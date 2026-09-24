Огнено Пълнолуние в Овен на 26 септември 2026 вади наяве стари проблеми в любовта, работата и парите

Овен

Пълнолунието настъпва във вашия знак и поставя личните ви желания, граници и начина, по който отстоявате себе си, в центъра на събитията. Вече не можете да бъдете „удобният човек“, само за да запазите спокойствието около себе си, пише rozali.com.

Какво изгаря: Ангажиментите, които сте поели против волята си, и навикът да поставяте чуждите очаквания пред собствените си нужди.

Какво да направите: Не насочвайте натрупания гняв към близките. Кажете ясно какво повече няма да приемате и насочете енергията си към лична цел или проект, който отдавна искате да започнете.

Телец

Пълнолунието осветява най-скритата част от живота ви – страховете, умората и всичко, което сте предпочитали да не забелязвате. Ако сте прекалили с натоварването, време е да го признаете.

Какво изгаря: Илюзията, че можете да контролирате всичко и да продължавате без почивка. Време е да приключите и с отношения или ангажименти, които ви държат в постоянно напрежение.

Какво да направите: Намалете темпото, освободете графика си и прекратете поне един ангажимент, който системно изчерпва силите ви.

Близнаци

Приятелствата, социалният ви кръг и плановете за бъдещето минават през проверка. Става ясно кои хора вървят с вас напред и кои са останали в живота ви единствено по навик.

Какво изгаря: Повърхностните приятелства, изчерпаните групови проекти и контактите, които вземат много от времето ви, без да ви дават нищо в замяна.

Какво да направите: Не поддържайте отношения само заради общото минало. Насочете освободеното време към хора и идеи, които действително имат място в бъдещето ви.

Рак

Пълнолунието поставя кариерата, професионалния статус и амбициите ви под прожекторите. Ако трудът ви системно е бил подценяван, вече трудно ще продължите да си затваряте очите.

Какво изгаря: Страхът да поискате повече, навикът да стоите в сянка и професионалните компромиси, които отдавна не ви устройват.

Какво да направите: Говорете конкретно за заплата, позиция или отговорности. Ако сте достигнали тавана на настоящото място, започнете активно да търсите следващата възможност.

Лъв

Плановете за бъдещето се пренареждат. Пълнолунието ви кара да погледнете отвъд ежедневните задачи и да решите дали посоката, която следвате, все още е вашата.

Какво изгаря: Остарели убеждения, чужди представи за успех и цели, които някога са били важни, но вече не ви вдъхновяват.

Какво да направите: Позволете си по-голяма цел. Обучение, пътуване, преместване или нов професионален проект могат да се превърнат в следващата ви посока, но първо направете реалистичен план.

Дева

Общите пари, кредитите, дълговете и финансовите отношения с партньор излизат на преден план. Същото важи и за близостта – кой колко дава и доколко действително си имате доверие.

Какво изгаря: Неизгодните финансови зависимости, неуредените сметки и отношенията, в които парите се използват като средство за контрол.

Какво да направите: Направете ревизия на общите разходи и задължения. Уточнете кой за какво отговаря и не приемайте нов финансов ангажимент, преди старите да бъдат подредени.

Везни

Пълнолунието е точно срещу вашия знак и поставя любовните и деловите партньорства в центъра. Всички компромиси, направени само за да няма конфликт, вече имат цена.

Какво изгаря: Отношенията, в които балансът съществува само на думи, както и навикът винаги вие да правите крачката назад.

Какво да направите: Кажете ясно от какво имате нужда и какво повече не приемате. Не поставяйте ултиматум в момент на гняв, но не се отказвайте от границите си само за да запазите привидното спокойствие.

Скорпион

Ежедневието, работата и режимът ви показват къде сте стигнали до предел. Ако графикът ви отдавна е претоварен, Пълнолунието прави проблема труден за пренебрегване.

Какво изгаря: Хаотичният режим, системният извънреден труд и навикът да поемате чуждите задачи, защото „така ще стане по-бързо“.

Какво да направите: Пренаредете графика си и поставете ясни граници на работното място. Освободете време за сън, движение и възстановяване.

Стрелец

Любовта, страстта и творческите ви желания получават силен тласък. Става ясно кое действително ви вълнува и кое поддържате единствено от скука или навик.

Какво изгаря: Неясните любовни истории, хората, които не знаят какво искат, и страхът да покажете собствените си идеи заради чуждото мнение.

Какво да направите: Не разпилявайте вниманието си. Изберете човека, проекта или заниманието, към което имате истински интерес, и му дайте повече място в живота си.

Козирог

Домът, семейството и личното ви пространство се превръщат в основна тема. Стар семеен въпрос или напрежение около жилище и имот вече иска конкретно решение.

Какво изгаря: Семейните модели, които продължавате по задължение, и опитите на близки хора да определят решения, които всъщност са ваши.

Какво да направите: Поставете ясни граници, без да превръщате разговора във война. Ако има практически проблем с дом, ремонт или имущество, преминете от спорове към конкретен план.

Водолей

Думи, документи и отношения с хора от непосредственото ви обкръжение достигат повратна точка. Разговор, който дълго е бил заобикалян, вече трудно може да бъде отложен.

Какво изгаря: Празните разговори, недоразуменията и контактите, които ви отнемат енергия, без да водят до нищо.

Какво да направите: Кажете истината директно, но не използвайте откровеността като оправдание за грубост. Подредете документите и ангажиментите си и приключете темите, които постоянно ви връщат назад.

Риби

Пълнолунието осветява личните ви финанси, доходите и отношението към собствената ви стойност. Ако отдавна усещате, че давате повече, отколкото получавате, време е да погледнете цифрите.

Какво изгаря: Подценяването на собствения труд, ненужните разходи и страхът да поискате справедливо възнаграждение.

Какво да направите: Прегледайте бюджета и условията, при които работите. Ако възнаграждението не отговаря на отговорностите ви, подгответе аргументи за разговор или започнете да проучвате други възможности.