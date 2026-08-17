Федоров: Украйна може да започне удари по Русия с местни балистични ракети до шест месеца

Украйна може да започне да нанася удари по руска територия с произведени в страната балистични ракети в рамките на три до шест месеца, заяви бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров в интервю за CBS News, предава Фокус.
Досега Киев разчиташе основно на евтини дронове с голям обсег и крилати ракети за нанасяне на удари дълбоко в руска територия. Тези оръжия обаче са по-бавни и могат да бъдат по-лесно прихванати, след като бъдат засечени.
Един от най-големите украински производители на отбранителна техника - Fire Point, вече изпитва балистична ракета, която потенциално би позволила на Украйна да отговори с подобни средства на далекобойните руски атаки.
Според информация, цитирана по-рано от MWM, украинската балистична ракета FP-9 с малък обсег се очаква да започне летателни изпитания. По данни на изданието ракетата е предназначена да носи бойна глава с тегло около 800 килограма на разстояние до приблизително 850 километра.
Такъв обсег би поставил в радиуса ѝ цели като Москва, Санкт Петербург и големи руски военни командни центрове, ако ракетата бъде въведена в експлоатация с посочените характеристики.
Федоров заяви още, че програмата за разработване на балистични ракети на Украйна се е ускорила по време на мандата му като министър на отбраната.
„Трябва да победим Русия във всеки технологичен цикъл“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #40
11:00 17.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Помним" Долара по двеста"
"Русия има ракети за три дня"
Хахахх
11:01 17.08.2026
4 Мите
11:04 17.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
Коментиран от #12
11:07 17.08.2026
7 Няма да я има
Коментиран от #19, #23, #25
11:08 17.08.2026
8 пешо
11:09 17.08.2026
9 Удри
11:10 17.08.2026
10 Ясно
Коментиран от #17
11:11 17.08.2026
11 Добре,добре..
11:11 17.08.2026
12 Хохо Бохо
До коментар #6 от "пламен":Защо им трябваше на тези иди оти нато? Сега щяха да си живуркат, а можеше и в ЕС да са. Тъ пи х0х0ли. А проблемът с тази ракета е, че съществува само в наркоманските видения на салобандерите. За справка -Хитлер имаше доста повече вундервафета и пак яде хурката
Коментиран от #24
11:12 17.08.2026
13 дано осъзнават действията си
11:12 17.08.2026
14 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"
Коментиран от #30, #51
11:12 17.08.2026
15 Газ
Коментиран от #22, #65
11:13 17.08.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:13 17.08.2026
17 май не осъзнавате
До коментар #10 от "Ясно":Пълни глупости.Ще се бухат още години докато ес приключи.
11:13 17.08.2026
18 Семейните ценности
11:13 17.08.2026
19 Путин многоходовия
До коментар #7 от "Няма да я има":На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"
11:14 17.08.2026
20 само питам
11:15 17.08.2026
21 Дии
11:16 17.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Това пета година го слушаме
До коментар #7 от "Няма да я има":По скоро Путин може да няма до 6 месеца
11:17 17.08.2026
24 ежко
До коментар #12 от "Хохо Бохо":Щото нещата явно са вървели в пакет. Едното без другото не може.
11:17 17.08.2026
25 Шопо
До коментар #7 от "Няма да я има":Украйна не е държава а територия, руска територия.
11:19 17.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Укра
немаме си вОда, немаме и ток.
Коментиран от #37, #50
11:22 17.08.2026
28 Някой
11:24 17.08.2026
29 Киев за два дня
Коментиран от #32
11:24 17.08.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Путин многоходовия":А защоТръмп не помоли тогава могъщите Сорос, Китай да намали митата,а Путин да се изнесе от ДоМбас, а?
11:24 17.08.2026
31 Време е да се скриеш
11:26 17.08.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "Киев за два дня":"Долара по 200"
"Русия има ракети за три дня"
"Русия ползва чипове от перални"
Хахаахх
Коментиран от #34
11:26 17.08.2026
33 без име
а дали на някоя от страните въобще и се воюва
11:27 17.08.2026
34 Расию
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Моли Северна Корея за пушечно месо и малко ракети 🤡
Коментиран от #38, #41, #49, #53
11:28 17.08.2026
35 Удари русораста с лопатеЕто!
11:28 17.08.2026
36 Мирен гражданин
11:29 17.08.2026
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Укра":Спиме във метро- щото не работи ПВО- то.
11:30 17.08.2026
38 Боа
До коментар #34 от "Расию":Нормально да й иска от Корея ракети и жива сила.Имат си договор.Как 56 страни воюват срещу Русия?
Коментиран от #66
11:30 17.08.2026
39 Спиро
11:31 17.08.2026
40 не може да бъде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мобилизирането на митрополит с отнето гражданство -фактически -без гражданство -показва че Украйна се превръща в страна на неограничените възможности.В този смисъл може да се запитаме какво може да се случи и какво не може ..т.е. всичко може!? Може ли Украйна да удари Русия с балистични ракети до 6 м. ...може /пропускам определението местни защото местна ще бъде само боята с която ще ги боядисват ..но и тя може да е вносна/!?...А може ли Украйна да капитулира до 6-7-8 месеца -може и още как!?А може ли Украйна да се разпадне до 1 година -може но тук е по-добре да се каже- това е неизбежно!?
