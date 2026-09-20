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Гергана Паси: Изборите в Русия са предопределени
  Тема: Украйна

Гергана Паси: Изборите в Русия са предопределени

20 Септември, 2026 09:49, обновена 20 Септември, 2026 09:51 950 75

  • русия-
  • гергана паси-
  • избори-
  • китай-
  • украйна

Тя сравни вота с практиките в Северна Корея и Китай и каза, че резултатът е ясен предварително.

Гергана Паси: Изборите в Русия са предопределени - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изборите в Русия са предопределени и нямат реална интрига, както в държави като Северна Корея и Китай. Това каза дипломатът и бивш министър по европейските въпроси Гергана Паси в предаването „Тази неделя“ по bTV, по повод приключващите тридневни парламентарни избори в Русия.

Паси коментира, че според нея вотът в Русия няма да се отрази съществено нито на България, нито на Европа, защото резултатът е ясен предварително. Тя направи и паралел с изборите в държави, в които, по думите ѝ, практически няма свободен избор.

Още новини от Украйна

В разговора Паси насочи вниманието и към войната в Украйна. Тя посочи, че в окупираните от Русия украински територии се наблюдават силна милитаризация, промени в образованието и принудително налагане на гражданство.

По думите ѝ по-големият риск за България и Европа идва от Китай, най-вече в икономически план. Паси заяви, че в Европейския съюз през последните две години е изкован консенсус, че Китай представлява сериозна заплаха за индустриалната база на континента.

Тя посочи още, че китайските компании са силно субсидирани и че при инвестиции в Европа Пекин често действа с ресурси и модели, които поставят под натиск местната икономика. В тази връзка Паси предупреди, че европейските държави трябва да подхождат внимателно към китайските инвестиции.

Изказването ѝ идва на фона на руските парламентарни избори, които според Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа не са наблюдавани от нейна мисия, след като Русия не е отправила покана за това. Агенция Асошиейтед прес съобщи, че управляващата партия „Единна Русия“ е на път да запази доминиращата си позиция в Държавната дума.

Източници: bTV Новините, Асошиейтед прес, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    97 6 Отговор
    БОКЛУК ЧИФУУТСКИ

    09:53 20.09.2026

  • 2 Фон дер Миндер

    94 3 Отговор
    Тая за нищо не става !

    Коментиран от #19

    09:54 20.09.2026

  • 3 Те и в Румъния

    81 2 Отговор
    рака.
    Как ги изпуснаха в Германия, не знам.

    Коментиран от #60

    09:54 20.09.2026

  • 4 111111

    74 1 Отговор
    Каква блага тема за високоенергиен плямп!!!

    09:54 20.09.2026

  • 5 Кина

    83 4 Отговор
    Тази кой я смята за човек..? РЕПТИЛ..

    09:54 20.09.2026

  • 6 Хихи

    90 3 Отговор
    секретарката на Сюлейман Паси станала голям експерт в евроблизането ...

    Коментиран от #11

    09:55 20.09.2026

  • 7 Пич

    89 2 Отговор
    Бееее...... А изборите на Урсула как бяха...?!

    Коментиран от #15

    09:55 20.09.2026

  • 8 Мутата

    86 2 Отговор
    Тая асеноврадска коза от къде изкочи?

    09:55 20.09.2026

  • 9 БАЦЕ ЕООД

    81 2 Отговор
    Тия хора дали могат да спят изобщо от мисли за Русия ...

    09:56 20.09.2026

  • 10 Точен

    79 2 Отговор
    Тая да каже за Румъния, Франция и Молдова защо спират със съд участие в избори... Голяма демократка се извъди.

    09:56 20.09.2026

  • 11 Ааа...

    60 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хихи":

    Нема "Хихи"! Тая с близане я докъде се провре, па и на еврейн така скрои капата...

    09:57 20.09.2026

  • 12 РЕД Е НА

    50 2 Отговор
    НАДКА КУКАРДЖАТА след плевню и трабантерска

    09:58 20.09.2026

  • 13 Баба

    36 2 Отговор
    врачка ?

