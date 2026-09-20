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Борисов: Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива

Борисов: Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива

20 Септември, 2026 14:45 1 007 87

  • бойко борисов-
  • популизъм-
  • опасност

"Тези 50 евро от кой ги взимат? Дали този, от който ги взимат, сега да ги раздадат. Дайте да дадем, ама от кой. Необходимо ценовите хора да работят заедно с опитните, за да се обясни как се е стигнало до настоящата ситуация" коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов: Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички, които днес изказаха мнение, смятат, че тези мерки не са ефективни и са хвърлени напразно. Аз мисля точно обратното на правителството. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти във връзка с мерките срещу високите цени на горивата., цитиран от "Фокус"
"Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива“, заяви лидерът на ГЕРБ. Повод за думите му е предвидената еднократна помощ от 50 евро, която ще получат близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност.

Мярката е предназначена за хора, които получават различни социални помощи, сред които деца без родителска грижа, лица с помощи за отопление, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства и военноинвалиди.

"Тези 50 евро от кой ги взимат? Дали този, от който ги взимат, сега да ги раздадат. Дайте да дадем, ама от кой. Необходимо ценовите хора да работят заедно с опитните, за да се обясни как се е стигнало до настоящата ситуация" коментира още Борисов.

"Сега затова новите умове, новите хора трябва да се консултират с опитните хора, за да може да им разкажем как се е стигнало до тук - правилото колко си изкарал, толкова ще изхарчиш“, каза лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов коментира и определянето на минимална работна заплата.

"Откъде накъде някой ще ми определя минимална работна заплата - пазарът определя, не ти, не правителството. Като се учиш, като работиш, като се квалифицираш“, заяви той. По негови думи истинската грижа трябва да е за този, който произвежда брутния вътрешен продукт.

"Аз не искам да съм с всички тези политици на масата“, каза още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обяви сериозна промяна в политическия фокус на партията, заявявайки категорична подкрепа за предприемачите и бизнеса. "ГЕРБ ще се концентрира върху хората, които произвеждат, и ще се дистанцира от политическото състезание по раздаване на публични средства", каза Борисов.

Борисов припомни успешния опит на партията в управлението на страната по време на гръцката финансова криза, миграционната вълна и пандемията от COVID-19.

Той акцентира върху финансовата дисциплина на своите кабинети, изтъквайки, че благодарение на нея България е била на първо място по усвояване на европейски фондове с 99%.

Паралелно с подкрепата за бизнеса, Борисов посочи, че Деница Сачева ще разработи социални мерки, които да осигурят достоен живот и за хората без равни шансове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    52 4 Отговор
    Намери кой да го каже-Джипко Бибитков.

    Коментиран от #10, #56

    14:56 20.09.2026

  • 2 111111

    47 3 Отговор
    Тоя захапал едно и си го повтаря!

    Коментиран от #7

    14:56 20.09.2026

  • 3 Голям залък глътни/голяма дума не казвай

    38 2 Отговор
    Квалифицираните избягаха отдавна, а пазарът на ГЕРБ не можа да ги задържи.
    Имало работа, ама за "непетенциозни". Предприемачките му имали козметични салони. Не очаквайте някой от симпатизантите на този да прави космически ракети като Мъск!😏

    14:57 20.09.2026

  • 4 пешо

    40 2 Отговор
    мутро пътник си

    14:58 20.09.2026

  • 5 ГЕРБ

    4 38 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #12

    14:59 20.09.2026

  • 6 Лопата Орешник

    30 1 Отговор
    Populis - народ! Да направиш нещо за народа винаги е плашило всички врагове на народа! Популизъм е нещо, което ни убеждават, че е ужасно, защото умират от страх, някой да не свърши нещо за народа! Така ще лъсне какви боклуци са останалите!

    14:59 20.09.2026

  • 7 мда

    26 1 Отговор

    До коментар #2 от "111111":

    ЕГН-то не прощава.

    14:59 20.09.2026

  • 8 111111

    35 4 Отговор
    Пак прочетох статията и ......
    Що глупости е нашляпал този!!!

    14:59 20.09.2026

  • 9 раз

    29 3 Отговор
    Баце усвои европейските фондове и строи къщи в Испания на неговата цуцка.И те така.

    15:00 20.09.2026

  • 10 Въпрос

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Радев, защо простата и крадлива герберска Тиква Борисов не е зад решетките?! Губиш избиратели Румене.

    Коментиран от #14, #18, #43

    15:00 20.09.2026

  • 11 Днес Борисов е

    26 1 Отговор
    Толкова активен, че чак го съжалих!

    Коментиран от #13

    15:01 20.09.2026

  • 12 Прав си!

    27 2 Отговор

    До коментар #5 от "ГЕРБ":

    Първи са в кражбите. Борисов е най-скъпият крадец.

    Коментиран от #15, #68

    15:02 20.09.2026

  • 13 мда

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "Днес Борисов е":

    Толкова е активен, че чак е хиперактивен.😄

    15:02 20.09.2026

  • 14 111111

    19 2 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    Мисля си, че е по-добре да го остави и с времето ще бъде изоставен от всички. Това е по-тежко наказание от затвора. Нали ГЕРБ останаха един файтон хора и те са в парламента, другите се колебаят и като няма далавера ще напуснат.

    Коментиран от #22

    15:04 20.09.2026

  • 15 бойко

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Прав си!":

    не съм крадец боря се за народя!

    15:04 20.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 боко шишев радев

    3 7 Отговор
    ще го вкарам в затвора,ама друг път!

    15:04 20.09.2026

  • 18 Отговор

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    Вместо да са в затвора, и Пеевски, и Борисов, всеки ден говорят нещо пред микрофоните, а Румен Радев спи дълбок сън.

    Коментиран от #21

    15:04 20.09.2026

  • 19 сноу

    14 0 Отговор
    Празни дрънканици а ла празна глава боюва...да вземем накрая да те грабнем за джиджавата вратовръзка да ометем площада три пъти пък каквото остане от тебе при бай ставри..

    Коментиран от #61, #63

    15:05 20.09.2026

  • 20 Този не разбра ли

    12 2 Отговор
    Че е пътник с виден, път ник простак...

    15:05 20.09.2026

  • 21 111111

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Отговор":

    Те говорят но олекват, след година ще са изпаднали!

    Коментиран от #32

    15:06 20.09.2026

  • 22 Мдаааа....

    19 2 Отговор

    До коментар #14 от "111111":

    Хората ще празнуват когато видят Борисов в централния софийски затвор. Мястото на бандитите е там, а не в медиите.

    Коментиран от #31, #37

    15:06 20.09.2026

  • 23 Перо

    17 1 Отговор
    Сетила се Мара да се побара! Тиквата беше същия, даже много по-зле, крадеше се по обществените поръчки като за последно! Сигурно четирите родствени фирми за мантинели работят от 3 месеца! Просто ОПГ и политиците работят заедно, законно да се краде! От там идва и колапса на държавата!

    15:07 20.09.2026

  • 24 БеГемот

    13 1 Отговор
    Човека е консерватор ама за другите....иначе неговото не се губи...чувалите си вървят....

    15:08 20.09.2026

  • 25 Ах Тикво,

    15 1 Отговор
    Усещаш края а?

    15:08 20.09.2026

  • 26 Има ни пак

    19 1 Отговор
    Не знам има ли нормален човек, който може да обясни това което се е опитал да каже тулупа? Объркани мисли на един объркан и изкуфял човечец.

    15:08 20.09.2026

  • 27 ЧЕКМЕДЖЕ БАНДИТ ПОРНО АКТЬОР

    14 1 Отговор
    Мноооого нагъл крадец

    15:08 20.09.2026

  • 28 Марис

    13 1 Отговор
    Как се нарича човек, който е едновременно крадец и популист?!!!

    Коментиран от #39

    15:08 20.09.2026

  • 29 Мда

    14 1 Отговор
    вече 50 евро не можеш да си купиш филийка с мас

    15:08 20.09.2026

  • 30 Някой

    12 0 Отговор
    БГ популист номер 1: "Популизма е опасно нещо", а всички сме популисти.

    Всичко идва от алчноста, не съм го казол аз, а свети Иван Рилски, аз само съм гопрефпазирал малко. Алчноста на депутати, министри и избиратели е причинана България да е в това трагично състояние. Двамата шопари, чалгаря и льотчика са много алчни за пари и за власт.

    15:09 20.09.2026

  • 31 111111

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Мдаааа....":

    Но тогава ще има хора да му симпатизират! А така като изпадне и никой не му обръща внимание, никой няма да го погледне!

