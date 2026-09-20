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Невиждана атака срещу Москва с над 340 дрона! Има убити, летищата са затворени
  Тема: Украйна

Невиждана атака срещу Москва с над 340 дрона! Има убити, летищата са затворени

20 Септември, 2026 06:36, обновена 20 Септември, 2026 07:18 2 312 75

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  • загинали

Масиран среднощен удар с БПЛА предизвика пожари в жилищни блокове в Подмосковието, принуди стотици да се евакуират и обърна международни полети във въздуха

Невиждана атака срещу Москва с над 340 дрона! Има убити, летищата са затворени - 1
Снимка: РБК
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ Московска област бе подложена на най-мащабната и разрушителна вълна от безпилотни летателни апарата (БПЛА) от началото на конфликта. Системите за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба (РЭБ) са свалили и заглушили рекорден брой от 249 дрона в рамките на два часа (между 03:00 и 05:00 ч. сутринта) на територията на 17 окръга в региона. По официални данни на местните власти, вследствие на нападението са загинали двама души, има ранени, а стотици граждани бяха спешно евакуирани.

Трагични последствия и щети по жилищни райони

Още новини от Украйна

  • Официално потвърждение: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви извънредно в социалните мрежи, че в хода на продължаващата офанзива беспилотник е ударил сграда в района на „Ореховый булвар“ (разположен в Южния административен окръг на границата между кварталите Орехово-Борисово и Зябликово).
  • Текуща ситуация: На мястото на сблъсъка веднага са изпратени сборни екипи на екстрените и спасителните служби. Към момента на разпространение на информацията точният характер на разрушенията по сградата все още се изяснява, като няма постъпили официални данни за ранени или загинали граждани в рамките на градската черта.
  • Раменски окръг: Най-тежко засегнатият район в Подмосковието. В село Софино дрон удари триетажна жилищна сграда, като разруши напълно 6 апартамента. При удара загина 44-годишна жена, а петима души (включително две деца) бяха ранени. На „Северно шосе“ в същия окръг паднали отломки предизвикаха мащабен пожар на покрива на 21-етажен жилищен блок, което наложи спешната евакуация на 400 души (сред които 70 деца). Повече от 20 автомобила на паркинга пред блока са опожарени или сериозно повредени.

  • Орехово-Зуевски округ: Регистрирана е втората жертва – възрастен мъж загина, след като частният му дом бе изцяло разрушен и подпален от паднал безпилотен апарат.
  • Ленински окръг и Котелники: В Ленинския округ има един ранен гражданин, а в Котелники дрон порази многоетажен блок, обхващайки три етажа в пламъци.
  • Истра: Отломки от свален апарат нанесоха материални щети по апартамент и сграда на местно предприятие, но тук инцидентът се размина без пострадали.

Поражения по критичната инфраструктура

  • Складов комплекс: В Софино избухна огромен пожар в логистичен център вследствие на пряко попадение.
  • Нефтопреработвателен завод: Регистрирани са щети от паднали фрагменти и на територията на Московската петролна рафинерия (МНПЗ).

Транспортен колапс и върнати самолети

Мащабът на въздушната офанзива принуди авиационните власти извънредно да затворят небето над целия регион и да въведат ограничителен план „Килим“ на четирите основни столични летища – „Внуково“, „Домодедово“, „Жуковский“ и „Шереметиево“.

  • Полетите обратно: По информация на държавната агенция ТАСС, международният трафик бе сериозно нарушен, като пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Истанбул за Москва, беше принуден да обърне обратно в небето и да се върне в Турция поради затварянето на летище „Внуково“.
  • Евакуация на терминалите: На летище „Шереметиево“ персоналът и пътниците бяха спешно евакуирани в подземните укрития, а общият брой на забавените и отменените полети в целия московски авиационен възел надхвърли стотици.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ъэээ

    33 47 Отговор
    Момчето от кремъл си отива

    Коментиран от #35, #73, #74

    06:48 20.09.2026

  • 4 Мара Атанасова

    32 50 Отговор
    Голем е Зеленски,той е Александър Македонски на 21 век!🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #23

    06:48 20.09.2026

  • 5 УРТЕ ЗЕЛЕНСКИ

    53 37 Отговор
    Пак ще моли за среща с Путин.

