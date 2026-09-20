В Русия приключи гласуването за Държавната дума: „Единна Русия“ получава 52,8% според екзитпол

В Русия приключи тридневното гласуване на изборите за Държавната дума и съпътстващите регионални и местни избори. Гласуването се проведе на 18, 19 и 20 септември, като за първи път след началото на пълномащабната война в Украйна страната избира нов състав на долната камара на парламента.

По предварителни данни избирателната активност е достигнала 56,66%. По-рано през последния ден Централната избирателна комисия съобщи за активност от малко над 55% към 18:05 часа московско време.

„Единна Русия“ с 52,8% според екзитпола

Според екзитпола на ИНСОМАР управляващата партия „Единна Русия“ получава 52,8% от гласовете в партийния вот за Държавната дума.

Екзитполовете сочат, че общо пет партии преминават необходимия праг за представителство в парламента. Окончателното разпределение на мандатите обаче ще зависи от официалното преброяване на бюлетините и резултатите в едномандатните райони.

Изборите за 450-местната Държавна дума се провеждат по смесена система – половината депутати се избират по партийни листи, а останалите 225 места са в едномандатни райони.

Гласуването приключи след три дни

Вотът започна на 18 септември и приключи на 20 септември. Наред с традиционното гласуване беше използвано и дистанционно електронно гласуване.

В изборите имаха право да участват над 111 милиона избиратели. Паралелно с парламентарния вот се проведоха избори за губернатори, регионални парламенти и органи на местната власт в различни части на страната

Русия очаква реакцията на Запада

Председателят на Комитета по международните въпроси на Държавната дума Пьотър Толстой заяви, че Москва не е заинтересована от това дали западните държави ще признаят резултатите от парламентарните избори.

По думите му Русия ще определи легитимността на изборния процес въз основа на собствените си процедури и законодателство.

Международната реакция към изборите вече е критична. Европейският съюз заяви, че провеждането на руски избори в окупираните украински територии представлява нарушение на международното право.

Лавров очаква критики от ЕС

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че в Европейския съюз се подготвя позиция, според която изборите в Русия не са отговаряли на европейските стандарти.

Лавров и преди изборите обвини западни държави в опити за намеса в руския изборен процес. Той заяви, че Москва наблюдава „пряка намеса“ от страна на Запада и действия, насочени към влияние върху волеизявлението на руските граждани. Това е позиция на руското външно министерство.

Първите резултати предстоят

Окончателните резултати ще бъдат обявени след преброяването на подадените гласове. Екзитполовете дават предварителна картина и не са равнозначни на официални резултати.

Изборите се проведоха при засилен контрол за сигурност и на фона на съобщения за кибератаки срещу електронната система за гласуване. Руските власти заявиха, че въпреки техническите проблеми и атаките изборният процес е продължил.

Успоредно с това руските власти съобщиха за мащабни атаки с дронове срещу Москва и други региони в последния ден от гласуването. Руската страна заяви, че атаките са имали за цел да нарушат изборния процес, докато Киев не е поел публично отговорност за всички съобщени удари

Източници: Интерфакс, ЦИК на Русия, ИНСОМАР, МИД на Русия