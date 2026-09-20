Загинали и пожари: Какво е известно за нощната атака срещу Москва

Москва и Московска област бяха подложени на масирана атака с безпилотни летателни апарати през нощта срещу 20 септември. Руските власти съобщават за стотици дронове, неутрализирани от противовъздушната отбрана и средствата за радиоелектронна борба, както и за жертви, ранени и материални щети.
Най-тежки са последствията в няколко населени места в Подмосковието, където са избухнали пожари в жилищни сгради и складови обекти.
338 дрона са неутрализирани в Московска област
Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви, че между 3:00 и 5:00 часа сутринта са били свалени или потиснати 249 безпилотника в 17 общини.
В самата Москва кметът Сергей Собянин на свой ред съобщаваше на няколко пъти за унищожени дронове, насочващи се към столицата. По данни, оповестени от него около 5:10 часа московско време, броят на неутрализираните на подстъпите към града безпилотници е достигнал 151.
Двама души са загинали
Най-сериозните последици са регистрирани в Московска област.
В Софьино безпилотник е попаднал в триетажна жилищна сграда. Загинала е жена, а петима души са пострадали, сред които две деца. Децата са били хоспитализирани.
В Орехово-Зуевския район е загинал възрастен мъж, след като частният му дом е бил разрушен и е избухнал пожар.
Още един човек е пострадал в Ленинския район.
Пожари в жилищни сгради и складове
В Раменския район падането на безпилотник е предизвикало пожар на покрива на 21-етажен жилищен блок. От сградата са евакуирани около 400 души, сред които 70 деца. Повредени са и 20 автомобила.
В Котелники дрон е попаднал в многоетажна жилищна сграда, като пожар е обхванал апартаменти на три етажа.
Пожари са регистрирани и в други населени места, включително Ленински, Люберци и Литкарино. Съобщава се за повредени частни домове в Раменски, Коломна и Егориевск.
Сериозен пожар в складов комплекс
В Софино е избухнал и голям пожар в складов комплекс. Кадри от мястото показват значителни пламъци и гъст дим.
Отделни публикации съобщават и за възможни поражения в района на Московската нефтопреработвателна рафинерия в Капотня, както и в близост до други промишлени обекти. Тези твърдения обаче към сутринта не са потвърдени официално и трябва да се разглеждат с повишено внимание.
Ограничения за полетите
Заради заплахата от дронове бяха въведени временни ограничения за работата на московските летища. Домодедово и Жуковски временно преустановиха приемането и изпращането на самолети, докато мерките за сигурност бяха в сила. Ограниченията доведоха до промени в разписанията и забавяния на полети.
Атаката продължава да се оценява
Руските власти определят случилото се като масирана атака с безпилотници и продължават да съобщават за работата на противовъздушната отбрана.
Към сутринта на 20 септември официално потвърдените последствия включват двама загинали, няколко пострадали, пожари в жилищни сгради и складов комплекс и значителни материални щети в различни части на Московска област. Данните за конкретни поразени промишлени и военни обекти остават предмет на допълнително изясняване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украйна изчака хуманно
Коментиран от #22, #28
07:17 20.09.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #5, #9
07:18 20.09.2026
3 хаха
Коментиран от #34, #36
07:19 20.09.2026
4 Град Козлодуй
07:20 20.09.2026
5 хаха
До коментар #2 от "Вашето мнение":Леко да не спукаш някой хемopoид от напъване бе хемopoид.
07:20 20.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ТАСС
Коментиран от #8
07:22 20.09.2026
8 хаха
До коментар #7 от "ТАСС":Няма убити въобще. Те московитските орки не се броят...
Освен някакви индийци да са нацелили.
07:23 20.09.2026
9 Трай ма
До коментар #2 от "Вашето мнение":Отпадъчен продукт!
07:23 20.09.2026
10 Свободен
Какви ли ще са след още пет?😂
07:23 20.09.2026
11 Да живее България
България винаги е била и ще бъде с РУСИЯ !!!
Коментиран от #12, #21
07:24 20.09.2026
12 хаха
До коментар #11 от "Да живее България":Московитският орк започна пак с лозунгарството. Хахаха
"Всяко яйце бомба, всяка кокошка - летяща крепост срещу Киев" ??
07:25 20.09.2026
13 Хахахах
07:25 20.09.2026
14 Владимир Великодушни, император
Довечера ще обявят резултатите от изборите и ще има реч на Императора. След това бангаранга и пачанга в Киив
Коментиран от #17, #35
07:27 20.09.2026
15 Госあ
Коментиран от #20
07:27 20.09.2026
16 Жълтопаветник
07:27 20.09.2026
17 хаха
До коментар #14 от "Владимир Великодушни, император":С повече патос бе утепляк!
07:28 20.09.2026
18 ЧУДЕСНО
07:29 20.09.2026
19 Кирил
Кой сега ще ги спасява от Украйна
Коментиран от #24
07:29 20.09.2026
20 Ми не
До коментар #15 от "Госあ":Знае,че умира на секундата.
07:30 20.09.2026
21 Удари по жилищната инфраструктура
До коментар #11 от "Да живее България":Няма да има. Ще бъде напълно разрушена индустрията, транспорта и енергетиката. Украйна ще бъде върната 100 години назад.
07:30 20.09.2026
22 Бай той Толстой
До коментар #1 от "Украйна изчака хуманно":Те не са минали,ама ти понеже си атлантик😁.Чети бе,Ганчо
07:30 20.09.2026
23 Обективни истини
Коментиран от #29
07:31 20.09.2026
24 Хитър Петър
До коментар #19 от "Кирил":Никой не е казвал за тези 3 дни
Коментиран от #27
07:32 20.09.2026
25 Механик
07:32 20.09.2026
26 Начо
Искаха война, нападнаха, убиваха, разрушаваха и се радваха. Сега ще си сърбат попарата
07:32 20.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Избори в кочината?
До коментар #1 от "Украйна изчака хуманно":Ти сериозно ли?
Коментиран от #31
07:34 20.09.2026
29 Не може братко!
До коментар #23 от "Обективни истини":Заради въшките да изгориш юргана и заради плъховете да запалиш къщата. В Киев 90% от населението са поукраинчени руснаци. Все едно България да унищожи Скопие.
07:35 20.09.2026
30 ГАТАНКА
Коментиран от #32
07:36 20.09.2026
31 напълно
До коментар #28 от "Избори в кочината?":за европарламент..
07:38 20.09.2026
32 Дъртанян
До коментар #30 от "ГАТАНКА":Путанчо
07:39 20.09.2026
33 Дзак
07:39 20.09.2026
34 Путин многоходовия лидер на ватата
До коментар #3 от "хаха":Тук у бункера на Курилите е спокойно.
07:39 20.09.2026
35 Ха ха ха
До коментар #14 от "Владимир Великодушни, император":Така трябва да ги дъни че да се чува чак в Брюксел.
07:40 20.09.2026
36 Някои власти
До коментар #3 от "хаха":Много се дразнят, докато други провеждат избори, а самите те не могат, защото се боят от народа си..
07:41 20.09.2026
37 Ами защо...
07:41 20.09.2026
38 хаха
"Rockwell B-1 Lancer при излитане с форсаж, съответстващ на относително голяма обща маса (тежък товар)."
И да им кажете са си приготвят големите лъжици нали? Имат бомби да хапват на корем.
07:41 20.09.2026
39 хаха
07:42 20.09.2026