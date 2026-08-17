Доналд Тръмп вече има нов враг: Ще бомбардирам до дупка Оман, ако саботира преговорите с Техеран

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да "бомбардира до дупка" Оман, ако страната от Персийския залив "попречи" на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Иран.

В интервю за "Фокс Нюз" американският президент потвърди, че съществува "таен канал" за комуникация между САЩ и Революционната гвардия на Иран, въпреки че говорителят на иранското министерство на външните работи Исмаил Багаей отрече информацията, че Вашингтон и Гвардията са водили преки преговори.

Тръмп също така заяви, че "не бърза", що се отнася до Иран, на фона на съобщенията, че двете страни са удължили първоначалното 60-дневно прекратяване на огъня, договорено в меморандума за разбирателство, чийто срок изтече днес.

Тръмп е отправил заплахата си към Оман в отговор на журналистически въпрос за паралелните преговори, които се водят между Иран и Оман относно контрола над Ормузкия проток. Въпросът бе зададен на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран, които се опитват да установят контрол над стратегически важния пролив.

Американският президент отговори: "Ако Оман попречи, ще ги бомбардираме до дупка".

През последните седмици ирански дипломати водят преговори с Оман за временно споразумение за управление на корабоплаването през протока.

В своята социална мрежа Truth Social Тръмп написа: "Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може, под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, да притежава ядрено оръжие".