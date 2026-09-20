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Загинали и пожари: Какво е известно за нощната атака срещу Москва
  Тема: Украйна

Загинали и пожари: Какво е известно за нощната атака срещу Москва

20 Септември, 2026 07:12, обновена 20 Септември, 2026 07:17 1 207 39

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Руските власти съобщиха за стотици унищожени и потиснати дронове, двама загинали и множество повредени жилищни сгради

Загинали и пожари: Какво е известно за нощната атака срещу Москва - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва и Московска област бяха подложени на масирана атака с безпилотни летателни апарати през нощта срещу 20 септември. Руските власти съобщават за стотици дронове, неутрализирани от противовъздушната отбрана и средствата за радиоелектронна борба, както и за жертви, ранени и материални щети.

Най-тежки са последствията в няколко населени места в Подмосковието, където са избухнали пожари в жилищни сгради и складови обекти.

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338 дрона са неутрализирани в Московска област

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви, че между 3:00 и 5:00 часа сутринта са били свалени или потиснати 249 безпилотника в 17 общини.

В самата Москва кметът Сергей Собянин на свой ред съобщаваше на няколко пъти за унищожени дронове, насочващи се към столицата. По данни, оповестени от него около 5:10 часа московско време, броят на неутрализираните на подстъпите към града безпилотници е достигнал 151.

Двама души са загинали

Най-сериозните последици са регистрирани в Московска област.

В Софьино безпилотник е попаднал в триетажна жилищна сграда. Загинала е жена, а петима души са пострадали, сред които две деца. Децата са били хоспитализирани.

В Орехово-Зуевския район е загинал възрастен мъж, след като частният му дом е бил разрушен и е избухнал пожар.

Още един човек е пострадал в Ленинския район.

Пожари в жилищни сгради и складове

В Раменския район падането на безпилотник е предизвикало пожар на покрива на 21-етажен жилищен блок. От сградата са евакуирани около 400 души, сред които 70 деца. Повредени са и 20 автомобила.

В Котелники дрон е попаднал в многоетажна жилищна сграда, като пожар е обхванал апартаменти на три етажа.

Пожари са регистрирани и в други населени места, включително Ленински, Люберци и Литкарино. Съобщава се за повредени частни домове в Раменски, Коломна и Егориевск.

Сериозен пожар в складов комплекс

В Софино е избухнал и голям пожар в складов комплекс. Кадри от мястото показват значителни пламъци и гъст дим.

Отделни публикации съобщават и за възможни поражения в района на Московската нефтопреработвателна рафинерия в Капотня, както и в близост до други промишлени обекти. Тези твърдения обаче към сутринта не са потвърдени официално и трябва да се разглеждат с повишено внимание.

Ограничения за полетите

Заради заплахата от дронове бяха въведени временни ограничения за работата на московските летища. Домодедово и Жуковски временно преустановиха приемането и изпращането на самолети, докато мерките за сигурност бяха в сила. Ограниченията доведоха до промени в разписанията и забавяния на полети.

Атаката продължава да се оценява

Руските власти определят случилото се като масирана атака с безпилотници и продължават да съобщават за работата на противовъздушната отбрана.

Към сутринта на 20 септември официално потвърдените последствия включват двама загинали, няколко пострадали, пожари в жилищни сгради и складов комплекс и значителни материални щети в различни части на Московска област. Данните за конкретни поразени промишлени и военни обекти остават предмет на допълнително изясняване.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна изчака хуманно

    15 10 Отговор
    да минат изборите.

    Коментиран от #22, #28

    07:17 20.09.2026

  • 2 Вашето мнение

    14 15 Отговор
    ганеф, пии си пърцуцата и не кудкудякай от възторг. Довечера господарят ви зеленски пак ще реве на умряло.

    Коментиран от #5, #9

    07:18 20.09.2026

  • 3 хаха

    10 6 Отговор
    Нищо не е станало. Медведушка Дурачок си е тръснал фаса просто...

    Коментиран от #34, #36

    07:19 20.09.2026

  • 4 Град Козлодуй

    8 3 Отговор
    Дано се оправят хората.

    07:20 20.09.2026

  • 5 хаха

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Леко да не спукаш някой хемopoид от напъване бе хемopoид.

    07:20 20.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТАСС

    12 10 Отговор
    Щом руснаците казват за 2 убити,значи са най-малко 50.

    Коментиран от #8

    07:22 20.09.2026

  • 8 хаха

    11 7 Отговор

    До коментар #7 от "ТАСС":

    Няма убити въобще. Те московитските орки не се броят...

    Освен някакви индийци да са нацелили.

    07:23 20.09.2026

  • 9 Трай ма

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Отпадъчен продукт!

    07:23 20.09.2026

  • 10 Свободен

    7 4 Отговор
    Допреди пет години такива новини звучаха като фантастика!
    Какви ли ще са след още пет?😂

    07:23 20.09.2026

  • 11 Да живее България

    7 12 Отговор
    В най-скоро време ще летят орешници. Киев ще замине !!!

    България винаги е била и ще бъде с РУСИЯ !!!

