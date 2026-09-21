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Кралят на хоръра: Стивън Кинг празнува 79-ия си рожден ден

Кралят на хоръра: Стивън Кинг празнува 79-ия си рожден ден

21 Септември, 2026 08:16 588 6

  • стивън кинг-
  • писател-
  • рожден ден

Легендарният писател, вдъхновил поколения с кошмарите си, е роден на днешния 21 септември.

Кралят на хоръра: Стивън Кинг празнува 79-ия си рожден ден - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световноизвестният американски писател Стивън Кинг, неоспоримият „Крали на хоръра“, днес навършва 79 години. Роден през 1947 г. в Портланд, той се превръща в един от най-четените, продавани и влиятелни автори в съвременната световна литература, като тиражите на книгите му надхвърлят внушителните 350 милиона копия.

Пътят на Кинг към славата започва трудно – първият му роман „Кари“ (1974 г.) е изхвърлен в кошчето от самия него, преди съпругата му Табита да го спаси и да го накара да го завърши. Следват емблематични шедьоври като „Сиянието“, „Мъртвата зона“, „То“, „Сблъсък“, „Миджъри“ и монументалната фентъзи поредица „Тъмната кула“. Творчеството му служи за основа на десетки култови холивудски адаптации, сред които „Изкуплението Шоушенк“ и „Зеленият път“ – филми, признати за абсолютни шедьоври на световното кино. Кинг продължава да пише активно и до днес, споделяйки в интервюта, че за него писането не е просто занаят, а най-добрият начин да овладее собствените си страхове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    2 2 Отговор
    За осемдесе лазарника ич ми не изглежда да е очукан.

    08:20 21.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    3 1 Отговор
    Кралят на Манипулациите!

    08:41 21.09.2026

  • 4 Я кажи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Дали ще има ТВ Сериал по темата. Може да се казва Зад-ник!

    08:43 21.09.2026

  • 5 4ти километър

    2 0 Отговор
    Психопат, който като дете са го държали в мазето и го хранели с изгнили картофи.

    09:02 21.09.2026

  • 6 Карло Колоди

    2 0 Отговор
    Откакто взе да подкрепя зеления наркоманизиран клоун, не го чета и мина в черния ми списък.

    09:32 21.09.2026