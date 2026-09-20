Гергана Паси: Изборите в Русия са предопределени

Изборите в Русия са предопределени и нямат реална интрига, както в държави като Северна Корея и Китай. Това каза дипломатът и бивш министър по европейските въпроси Гергана Паси в предаването „Тази неделя“ по bTV, по повод приключващите тридневни парламентарни избори в Русия.

Паси коментира, че според нея вотът в Русия няма да се отрази съществено нито на България, нито на Европа, защото резултатът е ясен предварително. Тя направи и паралел с изборите в държави, в които, по думите ѝ, практически няма свободен избор.

Още новини от Украйна

В разговора Паси насочи вниманието и към войната в Украйна. Тя посочи, че в окупираните от Русия украински територии се наблюдават силна милитаризация, промени в образованието и принудително налагане на гражданство.

По думите ѝ по-големият риск за България и Европа идва от Китай, най-вече в икономически план. Паси заяви, че в Европейския съюз през последните две години е изкован консенсус, че Китай представлява сериозна заплаха за индустриалната база на континента.

Тя посочи още, че китайските компании са силно субсидирани и че при инвестиции в Европа Пекин често действа с ресурси и модели, които поставят под натиск местната икономика. В тази връзка Паси предупреди, че европейските държави трябва да подхождат внимателно към китайските инвестиции.

Изказването ѝ идва на фона на руските парламентарни избори, които според Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа не са наблюдавани от нейна мисия, след като Русия не е отправила покана за това. Агенция Асошиейтед прес съобщи, че управляващата партия „Единна Русия“ е на път да запази доминиращата си позиция в Държавната дума.

Източници: bTV Новините, Асошиейтед прес, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа