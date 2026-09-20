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"Алтернатива за Германия" печели изборите в Мекленбург-Предна Померания

"Алтернатива за Германия" печели изборите в Мекленбург-Предна Померания

20 Септември, 2026 19:16, обновена 20 Септември, 2026 19:26 1 288 40

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Партията получава 37% срещу 35,5% за социалдемократите, ХДС е на ръба на парламентарното представителство

"Алтернатива за Германия" печели изборите в Мекленбург-Предна Померания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) излиза на първо място на изборите за ландтаг в германската провинция Мекленбург-Предна Померания, показват първите резултати от екзитпола на ARD.

АзГ получава 37,0% от гласовете, докато Социалдемократическата партия (ГСДП) е с 35,5%.

АзГ изпреварва ГСДП с 1,5 пункта

Резултатът показва изключително близка надпревара между двете водещи политически сили.

АзГ получава 37% от гласовете, което е увеличение спрямо предходните избори. ГСДП събира 35,5% и остава на второ място.

Разликата между двете партии според първите данни е 1,5 процентни пункта.

ХДС получава 5,5%

Християндемократическият съюз (ХДС) получава 5,5% според екзитпола.

Това поставя партията непосредствено над петпроцентната бариера за влизане в ландтага. Окончателното преброяване ще покаже дали ХДС ще запази парламентарното си представителство.

„Левицата“ също е сред основните формации

„Левицата“ запазва позицията си като една от значимите политически сили в провинцията. Партията е част от досегашното управление на Мекленбург-Предна Померания заедно с ГСДП.

Разпределението на останалите мандати ще зависи от окончателните резултати и от това кои формации ще преминат необходимия праг за представителство.

Победата не означава автоматично управление

Първото място на АзГ само по себе си не означава, че партията ще състави правителство.

За мнозинство в 71-местния ландтаг са необходими 36 депутатски места. Окончателното разпределение ще стане ясно след преброяването на всички подадени гласове.

Предстои окончателното преброяване

Данните от екзитпола са предварителни и могат да се променят при обработването на действителните бюлетини.

Изборите в Мекленбург-Предна Померания се следят внимателно и на федерално ниво заради силното представяне на АзГ и близкия резултат между първите две политически сили.

Окончателните резултати ще определят разпределението на мандатите и ще дадат възможност за започване на разговори за бъдещото управление на провинцията.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    49 4 Отговор
    УРСУЛИТЕ в потрес !

    Коментиран от #30

    19:27 20.09.2026

  • 2 Ти да видиш

    25 0 Отговор
    Голема изненада

    19:27 20.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    42 4 Отговор
    И Берлин падна.Пълен разгром на Мерц в цяла Германия.

    Коментиран от #13

    19:28 20.09.2026

  • 4 Задна Померания

    5 7 Отговор
    кой печели?

    Коментиран от #10, #20

    19:28 20.09.2026

  • 5 Алтернативата

    26 4 Отговор
    да се оградят от гнилия запад със стена!

    Коментиран от #27

    19:30 20.09.2026

  • 6 Яяяяя

    25 3 Отговор
    Те и в Румъния не управляват тези, които печелят изборите. Всичко е измислено “ ала-бала” има навсякъде

    19:30 20.09.2026

  • 7 Опс

    18 1 Отговор
    Очакваше се.

    19:30 20.09.2026

  • 8 ......-

    25 2 Отговор
    "Ледът се пропуква господа съдебни заседатели "

    19:31 20.09.2026

  • 9 Това е

    4 9 Отговор
    като българския северозапад!

    19:31 20.09.2026

  • 10 Верно ли бе

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Задна Померания":

    Там Калушев печели .

    19:31 20.09.2026

  • 11 Мдааа

    25 2 Отговор
    Лавината тръгна.

    Коментиран от #25

    19:32 20.09.2026

  • 12 Гертруд

    23 2 Отговор
    Нормално. След либералната вакханалия ще дойде другата крайно дясната консервативна доктрина на германската нация. Не на пришълците, гастарбайтерите и джендър идеологията.

    Коментиран от #35

    19:32 20.09.2026

  • 13 Сега

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    по-добре ли ше си?

    19:32 20.09.2026

  • 14 Също

    3 5 Отговор
    като ИТН....

    19:33 20.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дзак

    16 1 Отговор
    Избирателите явно са много нервирани. Повече от 5 години икономически ограничения са пагубни за властите.

    19:34 20.09.2026

  • 17 Крайнодесни

    10 0 Отговор
    и крайнолеви!Всъшност,леви и крайнолеви!

    19:34 20.09.2026

  • 18 ......-

    21 3 Отговор
    БГ жълтопаветник :

    ЛОШО МИ Е !

    19:35 20.09.2026

  • 19 604

    17 2 Отговор
    мирише на пълни памперси!!!!!!

    19:35 20.09.2026

  • 20 бай Иван

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Задна Померания":

    В Задна Померания ще спечели Мерц

    19:35 20.09.2026

  • 21 Путин

    11 0 Отговор
    Давам на АзГ за три години безплатен газ!

    19:37 20.09.2026

  • 22 БАНко

    18 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , СВЕТА МРАЗИ ,, КОАЛИЦИЯ ЗА ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ " !!! СВЕТА ИСКА МИР , А НЕ МИЛИАРДИ ЗА ОРЪЖИЕ И ЖЕРТВИ В ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА !!!

    19:37 20.09.2026

  • 23 604

    5 2 Отговор
    троучеа педрохански, къ шъ захлебвате бря, лошо ...скоро ще има мотика за вас ;)

    19:37 20.09.2026

  • 24 защо

    8 2 Отговор
    Сега ще се събере ЕК и ще реши проблема демократично.

    19:39 20.09.2026

  • 25 До Москва

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мдааа":

    ще стигне ли?

    19:39 20.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Изчакай изборите и в западните провинции

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Алтернативата":

    Може пък и да си спестят тези разходи!

    Коментиран от #32

    19:40 20.09.2026

  • 28 Добри новини !

    6 4 Отговор
    АзГ мачка! Време е за Възраждане! Патриотичните партии обръщат палачинката в Европа. Краят на урсуланите и концлагерът наречен ЕС е неизбежен!

    Коментиран от #33

    19:42 20.09.2026

  • 29 Страната на чудесата

    0 1 Отговор
    Сега Алис ли ще е канцлер?

    19:42 20.09.2026

  • 30 Възмутени от острото проникване

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "......-":

    и дълбоко загрижени.

    19:43 20.09.2026

  • 31 Механик

    5 2 Отговор
    Не знам защо ми изтрихте автоматично поста, но ще го повторя пак.
    Щом всички средства за манипулации на изборите с а впрегнати от Шмерцовете и въпреки всичко губят, прави сметка.

    Коментиран от #36

    19:43 20.09.2026

  • 32 Все

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Изчакай изборите и в западните провинции":

    ще опрат до гнил запад!

    19:44 20.09.2026

  • 33 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Добри новини !":

    Ще ти дойде времето.

    19:45 20.09.2026

  • 34 Потомците на Сталин

    2 0 Отговор
    печелят...

    19:46 20.09.2026

  • 35 Ама началничката има жена

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гертруд":

    Тъй че за жендър малко .. съмнителна работа, помисли пак.

    19:46 20.09.2026

  • 36 Шшматко

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Къде са манипулацийте.Бъркаш се с Русия.

    19:47 20.09.2026

  • 37 Евроджендър

    1 2 Отговор
    Либерастията отива в небитието, скоро ще отварят лагерите за тях

    19:47 20.09.2026

  • 38 Льо Алис

    1 0 Отговор
    Човека взе парите и каза,чакай малко!

    19:47 20.09.2026

  • 39 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Нацистът Мерц изтича в канализацията! 🤣

    19:48 20.09.2026

  • 40 Хомосексуалисти за Путин

    0 0 Отговор
    Уррррааааа!!!!

    19:48 20.09.2026

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