    09:59 20.09.2026

  • 14 Само питам

    55 2 Отговор
    Загрижила се за "индустриалната база на Европа" ?! А какво направихте ти и атлантическия клуб на мъжа ти Солейман Паси , и другия евреин , шефа ти Станишев , с индустриалната база на България ?!

    10:00 20.09.2026

  • 15 ееееее Ми

    38 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    диктатура на ДЕМОКРАЦИЯТА

    10:00 20.09.2026

  • 16 Орк

    48 2 Отговор
    Предопределени защото народа поддържа Путин.

    10:01 20.09.2026

  • 17 Дид

    22 1 Отговор
    Както и в България

    10:01 20.09.2026

  • 18 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    44 2 Отговор
    А (изборите)в Румъния какви бяха?

    Коментиран от #29

    10:03 20.09.2026

  • 19 Кочо

    30 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фон дер Миндер":

    Ба! Все още става! Не разбирам женските им психики и естетики, но е факт, че си лягат с лица като Паси, Цацаров, Прасен Кралев, дори Плевнелиев!? Ако Делон се бе родил по късно, никоя нямаше да се впечатли от него!? Трудно намирам приличен брачен тандем за пример, според моите архаични представи! Освен Салпаров - Ралица Паскалева, не се сещам... Ех, волейбол...!

    10:04 20.09.2026

  • 20 така е

    33 2 Отговор
    В държавите, които са намерили своите достойни лидери и държавници, изборите винаги са предопределени. На Запад от посочените от Паси държави, изборите са подменени. Разликата е съществена.

    10:06 20.09.2026

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    36 3 Отговор
    Хайде сега бЕгай на Козяк да си вземеш заработеното...

    10:06 20.09.2026

  • 22 Слуга на западните изроди

    31 3 Отговор
    Много обичама да крадем по света.

    10:07 20.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кеф

    4 29 Отговор
    Руската пропаганда пак се разпени.

    Коментиран от #33

    10:08 20.09.2026

  • 25 България

    27 3 Отговор
    ако в България имаше толкова доволни колкото в Русия то и при нас изборите щяха да са предопределени но вие лаете стото не можете да постигнете някакво ниво в БГ хората да се чустват защитени и доволни 38 години мизерия стига едни и същи мутри по телевизията и във власта

    Коментиран от #41

    10:08 20.09.2026

  • 26 ШЕФА

    32 2 Отговор
    Тази амеба и олигоф...ена Соломон трябва да висят на жълтите павета !

    10:08 20.09.2026

  • 27 венсеремос

    30 2 Отговор
    Тази па-.;чар-.;ва,кой я пуска да дава мнение за Православна Русия, за Президента Вл Вл. Путин и за Православна България-НИКОЙ!!! Чифутена Паси и този змей/Рептил вън от Родината ни.Да отидат в Чифутландия при чифута ,обявен за престъпник Нетаняху.Марш от България!!!

    10:09 20.09.2026

  • 28 НДРК

    32 2 Отговор
    Недейте да хейтите, на времето е дишала много газове от ауспуха на трабанта. Това е болестно състояние.

    Коментиран от #37

    10:09 20.09.2026

  • 29 Чума

    12 12 Отговор

    До коментар #18 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Изборите в Румъния са като в България - истински, честни, демократични! Не разбирам защо изисквате от Русия да се представи чрез избори! Русия не е държава, която да съществува чрез избори, които ще я приключат! При толкова различен етност, това означава гибел и всичката тази маса да емигрира при нас! По добре да са зад завесата! Диктатура, ред, тадиции! Представете си Китай да се демократизира и отвори границите! Ще дойдат само 5 милиона тук и ще решат проблемите ви!

    10:10 20.09.2026

  • 30 Хмм

    28 2 Отговор
    тая по-еврейка от евреите се изживява, да научи че Израел не спазва никакви антируски санкции, Нетаняху честити на Путин рождения ден, поздрави Русия с Деня на победата, а ние отново с вечно губещата Германия срещу Русия

    10:10 20.09.2026

  • 31 Софиянец

    28 2 Отговор
    Ми тая лапа на монката паси, кво да кажем повече за подобен боклук?!

