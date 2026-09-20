Борисов: Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива

Всички, които днес изказаха мнение, смятат, че тези мерки не са ефективни и са хвърлени напразно. Аз мисля точно обратното на правителството. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти във връзка с мерките срещу високите цени на горивата., цитиран от "Фокус"

"Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива“, заяви лидерът на ГЕРБ. Повод за думите му е предвидената еднократна помощ от 50 евро, която ще получат близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност.

Мярката е предназначена за хора, които получават различни социални помощи, сред които деца без родителска грижа, лица с помощи за отопление, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства и военноинвалиди.

"Тези 50 евро от кой ги взимат? Дали този, от който ги взимат, сега да ги раздадат. Дайте да дадем, ама от кой. Необходимо ценовите хора да работят заедно с опитните, за да се обясни как се е стигнало до настоящата ситуация" коментира още Борисов.

"Сега затова новите умове, новите хора трябва да се консултират с опитните хора, за да може да им разкажем как се е стигнало до тук - правилото колко си изкарал, толкова ще изхарчиш“, каза лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов коментира и определянето на минимална работна заплата.

"Откъде накъде някой ще ми определя минимална работна заплата - пазарът определя, не ти, не правителството. Като се учиш, като работиш, като се квалифицираш“, заяви той. По негови думи истинската грижа трябва да е за този, който произвежда брутния вътрешен продукт.

"Аз не искам да съм с всички тези политици на масата“, каза още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обяви сериозна промяна в политическия фокус на партията, заявявайки категорична подкрепа за предприемачите и бизнеса. "ГЕРБ ще се концентрира върху хората, които произвеждат, и ще се дистанцира от политическото състезание по раздаване на публични средства", каза Борисов.

Борисов припомни успешния опит на партията в управлението на страната по време на гръцката финансова криза, миграционната вълна и пандемията от COVID-19.

Той акцентира върху финансовата дисциплина на своите кабинети, изтъквайки, че благодарение на нея България е била на първо място по усвояване на европейски фондове с 99%.

Паралелно с подкрепата за бизнеса, Борисов посочи, че Деница Сачева ще разработи социални мерки, които да осигурят достоен живот и за хората без равни шансове.