    15:09 20.09.2026

  • 32 Наивен си

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "111111":

    Цялата власт е в ръцете на Румен Радев, а всички откраднати народни пари са в сметките на пеевско-борисовите крадци. Тези пари влязат ли в действие, Радев е пътник.

    15:09 20.09.2026

  • 33 Тръмп

    8 2 Отговор
    Мутра акъл дава ли? Колко години ти търпим сглобки ,маджовци ,Паши ,рекет над пътностроителни фирми ,всякакви еднолични глупости в прокуратурата ти ,в съда ти! Айде скрий се вече и да приключим с прехода!

    15:09 20.09.2026

  • 34 Червената шапчица

    7 1 Отговор
    Отишъл Бойко във Ватикана при папа Йоан Павел II. Папата го погалил по главата. 😇 Бойко се учудил, ама нищо не казал. 🤨

    След години отишъл пак във Ватикана, този път при папа Бенедикт XVI. И той го погалил по главата. 😇

    — Брей 🤔 — помислил си той. — Един папа може да е случайност, ама двама вече е знак. 🙄

    Минало още време и отишъл при папа Франциск. И той го погалил по главата. 😇

    Този път вече съвсем се замислил: 🤨

    — Три папи! 😳 Нещо има в тая глава, само още не знам какво. 🤔

    След време отишъл на посещение в Израел. Посрещнали го тържествено, строили почетния караул и оркестърът засвирил химна. 🎺🎶

    Бойко се заслушал и попитал:

    — Как се казва химнът?

    — „Ха-Тиква“, господин Борисов.

    — А какво значи?

    — „Надеждата“. 🕊️

    Бойко примигнал: 😳

    — Я пак?! 🤯

    — „Тиква“. На иврит означава „надежда“. 🕊️

    Очите му се насълзили 🥹 и прошепнал тихичко:

    — Знаех си! Трима папи ме галиха по главата, а домакините чак химн са написали за мен! 🕊️😇🤗

    15:09 20.09.2026

  • 35 Дебила борисоф

    7 1 Отговор
    ТоА борисоф дори не може да задава въпроси!
    С въпросителната дума „кой“ се задава въпрос за човек, лице или извършител на дадено действие..
    Кой спечели състезанието.
    Основната разлика между „кой“ и „кого“ е в тяхната роля в изречението: „кой“ е подлог (вършителят на действието),
    а „кого“ е допълнение (обектът, върху който е насочено действието)...
    Майка му е била учител!

    15:10 20.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Перо

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мдаааа....":

    Борисов и Пеевски не са единствените държавни милионери в БГ! Има по-големи хитреци, пипащи с железни ръце в кадифени ръкавици, например Домусчиеви и много други, облагодетелствани от мутренското законодателство!

    Коментиран от #44

    15:11 20.09.2026

  • 38 Истината

    9 1 Отговор
    Тези 50 евро от кой ги взимат".!!!
    Тези 50 евро Трябва да ги взимат от такива
    Крадци като теб Мутро Долана!
    Трябва да ги вземат от Откраднатите Кюлчета със Злато и банкнотите по 5ОО евро, които имаше в шкафовете ти,
    които всички българи видяхме.
    Трябва да ги вземет от Чувалите с пари, които ти и аверитр ти, гербери крадяхте от магистралите...

    Коментиран от #69

    15:11 20.09.2026

  • 39 Весело

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Марис":

    и лъжец, и мошеник, и двон и троен агент ...
    И милиардер, който не си плаща данъците.