    10:10 20.09.2026

  • 32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    25 1 Отговор
    А в Румъния как беше?
    Избори до дупка - докато "изберат" правилния...

    10:10 20.09.2026

  • 33 МИ ПЕТРОХАНСКАТА

    20 1 Отговор

    До коментар #24 от "Кеф":

    В СТУПОР

    10:11 20.09.2026

  • 34 Перо

    27 1 Отговор
    Трябва да си много ударен с мокър чорап за да станеш доброволно ционист!

    10:11 20.09.2026

  • 35 Гнусотиьо

    20 1 Отговор
    Къде е скопеца на лъвове?
    Юдеи гнусни!

    10:11 20.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 А може и от гъзопрохода

    19 1 Отговор

    До коментар #28 от "НДРК":

    На гадното, натовско еврейче!

    10:14 20.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гарбич

    19 1 Отговор
    Кой нормален се омъжва за евреин? За това на такива под турско са им резали главите до кръста!

    Коментиран от #46, #50

    10:17 20.09.2026

  • 41 Хмм

    16 1 Отговор

    До коментар #25 от "България":

    и при нас изборите бяха предопределени поради същите причини, отношението към Русия, "хората не ни искат" - каза Христо Иванов и запраши към Брюксел и излезе прав, всички останали партии взети заедно имат толкова гласове колкото спечелилата и сега се страхуват от избори като от огън

    10:17 20.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дипломатка -

    12 1 Отговор
    Шшшшматка,ппппатка и т.н.

    10:18 20.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хмм

    9 2 Отговор

    До коментар #40 от "Гарбич":

    при това му развали семейството

    10:20 20.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Предопределени са

    9 2 Отговор
    Както в Народна република България и великия СССР. С което, другари, трябва да се гордеете и да бъдете щастливи, вместо да се ядосвате, какво била казала Гергана и за кого се била омъжила. Бъдещето е пред Великия Путин, Владимир Владимирович!

    10:23 20.09.2026

  • 49 Хаха

    15 2 Отговор
    Тая се поеврейчи. Дядовците й са давали живота си за България. Забрави, че Русия би е спасила от турско робство

    Коментиран от #56

    10:23 20.09.2026

  • 50 И са ги набивали на кол. През турско.

    8 1 Отговор

    До коментар #40 от "Гарбич":

    А в Германия направо в газовите камери.

    10:24 20.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 смъърди от снимката дори

    7 1 Отговор
    нема ли кръкне дрътияя пассиии?

    10:27 20.09.2026

  • 53 Оставете, другари, румънските избори

    6 1 Отговор
    Ако знаете какви избори правят в Камбоджа, Мианмар и Централно африканската република…

    10:27 20.09.2026

  • 54 Прометей

    8 0 Отговор
    Абе тази радетелка на честни избори къде се беше потопила,когато на предпоследните избори, нашенските медии показаха хиляди без образни нарушения в българските парламентарни избори.Ни дума,ни вопъл ,ни стон.
    Днес изпълзяваме да ни презентира филма ,, За няколко до лара повече "

    10:31 20.09.2026

  • 55 Анонимен

    1 3 Отговор
    Хахахаха че и тук вече Йотова е избрана със същите диктаторски счупеняци

    10:32 20.09.2026

  • 56 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хаха":

    Русия е спасила и евреите

    10:36 20.09.2026

  • 57 Заглушения

    4 0 Отговор
    А в България изборите не саа предопределени изкуствения интелект наглася всичко с американските машинки които даже на ниска честота предават кой как е гласувал за по нататъчни наказания. Куче влачи диря няма, и никой не може да провери резултатите .и тоз коменттар ще изтриете както ми изтрихте фейса и инста и тока

    10:37 20.09.2026

  • 58 От цялото

    5 0 Отговор
    Оправдание на тая Тьотка за немоща на ЕС-то не разбрах защо Китай е враг? Защото управниците в Китай имат акъл в главите си ли? Или защото Китай не правят цветни революции с цел завладяване на територии и колонизирането им? Или защото Китай не се занимава с розови джендърски простотии и не подпалва войни по света, а си гледа интереса и просперитета. Или защото Китай не играе по свирката на САЩ, Великобритания и Запада?.

