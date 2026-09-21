Зърнопроизводители: Пшеницата не поскъпва, но разходите ни са с до 50% по-високи

По-добра реколта отчитат зърнопроизводителите тази година, но изкупната цена на пшеницата остава близка до нивата от последните години. В същото време разходите за производство са нараснали значително.

Пшеницата се изкупува за около 160–180 евро на тон, в зависимост от качеството. Миналата година цените са били между 320 лева за тон при фуражната пшеница и до 360–370 лева за тон за по-качественото зърно.

Това заяви пред БНТ Людмил Работов от Управителния съвет на Асоциацията на зърнопроизводителите.

По думите му България произвежда между 5 и 7 милиона тона пшеница годишно, докато вътрешното потребление е около 1,5 милиона тона. Затова значителна част от продукцията се изнася, пише Новини.бг.

Зърнопроизводителите обаче са изправени пред сериозен ръст на разходите. Според Работов цените на горивата, торовете и препаратите за растителна защита са се увеличили с между 30 и 50%.

„Пшеницата е най-малкият проблем“, коментира той по повод евентуално поскъпване на хляба. Според него крайната цена зависи много повече от разходите за транспорт, електроенергия и останалите компоненти в производството.

На този етап производителите очакват хлебопроизводителите да се опитат да ограничат евентуално увеличение на цените на хляба.

Зърнопроизводителите определят предвидената държавна помощ от 44 евроцента на литър газьол като недостатъчна спрямо ръста на разходите.

От сектора настояват средствата да бъдат изплатени възможно най-бързо, тъй като предстои есенната сеитба.

По думите на Работов, ако производството на пшеница е струвало около 100 евро на декар, сега себестойността вече достига приблизително 150 евро на декар.