    Коментиран от #19

    06:49 20.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вече е

    41 12 Отговор
    война, а

    Коментиран от #22

    06:49 20.09.2026

  • 8 Значи

    43 31 Отговор
    дойде момента за Орешника !

    Коментиран от #47, #60

    06:50 20.09.2026

  • 9 МНОГО ТЕЖКА ЩЕ Е ТАЗИ ЗИМА

    49 32 Отговор
    За остатъците от окраина.

    06:50 20.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 26 Отговор
    ЧУДЕСЕН ПОВОД ДА БЪДАТ ИЗБИТИ
    10 000 ЖИТЕЛИ НА ЛВОВ
    ....
    ОБАЧЕ НИЕ НЕ СМЕ КАТО ТЯХ , БИБИ И ТРЪМП
    .....
    СИЛИТЕ ГОСПОДНИ НЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С ГЕНОЦИД ! УС НАМИ БОГ !

    Коментиран от #24

    06:50 20.09.2026

  • 11 Демокрация

    36 20 Отговор
    Довечера някой ще реве пак

    06:50 20.09.2026

  • 12 122333

    34 24 Отговор
    Путин, с вашите камъни по вашата глава!

    06:50 20.09.2026

  • 13 У ДРИ БАЦЕ

    25 29 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС

    06:50 20.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаха

    26 31 Отговор
    Орките са се оплескали целите във тройной фекалин ...

    Сигурно и стените са оплескали. Пълнят самоварите пълнят.

    06:51 20.09.2026

  • 16 Сесесере

    29 25 Отговор
    Подпалиха блатото! А уж Киев за три дня!

    06:53 20.09.2026

  • 17 Зеления път

    32 20 Отговор
    Нещо ужасно се случва в Украйна или със Зеленото в момента, щом мисирките са толкова превъзбудени и яростни..

    06:54 20.09.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 22 Отговор
    ПРЕДИ МЕСЕЦ БЯХА ПО 1000 ДРОНА
    СЛЕД ТОВА СТАНАХА ПО 700
    СЕГА 250
    ....
    ЯВНО БАЯ УАЙЛДБЕРИС ИЗГОРЯХА В УКРАЙНА
    ОТКАК БРАТУШКИТЕ ПОЧНАХА ДА МАЧКАТ :)

    Коментиран от #37

    06:54 20.09.2026

  • 19 Антирашист 4556

    20 22 Отговор

    До коментар #5 от "УРТЕ ЗЕЛЕНСКИ":

    Чакаме пусин да иска мир !

    Коментиран от #55

    06:54 20.09.2026

  • 20 хаха

    18 18 Отговор
    На педя орк, пълен глупак му носят куфарче след куфарче. Пълни ли пълни.

    Петилетката за 3 години дрОгаре монголоидни писслямисти! УРА!

    06:55 20.09.2026

  • 21 УКРАЙНА 🇺🇦

    22 25 Отговор
    СЛАВА НА УКРАЙНА

    06:55 20.09.2026

  • 22 Жалко

    8 8 Отговор

    До коментар #7 от "Вече е":

    Да. С помощта на Европа и САЩ към Украина вече започва .

    06:57 20.09.2026

  • 23 Николай

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мара Атанасова":

    По скоро Леонид

    06:57 20.09.2026

  • 24 Антирашист 4557

    13 14 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Само садисти и фашисти се радват на милионите жертви !

    06:58 20.09.2026

  • 25 Браво, браво

    18 14 Отговор
    Смажете блатните фашисти!

    06:59 20.09.2026

  • 26 Механик

    13 6 Отговор
    Уудриии!

    07:00 20.09.2026

  • 27 Защо Западът не протестира?

    20 24 Отговор
    Киев напада мирни хора, докато спят. Това е военно престъпление. Престъпление против човечеството, което може да предизвика Трета световна война със стотици милиони жертви и край на съвременната цивилизация!

    Коментиран от #36, #39, #59

    07:00 20.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Удриии Удрии

    14 15 Отговор
    Мускала Скапан по Тиквата Проззта

    Само Млатене лекува Краставата Руска Сабака.

    07:01 20.09.2026

  • 30 оня с коня

    16 12 Отговор
    Няма как Западните Милиарди и Съвременно оръжие БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ да не накара русия да страда.А това е само началото!

    Коментиран от #43

    07:01 20.09.2026

  • 31 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    19 9 Отговор
    ГОЛЯМ БАСТУН.

    ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ .

    07:02 20.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Васо

    15 8 Отговор
    Хахаха.. Убавко ли е сега, а? Каквото повикало, такова се обадило, ватници.

    07:03 20.09.2026

  • 35 Така де

    14 12 Отговор

    До коментар #3 от "Ъэээ":

    Браво на Зеленски! Удри по руските терористи.

    07:03 20.09.2026

  • 36 хаха

    12 8 Отговор

    До коментар #27 от "Защо Западът не протестира?":

    Къде видя хора бе московитки червей накендзан?

    07:03 20.09.2026

  • 37 Историк

    15 10 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата ! Такава алтернатива за България ни води към фашизъм !

    Коментиран от #46, #49

    07:03 20.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    12 11 Отговор

    До коментар #27 от "Защо Западът не протестира?":

    А когато рашист ите убиват жени и деца в Украйна?

    07:04 20.09.2026

  • 40 Ако през 2022 Година

    16 10 Отговор
    Беше казал
    Че над Масква ще летят
    Стотици Дронове
    И Великото Руско ПВО
    Не може да спре Атаката,

    Щяха да го обявят За Тотално Луд

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #75

    07:05 20.09.2026

  • 41 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    7 8 Отговор
    Бангарангата е много голяма.Жертвите са стотици.

    07:05 20.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Как оръжие без ограничение?

    9 5 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Зелен ски все реве за ракети без пари, дето струват колкото жилищен квартал за един залп. Ние сме клуб на богатите, но не чак толкоз. Имаме си свои икономически проблеми и бедни хора в нужда.

    07:06 20.09.2026

  • 44 Британските служби

    13 4 Отговор
    Избори ще ми правят, а? Тия за какво се мислят?

    Коментиран от #72

    07:06 20.09.2026

  • 45 бяла риза на бг-премиер.....

    4 3 Отговор
    Ще дойдат московчани в София.въпроса е дали са платежоспособни ,дали не рушат и колко пият.жилищата и наемите в софия поскъпнаха вече.за защита едно малко апартаментче би трябвало да търси 1400€ от рускоговорящи!на месец де на месец не на ден.

    07:06 20.09.2026

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 4 Отговор

    До коментар #37 от "Историк":

    БОЛШЕВИКИТЕ ПРАВИЛНО ИЗБИХА ТЕХНИТЕ
    САКСКОБУРГОТИ
    ... НИКОЛАЙ ВТОРИ ИМА САМО 5% РУСКА КРЪВ
    .....
    А НА НАШИТЕ САКСКОБУРГОТСКИ ВСЕ ОЩЕ ИМ СЛУГУВАТЕ - ПРИНЦ КИРИЛ КОБУРГОТА ОТ ЛОНДОН УПРАВЛЯВА ОГРОМНИ АКТИВИ В БЪЛГАРИЯ - БТК , НОВА И Т.Н.

    07:07 20.09.2026

  • 47 12345

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Значи":

    на орешника се смеят всички!

    07:07 20.09.2026

  • 48 Браво!

    9 6 Отговор
    Унищожавайте руските фашисти!

    07:08 20.09.2026

  • 49 Не болшевиките

    7 4 Отговор

    До коментар #37 от "Историк":

    А вашите хора от Литва избиха царската фамилия и откраднаха царското злато.

    Коментиран от #52

    07:08 20.09.2026

  • 50 хаха

    8 4 Отговор
    Както казва педя орк, пълен глупак ... "Долу Гнилия Запад! Да си правим КЕНДЗО в наша Траша!"

    07:08 20.09.2026

  • 51 Масква Горит

    7 9 Отговор
    А Бункерната Гнида
    Се мъчи да види нещо
    На Блокирания Пиратски Уиндоус

    На Върховният Главнокомандващ Путкер
    Даже и Компютъра му
    Със Краден Софтуер.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    07:09 20.09.2026

  • 52 хаха

    10 6 Отговор

    До коментар #49 от "Не болшевиките":

    Продължавай да лъжеш бе безмозъчен орк. Хахаха!

    Сега ще каже и че московитските червеи не са първите съюзници на Хитлер.

    ХАХАХА

    Коментиран от #58

    07:10 20.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Не се радвам, сериозно

    7 9 Отговор
    Не съм извратен копеец все пак. Гадно ми е за мирните жители, загинали заради имперските амбиции на бункерното нищожество.
    Пфу!
    Днес не искам да чета новини.

