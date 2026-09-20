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В Русия приключи гласуването за Държавната дума: „Единна Русия“ получава 52,8% според екзитпол
  Тема: Избори

В Русия приключи гласуването за Държавната дума: „Единна Русия“ получава 52,8% според екзитпол

20 Септември, 2026 21:06, обновена 20 Септември, 2026 21:11 3 078 73

  • русия-
  • държавна дума-
  • единна русия-
  • екзитпол-
  • избори

Изборите се проведоха в продължение на три дни, предварителната избирателна активност е 56,66%, а пет партии преминават бариерата според екзитполовете

В Русия приключи гласуването за Държавната дума: „Единна Русия“ получава 52,8% според екзитпол - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Русия приключи тридневното гласуване на изборите за Държавната дума и съпътстващите регионални и местни избори. Гласуването се проведе на 18, 19 и 20 септември, като за първи път след началото на пълномащабната война в Украйна страната избира нов състав на долната камара на парламента.

По предварителни данни избирателната активност е достигнала 56,66%. По-рано през последния ден Централната избирателна комисия съобщи за активност от малко над 55% към 18:05 часа московско време.

„Единна Русия“ с 52,8% според екзитпола

Според екзитпола на ИНСОМАР управляващата партия „Единна Русия“ получава 52,8% от гласовете в партийния вот за Държавната дума.

Екзитполовете сочат, че общо пет партии преминават необходимия праг за представителство в парламента. Окончателното разпределение на мандатите обаче ще зависи от официалното преброяване на бюлетините и резултатите в едномандатните райони.

Изборите за 450-местната Държавна дума се провеждат по смесена система – половината депутати се избират по партийни листи, а останалите 225 места са в едномандатни райони.

Гласуването приключи след три дни

Вотът започна на 18 септември и приключи на 20 септември. Наред с традиционното гласуване беше използвано и дистанционно електронно гласуване.

В изборите имаха право да участват над 111 милиона избиратели. Паралелно с парламентарния вот се проведоха избори за губернатори, регионални парламенти и органи на местната власт в различни части на страната

Русия очаква реакцията на Запада

Председателят на Комитета по международните въпроси на Държавната дума Пьотър Толстой заяви, че Москва не е заинтересована от това дали западните държави ще признаят резултатите от парламентарните избори.

По думите му Русия ще определи легитимността на изборния процес въз основа на собствените си процедури и законодателство.

Международната реакция към изборите вече е критична. Европейският съюз заяви, че провеждането на руски избори в окупираните украински територии представлява нарушение на международното право.

Лавров очаква критики от ЕС

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че в Европейския съюз се подготвя позиция, според която изборите в Русия не са отговаряли на европейските стандарти.

Лавров и преди изборите обвини западни държави в опити за намеса в руския изборен процес. Той заяви, че Москва наблюдава „пряка намеса“ от страна на Запада и действия, насочени към влияние върху волеизявлението на руските граждани. Това е позиция на руското външно министерство.

Първите резултати предстоят

Окончателните резултати ще бъдат обявени след преброяването на подадените гласове. Екзитполовете дават предварителна картина и не са равнозначни на официални резултати.

Изборите се проведоха при засилен контрол за сигурност и на фона на съобщения за кибератаки срещу електронната система за гласуване. Руските власти заявиха, че въпреки техническите проблеми и атаките изборният процес е продължил.

Успоредно с това руските власти съобщиха за мащабни атаки с дронове срещу Москва и други региони в последния ден от гласуването. Руската страна заяви, че атаките са имали за цел да нарушат изборния процес, докато Киев не е поел публично отговорност за всички съобщени удари

Източници: Интерфакс, ЦИК на Русия, ИНСОМАР, МИД на Русия


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Руско-американска "демокрация"

    38 11 Отговор
    В Америка има само.... 2 партии. БУАХАХАХХА
    В Русия 5.

    Коментиран от #6, #61

    21:13 20.09.2026

  • 3 Диктор

    10 39 Отговор
    Жалко. Русия отива към ЯДРЕНА ВОЙНА! ⚠️

    21:14 20.09.2026

  • 4 Запознат

    17 42 Отговор
    Ако това е истина това е краят на Путин.

    21:14 20.09.2026

  • 5 Уаууу ,

    7 6 Отговор
    Уаауу ..

    21:14 20.09.2026

  • 6 Америка е Северна Корея с пропаганда

    21 8 Отговор

    До коментар #2 от "Руско-американска "демокрация"":

    По времето на Тато имаше 3 - БЗНС, БКП и ОФ.

    21:14 20.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев

    13 32 Отговор
    Ако е верно русия ще се надигне.при подобен вот с всичките фалшификации явно путин е около 10%реални.

    21:16 20.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мдааааа

    3 5 Отговор
    " Източниците " са много важни ...

    21:17 20.09.2026

  • 15 Ами сега

    25 11 Отговор
    В Русия имаше над 300 000 наблюдатели, а в сащ допускат ли наблюдатели ?

