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Какво издават магнитите на хладилника за вас: 4 типа хора

Какво издават магнитите на хладилника за вас: 4 типа хора

21 Септември, 2026 08:18 1 144 17

  • магнити-
  • хладилник-
  • тип хова-
  • характер

Начинът, по който използваме вратата на хладилника, може да подсказва отношението ни към спомените, реда и семейството

Какво издават магнитите на хладилника за вас: 4 типа хора - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За едни магнитите върху хладилника са просто сувенири от пътувания, за други – практичен начин да организират ежедневието си. Според популярни психологически интерпретации начинът, по който подреждаме тази малка част от дома си, може да подсказва определени навици, ценности и емоционални предпочитания, пише Uazmi.org.

Условно могат да бъдат разграничени четири типа поведение:

  • Пазители на спомените – събират магнити от градове и държави, които са посетили. За тях сувенирите са своеобразен визуален дневник, който им напомня за хора, места и преживявания.
  • Практичните организатори – използват магнитите предимно за закрепване на списъци за пазаруване, бележки, сметки, рецепти и графици. Хладилникът се превръща в своеобразен информационен център на дома.
  • Семейните хроникьори – поставят на видно място детски рисунки, семейни снимки, картички и други сантиментални предмети. За тях вратата на хладилника е малка домашна галерия, свързана със семейството и важните моменти от ежедневието.
Какво издават магнитите на хладилника за вас: 4 типа хора
Снимкa: Shutterstock

  • Любителите на визуалното изобилие – покриват почти цялата свободна повърхност с магнити, снимки и сувенири. Подобна украса може да отразява предпочитание към по-пъстра, персонализирана и изпълнена със спомени домашна среда.

Психолозите обаче предупреждават да не правим сериозни заключения за личността единствено по начина, по който изглежда хладилникът. Подобни детайли могат да разкажат нещо за ежедневните навици и сантименталната стойност, която придаваме на предметите, но не представляват надежден психологически тест.

В крайна сметка магнитите могат да бъдат просто украса, но понякога се превръщат и в своеобразна карта на пътуванията, семейството и малките истории, които човек иска да запази около себе си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    2 3 Отговор
    Специално те таквиа глупости мое са пофалим, че нивгаш не съм давал пари за тех.

    08:21 21.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тотален

    4 2 Отговор
    кич !

    08:22 21.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 щурецъ

    5 3 Отговор
    Издават,че сме откачалки.Това издават въпросните магнити.

    08:23 21.09.2026

  • 6 Марина мучакова

    1 6 Отговор
    Мъжът ми е инвалид и си намирам негри по градинките да ми подквасват киселото мляко

    08:23 21.09.2026

  • 7 честен ционист

    1 6 Отговор
    Аз имам 2 хладилника в нас като на нито един от тях не съм налепил магнити, даже в събота сами си спират светлините. Кой нормален човек би си намагнетизирал храната?

    08:24 21.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 още

    3 0 Отговор
    Ако си намагнетизираме храната,тя сама ще избяга,след като отворим хладната врата.

    08:30 21.09.2026

  • 12 ТИР

    1 1 Отговор
    Тези магнити са да напомнят защо хладилника ви е празен,,,,

    08:35 21.09.2026

  • 13 Анита цветанова лъвов мост сточна гара

    1 1 Отговор
    Връщам се към старата професия здраво плющене с роми за по 5 евро 🥳🍾🤭

    08:39 21.09.2026

  • 14 Дзак

    1 1 Отговор
    Означава, че Някой обича да наднича!

    08:40 21.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тартаковер

    1 2 Отговор
    Магнитите в БГ показват , че премиера Борисов си ги е хранил и коткал. Обгрижвали са се взаимно и с Влади ГОРАНЧЕТО и с особено с дибилака ШИШИ-Делян !
    Това е положението с тез пусти магнити. Те така са привличат , че вече всички знаят , че тандема ББ и ДП са си всъщност едно цяло , при това напълно неразделно , единно и свинско !

    08:45 21.09.2026

  • 17 Харабампи

    0 2 Отговор
    А на тези коите нямат магнити и хладилника е чист?Те какво издават?Тази,накичената врата,е инкубатор на микроби и събират праха идващ от етажите над Вас.Особена в кухнята.Това си е един вид кич.Панаир.У дома никой на никого не е правил забележка да не лепи магнити или други неща по вратити трето поколение.И никой не го е правил.Това прилича на смачканите стари обувки пред входната врата и табелката с 4-5 изписани титли.То е ясно кой живее зад нея по подпетените обувки.Та думата беше за хладилника.Пълна селяндурщина и така възпитавате децата си.

    09:36 21.09.2026