    15:11 20.09.2026

  • 40 Цвете

    6 1 Отговор
    РАДВАЙ СЕ, ЧЕ ТЕ ПОДМИНА КОВИДА ,ЧЕ ТАКИВА ГИ ПРИКАЗВАХТЕ С ЧУВАЛИТЕ И ТРУПОВЕТЕ ,СПОМНЯТЕ ЛИ СИ? НЕ ТАКА СТОЯТ С ЧУВАЛИТЕ НА ОНЗИ ,ДЕТО БАЩА МУ ГО ОТЗОВАВАТ И ТО ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПОСТ.ЧУЛИ И ЧУЖДИТЕ МЕДИИ, КАКВО КОМЕНТИРАТ ЗА ИЗНЕСЕНИТЕ НАИСТИНА С ЧУВАЛИ ПАРИ, БАТЕ????? КЪДЕ ПОТЪНАХА ТЕЗИ КИНТИ ? ГОРАНОВ ДАЛ ПОД " НАЕМ " БАШ НА ОРТАЦИТЕ ВИ, ЗА ДА ВЪРВИ СДЕЛКАТА ПО БЪРЗО И НИКОЙ ДА НЕ НАДНИЧА В КАНЧЕТО ВИ ,НАЛИ? ОТ ТВОЯТА ПОПАРА НИ СЕ ПОВРЪЩА.ВЗЕМА СИ ДЯЛА И ТИ ,А СЕГА ОСВОБОДИ ПЪТЯ НА МЛАДАТА ГЕНЕРАЦИЯ ,КОЯТО Е С ЧИСТО СЪЗНАНИЕ ,А НЕ ПРИСТИГНАЛИ ОТ ПАНКРАЦ ?????? ТОВА ЩЕ ТИ ВИСИ КАТО ДАМОКЛЕВ МЕЧ ,ЗАПОМНИ. КЪЛБОТО СЕ ЗАВЪРТЯ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА ,ТАКА ЛИ? 🙉🤦‍♂️🙈🤦‍♂️🙊🤦‍♂️🇧🇬🐷🎃🔎🚔

    Коментиран от #42

    15:12 20.09.2026

  • 41 Йоаким

    5 1 Отговор
    Агент Буда, не искам нищо от теб, нито от
    Сачева, нито от Теменужка, нито от Горанката, Роско Водопада, кауна от Хасково, както и от 160 килограмовата розова касичка!

    Коментиран от #80

    15:14 20.09.2026

  • 42 баце

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "Цвете":

    а радев ся като краде с чувалите него що не го нападате?

    15:15 20.09.2026

  • 43 оня с коня

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    Губел Избиратели Радев?Ами народът е казал:"Отдет дошло,там и отишло".Истинската загуба НЕ на гласове а на Народно ТЪРПЕНИЕ ще настъпи като Застудее,като горивата "Щурмуват небесата"/имаше такава песен"Комунистите щурмуват небесата,Комсомолците след тях вървят"/,когато Инфлацията се изстреля високо,високо...като С.Корейска ракета.И Да- негодувахте такива като тебе срещу Дянковата "Постна пица" навремето а сега скачате от радост че ще получите едни ЩЕДРИ 50 Евра от Чорапа без да ви интересува откъде ги е взел,но всяко нещо си има Край,затова и отсега се запитайте:"А когато Сняг забръска,Що ще чиним Ний зимъска"?:)

    Коментиран от #47, #49

    15:15 20.09.2026

  • 44 Прав си!

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Перо":

    И като не са най-големите крадци, да оставим Тиквата и Дебелото на свобода за да догонят големите крадци, така ли?!

    Коментиран от #70

    15:15 20.09.2026

  • 45 Никой

    3 4 Отговор
    Гундяев се моли за Радев и Йотова , които не правят разлика между агресор и жертва. При теб, три папи са те галили по главата . Не бъркайте глупака с тъпака .

    15:16 20.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Така е, но

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "оня с коня":

    хората знаят, че крадливата Тиква Борисов е виновен за опустошаването на Родината ни.

    Коментиран от #55

    15:17 20.09.2026

  • 48 Праногащев

    5 2 Отговор
    Да се кандидатира за Президент, не му стиска, но по цял ден лае и обяснява какво другите могат, не могат или са.

    15:18 20.09.2026

  • 49 111111

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "оня с коня":

    Врабчо, инфлацията стана заради еврото и заради нехайството на контролните органи а сега допълнително се напомпа от цените на горивата и други.
    Не е виновен Радев, и друг да бъде пак няма да укроти нещата! Предстоят трудни години!

    15:19 20.09.2026

  • 50 Анонимен

    3 0 Отговор
    Вече завяхваш

    15:19 20.09.2026

  • 51 Стига

    8 1 Отговор
    Се занимава с 50-те евро,ами кажи, къде са 50 милиар..да евро,дето откра--днахте с Горан..ката и Ши..ши...и станахте по-богати от Бил Гейтс.Ами ва.шият кмет на Кар...лово,дето е богат от Крез,и строи комп...лекси в Пловдив и София....и превърна карлово във владение на схемите на Со..ник Старт.....