    21:18 20.09.2026

  • 16 Дедо

    9 24 Отговор
    Резултати като във фашистка Германия по времето на Фюрера.

    21:19 20.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тошко

    9 13 Отговор
    След победата на Путин, чакам Великата октровриска революция 2

    21:19 20.09.2026

  • 19 Диктор

    12 18 Отговор
    Заради Путин и Тръмп светът върви към катастрофа

    21:19 20.09.2026

  • 20 Зеления

    31 11 Отговор
    в последния ден на изборите в Русия, Украйна атакува руската територия с 1000 дрона и все пак Русия проведе избори.

    Обаче в Украйна, Зеленски твърди, че не могат да се провеждат избори.

    Ха сега де, агресора излезе по-демократичен от нападнатия и пременен в демократични одежди президент на Украйна.

    Коментиран от #49, #58

    21:20 20.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хм...

    6 10 Отговор
    Щом не е поне 90%, не ми го хвали.

    21:23 20.09.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 20 Отговор
    КАКВА РЕАКЦИЯ ОЧАКВА РУСИЯ ОТ ЗАПАДА ......................... ЗНАЕМ КАКВА Е "СВОБОДАТА" ПРИ ГЛАСУВАНЕ В "ТОТАЛИТАРНИТЕ" ДЪРЖАВИ ..............,....,... ФАКТ !

    21:23 20.09.2026

  • 24 Тервел

    11 16 Отговор
    Останалите 47,2% са врагове на Народа и Русия .......директно в Сибир.

    Коментиран от #56

    21:23 20.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мнение

    9 20 Отговор
    Путин загроби над ЕДИН МИЛИОН души в братоубийствена война. Некадърник, проспал смяната на режима в Киев! А може би предател унищожаващ нарочно демографски и икономически Русия.

    21:24 20.09.2026

  • 27 венсеремос

    16 10 Отговор
    В Русия печелят истинските руснаци.Вл. Вл. Путин гласува по правилата.За Русия ! За Путин! БРАВО Русия! Браво руснаци!!! Проститутските страни :овчарските сащ, фашистка бандеровска Окраина, кръ восмесителна Англия, и да не пропусна нашите предатели-ГЕРБ и тиквата,ППДБ -пр100Киро и кокорчо, гнома и СДС, ДъПъСъ и Шопара пикат газ и кръв от безсилие и от отпаднала необходимост.Дерзай Русия! За Путин ! Казах!

    21:24 20.09.2026

  • 28 Браво !

    15 6 Отговор
    „Единна Русия“ е като Радев. Получава 52,8%

    21:24 20.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Катя

    9 15 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Веднага докладвай на прекия си офицер в Москва.

    21:25 20.09.2026

  • 31 Националист

    14 7 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Чиба

    21:25 20.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Браво

    16 10 Отговор
    Това е пример за демокрация ! Нищо общо с фалшивите избори в ЕС

    Коментиран от #40

    21:29 20.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Браво!

    5 8 Отговор
    проведоха се в продължение на три дни, и предварителната избирателна активност е 56,66%

    21:31 20.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Единна Русия“ е като Радев.

    2 3 Отговор
    Получава 52,8% ! Нормално

    21:33 20.09.2026

  • 40 ХАХА ХАХАХАХАХА

    8 6 Отговор

    До коментар #34 от "Браво":

    ДЕМОКРАЦИЯ С

    МАСКИРАНИ ВОЕННИ И КАЛАШНИЦИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ

    Коментиран от #45

    21:34 20.09.2026

  • 41 Изборите се проведоха без

    3 4 Отговор
    Ченгета както в България да тарашат къщите на хората за "списъци" ...

    21:36 20.09.2026

  • 42 АлиОглу

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "АлиОглу":

    Искам съм да начука някой българин в тесният 🍑-з.

    21:36 20.09.2026

  • 43 Хаххаах

    7 5 Отговор
    Тоя диктатор държи цялата власт отвсякъде и само 52% ли успя да си напише. Или това трик тип "ето виждате ли, имаме мнозинство ама само 52% демек изборите са честни"?

    Коментиран от #48

    21:37 20.09.2026

  • 44 МЪСК

    5 5 Отговор
    ВАЖНОТО Е

    ЧЕ БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТИН

    УСПЯ ДА ГЛАСУВА ОНЛАЙН

    С НЕЛИЦЕНЗИРАН УИНДОУС.

    С ТАКЪВ БЛОКИРАН СОФТУЕР

    ДАЖЕ И АЗ НЯМАШЕ ДА МОГА

    ДА ГЛАСУВАМ...

    ПУТИН НАИСТИНА БИЛ

    БЕЗАНАЛОГОВ

    ГЕНИЙ И ХАКЕР.

    21:38 20.09.2026

  • 45 стоян георгиев

    8 6 Отговор

    До коментар #40 от "ХАХА ХАХАХАХАХА":

    Те се гордеят че нямат демокрация само не разбирам обаче защо реват против фашизма при положение че налагат подобен модел на управление в русия?

