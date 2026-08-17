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Доналд Тръмп вече има нов враг: Ще бомбардирам до дупка Оман, ако саботира преговорите с Техеран
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп вече има нов враг: Ще бомбардирам до дупка Оман, ако саботира преговорите с Техеран

17 Август, 2026 15:17, обновена 17 Август, 2026 16:02 3 265 67

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • оман-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

През последните седмици ирански дипломати водят преговори с Оман за временно споразумение за управление на корабоплаването през Ормузкия проток

Доналд Тръмп вече има нов враг: Ще бомбардирам до дупка Оман, ако саботира преговорите с Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Fox news Fox news

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши да "бомбардира до дупка" Оман, ако страната от Персийския залив "попречи" на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Иран.

В интервю за "Фокс Нюз" американският президент потвърди, че съществува "таен канал" за комуникация между САЩ и Революционната гвардия на Иран, въпреки че говорителят на иранското министерство на външните работи Исмаил Багаей отрече информацията, че Вашингтон и Гвардията са водили преки преговори.

Тръмп също така заяви, че "не бърза", що се отнася до Иран, на фона на съобщенията, че двете страни са удължили първоначалното 60-дневно прекратяване на огъня, договорено в меморандума за разбирателство, чийто срок изтече днес.

Тръмп е отправил заплахата си към Оман в отговор на журналистически въпрос за паралелните преговори, които се водят между Иран и Оман относно контрола над Ормузкия проток. Въпросът бе зададен на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран, които се опитват да установят контрол над стратегически важния пролив.

Американският президент отговори: "Ако Оман попречи, ще ги бомбардираме до дупка".

През последните седмици ирански дипломати водят преговори с Оман за временно споразумение за управление на корабоплаването през протока.

В своята социална мрежа Truth Social Тръмп написа: "Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може, под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, да притежава ядрено оръжие".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    103 5 Отговор
    Бомбардирай слънцето и луната бря ,хамерикански клоуне

    Коментиран от #11

    15:18 17.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    57 4 Отговор
    ДОНИ ДА СТАНЕШ НА БОНБОНИ

    15:18 17.08.2026

  • 3 Гост

    77 11 Отговор
    Тия са господарите на света, могат да си бомбят, която държава пожелаят, а останалия свят им пляска и им купува доларите.

    Коментиран от #12, #47

    15:19 17.08.2026

  • 4 Соломон

    70 3 Отговор
    Кух та дрънка!

    15:20 17.08.2026

  • 5 Пълен комплект

    40 3 Отговор
    Ормузкия проток + Суецкия канал + Босфор канал

    Коментиран от #20

    15:20 17.08.2026

  • 6 Тоа пак откачи

    67 2 Отговор
    Д-р Гълъбова, приемето го с оан уей тикет, фор евер

    15:21 17.08.2026

  • 7 Тоя е луд

    66 3 Отговор
    Само уса лизачите ли не го виждат

    15:21 17.08.2026

  • 8 Отреазвяващ

    57 1 Отговор
    Ку-ку-риго.

    15:21 17.08.2026

  • 9 Трол

    65 0 Отговор
    САЩ ще бомбардират и Гренландия, ако саботира преговорите.

    15:22 17.08.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    67 2 Отговор
    Една от най-приятните за посещение държави в Близкия изток, с макар и строги мюсюлмански закони също така и доста светски настроена към запада
    Пере го яко съчмата чичо Дони

    15:22 17.08.2026

  • 11 Тоя

    54 2 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    превзе ли Гренландия? Нещо даде заден 😂🤣😂🤣

    Коментиран от #41

    15:22 17.08.2026

  • 12 Пусин

    3 36 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ми не са многоходови бакшиши като нас

    15:23 17.08.2026

  • 13 Феникс

    45 2 Отговор
    А какво стана със Гренландия, нали щеше да я завзема новият демент?

    Коментиран от #19

    15:23 17.08.2026

  • 14 рижия

    42 4 Отговор
    Да беше попитал Зеленски как се справя с иранските шахеди, преди да се захваща с иранците.

    15:23 17.08.2026

  • 15 тоя хептен изплиска легене

    49 1 Отговор
    Ще воюва срещу целия Свят щото не искат сделка ...

    15:24 17.08.2026

  • 16 Курник

    47 1 Отговор
    Тоя вече не знае какво говори,какви ги върши.С целия свят ли ще се бие?

    15:25 17.08.2026

  • 17 бай Фидел

    43 2 Отговор
    А Куба за кога остана ?

    15:25 17.08.2026

  • 18 Феникс

    51 3 Отговор
    Живи да ги ожалиш хамериканците, нямат избор милите, трябва да изберат между този демент и неолибералните социопати! Това е чарът на олигархичната двупартиина система !

    15:25 17.08.2026

  • 19 Жанет

    19 3 Отговор

    До коментар #13 от "Феникс":

    А с куба?

    15:26 17.08.2026

  • 20 Бай Перукан

    37 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пълен комплект":

    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.😁

    15:27 17.08.2026

  • 21 Анализатор

    35 0 Отговор
    Луд, умора няма..., както казва народа...

    15:27 17.08.2026

  • 22 Безмер като Рим

    28 0 Отговор
    Да дойдеш до Безмер и да не превземеш Босфора е като да Идеш до Рим и да не видиш Папата!

    15:27 17.08.2026

  • 23 Само питам

    38 3 Отговор
    Каква е разликата между бай Дън и тоя ? Че не е падал още от самолета ли ?

    15:28 17.08.2026

  • 24 Стенли

    32 4 Отговор
    Имаше едно време един филм , който се казваше "боговете сигурно са полудели ", ако се перифразира,може да се каже бай Дончо сигурно е полудял 🤨🤯🚾🇺🇲

    15:29 17.08.2026

  • 25 Янко

    38 3 Отговор
    Как великата нация си избира президенти.Този е луд за вързване предния беше с деменция.

    15:30 17.08.2026

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 2 Отговор
    Дончо Кухото пак се изцвъка...

    15:32 17.08.2026

  • 27 А има

    29 0 Отговор
    ли с какво да ги бомбардира? Или ще мятат отгоре им пачки с долари по курса за деня: долар-ракета?

    15:32 17.08.2026

  • 28 сащисан кравар

    29 2 Отговор
    Бай Дончо, ще ритне кошера с осите и ще му подуят рижия Гс😅

    15:34 17.08.2026

  • 29 Констатация

    21 0 Отговор
    Давай, бай Дончо, ръгай люто чили у Такото!!! -)))) Бомби тук, бомби там... ама яваш, че нещо свършиха!!!! -)))

    15:37 17.08.2026

  • 30 Дзак

    7 0 Отговор
    Свикнали сме на всякакви провокации!

    15:42 17.08.2026

  • 31 Да,бе

    26 0 Отговор
    Накрая да бомбардира тел авив и Вашингтон и ще се оправят нещата...

    15:42 17.08.2026

  • 32 Ъъъ

    19 1 Отговор
    Само да напомним на Тръмп, че споразумението за прекратяване на огъня с Ирна изтича днес, с преговорите са в задънена улица! Какви са плановете? Ще удължаваме ли примирието, или ще ги бомбим?🤣

    Коментиран от #35

    15:42 17.08.2026

  • 33 Теслатъ

    16 0 Отговор
    Абе туй най-"Веселото" президентин у историята на Щатите, квото и да рече все е скеч.

    15:44 17.08.2026

  • 34 Ти да видиш

    25 1 Отговор
    И това го казва човекът, който позорно се скри в камиона за боклук в Турция, треперейки от страх за жалкия си живот.

    15:45 17.08.2026

  • 35 Анонимен

    19 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ъъъ":

    Всеки по-разсъдлив ще разбере, че всичко му е само интриги и лъжи върху лъжи!

    15:45 17.08.2026

  • 36 Баба Гошка

    22 1 Отговор
    Стига сте публикували заплахите на тоз от кача лник. Сипе всеки ден тъъ потии. Не е нормално да отидеш на другия край на света да бомм бишш хората в страната им. Не са заплаха за наддрусания му клошшарник по никакъв начин. Алчен до безобразие психарр без връзка с реалността

    15:48 17.08.2026

  • 37 Българин

    2 20 Отговор
    Америка има 4000 ядрени ракети! Хората искат, Тръмп да ги използва и да ноложи своята воля на всички по света! За какво седят тия ракети по складовете?!?

    Коментиран от #38, #43, #44

    15:48 17.08.2026

  • 38 Радио Ереван

    12 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    4000 + 6000 на руснаците, абе и за нас ще има. Ще стигнат за всички.

    Коментиран от #60

    15:56 17.08.2026

  • 39 гошо

    14 0 Отговор
    Оранжев медицински идиот.

    15:57 17.08.2026

  • 40 Казанлъшкия

    11 0 Отговор
    Е,да, Оман поне ще могат да победят тия с.мешници. Куба също. :) Срещу Иран нацапаха гащите.

    15:58 17.08.2026

  • 41 Kaлпазанин

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тоя":

    То и да е негова ,пак ще иска да в превзема 🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂

    15:59 17.08.2026

  • 42 Истината

    11 0 Отговор
    Офф, писна ми от този! Няма ли инсултче нещо, инфарктче.....

    15:59 17.08.2026

  • 43 Казанлъшкия

    10 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Имат всъщност 10 пъти по - малко ,но л.жат и обявяват,че имат, защото иначе никой няма да ги слуша.

