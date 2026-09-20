В Русия приключи гласуването за Държавната дума: „Единна Русия“ получава 52,8% според екзитпол

В Русия приключи тридневното гласуване на изборите за Държавната дума и съпътстващите регионални и местни избори. Гласуването се проведе на 18, 19 и 20 септември, като за първи път след началото на пълномащабната война в Украйна страната избира нов състав на долната камара на парламента.
По предварителни данни избирателната активност е достигнала 56,66%. По-рано през последния ден Централната избирателна комисия съобщи за активност от малко над 55% към 18:05 часа московско време.
„Единна Русия“ с 52,8% според екзитпола
Според екзитпола на ИНСОМАР управляващата партия „Единна Русия“ получава 52,8% от гласовете в партийния вот за Държавната дума.
Екзитполовете сочат, че общо пет партии преминават необходимия праг за представителство в парламента. Окончателното разпределение на мандатите обаче ще зависи от официалното преброяване на бюлетините и резултатите в едномандатните райони.
Изборите за 450-местната Държавна дума се провеждат по смесена система – половината депутати се избират по партийни листи, а останалите 225 места са в едномандатни райони.
Гласуването приключи след три дни
Вотът започна на 18 септември и приключи на 20 септември. Наред с традиционното гласуване беше използвано и дистанционно електронно гласуване.
В изборите имаха право да участват над 111 милиона избиратели. Паралелно с парламентарния вот се проведоха избори за губернатори, регионални парламенти и органи на местната власт в различни части на страната
Русия очаква реакцията на Запада
Председателят на Комитета по международните въпроси на Държавната дума Пьотър Толстой заяви, че Москва не е заинтересована от това дали западните държави ще признаят резултатите от парламентарните избори.
По думите му Русия ще определи легитимността на изборния процес въз основа на собствените си процедури и законодателство.
Международната реакция към изборите вече е критична. Европейският съюз заяви, че провеждането на руски избори в окупираните украински територии представлява нарушение на международното право.
Лавров очаква критики от ЕС
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че в Европейския съюз се подготвя позиция, според която изборите в Русия не са отговаряли на европейските стандарти.
Лавров и преди изборите обвини западни държави в опити за намеса в руския изборен процес. Той заяви, че Москва наблюдава „пряка намеса“ от страна на Запада и действия, насочени към влияние върху волеизявлението на руските граждани. Това е позиция на руското външно министерство.
Първите резултати предстоят
Окончателните резултати ще бъдат обявени след преброяването на подадените гласове. Екзитполовете дават предварителна картина и не са равнозначни на официални резултати.
Изборите се проведоха при засилен контрол за сигурност и на фона на съобщения за кибератаки срещу електронната система за гласуване. Руските власти заявиха, че въпреки техническите проблеми и атаките изборният процес е продължил.
Успоредно с това руските власти съобщиха за мащабни атаки с дронове срещу Москва и други региони в последния ден от гласуването. Руската страна заяви, че атаките са имали за цел да нарушат изборния процес, докато Киев не е поел публично отговорност за всички съобщени удари
Източници: Интерфакс, ЦИК на Русия, ИНСОМАР, МИД на Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Руско-американска "демокрация"
В Русия 5.
Коментиран от #6, #61
21:13 20.09.2026
3 Диктор
21:14 20.09.2026
4 Запознат
21:14 20.09.2026
5 Уаууу ,
21:14 20.09.2026
6 Америка е Северна Корея с пропаганда
До коментар #2 от "Руско-американска "демокрация"":По времето на Тато имаше 3 - БЗНС, БКП и ОФ.
21:14 20.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 стоян георгиев
21:16 20.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 мдааааа
21:17 20.09.2026
15 Ами сега
21:18 20.09.2026
16 Дедо
21:19 20.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тошко
21:19 20.09.2026
19 Диктор
21:19 20.09.2026
20 Зеления
Обаче в Украйна, Зеленски твърди, че не могат да се провеждат избори.
Ха сега де, агресора излезе по-демократичен от нападнатия и пременен в демократични одежди президент на Украйна.
Коментиран от #49, #58
21:20 20.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хм...
21:23 20.09.2026
23 ЕДГАР КЕЙСИ
21:23 20.09.2026
24 Тервел
Коментиран от #56
21:23 20.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мнение
21:24 20.09.2026
27 венсеремос
21:24 20.09.2026
28 Браво !
21:24 20.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Катя
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Веднага докладвай на прекия си офицер в Москва.
21:25 20.09.2026
31 Националист
До коментар #7 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Чиба
21:25 20.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Браво
Коментиран от #40
21:29 20.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Браво!
21:31 20.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Единна Русия“ е като Радев.
21:33 20.09.2026
40 ХАХА ХАХАХАХАХА
До коментар #34 от "Браво":ДЕМОКРАЦИЯ С
МАСКИРАНИ ВОЕННИ И КАЛАШНИЦИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПУТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ
Коментиран от #45
21:34 20.09.2026
41 Изборите се проведоха без
21:36 20.09.2026
42 АлиОглу
До коментар #9 от "АлиОглу":Искам съм да начука някой българин в тесният 🍑-з.
