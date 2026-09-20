София Лорен празнува рожден ден: От бедността и войната до историята на световното кино

На 20 септември София Лорен отбелязва своя рожден ден. Родена през 1934 г. в Рим като София Костанца Бриджида Вилани Шиколоне, тя прекарва детството си далеч от блясъка, с който по-късно ще бъде неразривно свързано името ѝ. Израства в бедност в Поцуоли край Неапол, а Втората световна война оставя траен отпечатък върху ранните ѝ години.

Днес София Лорен е сред най-разпознаваемите имена на италианското кино и златната епоха на международния филм. Зад образа на една от големите актриси на XX век обаче стои необикновена история - пътят от бедно момиче от Неаполитанския район до носителка на „Оскар“, работила с Кари Грант, Кларк Гейбъл, Марчело Мастрояни, Грегъри Пек и Марлон Брандо.

Детство във войната

Макар да е родена в Рим, скоро след раждането си София Лорен се премества с майка си Ромилда Вилани в Поцуоли. Семейството живее при тежки материални условия. По време на войната храната не достига, а въздушните нападения са част от ежедневието.

При едно от бомбардировките Лорен е ранена в брадичката и белегът остава за цял живот. По-късно преживяното през военните години ще намери отражение в една от най-значимите роли в кариерата ѝ.

Като дете тя е слаба и болнава. В училище получава прякор, свързан с кльощавата ѝ фигура. Този образ трудно се съчетава с по-късната ѝ международна слава като символ на женската красота, но именно този контраст е част от реалната история на нейното израстване.

Първите стъпки към киното

На 15 години София и майка ѝ заминават за Рим с надеждата да намерят работа в киното. Първата ѝ поява на големия екран е малка – през 1951 г. тя е статистка в историческия спектакъл „Quo Vadis“.

Следват второстепенни роли, а през 1952 г. тя започва да използва фамилията Лорен като артистичен псевдоним. Големият пробив идва през 1953 г. с филма „Aida“, а година по-късно „The Gold of Naples“ затвърждава позицията ѝ сред младите италиански кинозвезди.

В професионалното ѝ развитие важна роля има продуцентът Карло Понти. Професионалните им отношения постепенно прерастват в лична връзка, която ще продължи десетилетия.

Холивуд и международният пробив

През 1957 г. София Лорен се появява в първия си голям холивудски филм – „The Pride and the Passion“, в който партнира на Кари Грант и Франк Синатра.

Следват продукции като „Houseboat“ с Кари Грант, „It Started in Naples“ с Кларк Гейбъл, „El Cid“ с Чарлтън Хестън и „Arabesque“ с Грегъри Пек. Академията отбелязва именно способността на Лорен да преминава между италиански, американски и други международни продукции.

По време на снимките на „The Pride and the Passion“ отношенията между Лорен и Кари Грант предизвикват сериозен интерес. Според биографичните сведения Грант ѝ прави предложение за брак, но тя избира Карло Понти.

„Две жени“ и историческият „Оскар“

Един от най-значимите моменти в кариерата на София Лорен настъпва през 1960 г. с филма на Виторио Де Сика „Две жени“ („La ciociara“).

В него Лорен играе майка, която се опитва да защити дъщеря си в опустошена от войната Италия. Ролята придобива особена сила и заради връзката си с преживяното от самата актриса през детството ѝ.

През 1961 г. София Лорен получава „Оскар“ за най-добра актриса за изпълнението си. Това е исторически момент – тя става първият изпълнител, спечелил актьорски „Оскар“ за роля във филм на неанглийски език.

„Две жени“ не е единственият филм, с който тя е номинирана за престижната награда. За „Marriage Italian Style“ („Брак по италиански“) Лорен получава още една номинация за най-добра актриса на церемонията през 1965 г.

София Лорен и Марчело Мастрояни

Сред най-известните партньорства в историята на европейското кино е това между София Лорен и Марчело Мастрояни.

Двамата се появяват заедно в редица филми, сред които „Yesterday, Today and Tomorrow“, „Marriage Italian Style“ и „A Special Day“. Екранното им партньорство продължава десетилетия и се превръща в една от емблемите на италианското кино.

Популярността на двойката не се основава на една-единствена формула. Лорен и Мастрояни работят както в комедии и романтични истории, така и в сериозни драматични филми.

Любовта с Карло Понти

Централно място в личния живот на Лорен заема продуцентът Карло Понти. Двамата се женят през 1957 г., но правният статут на брака им се оказва сложен, тъй като Понти все още е официално женен.

В крайна сметка първият им брак е анулиран, а през 1966 г. двамата сключват брак отново. Остават заедно до смъртта на Понти през 2007 г.

Семейството има двама синове – Карло, роден през 1968 г., и Едоардо, роден през 1973 г. През 70-те и 80-те години Лорен постепенно намалява ангажиментите си с филмови проекти и отделя повече време на семейството.

Не само актриса

Публичната кариера на София Лорен не се ограничава до киното. През 1981 г. тя става първата жена знаменитост, която пуска собствен парфюм, а по-късно създава и линия очила.

Лорен е и автор на книги, сред които „Women & Beauty“, публикувана през 1994 г.

Така с времето образът ѝ се разширява отвъд този на филмовата звезда и се превръща в този на международна знаменитост с бизнес и издателски проекти.

Завръщане към големия екран

През следващите десетилетия София Лорен продължава да се появява във филми. Сред по-късните ѝ значими участия са „Prêt-à-Porter“ на Робърт Олтман, „Nine“ на Роб Маршал и „The Life Ahead“ („La vita davanti a sé“) от 2020 г.

Последният проект има особено лично значение за актрисата, тъй като негов режисьор е нейният син Едоардо Понти.

Това е необичаен момент в кариерата на актриса, която вече е натрупала десетилетия филмова история – да работи под режисурата на собственото си дете.

Любопитни факти от живота и кариерата ѝ

Истинското име на София Лорен е София Костанца Бриджида Вилани Шиколоне. Името „Лорен“ се появява в началото на кариерата ѝ.

Първата ѝ филмова поява е като статистка в „Quo Vadis“ през 1951 г., много преди да се превърне в международна звезда.

Първият ѝ „Оскар“ е исторически – тя е първият актьор, получил наградата за изпълнение във филм на неанглийски език.

През 60-те години има две номинации за „Оскар“ за най-добра актриса. Печели за „Две жени“ и е номинирана за „Marriage Italian Style“.

Работи с някои от най-големите звезди на епохата – Кари Грант, Франк Синатра, Кларк Гейбъл, Чарлтън Хестън, Грегъри Пек, Марлон Брандо и Питър О'Тул.

С Марчело Мастрояни изгражда дългогодишно екранно партньорство. Двамата работят заедно в няколко от най-познатите италиански филми от втората половина на XX век.

Майка ѝ също има артистични амбиции. Ромилда Вилани прилича на Грета Гарбо и получава предложение да пътува до САЩ като дубльорка на Гарбо, но семейството ѝ не разрешава това.

От бедността до историята на киното

Историята на София Лорен е интересна не само заради кариерата на една от най-известните актриси на своето време. В нея се преплитат детство по време на война, тежка бедност, първи малки роли, международна слава, исторически „Оскар“, десетилетия работа с едни от най-известните актьори и режисьори на епохата, семейство и постепенно завръщане към киното.

Именно тази последователност превръща биографията ѝ в история, която продължава да привлича внимание. Зад иконата София Лорен стои човек, чийто живот започва при обстоятелства, много далеч от света на червените килими.

На рождения ѝ ден най-същественото не е броят на кориците, ролите или фотографиите, а фактът, че тя оставя след себе си филми, които продължават да бъдат част от историята на световното кино.