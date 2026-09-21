Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Зърнопроизводители: Пшеницата не поскъпва, но разходите ни са с до 50% по-високи

Зърнопроизводители: Пшеницата не поскъпва, но разходите ни са с до 50% по-високи

21 Септември, 2026 08:22 803 41

  • зърно-
  • пшеница-
  • мерки-
  • компенсации

България произвежда между 5 и 7 милиона тона пшеница годишно, докато вътрешното потребление е около 1,5 милиона тона. Затова значителна част от продукцията се изнася

Зърнопроизводители: Пшеницата не поскъпва, но разходите ни са с до 50% по-високи - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-добра реколта отчитат зърнопроизводителите тази година, но изкупната цена на пшеницата остава близка до нивата от последните години. В същото време разходите за производство са нараснали значително.

Пшеницата се изкупува за около 160–180 евро на тон, в зависимост от качеството. Миналата година цените са били между 320 лева за тон при фуражната пшеница и до 360–370 лева за тон за по-качественото зърно.

Това заяви пред БНТ Людмил Работов от Управителния съвет на Асоциацията на зърнопроизводителите.

По думите му България произвежда между 5 и 7 милиона тона пшеница годишно, докато вътрешното потребление е около 1,5 милиона тона. Затова значителна част от продукцията се изнася, пише Новини.бг.

Зърнопроизводителите обаче са изправени пред сериозен ръст на разходите. Според Работов цените на горивата, торовете и препаратите за растителна защита са се увеличили с между 30 и 50%.

„Пшеницата е най-малкият проблем“, коментира той по повод евентуално поскъпване на хляба. Според него крайната цена зависи много повече от разходите за транспорт, електроенергия и останалите компоненти в производството.

На този етап производителите очакват хлебопроизводителите да се опитат да ограничат евентуално увеличение на цените на хляба.

Зърнопроизводителите определят предвидената държавна помощ от 44 евроцента на литър газьол като недостатъчна спрямо ръста на разходите.

От сектора настояват средствата да бъдат изплатени възможно най-бързо, тъй като предстои есенната сеитба.

По думите на Работов, ако производството на пшеница е струвало около 100 евро на декар, сега себестойността вече достига приблизително 150 евро на декар.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    12 0 Отговор
    А леба? Он поевтинева сигур?

    08:23 21.09.2026

  • 2 Ами

    20 0 Отговор
    намерете си друг бизнес , бе , тоя го придайте !

    08:23 21.09.2026

  • 3 Красимир Петров

    24 0 Отговор
    Зърнопроизводителите винаги са били галениците на властта.Те са и най-на,г.лите милионери производители.

    Коментиран от #26

    08:27 21.09.2026

  • 4 Мунчо

    17 0 Отговор
    Тогава няма да взимате новия модел на Бентли, а ще го поръчате следващия, който ще излезе след една-две години още отсега за да сте едни от първите... 🤣🤣🤣

    08:27 21.09.2026

  • 5 честен ционист

    19 0 Отговор
    Българинът яде хляб от фуражна пшеница. Хубата отдавна са я разпродали зърнарите назелено за Западна Европа и Близкия Изток.

    08:28 21.09.2026

  • 6 Въй

    4 0 Отговор
    По думите на Работов,работата не работи. Дядо му е бил Работник едно време по времето на соушълизъма при бай Тошо.

    08:28 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 кастроли

    4 0 Отговор
    Пшеницата си прави пас,но пазарът цака с три аса и три пики.

    08:32 21.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 По ротшилдовски

    3 0 Отговор
    Свобода на словото

    08:33 21.09.2026

  • 13 ФАКТ

    4 0 Отговор
    Навсякъде на запад @ е 60% инфлация на година, р 0 тшилдовия режим вика на пр 0 скубания матрял - "инфлацията е точно 1.93737%"

    08:34 21.09.2026

  • 14 Боздуган

    17 0 Отговор
    Господин милионер, като са ви по-големи разходите.
    Вместо 10 милиона печалба ще приберете 5 милиона. Вместо да си купите яхта 30 метра ще си купите 15 метра.

    08:36 21.09.2026

  • 15 Зайо Байо

    11 0 Отговор
    E и ? Няма да карат 5 поршета и 7 мерцедеса , а с 1 по-малко !

    08:37 21.09.2026

  • 16 Пийпинг ТОМ

    8 0 Отговор
    БОЙКОВЩИНАТА се лее отвсякъде !

    08:38 21.09.2026

  • 17 БГ Гражданин

    8 0 Отговор
    Ами фалирайте, ще минем на пасти.

    Коментиран от #18

    08:39 21.09.2026

  • 18 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "БГ Гражданин":

    всъщност Мария-Антоанета е казала - като нямат хляб, да ядат кроасани

    08:43 21.09.2026

  • 19 Няма страшно

    3 0 Отговор
    Мунчо ще ви даде по 50 шиткойна..

    08:46 21.09.2026

  • 20 Анонимен

    1 14 Отговор
    Голямо плюене по земеделците, но някой ден ще разберете какво е глад. Така като гледам, ще е доста скоро.