21:36 20.09.2026
43 Хаххаах
Коментиран от #48
21:37 20.09.2026
44 МЪСК
ЧЕ БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТИН
УСПЯ ДА ГЛАСУВА ОНЛАЙН
С НЕЛИЦЕНЗИРАН УИНДОУС.
С ТАКЪВ БЛОКИРАН СОФТУЕР
ДАЖЕ И АЗ НЯМАШЕ ДА МОГА
ДА ГЛАСУВАМ...
ПУТИН НАИСТИНА БИЛ
БЕЗАНАЛОГОВ
ГЕНИЙ И ХАКЕР.
21:38 20.09.2026
45 стоян георгиев
До коментар #40 от "ХАХА ХАХАХАХАХА":Те се гордеят че нямат демокрация само не разбирам обаче защо реват против фашизма при положение че налагат подобен модел на управление в русия?
21:38 20.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ганчев
До коментар #43 от "Хаххаах":Останалите са били пияни.
21:39 20.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Наблюдатели от България
21:41 20.09.2026
51 Руски Цирк!
21:41 20.09.2026
52 Охх, отдъхнах си.
21:42 20.09.2026
53 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
До коментар #1 от "Хомосексуалисти за Путин":И НИЕ СМЕ ЗА ПУТИН
УРААААА УРААААА УРААААА
21:42 20.09.2026
54 Браво !
21:42 20.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ТЕЗИ 47.2 НЕГЛАСУВАЛИ
До коментар #24 от "Тервел":ЗА ПУТИН
ЩЕ БЪДАТ МОБИЛИЗИРАНИ
И ПРАТЕНИ В УКРАЙНА .
МЕДВЕДЕВ НЕКА ДА ОТРИЧА
ЧЕ БУСИФИКАЦИЯ
НЯМА ДА ИМА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:45 20.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ИЗДУХАНЯК
До коментар #20 от "Зеления":ВЪВ РУСИЯ ВОЙНА НЯМА.
ИМА СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЗНАЧИ НЯМА ПРОБЛЕМ ДА ИМА
ИЗБОРИ
БРЕ ИЗДУХАНЯК.
ВОЙНАТА Е В УКРАЙНА.
21:47 20.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Сийка
Мутрофанова ми каза !
21:47 20.09.2026
61 Хаха
До коментар #2 от "Руско-американска "демокрация"":В Русия има само 1 партия. Другите са за парлама.
Коментиран от #64
21:48 20.09.2026
62 Атина Палада
До коментар #11 от "Сър Пичук":Това са парламентарни избори а не президентски,но явно ти не правиш разлика :))))
21:48 20.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Атина Палада
До коментар #61 от "Хаха":А в САЩ с двупартийната им система са само две:))няма и за парлама:))
21:51 20.09.2026
65 "Единна Русия“
21:52 20.09.2026
66 РЕАЛИСТ
До коментар #38 от "стоян георгиев":Ами опариха се руснаците. Не искат да допуснат предатели , като Горбачов и Елцин на власт. Вторачили сте се в Русия, а дума не обелвате за Китай, където няма преки избори. Комунистическата партия си избора лидерите. Резултат- най-силната реална икономика в Света. Извод -от измислени избори файда няма.
Коментиран от #70, #71
21:52 20.09.2026
67 Кажете бре мурджовци
21:55 20.09.2026
68 И Йотова
21:58 20.09.2026
69 Браво !,
22:01 20.09.2026
70 Да бе
До коментар #66 от "РЕАЛИСТ":реализмът ти е колкото акъл0 - никакъв. в китай икономиката на цифри може и да изглежда добре, но хората живеят в мизерия. работят по 20 часа, взимат колкото да не умрат от глад. изключенията са партийните величия, но такива като теб не са от тази каста и ще се гърбиш по цял ден за шепа ориз. заминавай там да процъфтяваш
Коментиран от #72
22:12 20.09.2026
71 стоян георгиев
До коментар #66 от "РЕАЛИСТ":Руснаците се парят постоянно.сега пак се изгориха защото нямат реален политически модел.при тях всичко е измама.при китайците поне е ясно че са еднопартийна система а при руснаците уж са многопартийна а реално са еднопартийна.на никой нямаше да му пука за тяхната избирателна система ако не бяха нападнали украйна.всеки да се оправя както може .
22:16 20.09.2026
72 Точен
До коментар #70 от "Да бе":Ти кога си бил в Китай, че говориш пълни глупости. В Китай може да има 20 процента бедни, но мизерстващи и клошари няма изобщо. Знаеш ли, че Чунцин е 30 милиона и произвежда почти толкова автомобили, колкото Германия в момента, като вече почти не отстъпва в качеството на бензинови и газови, а в е-евтомобилите е по-напред... Петроханстващи диванни дървени философи... Нямаш представа колко е напред Китай, влез в тубата и гледай репортажи от американски журналисти.
Коментиран от #73
22:24 20.09.2026
73 стоян георгиев
До коментар #72 от "Точен":Да те питам мещо.защо.при подобен просперитет у нас е пълно с бегълци от китай?естествено не само у нас.защо китайците масово бягат от проспериращия китай в гадните загниващи демокрации?
22:27 20.09.2026