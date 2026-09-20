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Иван Ангелов, "Прогресивна България": Повече от 14 000 земеделски производители ще получат субсидия

Иван Ангелов, "Прогресивна България": Повече от 14 000 земеделски производители ще получат субсидия

20 Септември, 2026 21:30, обновена 20 Септември, 2026 21:33 723 25

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  • горива-
  • земеделци

Това заяви заместник-председателят на парламента и депутат от „Прогресивна България“ по повод предприетите мерки от властта заради покачването на цените на горивата.

Иван Ангелов, "Прогресивна България": Повече от 14 000 земеделски производители ще получат субсидия - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от 14 000 български земеделски производители ще получат субсидия. Това заяви в предаването "Интервюто" по БНТ заместник-председателят на парламента и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов по повод предприетите мерки от властта заради покачването на цените на горивата.

  • Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи

По темата за подпомагането на земеделските производители Ангелов отхвърли критиките на опозицията, че помощта ще достигне основно до големите производители.

„Нищо от това, което казват, не е истина. По никакъв начин тези пари няма да отидат до ограничен кръг от представителите на земеделските производители. Повече от 14 000 български земеделски производители ще получат субсидия, средства, с това целево подпомагане, което между другото е регламентирано от Европейския съюз.“

По думите му предприетите мерки заради покачването на цените на горивата са съобразени с възможностите на държавата и бюджета. Той определи завареното от управляващите финансово състояние като тежко.

„Много добре си спомняте, че оставаха да се платят едни пенсии за юли месец и хазната щеше да остане на нула, почти. Със съвсем малък резерв. Ние направихме и предприехме необходимите мерки, за да осигурим плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, което даде гладка въздух на публичните финанси и на държавната хазна. Екстрено приехме много мерки и в законодателни мерки, така че да гарантираме и обезпечим нормалното функциониране на държавата. Така че, това е реалната ситуация. Бюджет 2026 беше възможният бюджет“, каза Ангелов.

Ангелов коментира и еднократната помощ от 50 евро за най-нуждаещите се, като подчерта:

„Искам да кажа, че до тези 50 евро ще имат достъп повече от 550 000 български граждани, които ще получат директно тези 50 евро без каквито и да било условия.“

По повод решението за акциза върху пропан-бутана Ангелов заяви, че мерките могат да бъдат разширени след анализ на ефекта им:

„Нека да видим как ще заработят тези мерки в комбинация с другите мерки, които сме предвидили. И ще направим анализ, след което е възможно, разбира се, да предприемем и други стъпки.“

В предаването "Интервюто" беше обсъдена и новата методика за определяне на минималната работна заплата. Ангелов я определи като по-справедлива от досегашния механизъм.

„Сегашната е много по-справедлива. Тя е в съответствие с директива на Европейския съюз и отразява много по-ясно състоянието на икономиката“, каза той.

Източник: БНТ


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мунчовите крадци

    22 1 Отговор
    Купуват гласове на половин милион от малцинствата които нямат автомобили а останалите плащат 2 евро дизел най скъп в историята на България , храни нагоре, застраховки и осигуровки ,винетки ,цигари ,ток и вода...мунчов геноцид. Борисов е прав че при мунчо предстои "Гръцки сценарий" ,фалит на държавата, безработица,намаляване заплати и обезценяване спестяванията ни

    21:35 20.09.2026

  • 2 Гост

    19 0 Отговор
    Как така, хем няма българска продукция, хем се дават милиарди ... къде отиват тези блага?

    Коментиран от #5

    21:36 20.09.2026

  • 3 пълна порнография

    19 0 Отговор
    селата са унищожени, симулира се дейност за някакви субсидии а всичко е мъртво

    21:36 20.09.2026

  • 4 Горски

    14 0 Отговор
    Вдигаме цените, та народа да купува по малко...супер експертно обяснение. Точно по мунчовия терпип. И тогава вече в сороския комунизъм ще живеят само тяхните бедни и подпомагани нищонеправили и нищоправци мизерници. Ценния народ на копринките, тъпанарчета умни и красиви. От друга страна- групата на хората с ниски доходи от 1, 4 млн. души била много голяма и трябвало да се намали. А на тия, които останели в нея, трябвали да се прилагат различни мерки, а не еднакви. Демек, на някой трудно подвижен и на легло, да му се намали билета за градския транспорт. А на друг, който няма собствена кола, да му се компенсира цената на горивото. На трети, който живее на село и от 30 г. не е излизал от него, поради бедност, да му се намали цената на ж.п. билета.

