Седмичен хороскоп за 21 - 27 септември 2026

Седмицата започва с мощната енергия на есенното равноденствие и навлизането на Слънцето във Везни. Този транзит категорично насочва вниманието ни към нуждата от баланс, дипломация и хармонични партньорства. На 26 септември ни очаква изключително силно Пълнолуние в Овен, което ще освети скрити емоции и ще ни подтикне към решителни действия. Вероятно ще усетите конфликт между копнежа за лична свобода и дълга към другите.

В самия край на периода Марс влиза в Лъв, разпалвайки страстта и амбициите ви. Тази огнена конфигурация ще ви даде смелостта да защитите границите си и да преследвате своите цели. Бъдете напълно искрени и действайте уверено, но избягвайте острите конфликти. Сега е идеалният момент за смели стъпки.

Овен

Пълнолунието във вашия знак на 26 септември бележи кулминация в личен план. Емоциите ще са нажежени до червено, а желанието ви за независимост ще се сблъска с нуждите на романтичния ви партньор. Ако сте необвързани, очаквайте внезапно признание, което ще преобърне нагласите ви. В професионалната сфера ще се наложи да защитите своите идеи пред скептични колеги. Навлизането на Марс в Лъв в края на седмицата ви дава огромен заряд за творчество. Използвайте този прилив на енергия разумно.

Телец

Преминаването на Слънцето във Везни насочва фокуса ви към ежедневните навици и здравето. Време е да преразгледате работния си график и да въведете повече баланс. Пълнолунието в Овен ще освети страховете, които ви пречат да продължите напред в любовта. Освободете се от токсични емоции и стари травми. Обвързаните ще намерят хармония чрез честни разговори у дома. Финансовата ситуация изисква повишено внимание – избягвайте импулсивни покупки. Краят на седмицата носи ценна яснота за бъдещето.

Близнаци

Слънцето във Везни активира сектора на радостта и романтиката. Тази седмица ви носи флиртове, вдъхновение и много поводи за усмивки. Пълнолунието обаче може да предизвика напрежение в приятелския ви кръг. Ще разберете на кого можете да разчитате в труден момент. В кариерата се открива възможност за неочакван проект, който ще изисква креативен подход. Марс в Лъв от неделя прави комуникацията ви блестяща – идеален момент за преговори. В любовта бъдете готови за страстни изненади и признания.

Рак

Есенното равноденствие акцентира върху вашия дом и семейство. Ще изпитате силна нужда да се оттеглите от шума и да подредите вътрешния си свят. Пълнолунието в Овен на 26 септември носи кулминация в кариерата. Усилията ви най-накрая ще бъдат забелязани, но е възможно да влезете в спор с авторитетна фигура. Запазете дипломатичния си тон. В любовта партньорът ви ще се нуждае от повече внимание и нежност. Марс в Лъв ви носи финансов стимул и кураж да поискате повишението, което отдавна заслужавате.

Лъв

Седмицата е изключително динамична и комуникативна за вас. Слънцето във Везни ви носи нови запознанства и важни разговори. Пълнолунието в Овен ще разшири хоризонтите ви – възможно е да планирате пътуване или да вземете решение за обучение. В любовта страстите се разпалват, особено когато Марс влезе във вашия знак в неделя. Ще излъчвате неустоим магнетизъм, който ще привлича обожатели. В службата е време да презентирате идеите си. Никой няма да може да устои на вашата увереност и харизма.

Дева

Слънцето напуска вашия знак, но оставя фокус върху финансите и материалната сигурност. Време е да балансирате бюджета си и да оцените истинската си стойност на работното място. Пълнолунието в Овен засяга темите за общите ресурси и интимността. Връзките ще преминат през важен тест за доверие. Ако сте необвързани, може да срещнете човек, който ще ви привлече неудържимо. В края на седмицата Марс ви подтиква към интроспекция. Отделете време за почивка и не се претоварвайте с чужди отговорности.

Везни

Честит рожден ден, Везни! Слънцето навлиза във вашия знак и ви зарежда с жизненост и оптимизъм. Сега вие диктувате правилата. Пълнолунието в Овен обаче ще освети партньорските ви отношения. Ако е имало неизказани проблеми с любимия човек, те ще излязат на повърхността. Дипломацията ви ще бъде подложена на сериозно изпитание, но истината ще донесе облекчение. В професионален план получавате шанс за изгодна сделка. Марс в Лъв в края на седмицата активира социалния ви живот и носи нови контакти.

Скорпион

Енергията на седмицата ви приканва към уединение и духовна работа. Слънцето във Везни осветява вашите скрити мисли и ви помага да се освободите от стари модели. Пълнолунието в Овен насочва вниманието към работата и здравето ви. Възможно е да се почувствате изтощени от натрупани задачи. Делегирайте права и поставете ясни граници на колегите си. В любовта интуицията ви ще е безпогрешна – слушайте вътрешния си глас. Навлизането на Марс в Лъв ще разпали вашите амбиции и ще донесе кариерен напредък.

Стрелец

Слънцето във Везни активира вашия сектор на приятелствата и социалните мрежи. Ще бъдете в центъра на вниманието и ще вдъхновявате околните със своите идеи. Пълнолунието в Овен на 26 септември носи изблик на романтика и страст. Ако сте във връзка, очаквайте незабравими мигове, а необвързаните могат да срещнат фатално привличане. В работата се пазете от конфликти с екипа – вашето мнение може да се сблъска с това на мнозинството. Марс в Лъв събужда желанието ви за приключения и далечни пътувания.

Козирог

Кариерата излиза на преден план с навлизането на Слънцето във Везни. Амбициите ви растат и сте готови да покорявате нови върхове. Пълнолунието в Овен обаче ще създаде напрежение между професионалните ангажименти и домашния уют. Семейството ви ще изисква повече внимание, което може да доведе до емоционални сблъсъци. Намерете баланс, преди конфликтът да е ескалирал. В любовта е време за сериозни решения и открити разговори. Марс в Лъв ще засили интимността и ще събуди скритите ви страсти.

Водолей

Есенното равноденствие събужда жаждата ви за нови знания и духовни търсения. Слънцето във Везни ви вдъхновява да учите, пътувате и разширявате мирогледа си. Пълнолунието в Овен ще доведе до кулминация важен проект, свързан с комуникации или писане. Внимавайте с думите, защото емоциите ще бъдат силни и може да обидите някого неволно. В романтичен план ви очаква приятна изненада от партньора. Марс влиза в сектора на връзките ви в неделя, което ще внесе динамика и много страст в личния ви живот.

Риби

Тази седмица акцентът пада върху финансите и емоционалната дълбочина. Слънцето във Везни ви учи да управлявате разумно общите ресурси и да търсите компромиси. Пълнолунието в Овен на 26 септември ще освети въпроси, свързани с личните ви доходи и самооценка. Не позволявайте на финансови тревоги да помрачат настроението ви. В любовта ви очакват красиви мигове и силна романтика, особено през уикенда. Марс в Лъв ще ви даде енергия да се справите с изостанали работни задачи и да подобрите здравето си.

Източник: www.dunavmost.com