    15:20 20.09.2026

  • 52 Анонимен

    3 2 Отговор
    Никой не хи вярва с изключение на тези които се възползва ха от лесните пари

    Коментиран от #64

    15:21 20.09.2026

  • 53 Е.С.

    6 2 Отговор
    Най-голям външен дълг е изтеглен по времето на Борисов! Как не го е срам този?!

    15:26 20.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Така е, но":

    Нека да не говорим с Полу-лъжи и сме точни като часовникът на радио Хоризонт:НЕ общо Хората,а САМО ваще хора знаят това което Вие им кажете.Вий обаче сте хитриии и не им казвате че при ББ бяхме Първенци по най-нисък Дълг,че Инфлация липсваше а Цените бяха дори на най-квалитетните стоки като тия в "Магазините за хора"!И КАК тогава успоредно със всички тия Благини Борисов е успявал и да краде ааа?!Ах какви сте ми дървени Главички...да ви пъхне човек в Печката че да ви драсне и Клечката:)

    Коментиран от #71, #77

    15:28 20.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Анонимен

    3 1 Отговор
    С Мая Радев съпругът и Кутеви към светли бъднини нали

    Коментиран от #66

    15:29 20.09.2026

  • 58 Прав е Борисов

    4 1 Отговор
    Публикацията в социалните мрежи е озаглавена - "Село комиксово".
    На снимката горе премиера радко си говори с вицепрезидента на йотовица ,вдясно любо ганев и стоичков а на тази по долу само със стоичков.
    И това ни е премиера и съм напълно съгласен с Борисов че до 2 години ни чака Гръцкия сценарий - обезценка на спестяванията, безработица ,невъзможност за изплащане на пенсии и заплати без външни заеми и разпродаване на държавата.

    15:29 20.09.2026

  • 59 Бивш работник на БГА Балкан

    0 0 Отговор
    Кой го казва....

    15:29 20.09.2026

  • 60 Трол

    1 1 Отговор
    Прав е

    15:29 20.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Някой

    2 1 Отговор
    Когато у нас се въведе прогресивен данък доход с необлагаем минимум, тогава тези 50 евро ще се взимат от който трябва/от богатите/. Сега тези 50 евро се взимат от всички и се дават само на 500 000 най-бедни. Според мен е правилно да се дават на всички бедни, а не както искат някои популисти само на бедните притежаващи коли. Според мен Асен Василев не е прав да иска да се дават помощи за бензин на всички, особено на тези с големите джипове и бронираните Майбаси, които харчат гориво за 50 евро на всеки час.

    Едната страна на въпроса е за какво ще стигнат тези 50 евро. Но въпроса има и друга страна откъде държавата ще вземе тези 25 млн(500 000 по 50 евро). От заеми ли, от икономии ли, от вдигане на данъците.

    Въпрос: Трябва ли да се вдигне данък доход в България?
    Правилният отговор: Да трябва да се вдигне данък доход, НО САМО за БОГАТИТЕ(тези с над 100 000 евро годишев доход), но не и за срената класа, още по-малко пък за бедните.

    Коментиран от #74

    15:31 20.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Анонимен":

    А ти от кои пари се възползваш за да лъжеш тук а на Кутев вярваш ти нали хахахаха

    15:32 20.09.2026

  • 65 Точен е Борисов

    3 1 Отговор
    Купуват гласове на половин милион от малцинствата които нямат автомобили а останалите плащат 2 евро дизел най скъп в историята на България , храни нагоре, застраховки и осигуровки ,винетки ,цигари ,ток и вода...мунчов геноцид. Борисов е прав че при мунчо предстои "Гръцки сценарий" ,фалит на държавата, безработица,намаляване заплати и обезценяване спестяванията ни

    Коментиран от #76

    15:32 20.09.2026

  • 66 Весело

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Анонимен":

    Кутев баща в новото БСП.
    Кутева дъщера в старото БСП.

    15:33 20.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Истината":

    38 ти да ни си спал на мокри вестници че ще лъжеш наглееш обиждаш Егати наглеца 38 лъжци недодялани

    15:36 20.09.2026

  • 70 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Прав си!":

    Освен тези грозни думи за двама души друг в държавата ни няма за теб защо ЧЕ разпространяваш лъжи е видно 44 и Докога така

    15:37 20.09.2026

  • 71 Стига

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    С глупостите,дето ги ръсиш,...ела в един град,управляван от ГЕПИ,да видиш кмето..ве,милионе..ри,и то най-обикновени кме...тове,и си представи,какво е ставало нагоре,в областните управи,и по-нагоре ...в София.Не се прави на мотика,защото хората не са тъпи.....Баце замрази 15 години пенсиите,та да краде и от там.....трябва да си глу..пак,или участник в схемите,та да си кривиш душата......не може така,хайде стига,...