11:31 17.08.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "Расию":По статистика, количеството на цивилните жертви в украйна е накалялись, откакто ПВО то на украйна свърши ракетите, хахахах
11:32 17.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Да бе
11:33 17.08.2026
44 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
11:34 17.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ами
11:35 17.08.2026
47 Сандо
11:37 17.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Укра":Се.. ме в торбички, щото не сме москвички
11:38 17.08.2026
51 Разликата
До коментар #14 от "Путин многоходовия":е това, че Путин не ходи да проси, а кокаиновото жуже припасало мишата си торбичка проси 24/7 . Никой нищо не му дава, много ми е смешно. Що така?
Коментиран от #54
11:40 17.08.2026
52 Дон Корлеоне
11:44 17.08.2026
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "Расию":Русия получава, а не моли за ракети, защото в замяна дава на Ким технологии. А за поне 5% от ракетите на Сащ познай Кой моли, хохахи?
Коментиран от #58
11:44 17.08.2026
54 ами
До коментар #51 от "Разликата":а дават му, дават му - от сърбия измъкна 2 милиона евро, а колко издои от сащ не е за приказка
11:46 17.08.2026
55 Мишел
11:47 17.08.2026
56 хахаха
11:53 17.08.2026
57 работете руски братя
Коментиран от #62
11:53 17.08.2026
58 Ти сравняваш 2 несравними неща
До коментар #53 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Личи колко ти е мозъчето.Украйна сключи договор за ненападение с Русия предавайки и яде.ракети и стратег.бомбардоровачи.Русия от както съществува се готви за войни ,всички са и врагове.Сега разбра ли дребна душичке.
Коментиран от #63
11:54 17.08.2026
59 Валя
11:55 17.08.2026
60 РОСИЯ ТОВА И ЧАКА ,
Коментиран от #70
11:56 17.08.2026
61 Без Без
11:56 17.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #58 от "Ти сравняваш 2 несравними неща":НЯМА такъв договор, не си измисляй.
Сащ настояха украйна да унищожи и предаде на Русия стратегическите си бомбардировачи останали от СССР и ядрените ракети и други заряди. Сащ ФИНАНСИРАТ!!!! УНИЩОЖАВАНЕТО!!!
Коментиран от #68, #71
12:02 17.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 гост
До коментар #38 от "Боа":Воюват защото краде територии през 21 век,само виж кои са помощниците на Путин...все с развита Демокрация...смях.
Коментиран от #69
12:07 17.08.2026
67 Руснаков
До коментар #64 от "гост":Дългия ,теб лично ще праскам в провисналата халка и да си знаеш никакво изтърване ,че държа много на хигиената и може да отидеш и ти във фризрера ...
Коментиран от #73
12:08 17.08.2026
68 Ей Руски тръбата не лъжи семката ти.
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Зачитане на суверенитета: Русия, САЩ и Великобритания потвърждават ангажимента си да зачитат независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна.Неупотреба на сила: Трите ядрени сили поемат задължението да се въздържат от заплаха или използване на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна. Никакви техни оръжия няма да бъдат използвани срещу нея, освен при самоотбрана или съгласно Устава на ООН.
Коментиран от #72
12:09 17.08.2026
69 Ветеран от протеста
До коментар #66 от "гост":Искаш ли да ти дойда на гости ?Накарай бабата да почисти хубаво и стерилизира смрррдлиффката ,това че то си свикнал с таз отврат не е еталон ,явно ти е залепнало релето 👈!
12:11 17.08.2026
70 Кво чака бе Смех
До коментар #60 от "РОСИЯ ТОВА И ЧАКА ,":Целия свят я чака за 4,5 г.минаха 80 км от Донбас за това време ВСВ завърши.Ех едногънкови русофили,акъл трябва да ви се налива.
Коментиран от #75
12:12 17.08.2026
71 Роко
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Такъв договор има по този договор Рассия, САЩ и Великобритания се задължават да защитават Украйна в замяна на ядреното оръжие и стратегическата авиация. Да САЩ финансират сделката с идеята че с една държава можеш да се договориш по - лесно. Глупаво смятайки че Рассия е договороспособна. Сега целия свят плаща за американската глупост.
Коментиран от #77
12:14 17.08.2026
72 Чиниш ми се
До коментар #68 от "Ей Руски тръбата не лъжи семката ти.":Мека китка, ДиДи ,не съм груб но явно си пеее.разззче от най ниско ниво ,което редовно обикаля градските тоалетни да търси жертви .
Коментиран от #76
12:15 17.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Роко
До коментар #70 от "Кво чака бе Смех":Константиновка е на 55 километра от Донецк и е част от Донбас.
12:16 17.08.2026
76 Питай майка ти
До коментар #72 от "Чиниш ми се":От нейния ауспух в твойта чофффка ,тръбата не до кла тен Чи ки Джи и ски.Първо ходи войник после умувай за войни Чи ки та.
Коментиран от #80, #82
12:17 17.08.2026
77 БАРО
До коментар #71 от "Роко":Роко приятелю ,не се занивай с празни работи ,нужно е само да ми смучиш Х.У.Я. Знам че си виртуоз и го правиш перфектно ,нужно е само малко постоянство о под пари ще останеш 👈!
Коментиран от #79
12:18 17.08.2026
78 У дри Баце
12:18 17.08.2026
79 Къффф Палмолив
До коментар #77 от "БАРО":Ще стане от тебе Ма ги с та г му с на .
12:20 17.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Дааа...
12:23 17.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.