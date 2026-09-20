Загинали и пожари: Какво е известно за нощната атака срещу Москва

Москва и Московска област бяха подложени на масирана атака с безпилотни летателни апарати през нощта срещу 20 септември. Руските власти съобщават за стотици дронове, неутрализирани от противовъздушната отбрана и средствата за радиоелектронна борба, както и за жертви, ранени и материални щети.

Най-тежки са последствията в няколко населени места в Подмосковието, където са избухнали пожари в жилищни сгради и складови обекти.

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338 дрона са неутрализирани в Московска област

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви, че между 3:00 и 5:00 часа сутринта са били свалени или потиснати 249 безпилотника в 17 общини.

В самата Москва кметът Сергей Собянин на свой ред съобщаваше на няколко пъти за унищожени дронове, насочващи се към столицата. По данни, оповестени от него около 5:10 часа московско време, броят на неутрализираните на подстъпите към града безпилотници е достигнал 151.

Двама души са загинали

Най-сериозните последици са регистрирани в Московска област.

В Софьино безпилотник е попаднал в триетажна жилищна сграда. Загинала е жена, а петима души са пострадали, сред които две деца. Децата са били хоспитализирани.

В Орехово-Зуевския район е загинал възрастен мъж, след като частният му дом е бил разрушен и е избухнал пожар.

Още един човек е пострадал в Ленинския район.

Пожари в жилищни сгради и складове

В Раменския район падането на безпилотник е предизвикало пожар на покрива на 21-етажен жилищен блок. От сградата са евакуирани около 400 души, сред които 70 деца. Повредени са и 20 автомобила.

В Котелники дрон е попаднал в многоетажна жилищна сграда, като пожар е обхванал апартаменти на три етажа.

Пожари са регистрирани и в други населени места, включително Ленински, Люберци и Литкарино. Съобщава се за повредени частни домове в Раменски, Коломна и Егориевск.

Сериозен пожар в складов комплекс

В Софино е избухнал и голям пожар в складов комплекс. Кадри от мястото показват значителни пламъци и гъст дим.

Отделни публикации съобщават и за възможни поражения в района на Московската нефтопреработвателна рафинерия в Капотня, както и в близост до други промишлени обекти. Тези твърдения обаче към сутринта не са потвърдени официално и трябва да се разглеждат с повишено внимание.

Ограничения за полетите

Заради заплахата от дронове бяха въведени временни ограничения за работата на московските летища. Домодедово и Жуковски временно преустановиха приемането и изпращането на самолети, докато мерките за сигурност бяха в сила. Ограниченията доведоха до промени в разписанията и забавяния на полети.

Атаката продължава да се оценява

Руските власти определят случилото се като масирана атака с безпилотници и продължават да съобщават за работата на противовъздушната отбрана.

Към сутринта на 20 септември официално потвърдените последствия включват двама загинали, няколко пострадали, пожари в жилищни сгради и складов комплекс и значителни материални щети в различни части на Московска област. Данните за конкретни поразени промишлени и военни обекти остават предмет на допълнително изясняване.