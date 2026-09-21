Зърнопроизводители: Пшеницата не поскъпва, но разходите ни са с до 50% по-високи

По-добра реколта отчитат зърнопроизводителите тази година, но изкупната цена на пшеницата остава близка до нивата от последните години. В същото време разходите за производство са нараснали значително.
Пшеницата се изкупува за около 160–180 евро на тон, в зависимост от качеството. Миналата година цените са били между 320 лева за тон при фуражната пшеница и до 360–370 лева за тон за по-качественото зърно.
Това заяви пред БНТ Людмил Работов от Управителния съвет на Асоциацията на зърнопроизводителите.
По думите му България произвежда между 5 и 7 милиона тона пшеница годишно, докато вътрешното потребление е около 1,5 милиона тона. Затова значителна част от продукцията се изнася, пише Новини.бг.
Зърнопроизводителите обаче са изправени пред сериозен ръст на разходите. Според Работов цените на горивата, торовете и препаратите за растителна защита са се увеличили с между 30 и 50%.
„Пшеницата е най-малкият проблем“, коментира той по повод евентуално поскъпване на хляба. Според него крайната цена зависи много повече от разходите за транспорт, електроенергия и останалите компоненти в производството.
На този етап производителите очакват хлебопроизводителите да се опитат да ограничат евентуално увеличение на цените на хляба.
Зърнопроизводителите определят предвидената държавна помощ от 44 евроцента на литър газьол като недостатъчна спрямо ръста на разходите.
От сектора настояват средствата да бъдат изплатени възможно най-бързо, тъй като предстои есенната сеитба.
По думите на Работов, ако производството на пшеница е струвало около 100 евро на декар, сега себестойността вече достига приблизително 150 евро на декар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
08:23 21.09.2026
2 Ами
08:23 21.09.2026
3 Красимир Петров
Коментиран от #26
08:27 21.09.2026
4 Мунчо
08:27 21.09.2026
5 честен ционист
08:28 21.09.2026
6 Въй
08:28 21.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 кастроли
08:32 21.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 По ротшилдовски
08:33 21.09.2026
13 ФАКТ
08:34 21.09.2026
14 Боздуган
Вместо 10 милиона печалба ще приберете 5 милиона. Вместо да си купите яхта 30 метра ще си купите 15 метра.
08:36 21.09.2026
15 Зайо Байо
08:37 21.09.2026
16 Пийпинг ТОМ
08:38 21.09.2026
17 БГ Гражданин
Коментиран от #18
08:39 21.09.2026
18 Хмм
До коментар #17 от "БГ Гражданин":всъщност Мария-Антоанета е казала - като нямат хляб, да ядат кроасани
08:43 21.09.2026
19 Няма страшно
08:46 21.09.2026
20 Анонимен
Коментиран от #22
08:47 21.09.2026
21 иди ми дойди ми
08:48 21.09.2026
22 Боздуган
До коментар #20 от "Анонимен":Ще разбереш, какво е народна любов.
08:50 21.09.2026
23 Павел Пенев
08:54 21.09.2026
24 тогава
Коментиран от #30
08:55 21.09.2026
25 През Великата депресия
09:01 21.09.2026
26 Делят
До коментар #3 от "Красимир Петров":със силните на деня ! Изкупиха земята с мушенгии и далавери на общини , адвокати и нотариуси . Та от самото начало с лъжи !
Коментиран от #27
09:03 21.09.2026
27 И в САЩ е било така
До коментар #26 от "Делят":В България поне не са избили населението по селата, за да им вземат земята.
09:05 21.09.2026
28 Искахте земя в реални граници
Коментиран от #29
09:08 21.09.2026
29 глупусти
До коментар #28 от "Искахте земя в реални граници":Имаше ТКЗСта, заради жителството което не позволяваше на хората да напускат родните си места. Без жителството нямаше да има кой да работи в тези ТКЗС.
09:13 21.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Казанлъшкия
09:16 21.09.2026
32 глупусти
До коментар #30 от "оня с коня":Украйна изнася жито за целия ЕС. И там ли го допускат с описаните вредители, или послъгваш с надеждата някой да ти се върже?
Коментиран от #33, #38
09:18 21.09.2026
33 Казанлъшкия
До коментар #32 от "глупусти":Разбира се ,че тровят и западняците, но примерно в Германия има още на входа проверки в лаборатории на всичко влизащо от трети страни и е трудно да влезе нещо, което е боклук. 99% от украинското жито не бива допускано в Германия точно поради това, че е отрова и пълно с химикали. Не съм фен на Русия, нито на Путин, ходя постоянно в Германия и тези неща там се знаят. Може би ти четеш медиите, пък дори и немските какво пишат, но пропагандата в полза на Украйна е постоянна там. Разбира се, далеч съм от мисълта,че и от Русия не идва пропаганда.
Коментиран от #34
09:23 21.09.2026
34 хахахаха
До коментар #33 от "Казанлъшкия":Украйна изнася боклучаво жито за целия ЕС, ама там не го допускали, ама тя пак си изнасяла, ама само в България ни тровели, ама ние ти верваме бе, верваме ти, ама много ти верваме.
09:29 21.09.2026
35 Тези
Коментиран от #37
09:33 21.09.2026
36 Къде
09:34 21.09.2026
37 събират пари
До коментар #35 от "Тези":за комбайни Ламборжини.
09:35 21.09.2026
38 Българин
До коментар #32 от "глупусти":Смешници,а къде отидоха 5те кораба с аржентински слънчоглед,който бе пълен със пестициди,беше уж за био гориво,а стана на олио ,уж за Индия и други страни,те там слама ядат,остана си в Евродънна България и се консумира,както отровната царевица от САЩ,както токсичните боклуци от Италия,Германия заравяни в България
Коментиран от #41
09:40 21.09.2026
39 Бооже
Всички знаят как функционират схемите им ,да ги започват
09:50 21.09.2026
40 Бооже
09:51 21.09.2026
41 оня с коня
До коментар #38 от "Българин":Това за опасното Вносно Зърно влизащо н БГ то обясни на ном 34,щото иска да му е евтин Хляба и не му пука дали Бълг. производство ще фалира.
09:52 21.09.2026