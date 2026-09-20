Борисов: Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива

Всички, които днес изказаха мнение, смятат, че тези мерки не са ефективни и са хвърлени напразно. Аз мисля точно обратното на правителството. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти във връзка с мерките срещу високите цени на горивата., цитиран от "Фокус"
"Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива“, заяви лидерът на ГЕРБ. Повод за думите му е предвидената еднократна помощ от 50 евро, която ще получат близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност.
Мярката е предназначена за хора, които получават различни социални помощи, сред които деца без родителска грижа, лица с помощи за отопление, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства и военноинвалиди.
"Тези 50 евро от кой ги взимат? Дали този, от който ги взимат, сега да ги раздадат. Дайте да дадем, ама от кой. Необходимо ценовите хора да работят заедно с опитните, за да се обясни как се е стигнало до настоящата ситуация" коментира още Борисов.
"Сега затова новите умове, новите хора трябва да се консултират с опитните хора, за да може да им разкажем как се е стигнало до тук - правилото колко си изкарал, толкова ще изхарчиш“, каза лидерът на ГЕРБ.
Бойко Борисов коментира и определянето на минимална работна заплата.
"Откъде накъде някой ще ми определя минимална работна заплата - пазарът определя, не ти, не правителството. Като се учиш, като работиш, като се квалифицираш“, заяви той. По негови думи истинската грижа трябва да е за този, който произвежда брутния вътрешен продукт.
"Аз не искам да съм с всички тези политици на масата“, каза още Борисов.
Лидерът на ГЕРБ обяви сериозна промяна в политическия фокус на партията, заявявайки категорична подкрепа за предприемачите и бизнеса. "ГЕРБ ще се концентрира върху хората, които произвеждат, и ще се дистанцира от политическото състезание по раздаване на публични средства", каза Борисов.
Борисов припомни успешния опит на партията в управлението на страната по време на гръцката финансова криза, миграционната вълна и пандемията от COVID-19.
Той акцентира върху финансовата дисциплина на своите кабинети, изтъквайки, че благодарение на нея България е била на първо място по усвояване на европейски фондове с 99%.
Паралелно с подкрепата за бизнеса, Борисов посочи, че Деница Сачева ще разработи социални мерки, които да осигурят достоен живот и за хората без равни шансове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
Коментиран от #10, #56
14:56 20.09.2026
2 111111
Коментиран от #7
14:56 20.09.2026
3 Голям залък глътни/голяма дума не казвай
Имало работа, ама за "непетенциозни". Предприемачките му имали козметични салони. Не очаквайте някой от симпатизантите на този да прави космически ракети като Мъск!😏
14:57 20.09.2026
4 пешо
14:58 20.09.2026
5 ГЕРБ
Коментиран от #12
14:59 20.09.2026
6 Лопата Орешник
14:59 20.09.2026
7 мда
До коментар #2 от "111111":ЕГН-то не прощава.
14:59 20.09.2026
8 111111
Що глупости е нашляпал този!!!
14:59 20.09.2026
9 раз
15:00 20.09.2026
10 Въпрос
До коментар #1 от "Лост":Радев, защо простата и крадлива герберска Тиква Борисов не е зад решетките?! Губиш избиратели Румене.
Коментиран от #14, #18, #43
15:00 20.09.2026
11 Днес Борисов е
Коментиран от #13
15:01 20.09.2026
12 Прав си!
До коментар #5 от "ГЕРБ":Първи са в кражбите. Борисов е най-скъпият крадец.
Коментиран от #15, #68
15:02 20.09.2026
13 мда
До коментар #11 от "Днес Борисов е":Толкова е активен, че чак е хиперактивен.😄
15:02 20.09.2026
14 111111
До коментар #10 от "Въпрос":Мисля си, че е по-добре да го остави и с времето ще бъде изоставен от всички. Това е по-тежко наказание от затвора. Нали ГЕРБ останаха един файтон хора и те са в парламента, другите се колебаят и като няма далавера ще напуснат.
Коментиран от #22
15:04 20.09.2026
15 бойко
До коментар #12 от "Прав си!":не съм крадец боря се за народя!
15:04 20.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 боко шишев радев
15:04 20.09.2026
18 Отговор
До коментар #10 от "Въпрос":Вместо да са в затвора, и Пеевски, и Борисов, всеки ден говорят нещо пред микрофоните, а Румен Радев спи дълбок сън.
Коментиран от #21
15:04 20.09.2026
19 сноу
Коментиран от #61, #63
15:05 20.09.2026
20 Този не разбра ли
15:05 20.09.2026
21 111111
До коментар #18 от "Отговор":Те говорят но олекват, след година ще са изпаднали!
Коментиран от #32
15:06 20.09.2026
22 Мдаааа....
До коментар #14 от "111111":Хората ще празнуват когато видят Борисов в централния софийски затвор. Мястото на бандитите е там, а не в медиите.
Коментиран от #31, #37
15:06 20.09.2026
23 Перо
15:07 20.09.2026
24 БеГемот
15:08 20.09.2026
25 Ах Тикво,
15:08 20.09.2026
26 Има ни пак
15:08 20.09.2026
27 ЧЕКМЕДЖЕ БАНДИТ ПОРНО АКТЬОР
15:08 20.09.2026
28 Марис
Коментиран от #39
15:08 20.09.2026
29 Мда
15:08 20.09.2026
30 Някой
Всичко идва от алчноста, не съм го казол аз, а свети Иван Рилски, аз само съм гопрефпазирал малко. Алчноста на депутати, министри и избиратели е причинана България да е в това трагично състояние. Двамата шопари, чалгаря и льотчика са много алчни за пари и за власт.
15:09 20.09.2026
31 111111
До коментар #22 от "Мдаааа....":Но тогава ще има хора да му симпатизират! А така като изпадне и никой не му обръща внимание, никой няма да го погледне!
15:09 20.09.2026
32 Наивен си
До коментар #21 от "111111":Цялата власт е в ръцете на Румен Радев, а всички откраднати народни пари са в сметките на пеевско-борисовите крадци. Тези пари влязат ли в действие, Радев е пътник.
15:09 20.09.2026
33 Тръмп
15:09 20.09.2026
34 Червената шапчица
След години отишъл пак във Ватикана, този път при папа Бенедикт XVI. И той го погалил по главата. 😇
— Брей 🤔 — помислил си той. — Един папа може да е случайност, ама двама вече е знак. 🙄
Минало още време и отишъл при папа Франциск. И той го погалил по главата. 😇
Този път вече съвсем се замислил: 🤨
— Три папи! 😳 Нещо има в тая глава, само още не знам какво. 🤔
След време отишъл на посещение в Израел. Посрещнали го тържествено, строили почетния караул и оркестърът засвирил химна. 🎺🎶
Бойко се заслушал и попитал:
— Как се казва химнът?
— „Ха-Тиква“, господин Борисов.
— А какво значи?
— „Надеждата“. 🕊️
Бойко примигнал: 😳
— Я пак?! 🤯
— „Тиква“. На иврит означава „надежда“. 🕊️
Очите му се насълзили 🥹 и прошепнал тихичко:
— Знаех си! Трима папи ме галиха по главата, а домакините чак химн са написали за мен! 🕊️😇🤗
15:09 20.09.2026
35 Дебила борисоф
С въпросителната дума „кой“ се задава въпрос за човек, лице или извършител на дадено действие..
Кой спечели състезанието.
Основната разлика между „кой“ и „кого“ е в тяхната роля в изречението: „кой“ е подлог (вършителят на действието),
а „кого“ е допълнение (обектът, върху който е насочено действието)...
Майка му е била учител!
15:10 20.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Перо
До коментар #22 от "Мдаааа....":Борисов и Пеевски не са единствените държавни милионери в БГ! Има по-големи хитреци, пипащи с железни ръце в кадифени ръкавици, например Домусчиеви и много други, облагодетелствани от мутренското законодателство!
Коментиран от #44
15:11 20.09.2026
38 Истината
Тези 50 евро Трябва да ги взимат от такива
Крадци като теб Мутро Долана!
Трябва да ги вземат от Откраднатите Кюлчета със Злато и банкнотите по 5ОО евро, които имаше в шкафовете ти,
които всички българи видяхме.
Трябва да ги вземет от Чувалите с пари, които ти и аверитр ти, гербери крадяхте от магистралите...
Коментиран от #69
15:11 20.09.2026
39 Весело
До коментар #28 от "Марис":и лъжец, и мошеник, и двон и троен агент ...
И милиардер, който не си плаща данъците.
15:11 20.09.2026
40 Цвете
Коментиран от #42
15:12 20.09.2026
41 Йоаким
Сачева, нито от Теменужка, нито от Горанката, Роско Водопада, кауна от Хасково, както и от 160 килограмовата розова касичка!
Коментиран от #80
15:14 20.09.2026
42 баце
До коментар #40 от "Цвете":а радев ся като краде с чувалите него що не го нападате?
15:15 20.09.2026
43 оня с коня
До коментар #10 от "Въпрос":Губел Избиратели Радев?Ами народът е казал:"Отдет дошло,там и отишло".Истинската загуба НЕ на гласове а на Народно ТЪРПЕНИЕ ще настъпи като Застудее,като горивата "Щурмуват небесата"/имаше такава песен"Комунистите щурмуват небесата,Комсомолците след тях вървят"/,когато Инфлацията се изстреля високо,високо...като С.Корейска ракета.И Да- негодувахте такива като тебе срещу Дянковата "Постна пица" навремето а сега скачате от радост че ще получите едни ЩЕДРИ 50 Евра от Чорапа без да ви интересува откъде ги е взел,но всяко нещо си има Край,затова и отсега се запитайте:"А когато Сняг забръска,Що ще чиним Ний зимъска"?:)
Коментиран от #47, #49
15:15 20.09.2026
44 Прав си!
До коментар #37 от "Перо":И като не са най-големите крадци, да оставим Тиквата и Дебелото на свобода за да догонят големите крадци, така ли?!
Коментиран от #70
15:15 20.09.2026
45 Никой
15:16 20.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Така е, но
До коментар #43 от "оня с коня":хората знаят, че крадливата Тиква Борисов е виновен за опустошаването на Родината ни.
Коментиран от #55
15:17 20.09.2026
48 Праногащев
15:18 20.09.2026
49 111111
До коментар #43 от "оня с коня":Врабчо, инфлацията стана заради еврото и заради нехайството на контролните органи а сега допълнително се напомпа от цените на горивата и други.
Не е виновен Радев, и друг да бъде пак няма да укроти нещата! Предстоят трудни години!
15:19 20.09.2026
50 Анонимен
15:19 20.09.2026
51 Стига
15:20 20.09.2026
52 Анонимен
Коментиран от #64
15:21 20.09.2026
53 Е.С.
15:26 20.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 оня с коня
До коментар #47 от "Така е, но":Нека да не говорим с Полу-лъжи и сме точни като часовникът на радио Хоризонт:НЕ общо Хората,а САМО ваще хора знаят това което Вие им кажете.Вий обаче сте хитриии и не им казвате че при ББ бяхме Първенци по най-нисък Дълг,че Инфлация липсваше а Цените бяха дори на най-квалитетните стоки като тия в "Магазините за хора"!И КАК тогава успоредно със всички тия Благини Борисов е успявал и да краде ааа?!Ах какви сте ми дървени Главички...да ви пъхне човек в Печката че да ви драсне и Клечката:)
Коментиран от #71, #77
15:28 20.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Анонимен
Коментиран от #66
15:29 20.09.2026
58 Прав е Борисов
На снимката горе премиера радко си говори с вицепрезидента на йотовица ,вдясно любо ганев и стоичков а на тази по долу само със стоичков.
И това ни е премиера и съм напълно съгласен с Борисов че до 2 години ни чака Гръцкия сценарий - обезценка на спестяванията, безработица ,невъзможност за изплащане на пенсии и заплати без външни заеми и разпродаване на държавата.
15:29 20.09.2026
59 Бивш работник на БГА Балкан
15:29 20.09.2026
60 Трол
15:29 20.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Някой
Едната страна на въпроса е за какво ще стигнат тези 50 евро. Но въпроса има и друга страна откъде държавата ще вземе тези 25 млн(500 000 по 50 евро). От заеми ли, от икономии ли, от вдигане на данъците.
Въпрос: Трябва ли да се вдигне данък доход в България?
Правилният отговор: Да трябва да се вдигне данък доход, НО САМО за БОГАТИТЕ(тези с над 100 000 евро годишев доход), но не и за срената класа, още по-малко пък за бедните.
Коментиран от #74
15:31 20.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Анонимен
До коментар #52 от "Анонимен":А ти от кои пари се възползваш за да лъжеш тук а на Кутев вярваш ти нали хахахаха
15:32 20.09.2026
65 Точен е Борисов
Коментиран от #76
15:32 20.09.2026
66 Весело
До коментар #57 от "Анонимен":Кутев баща в новото БСП.
Кутева дъщера в старото БСП.
15:33 20.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Анонимен
До коментар #38 от "Истината":38 ти да ни си спал на мокри вестници че ще лъжеш наглееш обиждаш Егати наглеца 38 лъжци недодялани
15:36 20.09.2026
70 Анонимен
До коментар #44 от "Прав си!":Освен тези грозни думи за двама души друг в държавата ни няма за теб защо ЧЕ разпространяваш лъжи е видно 44 и Докога така
15:37 20.09.2026
71 Стига
До коментар #55 от "оня с коня":С глупостите,дето ги ръсиш,...ела в един град,управляван от ГЕПИ,да видиш кмето..ве,милионе..ри,и то най-обикновени кме...тове,и си представи,какво е ставало нагоре,в областните управи,и по-нагоре ...в София.Не се прави на мотика,защото хората не са тъпи.....Баце замрази 15 години пенсиите,та да краде и от там.....трябва да си глу..пак,или участник в схемите,та да си кривиш душата......не може така,хайде стига,...
Коментиран от #78
15:38 20.09.2026
72 Фют
Само обещания са...
Те нямат решения на вашите проблеми.
15:39 20.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Анонимен
До коментар #62 от "Някой":Откъде накъде ще се вземат пари от работещите и ще дават на радевите малоумници мързеливци безделници невежи Значи Радев замрази МРЗ и всичко а сега изведнъж раздава някакви милостиня на някакви малоумници тоес купува си изборите
Коментиран от #87
15:40 20.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Това е вярно
До коментар #65 от "Точен е Борисов":Абсолютно е прав! Утре отивам да си изтегля спестяванията и инвестирам в недвижим имот!
15:42 20.09.2026
77 Знайко
До коментар #55 от "оня с коня":"при ББ бяхме Първенци по най-нисък Дълг, че Инфлация липсваше а Цените бяха ..."
Грешите господине или пък лъжете, заслугата за най-ниския дълг на България бише на Симеон Дянков, а не на вожда Тиква. Вожда Тиква изгони тримата най-кадърни от ГЕРБ, имам предвид Симеон Дянков, Трайчо Трайков и Цветан Цветанов и ето го резултата ГЕРБ "ПОТЪВА". А ББ гушнал "чекмеджето" се чуди как да се спаси.
15:42 20.09.2026
78 Анонимен
До коментар #71 от "Стига":А от 2020 година досега Радев какво построи Я посочи освен да сее омраза разделение и да си пълни банковата сметка какво точно построи направи Замрази мрз Радев и всичко и изведнъж хоп купуване на гласове
15:43 20.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Анонимен
До коментар #41 от "Йоаким":Е сега си хапваш от прокисната радева кошница и се черпиш от замразеното мрз и всичкото Мая сега се грижи за теб нали и си щастлив Кутев също онзи Проданов с лични 2милиона и още и още червени другари Щастлив си нали
15:47 20.09.2026
81 Тутуулизъм
15:48 20.09.2026
82 Ъгрин
който ви носи и пенсия, заплата, бордове, комисии, наеми и най-важното, с крадене пълнене на шкафчето и гардероба, колкото
ти душа сака!!!
15:50 20.09.2026
83 Удри
15:55 20.09.2026
84 Тони Монтана
Коментиран от #86
15:57 20.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Анонимен
До коментар #84 от "Тони Монтана":Ааз питам защо такива като теб лъжат и наричат обиждат и са цяла шайка И питам защо за лъжесвидетелствасте още на свобода Постоянни сте цяла шайка сте
16:02 20.09.2026
87 Някой
До коментар #74 от "Анонимен":Невеж сте вие, отговорност на цялото ни общество е така наречените от вас "малоумници мързеливци безделници невежи", да престанат да са такива. Мизерията, ражда мизерия, даже ражда още повече мизерия. Това, че има гета, мизерници, бездомни ... показва, че невежество е по върхавете на обществото ни, сред избирателите - бг средната класа и сред политиците, това невежество е рожба на алчността ни.
Само питам, колко ще се влоши качеството на живот на един милионер, от заплати, който сега плаща 10% плосък годишен данък = 100 000 евро и му остават 900 000 евро, ако догодина плати 45% прогресивен данък = 450 000 евро и му останат 550 000 евло.
Да ще му се влоши качеството на живот, няма да може всяка година да си купува нов брониран Майбах или огромен джип, а ще трябва 3-4 години да се вози в един и същи. Да няма да може всяка година да си купува по още 3 нови апартамента, които да отдава под наем. А ще може всяка година да си купува по само още един нов апартамент, който да отдава под наем.
16:05 20.09.2026