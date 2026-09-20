Гергана Паси: Изборите в Русия са предопределени

Изборите в Русия са предопределени и нямат реална интрига, както в държави като Северна Корея и Китай. Това каза дипломатът и бивш министър по европейските въпроси Гергана Паси в предаването „Тази неделя“ по bTV, по повод приключващите тридневни парламентарни избори в Русия.
Паси коментира, че според нея вотът в Русия няма да се отрази съществено нито на България, нито на Европа, защото резултатът е ясен предварително. Тя направи и паралел с изборите в държави, в които, по думите ѝ, практически няма свободен избор.
В разговора Паси насочи вниманието и към войната в Украйна. Тя посочи, че в окупираните от Русия украински територии се наблюдават силна милитаризация, промени в образованието и принудително налагане на гражданство.
По думите ѝ по-големият риск за България и Европа идва от Китай, най-вече в икономически план. Паси заяви, че в Европейския съюз през последните две години е изкован консенсус, че Китай представлява сериозна заплаха за индустриалната база на континента.
Тя посочи още, че китайските компании са силно субсидирани и че при инвестиции в Европа Пекин често действа с ресурси и модели, които поставят под натиск местната икономика. В тази връзка Паси предупреди, че европейските държави трябва да подхождат внимателно към китайските инвестиции.
Изказването ѝ идва на фона на руските парламентарни избори, които според Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа не са наблюдавани от нейна мисия, след като Русия не е отправила покана за това. Агенция Асошиейтед прес съобщи, че управляващата партия „Единна Русия“ е на път да запази доминиращата си позиция в Държавната дума.
Източници: bTV Новините, Асошиейтед прес, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
09:53 20.09.2026
2 Фон дер Миндер
Коментиран от #19
09:54 20.09.2026
3 Те и в Румъния
Как ги изпуснаха в Германия, не знам.
Коментиран от #60
09:54 20.09.2026
4 111111
09:54 20.09.2026
5 Кина
09:54 20.09.2026
6 Хихи
Коментиран от #11
09:55 20.09.2026
7 Пич
Коментиран от #15
09:55 20.09.2026
8 Мутата
09:55 20.09.2026
9 БАЦЕ ЕООД
09:56 20.09.2026
10 Точен
09:56 20.09.2026
11 Ааа...
До коментар #6 от "Хихи":Нема "Хихи"! Тая с близане я докъде се провре, па и на еврейн така скрои капата...
09:57 20.09.2026
12 РЕД Е НА
09:58 20.09.2026
13 Баба
09:59 20.09.2026
14 Само питам
10:00 20.09.2026
15 ееееее Ми
До коментар #7 от "Пич":диктатура на ДЕМОКРАЦИЯТА
10:00 20.09.2026
16 Орк
10:01 20.09.2026
17 Дид
10:01 20.09.2026
18 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Коментиран от #29
10:03 20.09.2026
19 Кочо
До коментар #2 от "Фон дер Миндер":Ба! Все още става! Не разбирам женските им психики и естетики, но е факт, че си лягат с лица като Паси, Цацаров, Прасен Кралев, дори Плевнелиев!? Ако Делон се бе родил по късно, никоя нямаше да се впечатли от него!? Трудно намирам приличен брачен тандем за пример, според моите архаични представи! Освен Салпаров - Ралица Паскалева, не се сещам... Ех, волейбол...!
10:04 20.09.2026
20 така е
10:06 20.09.2026
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
10:06 20.09.2026
22 Слуга на западните изроди
10:07 20.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Кеф
Коментиран от #33
10:08 20.09.2026
25 България
Коментиран от #41
10:08 20.09.2026
26 ШЕФА
10:08 20.09.2026
27 венсеремос
10:09 20.09.2026
28 НДРК
Коментиран от #37
10:09 20.09.2026
29 Чума
До коментар #18 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Изборите в Румъния са като в България - истински, честни, демократични! Не разбирам защо изисквате от Русия да се представи чрез избори! Русия не е държава, която да съществува чрез избори, които ще я приключат! При толкова различен етност, това означава гибел и всичката тази маса да емигрира при нас! По добре да са зад завесата! Диктатура, ред, тадиции! Представете си Китай да се демократизира и отвори границите! Ще дойдат само 5 милиона тук и ще решат проблемите ви!
10:10 20.09.2026
30 Хмм
10:10 20.09.2026
31 Софиянец
10:10 20.09.2026
32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Избори до дупка - докато "изберат" правилния...
10:10 20.09.2026
33 МИ ПЕТРОХАНСКАТА
До коментар #24 от "Кеф":В СТУПОР
10:11 20.09.2026
34 Перо
10:11 20.09.2026
35 Гнусотиьо
Юдеи гнусни!
10:11 20.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 А може и от гъзопрохода
До коментар #28 от "НДРК":На гадното, натовско еврейче!
10:14 20.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гарбич
Коментиран от #46, #50
10:17 20.09.2026
41 Хмм
До коментар #25 от "България":и при нас изборите бяха предопределени поради същите причини, отношението към Русия, "хората не ни искат" - каза Христо Иванов и запраши към Брюксел и излезе прав, всички останали партии взети заедно имат толкова гласове колкото спечелилата и сега се страхуват от избори като от огън
10:17 20.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дипломатка -
10:18 20.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хмм
До коментар #40 от "Гарбич":при това му развали семейството
10:20 20.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Предопределени са
10:23 20.09.2026
49 Хаха
Коментиран от #56
10:23 20.09.2026
50 И са ги набивали на кол. През турско.
До коментар #40 от "Гарбич":А в Германия направо в газовите камери.
10:24 20.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 смъърди от снимката дори
10:27 20.09.2026
53 Оставете, другари, румънските избори
10:27 20.09.2026
54 Прометей
Днес изпълзяваме да ни презентира филма ,, За няколко до лара повече "
10:31 20.09.2026
55 Анонимен
10:32 20.09.2026
56 Хмм
До коментар #49 от "Хаха":Русия е спасила и евреите
10:36 20.09.2026
57 Заглушения
10:37 20.09.2026
58 От цялото
10:38 20.09.2026
59 Истината
10:38 20.09.2026
60 Сорос
До коментар #3 от "Те и в Румъния":Как са ги изпуснали? Шефката на АФД е бивш служител на Голдман Сакс, лезбийка фен на Израел. Толкова за ненагласените избори на запад ахаха.
10:39 20.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 колко приятно неделя сутрин
10:42 20.09.2026
63 МАРИОНЕТНИТЕ ПАРТИИ НА ДЕГРАД.ЗАПАД
ДА Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #73
10:43 20.09.2026
64 Калоян
10:43 20.09.2026
65 Стига лъгахте вее
Даже в ЕС е по зле - за урсулата не е гласува нито един европейски гражданин
10:45 20.09.2026
66 Ха ха ха
10:45 20.09.2026
67 едва ли се трогват от кементарите в нета
10:45 20.09.2026
68 Застанал...
10:46 20.09.2026
69 Марш ве
10:47 20.09.2026
70 Обратната захапка се появи
10:47 20.09.2026
71 Гергана Пасс
10:47 20.09.2026
72 Губерков
10:50 20.09.2026
73 Сесесере2🤢🤮
До коментар #63 от "МАРИОНЕТНИТЕ ПАРТИИ НА ДЕГРАД.ЗАПАД":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГади
.....
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
10:50 20.09.2026
74 Отвратен
10:51 20.09.2026
75 Русия е демократична държава
Като демократична държава в нея се провеждат демократични избори и всеки руски гражданин може да избира и е задължен да избира - Путин.
10:52 20.09.2026