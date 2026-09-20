Иван Ангелов, "Прогресивна България": Повече от 14 000 земеделски производители ще получат субсидия

Повече от 14 000 български земеделски производители ще получат субсидия. Това заяви в предаването "Интервюто" по БНТ заместник-председателят на парламента и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов по повод предприетите мерки от властта заради покачването на цените на горивата.
- Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
По темата за подпомагането на земеделските производители Ангелов отхвърли критиките на опозицията, че помощта ще достигне основно до големите производители.
„Нищо от това, което казват, не е истина. По никакъв начин тези пари няма да отидат до ограничен кръг от представителите на земеделските производители. Повече от 14 000 български земеделски производители ще получат субсидия, средства, с това целево подпомагане, което между другото е регламентирано от Европейския съюз.“
По думите му предприетите мерки заради покачването на цените на горивата са съобразени с възможностите на държавата и бюджета. Той определи завареното от управляващите финансово състояние като тежко.
„Много добре си спомняте, че оставаха да се платят едни пенсии за юли месец и хазната щеше да остане на нула, почти. Със съвсем малък резерв. Ние направихме и предприехме необходимите мерки, за да осигурим плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, което даде гладка въздух на публичните финанси и на държавната хазна. Екстрено приехме много мерки и в законодателни мерки, така че да гарантираме и обезпечим нормалното функциониране на държавата. Така че, това е реалната ситуация. Бюджет 2026 беше възможният бюджет“, каза Ангелов.
Ангелов коментира и еднократната помощ от 50 евро за най-нуждаещите се, като подчерта:
„Искам да кажа, че до тези 50 евро ще имат достъп повече от 550 000 български граждани, които ще получат директно тези 50 евро без каквито и да било условия.“
По повод решението за акциза върху пропан-бутана Ангелов заяви, че мерките могат да бъдат разширени след анализ на ефекта им:
„Нека да видим как ще заработят тези мерки в комбинация с другите мерки, които сме предвидили. И ще направим анализ, след което е възможно, разбира се, да предприемем и други стъпки.“
В предаването "Интервюто" беше обсъдена и новата методика за определяне на минималната работна заплата. Ангелов я определи като по-справедлива от досегашния механизъм.
„Сегашната е много по-справедлива. Тя е в съответствие с директива на Европейския съюз и отразява много по-ясно състоянието на икономиката“, каза той.
Източник: БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мунчовите крадци
21:35 20.09.2026
2 Гост
Коментиран от #5
21:36 20.09.2026
3 пълна порнография
21:36 20.09.2026
4 Горски
21:37 20.09.2026
5 Как къде
До коментар #2 от "Гост":120 милиона евро ще им раздадат сега мунчовци за нови Майбах и Ферари а за народа 2 евро дизел без компенсации
21:37 20.09.2026
6 Факт
"За едрите зърнари от вашите данъци и осигуровки по 1 Майбах а за вас гласувалите за Радев чаша студена вода"
21:38 20.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Помним помним
До коментар #7 от "Антон Кутев - бивш шеф трол отдел БСП":2013 -2015 г.когато кутев беше шеф на троловете на БСП в медии и сайтове им казвахме "кутевчета" ,сега как да им викаме "мунчовчета" ли 😂🤣😅😅😆😁
Коментиран от #24
21:40 20.09.2026
10 25 г БЯХ ДРЕБЕН ЗЕЛЕНЧУКО И
21:43 20.09.2026
11 Обществото май не е много
21:45 20.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Въпрос
21:47 20.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 мдааааа
21:48 20.09.2026
16 Само по 50 000 евро...
21:48 20.09.2026
17 Анонимен
21:55 20.09.2026
18 Анонимен
21:58 20.09.2026
19 ……..
22:12 20.09.2026
20 ……….
22:15 20.09.2026
21 Защо форума не се фокусира в интервюто
22:16 20.09.2026
22 Анонимен
22:18 20.09.2026
23 Анонимен
22:20 20.09.2026
24 Антон Кутев - бивш шеф трол отдел БСП
До коментар #9 от "Помним помним":В момента шеф на трол отдела на ПБ - Радев!
До сайта в реален фалит факти.бг
Заповядвам :
Всички мнения и коментари срещу нашата партия ПБ ( Прогресивна България) да се премахват незабавно. За какво ви плащаме от държавните пари. Иначе ще трябва да продължите да се молите на малкото ви читатели да купят тениски с логото на сайта ви от 6 евро да ви подпомогнат финансово. Вижте статистиката в броячите Гемиус и Алекса -
На 35 място сте по посещаемост от 38 национални новинарски сайта в България.
Преди 7 години ( 2019 г ) се хвалехте че на 7-мия си рожден ден сте на първо място сред новинарските сайтове. След 7 години сте на 35 място. Защото преписвате от другите новинарски сайтове и публикувате техните новини часове след тях.
Във фалит сте и ви плащаме да пишете и триете който ви заповядаме,както на много други.
Казах
Коментиран от #25
22:25 20.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.