    Коментиран от #78

    15:38 20.09.2026

  • 72 Фют

    2 0 Отговор
    А, да, не им вярвайте на политиците!
    Само обещания са...
    Те нямат решения на вашите проблеми.

    15:39 20.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Някой":

    Откъде накъде ще се вземат пари от работещите и ще дават на радевите малоумници мързеливци безделници невежи Значи Радев замрази МРЗ и всичко а сега изведнъж раздава някакви милостиня на някакви малоумници тоес купува си изборите

    Коментиран от #87

    15:40 20.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Това е вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Точен е Борисов":

    Абсолютно е прав! Утре отивам да си изтегля спестяванията и инвестирам в недвижим имот!

    15:42 20.09.2026

  • 77 Знайко

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    "при ББ бяхме Първенци по най-нисък Дълг, че Инфлация липсваше а Цените бяха ..."

    Грешите господине или пък лъжете, заслугата за най-ниския дълг на България бише на Симеон Дянков, а не на вожда Тиква. Вожда Тиква изгони тримата най-кадърни от ГЕРБ, имам предвид Симеон Дянков, Трайчо Трайков и Цветан Цветанов и ето го резултата ГЕРБ "ПОТЪВА". А ББ гушнал "чекмеджето" се чуди как да се спаси.

    15:42 20.09.2026

  • 78 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Стига":

    А от 2020 година досега Радев какво построи Я посочи освен да сее омраза разделение и да си пълни банковата сметка какво точно построи направи Замрази мрз Радев и всичко и изведнъж хоп купуване на гласове

    15:43 20.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Йоаким":

    Е сега си хапваш от прокисната радева кошница и се черпиш от замразеното мрз и всичкото Мая сега се грижи за теб нали и си щастлив Кутев също онзи Проданов с лични 2милиона и още и още червени другари Щастлив си нали

    15:47 20.09.2026

  • 81 Тутуулизъм

    0 1 Отговор
    Освен жълтата вратовръзка и жълта книжка трябва да му дадат.

    15:48 20.09.2026

  • 82 Ъгрин

    0 0 Отговор
    Агент Буда, я отпишете този популизъм,
    който ви носи и пенсия, заплата, бордове, комисии, наеми и най-важното, с крадене пълнене на шкафчето и гардероба, колкото
    ти душа сака!!!

    15:50 20.09.2026

  • 83 Удри

    2 0 Отговор
    Браво машина. Само Пеевски може да се сравнява горе долу с теб. Другите са боклуци.

    15:55 20.09.2026

  • 84 Тони Монтана

    2 1 Отговор
    Питам управляващите.Този, шайката му и Делян защо са още на свобода?

    Коментиран от #86

    15:57 20.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Тони Монтана":

    Ааз питам защо такива като теб лъжат и наричат обиждат и са цяла шайка И питам защо за лъжесвидетелствасте още на свобода Постоянни сте цяла шайка сте

    16:02 20.09.2026

  • 87 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Анонимен":

    Невеж сте вие, отговорност на цялото ни общество е така наречените от вас "малоумници мързеливци безделници невежи", да престанат да са такива. Мизерията, ражда мизерия, даже ражда още повече мизерия. Това, че има гета, мизерници, бездомни ... показва, че невежество е по върхавете на обществото ни, сред избирателите - бг средната класа и сред политиците, това невежество е рожба на алчността ни.

    Само питам, колко ще се влоши качеството на живот на един милионер, от заплати, който сега плаща 10% плосък годишен данък = 100 000 евро и му остават 900 000 евро, ако догодина плати 45% прогресивен данък = 450 000 евро и му останат 550 000 евло.

    Да ще му се влоши качеството на живот, няма да може всяка година да си купува нов брониран Майбах или огромен джип, а ще трябва 3-4 години да се вози в един и същи. Да няма да може всяка година да си купува по още 3 нови апартамента, които да отдава под наем. А ще може всяка година да си купува по само още един нов апартамент, който да отдава под наем.

    16:05 20.09.2026

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