    Коментиран от #12, #21

    07:24 20.09.2026

  • 12 хаха

    10 6 Отговор

    До коментар #11 от "Да живее България":

    Московитският орк започна пак с лозунгарството. Хахаха

    "Всяко яйце бомба, всяка кокошка - летяща крепост срещу Киев" ??

    07:25 20.09.2026

  • 13 Хахахах

    4 10 Отговор
    ПлужекаГанефф пак сеНасра. Това да опиташ и да си успял да достигнеш Москва са много различни неща.

    07:25 20.09.2026

  • 14 Владимир Великодушни, император

    4 11 Отговор
    РФ произвежда по 1000 дрона от пето поколение денонощно седем дни в седмицата. Много са здрави нервите на последния Император, но не до безкрайност.
    Довечера ще обявят резултатите от изборите и ще има реч на Императора. След това бангаранга и пачанга в Киив

    Коментиран от #17, #35

    07:27 20.09.2026

  • 15 Госあ

    5 8 Отговор
    Крайно време е Путин да сложи край на тази война! Като изравни Киев със земята.

    Коментиран от #20

    07:27 20.09.2026

  • 16 Жълтопаветник

    3 3 Отговор
    Путин да даде по една лада на пострадалите! И те са на война, ама той пази ладичките за бyдалите!

    07:27 20.09.2026

  • 17 хаха

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Великодушни, император":

    С повече патос бе утепляк!

    07:28 20.09.2026

  • 18 ЧУДЕСНО

    4 3 Отговор
    ДОВЕЧЕРА ЩЕ ПИЙНУВАМЕ ПО ТОЗИ ПОВОД.

    07:29 20.09.2026

  • 19 Кирил

    8 6 Отговор
    Киев за три дни.,.,. Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #24

    07:29 20.09.2026

  • 20 Ми не

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    Знае,че умира на секундата.

    07:30 20.09.2026

  • 21 Удари по жилищната инфраструктура

    1 10 Отговор

    До коментар #11 от "Да живее България":

    Няма да има. Ще бъде напълно разрушена индустрията, транспорта и енергетиката. Украйна ще бъде върната 100 години назад.

    07:30 20.09.2026

  • 22 Бай той Толстой

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна изчака хуманно":

    Те не са минали,ама ти понеже си атлантик😁.Чети бе,Ганчо

    07:30 20.09.2026

  • 23 Обективни истини

    3 9 Отговор
    Дано руснаците се опомнят и сринат Киев най-накрая , ликвидират зеленски и всичко най-накрая да се оправи. Много са кекави.

    Коментиран от #29

    07:31 20.09.2026

  • 24 Хитър Петър

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кирил":

    Никой не е казвал за тези 3 дни

    Коментиран от #27

    07:32 20.09.2026

  • 25 Механик

    3 0 Отговор
    Уудриии!

    07:32 20.09.2026

  • 26 Начо

    5 2 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило
    Искаха война, нападнаха, убиваха, разрушаваха и се радваха. Сега ще си сърбат попарата

    07:32 20.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Избори в кочината?

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна изчака хуманно":

    Ти сериозно ли?

    Коментиран от #31

    07:34 20.09.2026

  • 29 Не може братко!

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Обективни истини":

    Заради въшките да изгориш юргана и заради плъховете да запалиш къщата. В Киев 90% от населението са поукраинчени руснаци. Все едно България да унищожи Скопие.

    07:35 20.09.2026

  • 30 ГАТАНКА

    2 0 Отговор
    Мъничко, зеленичко, некъпано в метрото спи на студено и тъмно. Що е то?

    Коментиран от #32

    07:36 20.09.2026

  • 31 напълно

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Избори в кочината?":

    за европарламент..

    07:38 20.09.2026

  • 32 Дъртанян

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "ГАТАНКА":

    Путанчо

    07:39 20.09.2026

  • 33 Дзак

    2 0 Отговор
    250 свалени дрона не е шега работа!

    07:39 20.09.2026

  • 34 Путин многоходовия лидер на ватата

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Тук у бункера на Курилите е спокойно.

    07:39 20.09.2026

  • 35 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Великодушни, император":

    Така трябва да ги дъни че да се чува чак в Брюксел.

    07:40 20.09.2026

  • 36 Някои власти

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Много се дразнят, докато други провеждат избори, а самите те не могат, защото се боят от народа си..

    07:41 20.09.2026

  • 37 Ами защо...

    0 0 Отговор
    Се чудят укрите след това кон боб яде ли?

    07:41 20.09.2026

  • 38 хаха

    0 0 Отговор
    Молим всичките ватнишките подлоги да се приготвят за темата за ИРАН/ХУТИТЕ...

    "Rockwell B-1 Lancer при излитане с форсаж, съответстващ на относително голяма обща маса (тежък товар)."

    И да им кажете са си приготвят големите лъжици нали? Имат бомби да хапват на корем.

    07:41 20.09.2026

  • 39 хаха

    0 0 Отговор
    Нещо на московитските подлоги не им е ден май ...

    07:42 20.09.2026

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