0 Отговор
    Това безумие трябва да спре ! Страдаме ние обикновените хора ...

    11:55 17.08.2026

  • 60 РОСИЯ ТОВА И ЧАКА ,

    5 0 Отговор
    АЙДЕ ЧЕ АТОМИТЕ ЗЕХА ДА РЪЖДЯСВАТ ПО СИЛОЗИТЕ ! ЗА БАНДЕРСКА РАКЕТА , РУСНАКА ДАВА 1000 ОТ СЪЩИЯ ВИД , НЕМА ДА ВИ ПОДМИНЕ НИКОГИШ !

    Коментиран от #70

    11:56 17.08.2026

  • 61 Без Без

    2 0 Отговор
    Защита до 6 месеца за балистика и собствена противовъздушна, дотогава всеки ден ще трябва издържат без защита срещу ракети, докато си направят сами

    11:56 17.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Ти сравняваш 2 несравними неща":

    НЯМА такъв договор, не си измисляй.
    Сащ настояха украйна да унищожи и предаде на Русия стратегическите си бомбардировачи останали от СССР и ядрените ракети и други заряди. Сащ ФИНАНСИРАТ!!!! УНИЩОЖАВАНЕТО!!!

    Коментиран от #68, #71

    12:02 17.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Боа":

    Воюват защото краде територии през 21 век,само виж кои са помощниците на Путин...все с развита Демокрация...смях.

    Коментиран от #69

    12:07 17.08.2026

  • 67 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "гост":

    Дългия ,теб лично ще праскам в провисналата халка и да си знаеш никакво изтърване ,че държа много на хигиената и може да отидеш и ти във фризрера ...

    Коментиран от #73

    12:08 17.08.2026

  • 68 Ей Руски тръбата не лъжи семката ти.

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Зачитане на суверенитета: Русия, САЩ и Великобритания потвърждават ангажимента си да зачитат независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна.Неупотреба на сила: Трите ядрени сили поемат задължението да се въздържат от заплаха или използване на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна. Никакви техни оръжия няма да бъдат използвани срещу нея, освен при самоотбрана или съгласно Устава на ООН.

    Коментиран от #72

    12:09 17.08.2026

  • 69 Ветеран от протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "гост":

    Искаш ли да ти дойда на гости ?Накарай бабата да почисти хубаво и стерилизира смрррдлиффката ,това че то си свикнал с таз отврат не е еталон ,явно ти е залепнало релето 👈!

    12:11 17.08.2026

  • 70 Кво чака бе Смех

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "РОСИЯ ТОВА И ЧАКА ,":

    Целия свят я чака за 4,5 г.минаха 80 км от Донбас за това време ВСВ завърши.Ех едногънкови русофили,акъл трябва да ви се налива.

    Коментиран от #75

    12:12 17.08.2026

  • 71 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Такъв договор има по този договор Рассия, САЩ и Великобритания се задължават да защитават Украйна в замяна на ядреното оръжие и стратегическата авиация. Да САЩ финансират сделката с идеята че с една държава можеш да се договориш по - лесно. Глупаво смятайки че Рассия е договороспособна. Сега целия свят плаща за американската глупост.

    Коментиран от #77

    12:14 17.08.2026

  • 72 Чиниш ми се

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ей Руски тръбата не лъжи семката ти.":

    Мека китка, ДиДи ,не съм груб но явно си пеее.разззче от най ниско ниво ,което редовно обикаля градските тоалетни да търси жертви .

    Коментиран от #76

    12:15 17.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Кво чака бе Смех":

    Константиновка е на 55 километра от Донецк и е част от Донбас.

    12:16 17.08.2026

  • 76 Питай майка ти

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Чиниш ми се":

    От нейния ауспух в твойта чофффка ,тръбата не до кла тен Чи ки Джи и ски.Първо ходи войник после умувай за войни Чи ки та.

    Коментиран от #80, #82

    12:17 17.08.2026

  • 77 БАРО

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Роко":

    Роко приятелю ,не се занивай с празни работи ,нужно е само да ми смучиш Х.У.Я. Знам че си виртуоз и го правиш перфектно ,нужно е само малко постоянство о под пари ще останеш 👈!

    Коментиран от #79

    12:18 17.08.2026

  • 78 У дри Баце

    1 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС

    12:18 17.08.2026

  • 79 Къффф Палмолив

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "БАРО":

    Ще стане от тебе Ма ги с та г му с на .

    12:20 17.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Дааа...

    0 0 Отговор
    Дайте инфо за монгольяк парада на ПОПАЙ Педофил МОРЯКА и ДЕ БЕЛОГ ЪЗИЯ КИМ у Киев, Дамаск и Лиса бон!

    12:23 17.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

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