    10:38 20.09.2026

  • 59 Истината

    4 0 Отговор
    Тази явно се гордее с еврейската си фамилия която е взела от чифута Соломон

    10:38 20.09.2026

  • 60 Сорос

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Те и в Румъния":

    Как са ги изпуснали? Шефката на АФД е бивш служител на Голдман Сакс, лезбийка фен на Израел. Толкова за ненагласените избори на запад ахаха.

    10:39 20.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 колко приятно неделя сутрин

    3 0 Отговор
    да слушаш бо№клу№ци като семейство паси - спомям си как рева като момиче паси за нато и караше своя трабант

    10:42 20.09.2026

  • 63 МАРИОНЕТНИТЕ ПАРТИИ НА ДЕГРАД.ЗАПАД

    2 1 Отговор
    НЯМАТ ШАНС В РУСИЯ !!!!

    ДА Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.

    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
    АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #73

    10:43 20.09.2026

  • 64 Калоян

    4 0 Отговор
    Я по добре разкажи за мъжО си,който предлагаше да продадем на оранжевоперчеместия остров Белене.

    10:43 20.09.2026

  • 65 Стига лъгахте вее

    8 0 Отговор
    И каквае разликата между ЕС и тях, че не разбрах?
    Даже в ЕС е по зле - за урсулата не е гласува нито един европейски гражданин

    10:45 20.09.2026

  • 66 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    И на тази пр@дла дадоха да се изходи.

    10:45 20.09.2026

  • 67 едва ли се трогват от кементарите в нета

    6 0 Отговор
    защото тези крадци и чефути семейство паси са уредили живота за поколения а нормалните хора страдат от бо№$клуци като тези

    10:45 20.09.2026

  • 68 Застанал...

    3 0 Отговор
    ...дебелият немец в своята граника и почнал да цвили, че Китай не му праща вече части за директна сглобка без пари, така също и руснаците енергийни мощности и хоп изведнъж Германия била без индустрия, ахахахаха и тотално срината икономика!!! Германия НИКОГА не е имала собствена индустрия!!! НИКОГА!!! Взимането на части без пари от Китай и производството им с евтини енергийни мощбности от Русия е една ЛЪЖА, която лъсна с пълна сила, а истината е че ЕВРОПА е мъртва и е на командно дишане от ВСВ насам!!! И сега некви oядени западни политици ми ревът, че руснаците не им давали вече без пари, ами на всичкото отгоре си искат и обратно територрите, които също Западът открадна!!! Аз съм изумен от цялостната шизофрения на Западът, тва всичкото, което прави е МАЛОУМНО и беше ясно че ще свършита с тотален западен ФАЛИТ във всички сфери!!! За БГ ще е най-добре бързичко да се изнесе от този почти потънал кораб!!!

    10:46 20.09.2026

  • 69 Марш ве

    6 0 Отговор
    То тука щот са много честни , като почнем от медиини внушения до груби изборни нарушения.

    10:47 20.09.2026

  • 70 Обратната захапка се появи

    3 0 Отговор
    След дълго бездействие само на маркира участие

    10:47 20.09.2026

  • 71 Гергана Пасс

    4 0 Отговор
    И твоето изказване е предопределено от хранилката,на която си закачена

    10:47 20.09.2026

  • 72 Губерков

    0 0 Отговор
    Неузнаваемо е състарена .....

    10:50 20.09.2026

  • 73 Сесесере2🤢🤮

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "МАРИОНЕТНИТЕ ПАРТИИ НА ДЕГРАД.ЗАПАД":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    .....
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    10:50 20.09.2026

  • 74 Отвратен

    2 0 Отговор
    Тази и мъжа й не трябва да си отварят устата по теми, по които са пристрастни и говорят БЕЗУМИЯ!

    10:51 20.09.2026

  • 75 Русия е демократична държава

    0 0 Отговор
    Това са думите на самия Путин, за ужас на родните комунисти и фашисти, които отричат демокрацията.

    Като демократична държава в нея се провеждат демократични избори и всеки руски гражданин може да избира и е задължен да избира - Путин.

    10:52 20.09.2026

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