    21:37 20.09.2026

  • 5 Как къде

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    120 милиона евро ще им раздадат сега мунчовци за нови Майбах и Ферари а за народа 2 евро дизел без компенсации

    21:37 20.09.2026

  • 6 Факт

    8 0 Отговор
    Лидера на опозицията в България който всеки ден разкрива кражбите на Радев с включване на живо - 6 минутно видео в цифри.
    "За едрите зърнари от вашите данъци и осигуровки по 1 Майбах а за вас гласувалите за Радев чаша студена вода"

    21:38 20.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Помним помним

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Антон Кутев - бивш шеф трол отдел БСП":

    2013 -2015 г.когато кутев беше шеф на троловете на БСП в медии и сайтове им казвахме "кутевчета" ,сега как да им викаме "мунчовчета" ли 😂🤣😅😅😆😁

    Коментиран от #24

    21:40 20.09.2026

  • 10 25 г БЯХ ДРЕБЕН ЗЕЛЕНЧУКО И

    6 0 Отговор
    земеделски ПРОИЗВОДИТЕЛ. НИИИИИИИИКОЙ ОТ ДЪРЖАВАТА НЕ МЕ ПОТЪРСИЛ ДА КАЖЕ ...БЕ ЕЙЙЙ НА ТИ ДВА ЛЕВА ТАА ГОДИНА ДА ТИ ПОМОГНЕМ.......ЕДНСТВЕННАТА МИ СТРАНИЧНА ПИМОЩ БЕ ДОМАШНОТО МИ ПРАСЕ СЯКА ГОДИНА ДЕТО НА ХРАНИ ТА ДА НЕ СТЪПВАМЕ В КООФЛЕНД....

    21:43 20.09.2026

  • 11 Обществото май не е много

    7 0 Отговор
    Съгласно ама кой го интересува какво мислят хората.

    21:45 20.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Въпрос

    8 0 Отговор
    ПБ може ли да се разглежда като Полит Бюро на БСП иползващо похватите на ГЕРБ за разплащане на клиентелата и рехабилитация на модела Борисов под нова марка?

    21:47 20.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 мдааааа

    6 0 Отговор
    Ше има нови джипки , а рентите стават все по- мизерни ...

    21:48 20.09.2026

  • 16 Само по 50 000 евро...

    8 0 Отговор
    Горките тези 14 000 земеделци...само по 50 000 евро ще получат. Така ги оплакваше днес един велик мунчов прогресив.

    21:48 20.09.2026

  • 17 Анонимен

    5 0 Отговор
    И кои са тия радево избрани милионери Радев как така раздава държавни пари на тези ЧЕ това си е корупция

    21:55 20.09.2026

  • 18 Анонимен

    6 0 Отговор
    За мен и семейството ми НИЩООООО Радев откъде извади тези милиони само за определени хора Това си е корупция

    21:58 20.09.2026

  • 19 ……..

    4 0 Отговор
    Те получават субсидии, но не плащат рента, хитруват за 50 евро като дърти помияри. Къде мога да потърся правата си, щото съдът в дупница е корумпиран

    22:12 20.09.2026

  • 20 ……….

    3 0 Отговор
    Радев, тука настъпи мотиката.

    22:15 20.09.2026

  • 21 Защо форума не се фокусира в интервюто

    3 0 Отговор
    Кой го взема кой го дава , някакви потребности това онова малко повече информация.

    22:16 20.09.2026

  • 22 Анонимен

    2 0 Отговор
    Нали уж имаше свръх дефицит нямаше пари замразени всичко мрз и всичко а сега изведнъж 100 милиона само за 14000 КАК ТАКА ОТКЪДЕ НАКЪДЕ

    22:18 20.09.2026

  • 23 Анонимен

    3 0 Отговор
    И по 50 евро на някакви малоумници КАК ТАКА РАДЕВ ОТКЪДЕ ВЗЕ ТЕЗИ ПАРИ ДА ГИ РАЗДАВАШ САМО НА ОПРЕДЕЛЕНИ

    22:20 20.09.2026

  • 24 Антон Кутев - бивш шеф трол отдел БСП

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Помним помним":

    В момента шеф на трол отдела на ПБ - Радев!
    До сайта в реален фалит факти.бг
    Заповядвам :
    Всички мнения и коментари срещу нашата партия ПБ ( Прогресивна България) да се премахват незабавно. За какво ви плащаме от държавните пари. Иначе ще трябва да продължите да се молите на малкото ви читатели да купят тениски с логото на сайта ви от 6 евро да ви подпомогнат финансово. Вижте статистиката в броячите Гемиус и Алекса -
    На 35 място сте по посещаемост от 38 национални новинарски сайта в България.
    Преди 7 години ( 2019 г ) се хвалехте че на 7-мия си рожден ден сте на първо място сред новинарските сайтове. След 7 години сте на 35 място. Защото преписвате от другите новинарски сайтове и публикувате техните новини часове след тях.
    Във фалит сте и ви плащаме да пишете и триете който ви заповядаме,както на много други.
    Казах

    Коментиран от #25

    22:25 20.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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