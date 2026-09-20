"Алтернатива за Германия" печели изборите в Мекленбург-Предна Померания

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) излиза на първо място на изборите за ландтаг в германската провинция Мекленбург-Предна Померания, показват първите резултати от екзитпола на ARD.

АзГ получава 37,0% от гласовете, докато Социалдемократическата партия (ГСДП) е с 35,5%.

АзГ изпреварва ГСДП с 1,5 пункта

Резултатът показва изключително близка надпревара между двете водещи политически сили.

АзГ получава 37% от гласовете, което е увеличение спрямо предходните избори. ГСДП събира 35,5% и остава на второ място.

Разликата между двете партии според първите данни е 1,5 процентни пункта.

ХДС получава 5,5%

Християндемократическият съюз (ХДС) получава 5,5% според екзитпола.

Това поставя партията непосредствено над петпроцентната бариера за влизане в ландтага. Окончателното преброяване ще покаже дали ХДС ще запази парламентарното си представителство.

„Левицата“ също е сред основните формации

„Левицата“ запазва позицията си като една от значимите политически сили в провинцията. Партията е част от досегашното управление на Мекленбург-Предна Померания заедно с ГСДП.

Разпределението на останалите мандати ще зависи от окончателните резултати и от това кои формации ще преминат необходимия праг за представителство.

Победата не означава автоматично управление

Първото място на АзГ само по себе си не означава, че партията ще състави правителство.

За мнозинство в 71-местния ландтаг са необходими 36 депутатски места. Окончателното разпределение ще стане ясно след преброяването на всички подадени гласове.

Предстои окончателното преброяване

Данните от екзитпола са предварителни и могат да се променят при обработването на действителните бюлетини.

Изборите в Мекленбург-Предна Померания се следят внимателно и на федерално ниво заради силното представяне на АзГ и близкия резултат между първите две политически сили.

Окончателните резултати ще определят разпределението на мандатите и ще дадат възможност за започване на разговори за бъдещото управление на провинцията.