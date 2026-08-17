Федоров: Украйна може да започне удари по Русия с местни балистични ракети до шест месеца

Украйна може да започне да нанася удари по руска територия с произведени в страната балистични ракети в рамките на три до шест месеца, заяви бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров в интервю за CBS News, предава Фокус.

Досега Киев разчиташе основно на евтини дронове с голям обсег и крилати ракети за нанасяне на удари дълбоко в руска територия. Тези оръжия обаче са по-бавни и могат да бъдат по-лесно прихванати, след като бъдат засечени.

Един от най-големите украински производители на отбранителна техника - Fire Point, вече изпитва балистична ракета, която потенциално би позволила на Украйна да отговори с подобни средства на далекобойните руски атаки.

Според информация, цитирана по-рано от MWM, украинската балистична ракета FP-9 с малък обсег се очаква да започне летателни изпитания. По данни на изданието ракетата е предназначена да носи бойна глава с тегло около 800 килограма на разстояние до приблизително 850 километра.

Такъв обсег би поставил в радиуса ѝ цели като Москва, Санкт Петербург и големи руски военни командни центрове, ако ракетата бъде въведена в експлоатация с посочените характеристики.

Федоров заяви още, че програмата за разработване на балистични ракети на Украйна се е ускорила по време на мандата му като министър на отбраната.

„Трябва да победим Русия във всеки технологичен цикъл“, заяви той.