    Коментиран от #62

    07:10 20.09.2026

  • 55 Отиди ама бързичко в Киев

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Антирашист 4556":

    там да чакаш!

    07:10 20.09.2026

  • 56 Жълтопaветник

    9 9 Отговор
    Героят на нашето време Зеленски затваря летища, спира наземния транспорт, бензин ня а, корабите и те дефицит, как сега че бегат руснаците от пустошта!

    07:11 20.09.2026

  • 57 Бг гражданин

    6 5 Отговор
    Путин на съд ,за предателство и бездействие към Русия!!! Горбачов номер2.

    07:12 20.09.2026

  • 58 Коментарът е обиден

    0 5 Отговор

    До коментар #52 от "хаха":

    По-културно, моля!

    07:13 20.09.2026

  • 59 Защо?

    5 11 Отговор

    До коментар #27 от "Защо Западът не протестира?":

    Не Киев започна войната. Който я започна, той да се изтегли. Очакваше се. Нали се кефеше на украинските жертви, копей.

    07:14 20.09.2026

  • 60 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Значи":

    Това си помислих и аз, като видях заглавието.... Но всичко е в ръцете на либералния Путин, показва че има здрави нерви, но докога ще бъдат здрави един Господ знае .....

    Коментиран от #64, #66, #70

    07:14 20.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бит русораст

    4 5 Отговор
    Само Западът спира ВСУ да приключат с кремълският режим!Пита се докога ще успеят да удържат украинците?!

    07:15 20.09.2026

  • 64 Една пуйка мислила,мислила

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Европеец":

    Па се гътнала.

    07:16 20.09.2026

  • 65 Оня

    4 2 Отговор
    Вчера атаката срещу 404 беше с 30 ракети и 200 дрона , утре ще ги утроят!

    Коментиран от #69

    07:16 20.09.2026

  • 66 Ми не си Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Европеец":

    А си издънен Копеец.

    07:17 20.09.2026

  • 67 Жълтопаветник

    4 2 Отговор
    А Кремъл кога? Ред е на Кремъл!

    07:17 20.09.2026

  • 68 Иван 1

    2 2 Отговор
    Не знам каква Москва сънуват зелените, но те са на околовръсното шосе.

    07:17 20.09.2026

  • 69 КОЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Оня":

    Кой те гръмна в мозъка та ти изтече?

    07:18 20.09.2026

  • 70 Владимир Великодушни, император

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Европеец":

    РФ произвежда по 1000 дрона от пето поколение денонощно седем дни в седмицата. Много са здрави нервите на последния Император, но не до безкрайност.

    07:21 20.09.2026

  • 71 Жълтопаветник

    2 0 Отговор
    Путин да даде по една лада на пострадалите! И те са на война, ама той пази ладичките за бyдалите!

    07:23 20.09.2026

  • 72 Надяват се, че така

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Британските служби":

    ще оправдаят и обяснят това, че позволяват избори в Украйна. И да убедят Русия да не настоява.
    Но хората по света знаят, че Русия не би бомбила Украйна в изборните дни. Пак няма да им излязат сметките нагличаните!

    Но се надяват, че в Понеделник, пак Украяна го отнесе вместо тях!

    07:23 20.09.2026

  • 73 По същото време у нас

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ъэээ":

    Мудни, мънички човечета,
    Ходим по земята на Отечеството,
    Ходим и - унило търсим място,
    Къде ли, от живота да се скрием,
    Всички търсим щастие, но евтино,
    Сладичко, удобства, тишина,
    Ходим и - все плачим, и все стоним,
    Пъзлювци безлични, хитреци,
    С малките си мисли поукрадени...
    С думичките модни и красиви...
    Тихичко пълзим покрай живота
    Като мрачни сенки на човеци сиви..

    07:33 20.09.2026

  • 74 някой власти

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ъэээ":

    много се дразнят, докато други привеждат избори...
    Бог да прости загиналите по време на избори!

    07:35 20.09.2026

  • 75 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ако през 2022 Година":

    От над 8000 дрона самолетен тип, насочени срещу Москва досега нито един не е стигнал в кръга, очертан от МКАД на десет километра от Кремъл.

    07:40 20.09.2026

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