    16:00 17.08.2026

  • 44 Има

    12 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Но:
    1. Са ръждясали
    2. Тея дет могат да ги използват, отдавна са пенсионери, а новото поколение има да търси инструкциите в чичо Гугъл, до де се пенсионират и те!
    3. Те даже не могат да намерят Оман на картата

    16:00 17.08.2026

  • 45 Абсурдистан

    11 0 Отговор
    Крайно време е американците да прогледнат и да видят, че президентът им не е с всичкия си.

    16:00 17.08.2026

  • 46 Читател

    10 0 Отговор
    Този за какъв се взе? Краят на иМ ПЕРИЯТА .

    16:04 17.08.2026

  • 47 Проблемът р, че

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    дроновете промениха силите, а долара в леко аланкат...

    16:05 17.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 стоян георгиев

    10 0 Отговор
    Жалка работа. Каквото и да се каже за този е излишно. Не може да се биеш срещу целия свят.

    16:07 17.08.2026

  • 51 Механик

    9 0 Отговор
    Не съм специалист, но тоя човек никак не е добре, а което е по-лошото е, че се в лошава с всеки изминал ден.
    Не знам... Нека ако има тука някой дето разбира от психиатрия се изкаже, но моето мнение е, че това е клиничен случай като за учебник.

    16:11 17.08.2026

  • 52 Горски

    10 0 Отговор
    "Споразумението" с Иран е най-вече застрашено от Израел (за справка "целенасочено убийство на 30-40 души в ивицата Газа всяка нощ"). Бързо Кая Калас и Урсула да налагат санкции на САЩ, Тръмп и всички от Белия дом и пентагона, всички сенатори и конгресмени. Вече имат опит с Русия. То вече всички разбраха че няма с какво да бомбандира. Става за смях на всички и тотално скапва САЩ. Тоз е вреден и за САЩ, и за целия свят и само гледа да се облагодетелства от властта си, нищо друго не е свършил. Остана ли държава , с която да не се е скарал ? Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Ебрахим заяви днес, че дискусията относно 60-дневно примирие вече не е актуална. Това е особено вярно, като се има предвид, че меморандумът за разбирателство не съдържаше конкретна клауза относно продължителността на примирието. 60-дневният период беше определен за преговори по ядрената програма и отмяната на санкциите, което означаваше, че времевата рамка е могла да бъде удължена – потенциално многократно.

    16:12 17.08.2026

  • 53 БеГемот

    8 0 Отговор
    Споко ....те му свършиха бомбите и му са разбунтуваха самолетоносачите....

    16:13 17.08.2026

  • 54 604

    5 0 Отговор
    Нъл му бяха приятели съюзници..що тъй...

    16:15 17.08.2026

  • 55 Утре и Дания може да бомбардира

    7 0 Отговор
    Че не му хариза Гренландия.

    16:18 17.08.2026

  • 56 Интересна работа

    5 1 Отговор
    А опозицията на Тръмп в САЩ никаква не се чува да го критикува за безумията му и е в затишие, като пред голяма буря...

    16:19 17.08.2026

  • 57 🤣🤣🤣🤣🤣

    4 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    16:21 17.08.2026

  • 58 Мишел

    7 2 Отговор
    Тъй ами, Иран е твърде силен, за да се закачаме с него. Оман с до 32 бойни 20годишни самолети е подходящ противник за да го победим.

    Коментиран от #61

    16:21 17.08.2026

  • 59 Само му вижте снимката

    5 1 Отговор
    що за същество е

    16:27 17.08.2026

  • 60 IA казва че

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Радио Ереван":

    Ядрената ракета няма краен срок на годност , но нейните компоненти стават неизползвани за 10 до 15 години, ако не се поддържат. Самият ядрен материал издържа векове, но химикалите, горивото и електрониката се развалят. Военните редовно сменят тези части, за да поддържат ракетите готови за употреба

    16:27 17.08.2026

  • 61 Аз викам

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Аруба или Гренада(пак) за по-сигурно.

    16:28 17.08.2026

  • 62 Мишел

    2 1 Отговор
    Иран и САЩ договориха ново 60 дневно примирие.

    16:32 17.08.2026

  • 63 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Вече цял свят разбра,че Тръмп е психопат.

    Коментиран от #65

    16:38 17.08.2026

  • 64 Бай онзи

    3 1 Отговор
    Вържете го тоя човек,ще направи много бели!!!!

    16:40 17.08.2026

  • 65 По принцип

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Павел Пенев":

    Путклер е по голям психопатт от Дони.

    16:43 17.08.2026

  • 66 бай Бончо

    1 1 Отговор
    Бай Дончо , капитализма в света е изчерпан .Хората вече прогледнаха .Америка няма да е вечен хегемон .Кой иска да плаща 30 годишни ипотеки на банковото лоби ? Америка ще се затвори в себе си и светът ще си отдъхне да знаеш .Време е вече американците да плащат реалната цена на стоките и на бензина

    16:48 17.08.2026

  • 67 Оман Иран

    0 1 Отговор
    Тръмп ще ми яде мамула, барабар с кайсиите

    16:53 17.08.2026