    21:38 20.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ганчев

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Хаххаах":

    Останалите са били пияни.

    21:39 20.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Наблюдатели от България

    6 0 Отговор
    Са казали че това е пример за честни и демократични избори! Пример...

    21:41 20.09.2026

  • 51 Руски Цирк!

    7 9 Отговор
    Нема по голем Цирк!

    21:41 20.09.2026

  • 52 Охх, отдъхнах си.

    4 4 Отговор
    На косъм беше работата, ей!

    21:42 20.09.2026

  • 53 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хомосексуалисти за Путин":

    И НИЕ СМЕ ЗА ПУТИН

    УРААААА УРААААА УРААААА

    21:42 20.09.2026

  • 54 Браво !

    6 5 Отговор
    Това е пример за демокрация ! Нищо общо с фалшивите избори в ЕС

    21:42 20.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ТЕЗИ 47.2 НЕГЛАСУВАЛИ

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Тервел":

    ЗА ПУТИН
    ЩЕ БЪДАТ МОБИЛИЗИРАНИ
    И ПРАТЕНИ В УКРАЙНА .

    МЕДВЕДЕВ НЕКА ДА ОТРИЧА
    ЧЕ БУСИФИКАЦИЯ
    НЯМА ДА ИМА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:45 20.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ИЗДУХАНЯК

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Зеления":

    ВЪВ РУСИЯ ВОЙНА НЯМА.

    ИМА СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЗНАЧИ НЯМА ПРОБЛЕМ ДА ИМА
    ИЗБОРИ
    БРЕ ИЗДУХАНЯК.

    ВОЙНАТА Е В УКРАЙНА.

    21:47 20.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Сийка

    1 5 Отговор
    Грешна информация! Путинци имат 97,9 %!!!!!
    Мутрофанова ми каза !

    21:47 20.09.2026

  • 61 Хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Руско-американска "демокрация"":

    В Русия има само 1 партия. Другите са за парлама.

    Коментиран от #64

    21:48 20.09.2026

  • 62 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сър Пичук":

    Това са парламентарни избори а не президентски,но явно ти не правиш разлика :))))

    21:48 20.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хаха":

    А в САЩ с двупартийната им система са само две:))няма и за парлама:))

    21:51 20.09.2026

  • 65 "Единна Русия“

    2 2 Отговор
    получава 52,8% според екзитпол ! Със 7% повече от предишните избори

    21:52 20.09.2026

  • 66 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Ами опариха се руснаците. Не искат да допуснат предатели , като Горбачов и Елцин на власт. Вторачили сте се в Русия, а дума не обелвате за Китай, където няма преки избори. Комунистическата партия си избора лидерите. Резултат- най-силната реална икономика в Света. Извод -от измислени избори файда няма.

    Коментиран от #70, #71

    21:52 20.09.2026

  • 67 Кажете бре мурджовци

    2 0 Отговор
    тарашиха ли къщите на хората за "списъци" както в България? А?

    21:55 20.09.2026

  • 68 И Йотова

    1 3 Отговор
    Ще получи 52,8% на първи тур

    21:58 20.09.2026

  • 69 Браво !,

    4 3 Отговор
    Това е пример за демокрация ! Нищо общо с фалшивите избори в ЕС

    22:01 20.09.2026

  • 70 Да бе

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "РЕАЛИСТ":

    реализмът ти е колкото акъл0 - никакъв. в китай икономиката на цифри може и да изглежда добре, но хората живеят в мизерия. работят по 20 часа, взимат колкото да не умрат от глад. изключенията са партийните величия, но такива като теб не са от тази каста и ще се гърбиш по цял ден за шепа ориз. заминавай там да процъфтяваш

    Коментиран от #72

    22:12 20.09.2026

  • 71 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "РЕАЛИСТ":

    Руснаците се парят постоянно.сега пак се изгориха защото нямат реален политически модел.при тях всичко е измама.при китайците поне е ясно че са еднопартийна система а при руснаците уж са многопартийна а реално са еднопартийна.на никой нямаше да му пука за тяхната избирателна система ако не бяха нападнали украйна.всеки да се оправя както може .

    22:16 20.09.2026

  • 72 Точен

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Да бе":

    Ти кога си бил в Китай, че говориш пълни глупости. В Китай може да има 20 процента бедни, но мизерстващи и клошари няма изобщо. Знаеш ли, че Чунцин е 30 милиона и произвежда почти толкова автомобили, колкото Германия в момента, като вече почти не отстъпва в качеството на бензинови и газови, а в е-евтомобилите е по-напред... Петроханстващи диванни дървени философи... Нямаш представа колко е напред Китай, влез в тубата и гледай репортажи от американски журналисти.

    Коментиран от #73

    22:24 20.09.2026

  • 73 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Точен":

    Да те питам мещо.защо.при подобен просперитет у нас е пълно с бегълци от китай?естествено не само у нас.защо китайците масово бягат от проспериращия китай в гадните загниващи демокрации?

    22:27 20.09.2026

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