    Коментиран от #22

    08:47 21.09.2026

  • 21 иди ми дойди ми

    0 0 Отговор
    Или е казала,като няма хляб,да ядат пици с кашкавал.

    08:48 21.09.2026

  • 22 Боздуган

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Ще разбереш, какво е народна любов.

    08:50 21.09.2026

  • 23 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Когато разходите за един продукт са по високи от неговата стойност, става дума за липса на рентабилност бе мухльо. Започвайте да произвеждате продукти които са рентабилни,например тоалетна хартия. Алчни нищожества.

    08:54 21.09.2026

  • 24 тогава

    8 1 Отговор
    защо ревете, че в България се внася по-евтино зърно? След като някъде може да е по-евтино, значи нещо при вас куца. След като куца, махайте зърното и гледайте картофи. Опа, то и полските картофи по-евтини. Гледайте лапад тогава. НЯМА да ви купуваме скъпото зърно, при положение, че има по-евтино на пазара.

    Коментиран от #30

    08:55 21.09.2026

  • 25 През Великата депресия

    1 0 Отговор
    Зърнопроизводителите са изхвърлили пшеницата и царевицата в океана, защото им се повишили разходите. Измрели от глад около 6 милиона души. Президентът отворил ТРУДОВИ ЛАГЕРИ, където за паничка каша чукали камъни и строили магистрали.

    09:01 21.09.2026

  • 26 Делят

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    със силните на деня ! Изкупиха земята с мушенгии и далавери на общини , адвокати и нотариуси . Та от самото начало с лъжи !

    Коментиран от #27

    09:03 21.09.2026

  • 27 И в САЩ е било така

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Делят":

    В България поне не са избили населението по селата, за да им вземат земята.

    09:05 21.09.2026

  • 28 Искахте земя в реални граници

    4 1 Отговор
    Получихте я. Ликвидирахте ТКЗС тата, където хората произвеждаха не само пшеница, а ВСИЧКО ОСВЕН БАНАНИ. Сега ревете.

    Коментиран от #29

    09:08 21.09.2026

  • 29 глупусти

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Искахте земя в реални граници":

    Имаше ТКЗСта, заради жителството което не позволяваше на хората да напускат родните си места. Без жителството нямаше да има кой да работи в тези ТКЗС.

    09:13 21.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Живи да ги оплачеш експлоататорите -милионери , които дават по 300-400 евро заплати по селата колкото да не умрат от глад хората, а те цяла зима и пролет изкарват на Малдивите и Бали и карат най- скъпите коли в държавата.

    09:16 21.09.2026

  • 32 глупусти

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Украйна изнася жито за целия ЕС. И там ли го допускат с описаните вредители, или послъгваш с надеждата някой да ти се върже?

    Коментиран от #33, #38

    09:18 21.09.2026

  • 33 Казанлъшкия

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "глупусти":

    Разбира се ,че тровят и западняците, но примерно в Германия има още на входа проверки в лаборатории на всичко влизащо от трети страни и е трудно да влезе нещо, което е боклук. 99% от украинското жито не бива допускано в Германия точно поради това, че е отрова и пълно с химикали. Не съм фен на Русия, нито на Путин, ходя постоянно в Германия и тези неща там се знаят. Може би ти четеш медиите, пък дори и немските какво пишат, но пропагандата в полза на Украйна е постоянна там. Разбира се, далеч съм от мисълта,че и от Русия не идва пропаганда.

    Коментиран от #34

    09:23 21.09.2026

  • 34 хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Казанлъшкия":

    Украйна изнася боклучаво жито за целия ЕС, ама там не го допускали, ама тя пак си изнасяла, ама само в България ни тровели, ама ние ти верваме бе, верваме ти, ама много ти верваме.

    09:29 21.09.2026

  • 35 Тези

    3 0 Отговор
    Не бяха ли от асоциацията на Майбасите!!! Бог да ги ожали 😂

    Коментиран от #37

    09:33 21.09.2026

  • 36 Къде

    3 0 Отговор
    Е истината от цената в лева я обърнаха в евра и трошаха дините , че продават и по пътя,а сега чакат помощ

    09:34 21.09.2026

  • 37 събират пари

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тези":

    за комбайни Ламборжини.

    09:35 21.09.2026

  • 38 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "глупусти":

    Смешници,а къде отидоха 5те кораба с аржентински слънчоглед,който бе пълен със пестициди,беше уж за био гориво,а стана на олио ,уж за Индия и други страни,те там слама ядат,остана си в Евродънна България и се консумира,както отровната царевица от САЩ,както токсичните боклуци от Италия,Германия заравяни в България

    Коментиран от #41

    09:40 21.09.2026

  • 39 Бооже

    0 0 Отговор
    Тези бедни милионери са готови за разследване. Ежегодно са на загуба и огромни субсидий.
    Всички знаят как функционират схемите им ,да ги започват

    09:50 21.09.2026

  • 40 Бооже

    0 0 Отговор
    Като нашите земилионери няма никъде в ЕС. Монопол , пари и реване

    09:51 21.09.2026

  • 41 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Това за опасното Вносно Зърно влизащо н БГ то обясни на ном 34,щото иска да му е евтин Хляба и не му пука дали Бълг. производство ще фалира.

    09:52 21.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове