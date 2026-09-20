"Алтернатива за Германия" печели изборите в Мекленбург-Предна Померания

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) излиза на първо място на изборите за ландтаг в германската провинция Мекленбург-Предна Померания, показват първите резултати от екзитпола на ARD.
АзГ получава 37,0% от гласовете, докато Социалдемократическата партия (ГСДП) е с 35,5%.
АзГ изпреварва ГСДП с 1,5 пункта
Резултатът показва изключително близка надпревара между двете водещи политически сили.
АзГ получава 37% от гласовете, което е увеличение спрямо предходните избори. ГСДП събира 35,5% и остава на второ място.
Разликата между двете партии според първите данни е 1,5 процентни пункта.
ХДС получава 5,5%
Християндемократическият съюз (ХДС) получава 5,5% според екзитпола.
Това поставя партията непосредствено над петпроцентната бариера за влизане в ландтага. Окончателното преброяване ще покаже дали ХДС ще запази парламентарното си представителство.
„Левицата“ също е сред основните формации
„Левицата“ запазва позицията си като една от значимите политически сили в провинцията. Партията е част от досегашното управление на Мекленбург-Предна Померания заедно с ГСДП.
Разпределението на останалите мандати ще зависи от окончателните резултати и от това кои формации ще преминат необходимия праг за представителство.
Победата не означава автоматично управление
Първото място на АзГ само по себе си не означава, че партията ще състави правителство.
За мнозинство в 71-местния ландтаг са необходими 36 депутатски места. Окончателното разпределение ще стане ясно след преброяването на всички подадени гласове.
Предстои окончателното преброяване
Данните от екзитпола са предварителни и могат да се променят при обработването на действителните бюлетини.
Изборите в Мекленбург-Предна Померания се следят внимателно и на федерално ниво заради силното представяне на АзГ и близкия резултат между първите две политически сили.
Окончателните резултати ще определят разпределението на мандатите и ще дадат възможност за започване на разговори за бъдещото управление на провинцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......-
Коментиран от #30
19:27 20.09.2026
2 Ти да видиш
19:27 20.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #13
19:28 20.09.2026
4 Задна Померания
Коментиран от #10, #20
19:28 20.09.2026
5 Алтернативата
Коментиран от #27
19:30 20.09.2026
6 Яяяяя
19:30 20.09.2026
7 Опс
19:30 20.09.2026
8 ......-
19:31 20.09.2026
9 Това е
19:31 20.09.2026
10 Верно ли бе
До коментар #4 от "Задна Померания":Там Калушев печели .
19:31 20.09.2026
11 Мдааа
Коментиран от #25
19:32 20.09.2026
12 Гертруд
Коментиран от #35
19:32 20.09.2026
13 Сега
До коментар #3 от "Последния Софиянец":по-добре ли ше си?
19:32 20.09.2026
14 Също
19:33 20.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дзак
19:34 20.09.2026
17 Крайнодесни
19:34 20.09.2026
18 ......-
ЛОШО МИ Е !
19:35 20.09.2026
19 604
19:35 20.09.2026
20 бай Иван
До коментар #4 от "Задна Померания":В Задна Померания ще спечели Мерц
19:35 20.09.2026
21 Путин
19:37 20.09.2026
22 БАНко
19:37 20.09.2026
23 604
19:37 20.09.2026
24 защо
19:39 20.09.2026
25 До Москва
До коментар #11 от "Мдааа":ще стигне ли?
19:39 20.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Изчакай изборите и в западните провинции
До коментар #5 от "Алтернативата":Може пък и да си спестят тези разходи!
Коментиран от #32
19:40 20.09.2026
28 Добри новини !
Коментиран от #33
19:42 20.09.2026
29 Страната на чудесата
19:42 20.09.2026
30 Възмутени от острото проникване
До коментар #1 от "......-":и дълбоко загрижени.
19:43 20.09.2026
31 Механик
Щом всички средства за манипулации на изборите с а впрегнати от Шмерцовете и въпреки всичко губят, прави сметка.
Коментиран от #36
19:43 20.09.2026
32 Все
До коментар #27 от "Изчакай изборите и в западните провинции":ще опрат до гнил запад!
19:44 20.09.2026
33 Хаха
До коментар #28 от "Добри новини !":Ще ти дойде времето.
19:45 20.09.2026
34 Потомците на Сталин
19:46 20.09.2026
35 Ама началничката има жена
До коментар #12 от "Гертруд":Тъй че за жендър малко .. съмнителна работа, помисли пак.
19:46 20.09.2026
36 Шшматко
До коментар #31 от "Механик":Къде са манипулацийте.Бъркаш се с Русия.
19:47 20.09.2026
37 Евроджендър
19:47 20.09.2026
38 Льо Алис
19:47 20.09.2026
39 az СВО Победа 81
19:48 20.09.2026
40 Хомосексуалисти за Путин
19:48 20.09.2026