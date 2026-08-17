Доналд Тръмп вече има нов враг: Ще бомбардирам до дупка Оман, ако саботира преговорите с Техеран

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да "бомбардира до дупка" Оман, ако страната от Персийския залив "попречи" на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Иран.
В интервю за "Фокс Нюз" американският президент потвърди, че съществува "таен канал" за комуникация между САЩ и Революционната гвардия на Иран, въпреки че говорителят на иранското министерство на външните работи Исмаил Багаей отрече информацията, че Вашингтон и Гвардията са водили преки преговори.
Тръмп също така заяви, че "не бърза", що се отнася до Иран, на фона на съобщенията, че двете страни са удължили първоначалното 60-дневно прекратяване на огъня, договорено в меморандума за разбирателство, чийто срок изтече днес.
Тръмп е отправил заплахата си към Оман в отговор на журналистически въпрос за паралелните преговори, които се водят между Иран и Оман относно контрола над Ормузкия проток. Въпросът бе зададен на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран, които се опитват да установят контрол над стратегически важния пролив.
Американският президент отговори: "Ако Оман попречи, ще ги бомбардираме до дупка".
През последните седмици ирански дипломати водят преговори с Оман за временно споразумение за управление на корабоплаването през протока.
В своята социална мрежа Truth Social Тръмп написа: "Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може, под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, да притежава ядрено оръжие".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #11
15:18 17.08.2026
2 Боруна Лом
15:18 17.08.2026
3 Гост
Коментиран от #12, #47
15:19 17.08.2026
4 Соломон
15:20 17.08.2026
5 Пълен комплект
Коментиран от #20
15:20 17.08.2026
6 Тоа пак откачи
15:21 17.08.2026
7 Тоя е луд
15:21 17.08.2026
8 Отреазвяващ
15:21 17.08.2026
9 Трол
15:22 17.08.2026
10 ДрайвингПлежър
Пере го яко съчмата чичо Дони
15:22 17.08.2026
11 Тоя
До коментар #1 от "Kaлпазанин":превзе ли Гренландия? Нещо даде заден 😂🤣😂🤣
Коментиран от #41
15:22 17.08.2026
12 Пусин
До коментар #3 от "Гост":Ми не са многоходови бакшиши като нас
15:23 17.08.2026
13 Феникс
Коментиран от #19
15:23 17.08.2026
14 рижия
15:23 17.08.2026
15 тоя хептен изплиска легене
15:24 17.08.2026
16 Курник
15:25 17.08.2026
17 бай Фидел
15:25 17.08.2026
18 Феникс
15:25 17.08.2026
19 Жанет
До коментар #13 от "Феникс":А с куба?
15:26 17.08.2026
20 Бай Перукан
До коментар #5 от "Пълен комплект":Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.😁
15:27 17.08.2026
21 Анализатор
15:27 17.08.2026
22 Безмер като Рим
15:27 17.08.2026
23 Само питам
15:28 17.08.2026
24 Стенли
15:29 17.08.2026
25 Янко
15:30 17.08.2026
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
15:32 17.08.2026
27 А има
15:32 17.08.2026
28 сащисан кравар
15:34 17.08.2026
29 Констатация
15:37 17.08.2026
30 Дзак
15:42 17.08.2026
31 Да,бе
15:42 17.08.2026
32 Ъъъ
Коментиран от #35
15:42 17.08.2026
33 Теслатъ
15:44 17.08.2026
34 Ти да видиш
15:45 17.08.2026
35 Анонимен
До коментар #32 от "Ъъъ":Всеки по-разсъдлив ще разбере, че всичко му е само интриги и лъжи върху лъжи!
15:45 17.08.2026
36 Баба Гошка
15:48 17.08.2026
37 Българин
Коментиран от #38, #43, #44
15:48 17.08.2026
38 Радио Ереван
До коментар #37 от "Българин":4000 + 6000 на руснаците, абе и за нас ще има. Ще стигнат за всички.
Коментиран от #60
15:56 17.08.2026
39 гошо
15:57 17.08.2026
40 Казанлъшкия
15:58 17.08.2026
41 Kaлпазанин
До коментар #11 от "Тоя":То и да е негова ,пак ще иска да в превзема 🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂
15:59 17.08.2026
42 Истината
15:59 17.08.2026
43 Казанлъшкия
До коментар #37 от "Българин":Имат всъщност 10 пъти по - малко ,но л.жат и обявяват,че имат, защото иначе никой няма да ги слуша.
16:00 17.08.2026
44 Има
До коментар #37 от "Българин":Но:
1. Са ръждясали
2. Тея дет могат да ги използват, отдавна са пенсионери, а новото поколение има да търси инструкциите в чичо Гугъл, до де се пенсионират и те!
3. Те даже не могат да намерят Оман на картата
16:00 17.08.2026
45 Абсурдистан
16:00 17.08.2026
46 Читател
16:04 17.08.2026
47 Проблемът р, че
До коментар #3 от "Гост":дроновете промениха силите, а долара в леко аланкат...
16:05 17.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 стоян георгиев
16:07 17.08.2026
51 Механик
Не знам... Нека ако има тука някой дето разбира от психиатрия се изкаже, но моето мнение е, че това е клиничен случай като за учебник.
16:11 17.08.2026
52 Горски
16:12 17.08.2026
53 БеГемот
16:13 17.08.2026
54 604
16:15 17.08.2026
55 Утре и Дания може да бомбардира
16:18 17.08.2026
56 Интересна работа
16:19 17.08.2026
57 🤣🤣🤣🤣🤣
16:21 17.08.2026
58 Мишел
Коментиран от #61
16:21 17.08.2026
59 Само му вижте снимката
16:27 17.08.2026
60 IA казва че
До коментар #38 от "Радио Ереван":Ядрената ракета няма краен срок на годност , но нейните компоненти стават неизползвани за 10 до 15 години, ако не се поддържат. Самият ядрен материал издържа векове, но химикалите, горивото и електрониката се развалят. Военните редовно сменят тези части, за да поддържат ракетите готови за употреба
16:27 17.08.2026
61 Аз викам
До коментар #58 от "Мишел":Аруба или Гренада(пак) за по-сигурно.
16:28 17.08.2026
62 Мишел
16:32 17.08.2026
63 Павел Пенев
Коментиран от #65
16:38 17.08.2026
64 Бай онзи
16:40 17.08.2026
65 По принцип
До коментар #63 от "Павел Пенев":Путклер е по голям психопатт от Дони.
16:43 17.08.2026
66 бай Бончо
16:48 17.08.2026
67 Оман Иран
16:53 17.08.2026